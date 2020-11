SVENSKKOLLEN: Förre supertalangen ute i kylan - väntar fortsatt på Serie A-debut

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 6/0

Missade matchen mot Charleroi med en skadekänning.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 6/1

Mrabti spelade 90 minuter i en offensiv mittfältsroll i 3-3-matchen mot Charleroi.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 0/0

25-åringen har suttit i karantän tillsammans med fyra andra lagkamrater och missade därför matchen mot Charleroi.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Högerbacken har saknats i matchtrupperna den här säsongen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 1/0

Inte med i truppen när FK Sloboda förlorade med 2-0 mot Mladost Kakanj.

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 5/1

Missade matchen mot Karmiotissa med knäproblem när Apollon förlorade (1-2) för första gången i ligan.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 8/2 nollor

Carlgren gjorde ett par fina räddningar men det räckte inte när Randers förlorade med 1-2 mot Aalborg.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 10/0

FCK:s nya tränare Jess Thorup fick en mardrömsstart. Laget förlorade med 4-0 på bortaplan mot den regerande mästaren Midtjylland och Bengtsson spelade 87 minuter längst till vänster i ett 3-4-3-system. Han fick det lägsta betyget i tidningen Ekstra Bladet, en etta.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 10/2 nollor

Målvakten fick betyget 3 trots fyra insläppta mål i ovanstående match.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 10/0

Mönstret har varit tydligt under hösten. Högerbacken får spela i Europa men bänkas/vilas oftast i Superligaen. Mot Ajax i Champions League spelade Andersson 64 minuter i 1-2-förlusten.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 11/0

Mittfältaren spelade fram till FCM:s mål mot Ajax innan han byttes ut tio minuter från slutet. Mot FC Köpenhamn fick Cajuste 73 minuter och betyget 4/6 i Ekstra Bladet.

Simon Hedlund, Brøndby – 7/2

Anfallaren hoppade in och fick drygt 20 minuter på planen i 3-1-vinsten mot Odense.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 8/2 nollor

Spelade i 1-2-vinsten mot Randers när AaB tog sig upp på sjätte plats i tabellen.

Tim Prica, Aalborg BK – 6/0

Anfallaren hoppade in i den 78:e minuten mot Randers.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 4/1

Nyförvärvet gjorde AaB:s 0-2 mål mot Randers, Hiljemarks första i klubben.

Niklas Backman, Aarhus GF – 3/0

Mittbacken skadade baksida lår i säsongsinledningen men säger till AGFTV att han hoppas snart vara tillbaka i spel.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Målvakten har petats av Liverpoollånet Kamil Grabara de senaste matcherna. Men i 1-2-vinsten mot Lyngby fick 24-åringen inte ens plats på bänken. Tränaren David Nielsen valde istället 19-åringen Daniel Gadegaard.

- Eskelinen är professionell och tränar på bra, så vi får se till nästa gång, säger Nielsen enligt bold.dk.

Alexander Milosevic, Velje BK – 6/0

Mittbacken saknades i truppen när Velje spelade 1-1 borta mot Nordsjælland.

Diego Montiel, Velje BK – 6/2

Satt på bänken hela matchen mot Nordsjælland.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 0/0

Nästa säsong i Egyptiska Premier League planerar att inledas i slutet av månaden.

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 1/0 nollor

Efter Olsens debutmatch valde tränaren Carlo Ancelotti att ta tillbaka Jordan Pickford i målet mot Manchester United (1-3).

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 8/0

Mittbacken har problem med ryggen och såg från bänken United förlora (1-2) mot Başakşehir i Champions League. Han spelade ändå i segermatchen mot Everton och fick betyget 6/10 i tidningen Manchester Evening News.

Emil Krafth, Newcastle United – 4/0

Saknades i truppen för andra matchen i rad när Newcastle förlorade med 2-0 mot Southampton.

