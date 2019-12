SVENSKKOLLEN: Hiljemark om den galna flygresan: "Förstod inte ens var jag var"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 10/5

0-0 mot Wellington Phoenix. Toivonen spelade hela matchen. Mål- och assistlös i tre raka ligamatcher, vilket inte hade hänt tidigare för svensken i Australien. Tränaren har sagt att de ska sitta ner och diskutera Toivonens framtid någon gång i december. Toivonen är sugen på flytt tillbaka till Sverige när kontraktet går ut i sommar.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht – 9/1

Anderlechts floppsäsong fortsätter. 1-1 borta mot Standard Liege, och serieledarna Club Brügge har ungefär dubbelt så många poäng efter 19 spelade omgångar. Kiese Thelin fick inte hoppa in i matchen.

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Inte i matchtruppen i någon av veckans matcher.

Mikael Lustig, Gent – 26/0

Spelade i Europa League när Gent avancerade (2-1 mot Oleksandria). Vilades i ligan (1-2 mot Oostende).

Gustav Engvall, KV Mechelen – 7/2

En mindre skada och spelade inte mot Club Brügge (0-3).

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Fortsatt inte ens uttagen i matchtrupperna.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 17/2

Laget hade ingen match i veckan.

Valmir Berisha, Velez Mostar – 11/3

Ingen match i veckan. Klubben har börjat att rensa i truppen, och Berishas status är osäker. Skulle han börja räknas som icke-utländsk spelare lär han få stanna, annars ska klubben se över alternativen.



CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 13/0

Ligan avslutades i förtid på grund av protesterna i landet.

CYPERN

Linus Hallenius, Apoel – 17/5

Kvar på bänken i EL mot Sevilla (1-0), från start och målskytt mot Ethnikos (2-0) i ligan.

Nahir Besara, Pafos – 13/1

80 minuter i förlusten mot AEK Larnaca (0-1). Klubben har en ny tränare: Cameron Toshack, son till John Toshack.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 19/7 nollor

Hållen nolla mot Esbjerg (3-0). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet. Enligt Midtjyllands Avis finns intresse från andra klubbar att köpa i januari, och Randers är öppna för det om priset är rätt.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 27/1

Startade veckans bägge matcher: 0-1 mot Malmö FF, 2-1 mot Odense. BT gav 5/10 i betyg för första matchen, Ekstrabladet 3/6 för andra.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 29/0

Stabil vecka för Papagiannopoulos. 7/10 i betyg hos BT för starten mot Malmö FF (0-1), 4/6 i Ekstrabladet för starten mot OB (2-1)

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 21/7 nollor

0-1-förlust mot Malmö FF i EL, 2-1-seger mot OB i ligan. Johnsson stod i bägge. 7/10 i betyg hos BT för MFF-matchen, 4/6 i betyg hos Ekstrabladet för OB-matchen.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 20/0

Sjuk och därför inte med mot Århus (1-3).

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 16/1

Tillbaka i startelvan och en av få positiva delar i Midtjyllands match mot Århus (1-3). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Simon Tibbling, Bröndby – 14/1

Bröndbys fjärde raka utan seger (1-1 mot Hobro). Tibbling hoppade in sista 20 minuterna.

Simon Hedlund, Bröndby – 27/4

Gjorde lagets enda mål i 1-1-matchen mot Hobro. Smög inne i straffområdet, fick bollen, och avslutade fint. 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, 8/10 hos BT.

Johan Larsson, Bröndby – 10/0

Start mot Hobro (1-1). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet, 5/10 hos BT. Säger till Point.dk att han inte vet om kontraktet, som går ut vid nyår, förlängs och om matchen mot Hobro därför var hans sista. Han själv vill gärna stanna, trots en svag höst.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 20/7 nollor

1-3-förlust mot Nordsjälland. Rinne med en 3/6-insats, enligt Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 16/0

Avslutade den fina hösten med en rejäl skrällseger, 3-1 borta mot klara serieledarna Midtjylland. Backman en av matchens giganter. 5/6 i betyg hos Ekstrabladet, 7/10 hos BT.

William Eskelinen, Århus – 14/6 nollor

Har tagit chansen när den andra målvakten är skadad. Start mot Midtjylland (3-1). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet, 6/10 hos BT.

