SVENSKKOLLEN: Frankfurt-basen: "Han hjälper Hugo"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska en spelare spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Frankrike, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som bestämt sig för att spela med alternativt spelat med andra landslag är inte en del av Svenskkollen.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 7/4

Anfallaren spelade 82 minuter i 2-0-segern över Perth Glory. Hans lag leder A-League efter fyra omgångar.

Annons

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 16/2

Krislaget Mechelen tog lagets första seger på över två månader. 29-åringen fick 84 minuter på planen i 1-0-vinsten mot Charleroi, som tog laget upp på elfte plats i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Union SG - 15/6

Anfallaren rehabiliterar en fotskada.

Joachim Imbrechts, Union SG - 2/0

22-åringen satt på bänken mot Linz i Europa League (0-3) och i 3-0-segern över Kortrijk. Union SG har åtta raka ligasegrar och leder tabellen.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 9/0

Vänsterbacken byttes ut efter en halvtimme mot Gent på grund av en skada. Anderlecht är alltjämt tabelltvåa efter 1-1-resultatet.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 7/0



Annons

Yttern rehabiliterar en fotskada.

BULGARIEN

Daniel Miljanovic, Krumovgrad - 12/2

22-åringen satt en hel match på bänken för första gången i höst. Hans lag förlorade mot CSKA Sofia med 1-4 och är tabellelva i Efbet Liga.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 18/0

Mittbacken byttes ut efter en halvlek i 1-4-förlusten mot Real Betis i Europa League. 27-åringen spelade sedan hela matchen när Aris föll med samma siffror mot bottenlaget Karmiotissa. Hans lag är trea i cypriotiska ligan efter förlusten.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 20/4

25-åringen kom in i halvtid mot Betis och spelade 77 minuter i ligaspelet. Han gjorde kvitteringsmålet i den senare matchen och spelade fram till målet mot Betis. Det var ytterns tredje assist på fyra Europa League-matcher.

Annons

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 3/0

Anfallaren var inte med i EL-truppen och bänkades i ligaspelet.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern rehabiliterar en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 9/3

28-åringen spelade fram till ett av målen i 4-1-segern över Ethnikos, innan han byttes ut i minut 71. Pafos är tabelltvåa.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 6/0

Mittfältaren hoppade in när 20 minuter återstod i 0-2-förlusten mot Anorthosis Famagusta. Omonia är femma i tabellen.

Tesfaldet Tekie, Apollon Limassol (utlånad från Hammarby) - 8/0

26-åringen byttes ut i slutminuterna när Apollon föll mot AEK Larnaca med matchens enda mål. Mittfältaren drog även på sig en varning. Apollon är tabellsexa.

Annons

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 16/2 nollor

Stod i mål i 1-1-matchen mot Silkeborg. Tipsbladet skriver att 31-åringen var Randers bästa - "helt fantastisk" - bland annat tack vare en straffräddning i slutminuterna som räddade en poäng till tabellnian. Tidningen tog även ut målvakten i omgångens lag.

Hugo Andersson, Randers FC - 7/1

24-åringen bänkades senast.

John Björkengren, Randers FC - 12/1

Mittfältaren gjorde Randers mål mot Silkeborg - hans första på två år. 24-åringen åkte även på en varning.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 24/9

Stjärnskottet spelade den avslutade halvtimmen mot Manchester United och avgjorde Champions League-mötet med sitt 4-3-mål. Högeryttern fick sedan 75 minuter mot Brøndby. Tipsbladet gav honom betyget 5/6 efter inhoppet medan han fick en tvåa i Ekstra Bladet efter derbyt.

Annons

- Jag älskar att spela fotboll och jag älskar de här momenten. Det här är vad jag drömt om sedan jag var jätteliten. Det är otroligt kul att få stä här nu och ha avgjort en sådant här match, sa Bardghji till TV4 efter CL-matchen.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 19/3

Mittfältaren spelade 90 minuter i båda matcherna förra veckan. Betyget blev 3/6 efter dessa tillställningar.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 27/5

26-åringen kom in i den 78:e respektive 75:e minuten i förra veckans matcher. FCK leder Superligaen tre poäng före Brøndby.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 0/0

Högerbacken rehabiliterar en fotskada.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 18/0

28-åringen fick 90 minuter i 2-0-segern över Nordsjælland.

