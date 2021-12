SVENSKKOLLEN: Fick en julgran av supportrar: "Försökte betala..."

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 22/0

26-åringen blev varnad och spelade fram till Anderlechts tredje mål i 0-5-segern mot Seraing, innan han byttes ut efter en timme. Tidningen Le Soir skriver att Olsson “äntligen blommar ut”, och Anderlecht är efter segern femma i Jupiler Pro League.

ANNONS

Gustav Engvall, KV Mechelen – 9/0

25-åringens skadeproblem fortsätter. Anfallaren har bara startat en match den här säsongen och skadade i förra veckan fotleden på träning. Tränaren Wouter Vrancken säger till Het Laaste Nieuws att frånvaron handlar om “veckor”. Sedan sommaren 2019 har Engvall bara spelat 32 matcher för Mechelen.

- Jag pratade mycket med honom. Han hade det svårt mentalt eftersom han kände att han inte var viktig för laget. Men de senaste veckorna har han tränat rejält igen. Vi ville ta med honom mer och mer under de kommande veckorna, med tanken att han efter nyår skulle kunna börja blomma ut igen. Men nu måste han ta itu med detta bakslag. Det är dåligt för honom. Jag är inte bra på det än, säger Vrancken.

ANNONS

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 19/5

Den offensive mittfältaren spelade hela matchen mot serieledaren Union Saint-Gilloise och blev varnad. Mechelen är efter 2-0-förlusten sjua i tabellen.

BULGARIEN

Kevin Jansson, Botev Plovdiv – 20/0

Mittbacken var avstängd i 2-1-vinsten mot Tsarsko Selo.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 27 matcher/3 nollor

Målvakten stod när Randers förlorade med 1-0 mot AZ men ändå gick vidare till slutspelet i Conference League. Tipsbladet skriver att 29-åringens “fantastiska” match förstördes av en billig retur som föranledde AZ:s mål. Han får betyget två av tidningen. I danska cupen är det färdigspelat för Carlgrens lag trots 1-2-vinsten borta mot Odense i kvartsfinalens returmöte.

ANNONS

Simon Tibbling, Randers FC – 26/0

27-åringen spelade hela matchen mot AZ och fick betyget två. Mot Odense byttes mittfältaren ut i halvtid när Randers åkte ur efter 2-3 sammanlagt.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 8/0

Saknades i Conference League-truppen förra veckan på grund av skada.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/0 nollor

Satt på bänken när FCK slog Slovan Bratislava med 2-0 och tog sig vidare som gruppetta.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0

Även reservmålvakten var på bänken i ovanstående match.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn – 2/1

16-åringen är inte registrerad för Europaspel i höst.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 29/1



ANNONS

Wingbacken spelade 90 minuter mot Ludogorets i den mållösa avslutningen av Europa League-gruppen, och fick betyget tre i Tipsbladet. Lika mycket speltid blev det i kvartsfinalreturen mot Brøndby i danska cupen, där 25-åringen spelade fram till Midtjyllands mål i 1-2-förlusten.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 10/0

Landslagsmittfältaren petades ur båda trupperna förra veckan.

Simon Hedlund, Brøndby – 26/1

Anfallaren kom in efter 63 minuter mot Midtjylland och Brøndby är utslaget efter 2-3 sammanlagt. Dessförinnan spelade han 72 minuter mot Sparta Prag i Europa League. Efter 2-0-förlusten står det klart att hans lag går segerlöst från gruppen, och 28-åringen fick en etta av Tipsbladet.

ANNONS

Oskar Fallenius, Brøndby – 8/2

19-åringen satt på bänken mot Sparta Prag och petades ur den senaste truppen.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Mittbacken är axelskadad och har inte spelat i höst.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 17/6 nollor

AaB är utslaget ur cupen och spelade inte förra veckan.

Tim Prica, Ålborg BK – 18/1

AaB är utslaget ur cupen och spelade inte förra veckan.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

AGF är utslaget ur cupen och spelade inte förra veckan.

Eric Kahl, AGF Århus – 16/2

AGF är utslaget ur cupen och spelade inte förra veckan.

Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 17/3



ANNONS

Högerbacken hoppade in i halvtid i cupreturen mot Hvidovre som hans lag förlorade med 3-2 efter förlängning, men sedan vann efter straffar. 21-åringen blev varnad och gjorde mål i straffläggningen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 14/0

Nordsjælland är utslaget ur cupen och spelade inte förra veckan.

Kevin Custovic, Velje BK – 13/1

Högerbacken spelade 90 minuter för första gången den här säsongen. Vejle förlorade cupreturen med 2-1 mot Kolding men är vidare till semifinal efter 6-3 sammanlagt.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 10/0

Silkeborg är redan utslaget ur danska cupen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 19/0

Inte med i Champions League-truppen mot Young Boys (1-1) och sedan utbytt med andningsproblem efter 74 minuter mot Norwich. Efteråt fick han betyget 5/10 i tidningen Manchester Evening News.

ANNONS

Anthony Elanga, Manchester United – 3/0

Yttern spelade 90 minuter i Champions League och satt sedan på bänken i 0-1-segern mot Norwich. Betyget efter den förra matchen blev 5/10.

Emil Krafth, Newcastle United – 7/0

Bänkad för tredje matchen i rad, när nästjumbon förlorade med 4-0 mot Leicester.

Pontus Jansson, Brentford – 16/0

Lagkaptenen blev varnad och nickade sedan in Brentfords sena kvittering mot Watford. Tabelltian avgjorde på tilläggstid och Jansson fick betyget 7/10 av sajten football.london.

Ken Sema, Watford – 9/0

Yttern gjorde comeback efter knäskadan med ett inhopp i minut 77 mot Brentford. Han fick betyget 5/10 i Watford Observer och “The Hornets” ligger just ovanför nedflyttningsstrecket.

ANNONS

Viktor Gyökeres, Coventry City – 20/9

Anfallaren bänkades för första gången den här säsongen. Tabellsjuan spelade 1-1 mot Huddersfield och har bara en vinst under november och december månad.

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) – 11/1 nollor

Hemmamatchen mot Queens Park Rangers blev uppskjuten efter ett covidutbrott hos Londonlaget.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 29/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn – 11/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 14/7 nollor

Målvakten var tillbaka på bänken mot LASK Linz efter fingeroperationen. HJK föll med 3-0 och slutade trea i Conference League-gruppen.

ANNONS

Gustaf Backaliden, SJK – 17/1

Säsongen är slut och SJK slutade trea i den finska ligan.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1

Säsongen är slut och KÍ Klaksvík vann ligan på Färöarna.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 12/0

Vänsterbacken spelade 68 minuter när Lille slog Wolfsburg med 3-1 i Champions League i onsdags, då laget gick vidare till slutspel. Därefter blev det ett inhopp i 81:a minuten mot Lyon (0-0) i ligan. Lille ligger just nu elva i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 20/3

Yttern spelade 84 minuter när Nimes besegrade Nancy med 2-1 i lördags. Laget ligger tia i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Talangen satt på bänken i 2-0-segern mot Guingamp i lördags. Caen ligger på plats 13 i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 2/1

ANNONS

Jack Lahne, Amiens - 11/2

Forwarden har fortsatta problem med att få speltid. Var inte med i truppen när Amiens slog Grenoble med 4-1. Laget ligger tolva i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 12/2

Forwarden spelade hela ligacup-matchen mot Khorfakkan (seger med 2-1) i torsdags.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 13/1

Högerbacken missade stormötet med Olympiakos i söndags på grund av skada, men nu är han tillbaka i träning. Aris ligger sjua i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 8/1

Forwarden hoppade in i den 88:e minuten när AEK spelade 0-0 mot Asteras Tripolis i helgen. AEK ligger tvåa i ligan.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 15/1

Spelade 89 minuter i 2-2-mötet med Ionikos i ligan i lördags. Panetolikos ligger elva i ligan.

