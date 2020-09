SVENSKKOLLEN: Förre HIF-spelaren mästare i Kanada - för andra året i rad

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 3/0

Anfallaren har testat positivt för covid-19 och var inte med när Genk besegrade Mechelen med 3-1.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 2/0

I säsongens första start spelade Engvall fram till Kerim Mrabtis ledningsmål i den sjätte minuten mot Genk. Dock så vände hemmalaget och vann med 3-1 när Engvall fick 73 minuter på planen. 24-åringen säger till Het Laatste Nieuws att det varit ett frustrerande period i klubben då han "aldrig haft så många skador."

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 1/1

Mål och utbytt i den 56:e minuten mot Genk.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 0/0

Vänsterbacken har inte debuterat än och fanns inte med på bänken mot Genk.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Högerbacken är utanför truppen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 0/0

Den 24-årige anfallaren genomförde förra veckan sin övergång från Lunds BK i Ettan till den bosniska ligasjuan FK Sloboda.

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 1/1

Gjorde sin debut för Apollon under andra halvlek i ligamatchen mot Anorthosis Famagusta. 33-åringen behövde bara fyra minuter innan han fastställde slutresultatet till 3-1 för serieledande Apollon.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 2/1 nollor

Målvaktens Randers spelade 1-1 mot Aarhus. Carlgren fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet. Till Randers Amtsavis redogör Carlgren för sitt kontrakt som går ut nästa sommar:

- Självklart hoppas jag på att komma till en större liga. 28 år är ingen ålder, men det är inget tvivel om att jag är mycket nöjd i Randers. Min familj och jag har det bra, men självklart har min agent någon dialog, säger Carlgren utan att utesluta en kontraktsförlängning.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 3/0

Spelade hela matchen när FCK vände mot IFK Göteborg i Europa League-kvalet och vann med 1-2. Hans lag förlorade dock derbyt mot Brøndby med samma siffror sedan. Bengtsson byttes ut efter 84 minuter och fick en trea i betyg.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/0 nollor

Stod mot Blåvitt och fick en trea för insatsen mot Brøndby.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 2/0

Spelade hela matchen när FCM slog Young Boys i Champions League-kvalets tredje kvalrunda med 3-0. Högerbacken drog på sig en fotskada och missade sedan matchen mot Lyngby.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 4/0

Fick 90 minuter både mot Young Boys och i 1-0-segern mot Lyngby. För den insatsen gavs mittfältaren en trea i Ekstra Bladet.

Simon Hedlund, Brøndby – 2/1

27-åringen spelade 67 minuter mot FCK och fick en tvåa i betyg efter 1-2-segern.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 2/2 nollor

En ny nolla när Horsens 1-0-besegrades. Rinne fick en trea av Ekstra Bladet.

Tim Prica, Aalborg BK – 1/0

Avstängd efter sitt röda kort i premiären.

Niklas Backman, Aarhus GF – 3/0

AGF-kaptenen gjorde sin första start sedan han skadade sig i mitten av juni. Backman spelade hela matchen när Aarhus förlorade i Europa League-kvalet mot slovenska Mura med 0-3. Sedan spelade 31-åringen 56 minuter i 1-1-mötet med Randers och fick en trea i betyg.

William Eskelinen, Aarhus GF – 4/0 nollor

Målvakten stod både mot Mura och Randers.

Alexander Milosevic, Velje BK – 1/0

Mittbacken hoppade in och debuterade för Velje under den sista halvtimmen i 4-1-vinsten mot SønderjyskE

Diego Montiel, Velje BK – 1/0

Den offensive mittfältaren hoppade in i den 76:e minuten i i ovanstående match.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 17/1

Layouni fanns inte med på bänken i den senaste matchen mot Wadi Degla (2-0).

ENGLAND

Spelade 90 minuter när United fick en mardrömsstart och förlorade premiären mot Crystal Palace med 1-3. VNL orsakade bland annat en straff och fick betyget 2/10 i tidningen Manchester Evening News.

Emil Krafth, Newcastle United – 1/0

Högerbacken spelade hela matchen i 1-0-vinsten mot Blackburn i ligacupen men bänkades sedan när Newcastle förlorade med 0-3 mot Brighton i Premier League.

Viktor Gyökeres, Brighton & Hove Albion – 1/1

22-åringen gjorde sitt första mål i A-laget plus en assist när Brighton 4-0-slog Portsmouth i ligacupen. När laget besegrade Newcastle fanns anfallaren inte med i truppen.

