SVENSKKOLLEN: Hussein i Herthas frysbox - Ceesay på väg att byta landslag

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN: Rooney hyllar Al Hajj

Tufft läge för Andersson i Midtjylland

Hugo Larsson: "Han skriker mycket på mig"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 2/1

Anfallarens lag mötte Queensland Lions i Australia Cups andra omgång, där Antonsson hoppade in i den 56:e minuten. Han gjorde sedan 3-0-målet i en match som slutade 4-0.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 6/1

30-åringen spelade anfallare och gjorde ett mål på straff i 5-2-segern över Charleroi. Mechelen är tabellnia.

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 7/2

27-åringen fick 81 minuter mot Cercle Brügge och assisterade till ledningsmålet i 3-0-vinsten. Club Brügge är trea i tabellen.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Reservmålvakten saknades i den senaste truppen.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 6/2

30-åringen spelade 90 minuter i Europa Conference League-playoffet mot Dinamo Minsk (2-0 sammanlagt) och det mållösa derbyt mot Union SG. Anderlecht är tabelltvåa i Jupiler Pro League, på samma poäng som serieledaren FCV Dender.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 6/3

Vänsteryttern byttes ut i den 77:e minuten i 1-1-mötet med Gent. Hans lag är på elfte plats i tabellen.

Momodou Sonko, KAA Gent - 4/0

19-åringen hoppade in i slutminuterna mot Royal Antwerp. Dessförinnan bänkades han i ECL-mötet med Partizan Belgrad, som Gent vann med 2-0 sammanlagt. Gent är tabelltolva i Jupiler Pro League.

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 11/0

Mittbacken spelade 90 minuter när Ludogorets gick till Europa Leagues ligafas tack vare en sammanlagd vinst med 6-1 över Petrocub. 24-åringen spelade även i 0-0-matchen mot Cherno More Varna. Ludogorets är fyra i en haltande bulgarisk ligatabell.

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 2/0

26-åringen spelade hela matchen och varnades i 1-0-vinsten över Omonia 29 Maiou.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 2/1

Anfallaren byttes ut efter en timme senast.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0



33-åringen saknades i den senaste matchtruppen.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 9/3

Den offensive mittfältaren gjorde 3-0-målet på straff mot Cluj, när Pafos tog sig till ECL:s ligafas efter sammanlagt 3-1. 29-åringen assisterade sedan till ett av målen i 2-0-segern mot AEK Larnaca, där han också blev varnad.

Filip Helander, Omonia Nicosia - 4/0

31-åringen fick 90 minuter i ECL-playoffet mot Zira (6-1 till Omonia totalt) men byttes ut skadad i den 28:e minuten mot Nea Salamis. Det är oklart hur allvarlig den är.

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 4/0

Mittfältaren spelade 66 minuter i förlusten mot Pafos.

DANMARK

Hugo Andersson, Randers FC - 2/0

25-åringen bänkades i 1-0-vinsten mot Ålborg.

John Björkengren, Randers FC - 7/0



Mittfältaren spelade hela matchen mot Ålborg och fick betyget 5/10 av TV2 Sport.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 0/0

Vänsterbacken saknades i den senaste matchtruppen. Randers är tabellsexa i Superligaen.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

18-åringen rehabiliterar en korsbandsskada.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 7/2

Anfallaren spelade 81 minuter i ECL:s playoff mot Kilmarnock (3-1 sammanlagt). 32-åringen fick sedan 90 minuter i 3-2-vinsten mot Brøndby. Claesson noterades för en assist och en varning. Efter ECL-matchen fick han betyget 3/10 av tidningen Ekstra Bladet och 2/6 i Tipsbladet. TV2 gav Claesson betyget 6/10 efter derbysegern.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 7/0

27-åringen missade förra veckans matcher med en skada. FC Köpenhamn är tabellfyra.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 11/0

Högerbacken spelade 90 minuter i CL-playoffmötet mot Slovan Bratislava (3-4 sammanlagt) och i 3-1-vinsten över Silkeborg, där han noterades för en assist. 27-åringen fick betyget 4/10 i TV2 efter ligamatchen.

Strax innan transferfönstret stängde värvade serieledaren Kevin Mbabu. Det innebär att Midtjylland förfogar över tre högerbackar i truppen.

“Som du säger är det svårt. Det är svårt mentalt men den bäste får spela och så får man göra sitt eget bästa. Självklart är det hårt, men jag kan också spela bra och det är många matcher till vinteruppehållet”, säger Andersson enligt bold.dk.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0

29-åringen rehabtränar.

Eric Kahl, AGF Århus - 7/0

Försvararen fick 90 minuter i 4-2-vinsten mot Nordsjælland, där han också blev varnad. Betyget i TV2 blev godkända 4/10.

Felix Beijmo, AGF Århus - 7/1

26-åringen spelade fram till matchens sista mål i slutminuterna mot Nordsjælland. TV2 gav wingbacken en femma i betyg. AGF är tabelltvåa efter sju omgångar, en poäng bakom Midtjylland.

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 0/0

Målvakten bänkades senast.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 7/0

22-åringen spelade hela matchen mot AGF och gavs en fyra i TV2.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 5/3

Gjorde mål för tredje matchen i rad från en offensiv mittfältsposition, men hans lag tappade en 2-0-ledning mot AGF. 22-åringen var en av två FCN-spelare som fick betyget 6/10 i TV2. Nordsjælland är tabellsjua.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 8/1

Mittbacken rehabiliterar en knäskada.

