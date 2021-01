SVENSKKOLLEN: Forne Chelsea-försvararen uppges aktuell för Sverige

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 11/0

Anfallaren har opererat sitt knä igen. Engvall hade även under förra säsongen stora knäproblem – då han bara spelade tio matcher.

- "Gus" går igenom en svår tid. När han är hundra procent är han en av de viktigaste spelarna i vårt lag. Det har han redan visat. Vi fungerade även bra ihop på planen, det gick framåt. Det är tråkigt för mig också med hans skada, men jag är säker på att han kommer att komma tillbaka starkare. Gus är mentalt stark och vi finns här för honom. Vi kommer att sakna honom under resten av säsongen, säger hans lagkamrat Kerim Mrabti till Het Laatste Nieuws.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 18/5

Med Engvall borta spelade Mrabti som offensiv mittfältare mot Standard Liège. Det blev förlust med 0-4 och 26-åringen byttes ut efter 64 minuter. Desto bättre gick det sedan mot Eupen och Mrabti gjorde det andra målet i Mechelens 3-0-seger. Han benämndes som matchens spelare av Het Laatste Nieuws och tränaren Wouter Vrancken säger enligt samma tidning att “Kerim passar perfekt in i klubbens DNA”.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 7/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Standard Liège men saknades i den senaste truppen. 25-åringen spelade sex matcher från start fram tills mitten av december – nu är det lika många i rad utanför startelvan.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Demir har dock inte varit med i truppen på hela säsongen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 2/0

Återupptar säsongen för de sista matcherna den 27 februari.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 0/0

Den 26-årige vänsterbacken är klubbens andra svenska nyförvärv. Konate kommer närmast från en höstsejour i norska Rosenborg.

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 0/0

Den bulgariska ligan är tillbaka den 13 februari.

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 5/1

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 13/4 nollor

Målvakten blev utbytt efter en kollision mot Esbjerg men var tillbaka i nästa träningsmatch mot Aalborg.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 12/0

Vänsterbacken har inte matchats under uppehållet efter att ha testat positivt för Covid-19. Enligt tidningen Ekstra Bladet vill den nya tränaren Jess Thorup rensa i truppen och Bengtsson kan bli en som offras.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 17/4 nollor

Johnsson har delat på målvaktssysslan med Stephan Andersen i träningsmatcherna mot FC Helsingör och Hvidovre.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 13/0

Andersson har saknats i FCM:s matcher under uppehållet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 19/0

Simon Hedlund, Brøndby – 14/4

Anfallaren kom inte till spel i träningsmatchen mot Aarhus.

Oskar Fallenius, Brøndby - 0/0

Nyförvärvet från BP har fått sina första minuter efter ett kort inhopp mot Aarhus .

Jacob Rinne, Aalborg BK – 13/3 nollor

Målvakten stod en halvlek i träningsmatchen mot Randers.

Tim Prica, Aalborg BK – 10/0

18-åringen spelade en timme mot FC Midtjylland och en halvlek i matchen mot Randers.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 5/1

Mittfältaren är ännu inte skadefri.

Niklas Backman, Aarhus GF – 4/0

32-åringen har under hösten rehabiliterat en muskelskada. Men under AGF:s träningsläger kom nästa motgång när lagkaptenen skadade knät allvarligt. Han tvingas nu till en operation.

- Jag är fast besluten om att jag ska återvända till planen igen och jag ska ta mig an den här perioden med optimism och hårt arbete. Jag har kämpat mig tillbaka från allvarliga skador tidigare, så jag kommer att kunna gå igenom det här också, säger Backman till AGF:s hemsida.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Stod i andra halvlek under träningsmatcherna mot Viborg och Brøndby.

Diego Montiel, Velje BK – 10/2

Spelade andra halvlek mot Aarhus Fremand och fick en timme i mötet med Silkeborg.

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 5/0

Startade för FCN i träningsmatchen mot Viborg.

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 5/2 nollor

Olsen vaktade målet när Everton tog sig till FA-cupens femte runda efter 3-0 mot Sheffield Wednesday. Betyget i tidningen Liverpool Echo blev 7/10.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 21/1

VNL saknades i ligamötet mot Fulham (vinst 1-2) på grund av hans ryggproblem. Mittbacken spelade sedan 90 minuter mot Liverpool (3-2) i FA-cupen och gavs betyget 6/10 i Manchester Evening News.