Pontus Jansson, Brentford – 2/0

Inte med i ligacupvinsten mot Southampton (0-2) men tillbaka när Brentford besegrade Huddersfield med 3-0 i The Championship. Ett positivt covid-19-test i B-laget gjorde att flera spelare självisolerade sig mot Southampton. Brentford ställde bara upp med fem avbytare den matchen.

Niclas Eliasson, Bristol City – 1/0

24-åringen gjorde som vingback en assist när Northampton besegrades (4-0) i ligacupen. I ligaspelet placerades Eliasson åter på bänken i 0-2-vinsten borta mot Stoke. Med ett år kvar på kontraktet fortsätter spekulationerna huruvida Eliasson säljs innan transferfönstret stänger.

Ken Sema, Watford – 3/1

Kvitterade sent i bortamatchen mot Oxford United i ligacupen och satte sin straff när Watford tog sig vidare efter straffläggning. Sema spelade sedan hela den mållösa matchen mot Sheffield Wednesday.

Kristoffer Peterson, Swansea City – 1/0

25-åringen satt på bänken i Swanseas 0-0-möte med Birmingham. Managern Steve Cooper säger till Wales Online att Peterson av karantänskäl kom senare in i försäsongsträning än resten av laget.

Viktor Johansson, Rotherham United – 0/0

Målvakten satt på bänken när laget föll mot Millwall (0-1) och åkte ur ligacupen på straffar mot Salford City.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 19/3

Forwarden spelade 90 minuter borta mot HIFK i lördags, och han gjorde ett mål. I den 77:e minuten reducerade Backaliden till 2-1 och två minuter senare satte Mariehamn 2-2, vilket blev slutresultatet. Backaliden fick ett gult kort i den första halvleken.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 13/0

Backen fick sitta på bänken hela matchen mot HIFK.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 9/0

Målvakten är given mellan stolparna i bottenlaget Haka. Mot Ilves i helgen blev det 1-1.

Tatu Varmanen, TPS - 22/0

Backen spelade 90 minuter när TPS kryssade (1-1) borta mot Lahti i förra veckan.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens - 4/0

18-åringen fick hoppa in för fjärde matchen i rad när Amiens spelade 0-0 borta mot Chateauroux i helgen. Lahne kom in i den 76:e minuten. Amiens ligger på plats 14 i Ligue 2.

GIBRALTAR

Lukas Corner, Europa Point FC 0/0

Ligan är inte igång än.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 0/0

I frysboxen och utanför samtliga matchtrupper hittills den här säsongen.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Backen har missat de fyra senaste matcherna.

Marcus Johansson, IA – 14/1

Backen blev utbytt i den 56:e minuten i 4-2-förlusten mot Valur i torsdags, och sedan hoppade han in i den 61:a minuten hemma Grotta (seger med 3-0) under måndagen.

ITALIEN

Robin Olsen, Roma – 0/0

Målvakten var varken i startelvan eller på bänken mot Hellas Verona i Romas Serie A-premiär i helgen.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 2/3

Forwarden, som snart fyller 39 år, har börjat säsongen på bästa tänkbara sätt. Först gjorde han ett mål när Milan vann i Europa League-kvalet mot Shamrock Rovers med 2-0 och därefter gjorde "Ibra" bägge målen i Milans Serie A-premiär mot Bologna (seger med 2-0). Ett på straff.

Dejan Kulusevski, Juventus – 1/1

Vilken ligadebut för 20-åringen! Redan i den 13:e minuten curlade Kulusevski in 1-0 i det bortre hörnet mot Sampdoria. Han byttes ut i den 82:a minuten och hyllades stort av italiensk media och Juve-tränaren Andrea Pirlo efter matchen.

Riccardo Gagliolo, Parma – 0/0

Backen missade Serie A-premiären mot Napoli (förlust med 2-0) på grund av en skada.

Albin Ekdal, Sampdoria – 1/0

Åkte på en tung 3-0-förlust i ligapremiären mot Juventus. Ekdal spelade hela matchen för Sampdoria. "Vi kan och måste göra det bättre", sa mittfältaren till klubbens hemsida efter matchen.

Mattias Svanberg, Bologna – 1/0

Mittfältaren fick hoppa in i den 80:e minuten i Serie A-premiären mot Milan. Bologna föll med 2-0.

