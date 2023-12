SVENSKKOLLEN: Här dyker Bajens ex-stjärnduo upp på Youtube - sjunger jullåt

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

• Uddenäs fascinerande siffror: Gjort mål på alla sina skott

• Amorim pekar ut störningsmoment för Gyökeres: "Rör till det"

• 19-åring tar Bilal Hussein under sina vingar: "Kallar honom för lillebror"

• Sundgrens smärta i Europa: brutet revben

***

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

Annons

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 11/7

Spelade 80 minuter när hans Western Sydney Wanderers besegrade Adelaide United med 1-0. Antonsson fick dock lämna planen mållös för första gången på tre matcher. Western Sydney Wanderers ligger trea i A-League efter åtta spelade omgångar.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 20/2

Byttes ut i mitten av den andra halvleken när Mechelen föll med 0-1 i det tuffa bortamötet med serieledande Union SG.

Gustaf Nilsson, Union SG - 21/7

Spelade 78 minuter och svarade för en assist när Union SG besegrade Liverpool med 2-1 på hemmaplan. Belgarna slutar dock trea i sin Europa League-grupp och får rikta in sig på Conference Leagues play off där man ställs mot Hugo Larssons Eintracht Frankfurt.

Annons

Startade sedan även ligamatchen mot Mechelen, där han återigen fick lämna planen mållös. Drog även på sig säsongens femte varning, vilket innebär att han är avstängd i helgens möte med bottenlaget Eupen.

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1

Reservmålvakten blev kvar på bänken mot både Liverpool och Mechelen.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 13/0

Augustinsson och hans Anderlecht fortsätter att tappa mark i den belgiska ligatoppen. Svensken spelade hela matchen och varnades när Anderlecht fick med sig 1-1 från bortamötet med Royal Antwerp, vilket innebär att man nu har åtta poäng upp till Union SG.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 7/0

Yttern rehabiliterar en fotskada.

BULGARIEN

Daniel Miljanovic, Krumovgrad - 14/2

Annons

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 23/0

Aris Limassol avslutade Europa League-gruppspelet med att förlora med 1-3 hemma mot Sparta Prag, där MFF-bekantingen Veljko Birmancevic svarade för två mål. Brorsson byttes in i halvtid och varnades i slutet av matchen. Mittbacken fick sedan 90 minuter när Aris Limassol föll med 0-2 mot Doxa Katokopia i ligaspelet. Aris Limassol är nu femma i den cypriotiska ligan,

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 24/5

Spelade hela matchen mot Sparta Prag och höll sig också framme när han putsade siffrorna med en kylig chipp med fem minuter kvar av matchen. Saknades sedan i matchtruppen mot Doxa Katokopia.

Annons

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 7/0

Anfallaren byttes in i den 68:e minuten i ligaförlusten – men saknades mot Sparta Prag eftersom han inte har varit inskriven i EL-truppen.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern rehabiliterar en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 12/5

28-åringen fanns inte med i truppen i mötet med APOEL Nicosia, där Pafos föll med 0-1.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 10/0

Mittfältaren fick återigen agera sen inhoppare när Omonia skulle bevaka ledning. Denna gång fick Fransson kliva in i den 87:e matchminuten när Karmiotissa besegrades med 2-1. Omonia är alltjämt tabelltvåa, tre poäng bakom APOEL.

Tesfaldet Tekie, Apollon Limassol (utlånad från Hammarby) - 10/0

Annons

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 18/3 nollor

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är på tionde plats av tolv lag.

Hugo Andersson, Randers FC - 9/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är tabelltia.

John Björkengren, Randers FC - 15/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är tabelltia.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 29/10

18-åringen blev kvar på bänken i hela matchen när FC Köpenhamn säkrade avancemanget i Champions League efter sin 1-0-seger mot Galatasaray.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 27/4

Annons

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 28/5

26-åringen fick se hela mötet med Galatasaray från bänken.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 2/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Midtjylland leder tabellen efter 17 omgångar.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Midtjylland leder tabellen.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 23/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Midtjylland leder tabellen.

Eric Kahl, AGF Århus - 23/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. AGF Århus ligger fyra i tabellen.

Annons

Felix Beijmo, AGF Århus - 23/3

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. AGF Århus ligger fyra i tabellen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 31/2

Spelade från start men byttes ut efter 82 minuter när Nordsjælland åkte ur Conference League efter 0-1-förlusten mot Ludogorets.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 27/9

Spelade hela matchen och varnades i förlusten mot Ludogorets. Var en stolpträff från att bli stor avancemangshjälte.

