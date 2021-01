SVENSKKOLLEN: Fransk media: Lahne aktuell för allsvensk återkomst - tränaren bekräftar flytt

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/0

Anfallaren spelade fram till ett mål för andra matchen i rad när topplaget Royal Antwerp besegrades med 3-0. 24-åringen byttes ut i den 79:e minuten.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 15/4

Spelande tillsammans med Engvall på topp och fick 72 minuter. Anfallaren säger till Het Laatste Nieuws att han integrerats snabbt i laget.

“Tack vare Engvall. Jag lärde mig känna klubben och staden snabbt. Jag är glad här.”

Victor Wernersson, KV Mechelen – 7/0

Vänsterbacken inledde återigen på bänken men hoppade in några minuter före full tid. Mechelen lyfter från bottenregionen till 13:e plats efter lagets tredje raka seger.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Demir har inte varit med i truppen på hela säsongen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 2/0

Återupptar säsongen för de sista matcherna den 27 februari.

BULGARIEN

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 0/0

Den 20-årige försvararen ansluter från Fremad Amager i den danska andraligan. Han gör flytten tillsammans med den svenskbekante tränaren Azrudin Valentic.

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 5/1

Anfallaren är fortsatt knäskadad och missade förlusten mot Omonia (1-2) och 1-4-segern mot Ethnikos.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 13/4 nollor

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 12/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 17/4 nollor

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 13/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 19/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Simon Hedlund, Brøndby – 14/4

Oskar Fallenius, Brøndby - 0/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 13/3 nollor

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Tim Prica, Aalborg BK – 10/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 5/1

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Niklas Backman, Aarhus GF – 4/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Diego Montiel, Velje BK – 10/2

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 5/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 0/0

Den offensive mittfältaren har stått utanför truppen ända sedan ligapremiären för en månad sedan.

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 4/1 nollor

Stod i mål när hans lag gick vidare från den tredje rundan av FA-cupen. Olsen gjorde en bra match och Everton förlängningsvann med 2-1 hemma mot Rotherham.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 19/1

Mittbacken missade FA-cupvinsten mot Watford (1-0) med skadebesvär. Managern Ole Gunnar Solskjær säger till The Guardian att han hoppas på svenskens återkomst till helgens match mot Liverpool.

Emil Krafth, Newcastle United – 8/0

Tillbaka från start efter covidsjukdom och spelade 68 minuter borta mot Arsenal. Newcastle är ute ur FA-cupen efter att Arsenal gjort två mål under förlängningen.

Viktor Gyökeres, Swansea City (utlånad från Brighton) – 15/2

Spelade matchen mot League Two-laget Stevenage i FA-cupen och fastställde slutresultatet till 0-2 strax efter paus. Det var hans första mål sedan utlåningen och anfallaren gavs betyget 6/10 i Wales Online.

- Det var jätteskönt att få göra ett mål för Swansea. Det är alltid skönt att göra mål oavsett vem du möter. Det är alltid lika skönt. Det var kul att få göra mål och få spela 90 minuter, säger Gyökeres i en intervju med Fotbollskanalen.

Pontus Jansson, Brentford – 14/0

Mittbacken missade semifinalen i ligacupen mot Tottenham med en lättare skada. Brentford missar finalplatsen efter att Spurs vunnit med 2-0.

Ken Sema, Watford – 21/1

27-åringen hoppade in med halvtimmen kvar mot Man United och fick betyget 6/10 i Watford Observer.

Viktor Johansson, Rotherham United – 4/1 nollor

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn - 0/0

Mittbacken skrev nyligen på ett 1+1-årskontrakt med den åländska klubben. Hämtas från Västerås SK i superettan.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 13/2

Ligan är slut och till nästa säsong återvänder Tånnander till HJK, som han förlängt med över 2021.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 12/0

Det fortsätter gå tungt för Eliasson och Nimes. Laget föll både mot Strasbourg (5-0) och Lille (1-0) under den gångna veckan och ligger sist i Ligue 1. Svensken hoppade in i paus i den första matchen och startade (utbytt i 70:e minuten) mot Lille. Nimes har förlorat elva av 13 matcher sedan Eliasson anlände till klubben.

