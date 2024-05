SVENSKKOLLEN: Gustafson frågetecken - inför nya Blågult-samlingen

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

MFF-lån petad i Finland

Al Hajj hyllad av OB-supportrar

Svenskar riskerar nedflyttning i Turkiet

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

***

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 27/8

Säsongen är färdigspelad för Antonssons lag, som slutade på sjunde plats i A-Leagues grundserie.

Annons

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 40/9

Den offensive mittfältaren spelade fram till ledningsmålet i 2-0-vinsten över Westerlo. Mechelen är tabelltvåa i Europakvalserien.

Gustaf Nilsson, Union SG - 48/15

26-åringen gav tabelltvåan ledningen mot Cercle Brügge (2-1) och blev varnad i samma match. Inför den sista omgången är Union tre poäng bakom Club Brügge.

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1 nolla

Reservmålvakten saknades i truppen senast.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 31/0

30-åringen byttes ut i 84:e minuten i seriefinalen mot Club Brügge, som slutade med en 0-1-förlust. Tidningen Het Nieuwsblad gav vänsterbacken betyget 5/10. För att Anderlecht ska ta en efterlängtad ligatitel krävs vinst i slutomgången, samtidigt som Club Brügge måste förlora och Union SG tappa poäng.

Annons

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 28/5

Den offensive mittfältaren byttes ut efter en timme i 0-1-förlusten mot Genk. Tidningen Gazet van Antwerpen delade ut låga 4/10 i betyg. Fjolårsmästaren har förlorat alla matcher förutom en i mästerskapsserien, där de är sist.

Momodou Sonko, KAA Gent - 7/0

19-åringen fick inleda en match för första gången sedan den 25 februari. Det blev 68 minuter som anfallare i 4-1-segern över Standard Liege. Gent har redan säkrat förstaplatsen i Europakvalserie och väntar på playoff om en Conference League-plats.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 41/0

Den cypriotiska ligan är färdigspelad. Aris slutade på fjärde plats.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 48/8

Den cypriotiska ligan är färdigspelad. Aris slutade på fjärde plats.

Annons

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 25/7

Den cypriotiska ligan är färdigspelad. Aris slutade på fjärde plats.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Den cypriotiska ligan är färdigspelad. AEL slutade tabelltvåa i nedflyttningsserien.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 36/16

Den offensive mittfältaren avslutade säsongen med att inleda målskyttet från straffpunkten i cupfinalen mot Omonia Nicosia (3-0). Cupsegern var den tio år gamla klubbens första titel. För Tankovics del har 29-åringen aldrig gjort så många mål (16) under en och samma säsong tidigare.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 20/1

Mittfältaren blev kvar på bänken i cupfinalen.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 32/1 nollor

Vaktade målet i 1-0-segern mot Viborg och 0-2-förlusten mot OB. Randers leder nedflyttningsserien en poäng före Viborg inför den sista omgången.

Annons

Hugo Andersson, Randers FC - 18/1

Mittbacken spelade 90 minuter mot Viborg och fick en varning. Det var första starten sedan den 3 mars för 25-åringen, som sedan bänkades mot OB.

John Björkengren, Randers FC - 28/2

25-åringen spelade 79 respektive 90 minuter i förra veckans matcher,

Noah Shamoun, Randers FC - 4/0

Anfallaren har stått över de senaste matcherna på grund av en skada.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 8/0

22-åringen hoppade in under slutminuterna mot Viborg och spelade sedan en knapp timme mot OB.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 36/10

Högeryttern rehabiliterar en korsbandsskada.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 39/6

32-åringen kom in i den 83:e minuten i 1-2-förlusten mot Midtjylland.

Annons

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 36/6

Anfallaren bänkades senast. FC Köpenhamn är fyra poäng efter serieledaren Brøndby men har en match mindre spelad.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 8/0

27-åringen saknades mot FCK men byttes in i halvtid i 3-3-matchen mot Nordsjælland. Tidningen B.T. gav honom betyget 3/6. Efter petningen i veckomatchen har wingbacken öppnat för att lämna Midtjylland i sommar, enligt sajten Fotbolldirekt. Andersson har spelat 177 matcher för "Vargarna" och har avtal i två år till. Midtjylland är tabelltvåa, med sämre målskillnad gentemot Brøndby.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

28-åringen vårdas på behandlingshem efter att ha drabbats av små blodproppar i hjärnan den 20 februari. Mittfältaren fått tillbaka motoriska funktioner och verbala förmågor. Inför vinsten mot FC Köpenhamn spelades en videohälsning från Olsson upp i omklädningsrummet.

Annons

"Det var speciellt och jag kunde också känna hur hårstråna (på huden) reste sig. Som tur är återhämtar sig Kristoffer Olsson väldigt bra och han hade skickat en video", säger FCM-tränaren Thomas Tomasberg till Viaplay enligt bold.dk.

Eric Kahl, AGF Århus - 38/1

Wingbacken spelade hela matchen och blev varnad mot Silkeborg (0-1).

Felix Beijmo, AGF Århus - 32/5

26-åringen fick 90 minuter som wingback senast. AGF är näst sist i mästerskapsserien.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 47/4

Mittfältaren spelade 75 respektive 84 minuter mot Brøndby (0-1) och Midtjylland, där han noterades för en assist. 22-åringen gavs betyget 4/6 i B.T. efter den senare matchen. Nordsjælland är tabellfyra.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 31/12

22-åringen fick drygt 65 minuter i båda matcherna och satte två mål mot Midtjylland. Anfallaren fick betyget 5/6 efter den senare matchen.

Annons

Rami Al Hajj, OB Odense - 31/4

Krislaget OB har sent omsider vaktat till liv. 22-åringen bänkades dock i segermatcherna mot Hvidovre (2-1) och Randers (2-0). Tränaren Søren Krogh menar att det inte berodde på någon kontrovers med mittfältaren.

