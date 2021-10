SVENSKKOLLEN: Hareide kritiserar svensk: "Vet inte varför han gör sådana saker"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 14/0

26-åringen spelade hela rivalmötet mot Club Brügge, en match som slutade 1-1.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 6/0

Anfallaren satt på bänken för andra matchen i rad. Senaste starten för 25-åringen var den 15 augusti.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 9/2

Yttern satte Mechelens andra mål på straff, när laget gjorde 3-0 på 18 minuter mot Standard Liege. Matchen slutade 3-1 och Mrabti blev utbytt tio minuter innan full tid. Segern tar upp Mechelen till sjätte plats i tabellen, på samma poäng som Anderlecht.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 8/2

Vänsterspringaren spelade fram till Botevs ledningsmål mot CSKA 1948 (3-1). Vinsten gör att 27-åringens lag har samma poäng som serieledaren Ludogorets, som dock har två matcher färre spelade.

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 12/0

Mittbacken fick även han 90 minuter mot CSKA 1948.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 14 matcher/2 nollor

Stod i mål när tabellfyran spelade 1-1 mot åttan Brøndby. 29-åringen fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Simon Tibbling, Randers FC – 15/0

27-åringen byttes ut i halvtid och fick betyget två.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 7/0

Vänsterbacken satt på bänken under 3-1-vinsten mot Lincoln Red Imps i Conference League, men saknades i truppen som mötte Viborg (1-1) och fick spela i reservlaget istället.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 1/0 nollor

Satt på bänken mot Lincoln och Viborg men fick stå i reservlagsmatchen mot Brøndby (1-2).

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0



FCK:s tredjemålvakt har bara fått spela i U19-laget.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 17/0

24-åringen spelade först 90 minuter i Europa League när FCM föll med 3-1 mot Braga. Lika mycket speltid blev det i 4-0-vinsten mot Århus sedan, där högerbacken spelade fram till ledningsmålet och fick betyget tre.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 3/0

Mittfältaren hoppade efter en skadefrånvaro in i den 71:a minuten mot Braga, och spelade sedan 90 minuter mot Århus. Där gavs 22-åringen betyget fyra.

Simon Hedlund, Brøndby – 15/1

Anfallaren spelade 73 minuter när Brøndby förlorade i Europa League med 3-0 mot Lyon. Ungefär lika länge spelade 28-åringen i 1-1-matchen mot Randers och fick en trea i betyg.

Oskar Fallenius, Brøndby – 6/1

19-åringen bänkades mot Lyon och fick inte plats i truppen som mötte Randers.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Nyförvärvet missar resten av årets spel på grund av en axelskada.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 11/5 nollor

Efter 4-0 mot SønderjyskE ligger Rinnes lag trea bakom Midtjylland och FCK i Superligaen. Rinne stod som vanligt i målet.

Tim Prica, Ålborg BK – 11/0

19-åringen hoppade in i den 78:e minuten mot SønderjyskE.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

Målvakten har varit utanför truppen hela säsongen.

Niklas Backman, AGF Århus – 0/0

32-åringen rehabiliterar en knäskada.

Eric Kahl, AGF Århus – 10/2

Vänsterbacken spelade 90 minuter mot Midtjylland och gavs betyget två. AGF ligger nia i tabellen.

Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 11/0

Varnad och spelade en knapp timme mot Ålborg.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 11/0

19-åringen spelade hela matchen i mittförsvaret mot Silkeborg, som FCN förlorade med 4-1. Det var tabellsjuans femte raka förlust.

Kevin Custovic, Velje BK – 7/0

Fick speltid i reservlaget förra veckan och fanns inte med i truppen som förlorade mot Odense med 6-0.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 5/0

28-åringen spelade hela matchen mot Nordsjælland och gjorde sin första poäng i och med framspelningen till det avslutande 4-1-målet. Silkeborg ligger femma i Superligaen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 7/0

Mittbacken spelade 90 minuter både mot Villarreal i Champions League (2-1) och i 1-1-mötet med Everton. Han fick betyget 4/10 i tidningen Manchester Evening News efter båda matcherna.

Anthony Elanga, Manchester United – 1/0

Anfallaren satt på bänken mot Villarreal och fick spela i U23-laget förra helgen. Där blev det ett mål och en assist i 3-1-segern mot Liverpool.

