SVENSKKOLLEN: EM-special - formkurvan på Blågults trupp

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

ANNONS

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 13/0

25-åringen satt på bänken i bortamatchen mot Oostende (2-2) och kom in i den 84:e minuten mot Gent. Han blev varnad omgående när hans lag förlorade med 1-2. Mechelen hamnar tre poäng bakom just Gent som kniper kvalplatsen till nya Conference League.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 38/8

Anfallaren byttes ut i den 88:e minuten mot Oostende och blev sedan varnad när han fick 90 mot Gent.



Victor Wernersson, KV Mechelen – 9/0

Vänsterbacken fanns inte med i truppen när playoff-spelet avslutades. En av konkurrenterna på positionen har förlängt kontraktet och tidningen Gazet van Antwerpen skriver att klubben söker en lösning för Wernersson.

ANNONS

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 16/1

Spelade 90 minuter i 1-2-segern mot Levski Sofia, men bänkades sedan för första gången sedan vinterns övergång. Då besegrade Botev Plovdiv Tsarsko Selo med 5-0.

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 9/0

20-åringen har saknats i truppen under maj månad. Hans lag har fyra poäng ner till nedflyttningsstrecket.

CYPERN

Junes Barny, EN Paralimniou – 15/1

31-åringen byttes ut i halvtid under 2-0-förlusten mot Pafos FC. Hans lag ligger näst sist i nedflyttningstabellen och kommer att spela i andraligan nästa säsong.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 36/10 nollor



ANNONS

Målvakten satt på bänken i 2-1-förlusten mot Nordsjælland men var tillbaka i elvan när Randers besegrade FC Köpenhamn med 2-1. Hans lag slutar på den sjätte och sista platsen i mästerskapsserien.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 27/6 nollor

Med förstamålvakten Sten Grytebust småskadad fick 31-åringen chansen från start mot Randers. Det var den EM-uttagne målvaktens första match i mästerskapsserien, som FCK slutade trea i.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 25/0

FC Midtjylland kunde inte försvara ligatiteln. Detta efter en 4-2-förlust mot FC Köpenhamn som följdes av en 4-0-seger mot Aarhus i den avslutande omgången. Högerbacken spelade 90 minuter mot FCK och 72 mot Aarhus, där han också assisterade till ett av målen. Han fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet efter båda matcherna.

ANNONS

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 39/1

Mittfältaren kom in i den 67:e minuten mot FC Köpenhamn och fick ett gult kort några minuter senare. Han gavs betyget tre, men varningen ledde till en avstängning under slutomgången. 21-åringen kan se fram emot ett EM-slutspel efter en ny, fin säsong som ordinarie i den danska ligatvåan.

Simon Hedlund, Brøndby – 33/9

28-åringen har vunnit sin första titel utanför Sverige. Anfallaren assisterade till det första målet i 1-2-vinsten mot Aarhus och upprepade bedriften under 2-0-segern mot FC Nordsjælland. Anfallaren fick betyget 5/6 efter den näst sista omgången och en trea i samband med säsongsavslutningen. Brøndby vinner mästerskapsserien en poäng före Midtjylland och tar klubbens första ligatitel på 16 år.

ANNONS

Oskar Fallenius, Brøndby – 5/0

Den 19-årige mittfältaren satt på bänken mot Aarhus men bytte av Hedlund i den 79:e minuten under ligaavslutningen.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 31/8 nollor

AaB kom etta i nedflyttningsserien efter 2-1 mot Vejle och en 0-4-vinst borta mot SønderjyskE. 27-åringen fick en trea efter segern mot Vejle, och blev med sin 134:e match för klubben under ligaavslutningen den utländska spelare som gjort flest framträdanden i Aalborg.

Tim Prica, Aalborg BK – 25/5

19-åringen fanns inte med mot Vejle på grund av magont, men fick komma in i halvtid mot SønderjyskE.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 10/1

Mittfältaren hoppade in under slutkvarten mot Velje men blev fast på bänken under säsongsavslutningen.

