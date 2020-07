SVENSKKOLLEN: Grace Tanda målskytt i Vietnam för tredje matchen i rad

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

Mikael Lustig, Gent – 30/0

Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/2

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

BULGARIEN

Mirza Hasanbegovic, Lokomotiv Plovdiv – 0/0

Utanför truppen när laget förlorade den bulgariska supercupfinalen mot Ludogorets med 0-2.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 29/10 nollor

Carlgren satt på bänken när Randers slog Hobro med 3-2 på bortaplan. Tidningen Ekstra Bladets genomgång av Superligaens målvakter säger att högst fyra lag kommer behålla samma förstakeeper nästa säsong. Carlgren räknas till dessa, såvida inte ett tillräckligt högt bud kommer.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 40/1

Spelade hela matchen när laget förlorade mot Aarhus med 1-0. Bengtsson gavs betyget 4/6 i Ekstra Bladet.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 36/0

På bänken i ovanstående match.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 35/9 nollor

Johnsson tappade en hörnspark i mål i förlusten mot Aarhus. Trots det klarade han sig med en trea i betyg av Ekstra Bladet, vilket inte var sämst bland lagkamraterna. Han och Carlgren tillhör samma kategori i tidningens målvaktsgenomgång, det vill säga att dem räknas bli kvar även nästa säsong.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 31/1

Högerbacken spelade hela matchen när serieledaren besegrade Nordsjælland med 1-0 på bortaplan och fick betyget 3/6. 23-åringen blev också uttagen till “Månadens lag” i Superligaen under juni.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 24/2

Tillbaka i startelvan efter avstängning och fick högst betyg av alla på planen: en femma av Ekstra Bladet. Tidningen fyller på med omdömet “strålande mittfältstalang” om 20-åringen. Hans lag kommer vinna Superligaen och segern var lagets elfte raka på bortaplan.

Simon Tibbling, Brøndby – 24/1

Hoppade in i paus under 2-0-förlusten borta mot Aalborg och fick betyget 3/6. Laget är nu elva poäng bakom topptrion.

Simon Hedlund, Brøndby – 36/6

Anfallaren har smittats av covid-19 och stod över matchen mot Aalborg.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 28/10

Tillbaka efter en skada och fick en trea efter nollan mot Brøndby. 27-åringen säljs troligen efter säsongen. "Vi har ett gemensamt mål om att han ska säljas. Han är en fantastisk målvakt som förtjänar att få en chans internationellt", säger sportchefen Inge André Olsen till bold.dk.

Niklas Backman, Aarhus GF – 24/0

Mittbacken har inte återhämtat sig från en skada och saknades i den senaste matchtruppen.

William Eskelinen, Aarhus GF – 27/10

Höll nollan i vinsten mot FCK och fick betyget fyra av Ekstra Bladet. Tidningen skriver att 23-åringen antigen kan bli såld eller lånas ut under nästa säsong.

Shkordan Maholli, Silkeborg – 16/2

Inför matchen mot Lyngby var anfallaren en av sju spelare att tackas av då hans kontrakt inte kommer förlängas efter säsongen.

Franz Brorsson, Esbjerg – 7/1

Det verkar ha skurit sig sedan Malmö FF velat avbryta mittbackens låneavtal i förtid. Brorsson var inte ens med i truppen när jumbon förlorade mot Horsens med 1-2.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 14/1

Egyptiska Premier League planerar en omstart den 7 augusti.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 39/1

Spelade hela matchen i 3-0-segern mot Brighton för en vecka sedan och utgick i paus senast i 5-2-vinsten mot Bournemouth. Fick betyget 7/10 av Manchester Evening News efter Brighton och en femma för den senare matchen. Tränaren Ole Gunnar Solskjær säger till Sky Sports att Nilsson Lindelöf byttes ut på grund av ryggproblem.

Emil Krafth, Newcastle United – 15/0

En ankelskada höll 25-åringen borta under veckorna innan spelavbrottet, men nu fick högerbacken starta för första gången sedan januari. Två gånger till och med. Först i 4-1-vinsten mot Bournemouth och sedan när Newcastle spelade 2-2 mot West Ham. Krafth gjorde sitt första assistpoäng i samband med kvitteringen.