Emil Krafth, Newcastle United – 3/0

Högerbacken bänkades i 2-1-förlusten mot Wolves. Hans lag ligger näst sist och har ännu inte vunnit i Premier League.

Pontus Jansson, Brentford – 7/0

Lagkaptenen spelade hela matchen borta mot West Ham, som nykomlingen vann med 1-2. Sajten football.london ger mittbacken betyget 7/10 efter derbyvinsten som tar Brentford upp till sjunde plats.

Kem Sema, Watford – 7/0

Vänsteryttern kom in i halvtid när hans lag föll mot Leeds med matchens enda mål. Det blev Xisco Muñoz sista match som tränare i Watford, som ersätter spanjoren med Claudio Ranieri. Semas betyg i Watford Observer blev 4/10.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 11/9

23-åringen byttes ut efter 64 minuter när Coventry krossades av Luton som vann med 5-0 i veckoomgången. Sedan reste sig tabelltrean och slog tillbaka Fulham med 4-1, där Gyökeres gjorde två nya mål. Anfallaren gavs av Coventry Telegraph betyget 9,5/10 efter den matchen och en femma för den förra.

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) – 6/1 nollor

Blades föll i förra veckan mot Middlesbrough med 2-0 och sedan Bournemouth med 2-1. Målvakten stod i båda matcherna och fick betyget 7/10 i tidningen The Yorkshire Post efter Boro-matchen.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 26/0

Lagkaptenen spelade 90 minuter när nedflyttningsserien inleddes med 1-1 för IFK mot FC Honka.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn – 8/0

Högerbacken klev in och spelade hela matchen på mittfältet mot Honka. IFK har fem poäng ner till kvalplatsen.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 14/7 nollor

Målvakten har opererat ett finger och missade förra veckans matcher.

Gustaf Backaliden, SJK – 16/1

Mittfältaren har inte varit med i truppen sedan slutet av juli.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1

Klaksvík var spelledig den gångna helgen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 6/0

Niclas Eliasson, Nimes - 11/2

Yttern spelade hela matchen när Nimes kryssade (2-2) mot Auxerre i helgen. Nimes ligger elva i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

19-åringen fick hoppa in i den 83:e minuten hemma mot Valenciennes (förlust med 2-1) i lördags. Caen ligger tolva i Ligue 2 för tillfället.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

Målvakten satt på bänken mot Amiens (0-0). Petterssons lag ligger etta i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 9/2

Forwarden startade mot Toulouse i lördags och fick spela 72 minuter. Matchen slutade 0-0. Amiens ligger på den negativa kvalplatsen i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 4/1

Landslagsforwarden gjorde sitt första mål i nya klubben i förra veckan. Det kom mot Al Nasr (2-2), då Kiese Thelin spelade 78 minuter. Två sena baklängesmål gjorde att svensken inte fick bli hjälte. Baniyas ligger tia i serien.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 6/0

Högerbacken spelade 90 minuter i 0-0-matchen mot Apollon Smirnis i helgen. Sundgren blev sent inkallad till A-landslagstruppen efter ett återbud från Mattias Johansson. Aris ligger elva i ligan, efter att ha startat säsongen med fem minuspoäng.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 5/0

Forwarden satt på bänken i 3-1-segern mot Panetolikos i söndags. AEK ligger fyra i tabellen.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 5/0

Hoppade in i den 86:e minuten mot AEK Aten (förlust med 3-1) i söndags. Panetolikos ligger sjua i serien.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) – 5/0

Mittfältaren byttes in i den 79:e minuten i stormötet med Olympiakos (0-0) och blev varnad i den 101:e (!) minuten. Panathinaikos ligger sexa i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 1/1

Forwarden har problem med en hälsena och missade veckans matcher i Champions League och Serie A.