Rami Al-Hajj, OB Odense - 19/3

Den tidigare Heerenveen-spelaren är en av tre spelare som har kallats in till januariturnén på grund av återbud från övriga spelare. Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. OB är tabellnia.

Johannes Selvén, OB Odense - 10/1

Annons

Filip Helander, OB Odense - 11/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. OB är tabellnia.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 18/1

Dras fortfarande med en ospecificerad skada, vilket gjorde att han inte fanns med i Champions League-förlusten mot Bayern München som innebar att Manchester United slutade sist i sin grupp. Saknades även i 0-0-mötet med Liverpool.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 18/3

Spelade hela matchen mot Tottenham. Fick kritik av Nottingham Post för sin oförmåga att hålla sig onside, men får trots allt betyget 6,5/10 från lokaltidningen.

Emil Krafth, Newcastle United - 5/0

Annons

29-åringen fick sedan hoppa in i den 14:e matchminuten efter att Fabian Schär tvingats utgå med en skada. Svarade för en stark insats i 3-0-segern och fick betyget 8/10 från The Chronicle som skrev att han var ”en av nyckelspelarna”.

Alexander Isak, Newcastle United - 17/9

Anfallaren fick hoppa in med en halvtimme kvar mot Milan. Saknades därefter helt i matchtruppen i mötet med Fulham. Newcastle-tränaren Eddie Howe sa att det inte rör sig om någon allvarlig skada, snarare att Isak inte känner sig helt 100 efter sin tidigare ljumskskada och att han inte vill riskera att slå upp något nytt.

Robin Olsen, Aston Villa - 5/2 nollor



Annons

Målvakten saknades i matchtruppen mot så väl Zrinjski Mostar som Brentford. Aston Villa vann sin grupp i Conference League och befäste sin tredjeplats i Premier League efter 2-1-segern mot Brentford.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 17/4

Blev utbytt på tilläggstid när Tottenham besegrade Nottingham Forest med 2-0 på bortaplan. 23-åringen var utslagsgivande och svarade för ett mål och en assist, varpå han hyllades av bland annat Gary Neville, som menade att han kan bli en framtida miljardman om han får fortsätta att spela i rollen som ”tia” under Ange Postecoglous ledning.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 4/0

Mittbacken fanns inte med i matchtruppen när Burnley föll med 0-2 hemma mot Everton. Efter 17 spelade omgångar är Burnley nästjumbo i Premier League – sex poäng från Nottingham över strecket. Enligt turkisk media vill Fenerbahce ha den svenske 25-åringen.

Annons

Yasin Ayari, Coventry City (utlånad från Brighton) - 13/1

20-åringen blev återigen kvar på bänken i båda 1-1-matcherna mot Leeds och Southampton.

Ken Sema, Watford - 17/1

Startade och spelade 82 minuter i hemmaförlusten mot topplaget Ipswich. Spelade sedan knappt 70 minuter när Preston kördes över med 5-1 på bortaplan. Watford ligger nia i The Championship.

Viktor Johansson, Rotherham - 22/2 nollor

Rotherham går fortfarande blytungt i botten av The Championship. Veckan resulterade i en 2-3-förlust mot Plymouth Argyle och en 0-2-förlust mot West Brom. Johansson får dock fortsatt fina vitsord och tilldelades exempelvis betyget 7/10 från tidningen Rotherham Advertiser efter Plymouth-matchen.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 17/4 nollor

Annons

FINLAND

Gabriel Sandberg, FC KTP (utlånad från Venezia) - 31/0

Veikkausliiga är avslutad. KTP slutade sist i tabellen.

Filip Rogic, HJK Helsingfors - 11/0

En benskada hindrade Rogic från spel i säsongens sista match mot PAOK i Conference League. Sedan tidigare står det klart att Rogic lämnar klubben när kontraktet nu löper ut.

Kristopher Da Graca, HJK Helsingfors (utlånad från IK Sirius) - 8/0

Summerade säsongen genom att förlora bortamötet med PAOK med 2-4. Resultatet innebär att HJK slutade på sista plats i gruppen med två inspelade poäng. Da Graca spelade hela matchen i HJK:s backlinje. Sedan tidigare står det klart att Da Graca lämnar klubben när lånet från Sirius nu löper ut.

Annons

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 14/0

Vänsterbacken hoppade in i 67:e minuten mot KI (3-0-seger) i Conference League i torsdags (Lille vann gruppen) och startade sedan på sin nygamla position som vänsterytter mot PSG (1-1) i ligan. Då blev han utbytt i 71:a minuten. Lille ligger fyra i ligan.

Oliver Zandén, Toulouse - 0/0

Vänsterbacken är fortsatt utanför A-lagstruppen till matcherna. Toulouse ligger på plats 15 i Ligue 1.

