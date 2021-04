SVENSKKOLLEN: Hareide rasar: "Det är oförståeligt"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 11/0

Efter knäoperationen tränar anfallaren delvis med resten av laget, skriver tidningen Gazet van Antwerpen.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 31/6

Från en offensiv mittfältsroll spelade Mrabti fram till ledningsmålet mot Zulte Waregem. Mechelen vann till slut med 4-2 och Mrabti byttes ut i minut 67.



Victor Wernersson, KV Mechelen – 9/0

Med den ordinarie vänsterbacken Lucas Bijker tillbaka fick Wernersson inte ens plats på bänken mot Zulte Waregem.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Demir har inte varit med i truppen på hela säsongen.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 8/1

Spelade på vänsterkanten när hans lag vann mot Botev Vratsa med 1-2.

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 6/0

Mittbacken fick också 90 minuter och blev varnad i ovanstående match.

CYPERN

Junes Barny, EN Paralimniou – 9/0

Mittfältaren startade mot APOEL Nicosia när hans lag förlorade för fjärde matchen i rad (1-0). EN Paralimniou har sju poäng upp till säker mark.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 26/8 nollor

Målvaktens lag föll mot FC Nordsjælland med 3-4 i mästerskapsserien. Dessförinnan vann hans lag den första semifinalen i cupen mot Aarhus med 0-2.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 26/6 nollor

Bänkad för andra matchen i rad när FCK vann derbyt mot Brøndby med 1-3.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 16/0

Spelade 90 minuter för andra helgen i följd när Aarhus besegrades med 1-4. Han fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet. I den första cupsemifinalen mot SønderjyskE (1-0) hoppade högerbacken in i den 66:e minuten.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 31/1

21-åringen ställdes över i cupen men spelade hela matchen mot Aarhus och fick betyget fyra.

Simon Hedlund, Brøndby – 25/6

Anfallarens lag ligger fyra poäng bakom ettan Midtjylland efter förlusten mot FCK. Hedlund spelade 87 minuter och gavs betyget tre.

Oskar Fallenius, Brøndby – 3/0

Mittfältaren kom inte med i truppen mot FCK.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 24/6 nollor

Målvakten räddade sitt lag flera gånger om i 2-2-matchen mot Lyngby. AaB toppar nedflyttningsserien efter två omgångar.

Tim Prica, Aalborg BK – 19/1

Anfallaren hoppade in efter en timme i ovanstående match.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 7/1

Mittfältaren har missat de två senaste matcherna på grund av en lättare muskelskada. Tränaren Marti Cifuentes tror inte att säsongen är över för Hiljemark, skriver bold.dk.

Niklas Backman, Aarhus GF – 5/0

Lagkaptenen har återhämtat sig från knäskadan snabbare än förväntat och gjorde sina första minuter för i år under ett kort inhopp mot Midtjylland.

- Det var fantastiskt att vara tillbaka på banan efter en lång skadepaus, men det kunde vara en bättre match att komma in i, säger han till AGFTV efter 1-4-förlusten.

William Eskelinen, Aarhus GF – 6/0 nollor

24-åringen satt på bänken i cupen mot Randers. Men eftersom förstamålvakten Kamil Grabara insjuknade inför matchen mot Midtjylland fick Eskelinen vakta målet för första gången sedan september förra året. Betyget blev 3/6 i Ekstra Bladet.

Pierre Bengtsson, Velje BK (utlånad från FC Köpenhamn) – 20/0

Fick 90 minuter både mot Lyngby (0-0) och mot Odense, där vänsterbacken spelade fram till matchens enda mål. Han var tillsammans med målskytten Allan Sousa den enda som fick betyget fyra efter mötet. Lyngby-insatsen gav bara Bengtsson en tvåa, men hans lag är på säker mark med sex poäng ner till nedflyttningszonen.

Diego Montiel, Velje BK – 14/2

Fanns inte med i de två senaste trupperna.

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 15/0

Vänstermittfältaren fick 90 minuter och spelade fram till det fjärde målet i segern mot Randers (3-4). Ett par dagar innan matchen flyttades den tidigare BP-spelaren dessutom upp till A-laget permanent från U19-truppen.

