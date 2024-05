SVENSKKOLLEN: Eriksson petad till reservlaget

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

Malmö FF-lån ifrågasätts: "Har inte råd"

Doldis lär sig finska med Mumin

Dråpslag för Sundgren

Förklaringen till att Hugo Larsson inte startar

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

***

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 27/8



Annons

Säsongen är färdigspelad för Antonssons lag, som slutade på sjunde plats i A-Leagues grundserie.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 39/9

29-åringen spelade 90 minuter som vänsterytter i 1-2-förlusten mot Sint-Truiden. Tidningen Gazet van Antwerpen delade ut betyget 5/10 till Mrabti, vars lag är tabelltvåa i Europakvalserien.

Gustaf Nilsson, Union SG - 47/15

Anfallaren spelade 81 minuter när Union vann belgiska cupen för första gången på 110 år, tack vare en 1-0-seger över Royal Antwerp. Tidningen Het Nieuwsblad gav 26-åringen betyget 6/10. Han fick ungefär lika mycket speltid i 2-2-mötet med Club Brügge. Resultatet innebär att Union SG är tre poäng bakom toppduon Anderlecht och Club Brügge när två omgångar återstår av mästerskapsserien.

Annons

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1 nolla

Reservmålvakten saknades i förra veckans trupper.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 30/0

30-åringen spelade hela matchen i 2-1-segern över Genk. Anderlecht leder mästerskapsserien tack vare bättre målskillnad gentemot Club Brügge.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 27/5

Den offensive mittfältaren lämnades utanför truppen i cupfinalen men spelade 56 minuter mot Cercle Brügge (1-2) i ligaspelet. Han fick betyget 5/10 i både Gazet van Antwerpen och Het Nieuwsblad. 21-åringen har ännu inte gjort poäng när åtta omgångar gått av mästerskapsserien. Hans Royal Antwerp är tabelljumbo där.

Momodou Sonko, KAA Gent - 6/0

19-åringen bänkades för fjärde matchen i rad i 0-1-förlusten mot Oud-Heverlee Leuven. Hans lag har redan vunnit Europakvalserien.

Annons

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 41/0

Mittbacken saknades i truppen mot Anorthosis Famagusta. Under måndagen bekräftade 28-åringen att han lämnar Aris då kontraktet går ut efter säsongen. Brorsson har spelat 92 matcher för Limassol-klubben sedan övergången från Malmö 2022, och vunnit två titlar.

- Sen i januari har jag varit inställd på att det kommer bli en ny klubb och ett nytt land i sommar. Jag känner mig klar med Cypern. Även om det finns intresse härifrån vill jag göra något annat, säger han i en intervju med Fotbollskanalen.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 48/8

25-åringen fick 78 minuter i 4-0-vinsten mot Anorthosis. Regerande mästaren Aris slutade tabellfyra i mästerskapsserien.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 25/7

Anfallaren saknades senast.

Annons

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern rehabiliterar en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 35/15

29-åringen spelade hela matchen mot Omonia Nicosia (1-1). Hans lag slutade femma i mästerskapsserien.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 20/1

Mittfältaren bänkades mot Pafos. 29-åringens senaste spelminuter för tabelltrean Omonia kom den 25 februari i Omonia. Fransson har avtal i ytterligare en säsong men kopplas ihop med en återkomst till IFK Norrköping.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 30/5 nollor

Målvakten stod i 2-2-matchen mot Hvidovre. Efter fyra raka matcher utan vinst är Randers två poäng bakom ledande Viborg i nedflyttningsserien.

Hugo Andersson, Randers FC - 17/1

25-åringen spelade slutkvarten senast.

Annons

John Björkengren, Randers FC - 26/2

Mittfältaren spelade hela matchen mot Hvidovre och gjorde 2-1-målet på nick.

Noah Shamoun, Randers FC - 4/0

Anfallaren har stått över de senaste matcherna på grund av en skada.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 6/0

22-åringen hoppade in i den 80:e minuten senast. Det var vänsterbackens första minuter i nedflyttningsserien. Enligt sajten bold.dk har Zandén haft en skada.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 36/10

Högeryttern rehabiliterar en korsbandsskada.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 38/6

32-åringen kom in i den 86:e minuten mot Brøndby och ordnade en straff djupt in på tilläggstid. Tack vare den blytunga 3-1-segern är FC Köpenhamn förbi stadsrivalen och uppe i ledning i mästerskapsserien.

Annons

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 36/6

Anfallaren kom in i den 71:a minuten i derbyt och drog på sig en varning.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 7/0

27-åringen bänkades i 2-1-segern över AGF.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

28-åringen vårdas på behandlingshem efter att ha drabbats av små blodproppar i hjärnan den 20 februari. Mittfältaren fått tillbaka motoriska funktioner och verbala förmågor.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 34/1

Mittfältaren spelade den avslutande halvtimmen mot AGF. Tidningen Herning Folkeblad gav 22-åringen betyget 7/10. Midtjylland har lika många poäng som FCK i toppen men sämre målskillnad.

Eric Kahl, AGF Århus - 37/1

AGF tog inte möjligheten att bryta 28 års titeltorka, utan förlorade cupfinalen mot Silkeborg med 0-1. 22-åringen spelade 69 minuter i finalen och sedan 76 minuter i förlusten mot Midtjylland, där Kahl assisterade till reduceringsmålet. AGF är nästjumbo i mästerskapsserien, där de fortfarande är utan vinst.

Annons

Felix Beijmo, AGF Århus - 31/5

26-åringen var tillbaka efter några veckors skadefrånvaro och spelade 90 minuter både i cupfinalen och ligaspelet.