Dejan Kulusevski, Juventus – 9/0

Två nya matcher, två nya inhopp. Ett i den 65:e minuten mot Chelsea (seger med 1-0) i Champions League och ett i derbyt mot Torino (seger med 1-0) i ligan. Storlaget ligger på plats sju i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria – 7/0

Mittfältaren byttes in i den 73:e minuten mot Udinese (3-3) i helgen. Sampdoria ligger på plats 15 i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 8/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Bologna tog en fin skalp hemma mot Lazio. Laget vann med 3-0. Bologna ligger nu nia i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 1/0

Mittfältaren har fått göra Serie A-debut! Men det blev ingen rolig match för laget. Man föll nämligen med 4-0 borta mot Hellas Verona. Sher hoppade in i paus. Spezia ligger näst sist i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Salernitana – 5/0

Backen spelade 90 minuter när nykomlingen tog sin första Serie A-seger för säsongen, hemma mot Genoa (1-0). Nu har den tidigare jumbon tagit klivet upp till plats 18 i tabellen.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Marcus Rohdén, Frosinone – 7/1

Mittfältaren hoppade in i den 61:a minuten hemma mot Cittadella (förlust med 1-0) i lördags. Frosinone ligger åtta i Serie B-tabellen.

John Björkengren, Lecce - 7/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Lecce slog Monza med 3-0 i fredags. Laget ligger fyra i Serie B.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 29/3

Högerbacken spelade 76 minuter när hans lag föll med 2-1 hemma mot Shimizu S-Pulse. Just nu ligger Avispa Fukuoka åtta i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 24/0

Mittfältaren har en bra vecka bakom sig. Först säkrade Forge avancemang till kvartsfinal i Concacaf League genom att vinna returen mot Independiente från Panama med 2-0 (assist av Achinioti Jönsson) och därefter slog man Atletico Ottawa med 2-0 i ligan i söndags. Achinioti Jönsson spelade 90 minuter i båda matcherna. Forge ligger trea i ligan.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 7/2

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 4/0

Hajduk Split kryssade i toppmötet med Osijek i söndags. Kacaniklic hoppade in i paus. Laget ligger fyra i ligan men har bara tre poäng upp till förstaplatsen.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 5/3

Mittfältaren är skadad och missade helgens match mot Ajax.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) – 5/0

Mittbacken spelade hela matchen när Willem II föll med 3-2 borta mot Heracles. Laget ligger just nu fyra i Eredivisie.

Max Svensson, Willem II - 8/1

Paulos Abraham, Groningen - 5/0

Forwarden startade mot Twente i fredags men blev utbytt efter en timmes spel. Matchen slutade 1-1. Groningen ligger på plats 15 i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 4/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Twente.

Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 0/0

Mittbacken var utanför truppen mot Twente.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Vänsterbacken hoppade in efter en timme mot Twente.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 1/0

Den 19-årige forwarden tillhör egentligen U21-laget men fick en plats i truppen till Eredivisie-mötet med Twente - och även chansen att hoppa in. Dock så sent som i den 94:e minuten. Men nu är åtminstone A-lagsdebuten avklarad för Kalmar FF-spelaren.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 8/0

Forwarden hoppade in i den 72:a minuten mot RKC Waalwijk i lördags och såg ut att bli matchhjälte när han gjorde sitt första mål för nya klubben, men det blev bortdömt efter VAR-granskning. Matchen slutade 1-1. Go Ahead Eagles ligger på plats 13 i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 7/0

Forwarden spelade 61 minuter i 1-0-segern mot Zwolle i helgen. Heerenveen ligger sjua i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 3/0

Vänsterbacken är tillbaka efter att ha brutit sin käke, men satt på bänken under hela matchen mot Zwolle.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 3/0

Mittfältaren hoppade in i 61:a minuten mot Zwolle. Två minuter senare avgjorde Heerenveen.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 7/0

Mittfältaren startade mot NEC Nijmegen i lördags men blev utbytt i paus, när Fortuna Sittard förlorade med 3-1. Laget ligger näst sist i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 5/0

Satt på bänken under hela matchen mot NEC Nijmegen.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 1/0

Den talangfulle mittfältaren fick göra Eredivisie-debut i helgen. Mot NEC Nijmegen byttes 20-åringen in i paus. Johansson har aviserat att han tänker spela landslagsfotboll för Irland, men han har ännu inte gjort någon A-landskamp för landet.