Sebastian Ring, Amiens - 8/0

Vänsterbacken startade mot Rodez (2-2) i lördags men blev utbytt i 66:e minuten. Amiens ligger tolva i Ligue 2.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 3/0

Målvakten är tillbaka efter skada men satt på bänken mot Saint-Etienne (0-0) i lördags. Bordeaux ligger på plats 17 (nedflyttning) i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Torshavn - 23/1

Annons

Emil Berger, HB Torshavn - 28/1

HB slutade trea i ligan och vann cupen.

Jonathan Johansson, KI Klaksvík - 19/8

Ligan är slut men KI och på torsdag avslutas Europa-säsongen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Var inte med i truppen mot Al Bataeh (0-0) i fredags. Hatta ligger näst sist i ligan efter elva omgångar.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 7/0

Backen spelade hela matchen mot Bruno’s Magpies (1-0-förlust) i helgen. Laget ligger åtta i ligan.

Jonathan Westerberg, Europa Point FC - 8/1

Tillbaka i truppen mot Bruno’s Magpies och spelade hela matchen.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 10/8

Offensive 19-åringen spelade hela matchen mot Bruno’s Magpies.

Johan Andersson, Europa Point FC - 10/1

Backen spelade hela matchen mot Bruno’s Magpies.

Annons

Lukas Jonsson, Europa Point FC - 5/0

Var inte med i truppen mot Bruno’s Magpies.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 24/3

Yttern spelade hela Europa League-matchen mot Ajax (3-1-förlust som innebar att laget slutade sist i gruppen) i torsdags och bjöd på en assist. Därefter gjorde han 90 nya minuter under måndagen mot Panetolikos (2-2) i ligan. Då gjorde han också ett mål. AEK Aten ligger tvåa i ligan.

Eric Larsson, OFI Kreta - 14/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Aris (1-0-förlust) i helgen. Kreta ligger åtta i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 11/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Panathinaikos (3-2-seger) i helgen. Atromitos ligger nia i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 2/2

Forwarden var inte med i truppen till Europa League-mötet med Maccabi Haifa (2-1-förlust som innebar att laget slutade sist i gruppen) i torsdags men satt på bänken mot Atromitos (3-2-förlust) i ligan i helgen. Panathinaikos ligger trea i ligan.

Annons

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 13/0

Forwarden hoppade in i 83:e minuten mot Kreta (1-0-seger) i helgen. Aris ligger femma i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 12/1

Mittbacken spelade hela matchen mot Olympiakos (1-0-förlust) under måndagen. Panserraikos ligger elva i ligan.

Admir Bajrovic, Panserraikos - 7/0

Forwarden startade mot Olympiakos men blev utbytt i paus.

IRAN

Nabil Bahoui, Persepolis - 8/0

Hoppade in i 84:e minuten mot Esteghlal (1-1) i torsdags. Persepolis ligger femma i ligan.

IRLAND

Johan Brannefalk, Sligo Rovers 32/1

Sligo Rovers slutade trea från slutet i ligan och klarade sig kvar i högstaligan.

Lukas Browning Lagerfeldt, Sligo Rovers - 27/1

Sligo Rovers slutade trea från slutet i ligan och klarade sig kvar i högstaligan.

Annons

Kevin Custovic, Cork City - 24/1

Cork ramlade ur högstaligan efter kval.

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 7/0

St Patrick’s slutade trea i ligan och knep därmed en Europa-plats.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 27/2

Säsongen är slut. Vikingur vann både ligan och cupen.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0

Säsongen är slut.

Ahmad Faqa, HK (utlånad från AIK) - 27/2

Säsongen är slut. HK höll sig kvar i högstaligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 21/0

Högerbacken startade mot Panathinaikos (2-1-seger som gav en tredjeplats och ”avancemang” till Conference League) i Europa League i torsdags men blev utbytt redan i paus. Han har nämligen problem med ett brutet revben, enligt israeliska Sport5. Därför saknades han sedan mot Hapoel Haifa (3-0-seger) i ligan i helgen. Maccabi Haifa ligger trea i ligan.

Annons

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten var inte med i truppen till den gångna veckans match. Hapoel Be’er Sheva ligger sjua i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Hellas Verona - 8/0

Mittbacken är tillbaka efter skada och spelade hela matchen mot Fiorentina (1-0-förlust) i helgen. Verona ligger på plats 19 (nedflyttning) i Serie A.