“Jag hade kunnat använda honom. Han är en fantastisk spelare, men i matchen spelade vi på ett rent taktiskt sätt som kanske inte passade honom så bra, även om vi spelade med en tia”, sa Krogh efter den förra matchen enligt Ekstra Bladet.

“Matchens gång gjorde också att jag inte behövde honom, då vi ledde med 2-0. Han är en fantastisk spelare, men spelet i matchen krävde väldigt mycket andrabollar, duellspel och fart snarare än de många läckerheter som han kan göra”.

Al Hajj kan trösta sig med att fansen inte glömt hans insatser tidigare under säsongen. Tidningen Fyens Stiftstidende rapporterade om ett antal restaurangbesökare som fick syn på en gående Al Hajj i Odense och började sjunga hans namn - vilket fick honom att vända sig om och hälsa tillbaka.

Annons

Filip Helander, OB Odense - 23/1

Mittbacken bänkades mot Hvidovre och spelade slutkvarten senast. Ekstra Bladet spekulerar i om den knappa speltiden för Helander, Al Hajj och lagkamraten Tom Trybull har och göra med utspel om att de inte stannar vid nedflyttning.

“Det får stå för deras egen räkning”, säger tränaren Krogh enligt Ekstra Bladet och fortsätter:

“Det jag kan göra är att kolla på prestationen. Jag kan inte ta ut folk på deras utlåtanden. Är det ens de som har sagt det (att lämna) eller deras agenter?”

OB har tre poäng till Lyngby på säker mark inför slutomgången. Odense-klubben har inte varit nere i andradivisionen sedan 1998.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 14/0

Mittbacken spelade 90 minuter mot AGF och i 0-2-förlusten mot Brøndby. B.T gav 23-åringen betyget två efter den senare matchen.

Annons

Gustav Granath, Vejle BK - 0/0

27-åringen kommer från en skada och saknades i förra veckans trupper. Vejle säkrade kontraktet i den näst sista omgången.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 26/1

29-åringen missade säsongsavslutningen mot Brighton (2-0) med en skada och Man United slutade först på åttonde plats i Premier League-tabellen. Manchester Evening News-profilen Samuel Luckhurst tror att mittbacken kan ha gjort sitt i klubben.

“Victor Lindelöf är en annan spelare som kan ha spelat sin sista match i Uniteds tröja. Han lär varken få eller kunna starta i FA-cupfinalen, hans kontrakt går ut nästa sommar och behöver därför säljas i sommar”, skriver Luckhurst.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 37/9

Yttern assisterade till ledningsmålet och fick 88 minuter i 2-1-segern över Burnley. Tidningen Nottingham Post gav honom betyget 7,5/10 när Forest säkrade kontraktet och slutade på 17:e plats i tabellen.

Annons

Emil Krafth, Newcastle United - 29/0

29-åringen fick 90 minuter igen och blev varnad i 4-2-vinsten mot Brentford. Tidningen The Chronicle delade ut betyget 7/10 till försvararen, som kom tillbaka starkt efter en korsbandsskada och startade i nio av de tio avslutande matcherna.

Alexander Isak, Newcastle United - 39/25

Anfallaren stod för ett mål och en assist senast och kvitterade hem betyget 9/10. Målet innebar att Isak är först sedan klubbikonen Alan Shearer att nå minst 25 mål under en säsong i Newcastle. Shearer gjorde den bedriften för 20 år sedan. Newcastle slutade sjua och når Europa Conference League om Man City slår Man United i helgens FA-cupfinal.

Robin Olsen, Aston Villa - 10/2 nollor

34-åringen bänkades i 3-3-matchen mot Liverpool men vaktade målet när Villa föll mot Crystal Palace med 0-5. Tidningen Birmingham Mail gav målvakten betyget 4/10. Aston Villa hade dessförinnan säkrat fjärdeplatsen i tabellen, vilket gör att “The Villans” kommer spela i Champions League för första gången någonsin.

Annons

Dejan Kulusevski, Tottenham - 39/8

Yttern gjorde två av målen och spelade 90 minuter i 3-0-segern mot Sheffield United. Dessförinnan fick han 35 minuter på planen mot Manchester City (0-2). Sajten Football London delade ut betyget 7/10 respektive en nia. Spurs slutade femma och får sikta mot Europa League i höst.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 9/0

25-åringen blev kvar på bänken mot Nottingham Forest. Burnley var redan klart för nedflyttning och slutade näst sist.

Ken Sema, Watford - 31/1

The Championship är avslutad. Watford slutade på 15:e plats i tabellen.

Viktor Johansson, Rotherham - 46/5 nollor

The Championship är avslutad. Rotherham slutade sist. Johansson kommer dock stanna i The Chamoionship nästa säsong då han skrivit ett treårskontrakt med Stoke City.

Annons

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 25/4 nollor

The Championship är avslutad. Blackburn slutade på 19:e plats.

Yasin Ayari, Blackburn Rovers (utlånad från Brighton) 25/1

The Championship är avslutad. Blackburn slutade på 19:e plats.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 14/2

27-åringen kom in under slutminuterna i 1-1-mötet med FC Lahti. Tabelljumbon är fortfarande utan seger efter sju omgångar.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 12/7

Anfallaren spelade hela matchen i 1-1-mötet med AC Oulu. IFK är tabellåtta i Veikkausliiga.

Mathias Nilsson, IF Gnistan (utlånad från Malmö FF) - 7/0 nollor

25-åringen hamnade på bänken för första gången i ligaspelet, i det mållösa mötet med KuPS. Svenska YLE skriver att “den svajige svensken petats till förmån för fjolårets målvaktssuccé Jiri Koski”. Gnistan är sjua i tabellen.

Annons

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 35/1

Vänsteryttern hoppade in i 72:a minuten i ligaavslutningen mot Nice (2-2). Lille slutade fyra i Ligue 1 och får nu kvala till Champions League nästa säsong.

Amin Sarr, Lyon - 0/0

Forwarden är tillbaka efter lån hos Wolfsburg. Att Sarr lämnar den tyska klubben blev officiellt i dagarna.