Viktor Gyökeres, Brighton & Hove Albion – 0/0

22-åringen har återvänt till den engelska sydkusten sedan lånet hos tyska St. Pauli gått ut. Anfallaren var inte med i truppen när Brighton slog Norwich med 1-0.

Pontus Jansson, Brentford – 27/0

​Mittbacken har spelat fyra matcher i ett Brentford som flyger fram. "The Bees" slog Reading och Wigan den senaste veckan med 3-0 som resultat i båda matcherna. Brentford är fem poäng ifrån en direktuppflyttningsplats till Premier League med fem omgångar kvar.

Niclas Eliasson, Bristol City – 38/3

24-åringen har förlängt kontraktet och stannar i Bristol även nästa säsong. Eliasson missade däremot de senaste två matcherna på grund av problem med hälsenan. Laget förlorade med 0-1 både mot Nottingham Forest och Cardiff - därmed kan City snart vinka farväl till drömmen om playoff-spel.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 6/1

Forwarden spelade hela ligapremiären mot Ilves i onsdags. IFK föll med 4-3.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 6/0

Backen hoppade in i den 83:e minuten i premiären mot Ilves.

Jakob Tånnander, HJK - 2/0

HJK fick en flygande start på ligaspelet i förra veckan. Då vann man premiären mot Lahti med 4-0. Målvakten Tånnander satt på bänken under hela matchen.

Tatu Varmanen, TPS - 8/0

Hoppade in i den 76:e minuten i ligapremiären mot SJK. TPS förlorade med 1-0.

Yassin Housni, TPS - 1/0

Var inte med i truppen till premiären mot SJK.

GIBRALTAR

Lukas Corner, Europa Point FC 9/8

Gibraltars högstaliga är avslutad, efter beslut från fotbollsförbundet.

Hassan Kanneh, Europa Point FC 0/0

GREKLAND

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 25/1

Har varit skadad och missade måndagens match mot Atromitos (2-2).

Admir Bajrovic, Panetolikos – 27/9

Forwarden startade mot Atromitos. Drog på sig ett gult kort och blev utbytt i den 78:e minuten. Panetolikos är kvar på kvalplats ner till andraligan.

Daniel Sundgren, Aris – 19/0

Landsmannen Daniel Larsson, samt en rad andra spelare, lämnade Aris när deras avtal löpte ut den 30 juni. Högerbacken Sundgren har ett kontrakt som är giltigt till sommaren 2022, men han har suttit i Aris frysbox länge och har inte varit med i truppen de senaste matcherna. Det trots att laget bara haft tre spelare på bänken på grund av alla spelartapp. Just nu har också Aris transferförbud (utfärdat av Fifa), vilket gör att man inte ser ut att kunna förstärka truppen i sommar. Men man har redan säkrat en Europa League-plats till nästa säsong.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 14/0

Backen spelade 90 minuter när Valur i fredags föll med hela 4-1 hemma mot IA.

Marcus Johansson, IA – 5/0

Backen startade i svenskmötet med Valur (seger med 4-1). Drog på sig ett gult kort i den första halvleken och blev utbytt i den 79:e minuten.

ITALIEN

Robin Olsen, Roma – 18/3

Har lämnat Cagliari, som han var utlånad till.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 12/5

Mot Spal i förra veckan gjorde forwarden comeback efter sin vadskada. Då hoppade han in i den 65:e minuten, och var på planen när Milan hämtade upp 0-2 till 2-2. Därefter startade Zlatan mot Lazio i lördags. Då bjöd han på en assist och ett mål (straff) i 3-0-segern. Ibrahimovic blev utbytt i paus.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Juventus) – 31/7

Supertalangens Parma åkte på två förluster under den gångna veckan. Kulusevski gjorde mål mot Hellas Verona, då han spelade hela matchen, men trots det föll laget med 3-2. Mot Fiorentina (förlust med 2-1) spelade den offensive mittfältaren/forwarden 82 minuter och blev mållös.