Jens Cajuste, Napoli - 18/0

Mittfältaren hoppade in i 61:a minuten mot Braga (2-0-seger som säkrade avancemang) i Champions League förra tisdagen (o och startade sedan i ligan mot Cagliari (2-1-seger) i helgen. Då blev han utbytt i 59:e minuten. Napoli ligger femma i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 6/0

Yttern är knäskadad. Bologna ligger fyra i Serie A.

Pontus Almqvist, Lecce – 13/2

Forwarden har skadebekymmer på nytt och missade även den gångna veckans match mot Frosinone (2-1-seger). Lecce ligger på plats tolv i Serie A.

Annons

Zinedin Smajlovic, Lecce 0/0

Satt på bänken mot Frosinone men utan att få hoppa in.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 12/0

Högerbacken startade mot Rakow Czestochowa (4-0-seger) i Europa League, vars gruppspel laget nu avancerat från, och blev då utbytt i 84:e minuten. Mot Salernitana (4-1-seger) i ligan under måndagen satt han sedan på bänken. Atalanta ligger sjua i Serie A.

Albin Ekdal, Spezia - 10/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Bari (1-0-seger) i fredags. Spezia ligger på plats 18 (nedflyttning) i Serie B.

Amin Boudri, Venezia - 0/0

Inte med i truppen till den gångna veckans match. Venezia ligger tvåa i Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 32/0

Den kanadensiska ligan är färdigspelad och Forge blev mästare. 27-åringen sitter på ett utgående kontrakt.

Annons

KROATIEN

Eric Björkander, NK Istra - 6/0

Utanför truppen i lördagens 3-0-förlust mot Lokomotiva. Istra ligger näst sist i kroatiska ligan.

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 9/0

Hoppade in i den 67:e minuten mot Lokomotiva.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Bänkad i fredagens 3-1-förlust mot NK Varazdin. Gorica är femma i kroatiska ligan.

Robin Simovic, NK Rudes - 5/0

Utanför truppen i lördagens 3-0-förlust mot Rijeka. NK Rudes är jumbo i kroatiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 15/5

Skadad och missade Europa Conference League-matchen mot Legia Warszawa i torsdags (2-0-förlust) och 4-0-nederlaget mot PSV Eindhoven i söndags. AZ är fyra i Eredivisie och missade avancemang i Europaspelet.

Casper Widell, Excelsior - 17/1

Utbytt i 82:a minuten i lördagens 1-1-möte med Go Ahead Eagles. Excelsior är tolva i Eredivisie.

Annons

Oscar Uddenäs, Excelsior - 12/3

Målskytt. Hoppade in 82:a minuten och kvitterade en minut senare i 1-1-mötet med Go Ahead Eagles. Enligt de Stentor har Uddenäs gjort mål på alla sina skott i Eredivisie, tre till antalet.

Richie Omorowa, Excelsior - 10/1

Bänkad mot Go Ahead Eagles.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 17/2

Forwarden blev inbytt i 68:e minuten i lördagens 1-1-möte med Excelsior. Go Ahead Eagles ligger på sjätte plats i Eredivisie.

Simon Olsson, Heerenveen - 17/1

Utbytt efter 82 minuters spel i lördagens 2-1-förlust mot Volendam. Heerenveen är nia i Eredivisie.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 8/1

Hoppade in i 57:e minuten mot Volendam och svarade för en assist i 2-1-förlusten.

Emil Hansson, Heracles - 17/4

Yttern spelade hela matchen i söndagens 4-0-förlust mot Feyenoord. Heracles ligger på 15:e plats i Eredivisie.

Annons

Isac Lidberg, FC Utrecht - 13/2

Uppsatt på skadelistan och missade lördagens 1-1-möte med Waalwijk. Utrecht parkerar på 13:e plats i Eredivisie.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

Hoppade in i minut 63 när det blev 5-0-förlust mot Almere i söndags. Vitesse är jumbo i Eredivisie.

NORGE

Leon Hien, Odd - 15/1

Norska ligan är färdigspelad. Odd slutade på tionde plats.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Ytterbacken, som drabbades av korsbandsskada hösten 2022, kom inte till spel i en enda match den här säsongen. RBK slutade på nionde plats i Eliteserien.

Adam Andersson, Rosenborg - 11/0

Norska ligan är färdigspelad. Enligt Nettavisen är Adam Anderssons framtid i klubben oviss, trots att han har kontrakt över nästa år. Sportchefen Mikael Dorsin uppges vilja dumpa ett par spelare.

Annons

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 22/9

Norska ligan är färdigspelad. Enligt Nettavisen är Wiedesheim-Pauls framtid i klubben oviss, trots att han har kontrakt över nästa år. Sportchefen Mikael Dorsin uppges vilja dumpa ett par spelare. Forwarden har tidigare öppnat för att lämna och pekat ut Sverige som ett alternativ.

