SVENSKKOLLEN: Ishak kärleksbombas: "Mest älskad i Poznans historia"

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

Elanga hyllas av lagkamrat: "Kan bli världsklass"

Skandalscener när Mikhails Lahtis åkte ur

Sam Larsson briljerade i Turkiet

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 5/1

Anfallaren byttes in i den 58:e minuten i 1-1-matchen mot Western United.

Annons

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 11/2

30-åringen stod över matchen mot FCV Dender med en lättare skada. Mechelen vann med 5-2 och är uppe på fjärdeplatsen i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 12/3

Anfallaren var tillbaka på bänken i matchen mot Anderlecht (2-1) efter hans hälseneproblem. Club Brügge är tabelltrea.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Den 22-årige reservmålvakten satt på bänken i Europa League-matchen mot Midtjylland (0-1) men saknades i ligaspelet mot Cercle Brügge (1-3). Union SG är tabelltia.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 12/2

Vänsterbacken spelade 75 minuter när Ludogorets besegrades med 2-0 i Europa League. 30-åringen var enligt sajten Voetbalniews.be småskadad och missade därför matchen mot Club Brügge. Anderlecht har bara vunnit en ligamatch sedan sommaren och är tabellsexa.

Annons

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 12/7

22-åringen nätade för fjärde matchen i rad, när han satte sin egen straffretur och fastställde slutresultatet till 3-0 mot Standard Liège.

“Jag vet att statistik är viktigt, men jag gillar det inte något vidare”, säger Ondrejka i en intervju med Het Laatse Nieuws.

Hans lag är tabelltvåa, fem poäng bakom Genk.

Momodou Sonko, KAA Gent - 7/0

I EL-matchen mot Molde gjorde 19-åringen sin blott andra start för säsongen och spelade 65 minuter i 2-1-vinsten. Tidningen Het Niewsblad höll vänsteryttern som en av Gents bästa i matchen. Sonko fick sedan hoppa in i den 79:e minuten när tabellfemman föll mot Genk med 0-2.

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 14/0

Satt på bänken mot Anderlecht i Europa League och i 3-0-vinsten över CSKA 1948. Ludogorets toppar bulgariska ligan.

Annons

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 8/1

Blev varnad och gjorde säsongens första mål i 2-1-segern över Nea Salamis. Aris är tabelltvåa i cypriotiska ligan.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 5/2

24-åringen har saknats i de två senaste matcherna.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

33-åringen saknades i den senaste truppen.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 17/4

Yttern spelade 90 minuter mot Heidenheim i Europa Conference League (0-1) och i 2-1-vinsten över Omonia 29 Maiou. Pafos leder cypriotiska ligan.

Filip Helander, Omonia Nicosia - 7/0

31-åringen fick 90 minuter i ECL-matchen mot Hearts, som slutade med en 0-2-förlust. Mittbacken var tillbaka på bänken när Karmiotissa besegrades med 6-2. Omonia är tabellfemma.

Annons

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 11/1

Mittfältaren spelade 90 minuter för andra veckan i rad när AEK spelade 1-1 mot AEL Limassol. Hans lag är sexa i tabellen.

DANMARK

Hugo Andersson, Randers FC - 6/0

25-åringen satt på bänken i 4-0-segern över Nordsjælland.

John Björkengren, Randers FC - 13/1

Mittfältaren spelade hela matchen senast och blev varnad. TV2 Sport gav 25-åringen betyget 7/10.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 6/0

23-åringen spelade 52 minuter senast innan han byttes ut med en skada. Betyget i TV2 blev en fyra. Randers är tabellfyra i Superligaen.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

18-åringen rehabiliterar en korsbandsskada.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 15/5

Lagkaptenen spelade 71 minuter i 1-1-matchen mot Real Betis i ECL. Sajten Bold.dk delade ut betyget 5/10. 32-åringen spelade sedan 76 minuter i det mållösa derbyt mot Brøndby. Tipsbladet gav honom betyget 3/6 medan TV2 Sport delade ut 4/10.

Annons

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 8/0

Anfallaren gjorde comeback efter en skadefrånvaro på två månader, med ett 30 minuter långt inhopp mot Betis. Bold gav 27-åringen betyget 5/10. Därefter bänkades Larsson mot Brøndby. FCK är tabelltvåa.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 22/1

Ytterbacken fick 90 minuter mot Union SG och gavs betyget 6/10 av Bold. Sedan hoppade han in i den 81:a minuten i 2-0-segern över AGF. Midtjylland återtog serieledningen tack vare vinsten.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0

29-åringen är i individuell träning.

Eric Kahl, AGF Århus - 12/0

Försvararen spelade hela matchen mot Midtjylland och gavs godkända 4/10 i TV2. AGF är tabelltrea.

Felix Beijmo, AGF Århus - 12/1

26-åringen var avstängd senast.

Annons

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 1/0

Målvakten rehabiliterar en fotledsskada.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 15/0

22-åringen spelade hela matchen när Nordsjælland förlorade åttondelsfinalen i danska cupen mot tredjedivisionslaget Brabrand (10-11 efter straffar). Vänsterbacken fick 90 minuter mot Randers och kvitterade ut betyget fyra i TV2.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 13/6

Anfallaren byttes ut i den andra förlängningskvarten mot Brabrand och spelade 90 minuter mot Randers, där han fick underkända 3/10 i betyg av TV2. Nordsjælland är sjua i Superligaen.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 8/1

Mittbacken rehabiliterar en knäskada.

Lukas Björklund, SønderjyskE - 12/0

20-åringen byttes ut i den 85:e minuten i förlusten mot Viborg (2-4). TV2:s betyg blev 4/10. SønderjyskE är tia bland tolv lag i tabellen.