“Det är tufft att prata om matchen (finalen). Det gör ont att se hur mycket det betydde för mina lagkamrater, för klubben, för Århus och för mig själv. Och det gör självklart ont att vi inte kunde vinna”, sa Beijmo efter cupfinalen enligt Tipsbladet.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 45/4

Mittfältaren stod för sin fjärde assist i mästerskapsserien när Silkeborg besegrades med 4-1. Efter sex vinster på sju omgångar har FCN blott två poäng upp till toppduon i mästerskapsserien.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 29/10

22-åringen kom in efter en timme och gjorde 4-1-målet på tilläggstid. Det var anfallarens första mål sedan han skadade knät allvarligt i mitten av december.

Annons

Rami Al Hajj, OB Odense - 31/4

Mittfältaren fick för ovanlighetens skull inleda på bänken i ödesmatchen mot Lyngby. 22-åringen spelade den avslutande halvtimmen i 1-2-förlusten, som innebär att OB har fyra poäng till säker mark när tre omgångar återstår.

Filip Helander, OB Odense - 22/1

30-åringen missade den senaste matchen på grund av sjukdom.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 12/0

Mittbacken spelade 90 minuter både i cupfinalen och ligaspelet. Tipsbladet utsåg 23-åringen - tillsammans med målskytten Oliver Sonne - till finalens bästa spelare.

“Om Pontus Rödin vaknar med huvudvärk på fredag är det inte på grund av bakfylla. Den 23-årige svensken nickade undan allt i mittförsvaret och han var med och tog bort Patrick Mortensen, som aldrig fick sätta sitt avtryck i finalen. Leveranserna satt även i det korta och långa passningsspelet. Rödin kan ta en extra droppe champagne på bussen hem till Jylland - han har förtjänat varje droppe”, skrev Tipsbladet i sitt omdöme.

Annons

Rödin lämnade superettan och IK Brage i janauri, och tog snabbt en ordinarie plats i tabellsexan. Detta var Silkeborgs första titel sedan danska cupen-vinsten 2001.

- Man var så jävla lycklig och glad efteråt. Det kändes helt otroligt. Jag kom för tre månader sedan, och nu vann vi cupguld, så jag är glad, sa han till Fotbollskanalen efter finalen.

Gustav Granath, Vejle BK - 0/0

Mittbacken har åkt på flera skador sedan flytten i februari från Degerfors IF. 27-åringen är tillbaka i full träning men är “en bit från matchform” enligt tidningen Vejle Amts Folkeblad.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 26/1

29-åringen rehabiliterar en lårskada.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 36/9

Yttern hoppade in i den 72:a minuten i 2-3-nederlaget mot Chelsea. Tidningen Nottingham Post gav 22-åringen betyget 6/10. Trots förlusten har Forest i praktiken säkrat kontraktet, tack vare överlägsen målskillnad gentemot Luton inför avslutningsomgången.

Annons

Emil Krafth, Newcastle United - 19/0

29-åringen spelade hela matchen mot Brighton (1-1). Tidningen The Chronicle delade ut betyget 6/10. Newcastle är tabellsexa i Premier League.

Alexander Isak, Newcastle United - 38/24

Anfallaren spelade 68 minuter senast och gavs betyget 5/10. 24-åringen har dock blivit nominerad till två tunga priser: Årets spelare i Premier League och årets unga spelare.

Robin Olsen, Aston Villa - 9/2 nollor

34-åringen bänkades när Villa förlorade semifinalreturen i Europa Conference League mot Olympiakos (2-6 sammanlagt) och sedan spelade 3-3 mot Liverpool. Hans lag är tabellfyra i Premier League.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 37/6

Yttern spelade 75 minuter i 2-1-vinsten mot Burnley. 24-åringen fick betyget 6/10 av tidningen Evening Standard och sajten Football London. Spurs är tabellfemma.

Annons

Hjalmar Ekdal, Burnley - 9/0

25-åringen blev kvar på bänken mot Tottenham. Förlusten bekräftade att Burnleys sejour i Premier League bara blev ettårig, då laget har fem poäng till Nottingham på säker mark inför slutomgången.

Ken Sema, Watford - 31/1

The Championship är avslutad. Watford slutade på 15:e plats i tabellen.

Viktor Johansson, Rotherham - 46/5 nollor

The Championship är avslutad. Rotherham slutade sist.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 25/4 nollor

The Championship är avslutad. Blackburn slutade på 19:e plats. Tidningen Lancashire Telegraph delade ut säsongsbetyget 4/10 till 24-åringen, som hade en period som ordinarie mitt i säsongen när förstekeepern var skadad.

Yasin Ayari, Blackburn Rovers (utlånad från Brighton) 25/1



Annons

The Championship är avslutad. Blackburn slutade på 19:e plats. Ayari agerade huvudsakligen inhoppare och Brightonlånets säsongsbetyg blev 6/10.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 13/2

27-åringen spelade mittback i straffsegern (6-4) över SalPa i finska cupens fjärde omgången. Därefter spelade Leksell hela matchen som innermittfältare mot Ilves (0-2) i ligaspelet. Där befinner sig nykomlingen längst ner i tabellen efter sex omgångar. Det tidigare Gais-löftet har tillbringat lite mer än ett år i Finland och försöker sig på språket.

“Jag tänkte: Varför inte lära sig det? Så jag kollar lite Mumin nu och då, sedan försöker man bilda egna meningar. Men det böjer ju sig här och där så det är sällan det blir rätt. Men jag ska inte lära mig det perfekt, jag ska göra mig förstådd”, säger Leksell enligt YLE.

Annons

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 11/7

Anfallaren spelade 25 minuter i cupvinsten mot LPS (5-0) och 82 minuter i 0-3-förlusten mot FC Lahti i ligaspelet. Hans lag är tabellåtta i Veikkausliiga.