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Återigen utanför truppen när Ligue 2 återupptogs. Lahne var varken med mot Guingamp eller Niort under den gångna veckan. Tidningen Courrier Picard, som har sin bas i just Amiens, skrev i dagarna att 19-åringen förväntas lämna klubben i vinter och att han ser ut att flytta till antingen Italien eller Sverige. En återkomst till allsvenskan sägs alltså vara aktuell för den tidigare BP-, AIK- och Örebro-spelaren. Lahne har inte fått speltid sedan den 19 september i fjol. Senast han var med i en matchtrupp var 17 oktober. Le11amienois.fr skriver att Amiens tränare Oswald Tanchot har bekräftat att Lahne kommer byta klubb framöver. "Jag vet inte vad som är senaste nytt, men han kommer lämna eller lånas ut", sa tränaren i dagarna enligt sajten.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den unge talangen stod utanför truppen till A-lagets två matcher under den gångna veckan.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

Målvakten skrev nyligen på för Toulouse, som slåss för uppflyttning till Ligue 1. Var inte med i truppen mot Caen under måndagen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 15/5

Forwarden gjorde Fujairahs mål i 1-1-krysset mot Al Nasr i ligacupen i torsdags. Returen väntar senare i januari. Armenteros spelade hela matchen.

GIBRALTAR

San Mustafa, Europa Point FC - 2/0

Gibraltar befinner sig i en lockdown på grund av coronapandemin och all fotboll är därför uppskjuten tills vidare.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 9/0

Högerbacken var avstängd mot Volos i torsdags efter att ha knuffat en bollkalle och blivit utvisad mot Lamia. Aris vann med 2-0. Enligt sport24.gr har Sundgren i en intervju med Nova bett om ursäkt för sitt agerande. "Jag vill be om ursäkt för det jag gjorde. Jag ber om ursäkt till bollkallen och alla runt laget. Min reaktion var ett stort misstag och jag kommer inte göra något liknande igen", säger svensken.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 18/3

Startade både mot Panetolikos (seger med 1-0) och Lamia (seger med 1-0) under den gångna veckan. Blev utbytt i den 67:e respektive 69:e minuten i matcherna. AEK är fyra i den grekiska ligan, tre poäng efter Sundgrens Aris (tvåa) och elva poäng efter ettan Olympiakos.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Den isländska ligan är slut och Valur korades till mästare.

Marcus Johansson, IA – 17/1

IA slutade åtta i den isländska ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 10/11

Forwarden gjorde comeback efter skada i mötet med Torino i lördags (seger med 2-0). Milan leder Serie A, med tre poängs marginal.

Dejan Kulusevski, Juventus – 19/3

Två inhopp under den gångna veckan blev det för Kulusevski. Först i den 63:e minuten borta mot Milan (seger 3-1) och då bjöd svensken på en assist. Därefter i den 43:e minuten hemma mot Sassuolo (seger med 3-1).

Riccardo Gagliolo, Parma – 16/1

Backen startade mot Atalanta i onsdags, men klev av skadad efter en dryg halvtimme. Parma föll med 3-0. Gagliolo missade sedan helgens 2-0-förlust mot Lazio. Parma ligger näst sist i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria – 17/2

Mittfältaren var avstängd mot Inter men spelade hela matchen när Sampdoria föll mot Spezia med 2-1 under måndagen.

Mattias Svanberg, Bologna – 16/2

En speciell vecka för mittfältaren. Först blev Svanberg målskytt, och utvisad efter två gula kort, mot Udinese (2-2) i onsdags. Därför var han avstängd när Bologna föll borta mot Genoa i helgen. Laget ligger på plats 13 i Serie A. Enligt ansedda journalisten Gianluca Di Marzio är Milan konkret intresserat av att värva Svanberg till sommaren. Även Premier Leauge-klubbarna Leicester och Southampton ska ha 22-åringen på sin radar.

Joel Asoro, Genoa (utlånad från Swansea) 0/0

Utanför truppen till båda den gångna veckans matcher. Enligt flera italienska medier, däribland gianlucadimarzio.com, kommer Asoros låneavtal brytas. Den offensive talangen har ännu inte gjort Serie A-debut för Genoa.