ANNONS

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 6/1

Mittfältaren var tillbaka i truppen mot Atromitos i helgen. Men han fick inte hoppa in.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 14/7

Forwarden spelade två gånger 90 minuter under den gångna veckan. Mot Liverpool (förlust med 2-1), när Milan åkte ut ur Champions League, och Udinese (1-1). I den sistnämnda matchen kvitterade Ibrahimovic med ett akrobatiskt mål i slutminuterna. Milan ligger tvåa i Serie A.

Dejan Kulusevski, Juventus - 19/1

Har drabbats av bihåleinflammation och opererats. Missade därför den gångna veckans matcher.

ANNONS

Albin Ekdal, Sampdoria - 13/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Genoa (seger med 3-1) i fredags. Sampdoria ligger just nu på plats 14 i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna - 18/3

Mittfältaren spelade 90 minuter i 2-1-förlusten mot Torino i söndags. Bologna ligger tia i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 1/0

Mittfältaren satt på bänken när Spezia föll med 2-0 mot Roma under måndagen. Laget ligger på plats 17 i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 11/0

Backen satt på bänken under hela matchen när Serie A-jumbon Salernitana förlorade med 4-0 borta mot Fiorentina.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Målvakten satt på bänken i 2-0-segern mot Spal. Brescia ligger tvåa i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1

Fortsatt skadad och missade helgens match mot Monza (förlust med 3-2). Frosinone ligger tia i Serie B.

ANNONS

John Björkengren, Lecce - 11/0

Mittfältaren satt på bänken i 1-0-förlusten mot serieledaren Pisa i lördags. Lecce ligger trea i Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 35/0

Ligan är slut. Forge föll i slutspelsfinalen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 1/1

Ligan är igång igen och Larsson gjorde comeback i första matchen efter omstarten, mot Henan Songshan Longmen. Då spelade han 85 minuter och gjorde drabbningens enda mål. Dalian ligger tredje sist i serien.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 8/2

Mittbacken spelade hela matchen mot Henan.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Inte med i truppen mot Lokomotiva Zagreb (3-3) i helgen. Hajduk ligger fyra i den kroatiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 9/3

ANNONS

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 10/0

Mittbacken är skadad och kommer inte spela mer i år, har tränaren Fred Grim slagit fast för Brabants Dagblad. Bergström missade 3-1-förlusten mot Cambuur i fredags. Willem II har förlorat sex raka matcher och ligger på plats 13 i Eredivisie.

Max Svensson, Willem II - 17/1

Forwarden hoppade in i paus mot Cambuur.

Paulos Abraham, Groningen - 10/0

Forwarden satt på bänken under hela matchen mot Feyenoord (1-1) i helgen. Groningen ligger på plats elva i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 11/2

Mittfältaren missade matchen mot Feyenoord på grund av skada, enligt nederländska medier.

Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

ANNONS

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Ytterbacken var inte med i truppen mot Feyenoord.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Forwarden var inte med i truppen mot Feyenoord.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 14/0

Forwarden spelade 80 minuter i 0-0-mötet Utrecht i helgen. Go Ahead Eagles ligger tia i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 14/0

Forwarden hoppade in i den 76:e minuten i 0-0-mötet med Sparta Rotterdam i helgen. Heerenveen ligger nia i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 12/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Sparta Rotterdam.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 8/1

Mittfältaren hoppade in i paus mot Sparta Rotterdam.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 17/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot Zwolle (seger med 1-0) i lördags. Fortuna Sittard ligger på plats 16 i Eredivisie (kval ner till andraligan).

ANNONS

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 12/0

Satt på bänken mot Zwolle.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 5/0

Inte med i truppen mot Zwolle.

Jesper Karlsson, AZ - 22/8

Forwarden spelade 86 minuter i 2-1-segern mot Ajax i helgen. AZ ligger åtta i Eredivisie. Under måndagen meddelade klubben att Karlsson förlängt sitt avtal, fram till sommaren 2026.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 23/2

Hoppade in efter 57 minuter när Brann besegrade Sarpsborg med 2-1 och tog sig upp på kvalplats efter att länge ha legat under strecket. Nu väntar Jerv från andradivisionen i en direkt avgörande match på neutral plan om en plats i Eliteserien nästa år. Matchen spelas på onsdag kväll.