Lukas Björklund, SønderjyskE - 7/0



Varnades och byttes ut efter en timme i 2-2-matchen mot Viborg. Betyget i TV2 blev en fyra. SønderjyskE är nästjumbo.

Melker Widell, AaB Ålborg - 7/0

22-åringen spelade hela matchen mot Randers och gavs en femma av TV2.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 0/0

Mittbacken rehabiliterar en tåskada.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 4/0

22-åringen hoppade in i minut 79 i ligacupmötet mot Newcastle, som Forest förlorade på straffar. Enligt uppgifter nobbade klubben ett stort bud från just Newcastle på yttern innan transferfönstret stängde. Elanga spelade sedan hela matchen mot Wolves (1-1) och tidningen Nottingham Post gav honom betyget 7/10 efter båda matcherna. Forest är nia efter tre Premier League-omgångar.

Emil Krafth, Newcastle United - 4/0

Mittbacken spelade 90 minuter både mot Forest och i 2-1-segern över Tottenham. 30-åringen fick betyget 8/10 av tidningen The Chronicle efter den senare matchen.

Alexander Isak, Newcastle United - 4/1

24-åringen gjorde segermålet mot Tottenham och gavs betyget åtta i The Chronicle. Dessförinnan spelade han 90 minuter även i ligacupen. Newcastle är femma i Premier League.

Robin Olsen, Aston Villa - 0/0

Målvakten saknades senast på grund av en skada.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 3/0

24-åringen fick 90 minuter, bland annat som anfallare, mot Newcastle. Tidningen Evening Standard gav honom betyget 5/10 medan sajten Football London delade ut en sexa.

Lucas Bergvall, Tottenham - 3/0

Mittfältaren hoppade in i den 82:a minuten senast och gavs en femma av både Football London och Evening Standard. Spurs är tia i tabellen.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 4/0

20-åringen spelade hela ligacupmatchen mot Crawley Town (4-0) och noterades för en varning. Mittfältaren blev sedan inbytt i den 17:e minuten i 1-1-mötet med Arsenal, där han hade en möjlighet att avgöra i slutminuterna för tabelltrean. Tidningen Sussex Express gav Ayari betyget 6/10 efter den matchen.

Jens Cajuste, Ipswich Town (utlånad från Napoli) - 2/0

Mittfältaren spelade 66 minuter när Ipswich floppade mot League Two-laget AFC Wimbledon i ligacupen och förlorade efter straffar. I 1-1-matchen mot Fulham hoppade 25-åringen in i den 71:a minuten och gjorde debut i Premier League. Nykomlingen är på 17:e plats i tabellen.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 0/0

25-åringen rehabiliterar en muskelskada.

Ken Sema, Watford - 5/0



Yttern spelade hela matchen och agerade lagkapten i ligacupsegern över Plymouth (2-0). 30-åringen hoppade sedan in i minut 53 när Watford föll med 0-1 mot Sheffield United. Det var tabelltreans första poängtapp efter fyra omgångar i The Championship.

Viktor Johansson, Stoke City - 5/3 nolla

Vaktade målet i ligacupmatchen mot Middlesborough (5-0) och i 1-0-vinsten över Plymouth. Tidningen Stoke Sentinel gav 25-åringen betyget 8/10 respektive 7,5. Stoke är tabellelva.

Oliver Dovin, Coventry City - 4/0

Saknades i ligacupmatchen mot Oxford United (1-0) men spelade i 0-1-förlusten mot Norwich. Tidningen Coventry Telegraph delade ut betyget 5,5/10 när City sjönk till 17:e plats i tabellen.

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 4/0

26-åringen bänkades i ligacupvinsten över Grimsby Town (5-1) och kom in i minut 83 när Wednesday föll med 0-3 mot Millwall. Hans lag är på 20:e plats i tabellen.

Jacob Widell Zetterström, Derby County - 3/0

Vaktade målet när Derby åkte ur ligacupen efter straffar mot Barrow (2-3). 26-åringen höll sedan sin första nolla i klubben, i segern mot Bristol City (3-0). Tidningen Derby Telegraph gav honom betyget 8,5/10 efter den insatsen för tabelltian.

Rami Al Hajj, Plymouth Argyle - 0/0

Den offensive mittfältaren blev i förra veckan klar för bottenlaget, efter ett år hos danska OB. Övergången gick på 840 000 pund, motsvarande elva miljoner kronor, och 22-åringen får Wayne Rooney som tränare.

“Han är en väldigt kreativ spelare, en nummer tio-typ. Han är väldigt bra med bollen och på att skapa chanser, och kan även göra mål. Han är en spelare som vi letat efter ett tag så vi är väldigt nöjda med att ha fått honom till slut, eftersom jag tror att han kommer göra skillnad för oss”, säger Rooney enligt tidningen Plymouth Herald.

Al Hajj väntas kunna debutera i omgången efter landslagsuppehållet, mot Sunderland.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 25/2

Försvararen rehabiliterar en korsbandsskada.

Benjamin Hjertstrand, Ekenäs IF - 5/0

30-åringen spelade fram till tabelljumbons mål i 1-1-matchen mot SJK.