Samuel Gustafson, Cremonese – 0/0

Serie B planeras starta den 26 september.

Marcus Rohdén, Frosinone – 0/0

Serie B planeras starta den 26 september.

Jonathan Morsay, Chievo - 0/0

Serie B planeras starta den 26 september.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Serie B planeras starta den 26 september.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 11/3

Alexander Jönssons Forge FC försvarar titeln från i fjol. Säsongen i kanadensiska Premier League blev annorlunda då alla lag åkte till en ö i Noba Scotia och spelade ett turneringsspel. 40 dagar och elva matcher på en ö i Noba Scotia och Forge FC är återigen mästare i Canadien Premier League. I lördags vann laget med 2-0 mot HFX Wanderers där Jönsson var den som satte 1-0 i 60:e minuten. Forge vann till slut med 2-0.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Tyngre säsong för Erik Zetterberg och FC Edmonton som efter fyra raka förluster missade slutspelet i turneringsspelet på Noba Scotia. Mittfältaren Zetterberg blev mållös denna säsong.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 14/0

Tidigare i år anslöt Sylvin Kayembe från Sirius till lettiska FS Metta där Kayembe har saknats i matchtruppen i flera matcher den senaste tiden. I helgen spelade Metta mot Spartaks som slutade 1-1. Kayembe satt på bänken hela matchen. Laget står på fyra raka förluster och placerar sig åtta i tabellen, med en poäng ner till negativ kvalplats.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 12/3

Sam Larssons Dalian Professionals kräftgång fortsätter. Tre raka matcher utan en vinst efter helgens förlust mot Guangzhou R&F med 1-0. Dalian näst sist i A-divisionen.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 11/1

Försvararen Marcus Danielson startade helgens ligamatch mot Guangzhou men byttes ut redan i den 23:e matchminuten. Dalian näst sist i A-divisionen.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 1/0

På lite över 20 starter gjorde Simon Gustafson sex mål och lika många assist för Utrecht som slutade sexa i ligan förra säsongen. I fredags spelade Utrecht ligapremiär mot Venlo där matchen slutade 1-1. Gustafson spelade hela matchen.

Emil Bergström, Utrecht – 0/0

Den tidigare Dif-backen Emil Bergström är tillbaka i Utrecht efter en låneperiod. I ligapremiären mot Venlo satt Bergström på bänken hela matchen till förmån för unge talangen Tommy St. Jago. Matchen slutade 1-1.

Sebastian Holmén, Willem II – 1/0

Succé för Sebastian Holméns Willhem i ligapremiären. Detta då Heracles besegrades med hela 4-0. Holmén spelade hela matchen och höll nollan.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 2/0

I premiären föll Ramon-Pascal Lundqvists Groningen med 3-1 mot storklubben PSV Eindhoven. I helgen tog laget däremot den första vinsten. Det när Den Haag besegrades med 0-1 Lundqvist spelade 71 minuter innan 23-åringen blev utbytt. Groningen nia i tabellen.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 0/0

Den tidigare HBK-talangen, som anslöt från just västkust-klubben förra våren, skadade sig i en vänskapsmatch mot Werder Bremen inför säsongen. En obehaglig situation där Gudmundsson blev utburen på bår. Därav missade Gudmundsson premiärförlusten mot PSV med 3-1 samt helgens ligavinst mot Den Haag. I helgen var 21-åringen tillbaka och tränade på fotbollsplanen. När Fotbollskanalen ringde upp Gudmundsson för att kolla skadeläget svarade han på sms: ”Tyvärr har jag ingen information att ge er”.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 1/0

I Sittards ligapremiär mot Twente (förlust 2-0) saknades mittfältaren Tesfaldet Tekie i matchtruppen. Men i helgens ligamatch mot Heerenveen var 23-åringen tillbaka i truppen men inledde matchen på bänken. Sittard låg under med hela tre mål när Tekie bytes in i halvtid. Matchen slutade med förlust för Tekies Sittard med 1-3. Laget nästsist i tabellen.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 2/0

I Sittard finns även mittfältaren Emil Hansson. 22-åringen fanns med i startelvan mot Heerenveen men byttes ut i halvtid när laget låg under med 3-0. Matchen slutade med förlust med 1-3.