Liridon Kalludra, Kristiansund - 27/2

Byttes in i den 63:e minuten och spelade fram till ett av målen i 2-1-vinsten hemma mot Vålerenga. Det slutade med en sjätteplats för Kristiansund.

ANNONS

Elias Hadaya, Kristiansund - 1/1 nolla

Hadaya har bara fått göra ett inhopp på 37 minuter i år och är numera inte ens med i matchtrupperna. Kontraktet går ut vid årsskiftet.

Andreas Linde, Molde - 30/8 nollor

Molde gjorde jobbet och vann med 2-1 borta mot Haugesund efter att Linde stått för några viktiga räddningar. Det hjälpte dock föga, eftersom Bodø/Glimt samtidigt vann sin match och därmed tog hem ligatiteln före Molde. Nu talar det mesta för att Linde, vars kontrakt löper ut, lämnar klubben efter sju säsonger och 177 matcher.

- Så som det ser ut nu är det så, ja. Jag ska inte stänga några dörrar, men det ser inte ut som att jag fortsätter i Molde nu, säger Linde till tidningen Rbnett.

Nu vill den 28-årige målvakten ta klivet till en större klubb utomlands.

- Jag har haft en bra dialog med klubben. De känner till mina ambitioner och har varit väldigt positiva till det. Det handlar om att hitta något som är på den nivån jag önskar och vill till, och det har Molde haft stor respekt för, säger Linde.

ANNONS

Andreas Linde blev norsk mästare 2019 och förde Molde hela vägen till åttondelsfinal i Europa League i våras. I Sverige är han främst förknippad med sin tid i Helsingborgs IF.

Marcus Sandberg, Stabæk - 32/9 nollor

Gick förlorande ur målvaktskampen mot Leopold Wahlstedt i Odd när Stabæk föll med 1-3 på bortaplan och åkte ur Eliteserien efter åtta raka säsonger i högstaligan. Detta eftersom Brann vann sin match och gick förbi Stabæk i tabellen. Sandberg, 31, har ett år kvar på kontraktet men det är oklart om han vill stanna kvar efter nedflyttningen. Kanske en återkomst till IFK Göteborg, som nyss tappat Giannis Anestis, lockar?

Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen) - 13/0

Vänsterspringaren Wernersson har tagit en ordinarie tröja under vintern och startade sju av de åtta sista ligamatcherna. Nu löper 26-åringens låneavtal ut och han återvänder till sin belgiska klubb KV Mechelen, där han har kontrakt till juni 2024. Att stanna kvar i Stabæk är inte aktuellt, att döma av en intervju med Fotbollskanalen i oktober.

ANNONS

William Kurtovic, Sandefjord - 26/2

Startade 21 ligamatcher under säsongen, men var helt utanför truppen i avslutningen mot Lillestrøm (förlust 0-2). Sandefjord slutade tia.

Kevin Kabran, Viking - 30/3

Hoppade in i paus i 2-0-segern borta mot Tromsø när Viking rundade av en väl genomförd säsong. Laget slutade trea och får därmed kvala till Europa Conference League i sommar.

Anton Salétros, Sarpsborg - 29/5

Saknades i matchtruppen i bortaförlusten mot Brann (1-2), som betyder att Sarpsborg slutade åtta. Salétros har, för Fotbollskanalen, berättat att det fanns intresse från Danmark och Turkiet i somras. Enligt lokaltidningen Sarpsborg Arbeiderblad hoppas svensken hoppas på en ny klubb ute i Europa i januari. Salétros avtal med Sarpsborg går ut efter 2022.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 4/0

ANNONS

Stefano Vecchia, Rosenborg - 23/14

Avslutade säsongen starkt med att näta från straffpunkten när Rosenborg hämtade upp till 2-2 hemma mot Strømsgodset och slutade femma. Med elva mål på 17 ligamatcher blev Vecchia dessutom Rosenborgs bäste målskytt i ligaspelet. Han uppträdde sedan live med låten Sulla Luna på norska fotbollsgalan för att runda av året 2021.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 21/6

Byttes in efter 82 minuter i kvitteringsjakten hemma mot Strømsgodset. Tre minuter senare hade RWP kvitterat till 2-2, som också blev slutresultatet.