Elton Hedström, Ekenäs IF (utlånad från HTFF) - 4/0

Anfallaren bänkades senast.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 25/11

Bottenlaget vann för första gången sedan den 19 juni. Detta tack vare två mål från 24-åringen, som såg till att vända underläget mot AC Oulu till seger. IFK är tia bland tolv lag i Veikkausliiga.

Ousmane Diawara, KuPS (utlånad från Altach) -12/4

Anfallaren gjorde lagets mål i 1-2-nederlaget mot FC Inter. Efter förlusten skiljer bara en poäng mellan serieledaren och tabelltvåan HJK.

Simon Bengtsson, AC Oulu (utlånad från Helsingborgs IF) - 9/0

20-åringen hoppade in i den 78:e minuten mot IFK Mariehamn. Hans lag är tabellnia.

David Mikhail, FC Lahti (utlånad från IFK Värnamo) - 1/0

Målvakten kastades in i hetluften en vecka efter ankomsten till nästjumbon. 25-åringen fick nämligen spelade den avslutande halvtimme mot FC Haka, sedan den ordinarie målvakten skadats. Mikhail släppte in ett mål och matchen slutade 1-1.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 6/0

Vänsterbacken spelade samtliga minuter i Champions League-kvalet mot Slavia Prag (2-1-förlust, totalt seger med 3-2) och mot PSG (3-1-förlust) i ligan under den gångna veckan. Lille ligger sexa i Ligue 1.

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 3/0

Målvakten stod mellan stolparna i 4-3-förlusten mot Lyon i fredags. Strasbourg ligger nia i Ligue 1.

Sebastian Nanasi, Strasbourg - 2/1

Nyförvärvet nätade efter tre minuter mot Lyon. Byttes ut i 68:e minuten.

Patrik Carlgren, Nantes - 0/0

Målvakten skrev precis på för klubben.

Joel Asoro, Metz - 1/0

Forwarden gjorde comeback i A-laget mot Laval (1-1) i helgen. Han hoppade in i 72:a minuten. Metz ligger åtta i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 23/2

Backen spelade samtliga minuter mot Vikingur (4-1-förlust) och B68 (2-0-seger) under den gångna veckan. B36 ligger femma i ligan.

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 5/0

Backen spelade hela matchen mot HB (3-2-seger) och sedan första halvlek mot Vikingur (3-0-förlust) under den gångna veckan. NSI ligger fyra i ligan.

Viktor Agardius, NSI Runavik - 5/1

Backen klev av i 85:e minuten mot HB och saknades sedan i truppen mot Vikingur.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 18/2



Backen var utanför truppen mot EB/Streymur (6-0-förlust) i helgen. Vestur ligger sexa i ligan.

Alexander Berntsson, KI - 15/0

Backen spelade hela matchen mot HJK (2-1-förlust, totalt förlust med 4-3) i Europa Conference League-kvalet i torsdags. Mot Skala (3-1-seger) i ligan i helgen spelade Berntsson sedan 69 minuter. KI ligger trea i ligan.

Albert Ejupi, KI - 13/0

Mittfältaren spelade 71 minuter mot HJK. Var därefter avstängd mot Skala.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, Al Jazira Club - 0/0

Mittbacken var inte med i truppen mot Al Orooba (2-0-seger) i helgen. Al Jazira ligger sjua i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 2/0

Backen och kaptenen spelade hela matchen mot Lynx FC (2-2) i helgen. Europa Point ligger näst sist i ligan.

Simon Silverholt, Europa Point FC - 0/0

Var inte med i truppen mot Lynx.

Joel Sundström, Europa Point FC - 0/0

Satt på bänken mot Lynx.

Albert Holm, Europa Point FC (utlånad från Real Balompedica Linense B) - 1/0

Målvakten, som är uppväxt i Spanien, stod mellan stolparna mot Lynx.

Vincent Ericson, Europa Point FC - 0/0

Var inte med i truppen mot Lynx.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 5/1

Ytterforwarden spelade 74 minuter mot Levadiakos (3-0-seger) i helgen och gjorde då ett av målen. AEK ligger trea i ligan.

Franz Brorsson, Atromitos - 3/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Paok (2-1-förlust) i helgen. Atromitos ligger tolva i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 7/3

Forwarden saknades i båda den gångna veckans matcher. Panathinaikos ligger åtta i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 3/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Panetolikos (3-0-förlust) i helgen. Panserraikos ligger sist i ligan.

Filip Sidklev, Aris FC - 0/0

Målvakten satt på bänken mot Asteras Tripolis (1-1) i helgen. Aris ligger fyra i ligan.

Sebastian Ring, PAS Lamia - 3/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Olympiakos (3-0-förlust) i helgen. Lamia ligger sjua i ligan.

Simon Sandberg, PAS Lamia - 2/0

Backen hoppade in i 76:e minuten mot Olympiakos.

Nikolaos Dosis, Volos - 1/0

Satt på bänken mot Kreta (3-1-förlust) i helgen. Volos ligger tia i ligan.

IRAK

Sumar Almadjed, Duhok SC - 0/0

Ligaspelet har inte startat än.