Samuel Gustafson, Cremonese – 16/0

Cremonese har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Marcus Rohdén, Frosinone – 14/2

Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Chievo har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Chievo har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

John Björkengren, Lecce - 5/0

Lecce har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Nikola Vasic, Reggina - 8/0

Reggina har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 13/3

Säsongen är färdigspelad i Kanada och svenske Alexander Achinioti Jönssons kontrakt med Forge FC har löpt ut. Han berättade dock i oktober, i en intervju med Fotbollskanalen, att han har en option på ytterligare ett år.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Kanadensiska ligan är färdigspelad.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0

FS Metta har inte spelat sedan i slutet av november.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 18/4

Den kinesiska ligan är färdigspelad

Marcus Danielson, Dalian Professional – 16/1

Den kinesiska ligan är färdigspelad

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 13/1

Spelade återigen från start då Utrecht för andra matchen i rad spelade oavgjort, 2-2. Den här gången mot Groningen. Dock poänglös igen, och svensken har bara noterats för ett mål den här säsongen.

Emil Bergström, Utrecht – 3/0

Fortsatt skadad och har inte spelad sedan den 13 december och därför missat fyra raka ligamatcher.

Sebastian Holmén, Willem II – 16/0

Landslagsbackens Willem II har det tungt just nu och i det senaste mötet med VVV-Venlo blev det förlust med 2-1. Laget har nu förlorat sju av sina tio senaste ligamatcher. Laget är näst sist i tabellen efter 15 spelade omgångar. Holmén, som fick gult kort i senaste matchen, är dock given i mittförsvaret.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 11/1

Blev utbytt tidigt senast och satt på bänken hela matchen mot Utrecht (2-2)

Benjamin Nygren, Heerenveen - 15/3

Spelade från start mot Fortuna Sittard i ligaspelet, men byttes ut redan efter 45 minuter. Heerenveen föll med 1-3 och åkte på sin tredje raka förlust.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 11/0

Får fortsatt mycket speltid för sitt Groningen och gjorde 90 minuter som vänsterback i 2-2-mötet med Utrecht i helgen.



Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 15/0

Fortuna Sittard har god form och tog sin andra raka seger i ligan då man i helgen besegrade Heerenveen med 3-1. Tekie gjorde återigen 90 minuter på mittfältet och har under säsongen varit gjuten i startelvan. Fortuna Sittard är på plats 12 i ligaspelet.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 16/2

Även svensk-norrmannen Emil Hansson fick chansen från start mot Heerenveen – och i 3-1-segern stod han dessutom för en assist till ett av målen.

Rami Hajal, Heerenveen - 13/0

Fick göra ett inhopp på 30 minuter för Heerenveen, som alltså går tungt i ligan och åkte på sin tredje raka förlust.

Simon Tibbling, Emmen 10/0

Gjorde 90 minuter på högerkanten i en match där Emmen åkte på storstryk med hela 4-1 mot Twente.

Jesper Karlsson, AZ 12/5

Karlsson har som bekant gjort det strålande under sin första säsong i den holländska ligan. De senaste två omgångarna har svensken dock lämnat planen poänglös, men alltjämt från start. AZ är femma i tabellen.

MALTA

Bahrudin Atajic, Gzira United FC 0/0

Skrev nyligen på för sin maltesiska klubb och har ännu inte debuterat.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 26/4

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april..

Mattias Moström, Molde – 9/1

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Marcus Sandberg, Stabæk – 30/7 nollor

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Anton Kralj, Sandefjord - 22/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 26/10 nollor

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Kevin Kabran, Start - 29/3

Dino Islamovic, Rosenborg - 27/12

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/1

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Pa Konate, Rosenborg - 11/1

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Marcus Antonsson, Stabæk, 11/1

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 6/0

Borec Veles har inte spelat sedan i mitten av december.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 13/7

Polska ligan drar igång efter uppehåll den 29 januari.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Polska ligan drar igång efter uppehåll den 29 januari.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 8/1

Återstartar seriespelet i morgon onsdag, den 13 januari igen.

Admir Bajrovic, Sepsi - 6/1

Sepsi återstartar ligaspelet under tisdagskvällen.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 21/1

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 20/6

Ligan återstartar i slutet av februari.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 23/11

Ligan återstartar i slutet av februari.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 8/0

Ligan återstartar i slutet av februari.

Armin Gigovic, FK Rostov – 8/0

Ligan återstartar i slutet av februari.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 19/8

Ligan återstartar i slutet av februari.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 18/2

Ligan återstartar i slutet av februari.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 9/9

Abha tog sin andra raka seger. Strandberg spelade från start men lämnade planen mållös.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 10/2

Ligan återstartar den 17 januari.