Riccardo Gagliolo, Parma – 30/1

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Hellas Verona och gjorde ett mål. Mot Fiorentina startade Gagliolo men blev utbytt i den 74:e minuten.

Albin Ekdal, Sampdoria – 28/0

Mittfältaren kan glädjas åt en väldigt fin vecka för Sampdoria. Laget var nära en nedflyttningsplats inför matcherna mot bottenkollegorna Lecce och Spal, men lyckades vinna båda drabbningarna (2-1 respektive 3-0) och har nu sju poäng ner till en degradering. Ekdal startade i båda matcherna. Mot Lecce blev han utbytt i den 78:e minuten, men mot Spal spelade han hela matchen.

Mattias Svanberg, Bologna – 18/0

Mittfältaren fick två inhopp under den gångna veckan. Först ett i den 90:e minuten mot Cagliari (1-1) och sedan ett i den 85:e minuten mot Inter (seger med 2-1 på bortaplan).

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 26/2

Yttermittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Roma i torsdags (seger med 2-0). Sedan startade Sema i 2-2-mötet med Genoa. Då blev han utbytt i den 68:e minuten.

Sebastian Eriksson, Genoa - 0/0

Utanför truppen mot Juventus (förlust med 3-1) men mot Udinese i söndags (2-2) satt Eriksson på bänken under hela matchen. Genoa har två poäng ner till en nedflyttningsplats.

Samuel Gustafson, Cremonese – 14/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Cremonese tog en väldigt viktig 1-0-seger hemma mot Pescara i förra veckan. Nu är laget uppe på säker mark i Serie B.

Samuel Armenteros, Crotone – 21/5

Forwarden hoppade in i den 80:e minuten när Crotone slog redan klara ettan Benevento med 3-0 på hemmaplan. Crotone ligger tvåa och har i dagsläget en Serie A-biljett i sin hand.

Marcus Rohdén, Frosinone – 21/2

Efter flera tunga resultat lyckades Frosinone besegra Spezia med 2-1 i fredags. Rohdén var delaktig i segern med en assist till 1-0-målet. Laget har fyra poäng upp till en direktplats upp till Serie A.

Jonathan Morsay, Chievo - 3/0

Satt på bänken under hela matchen mot Virtus Entella (1-1).

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Mittbacken var inte med i truppen mot Virtus Entella.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Alexander Achinioti Jönsson laddar, tillsammans med sitt regerande mästarlag Forge FC, för att kanadensiska Premier League ska dra igång. I en intervju med sajten CanPL.ca berättar mittfältaren att han trivs väldigt bra i klubben och att han häpnas över hur tekniska spelarna i den kanadensiska ligan är.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Den kinesiska ligan är uppskjuten till följd av coronaviruset, men nu har Sam Larsson och Dalian fått ett startdatum då ligan planeras att sparkas igång. Det kinesiska ligaförbundet har meddelat att premiären är satt till den 25 juli. Larsson befinner sig nu med resten av laget i träning.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 0/0

Den kinesiska ligan är uppskjuten till följd av coronaviruset, men nu har Marcus Danielson och Dalian fått ett startdatum då ligan planeras att sparkas igång. Det kinesiska ligaförbundet har meddelat att premiären är satt till den 25 juli. Danielson befinner sig nu med resten av laget i träning.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 29/9

Den nederländska ligan är avslutad. Utrecht slutade sexa och missade playoff. Det blev sex mål och sex assist på 23 starter.

Kristoffer Peterson, Utrecht (Utlånad från Swansea) – 8/2

Den nederländska ligan är avslutad. Utrecht slutade sexa och missade playoff. Det blev sex mål och sex assist.