Peter Gwargis, Duhok SC - 0/0

Ligaspelet har inte startat än.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 18/0

Ytterbacken spelade hela matchen mot Istanbul Basaksehir (2-0-förlust) i Conference League-kvalet i torsdags Därefter blev det 72 minuter mot Drogheda (4-1-seger) i ligan i helgen. St Patrick’s Athletic ligger sjua i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 24/0

Mittbacken spelade hela matchen mot UE Santa Coloma (0-0, totalt seger med 5-0) i Europa Conference League-kvalet, precis som mot Valur (3-2-seger) i ligan i helgen. Vikingur ligger tvåa i ligan men har en match mindre spelad än ettan Breidablik.

William Eskelinen, Vestri - 13/4

Målvakten stod mellan stolparna i 0-0-mötet med jumbon Fylkir i helgen. Vestri ligger elva, näst sist, i ligan.

Johannes Vall, IA - 21/2

Backen spelade hela matchen mot KR (4-2-förlust) i helgen. IA ligger femma i ligan.

Albin Skoglund, Valur - 4/0

Forwarden hoppade in i 73:e minuten mot Vikingur (3-2-förlust) i helgen. Valur ligger trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 3/0

Mittbacken var sjuk och missade 4-0-förlusten mot Inter i helgen. Atalanta ligger tolva i Serie A.

Samuel Dahl, Roma - 0/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Juventus (0-0) i helgen. Roma ligger på plats 17 i Serie A.

Emil Holm, Bologna - 0/0

Högerbacken satt på bänken mot Empoli (1-1) i helgen. Bologna ligger på plats 18 i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 2/0

Ytterforwarden startade mot Empoli men blev utbytt i 54:e minuten.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren var inte med i truppen mot Empoli.

Jonas Rouhi, Juventus - 1/0

Backen satt på bänken mot Roma (0-0) i helgen. Juventus ligger tvåa i Serie A.

Pontus Almqvist, Parma - 3/0

Forwarden hoppade in i 57:e minuten mot Napoli (2-1-förlust) i helgen. Parma ligger nia i Serie A.

Jesper Karlström, Udinese - 4/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Como (1-0-seger) i helgen. Udinese ligger fyra i Serie A.

Emmanuel Ekong, Empoli - 3/0



Forwarden satt på bänken mot Bologna (1-1) i helgen. Empoli ligger sjua i Serie A.

Amin Sarr, Hellas Verona (utlånad från Lyon) - 0/0

Forwarden satt på bänken mot Genoa (2-0-seger) i helgen. Verona ligger femma i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 3/0

Mittfältaren satt på bänken mot Juve Stabia (0-0) men fick ett inhopp i 53:e minuten mot Modena (1-1) under den gångna veckan. Frosinone ligger på plats 16 i Serie B.

Joseph Ceesay, Cesena FC (utlånad från Malmö FF) - 5/0

Högerbacken fick nöja sig med två korta inhopp, på tilläggstid i andra halvlek, under den gångna veckan. Han är för övrigt uttagen i Gambias A-landslag och ser alltså snart ut att vara otillgänglig för Sverige. Tidigare har han velat hålla dörren öppen för Blågult. Cesena ligger åtta i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 5/0



Ytterbacken hoppade under den gångna veckan in i 81:a minuten mot Reggiana (2-0-förlust) och dessutom spelade han hela matchen mot Südtirol (2-1-seger). Brescia ligger på plats elva i Serie B.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 21/2

Klubben har sparkat norske tränaren Per Mathias Högmo, som tog Gustafsson till Japan. I helgen satt mittfältaren på bänken mot Machida Zelvia (2-2). Urawa Red Diamonds ligger tolva i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 28/1

Spelade först 90 minuter när Forge åkte ur den inhemska cupen mot MLS-laget Toronto efter en 0-1-förlust på bortaplan. Därefter blev det 90 nya minuter i 2-0-segern mot Pacific FC i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 0/0

Dras alltjämt med en skada och saknades i 3-0-segern mot RKC Waalwijk på bortaplan. Segern innebär att AZ fortfarande väntar på säsongens första förlust och skuggar PSV i tabelltoppen.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 4/0

Anfallaren var i händelsernas centrum under sommarfönstrets avslutande dagar. Edvardsen kopplades framför allt samman med en flytt till League One-klubben Barnsley, men i sista stund valde spelaren själv att stanna kvar i Go Ahead Eagles.

"Att jag haft möjligheten att lämna är ingen hemlighet, och tanken att lämna har gått igenom mitt huvud ganska många gånger de senaste månaderna. När jag lämnade Deventer fick jag omedelbart en dålig känsla och började ifrågasätta om det här var rätt för mig och min familj", skrev Edvardsen i ett inlägg på Instagram.

Trots de ihärdiga flyttryktena var Edvardsen med i matchtruppen när Go Ahead Eagles gästade PSV i ligan. Trots att anfallskonkurrensen har ökat under sommaren blev det där ett inhopp efter 64 minuters spel när Go Ahead Eagles föll med 0-3.

Simon Olsson, Heerenveen - 3/1

Mittfältaren petades i Jon Dahl Tomassons senaste landslagstrupp i veckan. Detta följdes upp av att Olsson gav svar på tal.

I mötet med Nac Breda var Olsson nämligen en av förgrundsfigurerna när Heerenveen säkrade en 4-0-seger på hemmaplan. 26-åringen spräckte först nollan med ett välplacerat skott i upptakten av den andra halvleken och noterades även för en assist i matchens slutskede.