ANNONS

Niklas Backman, Aarhus GF – 5/0

AGF-kaptenen har fortfarande problem med ett knä som hållit honom från spel.

William Eskelinen, Aarhus GF – 6/0 nollor

Bänkad mot Brøndby och fick sedan ingen plats i matchtruppen mot Midtjylland. Aarhus slutar fyra i mästerskapsserien.

Pierre Bengtsson, Vejle BK (utlånad från FC Köpenhamn) – 28/0

32-åringen spelade 90 minuter i 2-1-förlusten mot Aalborg; sedan hoppade han i den 66:e minuten mot Lyngby (2-2). Vänsterbacken blev under måndagen inkallad till EM-truppen efter en vår som ordinarie i nykomlingen Vejle – som undvek nedflyttning.

Diego Montiel, Vejle BK – 14/2

26-åringen har saknats i Vejles trupper under nedflyttningsseriens gång. Kontraktet med klubben går ut i slutet av juni.

ANNONS

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 22/0

Vänsterbacken spelade 90 minuter i 2-1-vinsten mot Randers och hoppade in i den 83:e minuten mot Brøndby. Nordsjælland slutar femma i tabellen.

Emil Holm, SønderjyskE – 18/3

20-åringen spelade 90 minuter under 1-2-vinsten mot Horsens och förlusten mot Aalborg (0-4). Hans lag hamnar två poäng bakom AaB i nedflyttningsserien.



ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 11/3 nollor

31-åringen bänkades mot Wolves (1-0) och när Everton föll mot mästaren Manchester City med 5-0. Förstavalet i EM-truppen har bara spelat två matcher under våren i ett Everton som slutade på tionde plats i Premier League.

ANNONS

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 42/1

Spelade hela matchen mot Fulham (1-1) men satt på bänken mot Wolves. Betyget i Manchester Evening News efter Fulham blev 5/10. Mittbacken kan se fram emot ett EM-slutspel efter säsong som ordinarie i United, men först väntar en Europa League-final mot Villarreal på onsdag. I Premier League slutar United tvåa.

Anthony Elanga, Manchester United – 2/1

Den 19-årige yttern har gjort nio mål på 16 matcher i U23-laget. Framfarten där belönade honom med en A-lagsdebut för ett par veckor sedan, och i den andra starten kom det första målet – som innebar en ledning mot Wolverhampton. Elanga spelade 90 minuter när United vann med 1-2, och han fick betyget 8/10 i MEN.

ANNONS

Emil Krafth, Newcastle United – 21/1

Högerbacken startade mot Sheffield United (1-0) och sedan i 0-2-vinsten mot Fulham. 26-åringen fick betyget 6/10 i tidningen Chronicle efter båda insatserna. Krafth kan se fram emot ett EM-slutspel efter fyra raka starter i bagaget, i vilka han fått spela centralt i en fembackslinje.

Joel Mumbongo, Burnley – 7/0

22-åringen har spelat med U23-laget den senaste tiden.

Viktor Gyökeres, Coventry City (utlånad från Brighton) – 34/5

Coventry slutade på 16:e plats i The Championship.

Pontus Jansson, Brentford – 26/0

Mittbacken blev varnad när hans lag hämtade upp ett underläge och tog sig vidare från playoff-semifinalen efter 3-1 hemma mot Bournemouth. I finalen väntar Swansea på Wembley. Brentford-kaptenen har kommit tillbaka efter en skada från i vintras och kan även se fram emot EM-slutspelet.

ANNONS

Ken Sema, Watford – 41/6

Yttern är uttagen till EM-truppen efter en säsong som ordinarie i Championship-tvåa Watford.

Viktor Johansson, Rotherham United – 20/3 nollor

Rotherham ska spela i League One efter att ha hamnat på näst sista plats.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 7/0 Mittbacken spelade 90 minuter i förlusten mot FC Haka (0-3).

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 1/1 nollor

Målvakten fanns på bänken under 2-0-vinsterna mot FC Lahti och SJK.

Gustaf Backaliden, SJK – 8/0

23-åringen fick hoppa in under slutkvarten mot HJK.