Emil Krafth, Newcastle United – 9/0

Satt på bänken i 2-0-förlusten mot Aston Villa.

Viktor Gyökeres, Coventry City (utlånad från Brighton) – 16/2

Anfallaren är inne på säsongens andra lån i The Championship. För Coventry debuterade han i 3-0-förlusten mot Reading och byttes ut efter en knapp timme. 22-åringen fick betyget 5,5/10 i Coventry Telegraph.

Pontus Jansson, Brentford – 14/0

Mittbacken har opererat fotleden och beräknas vara tillbaka till säsongsavslutningen.

Ken Sema, Watford – 22/1

Skadad och missade matchen mot Stoke som Watford vann med 1-2.

Viktor Johansson, Rotherham United – 4/1 nollor

Målvakten satt på bänken när hans lag spelade 3-3 mot Stoke.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn - 0/0

Mittbacken gjorde debut för sin nya klubb i söndags. Mariehamn besegrade Pargas IF med 4-0 i en träningsmatch och Svensson hoppade in i paus.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 13/2

Fick ingen speltid när HJK hade årspremiär mot Haka i helgen. Laget vann träningsmatchen med 1-0.

Gustaf Backaliden, SJK - 0/0

Gjorde debut för sin nya klubb i helgens träningsmatch mot Ilves. SJK föll med 5-3 och Backaliden spelade 54 minuter.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 13/2

Nimes har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Utanför truppen till den gångna veckans två matcher. Är, enligt franska medier, på väg bort från klubben.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den unge talangen stod utanför truppen till A-lagets två matcher under den gångna veckan.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

Nyförvärvet var varken med i truppen till cupmötet med Niort (seger med 1-0) eller ligamatchen mot Sochaux (seger med 1-0) under den gångna veckan. Därmed får Pettersson vänta lite till på debuten för Toulouse. Laget ligger tvåa i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 17/5

Fujairah är ute ur ligacupen efter förlust med 1-0 (sammanlagt 2-1) hemma mot Al Nasr under måndagen. Armenteros spelade hela matchen.

GIBRALTAR

San Mustafa, Europa Point FC - 2/0

Gibraltar befinner sig i en lockdown på grund av coronapandemin och all fotboll är därför uppskjuten tills vidare.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 13/0

Högerbacken satt på bänken när Aris tog sig vidare i grekiska cupen mot Asteras Tripolis (2-0) i torsdags. Sedan spelade Sundgren hela ligamatchen mot Apollon Smyrnis i lördags. Då vann Aris med 1-0. Laget ligger trea i tabellen.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 21/3

Startade och spelade 55 minuter när AEK gick vidare i cupen mot Apollon Smyrnis (2-0) i torsdags. Därefter blev det ett inhopp i den 87:e minuten i ligamötet med Paok (2-2) i söndags. AEK är tvåa i tabellen.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 2/0

Den isländska säsongen är igång igen. Valur har inlett starkt, med två segrar i Reykjavik cup. Först slog man Vikingur med 4-1 och därefter Throttur med 5-0. Starke Hedlund har spelat 90 minuter i båda matcherna.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 13/13

Forwarden spelade hela matchen när Milan förlorade med 3-0 hemma mot Atalanta. Det var lagets andra förlust för säsongen, men man leder fortsatt Serie A.

Dejan Kulusevski, Juventus – 23/4

Den gångna veckan bjöd på en cupmatch och en ligamatch för Juventus. Kulusevski startade i båda mötena. Mot Napoli (seger med 2-0) i cupen blev han utbytt i den 84:e minuten. Mot Bologna (seger med 2-0) i ligan blev han utbytt i 78:e minuten. Då drog han också på sig en varning som gör att han är avstängd i nästa omgång.

Riccardo Gagliolo, Parma – 17/1

Backen spelade inte mot Lazio (förlust med 2-1) i cupen i torsdags men mot Sampdoria i ligan i söndags gjorde Gagliolo comeback efter skada. Då spelade han hela matchen, när Parma föll med 2-0. Laget ligger näst sist i Serie A just nu.