Adam Andersson, Rosenborg - 37/1

Byttes in i halvtid mot Strømsgodset.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

ANNONS

Pavle Vagic, Rosenborg - 10/0

Mittbacken/mittfältaren har åkt på en allvarlig knäskada och blir borta från spel i fyra till fem månader.

Amor Layouni, Vålerenga - 29/3

Byttes ut efter 70 minuter när Vålerenga, som slutade sjua, föll med 1-2 borta mot Kristiansund. Ytterforwarden stannade på tre mål och sex assist under debutsäsongen i Vålerenga.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Blev kvar på bänken i hela matchen mot Kristiansund. Fick nöja sig med fyra kortare inhopp, varav det senaste var i slutet av september, efter flytten från Varbergs Bois i början av augusti.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 18/3

Mittbacken tog direkt en ordinarie tröja efter flytten i augusti och startade sin 17:e raka ligamatch i 2-0-segern hemma mot Sandefjord. För succénykomlingen Lillestrøm slutade säsongen med en fjärdeplats.

ANNONS

Daniel Gustavsson, Lillestrøm - 30/2

Den 31-årige mittfältaren/yttern har tidigare berättat att det mesta talar för att han flyttar hem till Sverige när kontraktet med Lillestrøm löper ut efter året. Var utanför matchtruppen i de två sista omgångarna.

Albin Sporrong, Mjøndalen - 14/1

Hoppade in med åtta minuter kvar, men Mjøndalen hade som väntat inget att sätta emot ligamästarna från Bodø/Glimt (0-3). Därmed åker Mjøndalen ur Eliteserien efter tre säsonger där laget varit inblandat i bottenstriden i samtliga.

Daniel Janevski, Mjøndalen - 8/0

Mittbacken, som anslöt från Degerfors i slutet av augusti, var helt utanför truppen i fyra av de fem sista matcherna. Mjøndalens tränare Vegard Hansen har berättat att Janevski lämnar klubben efter nedflyttningen, enligt tidningen Drammens Tidende.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 16/4 nollor

ANNONS

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 10/0

Förra helgen gjorde yttern sin första match efter tio veckors skadefrånvaro. Nu kom även första starten sedan 18 september, då Ceesay spelade 63 minuter i 1-2-förlusten mot Jagiellonia. Lechia ligger trea.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 18/10

Forwarden reducerade på straff och gjorde sitt tionde ligamål för säsongen, vilket innebär att han leder ligans skytteliga. Serieledaren Lech Poznan förlorade dock med 1-2 mot femman Radoniak.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 19/0

Spelade som vanligt från start på innermittfältet, men byttes den här gången ut efter 62 minuter.

ANNONS

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 15/1

Legia spelade två matcher förra veckan. Johansson spelade 90 minuter som högerback i 0-1-förlusten hemma mot Spartak Moskva när Legia missade en straff i 98:e(!) minuten och slutade sist i Europa League-gruppen. Därmed är lagets Europaspel slut för den här säsongen. Än värre går det i ligaspelet, där regerande mästaren Legia föll med 0-1 borta mot Wisla Plock. Legia ligger nu sist(!) i ligatabellen, vilket ser ut att ha fått konsekvenser. Tränaren Marek Gołębiewski har aviserat sin avgång efter sju veckor i klubben, enligt polska medier, som också uppger att två av Johanssons lagkamrater skadats efter en supporterattack mot spelarbussen.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Ytterbacken var utanför matchtruppen i 4-1-segern hemma mot Santa Clara.

Philip Tear, Tondela - 0/0

ANNONS Målvakten lämnades utanför truppen i 2-5-förlusten mot Vitoria Guimarães i helgen.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FK Krasnodar - 20/3

Lyckades inte följa upp succén från de två senaste matcherna. Det blev 0-0 hemma mot Niznij Novgorod när Claesson fick syna det gula kortet efter 76 minuter. Krasnodar ligger femma.

Pontus Almqvist, FK Rostov - 18/2

Fick en assist efter att ha ordnat en straff mot Ural Jekaterinburg, men Rostov föll med hela 1-4. Almqvist spelade hela matchen.