- Jag tror att jag bara kan göra mål utanför straffområdet. Det var ett fint mål, där jag sköt bollen på ett tillslag efter en bra passning från Sam Kersten, skrattade Olsson i klubbens officiella kanaler efter matchen.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 3/1

Yttern har fått en fin start på säsongen, men i mötet med NEC blev det tvärstopp för Peterson, och Fortuna Sittard. 0-3 skrevs till sist slutresultatet till och det innebär att Fortuna Sittard nu vet hur det känns att förlora i ligan denna säsong.

Adam Kaied, Nac Breda - 1/0

Den tidigare Helsingborg-spelaren blev kvar på bänken i 90 minuter när Nac föll med 0-4 mot Heerenveen.

Amar Abdirahman Ahmed Fatah, Willem II (utlånad från Troyes) - 1/0

Den vindsnabbe yttern blev nyligen klar för Willem II och i mötet med Sparta Rotterdam kom debuten. Fatah byttes då in efter 72 minuters spel när Willem II föll med 1-2.

Gustaf Lagerbielke, Twente (utlånad från Celtic) - 0/0

Mittbacken blev nyligen klar för klubben och fanns med i matchtruppen mot Utrecht. Någon speltid blev det dock inte för Lagerbielke, som blev kvar på bänken i 1-2-förlusten.

NORGE

Leon Hien, Odd - 3/0

Mittbacken har tagit sig tillbaka efter en lång skadeperiod och i mötet med Fredrikstad kom den första starten efter comebacken. Då blev det 63 minuters spel när Odd föll med 0-2. Förlusten var Odds tredje raka och det innebär att laget är fast förankrat i botten av tabellen.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Rehabiliterar alltjämt en bristning i baksidan av låret och saknades i mötet med Molde.

Adam Andersson, Rosenborg - 7/0

Ytterbacken byttes in efter 85 minuters spel när Rosenborg besegrade Molde med 2-1 efter ett avgörande på stopptid. Efter en svagare period har Rosenborg nu fyra raka segrar. Detta gör att laget nu är uppe på sjätte plats i tabellen.

Filip Ottosson, Sandefjord - 21/1

Mittfältaren spelade 90 nya minuter när Sandefjord spelade 1-1 borta mot HamKam. Sandefjord parkerar för närvarande på den negativa kvalplatsen.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 8/1

Mittfältaren blev kvar på bänken i krysset mot HamKam.

Darrell Tibell, Sandefjord – 1/0

Saknades i matchtruppen mot HamKam.

Elias Jemal, Sandefjord - 4/1

Simon Tibbling, Sarpsborg - 6/0

Mittfältaren saknades i matchtruppen i 3-1-segern mot Brann på grund av en skada.

Aimar Sher, Sarpsborg – 24/0

Är fortsatt bofast i startelvan och noterades för 90 nya minuter när Sarpsborg säkrade en meriterande 3-1-seger i bortamötet med tabelltrean Brann. Segern innebär att Sarpsborg ligger åtta i Eliteserien inför landslagsuppehållet.

Marcus Sandberg, HamKam - 21/4

Fick återigen chansen mellan stolparna när HamKam spelade 1-1 i hemmamötet med Sandefjord.

Nyligen uppgav norska HA att två allsvenska klubbar kommit med anbud för Sandberg, som dock sägs vara positivt inställd till en fortsättning i HamKam.

William Kurtovic, HamKam - 18/0

Mittfältaren inledde på bänken, men byttes in inför den andra halvleken i den oavgjorda matchen mot Sandefjord.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Fortsätter att agera andraval bakom Marcus Sandberg i ligaspelet och blev således kvar på bänken i matchen mot Sandefjord.

Anton Ekeroth, HamKam - 1/0

Vänsterbacken blev kvar på bänken i hela matchen i mötet med Sandefjord.

Oscar Krusnell, Haugesund - 19/0

Spelade på nytt hela matchen till vänster i Haugesunds backlinje i bottenmötet med Kristiansund. Haugesund såg ut att gå mot en förlust men efter en sen kvittering skrevs slutresultatet till 2-2. Poängen var viktig för laget som nu har en poäng ner till kvalplatsen.

Moonga Simba, Brann - 1/0

Saknades i matchtrupperna när Brann först föll samman och missade Europa Conference Leagues huvudturnering efter en 0-3-förlust mot Astana och därefter föll med 1-3 mot Sarpsborg i ligan.

August Karlin, Lillestrøm – 11/0

Mittfältaren blev kvar på bänken i 0-2-förlusten mot KFUM Kameratene.

Eric Larsson, Lillestrøm – 12/0

Ytterbacken byttes in efter 85 minuters spel i 0-2-förlusten mot KFUM Kameratene.

Jabir Abdihakim Ali, Lilleström (utlånad från Västerås SK) - 3/0

Anfallaren byttes in efter 78 minuter när Lillestrøm föll med 0-2 mot KFUM Kameratene.

Hampus Finndell, Viking - 7/0

Mittfältaren startade och byttes ut efter en timmes spel mot Tromsø. Då låg Viking under med 0-2, men efter två sena mål lyckades tabelltvåan rädda en viktig poäng.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Yttern är inne i en tung period och väntar alltjämt på sin debut efter flytten från Landskrona i somras. Saknades först i matchtruppen i 0-2-förlusten mot Röda Stjärnan (2-3 sammanlagt), vilket gör att Bodø/Glimt kommer att spela i Europa League under hösten. Därefter saknades Burakovsky på nytt i truppen i 1-0-segern mot Strømsgodset.