Albin Ekdal, Sampdoria – 19/2

Mittfältaren hoppade in i den 82:a minuten borta mot Parma i söndags. Sampdoria vann med 2-0.

Mattias Svanberg, Bologna – 18/2

Mittfältaren startade borta mot Juventus i söndags men blev utbytt i den 64:e minuten. Bologna föll med 2-0. Svanberg fortsätter för övrigt att placeras i stora italienska klubbar. Senaste ryktet i italiensk press: att just Juventus har koll på landslagsspelaren.

Joel Asoro, Genoa (utlånad från Swansea) 0/0

Utanför truppen till den gångna veckans match mot Cagliari. Flera italienska medier, däribland gianlucadimarzio.com, har rapporterat att Asoros låneavtal kommer brytas. Den offensive talangen har ännu inte gjort Serie A-debut för Genoa.

Samuel Gustafson, Cremonese – 18/0

Mittfältaren hoppade in i den 77:e minuten i 1-1-mötet med Spal i söndags. Cremonese är placerat på plats 14 i Serie B-tabellen och har en poäng ner till negativt kval.

Marcus Rohdén, Frosinone – 15/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Frosinone kryssade mot Reggina (1-1) i lördags. Laget ligger tia i Serie B.

Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Utanför truppen till den gångna veckans två matcher. Har nyligen, i en intervju med Fotbollskanalen, öppnat för en utlåning.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Utanför truppen till den gångna veckans två matcher. Enligt lokaltidningen L'Arena är han aktuell för en flytt hem till Sverige. Kontraktet med Chievo löper ut i sommar. Innan den 21-årige mittbacken skrev på för Serie B-klubben, sommaren 2019, ryktades han vara intressant för Hammarby. Den tidigare Chelsea- och BP-spelaren har spelat noll tävlingsmatcher för Chievos A-lag, enligt Transfermarkt.

John Björkengren, Lecce - 7/0

Mittfältaren hoppade in i den 53:e minuten när Lecce spelade 2-2 mot serieledaren Empoli i söndags. Lecce är sexa i Serie B.

Nikola Vasic, Reggina - 8/0

Forwarden saknades när Reggina spelade 1-1 mot Frosinone i helgen. Har inte fått nye tränaren Marco Baronis förtroende och enligt tuttoreggina.com är Vasic en av spelarna som Serie B-klubben vill göra sig av med i januari. Vasic sitter dock på ett kontrakt fram till sommaren 2023. Han kom till klubben så sent som i oktober i fjol, efter att ha spelat i Akropolis i superettan. Sajten reggionelpallone.it hävdar att klubbar från Malta och även Serie C-laget Piacenza visar intresse för Vasic, som även kopplas ihop med en flytt hem till Sverige.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 13/3

Säsongen är färdigspelad i Kanada. Achinioti Jönssons avtal har löpt ut och det är oklart om den förre Helsingborg-spelaren stannar i Kanada.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Kanadensiska ligan är färdigspelad.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0

Den lettiska ligasäsongen är slut sedan slutet av november.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 18/4

Den kinesiska ligan är färdigspelad och den nya säsongen börjar inte förrän i början av mars.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 16/1

Den kinesiska ligan är färdigspelad och den nya säsongen börjar inte förrän i början av mars.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 13/1

Fanns inte med i truppen när Utrecht vann hemma mot Sparta Rotterdam. Det är oklart varför Gustafsson inte fanns med i truppen.

Emil Bergström, Utrecht – 3/0

Fortsatt skadad och fanns således inte med i Utrechts trupp mot Sparta Rotterdam. Har nu missat sju raka ligamatcher.

Sebastian Holmén, Willem II – 19/0

Det blev ytterligare 90 minuter för den förre Elfsborg-försvararen. Men varken Holmén eller hans Willem II hade någon lyckad match mot Zwolle. Förlust med 1-3 och laget ligger näst sist i Eredivisie.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 13/1

Efter att ha hoppat in och assisterat till ett mål i förra omgången mot Twente hade nog Ramon Pascal Lundqvist hoppats på en start mot topplaget Vitesse. Så blev det inte. Svensken hoppade in med drygt tio minuter kvar och utmärkte sig varken med mål eller assist.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 14/0

Förra veckan blev det två assist för Groningen i deras två matcher i ligan. I helgen spelade han åter igen 90 minuter i ligan, men fick lämnade förlustmatchen mot Vitesse poänglös.