Viktor Gyökeres, Swansea City – 10/1

Spelade drygt 20 minuter i 1-1-matchen borta mot Brentford och fick en halvtimme när walesarna föll med 1-0 i Norwich. Anfallaren gavs betyget 6/10 i Wales Online efter bägge inhoppen och väntar fortfarande på sitt första mål för Swansea.

Pontus Jansson, Brentford – 6/0

Brentfordkaptenen är skadad i baksida lår. Han missade matchen mot Swansea och sedan det mållösa mötet med Middlesbrough.

Ken Sema, Watford – 12/1

Watford vann med 3-2 vid två tillfällen förra veckan. Mot Stoke spelade Sema fram till segermålet och fick betyget 7/10 i Watford Observer. När laget sedan segrade mot Coventry blev omdömet 7,5. Watford är uppe på direktuppflyttningsplats, på samma poäng som Norwich.

Viktor Johansson, Rotherham United – 1/0 nollor

Den ordinarie målvakten Jamal Blackman skadade sig och det öppnade upp för Johansson att debutera i The Championship. 22-åringens lag lyckades också vinna med 2-1 mot Preston och ligger fem poäng ovanför nedflyttningszonen.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 26/4

Forwarden spelade hela matchen när Mariehamn säkrade nytt kontrakt i högstaligan. Laget slog Haka med 1-0 på bortaplan och har därför två poäng ner till TPS på kvalplatsen när säsongen är över.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 14/0

Inte med i truppen mot Haka.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 13/2

Haka föll med 1-0 i sista matchen mot Mariehamn, men hade redan säkrat nytt kontrakt. Tånnander satt på bänken. Han har förlängt sitt avtal med HJK över 2021. "Hösten hos Haka har varit bra för min utveckling", säger målvakten till HJK:s hemsida.

Tatu Varmanen, TPS - 27/0

Backen spelade hela den avslutande matchen i Veikkausliiga i förra veckan. TPS gjorde sitt och slog topplaget KuPS med 3-2, men samtidigt vann Mariehamn och därför får TPS nu försöka kvala sig kvar. KTP står för motståndet i kvalet.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 4/0

Fjärde raka starten i nya klubben - och fjärde raka förlusten. Det blev resultatet av helgens match mot Angers (förlust med 5-1) för yttern. Eliasson blev utbytt i 66:e minuten.

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Utanför truppen igen när Amiens förlorade med 2-1 borta mot Auxerre i lördags.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den 18-årige forwarden, som tidigare spelat för Brommapojkarna, var inte med i truppen till mötet med Nancy (seger med 2-1) i lördags. Caen ligger fyra i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 5/2

Forwarden var utanför truppen när Fujairah spelade 1-1 mot Al Ain förra tisdagen, men mot Kalba i söndags spelade Armenteros hela matchen. Då brände han en straff i den 95:e minuten. Matchen slutade 1-0 till motståndarlaget. Efter fem omgångar ligger Fujairah tredje sist i tabellen, på en poäng.

GIBRALTAR

San Mustafa, Europa Point FC - 1/0

Europa Point har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 3/0

Aris har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Den isländska ligan är slut och Valur korades till mästare. Starke Hedlund har nyligen förlängt sitt avtal med Valur och blir därmed kvar även nästa år. Enligt klubben har backen "etablerat sig som en av de bästa spelarna i ligan".

Marcus Johansson, IA – 17/1

IA slutade åtta i den isländska ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 8/9

Forwarden spelade 62 minuter i tunga Europa League-förlusten (3-0) mot Lille i torsdags. Därefter spelade han hela ligamatchen mot Hellas Verona (2-2) i helgen. Då brände Zlatan en straff, men räddade också en poäng med ett sent mål.

Dejan Kulusevski, Juventus – 8/2

Den offensive 20-åringen satt på bänken under hela Champions League-matchen mot Ferencvaros (seger med 4-1) i förra veckan. Därefter startade han i ligan mot Lazio (1-1) i söndags. Då blev Kulusevski utbytt i den 76:e minuten.