Emil Holm, SønderjyskE – 7/0

20-åringen spelade 73 minuter i uddamålsförlusten mot Midtjylland i cupen. Mot Horsens byttes Holm ut i halvtid när hans lag förlorade med 2-3 för andra ligamatchen i rad.



ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 11/3 nollor

Stod i den mållösa matchen på bortaplan mot Brighton. Olsen fick betyget 6/10 i tidningen Liverpool Echo.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 35/1

Mittbacken spelade fram till ett av målen när Granada besegrades med 0-2 i den första kvartsfinalen i Europa League, och följde upp det med 90 nya minuter i 1-3-segern mot Tottenham på bortaplan. 26-åringen fick högst betyg av alla (8/10) i Manchester Evening News efter Granada men gavs sedan bara en femma på grund av misstaget vid Tottenhams mål.

Emil Krafth, Newcastle United – 17/0

Satt på bänken när hans lag slog Burnley (1-2) på bortaplan. Newcastle har nu sex poäng ner till Fulham på nedflyttningsplats.

Joel Mumbongo, Burnley – 7/0

22-åringen hoppade in under slutminuterna mot Newcastle. Det var anfallarens första Premier League-inhopp sedan i slutet av februari, och under tiden har han gjort fyra mål på sex matcher i U23-laget.

Viktor Gyökeres, Coventry City (utlånad från Brighton) – 28/4

22-åringen hoppade in i den 79:e minuten borta mot Bournemouth. Då var ställningen redan 3-1 till hemmalaget som utökade på tilläggstid. Coventry Telegraph gav honom betyget 5/10 efter inhoppet.

Pontus Jansson, Brentford – 19/0

Lagkaptenen spelade 90 minuter när Brentford mötte Birmingham och spelade oavgjort (0-0) för fjärde matchen i rad sedan Janssons comeback. Den sviten bröts sedan med en 0-5-vinst borta mot Preston.

Ken Sema, Watford – 37/6

Fick 78 minuter i 2-0-segern mot Reading och gavs betyget 5,5/10 i Watford Observer. Hans lag är med en match mer spelad nio poäng före tredjeplacerade Brentford i The Championship.

Viktor Johansson, Rotherham United – 16/3 nollor

Målvakten stod i det mållösa bottenmötet mot Huddersfield. Rotherham har sex poäng upp till Coventry – som har tre matcher mer spelade – ovanför nedflyttningsstrecket.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 3/0

IFK fick en träningsmatch inställd efter att en av tränarna smittats av covid-19.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 0/0

Satt på bänken när HJK vann semin i finska cupen med 4-0 mot FC Inter.

Gustaf Backaliden, SJK – 5/0

Saknades i träningsmatchen mot FC Haka som SJK vann med 1-2.

Philip Hellqvist, KuPS – 0/0

Nyförvärvet saknades när KuPS 2-1-besegrade FC Honka och gick till final i den finska cupen.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 3/0

Spelade 72 minuter som vänsterback när tabellettan fortsatte segertåget och vann med 3-0 mot EB/Streymur.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 25/4

Yttern spelade 67 minuter i Nimes kryss (1-1) borta mot Brest i söndags. Laget ligger på kvalplats ner till Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Unge talangen var inte med i truppen till veckans A-lagsmatch. Caen ligger på plats 15 i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 2/2

Toulouse har drabbats av flera covid-fall, och Pettersson missade den gångna veckans två matcher. Laget tog sig vidare i franska cupen (seger med 2-1 mot Saumur) och kryssade (1-1) mot Guingamp i ligan. Toulouse ligger tvåa i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 23/9

Nahir Besara, Hatta FC - 10/1

Uppehåll till i början av maj.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 27/0

Högerbacken spelade 70 minuter när Aris förlorade med 3-1 hemma mot AEK i söndags. Laget ligger tvåa i mästerskapsserien.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 32/7

Forwarden startade båda den gångna veckans matcher. Han fick först 63 minuter när AEK föll med 1-0 mot Paok i cupsemin (returen väntar senare i april) och därefter blev det 90 minuter i 3-1-segern mot Aris i ligan. Då gjorde Tankovic ett mål, från straffpunkten. AEK ligger fyra i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 11/1

Nya coronarestriktioner på Island sätter stopp för matcher åtminstone fram till den 15 april. Därför sköts Valurs ligacupsemifinal mot Stjarnan upp.