Annons

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 21/1

Mittfältaren inledde på bänken för andra matchen i rad och fick nöja sig med ett inhopp i minut 88. Midtjylland är tabelltrea, tre poäng bakom FCK.

Eric Kahl, AGF Århus - 19/0

21-åringen byttes in i den 71:a minuten i 2-0-segern över Viborg. AGF är tabellsexa i Superligaen.

Felix Beijmo, AGF Århus - 18/3

Mittbacken spelade hela matchen senast.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 25/1

21-åringen spelade 71 minuter i Europa Conference League mot Spartak Trnava (1-1) och gavs betyget 2/6 i Tipsbladet. Mittfältaren fick sedan 81 minuter mot Midtjylland.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 22/5

Anfallaren spelade 71 respektive 22 minuter i förra veckans matcher. Betyget efter ECL-mötet blev 2/6. Nordsjælland är femma i Superligaen.

Annons

Rami Al-Hajj, OB Odense - 17/3

22-åringen utgick i den 81:a minuten mot Hvidovre, där OB föll med 0-2.

Johannes Selvén, OB Odense - 9/1

Yttern bänkades senast.

Filip Helander, OB Odense - 8/0

30-åringen spelade 90 minuter mot Hvidovre. Hans lag är tia bland tolv lag i tabellen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 15/1

Mittbacken bänkades mot FC Köpenhamn men var tillbaka i startelvan och gjorde matchens enda mål mot Luton. Tidningen Manchester Evening News gav 29-åringen betyget 8/10 när United tog sig upp till sjätte plats i Premier League.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 13/2

21-åringen gjorde mål och fick en varning i 2-3-förlusten mot West Ham. Tidningen Nottingham Post gav yttern betyget 8/10. Forest är på 15:e plats i tabellen.

Annons

Emil Krafth, Newcastle United - 2/0

Försvararen gjorde Premier League-återkomst efter korsbandsskadan när han hoppade in under slutminuterna mot Bournemouth (0-2). 29-åringen var dock inte med mot Borussia Dortmund dessförinnan, eftersom han inte registrerades i Champions League-truppen.

- Det är klart att det är surt, då jag under hela min karriär drömt om att få spela i Champions League. Samtidigt förstår jag klubben. När de tog ut truppen var jag inte i matchform, så jag förstår beslutet och respekterar valet, men jag hade gärna sett mig själv i truppen. Om vi tar oss vidare får vi även ändra trupp, så möjligheten finns kvar, säger Krafth i en intervju med Fotbollskanalen.

Alexander Isak, Newcastle United - 12/7

24-åringen missade förra veckans matcher med en skada. Newcastle är tabellsjua.

Annons

Robin Olsen, Aston Villa - 4/2 nollor

Målvakten satt på bänken i ECL-matchen mot AZ (2-1) och i 3-1-segern mot Fulham. Villa är femma i Premier League-tabellen.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 12/2

23-åringen spelade hela matchen när Spurs åkte på sin andra raka förlust i ligaspelet. Tidningen Evening Standard gav yttern 7/10 i betyg efter 1-2-nederlaget mot Wolves. Tottenham är nu nere på fjärde plats i tabellen efter tolv omgångar.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 1/0

Mittbacken saknades när laget förlorade mot Arsenal med 1-3. Burnley är tabelljumbo med blott fyra poäng.

Yasin Ayari, Coventry City (utlånad från Brighton) - 11/1

20-åringen satt på bänken i den mållösa matchen mot Stoke. Coventry har inte vunnit på över en månad och är på 20:e plats i The Championship.

Annons

Ken Sema, Watford - 12/1

Yttern passade fram till två av målen i 5-0-segern över Rotherham. Watford är 13:e lag i tabellen.

Viktor Johansson, Rotherham - 16/1 nollor

Vaktade målet i ovanstående match, och i 2-2-mötet med Ipswich. Tidningen Rotherdam Advertiser gav 25-åringen betyget 6/10 efter förlustmatchen, som blev managern Matt Taylors sista i bottenlaget. Rotherdam har fyra poäng upp till säker mark.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 11/3 nollor

Stod i mål i förlustmatchen mot Preston (1-2) och gavs betyget 6/10 i tidningen Lancashire Telegraph. Rovers är tabelltolva.