Riccardo Gagliolo, Parma – 6/1

Backen spelade hela matchen när Parma kryssade (0-0) mot Fiorentina i lördags.

Albin Ekdal, Sampdoria – 7/0

Mittfältaren startade mot Cagliari i helgen och blev utbytt i 77:e minuten. Sampdoria, som spelade med tio man i 50 minuter, föll med 2-0.

Mattias Svanberg, Bologna – 6/1

Mittfältaren fick hoppa in i den 62:a minuten hemma mot Napoli i söndags. Bologna föll med 1-0. Svanberg sägs intressera Inter, enligt calciomercato.com.

Joel Asoro, Genoa (utlånad från Swansea) 0/0

I kylan. Utanför matchtruppen igen - gånger två. Både mot Torino och Roma var han med i en "förhandstrupp" på 24 respektive 25 spelare, men till det slutgiltiga 23-mannalaget fick Asoro ingen plats. Därmed får den 21-årige forwarden fortsätta vänta på sin debut för Serie A-klubben Genoa, som han kom till i somras. För några år sedan slog Asoro igenom stort i Sunderland, sågs som en supertalang och kopplades ihop med klubbar som PSG och Bayern München. Men varken i Groningen, Swansea eller Genoa (hittills) har han fått det att flyga därefter.

Samuel Gustafson, Cremonese – 7/0

Cremonese är i ett tufft läge. I lördags förlorade man med 1-0 hemma mot Vicenza och nu ligger laget sist i Serie B efter sex spelade matcher. Man har bara skrapat ihop tre poäng. Gustafson spelade hela matchen mot Vicenza.

Marcus Rohdén, Frosinone – 7/1

Mittfältaren startade mot Monza i lördags. Då föll Frosinone, som är trea i Serie B, med 2-0. Rohdén blev utbytt i den 57:e minuten.

Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Satt på bänken under hela matchen mot Pordenone (1-1) i lördags.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Utanför truppen mot Pordenone.

John Björkengren, Lecce - 3/0

Har testat positivt för covid-19 och mittfältaren kommer därför sitta i karantän fram till och med onsdag den här veckan, enligt Hallands Nyheter. Björkengren missade matchen mot Virtus Entella i söndags. Lecce vann med 5-1 och ligger nu fyra i Serie B.

Nikola Vasic, Reggina - 3/0

Forwarden, som nyligen lämnade Akropolis i superettan, hoppade in i den 75:e minuten borta mot Empoli (förlust med 3-0) i helgen.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 11/3

Kanadensiska ligasäsongen är över. Alexander Jönssons Forge FC försvarade titeln från i fjol. Nu fortsätter resan. Forge FC besegrade nyligen Tauro FC, vilket är ett av Centralamerikas bästa lag, med 2-1 och avancerar nu till kvartsfinal i Concacaf. Nu väntar Arcahaie FC från Haiti. Vinnaren i den matchen går vidare bland de fyra lagen som gör upp om titeln och kvalificerar sig till 2021 Concacaf Champions League.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Kanadensiska ligasäsongen är över. Tyngre säsong för Erik Zetterberg och FC Edmonton som efter fyra raka förluster missade slutspelet i turneringsspelet på Noba Scotia. Mittfältaren Zetterberg blev mållös denna säsong.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0

Sylvin Kayembe har fått lite speltid i FS Metta den senaste tiden. Saknades i matchtruppen när Metta föll mot RFS med 0-3.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 18/4

Sam Larssons Dalian Professional vann helgens match mot Guangzhou R&F med 3-0 i play-off till Super League där svensken Sam Larsson blev lite av en matchvinnare. Det var nämligen 27-åringen som öppnade målskyttet i den 49:e minuten och noterades för en assist på 3-0-målet. Returmötet med Guangzhou spelas den 10 november.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 16/1

Marcus Danielson spelade 90 minuter i 3-0-vinsten mot Guangzhou. Returmötet med Guangzhou spelas den 10 november.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 7/1

I förra omgången slog Simon Gustafson till med sitt första mål för säsongen, men denna helg blev tyngre. Detta då Utrecht föll med hela 3-0 mot topplaget Ajax. Gustafson spelade 90 minuter. Utrecht på plats nio efter sju spelade matcher.