Jesper Karlsson, AZ - 10/3

Karlsson spelade 90 minuter i Europa Conference League mot Jablonec i torsdags (seger med 1-0) och därefter 81 minuter mot Cambuur i ligan. Den sistnämnda matchen vann AZ med 3-1 och den svenske forwarden bjöd på en assist. AZ ligger tolva i Eredivisie.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 16/2

Hoppade in och fick spela 26 minuter när Brann kryssade, 1-1, i det extremt viktiga bottenmötet med Mjøndalen. Hade ett jätteläge att avgöra, men sköt utanför. Var sedan millimeter från ett segermål i slutet när han träffade kryssribban. Brann ligger nu på negativ kvalplats på 18 poäng, en pinne före Stabæk och tre före just Mjøndalen.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 17/1

Mittfältaren byttes ut efter 76 minuter när Kristiansund 1-0-besegrade Rosenborg i ett toppmöte och gick upp på tredjeplatsen.

Elias Hadaya, Kristiansund, 1/1 nolla

Svensken är tydlig tvåa bakom Sean McDermott och har bara fått göra ett inhopp på 37 minuter i år.

Andreas Linde, Molde – 21/6 nollor

Stod mellan stolparna när Molde bortabesegrade Odd med 3-1 och tog en viktig seger i guldstriden. Molde är tvåa med tre poäng upp till Bodø/Glimt.

Marcus Sandberg, Stabæk – 23/7 nollor

Stabæk spelade två ligamatcher förra veckan - båda på hemmaplan. Först höll Sandberg nollan i 0-0-matchen mot Strømsgodset innan han fick släppa tre bollar förbi sig mot Bodø/Glimt i 0-3-förlusten. Stabæk har det fortsatt tungt och ligger näst sist i Eliteserien.

Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen), 4/0

Den förre IFK Göteborg-försvararen hann bara spela två matcher i Norge innan han bröt nyckelbenet. Förra veckan fick han äntligen göra comeback med två inhopp på fem respektive 20 minuter.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/1

Spelade 84 minuter i 1-2-förlusten mot Viking. Sandefjord ligger elva i ligatabellen.

Kevin Kabran, Viking - 22/2

Blev överraskande kvar på bänken i 2-1-segern mot Sandefjord efter att ha startat 16 och hoppat in i resterande fyra ligamatcher dessförinnan. Viking ligger femma.

Anton Salétros, Sarpsborg - 22/3

Verkar ha hittat formen på sistone. I 2-1-segern mot Lillestrøm kom två assist från Salétros, vilket innebär att han nu har gjort fem assist på de sex senaste ligamatcherna. Blev dock utbytt efter 68 minuter med en skada, men i ett sms till Fotbollskanalen hälsar Saletros att han är tillbaka i spel redan till nästa match.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 2/0

Skadade sig den 29 augusti i matchen mot Sandefjord när han vred till foten på konstgräsplanen. Blir borta från spel i ytterligare två till fyra veckor.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 17/11

Lyckades inte bygga vidare på sin fina målform med fem mål på tre ligamatcher när Rosenborg föll med 0-1 borta mot Kristiansund. Men så var Rosenborg också en man mindre hela matchen igenom.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 14/3

Blev kvar på bänken mot Kristiansund.

Adam Andersson, Rosenborg - 28/1

Blev utvisad redan efter 18 sekunders spel mot Kristiansund efter en tröjdragning på motståndaren Moses Mawa framför eget mål. Enligt norska tidningen VG var det den snabbaste utvisningen i Eliteserien sedan 1963.

- Jag påverkar absolut inte tillräckligt mycket för att störa hans avslut. Det är absolut kontakt. Sedan försöker han sig på en konstspark och då ser det mycket värre ut än vad det är. Det är inte rött kort, säger Andersson till norska Discovery+.

Rosenborgs tränare Åge Hareide var missnöjd med Anderssons agerande efteråt.

- Jag vet inte varför han gör sådana saker. Det var tidigt i matchen, så han var kanske inte tillräckligt påskruvad. Det är hans zon och han kommer för sent. Då får han rött kort, och det är synd för laget och för matchen, säger Hareide.

Anderssons svar:

- Jag köper det (Hareides missnöje). Jag sätter laget i en riktigt dålig sits efter 20 sekunder. Självklart.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Spelade 90 minuter i förlusten mot Kristiansund.