Armin Gigovic, FK Rostov - 12/0

Fortfarande borta från spel med en muskelskada. Rostov ligger på 14:e plats, vilket ger negativt kval i ryska Premier League.

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 20/1

Missade Europa League-matchen mot Legia Warszawa när Spartak segrade med 1-0 och därmed också vann gruppen. Nu väntar åttondelsfinal till våren. Saknades även i bortamatchen mot Sotji (0-3) i ligaspelet med anledning av en muskelskada. Spartak ligger nia.

ANNONS

Filip Dagerstål, FK Chimki - 16/0

Spelade återigen 90 minuter, den här gången som mittback, i 1-4-förlusten mot Achmat Groznyj. Chimki ligger sist i ryska ligan.

Besard Sabovic, FK Chimki - 15/0

Inbytt med 20 minuter kvar mot Achmat Groznyj.

Axel Björnström, Arsenal Tula - 10/0

Byttes in i halvtid borta mot CSKA Moskva när Arsenal Tulla förlorade med 0-2. Laget ligger tolva av 16 lag.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem - 12/1

Strandbergs Al-Hazem spelade inte någon match i förra veckan. Al-Hazem är nästjumbo i den saudiarabiska högstaligan.

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 12/4

Quaisons lag spelade inte någon match i förra veckan. Al-Ettifaq är placerat på åttonde plats i den saudiarabiska högstaligan.



SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion - 0/0

Den tidigare Malmö FF-mittbacken har inte kommit till spel i någon match med FC Sions A-lag under den här säsongen. Den 27 november i år gjorde han dock 90 minuter och ett mål med Sions U21-lag mot FC Black Stars (2-2) på bortaplan i den schweiziska tredjeligan. Sion är på sjunde plats i högstaligan.

ANNONS

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander är knäskadad och spelade senast i början av november i Skottland. Nye tränaren Giovanni van Bronckhorst, som ersatt Steven Gerrard, sa nyligen att svensken är ute på planen igen, men behöver tid på sig att komma i matchform. Van Bronckhorst hoppas på att Helander kan träna fullt igen med övriga i laget någon gång under december månad. Rangers toppar den skotska högstaligan med fyra poäng ner till rivalen Celtic på andra plats i ligaspelet.

Melker Hallberg, Hibernian - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i år på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel. Mittfältaren berättade dock nyligen, för Barometern, att han närmar sig en comeback på planen i ligaspelet: ”Knäskålen hoppade ur led men kom tillbaka till sitt läge. Allt har gått bra i rehabträningen och sedan tre veckor är jag tillbaka i den gemensamma träningen och så har jag spelat 80 minuter med reservlaget. Jag är på G. Jag är uttagningsbar igen men sedan saknar jag förstås lite matcher i kroppen”. Hibernian är på sjunde plats i den skotska högstaligan.

ANNONS

Carl Starfelt, Celtic - 23/0

Starfelt var i förra veckan utanför truppen i 3-2-segern mot Real Betis hemma i Europa League-gruppspelet, men gjorde 90 minuter på planen i 1-0-segern mot Motherwell hemma i den skotska ligan. Celtic är tvåa i ligan med fyra poäng upp till rivalen Rangers i serieledning. Celtic, som slutade trea i Europa League-gruppen, ställs även framöver mot den norska mästaren Bodø/Glimt i play off-rundan i Europa Conference League-slutspelet. Vinnaren går vidare till åttondelsfinal i turneringen. Starfelt berättar, i en intervju på klubbens hemsida, om sin respekt för det norska laget: ”Det är en tuff lottning. Jag har några vänner som spelar i den norska ligan, så jag har följt dem och jag vet att det är ett väldigt bra lag som har gjort det bra under de senaste två säsongerna. De tycker om att spela lite som oss, med stort bollinnehav och väldigt hög press”. Starfelt berättade även nyligen, i en intervju på klubbens hemsida, att han fått en julgran gratis på stan: ”När jag gick för att köpa den var det Celtic-supportrar, så de gav den till mig gratis. Jag försökte betala, men de tillät mig inte att göra det. Det är speciellt att spela inför de här supportrarna. De gör att man njuter av att spela varje gång och vi får ett otroligt stöd”.