Emil Bergström, Utrecht – 0/0

Den tidigare Djurgårdsspelaren Emil Bergström har råkat ut för en lårskada och håller på med rehabilitering. Finns ingen mer information om när svensken vara tänkas vara tillbaka i spel.

Sebastian Holmén, Willem II – 9/0

Tung helg för Sebastian Holméns Willem då laget föll klart med 3-0 mot topplaget PSV. Holmén spelade hela matchen. Willem på en 14:e-plats.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 6/0

Ramon Pascal Lundqvist satt på bänken i helgens förlust mot Feyenoord med 2-0. Groningen sjua i tabellen.

Benjamin Nygren, Heerenveen - 4/2

Succén fortsätter för Benjamin Nygren. Nyligen blev svensken målskytt för tredje matchen i rad (inklusive cupspel) när han sköt in ledningsmålet mot Sparta Rotterdam men helgens resultat blev tyngre. Nygren fick starta matchen mot AZ men föll klart med 3-0. Heerenveen sexa i tabellen.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 4/0

Speltid fick även Gabriel Gudmundsson. Den tidigare HBK-talangen, som anslöt från just västkust-klubben förra våren, skadade sig illa i en vänskapsmatch mot Werder Bremen inför säsongen och men börjar nu hitta tillbaka till matchform. Helgens match mot Feyenoord fick 21-årige anfallaren 60 minuter spel i förlusten med 2-0. Groningen sjua i tabellen.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 7/0

Fick starta matchen mot Zwolle och spelade 61 minuter. Resultatet? Oavgjort 2-2. Fortuna jumbo i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 8/2

I Sittard finns även mittfältaren Emil Hansson. 22-åringen blev i helgen målskytt när Fortuna spelade 2-2 mot Zwolle. Hade behövt trepoängaren - Fortuna jumbo i Eredivisie.

Rami Hajal, Heerenveen - 6/0

Rami Hajal fick 24 minuter i stormötet med AZ. Heerenveen föll tungt med 0-3.

Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 4/1

Den förre BK Häcken-spelaren Alexander Jeremejeff saknades i Twentes matchtrupp i helgens möte med Den Haag. Enligt Flashscore har den 27-årige anfallaren skadat sig. Oklart hur allvarligt.

Simon Tibbling, Emmen 7/0

Mittfältaren Simon Tibbling var i helgen tillbaka från avstängningen men fick bara 45 minuter i matchen mot Vitesse. Emmen föll med 3-1 där Tibbling även tilldelades ett gult kort.

Jesper Karlsson, AZ 5/3

Det är en ruskig målform den förre Elfsborgsanfallaren Jesper Karlsson har hittat i nederländska AZ. I helgens match mot Heerenveen var det 22-åringen som slog in 2-0 i den 47:e minuten. AZ åtta i tabellen. Hur Karlsson summerar den första månaden i klubben: ”Det är paradiset”, säger Karlsson till FOX Sport.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 22/4

Spelade 77 minuter när Kristiansund spelade 2-2 mot Molde. Men helt poänglös lämnade Kalludra inte planen. Det var nämligen 29-åringen som noterades för en assist på Kristiansunds 2-1-mål i den 23:e minuten. Moldes 2-2-mål kom i matchen sista minut. Kristiansund sexa i tabellen.