Pavle Vagic, Rosenborg, 5/0

Startade på innermittfältet och blev utbytt efter 71 minuter mot Kristiansund. Verkar därefter ha fått ett gult kort från avbytarbänken i slutminuterna. Rosenborg ligger nu fyra i ligan med sju poäng upp till serieledning.

Amor Layouni, Vålerenga - 20/3

Albin Mörfelt, Vålerenga, 4/0

Var helt utanför truppen mot Strømsgodset.

Tom Pettersson, Lillestrøm, 9/2

Har en given plats i mittförsvaret och spelade återigen 90 minuter i 1-2-förlusten mot Sarpsborg. Nykomlingen Lillestrøm ligger nu sexa.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm, 24/2

Utbytt efter 76 minuter i matchen mot Sarpsborg.

Albin Sporrong, Mjøndalen, 7/1

Mittfältaren fick två gula kort inom loppet av fem minuter i slutet av första halvlek när han stoppade två kontringar. Mjøndalen lyckades dock få med sig en viktig poäng hemma mot Brann (1-1) som gör att laget alltjämt har vittring på kvalplatsen nere i bottenstriden. Upp till Brann skiljer det fortfarande tre poäng med nio omgångar kvar.

Daniel Janevski, Mjøndalen, 4/0

Leopold Wahlstedt, Odds BK, 7/3 nollor

Spelade sin fjärde raka ligamatch när Odd föll med 1-3 hemma mot Andreas Lindes Molde. Nu ligger Odd på tionde plats i ligan.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 8/0

Missade 3-1-segern mot Legia Warszawa med en fotledsskada som väntas hålla Ceesay borta från spel i ytterligare fem veckor. Lechia ligger tvåa i ligan.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 10/7

Forwarden bjöd på ytterligare en fullträff när Lech Poznan enkelt avfärdade toppkonkurrenten Slask Wroclaw med 4-0. Poznan toppar tabellen med 21 poäng på tio omgångar.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 10/0

Spelade 90 minuter igen efter att ha blivit utbytt i de två föregående ligamatcherna och har en given plats på innermittfältet.

Mattias Johansson, Legia Warszawa, 4/0

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo, 0/0

Väntar fortfarande på sin säsongsdebut i Maritimo. Den förre Hammarby-spelaren har suttit på bänken vid ett tillfälle, men annars varit fast utanför matchtruppen.

Philip Tear, Tondela, 0/0

RYSSLAND

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 11/0

Spelade 90 minuter i 0-0-matchen mot CSKA Moskva för ett Krasnodar som ligger femma i ligan.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 10/0

Spelade hela matchen i 2-1-segern borta mot Lokomotiv Moskva och fick syna det gula kortet efter 68 minuter.

Armin Gigovic, FK Rostov – 8/0

Gjorde sin första assist för säsongen och spelade 90 minuter mot Lokomotiv Moskva. Rostov ligger på 13:e plats av 16 lag.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 11/0

Missade såväl Europa League-matchen mot Napoli (seger med 3-2) som ligamatchen mot Achmat Groznyj (seger 1-0) med en skada. Spartak hoppas ha Larsson tillbaka igen direkt efter landslagsuppehållet.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 9/0

Besard Sabovic, FK Chimki, 8/0

Blev kvar på bänken mot Arsenal Tula för Chimki som ligger sist i den ryska högstaligan.

Axel Björnström, Arsenal Tula, 5/0

Blev kvar på bänken i svenskmötet med Chimki. Arsenal Tula ligger på 14:e plats, vilket ger negativt kval, efter tio omgångar.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem, 7/1

Spelade 63 minuter i 1-1-matchen hemma mot Al-Hilal. Strandbergs Al-Hazem ligger på tionde plats av 16 lag.

Robin Quaison, Al-Ettifaq, 6/3

Utbytt efter 88 minuter i den mållösa hemmamatchen mot Al-Fateh. Quaisons Al-Ettifaq är placerat på tolfte plats efter sju omgångar.

SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Den förre Malmö FF-mittbacken har inte spelat någon tävlingsmatch sedan den 16 september i fjol, då med U21-laget.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander har opererat sitt ena knä och missar resten av Sveriges VM-kval. Rangers hoppas att svensken är redo för spel igen runt december i år som tidigast. Rangers toppar den skotska högstaligan.