Shkodran Maholli, Silkeborg – 14/2

Skadad och har inte kunnat spela de senaste matcherna.

Anel Ahmedhodzic, Hobro (Utlånad från MFF) – 19/1

5/6 i betyg hos Ekstrabladet, och 7/10 hos BT, för insatsen mot Bröndby (1-1). Höstens bästa spelare i Hobro, och i veckan kan det avgöras om han stannar kvar över våren eller återvänder till MFF.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 6/1

Inhopp sista kvarten i 0-2-förlusten mot Zamalek.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 18/1

Vilades i Europa League, startade i ligan mot Everton (1-1) där han gjorde självmål. Fick femmor, sexor, och sjuor (på en tiogradig skala) i betyg i brittiska medier.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Väntar på lån i januari.

Emil Krafth, Newcastle – 8/0

Kvar på bänken i 0-1-förlusten mot Burnley.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 3/1 nollor

På bänken i veckans bägge matcher.

Kristoffer Peterson, Swansea – 10/1

Inte i truppen i någon av veckans matcher. Åtminstone den första, mot Blackburn, var på grund av att andra alternativ gick före.

Pontus Jansson, Brentford – 21/0

Startade mot Cardiff (2-1) och Fulham (1-0). 8/10 i betyg hos This Is Local London för Cardiff-matchen.

Niclas Eliasson, Bristol City – 19/1

Spelade hela matcherna i veckans förluster: 1-2 mot Millwall, 0-2 mot Blackburn. 6/10 i betyg hos Bristol Post för insatserna.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 8/0

Inte i truppen i någon av veckans två matcher, vilket gör att han inte varit med laget sedan början av november. Huvudtränaren Pep Clotet säger att det beror på att truppen har så många offensiva alternativ.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 22/4

Den finländska ligan är färdigspelad.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 26/2

Den finländska ligan är färdigspelad.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 18/1

Den finländska ligan är färdigspelad.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn – 35/3

Den finländska ligan är färdigspelad.

Erik Törnros, FC Lahti – 20/3

Den finländska ligan är färdigspelad.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 11/0

Ligan på Färöarna är färdigspelad för i år.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 1/1

18-åringen var tillbaka i matchtruppen till ligamötet med Dijon i lördags (1-1), men fick aldrig hoppa in från sin bänkplats.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 9/3

Forwarden blev målskytt för andra matchen i rad! Nätade i 6-1-segern över jumbon College 1975 under måndagen. Motståndarlaget plockade inte en enda poäng i "grundserien". Dessvärre för Ahmedov tog sig inte Europa Point till mästerskapsslutspelet, och kommer nu få spela vidare mot de fem sämsta lagen i serien.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 12/0

Högerbacken var avstängd när Panathinaikos besegrade Lamia med 2-0 i lördags.

Niklas Hult, AEK Aten – 8/0

Vänsterbacken spelade hela matchen i 1-0-vinsten mot Xanthi i lördags.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Var inte med i truppen i senaste matchen.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 10/1

Startade på det centrala mittfältet i 3-0-förlusten mot Paok i söndags. Varnades i första halvlek. Blev utbytt i den 59:e minuten.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 13/6

Forwarden fick hoppa in i paus mot Paok.

Daniel Larsson, Aris – 15/2

Forwarden startade i 3-1-förlusten mot Ofi i lördags. Blev utbytt med lite mer än tio minuter kvar att spela.

Daniel Sundgren, Aris – 16/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Ofi. Drog på sig ett gult kort i den första halvleken.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 29/0

Den isländska ligan är slutspelad.

Marcus Johansson, IA – 25/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Sylvin Kayembe, Hapoel Ironi Kiryat Shmona – 0/0

Utanför truppen till helgens match.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 12/3

Fortsatt avstängd i ligan och spelade inte mot Lazio under måndagen.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Atalanta) – 18/4

19-åringen var arkitekten bakom Parmas fina 2-1-seger borta mot Napoli i helgen. Landslagsmannen gjorde ett mål och en assist, och blev för det uttagen i omgångens lag av Sky Italia. Kulusevski fortsätter att kopplas ihop med stora klubbar runt om i Europa.

Riccardo Gagliolo, Parma – 16/0

Svensk-italienaren spelade hela matchen mot Napoli, som vänsterback. Drog på sig ett gult kort i den 63:e minuten.