Johannes Vall, Valur - 1/0



Nya coronarestriktioner på Island sätter stopp för matcher åtminstone fram till den 15 april. Därför sköts Valurs ligacupsemifinal mot Stjarnan upp.

Emil Berger, Leiknir - 3/2

Nya coronarestriktioner på Island sätter stopp för matcher åtminstone fram till den 15 april.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 24/17

Forwarden bjöd på en assist borta mot Parma i helgen innan han blev utvisad för snack. Milan vann med 3-1. Laget ligger tvåa i ligan.

Dejan Kulusevski, Juventus – 38/6

Kulusevski bröt sin måltorka redan i den fjärde minuten hemma mot Genoa i helgen, när han borrade in 1-0 i bortre hörnet. Juve vann med 3-1 och svensken byttes ut i den 68:e minuten. Juventus ligger trea i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Parma – 27/2

Backen spelade 90 minuter när Parma föll med 3-1 hemma mot Milan i lördags, och Gagliolo gjorde Parmas mål. Han blev även varnad i den första halvleken. Parma är nästjumbo i Serie A och har sju poäng upp till säker mark.

Albin Ekdal, Sampdoria – 28/2

Mittfältaren skadade sig under landslagssamlingen senast och spelade inte mot Napoli (0-2) i helgen. Sampdoria ligger tia i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 28/3

Landslagsmittfältaren startade mot Roma i söndags. Blev utbytt i 69:e minuten, när Bologna föll med 1-0. Laget ligger elva i Serie A.

Samuel Gustafson, Cremonese – 27/0

Mittfältaren var avstängd när Cremonese slog Pordenone med 2-1 i helgen. Laget har nu lyft till plats 11 i Serie B. Man har åtta poäng ner till negativt kval.

Marcus Rohdén, Frosinone – 25/2

Mittfältaren spelade 88 minuter i kryssmatchen (1-1) mot Cittadella i lördags. Frosinone ligger på plats 14 i Serie B. Man har sex poäng ner till negativt kval.

John Björkengren, Lecce - 19/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Lecce föll med 2-1 hemma mot seriesexan Spal i lördags. Lecce ligger dock fortsatt tvåa i Serie B, och innehar därmed en direktplats upp till Serie A i dagsläget.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 10/2

Högerbacken hoppade in i den 70:e minuten mot Gamba Osaka (0-0) i onsdags och därefter spelade han hela matchen mot Cerezo Osaka i lördags. Då bjöd Salomonsson på assisten till Avispas 2-2-kvittering i den 88:e minuten. Det blev slutresultatet.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än. Larsson ryktas vara aktuell för en flytt hem till IFK Göteborg i sommar.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

MALTA

Bahrudin Atajic, Gzira United FC - 9/2

Idrottsevenemang är förbjudna på Malta och nu har fotbollsförbundet beslutat att ställa in resten av säsongen. Tabellen efter 23 omgångar gäller som sluttabell och därför är Gzira klart för Europa Conference League-kval till hösten. Laget slutade trea i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 16/1

Mittfältaren gjorde i söndags sin första start efter en längre tids skadefrånvaro. Då förlorade Utrecht med 2-1 och Gustafson gjorde ett självmål, mot sitt gamla lag. Han blev utbytt i 65:e minuten. Utrecht ligger sjua i Eredivisie.

Emil Bergström, Utrecht – 6/0

Mittbacken missade matchen mot Feyenoord på grund av sjukdom.

Sebastian Holmén, Willem II – 29/1

Mittbacken spelade "bara" 58 minuter när Willem II föll med 4-0 borta mot Heracles i lördags. Till Omroep Brabant sa Holmén efter matchen att han tror att bytet har att göra med att han är ett gult kort ifrån avstängning. Laget ligger fortsatt på säker mark i Eredivisie, tack vare bättre målskillnad än VVV.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 20/2

Mittfältaren är tillbaka efter skada och hoppade in i den 78:e minuten när Groningen föll med 2-0 hemma mot Heerenveen i söndags. Laget ligger sexa i Eredivisie.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 18/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Heerenveen. Orsakade straffen som gästerna gjorde 1-0 på.