FINLAND

Gabriel Sandberg, FC KTP (utlånad från Venezia) - 31/0

Veikkausliiga är avslutad. KTP slutade sist i tabellen.

Filip Rogic, HJK Helsingfors - 11/0

Annons

Kristopher Da Graca, HJK Helsingfors (utlånad från IK Sirius) - 8/0

25-åringen satt på bänken senast.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 8/0

Vänsterbacken spelade hela 1-1-matchen mot Slovan Bratislava i Conference League i torsdags och satt sedan på bänken under hela ligamatchen mot Toulouse (1-1) i helgen. Lille ligger fyra i ligan.

Oliver Zandén, Toulouse - 0/0

Vänsterbacken är fortsatt utanför A-lagstruppen till matcherna. Toulouse ligger på plats 14 i Ligue 1.

Sebastian Ring, Amiens - 2/0

Vänsterbacken hoppade in i 83:e minuten mot Grenoble (2-1-förlust) i helgen. Amiens ligger tia i Ligue 2.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 3/0

Målvakten fortsätter att få förtroendet under nye tränaren Albert Rieras ledning. Laget vann med 3-1 mot Annecy i helgen. Bordeaux ligger på plats 16 i Ligue 2.

Annons

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Torshavn - 23/1

B36 slutade fyra i ligan.

Emil Berger, HB Torshavn - 28/1

HB slutade trea i ligan och vann cupen.

Jonathan Johansson, KI Klaksvík - 18/8

KI vann ligan men i torsdags föll man med 2-0 borta mot Olimpija i Conference League. Johansson stod mellan stolparna.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Hatta ligger näst sist i ligan efter sju omgångar.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 3/0

Europa Point har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Laget ligger tredje sist i ligan.

Jonathan Westerberg, Europa Point FC - 6/1

Europa Point har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 6/3

Europa Point har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Annons

Johan Andersson, Europa Point FC - 6/0

Europa Point har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Lukas Jonsson, Europa Point FC - 2/0

Europa Point har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 19/2

Yttern hoppade in i 76:e minuten i 2-0-förlusten mot Marseille i Europa League i torsdags och därefter spelade han hela ligamatchen mot Lamia (3-0) i helgen. AEK Aten ligger trea i ligan.

Eric Larsson, OFI Kreta - 10/0

Högerbacken hoppade in i 71:a minuten mot Giannina (1-0-seger) i helgen. Kreta ligger sjua i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 8/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Panserraikos (1-1) i helgen. Atromitos ligger tia i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 2/2

Utanför truppen till Europa League-matchen mot Rennes (3-1-förlust) men satt på bänken i ligamatchen mot Kifisia (1-0-seger). Panathinaikos leder ligan.

Annons

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 10/0

Forwarden hoppade in i 81:a minuten mot Volos (2-0-seger) i helgen. Aris ligger femma i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 9/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Atromitos (1-1) i helgen. Panserraikos ligger åtta i ligan.

Admir Bajrovic, Panserraikos - 5/0

Forwarden var inte med i truppen mot Atromitos.

IRAN

Nabil Bahoui, Persepolis - 5/0

Startade mot Istiklol (1-1) i Champions League men blev utbytt i 80:e minuten och var sedan inte med i truppen mot Sepahan (1-0-förlust) i ligan. Persepolis ligger trea i serien.

IRLAND

Johan Brannefalk, Sligo Rovers 32/1

Sligo Rovers slutade trea från slutet i ligan och klarade sig kvar i högstaligan.

Lukas Browning Lagerfeldt, Sligo Rovers - 27/1

Sligo Rovers slutade trea från slutet i ligan och klarade sig kvar i högstaligan.

Annons

Kevin Custovic, Cork City - 24/1

Skadad och missade kvalmatchen mot Waterford (2-1), vilken gör att Cork ramlar ur högstaligan.

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 7/0

St Patrick’s slutade trea i ligan och knep därmed en Europa-plats.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 27/2

Säsongen är slut. Vikingur vann både ligan och cupen.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0

Säsongen är slut.