Philip Hellqvist, KuPS – 2/0

Nyförvärvet saknades i laget som förlorade mot Ilves med 3-2.

ANNONS

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 31/4

Yttern spelade 77 minuter när Nimes förlorade med 2-0 borta mot Rennes i söndags. Laget var sedan tidigare klart för nedflyttning till Ligue 2. Man slutade näst sist i Ligue 1.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Caen slutade på plats 17 i Ligue 2 och är kvar i näst högsta serien till nästa säsong.

Isak Pettersson, Toulouse - 4/2

Målvakten satt på bänken i avslutande ligamatchen mot Grenoble (seger med 3-0). Toulouse slutade trea i Ligue 2 och nu väntar kvalspel upp till högstaligan.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 27/9

Fujairah åkte ur högstaligan och nu lämnar Armenteros klubben. Det har agenten Fredrik Risp bekräftat för Fotbollskanalen.

Nahir Besara, Hatta FC - 12/1

Laget åkte ur högstaligan och nu lämnar Besara klubben. Det har den tidigare allsvenske stjärnan bekräftat för Fotbollskanalen.

ANNONS

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 6/1

Spelade vänsterback när tabellettan slog NSI Runavík med 0-3.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 34/0

Aris slutade trea i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 37/8

AEK slutade fyra i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 17/2

Backen spelade 90 minuter i båda den gångna veckans matcher. Först vann Valur med 1-0 mot Leiknir och därefter besegrade man Keflavik med 2-1. Laget leder ligan efter sex spelade omgångar.

Johannes Vall, Valur - 7/0

Backen spelade också 90 minuter både mot Leiknir och Keflavik.

Emil Berger, Leiknir - 8/3

Startade i förlusten mot Valur. Blev utbytt i 90:e minuten. Leiknir ligger sjua i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 26/17

Forwarden är knäskadad och missade ligaavslutningen, när Milan slog Atalanta och säkrade en Champions League-plats till nästa säsong. Stjärnan tvingas även stå över sommarens EM.

ANNONS

Dejan Kulusevski, Juventus – 47/7

En härlig vecka för Kulusevski. Två starter, en finalseger i cupen (2-1 mot Atalanta), mål i cupfinalen, säkrad Champions League-plats i Serie A-avslutningen (seger med 4-1 mot Bologna) och assist i den sistnämnda matchen. Kulusevski spelade 83 minuter mot Atalanta och 90 minuter mot Bologna. Nu väntar EM och Kulusevski går in i samlingen med fyra raka starter i bagaget.

Riccardo Gagliolo, Parma – 30/2

Backen missade sista ligamatchen mot Sampdoria (förlust med 3-0). Parma slutade sist i Serie A och är klart för nedflyttning till Serie B.

Albin Ekdal, Sampdoria – 33/2

Mittfältaren spelade 77 minuter när Sampdoria slog Parma med 3-0 i sista ligamatchen för säsongen. Sampdoria slutade nia i Serie A. Nu väntar EM för Ekdal och glädjande för Blågult är att han nu gjort fyra raka starter i Serie A, efter skadan som han ådrog sig under senaste landslagssamlingen.

ANNONS

Mattias Svanberg, Bologna – 35/5

Mittfältaren var tillbaka i startelvan mot Juventus i ligaavslutningen efter skada och spelade 90 minuter när Bologna föll med 4-1. Nu väntar EM för Svanberg, som startat ungefär varannan match de senaste månaderna.

Samuel Gustafson, Cremonese – 31/0

Serie B är slut. Cremonese slutade på plats 13.

Marcus Rohdén, Frosinone – 30/2

Serie B är slut. Frosinone slutade tia.

John Björkengren, Lecce - 26/1

Det blir inget Serie A-spel för Lecce och Björkengren till nästa säsong. Man föll i play off-semifinalen mot Venezia efter sammanlagt 2-1 till motståndarlaget. Björkengren satt på bänken i den första kvalmatchen men startade och spelade 66 minuter i returen.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 18/3

Högerbacken spelade inte i cupsegern (4-1) mot Sagan Tosu (Avispa Fukuoka gick inte vidare från gruppspelet) i onsdags men Salomonsson lirade hela ligamatchen mot Shonan Bellmare i lördags och bjöd då på en assist. Hans lag vann med 2-1 och ligger femma i ligan.