Mathias Nilsson, IF Gnistan (utlånad från Malmö FF) - 7/0 nollor

25-åringen bänkades när Gnistan förlorade mot Vantaa i finska cupen (0-3) men var tillbaka i mål när nykomlingen fick 1-1 mot AC Oulu. Gnistan är tabellsjua, då laget efter en stark inledning haft fyra raka utan seger. Tidningen Helsingin Sanomat beskriver cupförlusten som ett bottennapp och menar att Nilsson inte övertygat i de övriga matcherna.

“Det har blivit en del bra räddningar i de inledande matcherna, men också mål som Nilsson får ta på sig. En nykomling som spelar djärvt ska inte ha råd att ge bort dem".

Mot Haka tappade Nilsson ett skott direkt mot honom i nättaket i matchens inledning. I 0–3-målet gled bollen med otrolig lätthet mellan fingrarna på 197-centimeterssvensken", skriver tidningen om MFF-lånet.

Annons

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 34/1

Vänsteryttern tog sig tillbaka snabbt från sin skada och hoppade in i 80:e minuten mot Nantes (2-1-seger) i helgen. Lille ligger trea i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 21/2

Forwarden är inte tillbaka i spel från skada. Metz placerar sig på plats 16 (kvalplats) i Ligue 1.

Sebastian Ring, Amiens - 20/0

Vänsterbacken spelade 77 minuter mot Auxerre (0-0) i fredags. Amiens ligger på elfte plats i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 11/1

Forwarden var inte med i truppen mot Auxerre.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 23/7

Målvakten stod mellan stolparna mot Concarneau (4-2-förlust) i fredags. Bordeaux placerar sig på plats 13 i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 10/1

Backen spelade samtliga minuter i den gångna veckans två matcher, mot NSI (3-2-seger efter förlängning i cupen) och EB/Streymur (1-0-seger i serien). B36 ligger femma i ligan.

Annons

Adi Terzic, NSI Runavik - 10/1

Backen spelade 113 minuter mot B36 (3-2-förlust efter förlängning i cupen) och därefter 68 minuter mot Vestur (4-1-seger i serien). NSI ligger fyra i ligan.

Konrad Gustafsson, NSI Runavik - 5/0

Mittfältaren gjorde comeback mot B36 men tvingades kliva av redan efter en dryg halvtimme. Därefter missade han matchen mot Vestur.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 10/0

Backen spelade hela matchen mot NSI (4-1-förlust) under måndagen. Vestur ligger sexa i ligan.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Fortsatt utanför lagets matchtrupper. Hatta ligger sist i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 16/0

Backen spelade hela matchen mot Manchester 62 FC (3-1-seger) i helgen, då ligan avslutades. Europa Point slutade fyra i ”mästerskapsserien”.

Annons

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 24/16

Offensive skyttekungen spelade hela matchen mot Manchester 62 FC.

Johan Andersson, Europa Point FC - 22/4

Mittbacken spelade hela matchen mot Manchester 62 FC.

Filip Tronet, Europa Point FC - 10/2

Var inte med mot Manchester 62 FC.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 44/7

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. AEK leder mästerskapsserien.

August Erlingmark, Atromitos - 24/0

Stod över ligaavslutningen mot Asteras Tripolis på grund av en känning. Atromitos slutade femma i "nedflyttningsserien" och höll sig därmed kvar i högstaligan. Nu går Erlingmarks kontrakt ut och i en intervju med Aftonbladet öppnar han för en återkomst till allsvenskan och IFK Göteborg. ”Jag älskar att bo i Sverige och att spela i allsvenskan men jag kan inte stänga några dörrar”, säger mittfältaren. Han förklarar dock att han helst fortsätter utomlands.

Annons

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 15/7

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Panathinaikos ligger trea i mästerskapsserien.

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 14/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Aris ligger femma i mästerskapsserien.

Emil Bergström, Panserraikos - 30/1

Mittbacken spelade hela matchen i ligaavslutningen mot Kifisia (2-0-seger). Panserraikos slutade etta i "nedflyttningsserien" och höll därmed sig kvar i högstaligan.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 5/0

Ytterbacken missade den gångna veckans match. St Patrick’s Athletic ligger sjua i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 9/0

Mittbacken spelade hela matchen mot FH (2-0-seger) i helgen. Vikingur leder ligan.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0.

Annons

William Eskelinen, Vestri - 7/2

Målvakten stod mellan stolparna mot IA (3-0-förlust) i helgen. Vestri ligger tia i ligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 40/0

Högerbacken tvingades kliva av redan i 43:e minuten i seriefinalen mot Maccabi Tel Aviv (1-0-förlust) i helgen. Enligt israeliska One ådrog sig Sundgren en lårskada som gör att han missar säsongens tre sista matcher. Maccabi Haifa ligger tvåa i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 30/0

Laget spelade två matcher under den gångna veckan, mot Marseille i andra Europa League-semifinalen (3-0-seger, sammanlagt 4-1) och mot Roma (2-1-seger) i ligan. Hien spelade samtliga minuter i båda matcherna. Atalanta ligger femma i Serie A och ser ut att ta en Champions League-plats.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 30/1

Annons

Jens Cajuste, Napoli - 33/0

Mittfältaren startade och spelade 72 minuter mot Udinese (2-0-förlust) under i helgen. Napoli ligger nia i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 7/0

Ytterforwarden satt på bänken mot Napoli (2-0-seger) i helgen. Bologna ligger trea i Serie A och är klart för Champions League.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren har inte gjort debut för sin nya klubb än.

Pontus Almqvist, Lecce - 30/2

Forwarden spelade 72 minuter mot Udinese (2-0-förlust) under måndagen. Lecce ligger på plats 13 i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 0/0

Unge talangen har inte gjort debut för sin nya klubb än. Han var utanför truppen i helgen. Frosinone ligger på plats 17 i Serie A och har samma poäng som Empoli på nedflyttningsplats.