Ahmad Faqa, HK (utlånad från AIK) - 27/2

Säsongen är slut. HK höll sig kvar i högstaligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 15/0

Ligan är satt på paus på grund av pågående kriget i landet - men Maccabi Haifa, som ligger sjua i ligan, spelade mot Villarreal i Europa League i torsdags. Då föll man med 2-1. Sundgren spelade hela matchen.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Annons

Kristoffer Peterson, Hapoel Be'er Sheva - 11/0

Israeliska ligan är satt på paus på grund av pågående kriget i landet.

ITALIEN

Isak Hien, Hellas Verona - 6/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Genoa (1-0-förlust) i helgen. Verona ligger på plats 19 (nedflyttning) i Serie A.

Jens Cajuste, Napoli - 13/0

Mittfältaren hoppade in i 91:a minuten mot Union Berlin (1-1) i Champions League och därefter i 72:a minuten mot Empoli (1-0-förlust) i ligan. Napoli ligger fyra i Serie A och har nu sparkat sin tränare Rudi Garcia. Walter Mazzarri ersätter.

Jesper Karlsson, Bologna - 6/0

Yttern har ådragit sig en knäskada och kan nu bli borta i totalt sex veckor, enligt italienska medier. Bologna ligger åtta i Serie A.

Annons

Pontus Almqvist, Lecce - 12/2

Forwarden har skadat sitt ena lår och blir borta minst i en månad, enligt Gazzetta dello Sport. Almqvist fanns inte med mot Milan (2-2) i helgen. Lecce ligger på plats 14 i Serie A.

Zinedin Smajlovic, Lecce 0/0

Satt på bänken mot Milan.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 8/0

Högerbacken byttes in i 51:a minuten mot Udinese i helgen men skadade sig och klev av en halvtimme senare. Atalanta ligger femma i Serie A.

Albin Ekdal, Spezia - 8/0

Mittfältaren är tillbaka från avstängning och spelade hela matchen mot Lecco (0-0) i onsdags men satt sedan på bänken under hela matchen mot Ternana (2-2) i helgen. Spezia ligger på plats 18 (nedflyttning) i Serie B.

Amin Boudri, Venezia - 0/0

Inte med i truppen till den gångna veckans match. Venezia ligger tvåa i Serie B.

Annons

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 7/0

Lagerbielke var i förra veckan utanför Celtics matchtrupp i 6-0-segern mot Aberdeen hemma i ligan, och satt på bänken i 6-0-förlusten mot Atlético Madrid borta i Champions League-gruppspelet. Mittbacken har nu inte fått speltid sedan i slutet av september, och har varit utanför matchtruppen i fem raka ligamatcher. Svensken har helt enkelt hamnat i tränaren Brendan Rodgers frysbox, bara månader efter sin flytt från IF Elfsborg till Skottland. Celtic toppar den skotska ligan.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 17/0

Watson stod i förra veckan för 90 minuter i 0-1-förlusten mot NK Celje hemma i ligan Maribor är på fjärde plats i ligaspelet.

Mirza Hasanbegovic, NK Domzale - 6/0

Annons

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 6/1

Swedberg blev i förra veckan kvar på bänken, för femte ligamatchen i följd, i 4-3-förlusten mot Athletic Club borta i La Liga. Celta Vigo är på 18:e-plats i ligan. Swedberg blev vidare uttagen till den här veckans U21-landslagssamling.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 13/1

Starfelt stod i förra veckan för 90 minuter i 4-3-förlusten mot Athletic Club borta i La Liga. Celta Vigo är på 18:e-plats i ligan. Starfelt blev vidare uttagen till den här veckans landslagssamling.

Isak Jansson, FC Cartagena - 12/0

Jansson hoppade under måndagen in i den 62:a minuten i bortamötet med Real Oviedo (1-1) i andraligan. Cartagena är jumbo i andradivisionen.

Annons

Laorent Shabani, FC Andorra - 4/0

Shabani blev i förra veckan kvar på bänken i 1-3-förlusten mot Eldense hemma i andraligan. Senast han spelade i en ligamatch var i början av oktober. Andorra är på 18:e-plats i andradivisionen.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 12/0

Ring stod i förra veckan för 90 minuter mot FC Seoul (0-0) hemma i ligan. Jeju United är placerat på tredje plats i nedflyttningsserien i ligaspelet.