Benjamin Nygren, Heerenveen - 19/5

Två matcher för den tidigare IFK Göteborg-spelaren. I cupmatchen mot Emmen inledde han på bänken, men byttes in i halvtid och kvitterade med knappt 20 minuter kvar av matchen. Efter ett sent avgörande kunde Nygren jubla åt att hans lag nu är klart för kvartsfinal i den nederländska cupen.

Nygren fick däremot inte jubla i helgen. Han spelade visserligen från start när Heerenveen mötte Heracles, men Nygren fick lämna planen som förlorare då Heracles vann med 1-0.

Rami Kaib, Heerenveen, 2/0

För två veckor sedan presenterade Heerenveen Rami Kaib, som anslöt efter flera år i Elfsborg. Och den gångna veckan fick vänsterbacken debutera i sin nya klubb. Det blev inhopp i både ligan och cupen, där han var nära att assistera till ett mål i Heerenveens avancemang.

Rami Hajal, Heerenveen - 15/0

Efter att ha suttit på bänken i de senaste matcherna utan att få hoppa in fick 19-årige Hajal göra två framträdanden den gångna veckan. Både i cupen mot Emmen Heerenveen gick vidare och i ligan mot Heracles där det blev förlust.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 19/0

Två nya starter för den förre Norrköping- och Östersund-mittfältaren. Tyvärr en tyngre vecka för Tekie och hans Fortuna Sittard. Det blev dels respass i cupen efter förlust i förlängning mot Nec Nijmegen, dels förlust i ligan mot storlaget Ajax (1-2).

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 18/2

Två nya starter för Hansson, men utmärkte sig varken med mål eller assist.

Simon Tibbling, Emmen 15/0

Emmens tunga säsong fortsätter. Laget ligger sist i Eredivisie och den gångna veckan blev det också respass i cupen mot Heerenveen. I ligamatchen mot Ado Den Haag fick i alla fall Tibblings lag med sig en poäng efter att lagen spelat 0-0.

Jesper Karlsson, AZ 17/6

Succén fortsätter för den förre Falkenberg- och Elfsborg-yttern. I helgens ligamöte med giganten Feyenoord inledde Karlsson målskyttet för sitt AZ redan efter tio minuters spel. Efter att ha fått en passning på offensiv planhalva klackade svensken bollen till lagkamraten Albert Gudmundsson som serverade Karlsson i djupled. Fri med målvakten gjorde inte heller svensken något misstag när han placerade in 1-0 för AZ.

Karlsson hade också kunnat bli tvåmålsskytt i matchen då han hade ytterligare ett fritt skottläge i straffområdet i första halvlek, men svenskens avslut räddades. Yttern var däremot inblandad i AZ:s avgörande då han med en djupledspassning hittade Calvin Stengs som i sin tur passade fram Myron Boadu, som satte dit 3-2 för AZ med 20 minuter kvar att spela.

I onsdags fick Karlsson också hoppa in i cupmatchen mot Ajax. Då blev det dock förlust, 0-1, och AZ slogs därmed ut.

MALTA

Bahrudin Atajic, Gzira United FC 1/0

Satt på bänken i hela matchen mot Tarxien Rainbows, en match som Atajics lag vann med 2-0.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 26/4

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Mattias Moström, Molde – 9/1

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Moström har bestämt sig för att lägga skorna på hyllan. 37-åringen kommer dock att vara kvar i Norge då han erbjudits en roll i klubben.

- Det här är mitt drömjobb, så det handlade om att ta det eller spela vidare någon annanstans. Jag hoppas det ska bli klart till helgen, sa han till Fotbollskanalen för ett par veckor sedan.

Marcus Sandberg, Stabæk – 30/7 nollor

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Anton Kralj, Sandefjord - 22/0

Har lämnat Sandefjord för spel i allsvenska Degerfors.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april. Molins avtal med Sarpsborg har löpt ut, där klubbens sportchef Thomas Berntsen dock varit tydlig med att man vill behålla den förre MFF-forwarden.

Kevin Kabran, Start/Viking - 29/3

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april. Yttern blev i veckan klar för Viking Stavanger och lämnar därmed Start efter att ha varit i klubben i ett och ett halvt år.