Albin Ekdal, Sampdoria – 17/0

Mittfältaren klev snett i slutet på den första halvleken mot grannen Genoa i helgen, och tvingades bryta derbyt. Enligt italiensk media ska det inte röra sig om en allvarlig skada, men Ekdal ser ut att missa mötet med Juventus under onsdagen. Sampdoria vann mot Genoa med 1-0.

Mattias Svanberg, Bologna – 9/0

Mittfältaren hoppade in i den 63:e minuten när Bologna besegrade Atalanta med 2-1 i söndags.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 12/1

Mittfältaren är skadad just nu.

Svante Ingelsson, Pescara (utlånad från Udinese) – 4/0

Mittfältaren satt på bänken, och blev inte inbytt, när Pescara föll med 2-0 borta mot Frosinone i helgen. Laget ligger i mitten av Serie B-tabellen.

Samuel Gustafson, Cremonese – 5/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Cremonese slog Perugia med 2-1 i söndags. Nu är laget på säker mark i Serie B.

Samuel Armenteros, Benevento – 11/2

Forwarden fick nöja sig med ett inhopp i den 86:e minuten borta mot Livorno i lördags. Benevento vann med 2-0 och leder Serie B stort.

Marcus Rohdén, Frosinone – 8/0

Mittfältaren är skadad, enligt italiensk media, och missade helgens möte med Pescara (seger med 2-0). Frosinone är just nu trea i Serie B.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima – 0/0

Den japanska ligan är färdigspelad.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Den kanadensiska ligan är färdigspelad. Nyligen meddelade Forge att mittfältaren kommer att stanna även nästa säsong.

Simon Adjei, York9 FC, 0/0

Säsongen är över för York9 FC. Anfallaren förlängde nyligen med klubben över nästa säsong.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 26/7

Svarade för ett mål när Feyenoord i torsdags förlorade med 3-2 mot Porto i Europa League. Nederlaget innebar att Rotterdamlaget är utslaget ur turneringen. I helgens 3-0-vinst mot PSV fick ytterforwarden hoppa in när det återstod fem minuter av ordinarie tid.

Simon Gustafson, Utrecht – 18/4

Utbytt i den 80:e minuten när Utrecht vann med 3-1 mot Heracles.

Sebastian Holmén, Willem II – 18/0

Mittbacken spelade åter 90 minuter när Willem II vann mot Heerenveen med 2-1. Willem II ligger på tredjeplats i nederländska ligan.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 9/2

Spelade 90 minuter när Groningen kryssade mot Ado Den Haag, 1-1. Fick en del kritik av nederländska medier efter matchen och bland annat hade sajten voetbalprimeur.nl med honom bland "omgångens floppar" efter att han bränt två bra lägen.

Den gångna veckan gjorde anfallaren också en större intervju med Voetbal International och där berättade han bland annat om hur han ser på framtiden i Swansea. "Om jag vill gå tillbaka dit? Det vill jag inte ge en kommentar på just nu. Jag trivs bra här. I nuläget är Groningen den bästa klubben för mig. Vi får se vad som händer", sa han till tidningen.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 10/2

Utbytt i slutskedet av matchen mot Ado den Haag, som slutade 1-1.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 10/2

Fick chansen från start mot Ado den Haag och gjorde sitt lags enda mål i 1-1-matchen efter en soloräd. "Det var väl en andrabollssituation som jag fick tag i på vår planhalva och sedan såg jag en stor jävla yta. Jag sprang såklart och kom fram till motståndarens mål och placerade in den. Det var väldigt skönt", sa Gudmundsson till Fotbollskanalen om målet.

Pawel Cibicki, Ado den Haag (Utlånad från Leeds) – 4/0

Utanför truppen mot Groningen, men framträdde i en träningsmatch mot Telstar förra tisdagen. I det mötet slog svensken till och gjorde ett av målen i 3-2-segern.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 9/0

Mittfältaren blev utbytt i halvtid när Fortuna Sittard vann med 3-2 mot RKC Waalwijk. Den nederländska sajten voetbalprimeur.nl var inte imponerad av vad Tekie åstadkom i matchen och hade med honom bland "omgångens floppar".

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Andreas Linde, Molde – 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Marcus Sandberg, Stabæk – 0/0 nollor

Den norska ligan är färdigspelad.