Rami Hajal, Heerenveen - 2/0

Bättre går det för Rami Hajals Heerenveen som vann ligapremiären mot Willem II där den svenska mittfältaren fick inleda på bänken men som byttes in med 17 minuter kvar av matchen. I helgen besegrade Heerenveen Fortuna Sittard med 3-1 där Hajal byttes in i matchminut 69. Heerenveen toppar ligan efter två omgångar. 19-åriga talagen prisade som matchens bästa dribblare då Hajal lyckades dribbla av tre motståndare.

Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 2/0

Den tidigare Häcken-anfallaren Alexander Jeremejeff härnäst spelar fotboll i Twente efter en övergången från Dynamo Dresden på lån, som innehåller ett köpoption. Helgens ligamatch mot Feyenoord slutade 1-1 där Jeremejeff byttes in med 25 minuter kvar av matchen. Twente sexa i tabellen på fyra poäng.

Simon Tibbling, Emmen 2/0

Simon Tibblings ligadebut för Emmen slutade med en tung 5-3-förlust. I helgen föll laget återigen mot PSV borta med 2-1. Tibbling spelade återigen hela matchen. Emmen på en 14:e plats.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 16/3

I helgen mötte Liridon Kalludras Kristiansund Start och vann med 2-1. Den 28-åriga mittfältaren saknades i matchtruppen. Kristiansund på en sjätte plats i tabellen.

Andreas Linde, Molde – 18/6 nollor

Andreas Linde blev förra veckan stor hjälte i Europa League-kvalet när Molde slog Qarabag efter straffdrama. Efter fem bollar i nät från båda lagen gick straffläggningen till sudden death där Linde hur säkert som helst räddade den sjätte straffsparken. Härnäst väntar Ferencváros på onsdagen.

I ligaspelet går det tyngre för Lindes Molde. Tidigiare på säsongen gick laget starkt i norska elitserien men den senaset tiden har laget två tunga resultat bakom sig. Föll återigen i helgen när laget mötte Vålerenga. Andreas Linde spelade hela matchen i Moldes mål där matchen slutade 1-2.

Mattias Moström, Molde – 5/0

Trotjänare Mattias Moström har det svårt med speltiden i Molde då anfallaren endast har spelat fem matcher denna säsong. Fanns med på bänken i helgen när laget förlorade mot Vålerenga med 1-2. Denna säsong kan bli mittfältarens sista då hans kontrakt går ut i december.

Marcus Sandberg, Stabæk – 18/4 nollor

Stabæk, med den tidigare IFK Göteborg-keepern mellan stolparna, blandar och ger. I helgen föll laget mot Odd med 0-2. Sandberg spelade hela matchen. Stabæk nia i tabellen.

Anton Kralj, Sandefjord - 15/0

Försvararen Anton Kraljs Sandefjord har en viktig höst framför sig. Laget har länge kämpat i botten av tabellen och med bara några omgångar kvar placerar sig Sandefjord på en 13:e plats i tabellen. Fem poäng ovanför negativ kvalplats. Spelade i helgen 0-0 mot Strømsgodset IF. Kralj har saknats de tre senaste omgångarna till följd av en knäskada. I en intervju med Fotbollskanalen berättar 22-åringen att han hoppas att vara tillbaka inom några veckor.

William Kurtovic, Sandefjord - 18/0

I Sandefjord spelar även den 24-årige Karlskrona-sonen William Kurtovic. I senaste ligamatchen mot Strømsgodset IF spelade Kurtovic 86 minuter. Med bara några omgångar kvar placerar sig Sandefjord på en 13:e plats i tabellen.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 14/6 nollor

David Mitov Nilssons Sarpsborg är tillbaka på vinnarspåret. Efter två raka förluster tog Mikael Stahres klubb i helgen andra raka segern när Mjøndalen IF besegrades med 2-0. En match där Mitov Nilsson fick hålla nollan. Sarpsborg placerar sig åtta i tabellen.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 0/0

Den tidigare Malmöanfallaren Guillermo Molins tyckte han fick för lite speltid i Skåneklubben och gick till Mikael Stahres norska Sarpsborg. ”Jag har en bra relation till Mikael Stahre, när han ringde kändes det direkt som ett bra alternativ”, sa Guillermo Molins till klubben. Kontraktet sträcker sig över denna säsong.

Kevin Kabran, Start - 17/0

Kevin Kabrans Start föll i helgen mot tabellsexan Kristiansund med 1-2. Den 26-årige anfallaren var avstängd efter att fått för många gula kort. Start nere på negativ kvalplats.