Nikolaj Möller, Strømsgodset - 3/1

Anfallaren fick förtroendet från start i hemmamötet med Bodø/Glimt. Det blev till sist 76 minuters spel i 0-1-förlusten mot den suveräna serieledaren.

David Edvardsson, Tromsø - 2/0

Köptes nyligen loss från Malmö FF och i 2-2-mötet med Viking byttes mittfältaren in efter 82 minuters spel.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 6/5

Anfallaren är fortsatt en vital del av Lech Poznan och i bortamötet med Stal Mielec blev det en ny fullträff för Ishak, som även blev uttagen i omgångens lag. Slutresultatet skrevs till 2-0 och det innebär att Lech Poznan fortsätter att toppa ligan.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Mittbacken har dragits med stora skadeproblem under den senaste tiden, men har nu - efter många om och men - inlett en tremånadersplan för att kunna återgå till spel. Denna har påbörjats med lättare löpning och det kommer att dröja åtminstone fyra till sex veckor innan Dagerstål är tillbaka i träning. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Dagerstål spelade sin senaste match för Lech Poznan den 28 oktober 2023. Hans nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2025.

Elias Andersson, Lech Poznan - 3/0

Vänsterbacken blev kvar på bänken i 2-0-segern mot Stal Mielec.

Alex Douglas, Lech Poznan - 7/0

Mittbacken fortsätter att gå från klarhet till klarhet efter flytten från Västerås. Först blev han uttagen i Jon Dahl Tomassons landslagstrupp, därefter spelade han återigen 90 minuter när serieledande Lech Poznan besegrade Stal Mielec med 2-0 på bortaplan.

Patrik Wålemark, Lech Poznan (utlånad från Feyenoord) - 1/0

Yttern lånades in från Feyenoord i slutet av sommarfönstret. I mötet med Stal Mielec kom debuten när Wålemark - iklädd tröja nummer tio - byttes in efter 78 minuters spel i 2-0-segern.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 7/0

Gustav Berggren, Rakow - 7/0

Mittfältaren har varit en av Rakows mest framträdande spelare under säsongsupptakten och mot Piast Gliwice blev det återigen 90 minuters spel. Matchen slutade dock i moll för Rakow, som föll med 0-1 efter ett avgörande i den åttonde stopptidsminuten.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 5/0

Mittbacken blev först kvar på bänken när Jagiellonia återigen föll klart mot Ajax (1-7 över två möten) i Europa League-playoff. Därefter fick Haliti se matchen från sidan när Jagiellonia fick ett välkommet trendbrott och besegrade Widzew Lodz med 1-0 i ligan.

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 6/1

Olsson var då en av förgrundsfigurerna när Lechia bärgade en blytung 3-2-seger på bortaplan. Mittbacken spelade hela matchen och svarade bland annat för ett av målen. Detta belönades med en plats i omgångens elva.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 6/1

Mittfältaren blev kvar på bänken i hela matchen när Lechia Gdansk besegrade Gornik Zabrze med 3-2. Segern innebär att Lechia Gdansk kliver upp på kvalplats efter den tunga säsongsstarten.

PORTUGAL

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 5/7

Anfallarens furiösa målsnitt fortsätter under säsongsupptakten. I toppmötet med Porto såg Sporting ut att gå mot säsongens första poängtapp, men med knappt 20 minuter kvar av matchen tilldömdes Lissabon-laget en straffspark.

Fram stegade Gyökeres och i vanlig ordning gjorde landslagsanfallaren inget misstag när han skickade in 1-0-målet, som banade väg för en 2-0-seger. Trepoängaren innebär att Sporting nu har tre poäng ner till just Porto på andra plats i tabellen.

Deniz Gül, Porto - 0/0

Anfallaren anslöt nyligen från Hammarby, men saknades i matchtruppen när det blev en 0-2-förlust i toppmötet med Sporting CP.

SCHWEIZ

Noah Persson, Grasshoppers (utlånad från Young Boys) - 7/0

Vänsterbacken byttes in efter 68 minuters spel när Young Boys besegrade Galatasaray med 1-0 på bortaplan och således tog sig till Champions Leagues huvudturnering. Därefter blev det ett inhopp efter 72 minuter i 1-1-mötet med Lausanne-Sport i ligan.

Under måndagen stod det klart att Persson - som främst har agerat inhoppare under säsongsupptakten - lånas ut till ligakonkurrenten Grasshoppers under resten av säsongen.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 5/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Lausanne-Sport spelade 1-1 mot Young Boys på bortaplan.

Jesper Löfgren, FC Luzern – 4/0

Mittbacken blev kvar på bänken i 1-1-mötet med Zürich.

Josafat Mendes, Basel (utlånad från SC Braga) - 0/0

Den tidigare AIK-spelaren har inte lyckats slå sig in i Bragas startelva och under måndagskvällen stod det klart att det blir en utlåning med köpoption till Basel.

SKOTTLAND

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 9/7

Svensken, som har fått en fin start på säsongen med flera mål, stod i förra veckan för ett mål och 90 minuter i 1-2-förlusten mot Motherwell hemma i ligan. St. Johnstone är åtta i ligan.