Paulos Abraham, Groningen - 8/1

Forwarden hoppade in i den 85:e minuten mot Heerenveen.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 27/5

Forwarden satt på bänken under hela matchen när Heerenveen slog Groningen med 2-0 i helgen. Laget ligger tia i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 12/0

Vänsterbacken spelade en halvlek mot Groningen.

Rami Hajal, Heerenveen - 22/0

Mittfältaren hoppade in i den 62:a minuten mot Groningen.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 29/0

Mittfältaren spelade 70 när Fortuna Sittard föll med 3-1 hemma mot Emmen i lördags. Laget ligger tolva i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 29/2

Hoppade in i den 70:e minuten mot Emmen.

Simon Tibbling, Emmen 18/0

Fortsätter att få nöta bänk. Mittfältaren har inte fått speltid sedan 26 januari. I lördags vann Emmen med 3-1 mot Fortuna Sittard och då fick Tibbling inte hoppa in. Laget är inte längre jumbo i Eredivisie och har nu en poäng upp till säker mark.

Jesper Karlsson, AZ 34/10

Ytterforwarden spelade hela matchen i AZ:s 2-0-seger mot Sparta Rotterdam i helgen, och han stod för en assist. AZ ligger trea i Eredivisie.

Kristopher Da Graca, VVV-Venlo, 16/0

Mittbacken spelade hela matchen när VVV föll med 2-0 hemma mot PSV i helgen. Laget är inne i en tung period och innehar kvalplatsen i Eredivisie.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 26/4

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Marcus Sandberg, Stabæk – 30/7 nollor

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Guillermo Molins, Rosenborg - 0/0

Molins blev den gånga veckan klar för norska Rosenborg, vilket lagets tränare Åge Hareide bekräftade för Adresseavisen. Men forwarden är fortsatt kvar i Sverige, då han inte släpps in i Norge på grund av landets coronarestriktioner. Situationen gör nämnde Hareide irriterad. Fotbollsspelare bedöms inte som "absolut nödvändig arbetskraft" och därför vet inte Rosenborg när Molins kan resa till Trondheim. "Det är oförståeligt att Molins är där (i Sverige). Vi bor i ett land som är strängt vad gäller smittskydd. Mycket är väldigt bra, det håller smittotalen nere, men av och till känns inte allt genomtänkt", säger Hareide till Adresseavisen. Han fortsätter: "Det kör ju chaufförer över gränsen varje dag. Molins kunde ha fått visa upp ett negativt test och slussats in i vår bubbla. Den har visat sig fungera bra".

Kevin Kabran, Start/Viking - 29/3

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/1

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 0/0

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Axel Lindahl, Bodø/Glimt - 0/0

David Fällman, Aalesund - 0/0

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 6/1

För femte matchen i rad var Ceesay utanför Lechia Gdansk trupp. Denna gång saknades Ceesay när hans lag spelade 1-1 borta mot Slask.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 12/0

Spelade hela ligamatchen mot Legia Warszawa som slutade 0-0. Med knappt tio minuter kvar av matchen blev Karlström varnad.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 28/17

Precis som Jesper Karlström spelade Ishak hela matchen mot Legia Warszawa. Lämnade planen mållös då matchen slutade 0-0. När sex omgångar återstår av den polska högstaligan ligger Lech Poznan på elfte plats.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Inte med i truppen i Pogoń Szczecins segermatch mot Wisla Plock med 2-0.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 25/3

Satt på bänken i hela matchen mot Arges Pitesti, ett möte som Berishas lag förlorade med 3-1. Matchen mot Arges Pitesti var den sista ordinarie ligamatchen för säsongen för Chindia Targoviste. Nu väntar spel i en nedflyttningsserie där Berishas lag gör upp med nio andra lag om att få stanna kvar i den rumänska högstaligan.