Erik Israelsson, Vålerenga – 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Pontus Silfwer, Mjøndalen – 0/0

Den norska ligan är färdigspelad. Sundsvalls Tidning uppgav nyligen att Gif Sundsvall är intresserat av Silfwer, som har ett förflutet i klubben. "Jag har alltid haft en önskan om att representera Sundsvall igen. Dörren har alltid varit öppen från min sida, men vi har egentligen inte pratat sedan jag lämnade 2012. Att höra om intresset i dag är såklart kul", sa han till tidningen själv om det möjliga intresset.

Jacob Bergström, Mjøndalen – 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Anton Kralj, Sandefjord - 0/0

Sandefjord är nykomling i den norska högstaligan nästa säsong.

William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Sandefjord är nykomling i den norska högstaligan nästa säsong.

Pontus Engblom, Sandefjord - 0/0

Sandefjord är nykomling i den norska högstaligan nästa säsong.

Kevin Kabran, Start - 0/0

Start vann kvalspelet mot Lillestrøm och kommer att spela i högstaligan nästa säsong.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 6/0

Borec Veles har inte spelat den gångna veckan.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 23/1

Mittfältaren bänkades när Krasnodar förlorade med 3-0 mot Getafe i Europa League. Nederlaget innebar att man åkte ur turneringen.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Claesson skadade knät i samband med Sveriges EM-kvalmöte med Spanien i början av juni. Vad det rör sig om för skada är ännu inte kommunicerat. När Sverige mötte Spanien på Friends Arena i oktober hade Claesson inte någon prognos att ge om när han kan tänkas vara tillbaka. "Det är för tidigt att säga, det var en svår knäskada", sa han till TV4. Enligt Expressen ligger den offensive pjäsen före i tidsplanen. Krasnodar-tränaren Sergey Matveyev bekräftade nyligen också att Claesson är tillbaka så smått i träning. ”Han har börjat jogga med oss. Det är härligt att se”, sa tränaren enligt sportbox.ru efter matchen mot CSKA Moskva i december.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 23/5

Anfallaren spelade 90 minuter när Krasnodar förlorade med 3-0 mot Getafe i Europa League. Resultatet innebar att man blev utslaget ur turneringen. "Vi förväntade oss mer av oss själv och ett bättre resultat. 3-0 är såklart väldigt dåligt", sa landslagsspelaren enligt sports.ru. I dagarna skrev SDNA att Berg inte trivs i Ryssland och att han förhandlar med grekiska Panathinaikos om en framtid där.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 11/0

Det är uppehåll i den ryska ligan. Rostov ligger på tredjeplats.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 18/7

Det är uppehåll i den ryska ligan. Spartak Moskva ligger på tiondeplats.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Det är uppehåll i den ryska ligan och Starfelt har enbart gjort ett framträdande för klubben sedan han gick dit i somras. Efter uppehållet kommer den tidigare Blåvitt-backen att få en ny tränare. Rubin Kazan meddelade att Roman Sharonov får lämna. Kazan ligger på 13:e plats i ryska ligan.

Filip Rogic, FC Orenburg – 8/1

Det är uppehåll i ryska ligan. Orenburg ligger på 14:e plats i ligan.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 4/0

Det är uppehåll i ryska ligan. Dynamo Moskva ligger på åttondeplats i ligan. Nyligen gjorde mittfältaren en intervju med ryska sports.ru och där berättade han bland annat om den något säregna bortaresan till cupmatchen i Vladivostok mot FC Luch i september. "Det är en av de galnaste flygresorna i min karriär och en av de mest underliga upplevelserna. Vi flög i åtta timmar och sedan gick vi rakt från planet ut till arenan, och sedan tillbaka till planet. För att vara helt ärlig förstod jag inte ens var jag var, sju timmars tidsskillnad är för mycket. Jag kommer med all säkerhet komma ihåg det. Det är synd att vi inte vann den matchen", sa Hiljemark om matchen som slutade i 1-0-förlust.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 9/4

Anfallaren svarade för ett mål när Al-Hazem förlorade med 3-2 mot Abha.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 10/2

Skadad.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

Bänkad när Sion kryssade mot Neuchatel Xamax, 1-1.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 6/0

Bänkad när Basel i torsdags vann mot Trabzonspor i Europa League. I helgen inledde han på bänken mot Luzern, men fick hoppa in redan efter en kvart på grund av att konkurrenten Omar Alderete ådragit sig en skada. Matchen slutade i 2-1-förlust för Basel.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 17/2

Helander är skadad och missade i förra veckan två matcher. Rangers kryssade mot Young Boys hemma i Europa League och blev därmed klart för sextondelsfinal i turneringen. Härnäst ställs Rangers mot Sporting Braga i turneringen. Samtidigt blev det i helgen också 2-0-seger mot Motherwell på bortaplan i skotska högstaligan. Rangers är tvåa i ligatabellen.