ANNONS

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Dalian har matchuppehåll fram till den 24 juni.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 5/2

Dalian har matchuppehåll fram till den 24 juni. För Danielson väntar nu EM-slutspel med Sverige, efter två mål på de inledande fem omgångarna i Kina. Hans lag ligger dock näst sist i sin avdelning av serien och har bara vunnit en match.

Gustav Svensson, Guangzhou City - 5/0

Guanghzou har matchuppehåll fram till den 22 juni. För Svenssons del väntar nu EM-slutspel med Sverige. Han har gjort tre starter och två inhopp på de fem inledande omgångarna i Kina. Hans lag ligger tvåa i sin avdelning av serien, efter två segrar, två kryss och en förlust.

ANNONS

MALTA

Bahrudin Atajic, Gzira United FC - 9/2

Ligaspelet är slut och Gzira landade på en tredjeplats.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 22/3

Mittfältaren sköt, med ett kanonmål, Utrecht till final i play off-spelet om en Europa Conference League-plats mot Groningen (laget vann med 1-0), men i finalen föll man med 2-0 mot Feyenoord. Gustafson spelade 90 minuter i båda matcherna.

Emil Bergström, Utrecht – 9/0

Mittbacken satt på bänken både mot Groningen och Feyenoord.

Sebastian Holmén, Willem II – 33/3

Willem II slutade på plats 14 i Eredivisie.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 19/0

Vänsterbacken var tillbaka i truppen, efter skada, till den första play off-omgången i kampen om en Europa Conference League-plats. Men han hoppade inte in, när Groningen föll med 1-0 mot Utrecht och därmed missade Europa-spel till nästa säsong.

ANNONS

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 26/3

Mittfältaren startade mot Utrecht men blev utbytt i 85:e minuten.

Paulos Abraham, Groningen - 14/2

Forwarden hoppade in i den 86:e minuten mot Utrecht.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 31/6

Heerenveen slutade tolva i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 14/0

Heerenveen slutade tolva i Eredivisie.

Rami Hajal, Heerenveen - 26/0

Heerenveen slutade tolva i Eredivisie.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 34/1

Fortuna Sittard slutade elva i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 33/2

Fortuna Sittard slutade elva i Eredivisie.

Simon Tibbling, Emmen 19/0

Mittfältaren fick ingen speltid i den avgörande kvalmatchen för att hänga kvar i Eredivisie i torsdags. Emmen föll mot NAC Breda efter straffläggning (1-1 vid full tid) och åkte ur högstaligan. Nu ryktas Tibbling vara aktuell för en flytt till Danmark. Han kopplas ihop med Randers exempelvis.

ANNONS

Jesper Karlsson, AZ 36/10

AZ slutade trea i Eredivisie och är klart för Europa League-spel till nästa säsong.

Kristopher Da Graca, VVV-Venlo, 21/0

VVV avslutade säsongen med tolv förluster och ett kryss på de sista 13 matcherna. Man slutade på plats 17 och åkte ur Eredivisie.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 4/0

Två matcher för Brann den gångna veckan. Dels blev det förlust 3-2 mot Rosenborg i torsdags, dels förlust under måndagen mot Bodø/Glimt. I torsdagens möte spelade SImba för första gången från start i en ligamatch för Brann. Det resulterade i en varning och i mitten av andra halvlek byttes Simba ut. I måndagens match mot Bodø/Glimt fick svensken åter igen chansen från start. Denna gång blev han utbytt med kvarten kvar att spela.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Blev kvar på bänken hela matchen när Kristiansund vann hemma mot Strømsgodset med 1-0 under måndagen.

ANNONS

Andreas Linde, Molde – 4/2 nollor

Spelade hela matchen borta mot Rosenborg under måndagen som Molde vann med 3-2.