Admir Bajrovic, Sepsi - 12/2

Inledde på bänken i 1-1-mötet med FCSB, men fick hoppa in i den 89:e minuten. Den ordinarie ligasäsongen i Rumänien är nu färdigspelad där Sepsi slutade på fjärde plats i ligan. Därför kommer man nu, tillsammans med fem andra lag, att göra upp i en serie där Champions League- och Europa League-platser ligger i potten.

Jonathan Morsay, Dinamo Bukarest (utlånad från Chievo) - 12/0

Efter att ha varit utanför truppen i Dinamo Bukarests senaste ligamatch fanns Morsay tillbaka mot Academica Clinceni. Svensken inledde på bänken, men fick hoppa in redan efter 30 minuters spel. Utmärkte sig inte i poängprotokollet och precis som för Valmir Berishas Chindia Targoviste väntar nu spel i den rumänska nedflyttningsserien för Dinamo Bukarest.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 30/2

Det fortsätter att gå tungt för Krasnodar. I helgen förlorade man bortamötet med Arsenal Tula med 1-0, där Olsson fick hoppa in med ungefär tio minuter kvar. Med fem omgångar kvar att spela i ligaspelet ligger Krasnodar på tionde plats av 16 möjliga.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 28/7

Saknades mot Arsenal Tula då han dragit på sig för många gula kort.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 27/12

Spelade från start mot Arsenal Tula, men lämnade planen mållös då han byttes ut i den 78:e minuten. Berg blev också varnad i matchen som Krasnodar alltså förlorade med 1-0.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 15/1

Spelade från start när Rostov tog emot Rubin Kazan på hemmaplan. Almqvists lag förlorade matchen med 1-0 och svensken blev utbytt med drygt 20 minuter kvar att spela.

Armin Gigovic, FK Rostov – 14/1

Fick precis som Almqvist starta matchen mot Rubin Kazan. Den tidigare Helsingborg-mittfältaren spelade hela matchen på det centrala mittfältet och drog på sig en varning i slutet av andra halvlek. När fem omgångar återstår att spela i ligan ligger Rostov på nionde plats i tabellen.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 25/12

Larsson och hans Spartak Moskva hade en tung söndag. Laget förlorade toppmötet med Lokomotiv Moskva med 2-0 och Larsson fick lämna planen mållös. Svensken spelade hela matchen för sitt Spartak Moskva som ligger på andra plats i ligan. Avståndet upp till serieledande Zenit Sankt Petersburg är nu sju poäng med fem matcher kvar att spela.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 25/2

Spelade hela ligamatchen mot Rostov som Rubin Kazan vann med 1-0. Starfelt var alltså med och bidrog till en nolla och en seger som gör att Rubin Kazan blandar sig i toppstriden. Man ligger bara fyra poäng efter Larssons Spartak Moskva, som just nu innehar andraplatsen i den ryska ligan.

Filip Dagerstål, FK Khimki - 5/0

Spelade hela matchen mot Tambov som innermittfältare. Dagerståls Khimki vann matchen med 1-0 och laget ligger på åttonde plats med fem omgångar kvar att spela.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 24/15

Den saudiarabiska ligan har ett kortare uppehåll och återstartar igen på torsdag då Strandbergs Abha Club ställs hemma mot Al-Ain.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 28/4

Spelade hela åttondelsfinalen mot FC Monthey i den schweiziska cupen, en match som Lugano vann med 3-0. Därmed är Gerndts lag klart för kvartsfinal i turneringen. Även i ligan vann Lugano då man slog tillbaka Lausanne på hemmaplan med 1-0. Gerndt inledde på bänken i matchen, men fick hoppa in med drygt fem minuter kvar. Lugano går starkt i den schweiziska ligan och ligger just nu på tredje plats efter att inte ha förlorat på fyra raka ligamatcher.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Skadad, enligt Transfermarkt.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 29/3

Helander kom i helgen till spel i 90 minuter i 2-1-segern mot Melker Hallbergs Hibernian i den skotska högstaligan. Glasgow Live gav mittbacken en sjua i betyg med motiveringen: "Den store svensken hade det lite tufft med Martin Boyle i första halvlek, men hanterade det mesta ’Hibs’ försökte med". Helander sa i sin tur så här till Rangers TV efter matchen: "Jag tycker att vi kontrollerade matchen bra i första halvlek och sedan startade bra i andra och gjorde 2-0. Sedan släppte vi in ett mål, vilket gjorde det svårare. De fick lite energi och vi behövde kämpa för det. Vi vann dock och det är vi nöjda med, men självklart var det tufft att släppa in ett mål. Vi kämpade för att hålla nollan och vi gjorde inte det. Vi är såklart besvikna över det, men det viktigaste är att vi vann". Rangers har redan säkrat ligatiteln i Skottland.