Filip Ottosson, Sandefjord - 31/2

Ottosson spelade samtliga minuter i ligan den här säsongen i ett Sandefjord som slutade på 13:e plats. Mittfältaren har öppnat för att återvända till Sverige. ”Jag har alltid drömt om att spela i allsvenskan”, sa han till Fotbollskanalen i början av december.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 30/6

Norska ligan är färdigspelad och Sandefjord slutade på 13:e plats.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 30/3

Norska ligan är färdigspelad och Sarpsborg slutade på åttonde plats.

Annons

Ramon Pascal Lundqvist, Sarpsborg - 34/7

Ramon Pascal Lundqvist sitter på ett utgående kontrakt och har kopplats samman med klubbar som AIK och Hammarby. Nyligen uppgav fotbolldirekt.se att han nobbat AIK. Sarpsborgs svenske sportchef Hampus Andersson har sagt att klubben gärna vill behålla den offensive pjäsen, men att bollen ligger i Pascal Lundqvists händer.

David Fällman, Ålesund - 23/0

Norska ligan är färdigspelad och Ålesund slutade sist. David Fällman aviserade tidigare i år att han skulle flytta tillbaka till Sverige när kontraktet löpte ut.

Marcus Sandberg, HamKam - 26/9

Norska ligan är färdigspelad och HamKam slutade på elfte plats i serien.

William Kurtovic, HamKam - 31/0

Norska ligan är färdigspelad och HamKam slutade på elfte plats i serien.

Isak Pettersson, Stabæk - 28/7

Norska ligan är färdigspelad och Stabæk blev degraderat. Pettersson sitter på utgående kontrakt och har bekräftat intresse, bland annat från allsvenskan och Halmstads BK.

Annons

Kevin Kabran, Stabæk - 20/3

Norska ligan är färdigspelad och Stabæk blev degraderat. Kabran sitter på ett utgående avtal och har öppnat för att återvända till Sverige. ”Just nu håller jag alla dörrar öppna så får vi se vad det blir”, sa han nyligen till Fotbollskanalen.

Oscar Krusnell, Haugesund - 30/1

Norska ligan är färdigspelad och Haugesund höll sig med nöd och näppe kvar i Eliteserien.

Moonga Simba, Brann - 8/0

Norska ligan är färdigspelad och Brann slutade tvåa.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/6

Avstängd i lördagens 2-2-möte med Radomiak Radom. Det var sista matchen för höstsäsongen och Lech Poznan valde att sparka tränaren John van den Brom trots att laget ligger på tredje plats i ligaspelet.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 21/2

Mittfältaren hade en tung match mot Radomiak Radom. I den 33 minuten fick han gult kort och i den anda halvleken blev han varnad på nytt. Utvisad, därmed, och då var Lech Poznan i ledning med 2-0. Matchen slutade 2-2 och Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Annons

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Fotskadad och missade matchen mot Radomiak Radom. Mittbacken väntas vara tillbaka i januari.

Elias Andersson, Lech Poznan - 18/0

Hoppade in med kvarten kvar i 2-2-mötet med Radomiak Radom i lördags.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 24/1

Ytterbacken spelade hela matchen mot Widzew Lodz och svarade för en assist i 2-1-segern. Vid vinteruppehållet är Pogon Szczecin sexa i Ekstraklasa.

Gustav Berggren, Rakow - 30/0

Mittfältaren spelade Europa League-matchen mot Atalanta i torsdags, vilken slutade i 4-0-förlust. Rakow slutade sist i gruppen. I helgens 1-0-seger mot Korona i ligan var Berggren bänkad. Rakow är fyra i Ekstraklasa.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 13/0

Mendes hoppade in med tio minuter kvar av ordinarie tid när Braga förlorade mot Napoli med 2-0 i Champions League förra tisdagen. Resultatet innebar att Braga blev trea i gruppen. I helgens 1-0-förlust mot Benfica i ligan var ytterbacken bänkad. Braga är fyra i portugisiska ligan.

Annons

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 20/17

Fortsätter leverera. I torsdagens 3-0-seger mot Sturm Graz i Europa League svarade Gyökeres för ett mål innan han klev av i paus. Sporting blev tvåa i sin grupp. I måndagens stormatch mot Porto slog forwarden till med en fullträff i 2-0-segern och Sporting leder den portugisiska ligan. I mötet med Porto uppgavs Chelsea varit på plats för att scouta Gyökeres, som tränaren Ruben Amorim gång på annat bedyrat kostar 100 miljoner euro, ungefär 1,1 miljarder kronor. Amorim spår att transferryktena kan bli ett störningsmoment för Gyökeres. ”Det rör till det för alla spelare, jag tycker mig ibland se det på Inacio (mittbacken Goncalo). Viktor är inget undantag”, sa Amorim efter segern mot Sporting, enligt TVI Noticias. Gyökeres själv berättade att han kommer avslöja hemligheten bakom sin målgest om Sporting vinner ligan.