Melker Hallberg, Hibernian – 16/1

Hallberg är ordinarie i Hibernian och gjorde i helgen 90 minuter på planen i lagets 2-0-förlust mot Celtic på bortaplan i ligaspelet. Hibernian är sexa i skotska högstaligan.

Osman Sow, Kilmarnock (utlånad från Dundee United) – 9/0

Efter spel i fyra raka matcher var Sow i helgen utanför Kilmarnocks matchtrupp i 1-0-förlusten mot Ross County i skotska högstaligan. Kilmarnock är femma i ligatabellen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 5/0

Guidetti var i helgen tillbaka på Alavés avbytarbänk efter feber, men kom däremot inte till spel mot Leganés (1-1) i ligan. Guidetti fick senast speltid den 3 november, ett 14 minuter långt inhopp mot Osasuna i ligan. Alavés är på 14:e-plats i La Liga.



Alexander Isak, Real Sociedad – 17/3

Efter fem raka inhopp fick Isak äntligen i helgen spela från start igen mot Barcelona och imponerade med att sätta en retur till slutresultatet 2-2. Isak fick därmed fira sitt tredje mål för säsongen och blev utbytt efter 66 minuter spel. Isak sa bland annat så här till Fotbollskanalen efter matchen: ”Självklart jätteskönt först och främst att få göra mål. Sedan att göra det mot Barça är stort för min del. Man har ändå växt upp och kollat ganska mycket på dem. Och i dag är man här och lyckas göra ett mål, så det är absolut en jätteskön känsla”. Samtidigt fick han efteråt lovord av tränaren Imanol Alguacil: ”Han rör sig jättebra i positionsspelet, men kan också hota genom sitt presspel. Han gjorde en jättebra match och är en jättebra spelare”.

THAILAND

Rasmus Jönsson, Buriram United – 13/1

Säsongen är över. Rasmus Jönssons Buriram United blev tvåa i den thailändska högstaligan. Jönsson fick under säsongen varierat med speltid, då han både fick hoppa in och starta i ett par matcher under säsongen. Sajten Allt om HIF uppgav i veckan att Jönsson förhandlar med Buriram om att bryta sitt avtal, något Fotbollskanalen också har uppgifter om. Jönssons avtal med Buriram sträcker sig i dagsläget över 2020, men möjligen kan han alltså nu lämna tidigare än så. HIF:s ordförande Krister Azelius gav däremot i veckan besked till Fotbollskanalen att han inte har någon kännedom om Jönssons situation i Thailand. Han menar också att ingen i HIF under senaste tiden haft kontakt med spelaren om en comeback.

Niran Hansson, Chonburi FC – 11/0

Säsongen är över och Hanssons Chonburi blev sjua i den thailändska högstaligan. Hansson fick under säsongen varierat med speltid, men avslutade som startman.

Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan var den här säsongen utlånad från Chiangrai till Chiangmai, men fick ont om speltid när laget i slutändan blev jumbo i år i thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/0

Moberg Karlsson är fast i Sparta Prags frysbox och satt i helgen på bänken i 90 minuter mot Banik Ostrava (0-0) i ligan. Senast Moberg Karlsson spelade en ligamatch med A-laget var den 26 oktober i år. Svensken berättade nyligen för Aftonbladet att han är beredd att lämna den tjeckiska klubben. Sparta Prag är på fjärdeplats i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 16/2

Khalili är vanligtvis ordinarie i Kasimpasa, men fick i helgen hoppa in i den 66:e minuten i 3-0-segern mot Rizespor i Süper Lig. Det var lagets första seger i ligan sedan i slutet av oktober och dessutom blev Khalili varnad i matchen. Kasimpasa är på 14:e-plats i ligatabellen.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 9/0