Andreas Linde, Molde – 24/6 nollor

Andreas Lindes Molde var förra veckan på väg mot en riktig skräll. I gruppspelet i Europa League ställdes laget mot Arsenal på Emirates och norrbaggarna lyckades ta en tidig ledning – men sedan gick det utför. Två självmål och en storförlust senare skrevs slutresultatet till 4-1. I heller i ligaspelet fick Linde hålla nollan. Detta då Molde spelade 2-2 mot Kristiansund. Molde tvåa i tabellen, två poäng ner till en 4:e-plats.

Mattias Moström, Molde – 6/0

Trotjänaren Mattias Moström fick spela fem minuter när Molde föll mot Arsenal med hela 4-1 i Europa League. Satt på bänken i helgens match mot Kristiansund. Molde tvåa i tabellen, två poäng ner till en 4:e-plats.

Marcus Sandberg, Stabæk – 24/7 nollor

Stod hela matchen mot Sandefjord som slutade 0-0. Den tidigare IFK Göteborgmålvakten har därmed hållit nollan sju gånger denna säsong. Stabæk åtta i tabellen.

Anton Kralj, Sandefjord - 19/0

Försvararen Anton Kralj i Sandefjord är tillbaka i matchform efter skada. Spelade i helgen 90 minuter när Sandejord spelade 0-0 mot Stabæk.

William Kurtovic, Sandefjord - 18/0

Mittfältaren William Kurtovic har den senaste tiden saknats i Sandefjords matchtrupp. I helgen var 24-åringen tillbaka i truppen i matchen mot Stabæk, blev dock fast på bänken hela matchen.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 21/9 nollor

Stod i Sarpsborgsmålet hela matchen när laget förlorade med 3-2 mot Start. Sarpsborg tia i tabellen.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Den tidigare Malmöanfallaren Guillermo Molins saknades i matchtruppen förra omgången men startade helgens match mot Start. Tyvärr blev det bara fem minuter på planen innan Molins gick ut skadad. Oklart hur allvarlig skadan är.

Kevin Kabran, Start - 23/1

Kevin Kabran spelade 90 minuter för Start i 3-2-vinsten mot Sarpsborg – och inte nog med det. Det var nämligen Kabran som sköt in det avgörande målet i 88:e matchminuten. Efter en räddad straffspark hann Kabran fram och slog in 26-åringens första mål för säsongen.

Dino Islamovic, Rosenborg - 22/9

Dino Islamovic spelade 90 minuter i 3-0-förlusten mot tabellsjuan Viking. Ett hårt slag för topplaget Rosenborg.

Anton Salétros, Sarpsborg - 13/0

Mittfältaren Anton Salétros blev även han målskytt i helgen. I mötet med Rosenborg var det Salétros som öppnade målskyttet i den 21:a minuten. Sarpsborg förlorade till slut matchen med 3-2.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 2/0

Den tidigare Gais-spelaren Filip Trajanovski har fått förtroende i Borec Veles. I helgen fick Trajanovski starta för tredje matchen i rad. En svit som Borec är obesegrade på.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 8/4

Mikael Ishak målsuccé fortsätter. I Europa League-matchen mot Standard Liege blev svensken tvåmålsskytt när han fixade tre viktiga poäng för Poznan. Tyngre går det i ligaspelet. I helgen besegrades Poznan med 2-1 i stormötet med Legia.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Saknades i helgens matchtrupp mot Podbeskidzie. Matchen slutade 1-1.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 7/1

Satt på bänken hela matchen mot I Craiova. Chindia Targoviste vann matchen med 1-0-

Admir Bajrovic, Sepsi - 4/1

Admir Bajrovic satt på bänken hela matchen när Sepsi spelade 1-1 mot FC Hermannstadt.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 12/1

Kristoffer Olssons Krasnodar fortsätter att gå tungt. Laget står nu på fem raka förluster, alla tävlingar, då Krasnodar förlorade helgens match mot Zenit med 3-1. Olsson spelade 90 minuter.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 10/2

Har hittat tillbaka till matchform efter skadan i ljumsken. Claesson fick 60 minuter i förlustmatchen mot Zenit, där slutresultatet skrevs till 3-1.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 11/5

Marcus Bergs Krasnodar föll borta mot Zenit med 3-1. Det var Berg som satte Krasnodars enda mål när han i den 17:e matchminuten slog in straffsparken från elva meter. Krasnodar tia i tabellen.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 12/0

Dennis Hadzikadunic var avstängd i FK Rostovs match mot CSKA Moskva. Rostov förlorade matchen med 2-0.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 3/0

Pontus Almqvist spelade 67 minuter när FK Rostov förlorade mot CSKA Mosvka med 2-0.