Sebastian Holmén, Willem II – 29/1

Willem II blev femma i ligan. Den förre Elfsborgsstjärnan prisad till säsongens spelare, framröstad av fansen.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 17/3

Groningen, som nyligen plockade in Arjen Robben, har kommunicerat att Asoros köpoption inte kommer att utnyttjas. Svensken återvänder därmed till Swansea. I Groningen svarade Asoro för tre mål och två assist på 15 ligamatcher. Groningen slutade nia efter 26 omgångars spel. Säsongen blåstes av i förtid på grund av coronapandemin.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 24/6

Eredivisie blåstes av i förtid på grund av coronapandemin där Groningen slutade nia. Svensken Ramon Pascal Lundqvist noterades för fem mål och två assist på 20 ligamatcher. Arjen Robben klar för comeback i Groningen. Då meddelade Pascal Lundqvist för Fotbollskanalen att han lämnade över nummer tio till Robben.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 15/4

Eredivisie blåstes av i förtid på grund av coronapandemin där Groningen slutade nia. Fyra starter och sju inhopp med facit två mål blev det för anfallaren i ligaspelet.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 23/0

Eredivisie blåstes av i förtid på grund av coronapandemin. Tekies Fortuna Sittard slutade på en 16:e plats i ligaspelet. Den nederländska sajten FCUpdate.nl uppger att Tesfaldet Tekie är tillbaka från semester men att 23-åringen saknats på en träning av "disciplinära skäl".

Pontus Dahlberg, FC Emmen (Utlånad från Watford) - 0/0

Hann inte stå en enda match i FC Emmen. Nu har låneavtalet gått ut och Dahlberg är tillbaka i England och tränar med Watford FC.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 0/0

Har haft det lite stökigt och ska nu försöka få ordning på det. Var utlånad från Hannover till Waalwijk som slutade sist i ligan. Svensken gjorde ett mål på sju starter. Nu lämnar han klubben och är presenterad som ny spelare i Fortuna Sittard. Blir därmed lagkamrat med Tesfaldet Tekie.

Rami Hajal, Heerenveen - 7/0

Eredivisie blåstes av i förtid på grund av coronapandemin. Mittfältaren gjorde fem inhopp i ligan och två i cupspelet.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 5/2

Två poäng i de två senaste ligamatcherna. 2-2 mot toppkonkurrenten Molde och 2-2 mot Strömsgodset. Spelade 74 minuter mot Molde och inledde på bänken mot Strömsgodset för att sedan komma in i med drygt 20 minuter kvar.

Andreas Linde, Molde – 6/1

2-2 mot Kristiansund och 2-1 mot Mjöndalen. Linde har vaktat målet i samtliga matcher. Höll länge nollan mot Mjöndalen men släppte tillslut in en frispark som, via muren, ändrade riktning.

Mattias Moström, Molde – 1/0

Utanför truppen i de två senaste matcherna.

Marcus Sandberg, Stabæk – 6/3 nollor

Den tunga veckan följdes upp av att Sandberg fick stå hela matchen mot Strömsgodet i 2-0-vinsten, där 29-åringen stod för en fin prestation. Fick det tyngre senast mot Rosenborg när Stabaek föll med hela 3-0. Fick dåliga betyg i norska VG.

Anton Kralj, Sandefjord - 6/0

Två förluster i veckan. Först 2-0 borta mot Viking och sedan 0-3 mot jumbon Sarpsborg. 90 minuter för Kralj i båda matcherna. Fick ett medelmåttigt betyg av norska VG mot Sarpsborg.

William Kurtovic, Sandefjord - 6/0

Två förluster i veckan. Först 2-0 borta mot Viking och sedan 0-3 mot jumbon Sarpsborg. Har stort förtroende i tränaren Martí Cifuentes lag. 90 minuter för Kurtovic i båda matcherna.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 6/1

Efter fyra raka förluster åkte David Mitov Nilsson på en femte raka förlust mot Brann. Sedan kom trepoängaren. Mitov Nilsson höll nollan mot Sandefjord samtidigt som hans lagkamrater stod för tre bollar framåt. Säsongens första poäng tar Sarpsborg upp från nedflyttningsplatserna.

Anton Salétros, Sarpsborg (Utlånad från Rostov) - 6/0

90 minuter i 0-1-förlusten mot Brann för att sedan spela fram till två av lagets tre vinnande mål i matchen mot Sandefjord. Salétros fick betyget 6/10 i norska VG.