Annons

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 17/3

Forwarden spelade hela lördagsmatchen mot Al-Taawon, som slutade i 2-0-förlust. Al-Ettifaq är åtta i saudiska ligan.

Jacob Rinne, Al-Fateh - 19/0

Spelade i vanlig ordning från start, den här gången i 1-1-mötet med Al-Shabab i fredags. Al-Fateh är sjua i saudiska ligan.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 17/1

Bänkad i onsdagens 2-0-förlust mot RB Leipzig i Champions League. Young Boys blev trea i gruppen. I lördagens 3-1-triumf mot Stade Lausanne-Ouchy startade Persson och han spelade 87 minuter innan han blev utbytt. Laget toppar schweiziska ligan.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 16/0

Mittfältaren spelade 87 minuter innan han blev utbytt i 1-0-förlusten mot FC Wintherhur i söndags. Laget parkerar på tionde plats i schweiziska ligan, som består av tolv lag.

Annons

Nikolaj Möller, St. Gallen – 15/1

Utanför truppen i lördagens 1-0-seger mot Zürich. St. Gallen är tvåa i schweiziska ligan.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 8/1

Efter gott om speltid i början av säsongen har Lagerbielke under de senaste månaderna varit fast i tränaren Brendan Rodgers frysbox. Men i förra veckan fick han ett 15 minuter långt inhopp, och blev målskytt mot Feyenoord på övertid till seger med 2-1 hemma i den sista omgången i Champions League-gruppspelet. Därefter var han i helgen, för elfte ligamatchen i följd, utanför matchtruppen när det blev förlust mot Hearts med 0-2 på hemmaplan i ligaspelet. Celtic toppar ligan.

I förra veckan uppgav samtidigt Daily Record att Celtic är redo att sälja Lagerbielke i januari, och kommer att lyssna på eventuella bud. Brendan Rodgers svarade i sin tur därefter följande om svenskens framtid, enligt Football Scotland: ”Vi får se (vad som händer). ’Gus’ kom in och gjorde det avgörande målet i veckan (mot Feyenoord i Champions League). Vad som händer i januari löser sig nog själv”.

Annons

Nyligen gästade även Lagerbielke Fotbollskanalens podcast ”Lundh”, och pratade bland annat om hur det är att vara satt åt sidan i Skottland.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 20/0

Watson spelade inte i förra veckan, då den slovenska ligan har gått på vinteruppehåll. Maribor är på fjärde plats i ligaspelet.

Mirza Hasanbegovic, NK Domzale - 6/0

Hasanbegovic spelade inte i förra veckan, då den slovenska ligan har gått på vinteruppehåll. Domzale är på sjunde plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 8/1

Swedberg blev i förra veckan, för tredje ligamatchen i följd, kvar på bänken i 1-0-segern mot Granada hemma i La Liga. Celta är på 18:e-plats i ligan. Nyligen uppgav El Desmarque att Celta Vigo överväger att låna ut Swedberg resten av säsongen. Anledningen uppges vara att talangen ska få regelbunden speltid.

Annons

Carl Starfelt, Celta Vigo - 17/1

Mittbacken var i förra veckan, på grund av sjukdom, utanför lagets matchtrupp när det blev 1-0-seger mot Granada hemma i ligan. Celta Vigo är på 18:e-plats i La Liga.

Isak Jansson, FC Cartagena – 18/1

Jansson stod i förra veckan för 72 minuter i 0-3-förlusten mot Burgos hemma i andraligan. Cartagena är jumbo i andradivisionen.

Laorent Shabani, FC Andorra - 4/0

Shabani var i förra veckan utanför truppen, för andra ligamatchen i följd, mot Espanyol (1-1) hemma i andraligan. Senast han spelade i en ligamatch var i början av oktober. Andorra är på 17:e-plats i andradivisionen.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 14/0

Säsongen är över. Jeju United slutade på tredje plats i nedflyttningsserien i ligaspelet.