Joel Asoro, Metz - 21/2

Forwarden är inte tillbaka i spel från skada. Metz slutade på en kvalplats i Ligue 1 och nu väntar ett dubbelmöte som ska avgöra om de hänger kvar.

Sebastian Ring, Amiens - 20/0

Vänsterbacken var inte med i truppen till ligaavslutningen mot Grenoble (3-1-seger). Amiens slutade åtta i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 11/1

Forwarden var inte med i truppen mot Grenoble.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 24/7

Målvakten stod mellan stolparna mot Pau (3-2-seger) i ligaavslutningen. Bordeaux slutade tolva i Ligue 2.

Annons

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 11/1

Backen spelade hela matchen mot HB (2-1-förlust) under måndagen. B36 ligger femma i ligan.

Adi Terzic, NSI Runavik - 11/1

Backen spelade hela matchen mot Vikingur (2-0-förlust). NSI ligger fyra i ligan.

Konrad Gustafsson, NSI Runavik - 5/0

Mittfältaren missade mötet med Vikingur.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 11/0

Backen spelade hela matchen mot EB/Streymur (2-0-seger) under måndagen. Vestur ligger sexa i ligan.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Fortsatt utanför lagets matchtrupper. Hatta ligger sist i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 16/0

Europa Point slutade fyra i ”mästerskapsserien”.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 24/16

Europa Point slutade fyra i ”mästerskapsserien”.

Johan Andersson, Europa Point FC - 22/4

Annons

Filip Tronet, Europa Point FC - 10/2

Europa Point slutade fyra i ”mästerskapsserien”.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 46/7

Yttern spelade 70 minuter i näst sista omgången mot Olympiakos (2-0-förlust) och hoppade sedan in i 62:a minuten mot Lamia (3-0-seger) i ligaavslutningen. AEK tappade greppet om titeln och slutade tvåa i mästerskapsserien.

August Erlingmark, Atromitos - 24/0

Atromitos slutade femma i "nedflyttningsserien" och höll sig därmed kvar i högstaligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 17/8

Forwarden fick ett inhopp (i 67:e minuten) och en start (utbytt i 77:e minuten) mot Paok (4-1-förlust) respektive Olympiakos (2-2) under den gångna veckan. I den förstnämnda matchen gjorde Jeremejeff ett mål. Panathinaikos slutade fyra i mästerskapsserien.

Annons

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 14/0

Var inte med i truppen till de två sista ligamatcherna. Aris slutade femma i mästerskapsserien.

Emil Bergström, Panserraikos - 30/1

Panserraikos slutade etta i "nedflyttningsserien" och höll därmed sig kvar i högstaligan.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 5/0

Ytterbacken missade den gångna veckans matcher. St Patrick’s Athletic ligger sjua i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 11/0

Mittbacken spelade samtliga minuter mot Grindavik (4-1-seger i cupen) och mot Vestri (4-1-seger i serien) under den gångna veckan. Vikingur leder ligan.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0.

Får ingen speltid i A-laget än.

William Eskelinen, Vestri - 8/2

Målvakten vilade i cupmatchen mot KA (3-1-förlust) och stod sedan mellan stolparna mot Vikingur (4-1-förlust) i serien. Vestri ligger tia i ligan.

Annons

Johannes Selvén, Vestri (utlånad från Odense) - 5/0

Offensive 20-åringen spelade 71 minuter mot KA och hoppade in i minut 66 mot Vikingur.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 40/0

Högerbacken är lårskadad och missar resten av säsongen. Maccabi Haifa ligger tvåa i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 32/0

Laget spelade två matcher under den gångna veckan, mot Juventus (1-0-förlust i cupfinalen) och mot Lecce (2-0-seger i ligan). Hien byttes ut i 59:e minuten i finalen och spelade sedan hela seriematchen. Atalanta ligger femma i Serie A och ser ut att ta en Champions League-plats.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 30/1

Högerbacken missade den gångna veckans matcher på grund av en skada. Enligt Bergamo News är han dock tillbaka i lagträning.

Jens Cajuste, Napoli - 34/0

Annons

Jesper Karlsson, Bologna - 7/0

Ytterforwarden satt på bänken mot Juventus (3-3) under måndagen. Bologna ligger trea i Serie A och är klart för Champions League.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren har inte gjort debut för sin nya klubb än.

Pontus Almqvist, Lecce - 30/2

Forwarden satt på bänken mot Atalanta (2-0-förlust) i helgen. Lecce ligger på plats 14 i Serie A och riskerar inte att ramla ur serien.

Isak Vural, Frosinone - 0/0

Unge talangen har inte gjort debut för sin nya klubb än. Han var utanför truppen i helgen. Frosinone ligger på plats 16 i Serie A och har två poäng ner till nedflyttningsplats med en omgång kvar att spela.

Zinedin Smajlovic, Lecco (utlånad från Lecce) - 0/0

Lecco slutade sist i Serie B och är klart för nedflyttning till Serie C.

Annons

Riccardo Gagliolo, Ascoli - 1/0

Ascoli slutade tredje sist i Serie B och är klart för nedflyttning till Serie C.

Alexander Jallow, Brescia - 24/2

Ytterbacken spelade hela kvalmatchen mot Catanzaro (4-2-förlust efter förlängning) i helgen. Nederlaget innebär att drömmen om en uppflyttning nu gått i kras.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 14/2

Mittfältaren missade båda den gångna veckans matcher, på grund av skada. På en presskonferens har tränaren Per Mathias Högmo förklarat att Gustafson ådragit sig en höftskada som gjort att han "hade väldigt ont" efter sin senaste insats, skriver Urawa Reds på sin hemsida. "Undersökningar har visat att det inte är något allvarligt", har Högmo uttalat vidare. På en ny presskonferens inför onsdagens cupmatch mot V-Varen Nagasaki har den norske tränaren också sagt att Gustafson är tillbaka i träning, men om mittfältaren är redo för comeback i veckan är oklart. För Sveriges nye förbundskapten Jon Dahl Tomasson kommer skadan olägligt. Under onsdagen presenterar han sin nya trupp till landskamperna mot Danmark och Serbien i juni. Urawa Red Diamonds ligger sexa i ligan.