Marcus Sandberg, Stabæk – 2/1 nolla

Spelade två matcher den gångna veckan där Stabæk först spelade 2-2 mot Odds BK i onsdags innan laget spelade 0-0 mot Haugesund under måndagen. Sandberg höll därmed sin första nolla för säsongen.

William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Inte med i truppen när Sandegjord vann borta mot Tromsø med 3-1 under måndagen.

Kevin Kabran, Viking - 4/0

Inledde på bänken när Viking ställdes borta mot Lillestrøm under måndagen. Den svenske yttern byttes dock in i halvtid och med knappt tio minuter kvar av matchen spelade Kabran fram till Vikings 3-0-mål.

Anton Salétros, Sarpsborg - 2/0

Spelade från start när Sarpsborg under måndagen spelade 1-1 borta mot Odds BK. Salétros blev utbytt med 20 minuter kvar av matchen.

ANNONS

Guillermo Molins, Rosenborg - 4/1

Spelade två matcher den gångna veckan. Dels startade Molins när Rosenborg vann hemma mot Brann med 3-2 i veckan efter en sen vändning. Molins spelade då från start, men blev utbytt i mitten av andra halvlek. I måndagens möte med Molde spelade Molins åter igen från start i en match som Rosenborg förlorade med 3-2. Molins blev varnad i slutet av förlustmatchen men svarade också för en assist då han spelade fram till Rosenborgs 2-1-mål med drygt tio minuter kvar att spela.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 4/1

Ytterforwarden spelade hela segermatchen mot Brann i torsdags, utan att utmärka sig i poängprotokollet. I måndagens förlustmöte med Molde saknades svensken på grund av ryggproblem, enligt Rosenborgs hemsida.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 4/1

I torsdags hoppade den tidigare Halmstads BK-forwarden in när Rosenborg vände 1-2-underläge till seger med 3-2 hemma mot Brann. Wiedesheim-Paul var också inblandad i vändningen då han spelade fram till Rosenborgs 2-2-mål, ungefär en kvart efter att han hoppat in i mitten av andra halvlek. I måndagens möte med Molde hoppade Wiedesheim-Paul in med kvarten kvar och fanns således på planen när Molde vände matchen med två mål i slutminuterna och därför vann stormötet med 3-2.

ANNONS

Adam Andersson, Rosenborg - 5/0

Det blev två gånger 90 minuter i Rosenborgs två matcher den gångna veckan för Andersson som inte utmärkte sig i matchprotokollet, varken när Rosenborg vann hemma mot Brann i torsdags eller i måndagens förlustmatch mot Molde.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Inte med i truppen i Rosenborgs seger mot Brann i torsdags, men infann sig därmed på bänken mot Molde under måndagen. Där blev dock den tidigare Djurgården-backen kvar hela matchen och han väntar således på att få göra ligadebut för sin nya klubb.

Amor Layouni, Vålerenga - 4/0

Spelade hela Vålerengas match under måndagen mot Mjøndalen som slutade 1-1.

Axel Lindahl, Bodø/Glimt - 1/0

Blev kvar på bänken hela matchen när Bodø/Glimt under måndagen vann med 2-1 borta mot Brann.

ANNONS

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 12/2

Den polska säsongen är avslutad.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 18/0

Den polska säsongen är avslutad.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 33/20

Den polska säsongen är avslutad.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Den polska säsongen är avslutad.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 32/3

Blev kvar på bänken hela matchen när Chindia Targoviste spelade 0-0 mot Dinamo Bukarest i onsdags.

Admir Bajrovic, Sepsi - 13/2

Bajrovic fanns inte med i truppen när Sepsi förlorade mot Academica Clinceni i torsdags.

Jonathan Morsay, Dinamo Bukarest (utlånad från Chievo) - 20/2

Byttes in i halvtid när Dinamo Bukarest spelade 0-0 mot Valmir Berishas Chindia Targoviste i torsdags.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 35/3

ANNONS

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 33/8

Den ryska ligan är avslutad, men säsongen är inte slut för Viktor Claesson som ska spela EM med Sverige med start i mitten av juni. Claesson har haft en helt okej säsong i Ryssland där han precis som Kristoffer Olsson avslutade starkt. På de fyra sista ligamatcherna under årets säsong svarade nämligen Claesson för ett mål och två assist.