Melker Hallberg, Hibernian - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i år på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel under säsongsupptakten. Hibernian är på tredje plats i den skotska ligan.



Carl Starfelt, Celtic - 15/1

Starfelt kom i förra veckan till spel i två matcher. Mittbacken gjorde 90 minuter i 4-0-förlusten mot Bayer Leverkusen på hemmaplan i Europa League-gruppspelet och lika många minuter i helgens 2-1-seger mot Aberdeen borta i ligan. Celtic är på sjätteplats i ligan med sex poäng upp till Rangers i serieledning.

SPANIEN



Alexander Isak, Real Sociedad - 6/1



John Guidetti

, Deportivo Alavés - 6/0

Ludwig Augustinsson

, Sevilla - 0/0

Isak missade förra veckans möte med Monaco (1-1) hemma i Europa League-gruppspelet på grund av skada, men gjorde i helgen comeback med ett 34 minuter långt inhopp mot Getafe (1-1) på bortaplan i La Liga. Real Sociedad är placerat på tredje plats i den spanska högstaligan.Den 29-årige anfallaren hoppade i helgen in i 29 minuter i 1-0-förlusten mot Athletic Club i La Liga. Alavés är nästjumbo i ligaspelet med tre poäng efter sju matcher.Landslagsbacken har ännu inte fått göra debut för Sevilla. I förra veckan blev han kvar på bänken mot Wolfsburg (1-1) i Champions League-gruppspelet, samt i 1-0-förlusten mot Granada i La Liga. Sevilla är på fjärde plats i ligan.

THAILAND



Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hansson hoppade i förra veckan in i den 93:e minuten i 2-0-segern mot Prachuap på bortaplan i den thailändska högstaligan. Buriram United toppar ligatabellen.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 2/0

Sanjairag hoppade i helgen in i den 70:e minuten i 3-2-förlusten mot Chiangrai United på hemmaplan i den thailändska högstaligan. Chonburi är fyra i ligan.



TJECKIEN



David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 15/4

27-åringen gjorde i förra veckan ett 15 minuter långt inhopp i 1-0-segern mot Rangers i Europa League-gruppspelet. Därefter var han i helgen utanför truppen i 1-0-segern mot Slavia Prag i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är på andra plats i ligan med fyra poäng upp till Viktoria Plzen i serieledning.



Aiham Ousou, Slavia Prag – 6/0

Ousou gjorde i förra veckan 90 minuter i 2-1-förlusten mot Feyenoord borta i Europa Conference League-gruppspelet. Därefter gjorde han i helgen 41 minuter i 1-0-förlusten mot Sparta Prag borta i den tjeckiska högstaligan. Ousou blev utvisad i derbyt efter 41 minuter, då han drog på sig två gula kort. Det första kortet kom i den 28:e minuten och det andra i den 41:a minuten. Sparta gjorde sedan mål i den 42:a minuten. Slavia Prag är trea i ligan med fem poäng upp till Viktoria Plzen i serieledning.

TURKIET



Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 7/0

Durmaz kom i förra veckan till spel i 60 minuter i 3-1-segern mot Basaksehir hemma i den turkiska högstaligan. Fatih Karagümrük är på sjunde plats i ligan.



Eric Björkander, Altay SK – 6/1

Den tidigare Mjällby-spelaren är ordinarie i Altay och gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 4-1-förlusten mot Gaziantep FK borta i den turkiska högstaligan. Altay är placerat på femte plats i Süper Lig.



Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 8/0

Holméns Rizespor går ruggigt tungt i Süper Lig. I förra veckan gjorde svensken 90 minuter på planen i 3-2-förlusten mot Galatasaray hemma i den turkiska högstaligan. Det var lagets sjunde förlust på åtta matcher den här säsongen. Rizespor är sist i tabellen med en poäng i Süper Lig.