Annons

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 9/0

Mittbacken spelade 90 minuter när Forge FC föll med 1-2 i hemmamötet med Vancouver FC i Canadian Premier League. De regerande mästarna är tabellfyra, fyra poäng bakom serieledande Atlético Ottawa.

KAZAKSTAN

Benjamin Hjertstrand, FC Zhenis – 5/0

Får fortsatt begränsad speltid och blev återigen kvar på bänken när Zhenis föll med 0-1 mot Kaysar i ligan. Efter nio spelade omgångar är Zhenis tabelljumbo med sju inspelade poäng.

KOSOVO

Valmir Berisha, Liria Prizren 8/1

Liria åkte på ännu en förlust när man föll med 4-7 (!) mot Malisheva. För Berishas del var dock en ljusglimt när han prickade dit sitt första mål i klubben när han gjorde matchens första mål från straffpunkten i den första halvleken.

KROATIEN

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 22/4

Annons

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Saknades i matchtruppen i 1-2-förlusten mot Hajduk Split.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 21/5

Ytterns skadefyllda vår fortsatte och således fanns han inte med i matchtruppen när AZ avslutade säsongen med att spela 3-3 i hemmamötet med FC Utrecht. Resultatet innebär att AZ slutar fyra i Eredivisie - en placering som innebär kvalspel till Europa League.

Casper Widell, Excelsior - 32/1

Blev kvar på bänken när Excelsior åkte på en 0-4-smocka i bortamötet med Feyenoord. Förlusten innebär att Excelsior nu tvingas till kvalspel mot Ado Den Haag, matcher som spelas på onsdag och lördag.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 26/3

Annons

Richie Omorowa, Excelsior - 21/2

Inledde på bänken och byttes in i 0-4-förlusten mot Feyenoord. Förlusten innebär att Excelsior nu tvingas till kvalspel mot Ado Den Haag, matcher som spelas på onsdag och lördag.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 35/7

Anfallaren var tillbaka i startelvan för första gången på mer än två månader (15 mars) när Go Ahead Eagles besegrade nedflyttningsklara Volendam med 2-1. Något mål blev det dock inte för Edvardsen, som byttes ut efter 77 minuters spel när Go Ahead Eagles säkrade en niondeplats i Eredivisie.

Nyligen har 28-åringen kopplats samman med en flytt till IFK Göteborg efter säsongen, något som han har uttalat sig om till De Stentor:

Annons

- Det intresset fanns redan innan jag kom till Deventer, liksom förra vintern. Det har varit så varje transferfönster. Det finns också intresse från andra länder, berättade Edvardsen för De Stentor.

Simon Olsson, Heerenveen - 36/2

Mittfältaren har varit helt given på Heerenveens mittfält under stora delar av säsongen. Men på sistone har Olsson inlett flertalet matcher på bänken och så blev även fallet i 1-2-förlusten mot Sparta Rotterdam. I stället fick Olsson nöja sig med ett inhopp efter 68 minuters spel.

I veckan uttalade sig lokaljournalisten Sander de Vries om Olssons framtid i Heerenveen i Leeuwarder Courant:

- Som stora klubbar också har märkt höll Olsson en hög nivå i nästan alla matcher mot toppklubbarna. Han var Heerenveens kreatör i hemmamatcherna med Ajax och Feyenoord, säger de Vries och fortsätter:

Annons

- Olsson, som Heerenveen investerade 1,3 miljoner euro i för två år sedan, har god status i många klubbar. Vill Heerenveen vinna huvudpriset för honom? Med tanke på hans kontraktstid till mitten av 2026, är det i så fall dags att sälja honom i sommar.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 24/3

Yttern fick inleda sin sista match i Heerenveen tröjan på bänken och byttes in efter 67 minuter när laget föll med 1-2 mot Sparta Rotterdam. Det står nu klart att Wålemark ska återvända till Feyenoord efter sommarsemestern, men vad som händer inför kommande säsong verkar vara oklart.

- Jag kommer att komma tillbaka till Rotterdam. Vi kommer att ha en försäsong och sedan får vi se. Det kommer att finnas många nya människor i klubben, förväntar jag mig. Jag ska gå tillbaka och göra mitt jobb och mitt bästa och sedan får tiden utvisa vad som händer nästa år, säger Wålemark till nederländska Rijnmond Sport.

Annons

Emil Hansson, Heracles - 25/5

Är fortfarande på väg tillbaka från en vadskada och fanns inte med i matchtruppen när Heracles Almelo summerade säsongen genom att spela 0-0 mot Fortuna Sittard, ett resultat som innebär att laget slutar på plats 14 i Eredivisie.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 20/5

Blev kvar på bänken i hela matchen när Utrecht spelade 3-3 mot AZ i säsongens sista match. Resultatet blev en slutpunkt på en fin säsong för Utrecht, som blir tabellsjua i Eredivisie.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

Tidigare har nederländska Der Gerlander rapporterat att anfallaren har kommit överens med Vitesse om att bryta låneavtalet i förtid. Voelkerling Persson har därefter saknats i matchtruppen och gjorde så när säsongen avslutades med 2-2 mot Ajax. Det står sedan tidigare klart att Vitesse trillar ur Eredivisie.

Annons

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 18/0

Mittfältaren startade och spelade 65 minuter när Fortuna Sittard spelade 0-0 mot Heracles Almelo i säsongens sista match. Krysset innebär att Fortuna Sittard blir tabelltia i Eredivisie.