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/1

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Pa Konate, Rosenborg - 11/1

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Har lämnat klubben och är skrivit på för bulgariska Botev Plovdiv

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Sirius succéspelare från i fjol blev i förra veckan klar för Rosenborg. I en intervju med Fotbollskanalen uttalade sig svensken om varför han valde spel i den norska storklubben.

- Jag kände att det var det bästa sportsliga alternativet. Jag ville gå till en storklubb som vill vinna titlar och matcher. Det var vad jag kände kan få mig att utvecklas både som spelare och person, sa han då.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Är ny i Rosenborg och presenterades av klubben för några veckor sedan.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Är ny i Rosenborg och presenterades av klubben i början av december.

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Lämnade det egyptiska laget Pyramids FC, där han gjorde tio mål och åtta assist på 21 matcher, för spel i Vålerenga.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 6/0

Ligaspelet har just nu uppehåll och inleds igen i mitten av februari.

POLEN

Jesper Karlström, Lech Poznan - 0/0

Polska ligan drar igång efter uppehåll den 29 januari.

Karlström är ny i klubben och har ännu inte debuterat, vilket han har chans att göra när ligan återstartar.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 13/7

Polska ligan drar igång efter uppehåll den 29 januari.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Polska ligan drar igång efter uppehåll den 29 januari.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 14/2

Fick hoppa in i ligamötet med Academica Clinceni, en match som Berishas lag förlorade med 2-1. Berisha utmärkte sig inte i poängprotokollet.

Admir Bajrovic, Sepsi - 9/2

En lyckad vecka för Bajrovic. Anfallaren, som bland annat spelat i Öster, Ljungskile och Gefle, fick hoppa in i den 72:a minuten i mötet med Astra Giurgiu och det blev succé direkt. Tre minuter efter Bajrovics entré på planen fick han bollen någon meter utanför straffområdet och med högerfoten placerade han vackert in bollen i det bortre hörnet fram till 4-0. Slutresultatet skrevs till 4-1 för Sepsi, som ligger på fjärde plats i den rumänska högstaligan.

Målet var Bajrovics första sedan den 17:e oktober och han bröt därmed en drygt tre månader lång måltorka.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 21/1

Ligan återstartar i slutet av februari.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 20/6

Ligan återstartar i slutet av februari.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 23/11

Ligan återstartar i slutet av februari.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 8/0

Ligan återstartar i slutet av februari.

Armin Gigovic, FK Rostov – 8/0

Ligan återstartar i slutet av februari.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 19/8

Ligan återstartar i slutet av februari.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 18/2

Ligan återstartar i slutet av februari.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 13/10

Anfallaren startade båda matcherna som Abha Club spelade den gångna veckan. Strandberg har dock fått lämna planen mållös bägge gångerna.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 13/2

Spelade från start i onsdagens förlustmatch mot Young Boys (0-2) och fick sedan inleda på bänken i segermatchen mot St. Gallen. Gerndt fick dock hoppa in och fanns också på plan när hans lag avgjorde på straff med fem minuter kvar.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Inte med i Sions lag, varken på plan eller på bänken. Enligt sajten transfermarkt håller en skada den förre MFF-talangen borta från spel.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 17/2

Helander gjorde i helgen 90 minuter på planen och stod dessutom för ett mål när Rangers besegrade Ross County med 5-0 i den skotska högstaligan. Mittbacken nickade in en hörna i mål. Efteråt gav skotska tidningen The Scotsman svensken en åtta i betyg med motiveringen: ”Kunde inte ha gjort ett lättare mål och var solid bakåt i sin comeback i laget”. Glasgow Live gav i sin tur backen en sjua i betyg med motiveringen: ”Tillbaka i laget och stod för ett briljant nickmål. Stark defensivt och adderar balans till Rangers”. Rangers toppar ligaspelet i överlägsen stil.