Mattias Andersson, Sion – 3/0

Ligan återstartar den 17 januari.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 16/1

Helander blev i helgen kvar på bänken, för andra ligamatchen i följd, när Rangers besegrade tabelltrean Aberdeen med 2-1. Rangers toppar den skotska högstaligan i överlägsen stil.

Melker Hallberg, Hibernian – 23/1

Hallberg spelade under måndagen från start och gjorde 80 minuter på planen när Hibernian kryssade mot Celtic (1-1) i den skotska högstaligan. Hibernian är placerat på fjärde plats i ligaspelet.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 4/0

Senica har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen. Laget är nästjumbo i högstaligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 21/4

Isak startade i lördags mot Sevilla och gjorde sitt fjärde ligamål den här säsongen när Real Sociedad föll med 3-2 på bortaplan i La Liga. Efter matchen sa han så här enligt spanska tidningen Diario Vasco: ”Vi måste fortsätta arbeta och vara starkare i duellerna. Det var en galen start. Även om vi har tappat i racet om att försöka gå till Champions League är säsongen fortfarande lång. Jag är glad över målet, men det viktiga var att vinna”. Spanska tidningen Mundo Deportivo skrev därefter att Isak är huvudtränaren Imanol Alguacils favorit i förhållande till konkurrenten Willian José: ”Vid det här laget råder knappast någon tvekan om att svensken är Imanols (tränarens) favoritcenter, Reals nummer 9”. Real Sociedad är femma i La Liga.



John Guidetti,

Deportivo Alavés – 6/2



Guidetti kom i förra veckan till spel i en match. Anfallaren spelade från start och gjorde 70 minuter på planen i 1-0-segern mot Deportivo La Coruna hemma i den andra rundan i den spanska cupen. Däremot blev han i helgen, för fjärde matchen i följd, kvar på bänken i La Liga, då Alavés föll med 3-1 mot Cadiz borta. Alavés är placerat på 15:e-plats i den spanska högstaligan. Guidetti har även senaste tiden kopplats ihop med en flytt från Alavés i januari. Anfallaren har ryktats vara aktuell för tyska andraligalaget Hannover och spanska andraligalagen Real Zaragoza och Rayo Vallecano. Än så länge är han dock kvar i Alavés.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 13/0

Hanssons Chonburi spelade inte någon match i förra veckan. Chonburi är på åttonde plats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 16/2

Moberg Karlsson kom inte till spel i någon match i förra veckan, då det är uppehåll i Tjeckien. Sparta Prag är på tredje plats i ligan. Nyligen uppgav GT att IFK Göteborg vill värva tillbaka yttern, och därefter skrev tjeckiska iSport.cz att flera klubbar, däribland Celtic, intresserar sig för spelaren. Däremot har det också kommit rapporter om att det inte kommit in något bud till Sparta Prag. Moberg Karlsson har kontrakt med den tjeckiska storklubben till sommaren 2022.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 14/1

Durmaz blev i förra veckan kvar på bänken i 90 minuter i 3-1-förlusten mot Antalyaspor, men gjorde sedan i helgen ett 19 minuter långt inhopp när det blev seger med 2-1 mot Konyaspor i Süper Lig. Det var lagets första seger sedan den 18 december i fjol. Nu är Fatih Karagümrük på åttonde plats i högstaligan.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 16/3 nollor

Nordfeldt kom i förra veckan till spel i en match. Han gjorde 90 minuter i 3-1-segern mot Hatayspor hemma i ligan, men missade sedan helgens 6-0-förlust mot Galatasaray på bortaplan på grund av en skada. Tränaren Mustafa Kaplan förklarade läget så här på klubbens Twitter-konto inför matchen: ”Nordfeldt var med oss (inför matchen), men han har haft en skada de senaste tre veckorna. Han har fortsatt att spela och gjort en stor uppoffring. Vi tog det här beslutet i dag efter samtal med vår läkare”. Därmed var det en tuff match för svenskens 23-årige ersättare Übeyd Adiyaman, som debuterade i Süper Lig och släppte in sex mål. Genclerbirligi är placerat på 17:e-plats i den turkiska högstaligan.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 11/0

Johansson kom i förra veckan till spel i två matcher. Han gjorde 90 minuter i 3-1-segern mot Hatayspor hemma och lika många minuter i 6-0-förlusten mot Galatasaray borta i Süper Lig. Johansson stod samtidigt för sin första assist för säsongen mot Hatayspor. Genclerbirligi är på 17:e-plats av 21 lag i högstaligan.