Isak Alemayehu, Feyenoord (utlånad från Djurgården) – 0/0

Flyttade från Djurgården under vintern och tillhör initialt klubbens U21-lag, dit han är utlånad fram till sommaren.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Dras fortfarande med en fotskada och saknades i matchtruppen när Odd föll med 0-4 mot Molde på hemmaplan och spelade 0-0 mot KFUM Kameratene.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Rehabiliterar alltjämt en skada och fanns således inte med i truppen när Rosenborg föll med 1-3 mot KFUM Kameratene på hemmaplan och 2-3 mot Tromsø på bortaplan. Rosenborg är nu tabelltia i Eliteserien.

Annons

Adam Andersson, Rosenborg - 3/0

Fick förvisso inleda matchen mot KFUM Kameratene på bänken, men denna gång blev det ett inhopp efter timmens spel. Detta hjälpte dock inte Rosenborg, som föll med 1-3. Därefter begränsades inhoppet mot Tromsø till tio minuter när Rosenborg återigen föll, denna gång med 2-3. Rosenborg är tabelltia i Eliteserien.

Filip Ottosson, Sandefjord - 9/0

Mittfältaren spelade först hela matchen när Sandefjord föll med 1-2 i bortamötet med Brann. Därefter blev det 90 nya minuter när en 0-3-förlust mot Viking inkasserades. Nederlagen innebär att Sandefjord är nästjumbo i Eliteserien.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 8/1

Inledde 1-2-förlusten mot Brann på bänken och byttes in efter 63 minuters spel. Saknades sedan i truppen när Sandefjord föll med 0-3 i hemmamötet med Viking. Sandefjord är nästjumbo i Eliteserien.

Annons

Darrell Tibell, Sandefjord – 1/0

Anfallaren saknades i matchtrupperna mot Brann och Viking.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 5/0

Mittfältaren blev kvar på bänken i den svidande 1-7-förlusten mot HamKam. Inledde även matchen mot Molde vid sidan, men denna gång blev det ett inhopp efter 74 minuters spel när Sarpsborg studsade tillbaka och vann med 4-2 på bortaplan.

Aimar Sher, Sarpsborg – 12/0

Mittfältaren är alltjämt given i Stefan Billborns startelva. Således fick den tidigare Hammarby-spelaren vara med på plan i hela matchen när Sarpsborg föll samman och föll med 1-7 på hemmaplan. Efter matchen sågades lagets insats av flertalet experter.

- Det här måste vara den sämsta omgången som Sarpsborg spelat i Eliteserien någonsin, sa bland annat expertkommentatorn Jesper Mathisen i TV 2.

Annons

Trots den tunga förlusten mot HamKam lyckades Sarpsborg studsa tillbaka och besegra Molde med 4-2 på bortaplan. Även i denna match blev det 90 minuter för Sher.

Marcus Sandberg, HamKam - 10/1

Fortsätter att vakta målet i ligan och fick först chansen när HamKam besegrade Sarpsborg med 7-1 på bortaplan. Därefter blev det en hållen nolla när serieledande Bodø/Glimt kom på besök till Briskebyen Stadion. Slutresultatet skrevs till 1-0 i HamKams favör och det innebär att laget är tabellåtta i Eliteserien.

William Kurtovic, HamKam - 10/0

Mittfältaren är självskriven i HamKams startelva och inledde matchen mot Sarpsborg på plan. Det blev en timmes spel innan Kurtovic byttes ut i ledning med 5-0 i matchen, som till sist slutade 7-1 för HamKam. Insatsen följdes av 90 minuter när serieledande Bodø/Glimt besegrades med 1-0 på hemmaplan. HamKam är tabellåtta i Eliteserien.

Annons

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Fortsätter att agera andraval bakom Marcus Sandberg i ligaspelet och blev således kvar på bänken i matcherna mot Sarpsborg och Bodø/Glimt.

Oscar Krusnell, Haugesund - 8/0

Vänsterbacken spelade 90 minuter i matcherna mot Kristiansund och Strømsgodset. Veckan resulterade i en 1-0-seger mot Kristiansund och en 0-2-förlust mot Strømsgodset.

Moonga Simba, Brann - 1/0

Står alltjämt utanför laget och saknades i matchtrupperna mot Sandefjord (2-1-seger) och Kristiansund (2-2). Brann är tabelltvåa i Eliteserien.

August Karlin, Lillestrøm – 6/0´

Mittfältaren byttes in i den fjärde stopptidsminuten och hann inte göra något avtryck i 4-1-segern mot Viking. Byttes sedan in efter 50 minuters spel i 0-3-förlusten mot Fredrikstad. Lillestrøm är tabelltolva i Eliteserien, en poäng före Odd på negativ kvalplats.

Annons

Eric Larsson, Lillestrøm – 7/0

Backen får allt större förtroende efter flytten till Lillestrøm och spelade först hela matchen i 4-1-segern mot Viking. Därefter byttes 32-åringen in efter 73 minuters spel i 0-3-förlusten mot Fredrikstad. Lillestrøm är tabelltolva i Eliteserien, en poäng före Odd på negativ kvalplats.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 27/10

Lech Poznan är inne i en tung trend och titelchansen är sedan tidigare borta. Laget slåss dock om en Europa-plats, men mot Widzew Lodz blev det "bara" 1-1, då spelade Ishak hela matchen. Resultatet innebär att Poznan nu har tre poäng upp till Legia Warszawa på tredjeplatsen, som innebär kvalspel till Europa Conference League. Det återstår en omgång i Ekstraklasa.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 33/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Lech Poznan kryssade (1-1) mot Widzew Lodz. Resultatet innebär att Poznan nu har tre poäng upp till Legia Warszawa på tredjeplatsen, som innebär kvalspel till Europa Conference League. Det återstår en omgång i Ekstraklasa.

Annons

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Dras fortfarande med en ankelskada och saknades i matchtruppen mot Widzew Lodz.