Annons

Zinedin Smajlovic, Lecco (utlånad från Lecce) - 0/0

20-åringen satt på bänken under den gångna veckans match, men fick ingen speltid. Därmed fick han aldrig göra debut innan säsongen tog slut för laget. Lecco slutade sist i Serie B och är klart för nedflyttning till Serie C.

Riccardo Gagliolo, Ascoli - 1/0

Mittbacken är skadad och missade ligaavslutningen. Ascoli slutade tredje sist i Serie B och är nu klart för nedflyttning till Serie C.

Alexander Jallow, Brescia - 23/2

Ytterbacken satt på bänken mot Bari (2-0-förlust) i fredags. Brescia slutade åtta i Serie B och har säkrat en kvalplats upp till Serie A.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 14/2

Mittfältaren spelade 92 minuter mot Albirex Niigata (4-2-seger), och gjorde ett mål. Laget ligget sexa i ligan.

KAZAKSTAN

Benjamin Hjertstrand, FC Zhenis – 5/0

Annons

KOSOVO

Valmir Berisha, Liria Prizren 7/0

Anfallaren och hans Liria föll med 1-3 i mötet med Gjilani i ligan. Det står sedan tidigare klart att Liria trillar ur högstaligan efter säsongen.

KROATIEN

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 21/4

Startade och spelade 78 minuter och svarade för en assist när Istra spelade 1-1 i hemmamötet med Hajduk Split. Med två omgångar kvar att spela är Istra tabellåtta med behörigt avstånd ner till den avsågade tabelljumbon NK Rudes.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Saknades i matchtruppen i 1-0-segern mot NK Rudes. HNK Gorica är tabellsjua med två omgångar kvar att spela.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 21/5

Yttern dras fortfarande med skadeproblem och fanns inte med i den matchtrupp som besegrade Go Ahead Eagles med 3-0 på bortaplan. Inför den sista omgången har AZ säkrat en kvalplats till Europa League, laget har två poäng upp till Twente som parkerar på tredjeplatsen som innebär kval till Champions League.

Annons

Casper Widell, Excelsior - 32/1

Blev kvar på bänken när Excelsior tog en livsviktig 4-0-seger mot bottenkonkurrenten Heracles Almelo. Trepoängaren innebär att Excelsior nu samma poäng som RKC på säker mark i tabellen inför den sista omgången.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 26/3

Yttern fick se hela 4-0-segern mot Heracles Almelo från bänken. Trepoängaren innebär att Excelsior nu samma poäng som RKC på säker mark i tabellen inför den sista omgången.

Richie Omorowa, Excelsior - 20/2

Blev kvar på bänken i hela matchen i 4-0-segern mot Heracles Almelo. Trepoängaren innebär att Excelsior nu samma poäng som RKC på säker mark i tabellen inför den sista omgången.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 34/7

Anfallaren inledde mötet mot AZ på bänken och byttes in inför den andra halvleken när Go Ahead Eagles till sist föll med 0-3 på hemmaplan.

Annons

Under veckan uppgav Expressen att Edvardsen drar till sig intresse från IFK Göteborg, något som 28-åringen nu har uttalat sig om:

- Det intresset fanns redan innan jag kom till Deventer, liksom förra vintern. Det har varit så varje transferfönster. Det finns också intresse från andra länder, berättade Edvardsen för nederländska De Stentor.

Simon Olsson, Heerenveen - 35/2

Mittfältaren inledde mötet med Vitesse på bänken och byttes in efter 69 minuters spel. Trots att det var den avsågade tabelljumbon som stod för motståndet resulterade matchen i en 1-3-förlust för Heerenveen, som är tabelltia i Eredivisie.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 23/3

Startade och spelade 68 minuter när Heerenveen föll med 1-3 hemma mot tabelljumbon Vitesse. Matchen var säsongens sista på hemmaplan och efter slutsignalen rapporterade Leeuwarder Courant-journalisten Sander de Vries att Wålemark nu har gjort sin sista match som Heerenveen-spelare på Abe Lenstra Stadium och att han kommer att återvända till Feyenoord efter säsongen.

Annons

Emil Hansson, Heracles - 25/5

Är fortfarande på väg tillbaka från en vadskada och fanns inte med i den matchtrupp som föll med 0-4 mot Excelsior på bortaplan. Förlusten innebär att Heracles nu har förlorat mot direkta bottenkonkurrenter i de två senaste omgångarna, således står det klart att laget nu behöver ta en poäng i helgens avslutande omgång mot Fortuna Sittard för att säkra kontraktet för egen maskin.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 20/5

Var tillbaka i startelvan och spelade 90 minuter när Utrecht föll med 0-1 mot Sparta Rotterdam på hemmaplan. Inför den sista omgången är Utrecht tabellsjua i Eredivisie.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

I veckan uppgav nederländska Der Gerlander att anfallaren har kommit överens med Vitesse om att bryta låneavtalet i förtid. Voelkerling Persson saknades sedan också i matchtruppen när Vitesse besegrade Heerenveen med 3-1 - en seger som dock bara var av akademisk betydelse då det redan står klart att laget kommer trilla ur Eredivisie.

Annons

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 17/0

Mittfältaren startade och svarade för en assist innan han byttes ut efter 73 minuters spel i 1-1-matchen mot ligamästarna PSV på hemmaplan.

Isak Alemayehu, Feyenoord (utlånad från Djurgården) – 0/0

Flyttade från Djurgården under vintern och tillhör initialt klubbens U21-lag, dit han är utlånad fram till sommaren.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Dras fortfarande med en fotskada och saknades i matchtruppen när Odd åkte på en tung 0-4-smäll när man gästade den poänglösa tabelljumbon Tromsø i ligan. Odd har nu tagit åtta poäng på lika många matcher, vilket innebär att laget nu är tabelltia i den haltande Eliteserien-tabellen.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Rehabiliterar alltjämt en skada och fanns således inte med i truppen när Rosenborg spelade 2-2 i bortamötet med Molde. Efter tre segerlösa matcher är Rosenborg nu tabellsexa i Eliteserien.