Armin Gigovic, FK Rostov – 3/0

Även Armin Gigovic fick speltid i Rostovs förlustmatch. Svensken spelade 90 minuter när laget föll med 2-0 mot CSKA Moskva.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 14/6

Jordan Larsson Spartak Moskva spelade 2-2 mot Ural i helgen. Svensken spelade 90 minuter men fick lämna planen mållös.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 13/2

Carl Starfelt spelade hela matchen när Rubin Kazan föll med 2-0 mot Khimki

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem – 2/1

Strandberg är på plats i sin nya klubb Abha Club och nu har svensken även slagit till med sitt första mål för säsongen. I 3-2-vinsten mot Al-Ettifaq var det Strandberg som öppnade målskyttet redan i den 24:e matchminuten.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 6/2

Alexander Gerndts FC Lugano besegrade i helgen Lausanne med 1-0. Gerndt spelade 84 minuter.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Sion har inte spelat sedan den senast Svenskkollen. Mattias Andersson har saknats i matchtruppen de senaste omgångarna. Sion åtta i en släpande tabell, med fyra spelade omgångar.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 13/1

Helander gjorde i förra veckan 90 minuter mot Benfica (3-3) i Europa League-gruppspelet och satt därefter på bänken i helgens 8-0-seger mot Hamilton Academical i den skotska högstaligan. Rangers toppar därmed nu ligaspelet med nio poäng ner till tvåan Celtic, som har två matcher färre spelade i ligan. Helander blev nyligen uttagen i Sveriges landslagstrupp till november-samlingen, men är en av fem svenska spelare som missar onsdagens träningsmöte med Danmark med anledning av Storbritanniens karantänsregler gällande Danmark.

Melker Hallberg, Hibernian – 12/0

Hallberg satt i förra veckan på bänken i 90 minuter när Hibernian föll med 2-0 mot Aberdeen i den skotska högstaligan. Hibernian är fyra i ligaspelet.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 4/0

Berishas Senica spelade inte någon match i förra veckan. Senica är nästjumbo i den slovakiska högstaligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 10/1

Isak spelade i förra veckan från start och gjorde 62 minuter på planen i 1-0-segern mot AZ i Europa League. Därefter blev han i helgen, för andra matchen i följd, utan speltid i La Liga. Då bärgade ”La Real” femte raka segern i ligan genom att besegra Granada med 2-0 på hemmaplan. Real Sociedad toppar La Liga. Isak blev även uttagen till svenska A-landslagets november-samling.



John Guidetti, Deportivo Alavés – 2/0

Guidetti är just nu långt ifrån speltid med Alavés i La Liga. I helgen satt han på bänken mot Levante (1-1) och blev utan speltid för femte ligamatchen i följd. I höst har han därmed endast fått totalt 27 minuter på planen fördelade över två inhopp. Alavés är placerat på 15:e-plats i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 8/0

Hansson var i helgen utanför Chonburis matchtrupp, när laget besegrade Kalasin Sauropod FC med 7-0 i den thailändska FA-cupen.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 7/1

Moberg Karlsson spelade i förra veckan från start och gjorde 88 minuter på planen, samt stod för en assist när Sparta Prag slog Celtic med 4-1 i Europa League-gruppspelet. Sparta är på andraplats i den tjeckiska högstaligan. Yttern meddelade även i förra veckan, via sitt Instagram-konto, att han har testat positivt för coronaviruset, men att han inte har några symptom och mår bra.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 6/0