Elias Andersson, Lech Poznan - 25/0

Vänsterbacken spelade hela matchen när Lech Poznan spelade 1-1 mot Widzew Lodz. Resultatet innebär att Poznan nu har tre poäng upp till Legia Warszawa på tredjeplatsen, som innebär kvalspel till Europa Conference League. Det återstår en omgång i Ekstraklasa.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 37/1

Ytterbacken startade och spelade 57 minuter när Pogon Szczecin spelade 0-0 mot Stal Mielec. Pogon Szczecin är tabellsjua inför den avslutande ligaomgången.

Gustav Berggren, Rakow - 41/2

Mittfältaren dras fortfarande med en ankelskada och saknades i Rakows matchtrupp i 0-2-förlusten mot Cracovia. Rakow är tabellsjua i Ekstraklasa inför den avslutande omgången.

Annons

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 6/0

Backen spelade hela matchen i Jagiellonias näst sista omgång. Då spelade man 1-1 i bortamötet med Plast Gliwice. Resultatet innebär att Jagiellonia alltjämt leder ligan, på samma poäng som Slask Wroclaw. Således talar allt för att en seger mot Warta Poznan på lördag räcker för att säkra ligatiteln.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 27/0

Saknades i matchtruppen när Braga föll med 0-1 mot Porto i den sista ligaomgången. Förlusten innebär att Braga slutar fyra i ligan, vilket räcker till en kvalplats i Europa League under den kommande säsongen.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 47/41

Anfallaren fullbordade en makalös ligasäsong när han svarade för två av målen i 3-0-segern mot Chaves i den sista omgången. Målen var Gyökeres 28:e och 29:e och det räcker till en skytteligaseger - åtta mål före Bragas Simon Banza.

Annons

Det stod sedan tidigare klart att Sporting tar hem ligatiteln. Det återstår dock en match för laget. Detta när man ställs mot Porto i den portugisiska cupfinalen på söndag.

RUMÄNIEN

Kevin Kabran, ACSM Politehnica Iași – 12/0

Poliethnica Iasi har inte spelat någon match sedan den senaste svenskkollen. Den rumänska ligasäsongen är över och laget undvek en negativ kvalplats med två poängs marginal.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 19/3

Fanns inte med i matchtruppen när Al-Ettifaq spelade 1-1 i ligamötet med Al-Akhdoud.

Jacob Rinne, Al-Fateh – 31/2

Vaktar fortsatt Al-Fatehs mål och gjorde så även när laget föll med 1-3 mot Al-Taee. Rinne är veckans gäst i podcasten Lundh och han berättar då bland annat att han riskerar att gå miste om en kontraktsförlängning och att det kan leda till att han lämnar Al-Fateh efter säsongen.

Annons

- Jag har inte gett upp någonting. Jag har sagt att vi letar annat och om Saudi kommer så kommer det och så får vi ta det då. Det är alltihop, huset ska man säga upp och skolan ska sägas upp för barn, det är massa saker som man måste ha i åtanke för att bara ge upp allt. Det har varit en tuff mental period de senaste månaderna.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 31/1

Blev först kvar på bänken i hela 3-1-segern mot St. Gallen. Detta resultat gjorde att laget inför säsongens två avslutande matcher hade ett gyllene titel-läge med sex poängs marginal ner till tabelltvåan Lugano.

Detta läge tog också Bern-laget tillvaro på när man besegrade Servette med 1-0 på bortaplan. Vänsterbacken fanns med från start och spelade 74 minuter när seniorkarriärens första titel säkrades.

Annons

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 30/0

Mittfältaren saknades i matcherna mot Luzern och Lausanne-Ouchy på grund av en skada. Laget har sju poäng ner till Grasshoppers på den negativa kvalplatsen inför den sista omgången och således är kontraktet säkrat.

Nikolaj Möller, St. Gallen – 21/1

Har fortfarande skadeproblem och saknades i 1-3-förlusten mot Young Boys och 3-1-segern mot Winterthur.

Jesper Löfgren, FC Luzern (utlånad från Djurgården) – 15/0

Mittbacken spelade hela matcherna mot Lausanne-Sport (2-0-seger) och Yverdon Sport (1-3-förlust). Inför den avslutande ligaomgången leder Luzern nedflyttningsserien och riskerar inte att degraderas inför den kommande säsongen.

Under den gångna veckan bekräftade även Djurgårdens sportchef Bosse Andersson om att mycket talar för att Löfgren kommer att bli kvar i Luzern, även efter att låneavtalet löper ut efter säsongen.

Annons

- Att det kommer att bli en permanent övergång, det är jag övertygad om, berättade Andersson för fotbollsthlm.se.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 10/1

Lagerbielke var i förra veckan utanför truppen, då Celtic slog Kilmarnock med 5-0 på bortaplan, samt St. Mirren med 3-2 på hemmaplan i ligan. I och med segern mot Kilmarnock blev Celtic ligamästare i Skottland. Efter gott om speltid under säsongsinledningen har mittbacken sedan i oktober i fjol varit fast i tränaren Brendan Rodgers frysbox. Under hela januari-fönstret ryktades han bort, främst till Serie A-klubben Lecce för ett lån, men i slutändan blev det inte av på grund av skadeläget, där och då, i den skotska storklubbens försvarsstall. Celtic stoppade ett lån. Mittbacken har kontrakt med Celtic till 2028.

Annons

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 18/3

Mbunga Kimpioka gjorde i förra veckan 35 minuter mot Ross County (1-1) på hemmaplan, samt 16 minuter i 2-1-segern mot Motherwell på bortaplan i ligan. St. Johnstone slutade fyra i nedflyttningsserien, och säkrade ett nytt kontrakt i högstaligan.

SLOVAKIEN

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 5/0

Burke var utanför truppen i den sista ligaomgången. Spartak Trnava slutade trea i ligan.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 19/5

Swedberg stod i förra veckan för ett mål och 77 minuter i 2-1-segern mot Athletic Club hemma, och blev sedan kvar på bänken i 2-1-segern mot Granada på bortaplan i La Liga. Celta är på 14:e-plats i ligan. Nyligen uppgav samtidigt Relevo att ”många klubbar” i Europa följer Swedberg, där Ajax intresse sägs sticka ut. Enligt tidningen har Ajax scoutat svensken vid flera tillfällen och överväger att lägga bud. Swedberg har avtal till 2027.