Dino Islamovic, Rosenborg - 17/6

Den 26-årige anfallaren är inne i ett målstim. Förra vecka tog Dino Islamovic Rosenborg vidare i Europa League-kvalet när han med sina två mål var med och sänkte Ventspils från Lettland. I helgens ligamatch mot Haugesund höll sig Islamovic framme igen och var den som slog in kvitteringsmålet fram till 1-1. Rosenborg vände och vann till slut till slutresultatet 2-1. Rosenborg fyra i tabellen. Ställs i veckan mot turkiska Alaynaspor i Europa League-kvalet.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 0/0

Den tidigare Gais-spelaren och 21-åringen Filip Trajanovski har ännu inte fått debutera för Borec denna säsong. Försvararen har hittills antingen suttit bänk eller saknats i matchtruppen. Borec placerar sig trea efter sex omgångar.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 4/4

Efterlängtad vinst i ligaspelet för Mikal Ishaks Lech Poznan. I helgen besegrades Warta Poznan med 1-0. Ishak spelade 74 minuter innan han byttes ut. Är vidare i Europa League-kvalet efter att ha slagit ut Hammarby borta med 3-0. Placerar sig tia i ligatabellen.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Pawel Cibicki fick i helgen spela 62 minuter när Pagon Szczecin besegrade Slask Wroclaw med 1-0. Pagon placerar sig femma.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 3/0

Även Valmir Berisha fick mer speltid denna helg när hans Chindia Targoviste föll mot FC Hermannstadt med 1-3. Berisha fick starta matchen men byttes ut in i den 67:e matchminuten. Chindia placerar sig tia i tabellen.

Admir Bajrovic, Sepsi - 1/0

Fortsatt ont om speltid för Anfallaren och 25-årige Admir Bajrovic. Fick från bänken se sitt Sepsi spela 1-1 mot Viitorul Constanta i helgen. Sepsi på en 13:e plats i tabellen med noll vinster efter fyra omgångar.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 8/0

Krasnodar körde i helgen över Khimki med hela 7-2. Kristoffer Olsson spelade hela matchen och noterades för en assist till 7-2-målet i den 89:e minuten. Krasnodar femma efter åtta spelade omgångar.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 6/2

En otrolig helg för mittfältaren Viktor Claesson i Krasnodar. Khimki kördes över med hela 7-2 där Claesson noterades för två mål och två assist innan han byttes ut i den 76:e matchminuten. En succématch för 28-åringen som har kämpa sig tillbaka efter en allvarlig skada sommaren 2019. Krasnodar femma efter åtta spelade omgångar.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 8/4

Marcus Berg fortsätter att smälla in mål för sitt Krasnodar. När Khimki besegrades med hela 7-2 var det 34-åringen som öppnade målskyttet redan i den 19:e matchminuten på en retur på sin egna straffmiss. Fyra mål på åtta omgångar. Krasnodar femma i tabellen.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 7/0

Spelade ingen match i helgen, men 22-årige försvararen Dennis Hadzkadunic har spelat samtliga matcher i Rostovs ligainledning. Sju omgångar har resulterat i elva poäng och en niondeplats i tabellen. Spelade senast 90 minuter i 1-1 mot Lokomotiv Moskva.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 8/4

Även anfallaren Jordan Larsson skrev in sig i målprotokollet i helgen. Öppnade målskyttet redan i den fjärde matchminuten när Spartak Moskva besegrade Carl Starfelts Rubin Kazan i svenskmötet. Spelade 61 minuter innan han blev utbytt. Roma, Lazio, Valencia och Borussia Mönchengladbach uppges intresserade av Jordan Larsson.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 8/0

Carl Starfelt får även han gott om speltid i ryska Rubin Kazan. I helgen föll hans Kazan mot Spartak Moskva med 0-2. Starfelt spelade 76 minuter. Kazan åtta i tabellen.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva (varit utlånad från Genoa, nu kontraktslös) – 11/0

Sejouren i Dynamo Moskva kan inte sammanfattas som någon succé. Blandat med speltid blev det för Hiljemark som nu står utan kontrakt, då avtalet med Genoa gick ut sista juli.