Efter två raka matcher med speltid i ligan satt Durmaz i helgen på bänken i 90 minuter mot Ankaragücü (2-2) i Süper Lig. Galatasaray, som är regerande mästare, är på sjätteplats i ligatabellen.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 4/0

Bjärsmyr har i år fått ont om speltid, men fick i helgen efter sex raka matcher på bänken spela från start i 3-1-segern mot Göztepe i Süper Lig. Därmed är nu Genclerbirligi tolva i ligatabellen. Bjärsmyr berättade även, efter matchen, för GT att han tror på mer speltid framöver: ”Och nu var alla mittbackar tillgängliga, så det var kul. Den krassa sanningen är att jag bara har spelat två matcher, men det har gått bra för mig personligen och vi har ju vunnit båda”. Bjärsmyr har totalt spelat två matcher i ligan och två matcher i cupen.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 16/2

Tung vecka för Wendt och ”Die Fohlen”. Wendt spelade i torsdags 90 minuter i 2-1-förlusten mot Basaksehir i Europa League och därmed missade det tyska laget sextondelsfinal i turneringen. I helgen satt Wendt på bänken, utan speltid, för tredje matchen i rad i ligan och då blev det förlust med 2-1 mot Wolfsburg. Därmed tappade Mönchengladbach serieledningen i Bundesliga till RB Leipzig. Mönchengladbach har nu två poäng upp till Leipzig i serietopp.



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 4/0

Augustinsson gjorde i helgen fjärde raka starten mot Bayern München i Bundesliga. Då blev det andra raka förlusten i ligaspelet och den här gången med hela 6-1. Bremen är sålunda på 15:e-plats i ligatabellen med endast tre poäng ner till Köln på nedflyttningsplats i den tyska högstaligan.

Robin Quaison, Mainz – 15/4

Quaison spelade i helgen åter från start och gjorde 90 minuter på planen för tredje matchen i rad när det blev förlust med hela 4-0 mot Borussia Dortmund i Bundesliga. Mainz är på 14:e-plats i ligatabellen.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 18/8

Forsberg kom i förra veckan till spel i en av lagets två matcher. Svensken gjorde ett mål på straff och 90 minuter på planen mot Lyon (2-2) i Champions League, vilket innebar att Leipzig vann gruppen före just Lyon. Nu ställs Leipzig mot Tottenham i åttondelsfinalen i Champions League. Därefter blev det i helgen 90 minuter på bänken i 3-0-segern mot Fortuna Düsseldorf i Bundesliga, lagets sjätte raka seger i ligan. Nu toppar Leipzig dessutom Bundesliga med två poäng ner till Oscar Wendts Borussia Mönchengladbach på andraplats.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 16/9

Efter två mål senast lämnade Andersson i helgen planen mållös när det blev 1-1 mot jumbon Paderborn i Bundesliga. Anfallaren fick 89 minuter på planen. Union Berlin är på tiondeplats i den tyska högstaligan.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 12/4

Efter 90 minuter på bänken senast fick Viktor Gyökeres i helgen spela från start mot Wehen Wiesbaden och gjorde succé med två mål och en assist i lagets 3-1-seger. Efteråt var han lycklig och sa, enligt St. Paulis Twitter-konto, så här: ”Jag har spelat mer i de senaste matcherna och har vant mig vid positionen på vänsterkanten och blir bättre och bättre. Vi förtjänade framgång, naturligtvis är det en skön känsla”. Dessutom fick han beröm av tränaren Jos Luhukay i tyska tidningen Bild: ”Viktor sprang som en tävlingshäst, hela vägen till slutfasen av matchen. Jag tror att han ville spela en halvtimme till. Det gick inte att få stopp på honom”. Gyökeres blev även uttagen i Kickers veckans lag i tyska andraligan. St. Pauli är på 15:e-plats i ligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 9/0

Efter två matcher på bänken helt utan speltid fick Ohlsson i helgen göra comeback i lagets startelva med 60 minuter på planen som vänsterback i 3-1-segern mot Wehen Wiesbaden i tyska andraligan. St. Pauli är på 15:e-plats i ligan.