TYSKLAND



Emil Forsberg, RB Leipzig - 10/2

Sebastian Andersson, Köln - 8/1

30-åringen gjorde i helgen sitt första mål för säsongen i 3-1-segern mot Greuther Fürth i Bundesliga. Han blev även varnad och fick spela i 85 minuter i hemmamatchen. Köln är placerat på sjätte plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 8/1

27-åringen gjorde i helgen 90 minuter på planen när Bielefeld föll mot Bayer Leverkusen med 4-0 på hemmaplan i Bundesliga. Arminia Bielefeld är placerat på 16:e plats i den tyska högstaligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 8/3



Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 0/0



Eric Smith, St. Pauli - 5/0

Kapten Hrgota stod i helgen för 63 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Köln på bortaplan i Bundesliga. Greuther Fürth är jumbo med en poäng efter sju omgångar.28-åringen är på väg tillbaka från skada och har ännu inte kommit till spel under den här säsongen. St. Pauli toppar den tyska andraligan.Smith är skadad och har varit utanför lagets matchtrupp till de två senaste ligamatcherna. St. Pauli toppar den tyska andraligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 10/0

Den 23-årige mittfältaren gjorde i helgen ett 23 minuter långt inhopp i 2-0-segern mot Holstein Kiel borta i den tyska andraligan. Hansa Rostock är på 14:e-plats i ligan.

Niklas Hult, Hannover 96 - 8/0

Den 31-årige vänsterbacken gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Nürnberg (0-0) på bortaplan i den tyska andraligan. Hannover är på 13:e-plats i ligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 9/1

Peterson gjorde i helgen 71 minuter på planen i 3-2-förlusten mot Paderborn hemma i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf är placerat på tolfte plats i ligan.

Marko Johansson, Hamburg - 0/0

Den tidigare Malmö FF-målvakten är andremålvakt i HSV och satt i helgen på bänken mot Erzgebirge Aue (1-1) i den tyska andraligan. Hamburg är sjua i ligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 3/0

Mittbacken gjorde i helgen 90 minuter på planen i 6-1-segern mot Sandhausen borta i den tyska andraligan. Dessutom stod han för en assist i matchen. Efter en hörna bröstade han bollen på en motståndare, vilket gjorde att Emir Karic sedan kunde sätta bollen i mål till 6-1. Darmstadt är placerat på nionde plats i ligaspelet.



USA



Robin Jansson, Orlando City - 24/2



Jansson var i förra veckan utanför Orlandos trupp mot Nashville (2-2) på bortaplan och gjorde sedan 90 minuter på planen i 2-1-segern mot DC United hemma i MLS. Mot DC United stod han dessutom för sitt andra mål för säsongen, vilket betydde 1-1 i matchen. Jansson slog till på en retur från nära håll efter en hörna och satte bollen i nättaket. Sedan avgjorde Daryl Dike till 2-1 i den sjunde övertidsminuten. Orlando är på fjärde plats i den östra divisionen i MLS.

Anton Tinnerholm, New York City – 25/0

30-åringen stod i förra veckan för 90 minuter i 2-0-förlusten mot Chicago Fire på bortaplan i MLS. Därefter gjorde han i helgen 33 minuter på planen mot Nashville (0-0) på hemmaplan i ligan. Tinnerholm skadade sig som Nashville och berättade i måndags, för Fotbollskanalen, att hans hälsena är av och att han blir borta i minst nio månader med rehabilitering: "Sista dygnet har det varit väldigt många tårar. Jag har varit förskonad från allvarligare skador, men inte den här gången. Så det har varit väldigt mycket tankar". New York City är på sjätte plats i den östra divisionen i MLS.

Adam Lundqvist, Houston - 21/0

Lundqvist skadade nyligen sitt ena knä och berättade, den 27 september, om det i ett sms till Fotbollskanalen: "Det var lite segt. Jag fick en smäll på knäskålen, så den hoppade ur led, men jag klarade mig från några större skador. De säger att jag är tillbaka om 3-5 veckor". Houston är nästjumbo i den västra divisionen i MLS.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 2/0

Henriksson gjorde i förra veckan ett 14 minuter långt inhopp i 1-0-segern mot Austria Wien i den österrikiska högstaligan. Wolfsberger är på sjätte plats i ligan.

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 12/2

20-åringen gjorde i förra veckan 79 minuter på planen och en assist mot SV Ried (1-1) på bortaplan i den österrikiska högstaligan. Det var talangens femte assist på tio ligamatcher den här säsongen. Totalt sett är han noterad för två mål och fem assist på tolv framträdanden. Austria Klagenfurt är placerat på tredje plats i ligan.