Anton Salétros, Rostov - 0/0

Mittfältaren Anton Salétros var under en period utlånad till Mikael Stahres Sarpsborg, då han inte lyckades ta en startplats i Rostov. Salétros är nu tillbaka till den ryska klubben, trots att Sarpsborg mer än gärna hade behållit svensken. 24-åringen har ryktats för en återkomst i AIK men nyligen skrev danska bold.dk att Salétros är aktuell för en flytt till Vejle - dit Alexander Milošević anslöt tidigare i somras.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem – 27/13

Det blev en tung ligavslutning för Carlos Strandbergs Al-Hazem då laget föll med 2-0 mot Al Wehda. Fyra raka förluster gjorde att laget slutade näst sist i tabellen och därmed åkte ur högstaligan. En säsong som summeras med sju vinster, sex oavgjorda och hela 17 förluster. Enligt Fotbolltransfers går 24-åringens kontrakt ut sista juni 2023.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 1/1

Alexander Gerndts säsong med schweiziska Lugano är igång och den kunde inte börja bättre för den 34-årige anfallaren. Detta då det var Gerndt som öppnade målskyttet redan i den 20:e matchminuten. Med ett pressat skott från 25 meter sköt svensken in ledningsmålet. Lugano vann till slut matchen med 2-1.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Tyngre var det för Mattias Anderssons Sion då laget föll i premiären mot FC St. Gallen med 1-0. Den 22-åriga försvararen fanns inte med i matchtruppen.

SKOTTLAND



Filip Helander, Rangers – 6/0

Helander satt i förra veckan på bänken i 90 minuter i 5-0-segern mot Lincoln Red Imps FC, från Gibraltar, i den andra kvalomgången till gruppspelet i Europa League. Därefter gjorde han i helgen 90 minuter på planen mot Hibernian (2-2) i den skotska högstaligan. Rangers toppar tabellen i Skottland.



Melker Hallberg, Hibernian – 7/0

Hallberg hoppade i helgen in på övertid när Hibernian kryssade mot Rangers (2-2) i den skotska högstaligan. Hibernian är trea i ligatabellen.



SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 2/0

Isak spelade i söndags från start och gjorde 62 minuter på planen mot Real Madrid (0-0) på hemmaplan i La Liga. Därmed har nu ”La Real” inlett ligasäsongen med två raka kryss. Isak fick samtidigt tuffa omdömen efteråt. Av spanska tidningen Diario As fick han, som ende spelare i båda lagen, noll stjärnor. Spanska tidningen Mundo Deportivo skrev även så här om Isaks insats: ”Hans insats var på nytt en besvikelse”.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 1/0

Guidetti gjorde i helgen comeback i La Liga med ett tre minuter långt inhopp i 2-1-förlusten mot Granada. Guidetti har tidigare kopplats ihop med en flytt från Alavés, men har fortsatt kontrakt till sommaren 2022.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 5/0

Hansson gjorde i helgen 90 minuter på planen i Chonburis 1-0-förlust mot Prachuap i den thailändska högstaligan. Just nu är därmed Chonburi på niondeplats i ligaspelet.



TJECKIEN



David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 2/0

Moberg Karlsson gjorde i helgen ett 30 minuter långt inhopp i Sparta Prags 3-1-seger mot FC Zlin i den tjeckiska högstaligan. Sparta har inlett säsongen med fyra raka segrar och toppar därmed ligatabellen.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 2/0

Durmaz gjorde i förra veckan ett sju minuter långt inhopp i 3-1-segern mot Neftchi Baku i den andra kvalomgången till gruppspelet i Europa League och satt sedan, i helgen, på bänken i 90 minuter när Galatasaray besegrade regerande ligamästaren Basaksehir med 2-0 i Süper Lig. Galatasaray har därmed inlett ligaspelet med två raka segrar. Nyligen kopplades mittfältaren ihop med en flytt till ligakonkurrenten Denizlispor, men har ändå fortsatt avtal med Galatasaray till sommaren 2022.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 2/1 nollor

Nordfeldt gjorde i helgen 90 minuter på planen och höll nollan mot Konyaspor (0-0) i den turkiska högstaligan. Det var målvaktens första nolla för säsongen.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 2/0

Johansson gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Konyaspor (0-0) i Süper Lig. Därmed har nu Genclerbirligi nu en poäng efter två spelade omgångar i ligaspelet.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 2/0

Den 34-årige vänsterbacken spelade i helgen från start och fick 69 minuter på planen i 3-0-förlusten mot Borussia Dortmund i ligapremiären i Bundesliga.