Annons

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 13/0

Säsongen är över, och Ulsan Hyundai blev ligamästare i Sydkorea. I februari väntar åttondelsfinal i asiatiska Champions League. I förra veckan lade Ulsan Hyundai ut ett ”juligt” klipp på sin Youtube-kanal, där spelare sjöng in julen. Bojanic och Ludwigson stod för en duett ihop, då de sjöng hiten ”Jingle Bells” ihop.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai – 34/9

Säsongen är över, och Ulsan Hyundai blev ligamästare i Sydkorea. I februari väntar åttondelsfinal i asiatiska Champions League. I förra veckan lade Ulsan Hyundai ut ett ”juligt” klipp på sin Youtube-kanal, där spelare sjöng in julen. Bojanic och Ludwigson stod för en duett ihop, då de sjöng hiten ”Jingle Bells” ihop.

THAILAND

Sean Sabetkar, PT Prachuap FC - 7/0



Annons

Sabetkar var i förra veckan utanför truppen i 3-1-segern mot Chonburi hemma i ligan. PT Prachuap FC är jumbo i den thailändska ligan.

William Weidersjö, Uthai Thani (Utlånad från Port FC) - 0/0

Weidersjö gick i förra veckan på lån från Port till Mikael Stahres Uthai Thani, men var inte med i truppen i lördagens möte med Lamphun Warrior (2-2) hemma i ligan. Uthai Thani är på åttonde plats i ligan.

Anthonio Sanjairag, Uthai Thani - 0/0

Sanjairag har varit utanför lagets matchtrupper under säsongen. Uthai Thani är på åttonde plats i ligan.

Niran Hansson, Buriram United - 0/0

Hansson har varit utanför lagets matchtrupper under säsongen. Buriram United är på fjärde plats i ligan.

TURKIET

Annons

Sam Larsson, Antalyaspor - 15/3

Svensken spelade inte i förra veckan, då alla matcher var uppskjutna. Anledningen är att Ankaragücüs president Faruk Koca i måndags slog till en domare i samband med en match i Süper Lig. Presidenten avgick sedan, och blev samtidigt avstängd på livstid från all fotboll i landet. Antalyaspor är sjua i ligan. Larsson var tidigare i år gäst i podcasten Lundh.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 15/1

Mittfältaren spelade inte i förra veckan, då alla matcher var uppskjutna. Anledningen är att Ankaragücüs president Faruk Koca i måndags slog till en domare i samband med en match i Süper Lig. Presidenten avgick sedan, och blev samtidigt avstängd på livstid från all fotboll i landet. Karagümrük är på 13:e-plats i ligan.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 16/6



Annons

Den tidigare Malmö FF-forwarden spelade inte i förra veckan, då alla matcher var uppskjutna. Anledningen är att Ankaragücüs president Faruk Koca i måndags slog till en domare i samband med en match i Süper Lig. Presidenten avgick sedan, och blev avstängd på livstid från all fotboll i landet. Hatayspor är på tionde plats i ligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig – 21/4

Forsberg stod i förra veckan för ett mål och 74 minuter i 2-1-segern mot Young Boys hemma i Champions League-gruppspelet. Därefter gjorde han i lördags sin sista hemmamatch med Leipzig mot Hoffenheim i Bundesliga. Svensken hoppade in, fick 24 minuter på planen och avgjorde med ett mål och en framspelning till 3-1. Kort efter slutsignalen bekräftade Leipzig att svensken i vinter flyttar till New York Red Bulls i MLS. Därmed blev svensken också hyllad av lagkamrater, ledare och supportrar på planen. Han var även själv känslosam, i en intervju i Viaplays sändning: ”Det är sådana här stunder man drömmer om. Jag är så glad över att jag fick sluta på det här sättet på min arena efter nio fantastiska år. Jag är så, så glad. Det är svårt att sätta ord på det. Jag är stolt över att ha varit en del av den här klubben med alla supportrar och den här staden”. Forsbergs sista match med Leipzig är mot Werder Bremen borta under tisdagskvällen i Bundesliga. Leipzig är trea i ligan.

Annons

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 17/1

Svanberg svarade i förra veckan för 90 minuter i 1-0-segern mot Darmstadt borta i Bundesliga. Wolfsburg är på nionde plats i ligan.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 8/0

Sarr var i förra veckan utanför truppen, på grund av knäproblem, i 1-0-segern mot Darmstadt borta i Bundesliga. Senast han spelade var den 21 oktober i ligan. Tränaren Niko Kovac sa nyligen att Sarr blir borta ett tag framöver, åtminstone resten av året. Wolfsburg är på nionde plats i ligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 6/0

Mittbacken blev under den gångna veckan noterad för 84 minuter i 0-1-förlusten mot Wolfsburg hemma i Bundesliga. Darmstadt är jumbo i högstaligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 10/1

20-åringen var i förra veckan, på grund av skada, utanför truppen i 0-1-förlusten mot Wolfsburg hemma i Bundesliga. Darmstadt är jumbo i högstaligan.