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 12/0

Bojanic stod i förra veckan för åtta minuter i 3-2-segern mot Pohang Steelers hemma i ligan, och var utanför truppen i 2-1-förlusten mot Johor DT borta i Champions League-gruppspelet. Sedan tidigare är Ulsan ligamästare den här säsongen i Sydkorea.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai – 31/8



Annons

Ludwigson var i förra veckan utanför lagets matchtrupper när det blev 3-2-seger mot Pohang Steelers hemma i ligan och 2-1-förlust mot Johor DT borta i Champions League-gruppspelet. Sedan tidigare är Ulsan ligamästare den här säsongen i Sydkorea.

THAILAND

Sean Sabetkar, PT Prachuap FC - 5/0

PT Prachuap FC spelade inte i förra veckan och är jumbo i den thailändska ligan.

Niran Hansson, Buriram United - 0/0

Hansson har varit utanför lagets matchtrupper under säsongsinledningen. Buriram United är på fjärde plats i ligan.

Anthonio Sanjairag, Uthai Thani - 0/0

Sanjairag har varit utanför lagets matchtrupper under säsongsinledningen. Uthai Thani är på sjunde plats i ligan.

Annons

William Weidersjö, Port FC - 0/0

Weidersjö har varit utanför lagets matchtrupper under säsongsinledningen. Port är på andra plats i den thailändska ligan.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 12/2

Svensken stod i förra veckan för 90 minuter och ett mål i 4-0-segern mot Ankaragücü borta i Süper Lig. Ytterns mål var läckert, då han vek in från vänsterkanten och satte kulan i det bortre hörnet. Antalyaspor är på sjunde plats i ligan. Larsson var nyligen gäst i podcasten Lundh.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 11/1

Mittfältaren blev i förra veckan noterad för 90 minuter i 3-0-segern mot Sivasspor hemma i Süper Lig Fatih Karagümrük är på tolfte plats i ligan. Vidare blev han uttagen till den här veckans landslagssamling.

Annons

Carlos Strandberg, Hatayspor - 12/5

Den tidigare Malmö FF-forwarden gjorde i förra veckan 14 minuter i 2-1-segern mot Galatasaray hemma i ligaspelet. Hatayspor är på nionde plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig – 15/2

Forsberg stod i förra veckan för 70 minuter i 2-1-segern mot Röda Stjärnan borta i Champions League-gruppspelet, samt för 63 minuter i 3-1-segern mot Freiburg hemma i Bundesliga. I båda matcherna var han lagkapten. Leipzig är nu klart för Champions League-åttondelsfinal, och är på fjärde plats i ligaspelet. Under måndagen uppgav samtidigt den tyska tidningen Bild att Forsberg kommer att lämna Leipzig i januari för spel med New York Red Bulls i MLS. Den tyska tidningen Kicker hade i sin tur motstridiga uppgifter om att inget ännu är klart. Enligt Kicker funderar Forsberg på att flytta till MLS-klubben, men det sägs fortfarande vara i ett tidigt skede. Forsberg har just nu kontrakt med Leipzig till 2025. Vidare blev han kallad till den här veckans svenska landslagssamling.

Annons

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 12/0

Svanberg blev i förra veckan kvar på bänken i 4-0-förlusten mot Borussia Mönchengladbach borta i Bundesliga. Wolfsburg är elva i ligan. Vidare blev han kallad till den här veckans svenska landslagssamling.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 8/0

Sarr blev i förra veckan kvar på bänken i 4-0-förlusten mot Borussia Mönchengladbach borta i Bundesliga. Senast han spelade var den 21 oktober i ligan. Wolfsburg är elva i Bundesliga.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 4/0

Mittbacken blev i förra veckan kvar på bänken mot Mainz (0-0) hemma i Bundesliga. Darmstadt är på 15:e-plats i högstaligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 7/1

20-åringen stod i förra veckan för 83 minuter mot Mainz (0-0) hemma i Bundesliga. Darmstadt är på 15:e-plats i högstaligan. Vidare blev han kallad till den här veckans svenska landslagssamling.