Melker Hallberg, Hibernian – 24/1

Hallberg satt i helgen på bänken i 90 minuter när Hibernian föll med 3-0 mot St. Johnstone i semifinalen i den skotska ligacupen. Hibernian är fyra i ligaspelet.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 4/0

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 23/5

Isak stod i helgen för ett mål och en assist mot Real Betis (2-2) i La Liga. När Isak blev utbytt, i den 83:e minuten, ledde ”La Real” med 2-0, men sedan tappade svenskens lag in två mål till kryss. Real Sociedad är på sjätte plats i La Liga.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 7/2

Guidetti var i helgen, för andra matchen i följd, utanför Alavés matchtrupp i La Liga. Då blev det förlust med 4-1 mot Real Madrid på hemmaplan. Alavés är på 18:e-plats i den spanska högstaligan. Guidetti spekuleras samtidigt fortsatt vara på väg bort från Alavés. I förra veckan uppgav El Gol Digital att spanska andraligalaget Sporting Gijon är nära att låna Guidetti från Alavés, men ännu är inget klart.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 13/0

Hanssons Chonburi spelade inte någon match i förra veckan. Chonburi är på åttonde plats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 18/3

Moberg Karlsson kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 64 minuter på planen och stod för en assist i 3-0-segern mot SFC Opava i ligan och därefter gjorde han 78 minuter på planen och stod för matchens enda mål i helgens 1-0-seger mot Mlada Boleslav i ligan. Moberg Karlsson mötte ett inspel i straffområdet och var sedan kylig framför mål med ett välplacerat avslut i det bortre hörnet. Sparta Prag är på tredje plats i ligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 17/1

Durmaz kom i förra veckan till spel i två matcher. Först fick han ett 13 minuter långt inhopp i 4-1-förlusten mot Besiktas och sedan fick han ett 18 minuter långt inhopp i 2-1-segern mot Ahmed Yasins och Mikkel Diskeruds Denizlispor. Mot Denizlispor spelade han dessutom fram till matchens avgörande mål. Fatih Karagümrük är placerat på åttonde plats i den turkiska högstaligan.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 18/3 nollor

Nordfeldt gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 4-0-förlusten mot Göztepe, men var sedan i helgen utanför lagets matchtrupp i 2-1-förlusten mot Trabzonspor i den turkiska högstaligan. Detta med anledning av skadeproblem. Genclerbirligi är på 19:e-plats i ligan.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 13/0

Johansson gjorde i förra veckan 45 minuter på planen i 4-0-förlusten mot Göztepe, då han blev utbytt i halvtid och var sedan utanför lagets matchtrupp i helgens 2-1-förlust mot Trabzonspor i den turkiska högstaligan. Detta på grund av skadeproblem.



Isaac Kiese Thelin,

Kasimpasa (utlånad från Anderlecht) – 5/1



Kiese Thelin har, sedan senaste svenskkollen, kommit till spel i två matcher. Han hoppade in i halvtid i 1-0-förlusten mot Ankaragücü och gjorde 90 minuter i 2-0-segern mot Sivassor på måndagen i Süper Lig. Kasimpasa är på tolfte plats i den turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 18/2

Wendt kom i förra veckan till spel i en match. Han gjorde 74 minuter på planen i Mönchengladbachs 1-0-seger mot Werder Bremen i Bundesliga. I fredags blev han dock kvar på bänken i 90 minuter när Gladbach slog Borussia Dortmund med 4-2 i ligan. Mönchengladbach är på femte plats i den tyska högstaligan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 14/0

Augustinsson är skadad och missade i förra veckan andra och tredje raka ligamatchen i följd. Då föll Bremen med 1-0 mot Borussia Mönchengladbach och vann med 4-1 mot Hertha Berlin i Bundesliga. Bremen är på 13:e-plats i ligaspelet.

Robin Quaison, Mainz – 20/3

Emil Forsberg, RB Leipzig – 26/5

Forsberg kom i förra veckan till spel i två matcher. Först hoppade han in med 30 minuter kvar av full tid mot Union Berlin och stod för matchens enda mål till seger med 1-0. Därefter gjorde han i helgen 61 minuter på planen i 3-2-förlusten mot Mainz i ligaspelet. RB Leipzig är på andraplats i ligan med sju poäng upp till Bayern München i serieledning. Tyska tidningen Kicker rankade även i helgen de bästa spelarna i den tyska högstaligan och rankade Forsberg på tredje plats bland ligans bästa offensiva mittfältare: ”Svensken är i bättre form än på länge. Han är nu en av nyckelspelarna i Leipzig igen”. Forsberg uttalade sig även i helgen i ZDF-programmet ”Sportstudio” om att han inte stänger några dörrar för en flytt i sommar: ” Jag har alltid sagt att jag vill testa något nytt”.