Durmaz var i förra veckan tillbaka efter avstängning och kom då till spel i två matcher. Först spelade han från start och blev utbytt efter 99 minuter när Fatih Karagümrük slog Nevsehir Belediye Spor efter straffläggning i den tredje omgången i turkiska cupen och i helgen fick han ett 13 minuter långt inhopp mot Ankaragücü i Süper Lig. Durmaz lag är nu på femteplats i den turkiska högstaligan.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 7/2 nollor

Nordfeldt gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Basaksehir i den turkiska högstaligan. Dessutom blev han varnad efter 87 minuters spel. Genclerbirligi är placerat på 19:e-plats i Süper Lig. Nyligen blev målvakten även uttagen till svenska A-landslagets november-samling.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 7/0

Johansson spelade i helgen åter från start, men blev bara kvar på planen i 72 minuter i 2-1-förlusten mot Basaksehir, då han i den 72:a minuten drog på sig ett direkt rött kort efter en ful kapning bakifrån. Genclerbirligi är på 19:e-plats i Süper Lig. Nyligen blev backen även uttagen till svenska A-landslagets november-samling.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 6/0

Den 35-årige vänsterbacken satt i förra veckan på bänken i två matcher. Detta när Gladbach först besegrade Sjachtar Donetsk med 6-0 i Champions League-gruppspelet och sedan förlorade med 4-3 mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Wendts lag är numera på sjundeplats i den tyska högstaligan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 5/0

Augustinsson är fortsatt skadad och missade därmed helgens ligamöte med Sebastian Anderssons Köln, som slutade 1-1. Bremen är nia i Bundesliga. I och med skadan blev vänsterbacken inte uttagen i Janne Anderssons landslagstrupp till den här november-samlingen.



Robin Quaison, Mainz – 8/2

Quaison började i helgen på bänken och fick ett sex minuter långt inhopp när Mainz tog säsongens första poäng i Bundesliga genom att kryssa mot Schalke 04 (2-2) i ligaspelet. Mainz är dock trots det fortsatt jumbo i Bundesliga. Quaison blev även nyligen uttagen till svenska A-landslagets november-samling.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 11/3

Forsberg kom i förra veckan till spel från start i två matcher. I 2-1-segern mot Paris Saint-Germain i Champions League-gruppspelet stod han även för ett mål under sina 76 minuter på planen, medan han lämnade planen mållös i helgen i ligan efter 63 minuter i 3-0-segern mot Freiburg. Leipzig är på andraplats i ligan med två poäng upp till Bayern München i serieledning. Mittfältaren blev även nyligen uttagen i Janne Anderssons trupp till svenska A-landslagets november-samling.

Sebastian Andersson, Köln – 7/2

Andersson gjorde i helgen 90 minuter på planen när Köln kryssade mot Ludwig Augustinssons Werder Bremen (1-1) i Bundesliga. Köln är på 16:e-plats i ligan. Andersson blev nyligen uttagen till svenska A-landslagets november-samling.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 8/0

Ohlsson gjorde i helgen 90 minuter på planen när St. Pauli föll med 3-0 mot Karlsruher i den tyska andraligan. St. Pauli är på 17:e-plats i andraligan.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 6/0

Ingelsson gjorde i helgen sin sjätte raka start och stod dessutom för en assist när Paderborn vann med 4-0 mot Darmstadt i den tyska andraligan. Den tidigare Kalmar-spelaren fick även 90 minuter på planen. Paderborn, som förra säsongen ramlade ur Bundesliga, är nu placerat på fjärdeplats i den tyska andraligan. Ingelsson blev först uttagen till U21-landslagets samling i november, men ströks sedan från truppen. Svenska Fotbollförbundet ville dock inte gå ut med en anledning till det i måndags.