Kevin Kabran, Start - 6/0

En förlust och ett oavgjort resultat för Kevin Kabrans Start. Spelade 90 minuter när klubben spelade 1-1 mot Viking. Höll länge ledningen men släppte i slutskedet in kvitteringen.

Dino Islamovic, Rosenborg - 6/1

Dino Islamovic har gjort sitt första mål för säsongen i norska Rosenborg. I 0-3-vinsten mot Stabaek fick Islamovic hoppa in efter 62 minuters spel för att fyra minuter senare få smaka på nätmaskorna. På ett inlägg hoppade han högst och kunde nicka in 2-0-målet. Rosenborg gjorde även 3-0 kort därefter.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 11/1

Ligan är inte igång.

POLEN

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 12/3

Det går tungt för Pawel Cibickis Pogoń Szczecin. Sist i ligan och i helgen tappade laget en 2-0-ledning till 2-2 och delad poäng. Cibicki satt på avbytarbänken hela matchen.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 10/0

Sist i ligan med tre poäng upp till Dinamo Bukarest. Valmir Berisha kämpar på med speltiden, som bara blir mindre och mindre. Byttes ut i 60:e matchminuten när laget föll tungt mot FC Hermannstadt. Berisha tilldelades även ett gult kort.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 26/1

Kristoffer Olssons Krasnodar tilldelades tre enkla när Orenburg lämnade WO på grund av coronafall inom klubben, men nu skulle det bli tyngre. Klubben spelade 1-1 mot FK Rostov för att senare förlora mot Zenit med 2-4. Olsson låg bakom framspelningen till Krasnodars 2-2-mål men blev utbytt med en kvart kvar att spela.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Viktor Claesson är inte frisk nog att spela matcher. 28-åringen rehabar efter korsbandsoperationen.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 27/7

Marcus Berg stod bakom 0-1-målet mot FK Rostov där hemmalaget kvitterade på straff i den tionde (!) tilläggsminuten. Gick mållös i senaste mötet med Zenit och byttes ut med tio minuter kvar att spela. Tilldelades även ett gult kort. Krasnodar trea i tabellen.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 14/0

Efter 2-1-segern mot Arsenal Tula fick Hadzikadunic hoppa in i den 62:a matchminuten i 1-1-matchen mot Krasnodar. I helgen mötte man Krylya Sovetov där Hadzikadunic spelade hela matchen som slutade mållöst och delad poäng. Rostov fyra i tabellen.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 25/9

Två tunga resultat för Jordan Larssons Spartak Moskva. Först föll man i derbyt mot CSKA Moskva med 2-0 för att sedan förlora 2-3 mot Tambov på hemmaplan. Tambov som placerar sig på den nedre delen av tabellen. Glädjeämnet i den matchen dock var helt klart Jordan Larssons 2-1-mål där han elegant vek inåt från höger innan han lossade iväg ett superskott som letade sig in i nätmaskorna. Larssons sjätte mål i ligaspelet denna säsong. Spartak Moskva sjua i tabellen.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 7/0

En strama ljus efter 0-2-förlusten mot Lokomotiv Moskva. Förra veckan spelade Rubin Kazan 0-0 mot Ufa för att senare i helgen besegra Orenburg med 1-0. Starfelt saknades mot Ufa men spelade hela matchen i segern mot jumbon Orenburg. Laget är femma från slutet och slåss för att undvika nedflyttning.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva (lånad från Genoa) – 7/0

Hiljemark fortsätter att få sparsamt med speltid i Dynamo Moskva. Senast hoppade svensken in med fem minuter kvar och i senaste mötet med Tula kom 28-åringen in i halvtid. Fortsatt mållös samtidigt som Dynamo placerar sig åtta i tabellen.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem – 20/9

Ligan avslutades i mars och Strandbergs lag kom trea från slutet.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 21/5

Två matcher i veckan. 2-1-seger mot Basel för att sedan förlora tungt mot Young Boys med 3-0. I segern mot Basel fick Alexander Gerndt hoppa in i halvtid och cirka 20 minuter senare hade anfallaren satt sin prägel på matchen då han inledde målskyttet i den 73:e matchminuten. I förlusten mot Young Boys var Gerndt utanför truppen.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

Det går tungt för Mattias Anderssons Sion. Med fyra förluster på fem matcher parkerar klubben i botten av tabellen. Tyngre går det för svensken som inte har varit med i truppen i de fyra senaste matcherna.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 10/0

Försvararen Emil Bergströms kontrakt gick ut den sista juni och har därmed återvänt till Utrecht. Vill 27-åringen vara kvar ute i Europa eller kommer han hem till Kaknäs och Djurgården?