ANNONS

Marcus Berg, FC Krasnodar – 31/12

Precis som för Kristoffer Olsson och Viktor Claesson väntar EM-spel med Sverige i sommar för Berg - som inte avslutade ligasäsongen i Ryssland lika starkt som sina kolleogr. Forwarden fick visserligen gott om speltid under slutet av säsongen, men senast Berg gjorde mål i ligan var i mitten av december, precis innan den ryska ligan tog ett drygt två månader långt uppehåll.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 20/1

Den ryska säsongen är avslutad.

Armin Gigovic, FK Rostov – 17/1

Den ryska säsongen är avslutad.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 30/15

Det blev till slut en plats i EM-truppen för Jordan Larsson, som ratades i Sveriges VM-kvalmatcher i våras. Och det är en formstark spelare som Sveriges förbundskapten Janne Andersson får med sig till sommarens mästerskap. Larsson slutade på tredje plats i skytteligan i ligaspelet och avslutade säsongen genom att göra tre mål på fyra ligamatcher.

ANNONS

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 31/3

Den ryska säsongen är avslutad.

Filip Dagerstål, FK Khimki - 10/0

Den ryska säsongen är avslutad.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 27/16

Spelade hela matchen mot Al-Ittihad i torsdags, en match som Abha Club förlorade med 2-1. Strandberg utnärkte sig inte i målprotokollet.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 36/5

Fanns inte med i truppen när Lugano avslutade ligasäsongen genom att vinna med 2-1 borta mot Luzern. Och kanske har Gerndt gjort sin sista match i Lugano då hans avtal löper ut nu i sommar.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Inte med i truppen i Sions segermatch mot Basel. Anderssons lag slutade näst sist i den schweiziska högstaligan och ställs därför mot Thun i ett dubbelmöte om att klara sig kvar.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 31/3

ANNONS

Melker Hallberg, Hibernian - 35/1

Hallbergs Rangers slutade på tredje plats i den skotska högstaligan. I helgen fick han ett 18 minuter långt inhopp i 1-0-förlusten mot St. Johnstone i den skotska FA-cupfinalen. Därmed brände Hibernian chansen att vinna en titel i år.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica - 6/0

Berisha var i helgen utanför truppen i 4-1-förlusten mot Sered borta i den slovakiska ligan. Senica slutade på femte plats i nedflyttningsserien i högstaligan och får därmed nu försöka kvala sig kvar i den slovakiska ligan. Kvalet spelas som ett dubbelmöte och Senica ställs mot Dukla Banská Bystrica.

ANNONS

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 44/17

Isak gjorde i helgen matchens enda mål, sitt 17:e i La Liga den här säsongen, då Real Sociedad besegrade Osasuna med 1-0 i den sista omgången i ligaspelet. ”La Real” slutade på femte plats i ligan, samtidigt som Isak slog Zlatan Ibrahimovics svenska målrekord i La Liga. Nu har Isak gjort flest mål av alla svenskar någonsin under en ligasäsong med 17 fullträffar. Isak är därmed i bra form inför EM. Han har gjort tre mål på sina senaste två ligamatcher och fyra mål på sina senaste sex ligamatcher. Isak kommer, minst sagt, från en bra säsong i Spanien.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 13/3

Guidetti spelade i helgen från start och gjorde 78 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Sevilla i den sista omgången i La Liga. Det var svenskens första start i ligaspelet under den här säsongen. Alavés slutade på 16:e-plats i La Liga. Guidetti har avtal med klubben till sommaren 2022.