Mikael Ishak, Nürnberg – 8/0

Efter tre raka matcher på bänken utan speltid var Ishak i helgen, för andra matchen i följd, utanför Nürnbergs matchtrupp mot Holstein Kiel (2-2) i tyska andraligan. Nürnberg, som i fjol ramlade ur Bundesliga, är på 16:e-plats i ligatabellen. Enligt tyska tidningen Bild vill Ishak lämna Nürnberg och är aktuell för en flytt till Bundesliga-jumbon Paderborn. Ishak ska ha bett Nürnbergs ledning om att få lämna klubben och ska redan vara i förhandlingar med Paderborn om en övergång.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 12/0

Wahlqvist har under senaste tiden fått varierat med speltid och satt i helgen, för tredje matchen i följd, på bänken i 90 minuter när det blev 3-0-förlust mot Osnabrück i tyska andraligan. Dresden är därmed fortsatt jumbo i ligaspelet. Markus Kauczinski tog i förra veckan över som ny chefstränare i klubben.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 14/4

Jeremejeff är ordinarie i Dresden och spelade i helgen från start i 3-0-förlusten mot Osnabrück i tyska andraligan. Däremot blev han utbytt efter 45 minuter. Dresden är fortsatt jumbo i ligaspelet. Markus Kauczinski tog i förra veckan över som ny chefstränare i klubben.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 15/7

Mål igen! Hrgota har fått upp farten i sin poängproduktion och stod i helgen för ytterligare ett mål i 5-1-segern mot Karlsruher i tyska andraligan. Därmed är Greuther Fürth nu på sjundeplats i ligaspelet, samtidigt som Hrgota också blev uttagen i Kickers veckans lag för den här gången.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 17/1

Nilsson gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när det blev 0-0 och en pinne mot Heidenheim på bortaplan. Arminia Bielefeld toppar tyska andraligan.



Emil Hansson, Hannover – 14/0

Hansson får fortsatt gott om speltid, men varierat mellan inhopp och starter. I helgen blev det sex minuters speltid genom ett inhopp i slutet av 2-1-förlusten mot Bochum i tyska andraligan. Hannover är på 13:e-plats i ligatabellen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 31/31

Ibrahimovics säsong är över efter att Galaxy åkte ut mot Los Angeles FC i kvartsfinalen i MLS-slutspelet. Ibrahimovic har sedan tidigare meddelat att han inte kommer att spela vidare med Galaxy och uppges vara aktuell för en flytt till flera italienska klubbar, däribland Bologna, Milan och Napoli.

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 8/0

Sjöbergs säsong är över, då Colorado blev nia i den västra divisionen och åter missade slutspel. Sjöberg lämnade nyligen Colorado för spel i Columbus Crew nästa säsong i MLS.



Robin Jansson, Orlando City – 32/1

Janssons säsong är över, då Orlando blev nästjumbo i den östra divisionen och missade slutspel. För Janssons del får det däremot ändå sägas vara en bra säsong som ordinarie startman i laget under hela året.



Gustav Svensson, Seattle – 26/1

Svensson bärgade i år första titeln i USA. Mittfältaren blev utsedd till matchens lirare när Seattle vann finalen mot Toronto med 3-1. Svensson har även meddelat att han nästa år kommer att spela vidare med Seattle i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/1

Tinnerholms säsong är över i MLS. New York City åkte ut i kvartsfinalen mot Toronto, som blev tvåa i MLS-slutspelet. Tinnerholm var under säsongen ordinarie i sitt lag. New York City publicerade i förra veckan ett reportage med Tinnerholm, där han bland annat berättar lite mer om sig själv och om hur han trivs med livet i New York: ”Utanför planen är jag ganska lugn, tycker om att vara med min familj och spela golf. Jag är en ganska vanlig kille. Central Park är fantastiskt för mig och min familj. Vi går dit och slappnar av. Jag tror att alla, som kommer från Europa, känner igen sig i det”.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 34/7

Erikssons säsong är över, då San Jose blev åtta i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Eriksson kan, trots det, för personlig del se tillbaka på en bättre säsong än den både han och laget hade i fjol. I år var svensken helt ordinarie i laget och fick dessutom fart på målskyttet, samtidigt som laget presterade bra mycket bättre än förra säsongen.



Adam Lundqvist, Houston – 29/0

Lundqvists säsong är över, då Houston slutade tia i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Lundqvist hade däremot för personlig del en bättre säsong med mer speltid i år än under förra säsongen.