Annons

Carl Starfelt, Celta Vigo - 31/1

Starfelt stod i förra veckan för 90 minuter i 2-1-segern mot Athletic Club hemma, samt 85 minuter i 2-1-segern mot Granada borta i La Liga. Celta Vigo är på 14:e-plats i ligan.

Max Svensson, Osasuna (utlånad från Espanyol) - 1/0

Den 22-årige forwarden, som är på lån från Espanyol fram till sommaren 2025, fick i förra veckan göra debut i La Liga, då det blev ett kort inhopp mot Mallorca (1-1) på hemmaplan. Därefter var han utanför truppen när det blev 4-1-seger mot Atlético Madrid på bortaplan. Svensson får främst speltid med klubbens reservlag i tredjeligan. Osasuna är elva i La Liga.

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 10/1

Bojanic var i förra veckan utanför truppen i 2-1-förlusten mot Gwangju borta, och spelade i 70 minuter i 1-0-förlusten mot Gangwon borta i ligan. Ulsan är på tredje plats i ligaspelet.

Annons

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 19/5

Ludwigson blev i förra veckan kvar på bänken i 2-1-förlusten mot Gwangju borta, och spelade i 90 minuter i 1-0-förlusten mot Gangwon på bortaplan i ligan. Ulsan är på tredje plats i ligaspelet.

THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani (utlånad från Port FC) - 11/1

Weidersjö svarade i förra veckan för 90 minuter i 0-2-förlusten mot redan klara ligamästaren Buriram United hemma i ligaspelet. Uthai Thani är på åttonde plats i ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 12/0

Backen noterades i förra veckan för 90 minuter i 3-1-segern mot Bohemians 1905 borta, samt för 90 minuter i 4-0-förlusten mot Pardubice borta i ligan. Karvina är på fjärde plats i nedflyttningsserien i ligan. En omgång återstår av säsongen.

Annons

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 38/6

Larsson svarade i förra veckan för 90 minuter i 2-1-segern mot Adana Demirspor hemma i ligan. Antalyaspor är på tionde plats i Süper Lig.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 38/4

Mittfältaren gjorde i förra veckan 90 minuter i 3-1-förlusten mot Gaziantep borta i ligan. Karagümrük är på 18:e-plats i Süper Lig, och har tre poäng upp till Ankaragücü på säker mark med en omgång kvar av säsongen. Därmed riskerar Karagümrük nedflyttning. Rohdén sitter på ett kontrakt till sommaren 2025. Förra sommaren var mittfältaren även aktuell för IF Elfsborg, men i slutändan blev det alltså en flytt till Turkiet. Möjligen blir det aktuellt med Elfsborg igen - vid degradering för Karagümrük till andraligan?

Carlos Strandberg, Hatayspor - 39/12



Annons

Den tidigare Malmö FF-forwarden noterades i förra veckan för en assist och 72 minuter mot Besiktas (2-2) borta i Süper Lig. Hatayspor är på 17:e-plats i turkiska högstaligan, och riskerar nedflyttning. Med en omgång kvar av säsongen har Strandbergs lag två poäng upp till Ankaragücü på säker mark i bottenstriden.

TYSKLAND

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 28/1

Svanberg är i rehabiliteringsträning efter en axeloperation. I förra veckan missade han därmed 1-3-förlusten mot Mainz hemma i Bundesliga. Wolfsburg slutade på tolfte plats i ligan.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 38/2

Larsson gjorde i förra veckan tolv minuter mot RB Leipzig (2-2) hemma i Bundesliga. Frankfurt slutade sexa i ligan, och får därmed spela Europa League-fotboll nästa säsong. Nyligen uppgav tyska Sky att Frankfurt har tagit ett beslut om att svensken inte är till salu närmaste tiden, trots uppgifter om intresse från Premier League-klubbar.

Annons

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 12/0

Mittbacken stod i förra veckan för 23 minuter i 4-0-förlusten mot Borussia Dortmund på bortaplan i den sista omgången i Bundesliga. Darmstadt slutade sist i högstaligan, och spelar nästa säsong i andraligan, 2. Bundesliga.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 27/4

Forwarden stod i förra veckan för 66 minuter i 4-0-torsken mot Borussia Dortmund på bortaplan i den sista omgången i Bundesliga. Darmstadt slutade sist i högstaligan, och spelar nästa säsong i andraligan, 2. Bundesliga. Enligt tyska tidningen Kicker kommer Bundesliga-klubbar troligen att rycka i svensken under sommarens transferfönster. Samtidigt uppges Darmstadt helst vilja behålla forwarden.



Carl Johansson, Holstein Kiel - 13/0

Johansson gjorde i förra veckan 90 minuter i 2-1-segern mot Hannover borta i 2. Bundesliga. Kiel slutade tvåa i 2. Bundesliga, och spelar i högstaligan nästa säsong.



Annons

Alexander Bernhardsson

, Holstein Kiel - 13/4

Eric Smith

, St. Pauli - 30/2

Erik Ahlstrand

, St. Pauli - 0/0

Annons

Bernhardsson gjorde i förra veckan 74 minuter i 2-1-segern mot Hannover borta i 2. Bundesliga. Kiel slutade tvåa i 2. Bundesliga, och spelar i högstaligan nästa säsong.Den tidigare Halmstads BK-spelaren gjorde i förra veckan 90 minuter i 2-1-segern mot Wehen Wiesbaden på bortaplan i 2. Bundesliga. St. Pauli slutade etta i andraligan, och spelar nästa säsong i Bundesliga. Nyligen uppgav tyska tidningen Hamburger Abendblatt att Bundesliga-succélaget Stuttgart är intresserat av att värva Smith i sommar. Tidigare har det också ryktats om Stuttgart-intresse för svensken. Smith har kontrakt till 2025, med en option om förlängning med ett år.Ahlstrand var i förra veckan utanför matchtruppen i 2-1-segern mot Wehen Wiesbaden på bortaplan i 2. Bundesliga. St. Pauli slutade etta i andraligan, och spelar nästa säsong i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 35/12

Hrgota, som är kapten i Fürth, stod i förra veckan för ett mål och 90 minuter i 2-0-segern mot Schalke 04 hemma i 2. Bundesliga. Fürth slutade på åttonde plats i andradivisionen.



Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, har under säsongen varit utanför Fürths matchtrupper i andraligan, och i stället spelat med klubbens reservlag i fjärdeligan. I förra veckan gjorde han ett mål och 31 minuter i 2-1-segern mot FV Illertissen på hemmaplan i fjärdeligan. Fürth slutade på åttonde plats i 2. Bundesliga.



Bilal Hussein, Hertha Berlin - 18/1

Hussein svarade i förra veckan för 63 minuter i 2-1-förlusten mot Osnabrück på bortaplan i 2. Bundesliga. Hertha slutade på nionde plats i andraligan.



Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 32/1

Annons

Nils Fröling, Hansa Rostock - 30/2

Fröling stod i förra veckan för ett mål och 64 minuter i 1-2-förlusten mot Paderborn hemma i 2. Bundesliga. Rostock slutade nästjumbo, och spelar nästa säsong i tyska tredjeligan. Fröling sitter på ett kontrakt till sommaren 2025.

Marko Johansson, Hansa Rostock (utlånad från Hamburg) - 0/0

Johansson blev i förra veckan kvar på bänken i 1-2-förlusten mot Paderborn hemma i 2. Bundesliga. Rostock slutade nästjumbo, och spelar nästa säsong i tyska tredjeligan. I sommar går lånet ut, och därefter har keepern kontrakt med Hamburg till sommaren 2025.

Annons

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 13/0

Oudenne blev i förra veckan kvar på bänken i 1-2-förlusten mot Holstein Kiel hemma i 2. Bundesliga. Hannover slutade på sjätte plats i andradivisionen.

Hampus Finndell, Eintracht Braunschweig (utlånad från Djurgårdens IF) - 9/0

Finndell gjorde i förra veckan 80 minuter i 5-0-förlusten mot Kaiserslautern på bortaplan i 2. Bundesliga. Braunschweig slutade på 15:e-plats i andraligan. Nyligen uppgav fotbolldirekt.se att Braunschweig inte ser ut att utnyttja köpoptionen för att ta in Finndell permanent vid lånets slut efter säsongen, samtidigt som Aftonbladet därefter rapporterade att mittfältaren av allt att döma kommer komma hem till Djurgården i sommar. Djurgårdens sportchef Bosse Andersson uttalade sig därefter, för Fotbollskanalen, om att Finndell kommer återvända till Stockholmslaget i sommar. Därefter tas beslut om spelarens framtid. Finndell har kontrakt med Djurgården över 2024.

Annons

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 26/2

Levi stod i förra veckan för 20 minuter i 4-1-segern mot Debrecen hemma i ligan. Puskás Akadémia slutade på tredje plats i ligaspelet, och får därmed spela Europa Conference League-kval framöver.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 12/5

Forsberg, som är lagkapten i Red Bulls, stod i förra veckan för ett mål och 76 minuter i 4-1-segern mot DC United borta, samt för 21 minuter i 2-1-förlusten mot New York City borta i MLS. Red Bulls är på fjärde plats i östra divisionen.



Noah Eile, New York Red Bulls - 12/0

Eile noterades i förra veckan för 90 minuter i 4-1-segern mot DC United borta, samt för lika många minuter i 2-1-förlusten mot New York City borta i MLS. Red Bulls är på fjärde plats i östra divisionen.

Annons

Robin Jansson, Orlando City - 14/0

Jansson, som är kapten i Orlando, var i förra veckan utanför lagets matchtrupper mot Inter Miami (0-0) hemma och mot San Jose (1-0-seger borta) i MLS. Orlando är på tionde plats i östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 11/1

Nilsson stod i förra veckan för 45 minuter i 0-2-förlusten mot Los Angeles FC hemma, och i 3-1-förlusten mot Cincinnati borta i MLS. St. Louis är på nionde plats i västra divisionen.

Rasmus Alm, St. Louis City - 10/1

Alm noterades i förra veckan för 79 minuter i 0-2-förlusten mot Los Angeles FC hemma, och var på bänken i 3-1-förlusten mot Cincinnati borta i MLS. St. Louis är på nionde plats i västra divisionen.

Christopher McVey, DC United - 14/0

Försvararen stod i förra veckan för 55 minuter i 1-4-förlusten mot New York Red Bulls hemma, samt för 90 minuter i 1-0-förlusten mot Inter Miami borta i MLS. DC United är på nionde plats i östra divisionen.

Annons

Victor Eriksson, Minnesota United - 1/0

Eriksson var i förra veckan på bänken mot Los Angeles Galaxy (2-2) hemma och i 2-1-segern mot Portland hemma i MLS. Under senaste tiden har mittbacken i stället spelat med klubbens reservlag i MLS Next Pro. I förra veckan gjorde han 90 minuter i reservlagets 3-1-seger mot Tacoma Defiance på hemmaplan i MLS Next Pro. Minnesota är på andra plats i västra divisionen i MLS.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien (utlånad från Cartagena) - 32/2

Jansson stod i förra veckan för 45 minuter i 0-3-förlusten mot Hartberg hemma i ligan. Rapid Wien slutade på fjärde plats i mästerskapsserien i Österrike. I sommar går Janssons lån ut, samtidigt som Rapid Wien har en köpoption. I grunden har svensken kontrakt med Cartagena till sommaren 2025.

Annons

Ousmane Diawara, SCR Altach - 5/0

Diawara var i förra veckan utanför truppen mot Austria Lustenau (2-2) hemma i ligan. Altach slutade fyra i nedflyttningsserien i Österrike.