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 2/0

Augustinsson gjorde i helgen 90 minuter på planen i premiärförlusten med 4-1 mot Hertha Berlin i Bundesliga. En liten tröst var dock att han gjorde sin andra assist på två matcher den här säsongen.



Robin Quaison, Mainz – 2/1

Quaison spelade i helgen från start, gjorde en assist och blev utbytt efter 68 minuter i 3-1-förlusten mot RB Leipzig i Bundesliga-premiären

Emil Forsberg, RB Leipzig – 2/1

Forsberg imponerade i helgen i Bundesliga-premiären, då han stod för ett mål på straff och en assist i RB Leipzigs 3-1-seger mot Mainz på hemmaplan i ligaspelet. Efteråt sa han bland annat så här enligt tyska tidningen Kicker: ”När man får chansen måste man ta den. Jag har känt mig bra länge”. Tränaren Julian Nagelsmann hyllade också, enligt Kicker, svensken: ”Det var en exceptionellt bra insats, både offensivt och defensivt. Han tog definitivt sin chans”.

Sebastian Andersson, Köln – 1/1

Andersson imponerade i helgen i sin debut med Köln i Bundesliga. Anfallaren spelade från start och stod för ett mål och en assist när det blev förlust med 3-2 mot Hoffenheim i ligapremiären. Till Fotbollskanalen sa han bland annat så här efter matchens slut: ”Det var skönt att få göra mål och det kändes bra i spelet. Men att vi förlorar i slutet är tråkigt”.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 2/0

Ohlsson gjorde i helgen 83 minuter på planen i premiären mot Bochum (2-2) i den tyska andraligan. Han blev även varnad efter tio minuter på planen.

Niklas Hult, Hannover 96 – 2/0

Hult gjorde i helgen ligadebut med Hannover i den tyska andraligan, då det blev seger med 2-0 mot Karlsruher på hemmaplan i den tyska ligapremiären. Vänsterbacken spelade även hela matchen. Hult berättade även i förra veckan, i en intervju på Hannovers hemsida, att han nu hittat en bostad för sin familj i Tyskland.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 2/0

Hrgota gjorde i helgen 89 minuter på planen i premiären mot Vfl Osnabrück (1-1) i den tyska andraligan. Samtidigt blev han även i förra veckan utsedd till ny lagkapten i Greuther Fürth. Tränaren Stefan Leitl sa bland annat så här om det till Kicker: ”Vi ville ha en toppspelare i laget och någon som är ordinarie. Det är Branimir”.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 1/0

Nilsson, som var ordinarie i fjol, satt i helgen på bänken i 90 minuter mot Eintracht Frankfurt (1-1) i Bundesliga-premiären.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, satt i helgen på bänken i 90 minuter mot Eintracht Frankfurt (1-1) i premiären i den tyska högstaligan, Bundesliga.

USA

Axel Sjöberg, DC United – 1/0

Sjöberg satt i helgen på bänken i 90 minuter för fjärde ligamatchen i följd, då det blev kryss mot Toronto FC (2-2) i MLS. DC United är nästjumbo i den östra divisionen.

Tom Pettersson, Cincinnati – 5/0

Pettersson gjorde i helgen andra raka matchen från start, då det blev seger med 1-0 mot New York Red Bulls i MLS. Cincinnati är tia i den östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City – 8/0

Jansson missade senaste ligamatchen på grund av skadeproblem, men gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när det blev seger med 4-1 mot Chicago Fire i MLS. Orlando är på tredjeplats i den östra divisionen i MLS.

Gustav Svensson, Seattle – 3/0

Svensson missade i helgen Seattles 3-0-seger mot Los Angeles FC i MLS, då han var utanför lagets matchtrupp. Detta med anledning av karantän efter att ha varit med på Sveriges senaste Nations League-samling. Seattle toppar den västra divisionen.

Anton Tinnerholm, New York City – 9/2

Tinnerholm gjorde i helgen ett 25 minuter långt inhopp mot New England Revolution (0-0) i MLS. New York City är på femteplats i den västra divisionen.

Adam Lundqvist, Houston – 9/0

Lundqvist gjorde i förra veckan 90 minuter på planen mot Minnesota United (2-2) i MLS. Houston är på tiondeplats i den västra divisionen i ligan.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 11/4

Tanda kom i förra veckan inte till spel i någon match. Ligaspelet har pausats med anledning av coronapandemin.