Melker Hallberg, Hibernian – 27/1

Hallberg satt i helgen på bänken i 90 minuter i 2-1-förlusten mot Filip Helanders Rangers i den skotska högstaligan. Hibernian är på tredje plats i ligaspelet.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 6/0

Berisha var i förra veckan utanför truppen i 1-0-förlusten mot Ruzomberok i ligan. Senica är jumbo i nedflyttningsserien i högstaligan, som har delats upp i en mästerskapsserie och en nedflyttningsserie under den sista delen av säsongen.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 36/13

Isak kom i förra veckan till spel i två matcher. Anfallaren gjorde 71 minuter mot Athletic Club (1-1) i ligan och 90 minuter, samt ett mål mot Valencia (2-2) i La Liga. Det var Isaks första mål sedan i slutet av februari. Real Sociedad är placerat på femte plats i den spanska högstaligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 8/2

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 18/0

Hansson missade i helgen finalen i den thailändska FA-cupen. Efter förlängning var det fortsatt 1-1 mellan Chonburi och Chiangrai United och sedan föll Chonburi med 4-3 i straffläggningen. Därmed brände Hanssons lag möjligheten att vinna titeln.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 24/9

Moberg Karlsson kom i förra veckan till spel i två matcher. Han hoppade in, fick 27 minuter på planen och gjorde ett mål i 4-1-segern mot FK Jablonec i kvartsfinalen i den tjeckiska cupen. Därefter fick han i helgen ett 37 minuter långt inhopp i 2-0-förlusten i seriefinalen och derbymötet med Slavia Prag. Sparta Prag är placerat på andra plats i den tjeckiska högstaligan, medan Slavia Prag toppar tabellen klart.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 30/3

Durmaz kom i förra veckan till spel från start i två matcher i Süper Lig. Mittfältaren gjorde 73 minuter i 1-0-segern mot Hatayspor och 90 minuter mot Galatasaray (1-1), som han är utlånad från. Fatih Karagümrük är på åttonde plats i högstaligan.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 30/4 nollor

Nordfeldt kom i förra veckan till spel i 90 minuter i två matcher, då Genclerbirligi kryssade mot BB Erzurumspor (1-1) och föll mot Ankaragücü med 2-1 i Süper Lig. Genclerbirligi är placerat på 19:e-plats i ligan, vilket i dagsläget innebär nedflyttning.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 22/1

Johansson gjorde i förra veckan 90 minuter mot BB Erzurumspor (1-1) och lika många minuter i 2-1-förlusten mot Ankaragücü i Süper Lig. Högerbacken blev även varnad i båda matcherna. Genclerbirligi är placerat på 19:e-plats i ligan, vilket i dagsläget innebär nedflyttning till den turkiska andraligan.

Isaac Kiese Thelin, Kasimpasa (utlånad från Anderlecht) – 16/6

Kiese Thelin gjorde i förra veckan 90 minuter mot Denizlispor (1-1) och 90 minuter mot Malatyaspor (0-0) i Süper Lig. Anfallaren lämnade planen mållös i båda matcherna och blev senast målskytt i ligan den 8 mars i år. Kasimpasa är placerat på 15:e-plats i den turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 25/2

Wendt hoppade i helgen in och gjorde 17 minuter på planen mot Hertha Berlin (2-2) i Bundesliga. Gladbach är på åttonde plats i den tyska högstaligan. I sommar lämnar Wendt den tyska klubben för spel med IFK Göteborg i allsvenskan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 23/0

Augustinsson gjorde i förra veckan 75 minuter på planen i 1-0-segern mot Jahn Regensburg i kvartsfinalen i den tyska cupen. Däremot var han utanför Bremens trupp i helgens 4-1-förlust mot RB Leipzig i Bundesliga med anledning av en skada. Bremen är på 13:e-plats i den tyska högstaligan.