ANNONS

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 0/0

Den thailändska säsongen är över. Hansson lämnade nyligen Chonburi för spel i ligakonkurrenten och fjolårstvåan Buriram United i högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 34/12

Moberg Karlsson gjorde i helgen 60 minuter på planen i 2-1-segern mot Bohemians 1905 i den näst sista omgången i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag kommer att sluta på andra plats i ligaspelet.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) - 33/3

Durmaz var under den här säsongen utlånad till Fatih Karagümrük, som slutade på åttonde plats i Süper Lig. Nu går mittfältarens låneavtal ut, samtidigt som han har kontrakt med Galatasaray till sommaren 2022.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi - 36/4 nollor

Nordfeldts Genclerbirligi blev nyligen degraderat till den turkiska andraligan. Målvaktens avtal går ut i sommar, och under måndagen berättade han för Expressen att han är i sitt ”livs form” och att han nu vill hitta en ny klubb. Svensken ryktas bland annat till den turkiska storklubben Trabzonspor. Nordfeldt bedöms ha gjort en bra säsong i Süper Lig och är därmed i fin form inför sommarens EM.

ANNONS

Mattias Johansson, Genclerbirligi - 29/3

Johanssons Genclerbirligi blev nyligen degraderat till den turkiska andraligan, samtidigt som han inte blev uttagen i Janne Anderssons svenska EM-trupp. Johansson anslöt till klubben i fjol och har avtal till sommaren 2022.

Isaac Kiese Thelin, Kasimpasa (utlånad från Anderlecht) - 22/9

Kiese Thelins Kasimpasa slutade på 14:e-plats i Süper Lig. Anfallarens låneavtal med den turkiska klubben går nu ut, samtidigt som han har kontrakt med Anderlecht till sommaren 2022. 28-åringen har dock tidigare öppnat för att han vill lämna Anderlecht permanent för en annan klubb.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 29/2

Wendt hoppade i helgen in med 16 minuter kvar av full tid i 4-2-segern mot Werder Bremen i Bundesliga och gjorde därmed sitt sista framträdande med Borussia Mönchengladbach, som slutade på åttonde plats i ligan. Efter tio år lämnar nu vänsterbacken för spel med IFK Göteborg i allsvenskan.

ANNONS

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 28/0

Augustinsson har problem med en muskelskada och missade helgens 4-2-förlust mot Borussia Mönchengladbach, vilket var ett resultat som gjorde att Bremen ramlade ur Bundesliga. Ännu är det lite oklart hur allvarlig muskelskadan är inför EM, men under måndagen lugnade förbundskaptenen Janne Andersson på en presskonferens. Augustinsson har annars, med undantag för lite skadeproblem, fått gott om speltid under den här säsongen i Tyskland. I och med nedflyttningen kommer han, enligt den tyska tidningen Bild, att lämna klubben i sommar efter fyra år.

Robin Quaison, Mainz - 30/7

Quaison stod i helgen för ett mål och en assist i Mainz 3-2-seger mot Wolfsburg i den sista omgången i Bundesliga. Mainz slutade därmed på tolfte plats i ligaspelet. Quaison är även i fin form inför EM, då han efter en lite tuff säsong nu är noterad för tre mål och en assist på sina fem senaste matcher i Bundesliga. I sommar går svenskens avtal med Mainz ut och därmed kan han lämna gratis för en ny klubb. Anfallaren har bland annat kopplats ihop med Fenerbahce, Besiktas, Galatasaray, Torino och Roma. Nyligen sa han så här, till tyska tidningen Bild, om en flytt i sommar: ”Kanske förlänger jag med Mainz, kanske byter jag inom Bundesliga eller till en annan stor liga. Jag vet inte ännu. Allt är möjligt och ingenting är omöjligt”.

ANNONS

Emil Forsberg, RB Leipzig - 41/9

Forsberg gjorde i helgen 54 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Union Berlin i den sista omgången i Bundesliga. RB Leipzig slutade på andra plats i ligaspelet. Forsberg kan nu se tillbaka på en bra säsong med nio mål och sex assist på 41 framträdanden i alla turneringar. Svensken är i fin form inför EM.