Annons

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 22/2

19-åringen gjorde i förra veckan 90 minuter i 2-0-förlusten mot Aberdeen borta i Europa Conference League-gruppspelet, samt 73 minuter i 3-0-förlusten mot Bayer Leverkusen borta i Bundesliga. Efter ligamatchen skrev tidningen Frankfurter Rundschau följande om Larsson: ”Hade mycket att springa på centralt, vilket han gjorde flitigt som vanligt, men hans kreativa intentioner uteblev”. Frankfurt är på åttonde plats i ligaspelet.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 19/7

Hrgota, som är kapten i Fürth, gjorde i förra veckan 85 minuter och ett mål mot Schalke 04 (2-2) på bortaplan i 2. Bundesliga. Greuther Fürth är på femte plats i andradivisionen.

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, tillhör Fürths reservlag, men fick inte speltid under förra veckan i tyska fjärdedivisionen. Greuther Fürth är på femte plats i 2. Bundesliga.

Annons

Andreas Linde, Greuther Fürth - 2/0

Målvakten, som den här säsongen agerar reserv, blev i förra veckan kvar på bänken mot Schalke 04 (2-2) borta i 2. Bundesliga. Senast han spelade var den 31 oktober i tyska cupen. Greuther Fürth är på femte plats i andradivisionen.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 9/0

Hussein fick i förra veckan ett 45 minuter långt inhopp mot Osnabrück (0-0) hemma i 2. Bundesliga. Hertha är på sjunde plats i andradivisionen. I förra veckan berättade även Husseins lagkamrat Gustav Christensen lite om deras vänskap på klubbens hemsida: ”Jag pratar mycket med Bilal Hussein, han är en rolig kille - jag kallar honom för min lillebror, trots att han är äldre än mig”.

Eric Smith, St. Pauli - 18/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren stod i förra veckan för 90 minuter mot Wehen Wiesbaden (1-1) hemma i 2. Bundesliga. St. Pauli är på andra plats i andraligan.

Annons

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 17/0

Ingelsson stod i förra veckan för 90 minuter i 3-0-torsken mot Paderborn borta i 2. Bundesliga. Matchen avbröts flera gånger med anledning av oroligheter på läktarplats. Hansa Rostock är på 16:e-plats i andradivisionen.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 18/1

Fröling svarade i förra veckan för 18 minuter i 3-0-torsken mot Paderborn borta i 2. Bundesliga. Matchen avbröts flera gånger med anledning av oroligheter på läktarplats. Hansa Rostock är på 16:e-plats i andradivisionen.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Mittbacken var i förra veckan, på grund av skada, utanför truppen i 3-0-segern mot Hannover hemma i 2. Bundesliga. Senast han spelade var den 1 november i tyska cupen. Holstein Kiel toppar den tyska andradivisionen.

Annons

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 4/0

Oudenne, 22, gjorde i förra veckan 45 minuter i 3-0-förlusten mot Holstein Kiel borta i 2. Bundesliga. Hannover är på åttonde plats i andraligan. Tidigare i år gjorde han en stor intervju med Fotbollskanalen.

Marko Johansson, Hamburg - 0/0

Johansson var under hösten i år på lån hos Halmstads BK med spel i allsvenskan, men efter säsongens slut bekräftade HBK att keepern lämnar. Han har kontrakt med HSV till sommaren 2025. Nyligen uppgav samtidigt den tyska tidningen Bild att HSV har fattat ett beslut om att göra sig av med Johansson. Den tyska klubben rapporteras inte vilja ha tillbaka målvakten, utan sägs helst se att parterna går skilda vägar framöver. HSV är på tredje plats i 2. Bundesliga.

UNGERN

Annons

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 19/1

Levi stod i förra veckan för 59 minuter mot Mezőkövesd (0-0) hemma i ligan. Puskás Akadémia är på fjärde plats i ligaspelet.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 43/0

Janssons säsong är över efter uttåg i MLS-kvartsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 9/0

Nilssons säsong är över efter uttåg i MLS-åttondelsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Rasmus Alm, St. Louis City - 23/3

Alms säsong är över efter uttåg i MLS-åttondelsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Christopher McVey, Inter Miami - 23/0

McVeys säsong är över. Inter Miami slutade som nästjumbo i östra divisionen, och missade därmed slutspel i MLS. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Annons

Mikael Marqués, Minnesota United - 1/0

Marqués säsong är över. Minnesota slutade på elfte plats i västra divisionen, och missade därmed slutspel i MLS. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.