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 17/2

Den skotska ligan avslutades i förtid till följd av coronapandemin. Rangers slutade på andraplats i högstaligan. Helander fick under säsongen en hel del speltid, men var skadad från mitten av december och framåt och gjorde därmed senast en tävlingsmatch med laget den 8 december i fjol mot Celtic i den skotska ligacupen. Helander berättade nyligen, i en intervju med Rangers TV, om hur det varit att vara skadad under sin första säsong i klubben: ”Jag har sett fram emot detta och det är skönt att köra på. Det har varit tufft varje matchdag när man inte kunnat vara med på planen och hjälpa laget. Men jag är en professionell fotbollsspelare och jag försöker bara att göra mitt bästa på varje träning, även om jag är skadad. Jag började träna med laget igen precis före vår ”lockdown”, så det har gått lång tid sedan jag senast spelade en match. Jag var dock i Sverige under tiden det var ”lockdown”, så jag hade möjlighet att träna hemma. Så det har inte varit så tufft och nu känner jag mig stark och redo att köra på. Det känns fantastiskt”.

Helander berättade även, i intervjun, att han är glad över att Rangers värvat Ianis Hagi, Calvin Bassey och Jon McLaughlin: ”Det är en jättebra signal från klubben. Som spelare vill du alltid att laget ska vara så starkt som möjligt och det är det vi eftersträvar på varje träning när nya spelare också kommer in och stärker laget”.

Melker Hallberg, Hibernian – 25/2

Den skotska ligan avslutades i förtid till följd av coronapandemin. Hibernian slutade på sjundeplats i högstaligan. Hallberg fick under säsongen gott om speltid.

SLOVAKIEN

Malkolm Moenza, Spartak Trnava – 8/0

Moenza gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-0-segern mot Ruzomberok i den slovakiska högstaligan. Trnava är fyra i ”mästerskapsserien”, då serien har blivit uppdelad i en ”mästerskapsserie” och en ”nedflyttningsserie”.

Dijan Vukojevic, Spartak Trnava – 5/1

Vukojevic, som senast blev målskytt, fick i helgen göra sin andra ligamatch från start sedan ankomsten till Spartak Trnava och kom till spel i 64 minuter i 2-0-segern mot Ruzomberok i den slovakiska högstaligan. Trnava är fyra i ”mästerskapsserien”, då serien har blivit uppdelad i en ”mästerskapsserie” och en ”nedflyttningsserie”.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 41/16

Isak gjorde i förra veckan stor succé i Spanien. Först hoppade han in med åtta minuter kvar av full tid och sänkte Espanyol till 2-1-seger i La Liga. Därefter stod han för ett otroligt klackmål i måndags mot Levante (1-1) i ligaspelet. Isak har därmed nu även brutit sin långa måltorka med elva mållösa matcher. Flera spanska medier hyllade också Isak efter klackmålet. Mundo Deportivo skrev bland annat så här: ”Isak tog rollen som geni medan hans nordiska partner inte fick till det. Extraordinär. Han verkar ha fått tillbaka inspirationen. Hans mål var ett skådespel - ett konstverk”. Real Sociedad är placerat på sjundeplats i den spanska högstaligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 20/3