SLOVAKIEN

Hugo Ahl, Spartak Trnava - 7/0

Ahl blev i förra veckan kvar på bänken mot Ruzomberok (2-2) på hemmaplan i ligan. Spartak är på fjärde plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 4/1

Swedberg stod i förra veckan för 45 minuter, då han blev utbytt i paus, i 3-2-förlusten mot Osasuna på bortaplan i La Liga. Swedberg, som drog på sig en skada, fick 4 av 10 i betyg av lokaltidningen La Voz de Galicia. Celta är på åttonde plats i ligan.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 4/1

Starfelt stod i förra veckan för 45 minuter, då han blev inbytt i halvtid, i 3-2-förlusten mot Osasuna på bortaplan i La Liga. Starfelt fick 4 av 10 i betyg av lokaltidningen La Voz de Galicia. Celta är på åttonde plats i ligan.



SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 25/2

Bojanic var i förra veckan utanför truppen i returmötet med Gwangju (2-2) hemma i semifinal i sydkoreanska cupen. Ulsan gick vidare med 3-2 över två möten, och får nu spela cupfinal. Vidare var han utanför truppen i 5-4-segern mot Pohang Steelers hemma i ligaspelet. Ulsan är på andra plats i ligan.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 27/9

Ludwigson var i förra veckan utanför truppen i returmötet med Gwangju (2-2) hemma i semifinal i sydkoreanska cupen. Ulsan gick vidare med 3-2 över två möten, och får nu spela cupfinal. Vidare stod han för ett mål och 81 minuter i 5-4-segern mot Pohang Steelers hemma i ligaspelet. Ulsan är på andra plats i ligan.



THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani - 5/0

Weidersjö noterades i förra veckan för 90 minuter mot Swat Cat (1-1) på hemmaplan, samt för 51 minuter i 3-2-segern mot Sukhothai borta i ligan. Uthai Thani är på åttonde plats i högstaligan.

Emil Roback, Muangthong United - 5/1

Den tidigare Hammarby IF-talangen svarade i förra veckan för ett mål på 25 minuter i 2-0-segern mot Ratchaburi hemma, samt för 45 minuter mot Nongbua (0-0) på bortaplan i ligan. Muangthong United är på sjätte plats i ligaspelet.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 3/0

Svensken var i förra veckan på bänken mot Banik Ostrava (0-0) hemma, och spelade i 64 minuter mot Dukla Prag (0-0) hemma i ligan. Karvina är på tionde plats i ligaspelet.



TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 3/2

Larsson gjorde i förra veckan två mål och 90 minuter i 5-2-förlusten mot Basaksehir på bortaplan i Süper Lig. Antalyaspor är elva i ligan.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 3/2

Forwarden gjorde i förra veckan 90 minuter i 0-3-förlusten mot Samsunspor hemma i ligan. Hatayspor är nästjumbo i Süper Lig.

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 3/1

Larsson stod i förra veckan för 90 minuter och ett mål i 3-1-segern mot Hoffenheim hemma i Bundesliga. Efteråt sa Larsson följande på klubbens hemsida: ”Jag är väldigt nöjd med mitt mål. Inför säsongen sa jag att jag vill bli mer synlig där framme, och nu har jag ett mål och en assist efter tre matcher, vilket är bra. Vi hade bra energi. Tränaren sa att jag skulle gå mer framåt och vara högre upp. Vi är väldigt varierade och har många intelligenta spelare. Vi har helt klart blivit bättre i jämförelse med förra säsongen, då jag även var skadad. Jag tycker att vi har fått en bra start på säsongen, vilket alltid är viktigt. De flesta spelarna i truppen har varit tillsammans nu i ett år, och det märks på många håll”.

Vidare fick han även höra ett och annat på planen: ”Med Rasmus (Kristensen) och Arthur (Theate) har vi fått in mycket kvalitet, även om Rasmus skriker mycket på mig och ger mig många order”, sa Larsson och skrattade. Frankfurt har nu tre poäng efter två omgångar i ligan. Vidare blev Larsson även uttagen till den här veckans svenska landslagssamling.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 3/0

Svanberg stod i förra veckan för 74 minuter i 2-0-segern mot Holstein Kiel borta i Bundesliga. Wolfsburg har tre poäng efter två omgångar i ligan. Vidare blev han även uttagen till den här veckans svenska landslagssamling.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 1/0

Mittbacken svarade i förra veckan för 90 minuter i 0-2-förlusten mot Wolfsburg hemma i Bundesliga. Nykomlingen har noll poäng efter två omgångar i högstaligan.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel – 3/1

Bernhardsson stod i förra veckan för 63 minuter i 0-2-förlusten mot Wolfsburg hemma i Bundesliga. Nykomlingen har noll poäng efter två omgångar i högstaligan.

Eric Smith, St. Pauli - 3/0

Smith stod i förra veckan för 40 minuter, då han blev utbytt skadad i första halvlek, i 1-0-förlusten mot Union Berlin borta i Bundesliga. Efteråt sa St. Pauli-tränaren Alexander Blessin följande om Smiths skada, enligt tyska tidningen Kicker: ”Jag hoppas att det bara är en påfrestning och att Eric inte är borta länge”. Nykomlingen har noll poäng efter två omgångar i högstaligan. Mittbacken lämnade även återbud till den här veckans svenska landslagssamling.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Mittfältaren var i helgen utanför truppen i 1-0-förlusten mot Union Berlin på bortaplan i Bundesliga. Nykomlingen har noll poäng efter två omgångar i högstaligan. Under säsongsstarten har 22-åringen i stället spelat med St. Paulis reserver i fjärdedivisionen.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 3/2

Vilhelmsson var i helgen, på grund av skadeproblem, utanför truppen i 4-0-förlusten mot Elversberg borta i 2. Bundesliga. Efter matchen lämnade chefstränaren Torsten Lieberknecht sitt uppdrag. Darius Scholtysik och Ovid Hajou leder nu laget tillfälligt. Darmstadt är nästjumbo i andraligan.