Annons

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 15/1

19-åringen svarade i förra veckan för 90 minuter i 1-0-segern mot HJK Helsingfors borta i Europa Conference League-gruppspelet, och blev noterad för 90 minuter mot Werder Bremen (2-2) borta i Bundesliga. Efteråt hyllade Frankfurt-sportchefen Markus Krösche mittfältaren Ellyes Skhiri, som en bra samarbetspartner till Larsson enligt den tyska tidningen Bild: ”Han är otroligt viktig för oss. Det tog lite tid för honom i början med ett nytt förhållningssätt, en ny roll och en ny klubb. Det var en förändring för honom, men han har vant sig vid allt. Han är en ledare, även om han inte är en högtalare, och han hjälper även Hugo. Det fungerar väldigt bra med båda”. Eintracht Frankfurt är på sjunde plats i ligan. Vidare blev Larsson uttagen till den här veckans svenska landslagssamling, samtidigt som han blev svensk mästare med Malmö FF, som i söndags slog IF Elfsborg med 1-0 på Eleda Stadion och därmed fick fira ett nytt guld.

Annons

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 15/5

Hrgota, som är kapten i Fürth, stod i förra veckan för 90 minuter i 1-0-segern mot Fortuna Düsseldorf hemma i 2. Bundesliga. Greuther Fürth är på sjätte plats i andradivisionen.

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, tillhör Fürths reservlag, men fick inte speltid under förra veckan i tyska fjärdedivisionen. Greuther Fürth är på sjätte plats i andradivisionen.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 2/0

Målvakten, som den här säsongen är reserv, blev i förra veckan kvar på bänken i 1-0-segern mot Fortuna Düsseldorf hemma i 2. Bundesliga. Fürth är på sjätte plats i andraligan.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 5/0

23-åringen blev i förra veckan, för fjärde matchen i följd, kvar på bänken mot Karlsruher (2-2) hemma i 2. Bundesliga. Hertha är på tolfte plats i andradivisionen.

Annons

Eric Smith, St. Pauli - 13/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren stod i förra veckan för 90 minuter i hemmamötet med Hannover (0-0) i 2. Bundesliga. St. Pauli toppar andraligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 15/0

Ingelsson gjorde i förra veckan 75 minuter i 2-1-segern mot Magdeburg borta i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 13:e-plats i andradivisionen.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 14/1

Fröling svarade i förra veckan för 90 minuter och en assist i 2-1-segern mot Magdeburg borta i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 13:e-plats i andradivisionen.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Mittbacken var i förra veckan utanför matchtruppen när det blev seger med 4-2 mot Hamburg hemma i 2. Bundesliga. Holstein Kiel är på tredje plats i den tyska andradivisionen.

Annons

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 2/0

Oudenne blev i förra veckan kvar på bänken mot St. Pauli (0-0) borta i 2. Bundesliga. Hannover är på fjärde plats i andraligan. Nyligen gjorde han en stor intervju med Fotbollskanalen.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 15/1

Levi stod i förra veckan för 61 minuter i 2-1-segern mot Ujpest borta i ligan. Puskás Akadémia är på tredje plats i ligaspelet.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 42/0

Jansson stod i förra veckan för 90 minuter i 1-0-segern mot Nashville borta i MLS. Därmed väntar nu kvartsfinal mot Columbus i slutspelet. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 9/0

Annons Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Rasmus Alm, St. Louis City - 23/3

Alms säsong är över efter uttåg i MLS-åttondelsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Adam Lundqvist, Austin - 28/0

Lundqvists säsong är över. Austin slutade på tolfte plats i västra divisionen, och missade därmed slutspel. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Christopher McVey, Inter Miami - 23/0

McVeys säsong är över. Inter Miami slutade som nästjumbo i östra divisionen, och missade därmed slutspel. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Mikael Marqués, Minnesota United - 1/0

Marqués säsong är över. Minnesota slutade på elfte plats i västra divisionen, och missade därmed slutspel. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Annons

Nebiyou Perry, Nashville 0/0

Perry har inte varit med i Nashvilles matchtrupper den här säsongen, utan i stället spelat med klubbens reservlag. Nashville åkte i förra veckan ut mot Orlando i åttondelsfinal i MLS-slutspelet. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.