Isaac Kiese Thelin, Kasimpasa (utlånad från Anderlecht) – 1/0

Kiese Thelin blev nyligen utlånad från Anderlecht till Kasimpasa över resten av den här säsongen, och gjorde under måndagen debut. Kiese Thelin spelade från start och stod för en assist till Kasimpasas 2-0-mål i 2-1-segern mot Alanyaspor på bortaplan i Süper Lig. Därefter blev han utbytt efter 84 minuters spel. Kasimpasa är placerat på 13:e-plats i den turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 17/2

Wendt hoppade i helgen in med en minut kvar av full tid i 3-2-segern mot Bayern München och fick därmed vara med och fira lagets andra raka seger i Bundesliga. Mönchengladbach låg under med 2-0, men vände till 3-2 på hemmaplan. Borussia Mönchengladbach är på sjunde plats i den tyska högstaligan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 14/0

Augustinsson gjorde i helgen 90 minuter och stod för en assist när Werder Bremen kryssade mot Bayer Leverkusen (1-1) i Bundesliga. Det var vänsterbackens fjärde assist på tolv matcher i Bundesliga den här säsongen och sjätte assist på 14 matcher totalt med den tyska cupen medräknad. Numera har därmed endast Union Berlins Christopher Trimmel och Borussia Dortmunds Raphael Guerreiro, med sex och fem assist i ligan, stått för fler framspelningar än Augustinsson bland alla backar i Bundesliga den här säsongen. Bremens tränare Florian Kohfeldt säger så här om Augustinssons fina poängproduktion till tyska tidningen Weser-Kurirer: ”Han är ett vapen för oss offensivt och ger oss stor stabilitet defensivt”. Bremen är på 13:e-plats i den tyska högstaligan.

Robin Quaison, Mainz – 17/3

Quaison gjorde i helgen 77 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Eintracht Frankfurt i Bundesliga. Anfallaren blev dessutom varnad i den 43:e minuten. Mainz har nu tre raka förluster i ligan och vann senast den 22 november i fjol. Mainz är numera jumbo i den tyska högstaligan med sju poäng upp till Arminia Bielefeld på säker mark. Nyligen fick laget en ny chefstränare i Bo Svensson, som varit spelare och ungdomstränare i klubben tidigare.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 23/4

Forsberg gjorde i helgen 61 minuter på planen när Leipzig föll med 3-1 i toppmötet med Borussia Dortmund i Bundesliga. Leipzig är fortsatt tvåa i ligan.

Sebastian Andersson, Köln – 10/2

Andersson har knäproblem och missade helgens 5-0-förlust mot Freiburg i Bundesliga. Det var lagets andra raka förlust i högstaligan. Köln är placerat på 16:e-plats, vilket innebär kvalspel om överlevnad i Bundesliga.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 7/0

Nilsson fick i helgen chansen från start och gjorde 90 minuter på planen när Arminia Bielefeld besegrade Hertha Berlin med 1-0 på hemmaplan i Bundesliga. Det var svenskens första start sedan i mitten av december, då han missat en match på grund av skada och senast satt på bänken hela matchen. Bielefeld är placerat på 15:e-plats i den tyska högstaligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, satt i helgen på bänken igen när Bielefeld slog Hertha Berlin med 1-0 i Bundesliga. Bielefeld är på 15:e-plats i ligaspelet. Målvakten uttalade sig även i förra veckan, i en intervju med Fotbollskanalen, om den knappa speltiden och om sina drömmar att få vara med i sommarens EM-trupp: ”Jag är nöjd med de utvecklingsstegen jag tagit under året jag varit här och är som sagt mycket ödmjuk av att vara med i en Bundesliga-matchtrupp. Jag är en av 36 målvakter som får den äran, i extremt hård konkurrens. Det gör mig ödmjuk. Samtidigt vill jag som sagt spela och jag får se vad som händer i transferfönstret som är igång nu. Alla som är insatta i fotboll vet att det svänger extremt snabbt och att det kan bli snabba ryck innan man har en helt annan position. Jag drömmer om att vara aktuell för EM i sommar, och för att kunna vara det måste jag spela”.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 15/0

Ohlsson gjorde i förra veckan 90 minuter mot Würzburger Kickers (1-1) i ligan, men blev även varnad, vilket gjorde att han i helgen var avstängd när St. Pauli kryssade mot Holstein Kiel (1-1) i andraligan. St. Pauli är nästjumbo i andraligan.