Annons

Adam Andersson, Rosenborg - 1/0

Var tillbaka i matchtruppen men blev kvar på bänken i 90 minuter när Rosenborg spelade 2-2 mot Molde. Efter tre segerlösa matcher är Rosenborg nu tabellsexa i Eliteserien.

Filip Ottosson, Sandefjord - 7/0

Spelade återigen hela matchen när Sandefjord besegrade Sarpsborg med klara 4-1 på hemmaplan. Segern var Sandefjords andra raka och det innebär att laget är tabellelva i Eliteserien.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 7/1

Trots att mittfältaren blev målskytt i den senaste ligamatchen fick han inleda mötet med Sarpsborg på bänken. Denna gång blev det ett inhopp efter 83 minuters spel i Sandefjords 4-1-seger.

Darrell Tibell, Sandefjord – 1/0

Anfallaren var inte med i truppen i 4-1-segern mot Sarpsborg.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 4/0

Dras fortfarande med en skada och fanns inte med i matchtrupperna när Sarpsborg föll i ligamötet med Sandefjord eller cupmötet med Molde.

Annons

Aimar Sher, Sarpsborg – 10/0

Mittfältaren får fortsatt stort förtroende och startade på nytt när Sarpsborg ställdes mot Sandefjord på bortaplan. Det blev 79 minuters spel innan Sher byttes ut i 1-4-förlusten. Spelade dessförinnan hela matchen när Sarpsborg föll med 2-4 mot Molde i åttondelsfinalen av den norska cupen.

Marcus Sandberg, HamKam - 8/0

Vilades först i cupmötet med Vålerenga, men var sedan tillbaka mellan stolparna i 2-2-matchen mot Haugesund. Krysset innebär att HamKam är nästjumbo i Eliteserien efter att inte ha vunnit någon av sina åtta inledande ligamatcher.

William Kurtovic, HamKam - 10/0

Startade och spelade 73 minuter när HamKam åkte ur den norska cupen efter en strafförlust i åttondelsfinalen mot Vålerenga. Spelade sedan hela matchen och noterades för en målgivande passning när HamKam spelade 2-2 mot Haugesund i ligan. Krysset innebär att HamKam är nästjumbo i Eliteserien efter att inte ha vunnit någon av sina åtta inledande ligamatcher.

Annons

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Fick återigen chansen att vakta målet när HamKam spelade åttondelsfinal i norska cupen mot Vålerenga. Efter 120 minuters spel visade resultattavlan siffrorna 2-2 och således väntade ett straffavgörande. Där var det dock Vålerenga som drog det längsta strået när man säkrade en 4-3-seger. Var sedan tillbaka på bänken i 2-2-matchen mot Haugesund i ligan.

Oscar Krusnell, Haugesund - 6/0

Efter en skadepräglad säsongsupptakt har vänsterbacken återigen slagit sig in i Haugesunds startelva. I 2-2-matchen mot HamKam blev det 90 nya minuter.

Moonga Simba, Brann - 1/0

Saknades i matchtruppen när Brann besegrade Lillestrøm med 2-0 i ligan.

August Karlin, Lillestrøm – 6/0

Byttes in efter 74 minuter i åttondelsfinalen av den norska cupen mot Strømsgodset. Matchen såg länge ut att gå mot ett straffsparksavgörande, men efter ett sent mål i förlängningen kunde Lillestrøm avancera till kvartsfinal. Mittfältaren fick sedan chansen från start och spelade 65 minuter när Lillestrøm föll med 0-2 mot Brann i ligan.

Annons

Eric Larsson, Lillestrøm – 5/0

Kantspringaren byttes in i slutet av ordinarie tid i cup-åttondelen mot Strømsgodset där Lillestrøm säkrade en kvartsfinalplats efter ett sent förlängningsavgörande. Kantpsringaren startade sedan och spelade en halvlek när Lillestrøm föll med 0-2 mot Brann i ligan.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 26/10

Anfallaren spelade återigen hela matchen när Lech Poznan ställdes mot toppkonkurrenten Legia Warszawa. Då gick dock Lech Poznan på pumpen när man föll med 1-2. Matchen var lagets tredje raka utan seger och det innebär att den teoretiska möjligheten på ligatiteln är borta med två omgångar kvar att spela.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 32/2

Mittfältaren startade och spelade 67 minuter när Lech Poznan föll med 1-2 mot Legia Warszawa i ligan. Matchen var lagets tredje raka utan seger och det innebär att den teoretiska möjligheten på ligatiteln är borta med två omgångar kvar att spela.

Annons

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Dras fortfarande med en ankelskada och saknades i matchtruppen mot Legia Warszawa.

Elias Andersson, Lech Poznan - 24/0

Vänsterbacken inledde mötet med Legia Waszawa på bänken och byttes in inför den andra halvleken när Lech Poznan åkte på en tung 1-2-förlust. Förlusten innebär att den teoretiska möjligheten på ligatiteln är borta med två omgångar kvar att spela.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 36/1

Ytterbacken åkte på en förkylning och saknades i matchtruppen när Pogon Szczecin föll med 1-2 i bortamötet med Rakow. Med två omgångar kvar att spela är Pogon Szczecin tabellsjua i Ekstraklasa.

Gustav Berggren, Rakow - 41/2

Mittfältaren dras fortfarande med en ankelskada och saknades i Rakows matchtrupp i 2-1-segern mot Pogon Szczecin. Rakow är nu tabellsexa i Ekstraklasa.