ANNONS

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 20/6

Isak lämnade i förra veckan planen mållös i två matcher, först i 3-0-segern mot PSV Eindhoven hemma i Europa League-gruppspelet och sedan i 4-0-förlusten mot Real Betis på bortaplan i La Liga. Den spanska tidningen Mundo Deportivo skrev efteråt så här om svenskens insats: ”Bra löpningar in i straffområdet, långt ifrån farlig”. Real Sociedad är på femte plats i La Liga.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 9/1

Guidetti var i helgen på bänken i 90 minuter när Alavés kryssade mot Getafe (1-1) på hemmaplan i La Liga. Alavés är på 17:e-plats i den spanska högstaligan.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 11/0

Augustinsson gjorde i förra veckan 53 minuter på planen när Sevilla föll med 1-0 mot Red Bull Salzburg borta i Champions League-gruppspelet. Sedan gjorde han även i helgen 66 minuter i 1-0-segern mot Athletic borta i La Liga. Mot Athletic tvingades han kliva av med en skada, då han först blev liggande i gräset efter en löpning och sedan tog sig för sin ena baksida. Sevilla är på andra plats med åtta poäng upp till Real Madrid i serieledning. Sevilla har en match färre spelad än ”Marängerna”.

ANNONS

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hanssons Buriram United spelade inte någon match i förra veckan i Thailand. Buriram United toppar den thailändska högstaligan.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairags Chonburi spelade inte någon match i förra veckan i Thailand. Chonburi är på tredje plats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 22/5

27-åringen blev i förra veckan kvar på bänken i 2-0-segern mot Bröndby hemma i Europa League-gruppspelet. Sedan var han i helgen utanför lagets matchtrupp när det blev seger med 5-1 mot Bohemians 1905 hemma i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är på tredje plats i ligaspelet.

ANNONS

Aiham Ousou, Slavia Prag - 18/1

Ousou är ordinarie i Slavia Prag och kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 90 minuter mot Union Berlin (1-1) borta i Europa Conference League-gruppspelet och sedan gjorde han 90 minuter i 2-0-segern mot Mlada Boleslav hemma i den tjeckiska högstaligan. Slavia Prag toppar ligatabellen.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 14/0

Durmaz gjorde i helgen 63 minuter på planen i 4-1-förlusten mot Konyaspor på hemmaplan i Süper Lig. Fatih Karagümrük är på elfte plats i högstaligan.

Eric Björkander, Altay SK – 10/1

Den tidigare Mjällby-spelaren missade helgens 2-1-förlust mot Hatayspor på hemmaplan i Süper Lig. Altay är på 16:e-plats i den turkiska högstaligan.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 16/0

Holmén stod i helgen för 90 minuter på planen i 3-1-segern mot Göztepe på hemmaplan i Süper Lig. Rizespor är nästjumbo i den turkiska högstaligan.



ANNONS

Emil Forsberg, RB Leipzig - 23/6

Forsberg gjorde i förra veckan en assist och 80 minuter på planen i 2-1-segern mot Manchester City hemma i Champions League-gruppspelet och 63 minuter på planen i 4-1-segern mot Borussia Mönchengladbach hemma i Bundesliga. Leipzig är på sjunde plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln – 17/2

30-åringen gjorde i förra veckan 83 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Augsburg på hemmaplan i Bundesliga. Köln är på tolfte plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 15/1

Nilsson stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Hertha Berlin borta i Bundesliga. Bielefeld är nästjumbo med sju poäng upp till Stuttgart på säker mark i den tyska högstaligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 16/5

ANNONS Äntligen! Hrgota gjorde i helgen 74 minuter på planen när Greuther Fürth bärgade säsongens första seger. Fürth vann mot Union Berlin med 1-0 på hemmaplan, men är fortsatt jumbo med fyra poäng efter 15 omgångar. Greuther Fürth har 13 poäng upp till Stuttgart på säker mark i Bundesliga.



Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 4/0

Den tidigare IFK Göteborg-spelaren gjorde i helgen fyra minuter på planen mot Fortuna Düsseldorf (1-1) borta i 2. Bundesliga. St. Pauli toppar den tyska andraligan.

Eric Smith, St. Pauli - 10/0

Smith gjorde i förra veckan 86 minuter på planen mot Fortuna Düsseldorf (1-1) borta i 2. Bundesliga. St. Pauli toppar den tyska andraligan.



Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 13/0

23-åringen gjorde i helgen nio minuter på planen i 3-0-förlusten mot Hamburg borta i den tyska andraligan. Hansa Rostock är på 14:e-plats i ligan.

ANNONS

Niklas Hult, Hannover 96 - 16/0

Den 31-årige vänsterbacken kom i helgen till spel i 90 minuter i 2-1-segern mot Ingolstadt på bortaplan i 2. Bundesliga. Hannover är på 13:e-plats i ligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 17/1

Peterson gjorde i förra veckan 31 minuter på planen mot St. Pauli hemma i 2. Bundesliga. Fortuna Düsseldorf är på tolfte plats i andraligan.

Marko Johansson, Hamburg - 6/2

Den tidigare Malmö FF-målvakten gjorde i helgen sin sjätte raka ligamatch för säsongen, då förstemålvakten Daniel Heuer Fernandes fortfarande är skadad. Johansson gjorde 90 minuter och höll nollan i 3-0-segern mot Hansa Rostock på hemmaplan i 2. Bundesliga. Efteråt fick Johansson beröm av tränaren Tim Walter, som dock även var tydlig med att Heuer Fernandes är förstemålvakt i laget när han är skadefri igen, enligt tidningen Hamburger Morgenpost: ”Han (Johansson) gör sitt jobb väldigt bra och ger oss det stödet som vi förväntar oss från honom. Vi är glada över att vi har två bra målvakter. Jag har alltid sagt att ’Ferro’ (Heuer Fernandes) är vår nummer ett. Jag ska inte behöva upprepa det om och om igen. Om jag säger något är det så”. Hamburg är på tredje plats i den tyska andraligan.

ANNONS

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 11/0

Den tidigare Östersunds FK-mittbacken har tagit en ordinarie startplats i Darmstadt och gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 1-0-segern mot Paderborn på bortaplan i 2. Bundesliga. Darmstadt är på andra plats med fyra poäng upp till St. Pauli i serieledning i den tyska andraligan.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 30/3

Janssons säsong är över. Orlando City åkte ut i åttondelsfinalen/divisionskvartsfinalen i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 25/0

Tinnerholm drog tidigare i höst av sin ena hälsena och blir borta från spel under en längre tid. I helgen var han dock på plats på Armando Villarreal när New York City vann mot Portland Timbers borta i finalen efter straffar och blev MLS-mästare. Tinnerholm spelade inte på grund av skadan, men var med och firade titeln efteråt: ”Först gick vi till fansens ställe och firade med dem, där det var mäktig stämning. Alla var så lyriska. Det är första titeln i historien och det var historiens viktigaste match. Vi har aldrig vunnit, inte ens varit i närheten, så det kändes på fansen att det var något som aldrig hänt tidigare. Vi firade rätt bra och sjöng sånger. Sedan var vi på etagevåningen på Hiltons och firade med familj och vänner. Det var bra tryck”.

ANNONS

Adam Lundqvist, Houston - 25/0

Lundqvists Houston Dynamo slutade som jumbo i den västra divisionen i MLS. Därmed är svenskens säsong över för den här gången.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 2/0

Henriksson har varit utanför lagets matchtrupp de åtta senaste ligaomgångarna. I helgen blev det kryss mot TSV Hartberg (2-2) på bortaplan i den österrikiska högstaligan. Wolfsberger är på tredje plats i ligaspelet.

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 21/3

20-åringen gjorde i helgen 45 minuter på planen i 3-0-förlusten mot Sturm Graz på hemmaplan i den österrikiska högstaligan. Svensken blev utbytt redan i halvtid, då Austria Klagenfurt låg under med 2-0. Austria Klagenfurt är på fjärde plats i ligan.