Sebastian Andersson, Köln - 16/3

Andersson gjorde i helgen 88 minuter på planen i Kölns 1-0-seger mot Schalke 04 i den sista omgången i Bundesliga. Köln slutade därmed på 16:e-plats i ligan och får nu försöka kvala sig kvar mot Holstein Kiel framöver. Kvalet avgörs genom ett dubbelmöte den här veckan. Efter stora skadeproblem den här säsongen blev Andersson inte uttagen i Sveriges EM-trupp.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 26/0

Nilsson gjorde i helgen 90 minuter i 2-0-segern mot Stuttgart i den sista omgången i Bundesliga. Bielefeld slutade, som nykomling, på 15:e-plats och får spela vidare i ligan under nästa säsong. Nilsson gjorde samtidigt en fin första säsong i Bundesliga, men blev inte uttagen i Janne Anderssons svenska EM-trupp. Under måndagen blev han dock, precis som Pierre Bengtsson, inkallad till Blågults läger i Båstad för att täcka upp för Victor Nilsson Lindelöf och Pontus Jansson, som fortsatt är kvar hos sina klubblag, då de har matcher kvar att spela under den här säsongen.

ANNONS

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld - 0/0 nollor

Linnér blev i helgen kvar på bänken i 2-0-segern mot Stuttgart i den sista omgången i Bundesliga. Bielefeld slutade därmed, som nykomling, på 15:e-plats i den tyska högstaligan. Målvakten har inte kommit till spel i en enda tävlingsmatch sedan han anslöt till den tyska klubben vintern 2020.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 24/0

Ohlsson är skadad och missade därmed helgens 3-0-förlust mot Jahn Regensburg i den sista omgången i den tyska andraligan. St. Pauli blev tia i andraligan.

Eric Smith, St. Pauli - 5/0

Smith missade helgens 3-0-förlust mot Jahn Regensburg i den sista omgången i den tyska andraligan. St. Pauli blev tia i andraligan.



Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) - 34/0

Ingelsson gjorde i helgen 35 minuter på planen mot Würzburger Kickers (1-1) i den sista omgången i den tyska andraligan. Paderborn slutade på nionde plats i ligan. Ingelssons låneavtal med Paderborn går nu ut, samtidigt som han har kontrakt med Udinese till sommaren 2022.

ANNONS

Niklas Hult, Hannover 96 - 31/2

Hult gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Nürnberg i den sista omgången i den tyska andraligan. Hannover slutade på 13:e-plats i ligaspelet.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 28/7

Peterson gjorde i helgen 76 minuter på planen och stod för ett mål i 3-2-förlusten mot Greuther Fürth i den sista omgången i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf slutade på femte plats i ligaspelet, samtidigt som Peterson kan se tillbaka på en bra säsong med sju mål och fyra assist i den tyska andraligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 34/16

Hrgota gjorde i helgen ett mål när Greuther Fürth besegrade Fortuna Düsseldorf med 3-2 i den sista omgången och säkrade direktuppflyttning till Bundesliga. Hrgota stod även för fem mål och fyra assist på de sista sju ligamatcherna och kan därmed nu summera en fin säsong i Tyskland.

ANNONS

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 1/0

Den tidigare Östersunds FK-backen blev i helgen kvar på bänken i 90 minuter i 3-2-segern mot Holstein Kiel i den sista omgången i den tyska andraligan. Darmstadt slutade på sjunde plats i ligaspelet.

USA

Tom Pettersson, Cincinnati - 3/0

Pettersson är skadad och missade helgens 2-1-seger mot Montreal i MLS. Cincinnati har fyra poäng efter fem spelade matcher i ligan.

Robin Jansson, Orlando City - 2/0

Jansson gjorde i helgen 90 minuter på planen i 1-0-segern mot Toronto i MLS. Orlando är fortsatt obesegrat och har tolv poäng efter sex matcher i ligan.

Anton Tinnerholm, New York City - 4/0

Tinnerholm är skadad och missade helgens 2-1-förlust mot Columbus Crew i MLS. New York City har åtta poäng efter sex spelade matcher i ligaspelet.

ANNONS

Adam Lundqvist, Houston - 7/0

Lundqvist gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-segern mot Vancouver i MLS. Houston Dynamo har nu elva poäng efter sju spelade matcher i ligaspelet.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 14/1

Henriksson var utanför truppen och missade helgens 3-1-förlust mot Sturm Graz