Robin Quaison, Mainz – 25/4

Quaison fick i helgen ett elva minuter långt inhopp i 3-2-segern i bottenmötet med FC Köln i Bundesliga. Mainz är placerat på 14:e-plats i den tyska högstaligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 33/7

Forsberg blev i helgen kvar på bänken i 4-1-segern mot Werder Bremen i Bundesliga. RB Leipzig är på andra plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln – 11/2

Andersson gjorde i förra omgången comeback med ett inhopp och gjorde i helgen sin första match från start sedan i mitten av december i fjol med anledning av skadeproblem. Anfallaren fick 76 minuter på planen i 3-2-förlusten mot Mainz i Bundesliga. Det var en tung förlust för Köln, som nu är nästjumbo i ligan, vilket i dagsläget innebär nedflyttning till 2. Bundesliga. Kölns ledning agerade därmed under måndagen genom att sparka chefstränaren Markus Gisdol och i stället ta in Friedhelm Funkel som interimtränare. Funkel uttalade sig sedan om Andersson: ”Anderssons comeback är väldigt viktig. Han har kvalitet. Det är bra att ha honom i laget nu. Han är en väldigt viktig target-spelare”.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 20/0

Nilsson gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 1-0-segern mot Freiburg hemma i Bundesliga. Därefter blev han uttagen i tyska tidningen Kickers ”Omgångens lag” i ligan. Arminia Bielefeld är därmed nu på 15:e-plats i den tyska högstaligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér kom inte till spel i någon match i förra veckan. Han blev kvar på bänken i 90 minuter i 1-0-segern mot Freiburg i Bundesliga. Bielefeld är på 15:e-plats i ligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 24/0

Ohlsson är skadad och var i helgen utanför St. Paulis trupp i 3-1-segern mot Erzgebirge Aue i den tyska andraligan. St. Pauli är placerat på åttonde plats i ligan.

Eric Smith, St. Pauli (utlånad från Gent) – 4/0

Smith är skadad och var i helgen utanför St. Paulis trupp i 3-1-segern mot Erzgebirge Aue i den tyska andraligan. St. Pauli är placerat på åttonde plats i andraligan.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 28/0

Ingelsson hoppade i helgen in och fick 32 minuter i 3-0-segern mot Bochum i den tyska andraligan. Svensken inledde säsongen som startman, men har under senaste månaderna fått nöja sig med inhopp. Paderborn är på nionde plats i ligaspelet.

Niklas Hult, Hannover 96 – 25/1

Hult gjorde i förra veckan 83 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Würzburger Kickers i den tyska andraligan. Vänsterbacken blev även varnad och var därmed avstängd i helgens 3-1-förlust mot Heidenheim i ligaspelet. Hannover är placerat på elfte plats i 2. Bundesliga.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 22/4

Petersons Fortuna Düsseldorf spelade inte någon match i förra veckan och är placerat på sjätte plats i den tyska andraligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 27/11

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt – 0/0

Isherwood var i förra veckan utanför Darmstadts trupp i 2-1-segern mot Hamburg i 2. Bundesliga. Den tidigare Östersunds FK-backen har haft skadebekymmer sedan ankomsten till klubben i januari och har ännu inte fått göra debut. Däremot är han nu tillbaka i träning med laget, som är på tolfte plats i andraligan.

USA

Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

Petterssons Cincinnati blev i fjol jumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Robin Jansson, Orlando City – 0/0

Janssons Orlando åkte i fjol ut i kvartsfinal mot New England Revolution i MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Tinnerholms New York City åkte i fjol ut mot Orlando City i åttondelsfinal i MLS. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Adam Lundqvist, Houston – 0/0

Lundqvists Houston Dynamo blev i fjol jumbo i den västra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång. Nyligen skrev han på ett nytt kontrakt med klubben över 2022, men med optioner om att bli kvar i klubben även under 2023 och 2+024.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger – 11/1

Henriksson gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot LASK i den österrikiska högstaligan. Han blev även varnad efter 27 minuter spel. Wolfsberger är placerat på sjätte plats i ligaspelet.