Guidetti har under våren varit utlånad från Alavés till tyska andraligalaget Hannover. Den 28 juni avslutade han dock den tyska ligasäsongen med 69 minuter på planen i Hannovers 2-0-seger mot Bochum. Därefter tackade han för sig i klubben. Guidetti har just nu avtal med Alavés till sommaren 2022. Alavés föll senast i helgen med 1-0 mot Real Valladolid i La Liga och är på 15:e-plats i ligatabellen. Senast Guidetti gjorde en tävlingsmatch med Alavés var i december i fjol i spanska cupen.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 3/0

Den thailändska högstaligan har inte dragit igång efter coronavirusets utbrott. Ligan planeras starta den 12 september i år och ska sedan pågå fram till den 15 maj 2021.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 21/6

Moberg Karlsson är i fin form i Tjeckien och kom i förra veckan till spel i ytterligare två matcher. Yttern spelade först från start mot Slovan Liberec i den tjeckiska cupfinalen och stod för ett mål i lagets 2-1-seger. Moberg Karlsson stod för 1-1-målet i matchen, blev utbytt i den 84:e minuten och fick sedan fira en cuptitel med sitt tjeckiska lag. Därefter startade han även i söndagens 3-0-seger mot Jablonec i den tjeckiska högstaligan, men lämnade planen mållös efter 76 minuters spel.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 12/0

Durmaz får fortsatt knappt med speltid i Turkiet. 31-åringen satt i helgen på bänken i 90 minuter i 3-1-förlusten mot Trabzonspor i den turkiska högstaligan. Galatasaray är på fjärdeplats i Süper Lig.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 17/5

Nordfeldt höll i helgen sin femte nolla för säsongen när Genclerbirligi kryssade mot Malatyaspor (0-0) i den turkiska högstaligan. Genclerbirligi är på tolfteplats i ligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 31/2

Bundesliga-säsongen är avslutad. Wendt fick under säsongen gott om speltid och Mönchengladbach slutade på fjärdeplats i ligan, vilket innebär spel i Champions League under nästa säsong.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 15/1

Augustinsson blev i måndags stor hjälte för sitt Bremen. Efter 0-0 i första kvalmötet, om ett nytt Bundesliga-kontrakt, med Heidenheim på hemmaplan, så slog han i den 94:e minuten till med sitt första mål för säsongen till 2-1 i returen på bortaplan. Därefter kvitterade även Heidenheim på övertid till 2-2, något som än dock betyder att Bremen får spela i Bundesliga även under den kommande säsongen. Augustinsson hoppade in i första mötet och fick 13 minuter på planen, medan han i andra mötet kom till spel i hela matchen. Nu är säsongen över för Bremens del.

Felix Beijmo, Greuther Fürth (utlånad från Werder Bremen) – 5/0

Beijmo var under vårsäsongen utlånad från Werder Bremen till Greuther Fürth, men fick knapp speltid under lånesejouren med endast fem matcher i den tyska andraligan. Framöver gäller ett kontrakt, för Beijmo, med Bremen till sommaren 2022. Tyska tidningen Weser-Kurirer skrev dock nyligen att det inom de ”kommande veckorna” kommer att tas ett beslut om Beijmos framtid i klubben. Beijmo har ännu inte fått speltid med Bremens A-lag i Bundesliga och var så sent som under andra halvan av 2019 utlånad till Malmö FF. Möjligen kan han lämna Bremen i sommar, permanent eller på lån igen.

Robin Quaison, Mainz – 33/13

Bundesliga-säsongen är avslutad. Quaison imponerade under säsongen med 13 mål och två assist, samtidigt som Mainz slutade på 13:e-plats i högstaligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 31/10

Bundesliga-säsongen är avslutad. Forsberg fick under säsongen varierat med speltid, samtidigt som Leipzig slutade på tredjeplats i ligan och därmed åter är kvalificerat för spel i Champions League nästa säsong. Forsbergs lag är även kvar i den här säsongens CL-slutspel och kommer senare i sommar att få spela kvartsfinal i cupen. Ännu är det dock oklart om Forsberg är kvar i klubben då. Svensken, som har avtal till sommaren 2022, har under en längre tid rapporterats vara på väg bort från Leipzig och kan möjligen lämna för en ny klubbadress i sommar. Forsberg var i måndags med på Gif Sundsvalls träning.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 36/13