Annons

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 5/0

Försvararen byttes in i slutminuterna när Jagiellonia tog en blytung 3-0-seger mot Korona. Trepoängaren innebär att Jagiellonia nu har två poäng ner till Slask Wroclaw på andraplats inför de två avslutande omgångarna.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 27/0

Blev kvar på bänken i 90 minuter när Braga besegrade Vitoria SC med 3-2, en seger som innebär att fjärdeplatsen är säkrad och att Braga åtminstone kommer att kvala till Europa Conference League i slutet av sommaren.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 46/39

Anfallaren spelade hela matchen när Sporting besegrade Estoril med 1-0 på bortaplan. Sedan tidigare står det klart att Sporting CP är portugisiska ligamästare och inför den avslutande omgången har laget åtta poäng ner till tabelltvåan Benfica.

Annons

RUMÄNIEN

Kevin Kabran, ACSM Politehnica Iași – 12/0

Blev kvar på bänken i hela matchen när Poliethnica Iasi besegrade Petrolul Ploiesti med 2-0 i ligan.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 19/3

Fanns inte med i matchtruppen när Al-Ettifaq körde över Al-Ittihad med 5-0 i ligan.

Jacob Rinne, Al-Fateh – 31/2

Målvakten fick återigen chansen när Al-Fateh lyckades rädda 2-2 i slutskedet av mötet med Al-Feiha. Krysset innebär att Al-Fateh är tabellsjua.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 30/1

Vänsterbacken saknades i matchtruppen när Young Boys föll med 0-1 mot Lugano. Förlusten innebär att Bern-klubben nu sex poäng ner till just Lugano på andraplats inför de tre avslutande omgångarna.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 30/0

Mittfältaren förpassades till bänken och byttes in efter 77 minuters spel när Lausanne-Sport spelade 0-0 mot Basel på hemmaplan. Med tre omgångar kvar att spela har Lausanne-Sport sju poäng ner till Grasshoppers på den negativa kvalplatsen.

Annons

Nikolaj Möller, St. Gallen – 21/1

Har fortfarande skadeproblem och saknades i matchtruppen när St. Gallen spelade 1-1 mot Servette.

Jesper Löfgren, FC Luzern (utlånad från Djurgården) – 13/0

Mittbacken är alltjämt gjuten i Luzerns startelva och spelade 90 nya minuter i 1-1-mötet med Grasshoppers. Det står sedan tidigare klart att Luzern har säkrat kontraktet inför den kommande säsongen.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 10/1

Lagerbielke var i förra veckan utanför truppen, då Celtic slog Rangers med 2-1 på hemmaplan i ligan. Efter gott om speltid under säsongsinledningen har mittbacken sedan i oktober i fjol varit fast i tränaren Brendan Rodgers frysbox. Under hela januari-fönstret ryktades han bort, främst till Serie A-klubben Lecce för ett lån, men i slutändan blev det inte av på grund av skadeläget, där och då, i den skotska storklubbens försvarsstall. Celtic stoppade ett lån. Mittbacken har kontrakt med Celtic till 2028. Celtic toppar ligan.

Annons

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 16/3

Mbunga Kimpioka gjorde i förra veckan elva minuter i 2-1-förlusten mot Livingston på bortaplan i ligaspelet. St. Johnstone är nästjumbo i nedflyttningsserien i ligan. Nyligen uttalade sig Kimpioka, för The Courier, om att han börjar väna sig vid skotsk fotboll: ”Jag börjar vänja mig vid fotbollsstilen. I början var det annorlunda för mig, men med tid, träning och speltid vänjer man sig. Det är mer löpning i jämförelse med i Sverige och i Schweiz. Det är något som jag har fått vänja mig vid - löpningen, farten i spelet och det fysiska. Som forward vill man samtidigt alltid göra fler mål, då man aldrig är nöjd. Jag skulle säga att jag har klarat mig bra, men jag vet att jag har mycket mer att bevisa och visa upp. Jag kan samtidigt inte vara för hård mot mig själv, då allt tar tid, men jag vill höja min nivå, då jag vet att jag har mycket mer i mig”.

Annons

SLOVAKIEN

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 5/0

Burke är skadad och spelade inte i någon match under den gångna veckan. Spartak Trnava är på fjärde plats i mästerskapsserien i Slovakien.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 18/4

Swedberg var i förra veckan utanför truppen, på grund av skadeproblem, i 1-0-förlusten mot Atlético Madrid på bortaplan i La Liga. Celta är på 17:e-plats i ligan. Nyligen uppgav samtidigt Relevo att ”många klubbar” i Europa följer Swedberg, där Ajax intresse sägs sticka ut. Enligt tidningen har Ajax scoutat svensken vid flera tillfällen och överväger att lägga bud. Swedberg har avtal till 2027.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 29/1

Starfelt gjorde i förra veckan 90 minuter i 1-0-förlusten mot Atlético Madrid på bortaplan i La Liga. Celta Vigo är på 17:e-plats i ligan.

Annons

Max Svensson, Osasuna (utlånad från Espanyol) - 0/0

Den 22-årige forwarden, som är på lån från Espanyol fram till sommaren 2025, var i förra veckan på bänken mot Athletic Club (2-2) på bortaplan i La Liga. Svensson får främst speltid med klubbens reservlag i tredjeligan. Osasuna är på 13:e-plats i La Liga.

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 9/1

Bojanic stod i förra veckan för 64 minuter mot Gimcheon Sangmu (2-2) på hemmaplan i ligan. Ulsan är på andra plats i ligaspelet.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 18/5

Forwarden noterades i förra veckan för 90 minuter och ett mål mot Gimcheon Sangmu (2-2) hemma i ligan. Ulsan är på andra plats i ligaspelet.

THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani (utlånad från Port FC) - 10/1

Annons

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 10/0

Backen noterades i förra veckan för 90 minuter mot Zlin (2-2) hemma i ligan. Karvina är på femte plats i nedflyttningsserien i ligan. Tre omgångar återstår av säsongen.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 37/6

Larsson stod i helgen för 83 minuter i 3-1-förlusten mot Kasimpasa på bortaplan i ligan. Antalyaspor är på tionde plats i Süper Lig.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 37/4

Mittfältaren gjorde i förra veckan 68 minuter i 0-4-förlusten mot Trabzonspor hemma, då Karagümrük åkte ut i semifinal i turkiska cupen. Därefter stod han för 81 minuter i 2-3-förlusten mot Galatasaray hemma i ligan. Karagümrük är på 17:e-plats i Süper Lig.

Annons

Carlos Strandberg, Hatayspor - 38/12

Den tidigare Malmö FF-forwarden svarade i förra veckan för 69 minuter i 2-1-segern mot Ankaragücü hemma i Süper Lig. Hatayspor är på 18:e-plats i turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 28/1

Svanberg är skadad och missar resten av säsongen - efter en axeloperation. I helgen blev det 2-0-förlust mot Bayern München på bortaplan i Bundesliga. Wolfsburg är tolva i ligan.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 17/0

Sarr var i helgen utanför truppen, då det blev 2-0-förlust mot Bayern München borta i Bundesliga. Wolfsburg är tolva i ligan. Nyligen uppgav tyska tidningen Bild att Sarr lämnar i sommar vid lånets slut, då Wolfsburg inte vill utnyttja köpoptionen. Forwarden har i grunden kontrakt med Lyon till sommaren 2027.

Annons

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 37/2

Larsson svarade i förra veckan för 14 minuter mot Mönchengladbach (1-1) borta i Bundesliga. Frankfurt är på sjätte plats i ligan. Inför matchen uttalade sig Frankfurt-tränaren Dino Toppmöller om varför Larsson främst fått inhopp senaste tiden: ”Hugo Larsson har haft två muskelskador och har fortfarande inte varit hundra procent. Vi vill starta med så många spelare som möjligt som vi känner kan spela i 90 minuter”. Senast Larsson startade var den 13 april mot Stuttgart på bortaplan i Bundesliga. Nyligen uppgav tyska Sky att Frankfurt har tagit ett beslut om att svensken inte är till salu närmaste tiden, trots uppgifter om intresse från Premier League-klubbar.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 11/0

Mittbacken blev i förra veckan kvar på bänken i 0-6-förlusten mot Hoffenheim hemma i Bundesliga. Darmstadt är klar jumbo, och är klart för nedflyttning till 2. Bundesliga.

Annons

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 26/4

Forwarden stod i förra veckan för 45 minuter i 0-6-förlusten mot Hoffenheim hemma i Bundesliga. Darmstadt är jumbo, och är klart för nedflyttning till 2. Bundesliga. Enligt tyska tidningen Kicker kommer Bundesliga-klubbar troligen att rycka i svensken under sommarens transferfönster. Samtidigt uppges Darmstadt helst vilja behålla forwarden.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 34/11

Hrgota, som är kapten i Fürth, stod i förra veckan för 90 minuter mot Magdeburg (0-0) på bortaplan i 2. Bundesliga. Fürth är på nionde plats i andradivisionen.

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, spelar med Fürths reservlag, men spelade inte i någon match under den gångna veckan. Han har så här långt varit utanför alla matchtrupper i andraligan. Fürth är på nionde plats i 2. Bundesliga.

Annons

Bilal Hussein, Hertha Berlin – 17/1

Hussein stod i förra veckan för 62 minuter i 3-1-segern mot Kaiserslautern på hemmaplan i 2. Bundesliga. Hertha är på åttonde plats i andraligan.

Eric Smith, St. Pauli - 29/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren stod i förra veckan för 72 minuter i 3-1-segern mot Osnabrück hemma, då St. Pauli säkrade uppflyttning till Bundesliga. St. Pauli toppar andraligan, med en omgång kvar av säsongen. När Smith blev utbytt mot Osnabrück skapade han samtidigt rubriker, då han skällde ut sin tränare Fabian Hürzeler, som till slut fick putta bort svensken. Efteråt sa Smith följande till Hamburger Morgenpost: ”Det var mycket adrenalin. Jag ville inte lämna planen. Jag reagerade för starkt. Jag är superledsen för det och jag sa det till honom med detsamma”. Enligt Hamburger Morgenpost får incidenten inga följder, då det hela glömdes bort snabbt i uppflyttningsyran. Om uppflyttningen säger Smith följande: ”Jag kan inte beskriva det. Jag vet inte vad jag ska säga… Det är otroligt. Vi har jobbat så hårt hela säsongen. Jag är stolt över grabbarna. Äntligen är vi där vi vill vara. Jag hoppas att det blir mycket öl”.

Annons

Nyligen uppgav tyska tidningen Hamburger Abendblatt att Bundesliga-succélaget Stuttgart är intresserat av att värva Smith i sommar. Tidigare har det också ryktats om Stuttgart-intresse för svensken. Smith har kontrakt till 2025, med en option om förlängning med ett år.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Ahlstrand var i förra veckan utanför matchtruppen i 3-1-segern mot Osnabrück på hemmaplan, då St. Pauli säkrade uppflyttning till Bundesliga. St. Pauli toppar andraligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 31/1

Ingelsson svarade i förra veckan för 90 minuter i 2-1-förlusten mot Schalke 04 borta i 2. Bundesliga. Rostock är nästjumbo i andraligan, och riskerar nedflyttning. Rostock kan som bäst säkra kval om överlevnad inför den sista omgången.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 29/1

Fröling var i förra veckan utanför truppen i 2-1-förlusten mot Schalke 04 borta i 2. Bundesliga. Rostock är nästjumbo i andraligan, och riskerar nedflyttning. Rostock kan som bäst säkra kval om överlevnad inför den sista omgången.