Eric Smith, St. Pauli (utlånad från Gent) – 0/0

Smith blev nyligen utlånad till St. Pauli från Gent över resten av säsongen. St. Paulis sportchef Andreas Bornemann sa då så här efter övergången: ”Vi sökte en robust defensiv mittfältare och vi är övertygade om att Eric kommer att bli en viktig del av laget under de kommande veckorna”. I helgen kom han dock inte till spel mot Holstein Kiel (1-1) i andraligan. St. Pauli är nästjumbo.



Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 15/0

Ingelsson började i helgen på bänken mot Erzgebirge Aue, men hoppade in med 19 minuter kvar av full tid och fick därmed vara med och fira seger med 2-1. Paderborn är nu på elfte plats i den tyska andraligan.

Niklas Hult, Hannover 96 – 14/1

Hult gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-segern mot Darmstadt i den tyska andraligan. Efteråt fick han dock mest uppmärksamhet för sitt firande efter Marvin Duckschs 1-0-mål. Efter målet firade nämligen Ducksch i sedvanlig ordning med att stoppa ett finger i varje öra på sig själv, något som Hult tog efter i firandet. Nu förklarar svensken anledningen till det på Hannovers hemsida: ”Jag vet inte vad som hände där. Jag har sett honom göra det så ofta nu, så jag ville också testa det. Skämt åsido. Jag ville inte låta honom göra det ensam. Vi är ett lag och då ska vi fira tillsammans”. Hult menar vidare att det finns en bra sammanhållning i laget: ”Vi har en väldigt bra laganda, det går att se på träningarna”. Ducksch har tidigare berättat att han började fira så efter att ha läst vad det skrevs om honom. Han ville då visa att han inte bryr sig om vad som skrivs om honom och att han inte lyssnar på det. Hannover är på sjätte plats i ligaspelet.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 13/2

Peterson startade under måndagen och gjorde 63 minuter på planen mot Eintracht Braunschweig (0-0) i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf är femma i 2. Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 14/5

Hrgota gjorde nyligen comeback efter skadeproblem och fick i helgen ett 19 minuter långt inhopp i 3-2-förlusten mot Karlsruher i den tyska andraligan. Greuther Fürth är placerat på fjärde plats i den tyska andraligan.



Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt – 0/0

Isherwood lämnade nyligen Östersunds FK för spel i Darmstadt. I helgen kom han dock inte till spel i 2-1-förlusten mot Hannover hemma i den tyska andraligan. Han var utanför Darmstadts matchtrupp. Darmstadt är på 13:e-plats i andraligan.

USA

Tom Pettersson, Cincinnati – 12/0

Petterssons Cincinnati blev jumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.

Robin Jansson, Orlando City – 21/0

Janssons Orlando åkte ut i kvartsfinalen mot New England Revolution i MLS-slutspelet och därmed är mittbackens säsong över.

Gustav Svensson, Seattle – 11/0

Svenssons Seattle Sounders föll mot Columbus med 3-0 i MLS-finalen och därmed är mittfältarens säsong över. Nyligen sa Svensson, vars kontrakt med Seattle har löpt ut, att han vill avsluta sin karriär i IFK Göteborg, men i förra veckan kom även uppgifter om att Svensson är aktuell för att gå till kinesiska laget Guangzhou City FC (tidigare Guangzhou R&F). Svensson tillhörde just den kinesiska klubben mellan vintern 2016 och sommaren 2017.

Anton Tinnerholm, New York City – 21/4

Tinnerholms New York City åkte ut mot Orlando City i åttondelsfinalen i MLS. Nyligen blev han utsedd till årets MVP ”Most Valuable Player” i New York City 2020. I förra veckan uppgav Aftonbladet att Bundesliga-laget Freiburg och tyska andraligalaget Fortuna Düsseldorf visar intresse för svensken. Tinnerholm säger i sin tur själv till tidningen att han är öppen för allt och beredd att lyssna.

Adam Lundqvist, Houston – 17/0

Lundqvists Houston Dynamo blev jumbo i den västra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.