Niklas Hult, Hannover 96 – 7/1

Hult gjorde i helgen comeback efter skada och spelade i 73 minuter mot Erzgebirge Aue (0-0), då han blev utbytt med en ny skada. Vänsterbacken fick en smäll mot sitt ena öra, blödde kraftigt och fick sy 15 stygn efteråt. Hannover är nu på sjundeplats i den tyska andraligan. Hult sa i lördags så här om skadan på Hannovers hemsida: ”Det är sådant som händer. Jag gick på bollen, och det gjorde han också. Det var bara otur. Jag lägger inte det på honom (Ben Zolinski, som sparkade Hult) alls”.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 5/0

Peterson gjorde i helgen sin andra raka match från start och stod för en assist under sina 70 minuter på planen när Fortuna Düsseldorf kryssade mot Nürnberg (1-1) i den tyska andraligan. Düsseldorf är nu på 13:e-plats i ligaspelet.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 8/4

Hrgota, som är ny lagkapten i Greuther Fürth, lämnade i helgen planen mållös efter 85 minuter när Greuther Fürth vann med 2-0 mot Bochum i den tyska andraligan. Det var lagets tredje raka seger och därmed är man nu på tredjeplats i ligaspelet.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 2/0

Nilsson, som förra säsongen hade en ordinarie plats i Bielefelds startelva, gjorde förra helgen sin första match i Bundesliga, men var i helgen tillbaka på lagets avbytarbänk igen när det blev förlust med 5-0 mot Union Berlin i Bundesliga. Bielefeld är på 15:e-plats i den tyska högstaligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, satt i helgen på bänken igen när det blev förlust med 5-0 mot Union Berlin i Bundesliga. Bielefeld är nu på 15:e-plats i den tyska högstaligan.

USA

Axel Sjöberg, DC United – 2/0

Sjöberg satt i förra veckan på bänken i 90 minuter när det blev förlust med 3-2 mot Montreal Impact i MLS. DC United blev därmed nästjumbo i den östra divisionen.

Tom Pettersson, Cincinnati – 12/0

Pettersson var i förra veckan utanför truppen när Cincinnati föll med 2-1 mot Inter Miami i MLS. Cincinnati blev därmed jumbo i den östra divisionen i MLS.

Robin Jansson, Orlando City – 19/0

Jansson spelade i förra veckan 90 minuter i två matcher, först i 2-1-segern mot Columbus Crew och sedan i 3-2-förlusten mot Nashville SC. Orlando slutade därmed på fjärdeplats i den östra divisionen och ställs nu mot Anton Tinnerholms New York City i kvartsfinalen i den östra divisionen i MLS-slutspelet.

Gustav Svensson, Seattle – 9/0

Svensson spelade i förra veckan i 90 minuter mot Los Angeles Galaxy (1-1), och var sedan utanför lagets matchtrupp i 4-1-segern mot San Jose Earthquakes i MLS. Därmed blev Seattle Sounders tvåa i den västra divisionen i MLS. Nu väntar därmed Los Angeles FC i kvartsfinalen i den västra divisionen i MLS-slutspelet. Nyligen blev även mittfältaren uttagen i svenska A-landslaget till den här november-samlingen.

Anton Tinnerholm, New York City – 20/4

Tinnerholm gjorde i förra veckan en 90-minutare på planen, då New York City vann med 4-3 mot Chicago Fire och därmed blev New York City femma i den östra divisionen i MLS. Nu väntar Robin Janssons Orlando i kvartsfinal i den östra divisionen i MLS-slutspelet.

Adam Lundqvist, Houston – 17/0

Lundqvist gjorde i förra veckan 90 minuter på planen när det blev förlust med 2-1 mot Colorado Rapids i MLS. Houston Dynamo blev jumbo i den västra divisionen.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 17/6

Säsongen är färdigspelad i Vietnam. Da Nang slutade på förstaplats i nedflyttningsserien i den vietnamesiska högstaligan.