Annons

Marko Johansson, Hansa Rostock (utlånad från Hamburg) - 0/0

Johansson blev i förra veckan kvar på bänken i 2-1-förlusten mot Schalke 04 borta i 2. Bundesliga. Rostock är nästjumbo i andraligan, och riskerar nedflyttning. Rostock kan som bäst säkra kval om överlevnad inför den sista omgången.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 12/0

Johansson stod i förra veckan för 90 minuter mot Fortuna Düsseldorf (1-1) hemma, då Kiel säkrade uppflyttning till Bundesliga. Holstein Kiel är tvåa i andraligan. Efter uppflyttningen sa mittbacken följande till Fotbollskanalen: ”Det är otroligt. Jag är sjukt glad över att vi lyckades få det klart redan i går. Det satt långt inne, andra halvlek var lite slitsam. Riktigt kul att vi lyckades”.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 12/4

Bernhardsson stod i förra veckan för 86 minuter mot Fortuna Düsseldorf (1-1) hemma, då Kiel säkrade uppflyttning till Bundesliga. Holstein Kiel är tvåa i andraligan. Efter uppflyttningen sa Bernhardsson följande till Fotbollskanalen: ””Det är overkligt. Det är jävligt kul och en otrolig upplevelse. Det här är vad man kämpar för. Jag har varit här i ett halvår och känslorna som kommer när man gör en historisk grej och går upp i högstaligan… det är stort för alla i staden. Det var otroligt känslomässigt när slutsignalen gick. Det var bara glädje”.

Annons

Sebastian Andersson, Nürnberg - 14/2

32-åringen stod i förra veckan för tio minuter i 3-0-segern mot Elversberg hemma i 2. Bundesliga. Nürnberg är på tolfte plats i andradivisionen. Nyligen uppgav tyska tidningen Bild att det finns många indikationer internt om att svenskens utgående kontrakt inte kommer att förnyas. Samtidigt skiljer sig de uppgifterna från rapporter tidigare i år, då samma tidning skrev i början av mars att klubben där och då ville förlänga med forwarden. Andersson har i grunden kontrakt över den här säsongen.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 13/0

Oudenne blev i förra veckan kvar på bänken i 2-1-segern mot Karlsruher på bortaplan i 2. Bundesliga. Hannover är på sjätte plats i andradivisionen.

Hampus Finndell, Eintracht Braunschweig (utlånad från Djurgårdens IF) - 8/0

Finndell gjorde i förra veckan 19 minuter i 1-0-segern mot Wehen Wiesbaden på hemmaplan i 2. Bundesliga. Braunschweig har nu säkrat ett nytt kontrakt i andraligan, och är placerat på 14:e-plats i tabellen. Nyligen uppgav fotbolldirekt.se att Braunschweig inte ser ut att utnyttja köpoptionen för att ta in Finndell permanent vid lånets slut efter säsongen, samtidigt som Aftonbladet därefter rapporterade att mittfältaren av allt att döma kommer komma hem till Djurgården i sommar. Djurgårdens sportchef Bosse Andersson uttalade sig därefter, för Fotbollskanalen, om att Finndell kommer återvända till Stockholmslaget i sommar. Därefter tas beslut om spelarens framtid. Finndell har kontrakt med Djurgården över 2024.

Annons

UNGERN



Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 25/2

Levi var i förra veckan på bänken i 3-1-segern mot MTK Budapest borta i ligan. Puskás Akadémia är på fjärde plats i ligaspelet.



USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 10/4

Forsberg, som är lagkapten i Red Bulls, noterades i förra veckan för ett mål och 83 minuter i 4-2-segern mot New England hemma i MLS. Red Bulls är på tredje plats i östra divisionen.

Noah Eile, New York Red Bulls - 10/0

Eile stod i förra veckan för 86 minuter i 4-2-segern mot New England hemma i MLS. Red Bulls är trea i östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City - 14/0

Jansson, som är kapten i Orlando, svarade i förra veckan för 65 minuter i 3-2-segern mot Philadelphia borta i MLS. Orlando är på elfte plats i östra divisionen.

Annons

Joakim Nilsson, St. Louis City - 9/1

Nilsson gjorde i förra veckan tio minuter i 3-1-segern mot Chicago hemma i MLS. St. Louis är på nionde plats i västra divisionen.

Rasmus Alm, St. Louis City - 9/1

Alm svarade i förra veckan för 72 minuter och ett mål, sitt första för säsongen, i 3-1-segern mot Chicago hemma i MLS. St. Louis är på nionde plats i västra divisionen.

Christopher McVey, DC United - 12/0

Försvararen gjorde i förra veckan 90 minuter i 3-2-segern mot Atlanta på bortaplan i MLS. DC United är på sjunde plats i östra divisionen.

Victor Eriksson, Minnesota United - 1/0

Minnesota spelade inte någon match under den gångna veckan. Eriksson har så här långt bara fått sju minuter med Minnesota i MLS. Under senaste tiden har mittbacken i stället varit petad från A-lagets matchtrupper (mot Kansas City och mot Atlanta) för att i stället spela med klubbens reservlag i MLS Next Pro. I förra veckan gjorde han 81 minuter i reservlagets 1-0-seger mot Ventura County på hemmaplan i MLS Next Pro. Minnesota är på andra plats i västra divisionen i MLS.

Annons

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien (utlånad från Cartagena) - 31/2

Jansson blev i förra veckan kvar på bänken i 1-0-segern mot Klagenfurt på bortaplan i ligaspelet. Rapid Wien är på fjärde plats i mästerskapsserien i Österrike.

Ousmane Diawara, SCR Altach - 5/0

Diawara stod i förra veckan för elva minuter i 1-0-segern mot Tirol borta i ligaspelet. Altach är fyra i nedflyttningsserien i Österrike, och har säkrat ett nytt kontrakt i högstaligan.