Sebastian Andersson, Köln – 10/2

Andersson har knäproblem och missade förra veckans möten med Schalke 04 (2-1-seger) och Hoffenheim (3-0-förlust) i Bundesliga. Andersson har nu missat sex raka ligamatcher, samtidigt som Union Berlin är på åttonde plats i Bundesliga.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 10/0

Nilsson startade i förra veckan i två matcher och gjorde 90 minuter. Nu har han därmed fått spela från start i lagets fyra senaste ligamatcher efter knapp speltid under inledningen av säsongen. Först blev det seger med 3-0 mot Stuttgart och sedan förlust med 5-1 mot Eintracht Frankfurt i Bundesliga. Nilsson stod även för ett självmål mot Frankfurt, då han av misstag slog in ett inspel i straffområdet i eget mål till 4-1. Arminia Bielefeld är placerat på 15:e-plats i den tyska högstaligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch, satt i förra veckan på bänken när det blev seger mot Stuttgart med 3-0 och förlust mot Eintracht Frankfurt med 5-1 i Bundesliga. Bielefeld är på 15:e-plats i högstaligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 17/0

Ohlsson gjorde i helgen 85 minuter i 2-0-segern mot Jahn Regensburg i den tyska andraligan. Han vann då hela 67,9 procent av sina dueller (19 av 28) på planen. Det var St. Paulis andra raka seger och därmed är laget nu på 15:e-plats i andraligan.

Eric Smith, St. Pauli (utlånad från Gent) – 0/0

Smith var i helgen utanför St. Paulis trupp när det blev seger med 2-0 mot Jahn Regensburg i den tyska andraligan. St. Pauli är på 15:e-plats i ligaspelet.



Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 17/0

Ingelsson fick i helgen ett tio minuter långt inhopp i 1-0-segern mot Würzburger Kickers i den tyska andraligan. Padeborn är på tionde plats i ligaspelet.

Niklas Hult, Hannover 96 – 16/1

Hult gjorde i helgen 90 minuter på planen när Hannover vann med 5-2 mot Nürnberg i den tyska andraligan. 30-åringens lag är nu på sjätte plats i ligaspelet.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 15/3

Peterson stod i helgen för ett nytt mål när Fortuna Düsseldorf kryssade mot Greuther Fürth (3-3) i den tyska andraligan. Svensken, vars mål betydde 2-2 i den 49:e minuten, blev inbytt i den 28:e minuten och spelade sedan hela matchen. Düsseldorf, som leds av förre Malmö FF-tränaren Uwe Rösler, är fyra i ligaspelet.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 16/5

Hrgota gjorde i helgen 90 minuter på planen och stod för en assist mot Fortuna Düsseldorf (3-3) i den tyska andraligan. Greuther Fürth är femma i ligaspelet.



Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt – 0/0

Isherwood lämnade nyligen Östersunds FK för Darmstadt. I helgen var han utanför lagets trupp i 2-0-förlusten mot Holstein Kiel hemma i den tyska andraligan. Detta med anledning av mindre skadebekymmer. Darmstadt är på 14:e-plats i ligaspelet.

USA

Tom Pettersson, Cincinnati – 12/0

Petterssons Cincinnati blev jumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.

Robin Jansson, Orlando City – 21/0

Janssons Orlando åkte ut i kvartsfinalen mot New England Revolution i MLS-slutspelet och därmed är mittbackens säsong över. Nyligen skrev han på ett nytt avtal med Orlando över två år, men med optioner om spel i klubben 2023 och 2024.

Anton Tinnerholm, New York City – 21/4

Tinnerholms New York City åkte ut mot Orlando City i åttondelsfinalen i MLS. Efter säsongen blev han utsedd till årets MVP ”Most Valuable Player” i New York City 2020. Nyligen uppgav Aftonbladet att Bundesliga-laget Freiburg och tyska andraligalaget Fortuna Düsseldorf visar intresse för svensken.

Adam Lundqvist, Houston – 17/0

Lundqvists Houston Dynamo blev jumbo i den västra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.