Isac Lidberg, Darmstadt - 3/1

Forwarden gjorde i helgen 90 minuter i 4-0-förlusten mot Elversberg borta i andraligan. Efter matchen lämnade chefstränaren Torsten Lieberknecht sitt uppdrag. Darius Scholtysik och Ovid Hajou leder nu laget tillfälligt. Darmstadt är nästjumbo i andraligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 5/1

Hrgota, som är lagkapten, gjorde i förra veckan ett mål och en assist på 88 minuter i 4-0-segern mot Regensburg borta i andraligan. Fürth är trea i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hussein är i Herthas frysbox, då han har varit utanför huvudstadsklubbens samtliga fem matchtrupper under säsongsinledningen. Under sommarens transferfönster ryktades han bort, men än så länge är han alltså kvar i klubben med ett kontrakt till sommaren 2026. Enligt tyska sajten tag24.de verkar det inte finnas plats för Hussein på Herthas mittfält. 24-åringen anslöt från AIK för runt ett år sedan, och har sedan dess gjort ett mål och en assist på 18 matcher, varav två starter och 16 inhopp. Hertha är på åttonde plats i andraligan.

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 0/0

Johansson blev i helgen kvar på bänken, då det blev 1-2-förlust mot Karlsruher hemma i 2. Bundesliga. Braunschweig är jumbo i andraligan.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 0/0

Oudenne blev i förra veckan kvar på bänken i 1-0-förlusten mot Düsseldorf på bortaplan i 2. Bundesliga. Hannover är på nionde plats i andraligan.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 8/2

Levi stod i förra veckan för 67 minuter, då hans lag åkte ut mot Fiorentina på hemmaplan efter en straffrysare i playoff-rundan i Europa Conference League-kvalet. Svensken blev utbytt i andra halvlek och lade därmed inte någon straff. I helgen gjorde han 90 minuter i 2-1-förlusten mot Paksi borta i ligan. Puskás Akadémia är på andra plats i ligan.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 15/7

Forsberg, som är lagkapten i New York Red Bulls, var i helgen utanför truppen i 0-2-förlusten mot Philadelphia hemma i MLS. Anledningen till frånvaron var skadeproblem. Senast den offensive mittfältaren gjorde en tävlingsmatch var i slutet av juni i år. New York Red Bulls är på fjärde plats i östra divisionen.

Noah Eile, New York Red Bulls - 26/0

Eile noterades i förra veckan för 90 minuter i 0-2-förlusten mot Philadelphia hemma i MLS. Red Bulls är på fjärde plats i östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City - 29/1

Mittbacken, som är lagkapten, svarade i förra veckan för 90 minuter i 3-0-segern mot Nashville hemma i MLS. Orlando är på sjunde plats i östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 16/1

Mittbacken är skadad och var i förra veckan utanför truppen i 2-1-segern mot Los Angeles Galaxy på hemmaplan i MLS. St. Louis är nästjumbo i västra divisionen i MLS.

Rasmus Alm, St. Louis City - 13/1

Alm hoppade i förra veckan in i 75:e minuten i 2-1-segern mot Los Angeles Galaxy på hemmaplan i MLS. St. Louis är nästjumbo i västra divisionen i MLS.

Christopher McVey, DC United - 22/1

Mittbacken gjorde i förra veckan 45 minuter, då han blev utbytt i halvtid, i 3-1-segern mot Toronto borta i MLS. DC United är på elfte plats i östra divisionen.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 11/4

Jansson stod i förra veckan för ett mål och 89 minuter mot Braga (2-2) hemma i Europa League-playoffreturen. Rapid Wien föll därmed över två möten (3-4), och blev i stället kvalificerat för ligafasen i Europa Conference League. Vidare stod han i helgen för två mål, varav ett läckert solomål, på 82 minuter i 3-2-segern mot storlaget Red Bull Salzburg hemma i ligan. Efteråt hyllades han av tränaren Robert Klauss i Kronen Zeitung: ”Han är en fin, klinisk spelare fotbollsspelare, och nu börjar han göra mål också”. Rapid Wien är på andra plats i ligaspelet.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 7/0

Perez Vinlöf svarade i förra veckan för 71 minuter i 2-1-segern mot LASK hemma i ligaspelet. Austria Wien är på femte plats i ligan.

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 2/0

18-åringen, som är son till Olof Mellberg, blev i förra veckan kvar på bänken mot Dynamo Kiev (1-1) hemma i Champions League-playoffreturen. I och med 1-1-resultatet blev Salzburg med 3-1 över två möten klart för ligafasen i Champions League. Därefter var han i helgen på bänken i 3-2-förlusten mot Rapid Wien borta i högstaligan. Salzburg är på fjärde plats i ligaspelet. Under årets säsong har Mellberg även gjort en match med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i andraligan.