Bundesliga-säsongen är över. Andersson imponerade med tolv mål och tre assist på 33 ligamatcher och gjorde dessutom ett mål på tre matcher i den tyska cupen. Union Berlin, som var nykomling, slutade samtidigt på elfteplats i ligaspelet. Den 28-årige svensken, som har kontrakt till sommaren 2022, har under senaste tiden även kopplats ihop med en flytt till flera olika klubbar. Tyska tidningen Kicker skrev i förra veckan att Schalke 04 vill ha anfallaren, men att även Celtic, Newcastle, Bournemouth, Leeds, West Bromwich och Brentford är intresserade av svensken. Newcastle och Schalke är dock, enligt tidningen, de hetaste alternativen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 25/0

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Ohlsson var under sin första säsong i St. Pauli ordinarie när laget slutade på 14:e-plats i den tyska andraligan.

Mikael Ishak, Nürnberg – 13/1

Den tyska ligasäsongen är avslutad, men än dock väntar fortsatt kval för Nürnbergs del för fortsatt spel i den tyska andraligan. På tisdagen ställs Nürnberg mot tredjeligalaget Ingolstadt hemma och därefter väntar retur på bortaplan på lördag. Ishak har under den här säsongen fått knapp speltid och har avtal över den här säsongen. Nyligen berättade han för tyska tidningen Bild att han har erbjudanden, men att han ännu inte är överens med en ny klubb. Bland annat har han kopplats ihop med polska storklubbarna Legia Warszawa och Lech Poznan.

Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 24/4

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Jeremejeff fick under säsongen varierat med speltid i Dynamo Dresden, som slutade som jumbo i den tyska andraligan och därmed får spela tredjeligafotboll nästa säsong. Jeremejeffs kontrakt, som är till sommaren 2022, gäller trots nedflyttningen, vilket skiljer sig från tidigare svenske lagkamraten Linus Wahlqvists situation, då högerbacken redan lämnat klubben. Nyligen uttalade sig Jeremejeff, för Aftonbladet, och sa att han inte avgör sin framtid på egen hand, då han fortsatt har avtal, men var däremot fåordig om huruvida han vill lämna eller stanna i klubben. Tyska tidningen Kicker uppgav nyligen att tyska Bochum (andraligan), ryska Rostov (högstaligan), nederländska Twente (högstaligan) och engelska Hull (andraligan) följer svensken. Framtiden får utvisa vad som händer kring anfallaren.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 32/10

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Hrgota fick gott om speltid och stod för tio mål, samtidigt som Greuther Fürth blev nia i den tyska andraligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 31/1

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Nilsson kan se tillbaka på en lyckad säsong som ordinarie i Bielefeld, samtidigt som laget blev uppflyttat och får spela i Bundesliga nästa säsong.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Linnér fick, efter flytten från AIK i vintras, inte speltid i någon tävlingsmatch med sin nya klubb under den här säsongen, men fick än dock nyligen vara med och fira uppflyttning till Bundesliga.

USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew (utlånad till San Antonio FC) – 1/0

Sjöberg blev tidigare i år utlånad från Columbus Crew till San Antonio, men hann bara göra en match före corona-uppehållet. USL, divisionen som San Antonio spelar i, är fortsatt stoppad och planeras dra igång i mitten av juli.

Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

MLS är fortsatt stoppat till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den här veckan, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel. Tidigare i år tog förre Milan- och Manchester United-backen Jaap Stam över som ny chefstränare.

Robin Jansson, Orlando City – 2/0

Gustav Svensson, Seattle – 1/0

Anton Tinnerholm, New York City – 5/0

Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 2/1

Adam Lundqvist, Houston – 2/0

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 8/4

Tanda blev i förra veckan målskytt för tredje matchen i följd, då han ordnade 2-0 mot Thanh Hoa i Da Nangs 3-0-seger. Tanda mötte ett inspel bakom motståndarlagets backlinje och satte bollen i nät. Totalt blev det 86 minuter på planen för svensken. Da Nang är nu placerat på sjundeplats i den vietnamesiska högstaligan.