Annons

Melker Widell, AaB Ålborg - 13/0

Mittfältaren spelade 90 minuter i 1-1-mötet med Silkeborg och gavs en femma av TV2. Ålborg är nia i tabellen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 4/0

30-åringen gjorde sin första start sedan mars månad när han spelade 55 minuter i EL-matchen mot Fenerbaçhe. Tidningen Manchester Evening News delade ut betyget 5/10 efter 1-1-matchen. Mittbacken hoppade sedan in i slutminuterna när United föll mot West Ham med 1-2. Man United är på 14:e plats i Premier League.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 10/0

Yttern byttes ut i den 76:e minuten i 3-1-segern mot Leicester. Tidningen Nottingham Post delade ut betyget 5/10. Forest är med sin sjundeplats Premier Leagues största överraskning hittills, och Ryan Yates tar upp Elanga som en anledning till den fina säsongsinledningen.

Annons

“Han kan bli en världsklasspelare. Han har attityden för det och med tiden kommer han producera fantastiska matcher och siffror”, säger Yates om sin lagkamrat enligt Nottingham Post.

Emil Krafth, Newcastle United - 5/0

30-åringen bänkades i 1-2-nederlaget mot Chelsea.

Alexander Isak, Newcastle United - 7/2

Anfallaren var tillbaka i målprotokollet och gjorde lagets mål senast. Betyget i tidningen The Chronicle blev 7/10. Newcastle återfinns först på tolfte plats i Premier League.

Robin Olsen, Aston Villa - 0/0

Målvakten har inte spelat den här säsongen på grund av en huvudskada. Förra veckan var han dock tillbaka på bänken i matcherna mot Bologna (2-0) och Bournemouth (1-1). Villa är fyra i Premier League.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 13/2

24-åringen spelade drygt 20 minuter i EL-matchen mot AZ (1-0) och en timme när Spurs förlorade mot Crystal Palace med samma siffror. Tidningen Evening Standard delade ut betyget 7/10 respektive en fyra efter den senare matchen. Spurs är tabellåtta.

Annons

Lucas Bergvall, Tottenham - 9/0

Bänkades mot Palace men fick 73 minuter i Europa League, där han ordnade straffen som föranledde Tottenhams mål. Evening Standard gav 18-åringen betyget 8/10 och Bergvall togs ut i omgångens Europa League-elva.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 9/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Wolves, som slutade 2-2. Sky Sports delade ut betyget 7/10. Brighton är tabellsexa.

Jens Cajuste, Ipswich Town (utlånad från Napoli) - 4/0

25-åringen var tillbaka efter skada och spelade 90 minuter för första gången hos nykomlingen. Det blev en 3-4-förlust mot Brentford och Sky Sports gav mittfältaren betyget 6/10. Ipswich är under nedflyttningsstrecket efter nederlaget.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 0/0

26-åringen rehabiliterar en muskelskada.

Annons

Ken Sema, Watford - 13/0

Wingbacken spelade 18 respektive 24 minuter i matcherna mot Leeds (1-2) och Blackburn (1-0). Watford är sjua i The Championship.

Viktor Johansson, Stoke City - 14/4 nollor

Stod i mål i 2-2-matchen mot Bristol City och i 0-2-förlusten mot Sheffield United. Landslagsmålvakten storspelade och gavs betyget 8,5/10 i båda matcherna av tidningen Stoke Sentinel. “The Potters” är på 19:e plats i The Championship.

Oliver Dovin, Coventry City - 9/0 nollor

22-åringen vaktade målet i 1-1-mötet med QPR och när Luton besegrades med 3-2. Tidningen Coventry Telegraph gav honom betyget 5,5/10 respektive en sexa. Coventry placerar sig på 18:e plats i tabellen.

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 11/0

Mittfältaren spelade en timme i den mållösa matchen mot Swansea innan han bänkades i 2-1-vinsten mot Portsmouth. Tidningen Sheffield Star gav 26-åringen betyget 6/10. Wednesday är på 13:e-platsen.

Annons

Jacob Widell Zetterström, Derby County - 11/3

Stod i mål när Derby spelade 1-1 mot både Oxford United och Hull. Tidningen Derby Telegraph delade ut betyget 6/10 efter den senare matchen. Målvaktens lag är tabelltolva.

Rami Al Hajj, Plymouth Argyle - 8/1

23-åringen fick en halvtimmes spel i 0-1-förlusten mot Millwall och en timme mot Preston (3-3). Tidningen Plymouth Herald gav mittfältaren betyget 4/10 efter båda matcherna. Hans lag är precis ovanför nedflyttningsstrecket.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 25/2

Tipsligan är färdigspelad. Ekenäs slutade sist i nedflyttningsserien.

Benjamin Hjertstrand, Ekenäs IF - 10/0

Tipsligan är färdigspelad. Ekenäs slutade sist i nedflyttningsserien.

Elton Hedström, Ekenäs IF (utlånad från HTFF) - 8/0



Annons

Tipsligan är färdigspelad. Ekenäs slutade sist i nedflyttningsserien.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 30/14

Tipsligan är färdigspelad. IFK slutade fyra i nedflyttningsserien. Främste målskytten Larsson utsågs till årets spelare och årets anfallare under en avslutningsmiddag, enligt Ålands Radio och TV. Ålandslaget säkrade kontraktet efter anfallarens två mål i den sista omgången.

Ousmane Diawara, KuPS (utlånad från Altach) -16/5

Tipsligan är färdigspelad. KuPS vann mästerskapet.

Simon Bengtsson, AC Oulu (utlånad från Helsingborgs IF) - 13/0

Tipsligan är färdigspelad. Oulu slutade trea i nedflyttningsserien.

David Mikhail, FC Lahti (utlånad från IFK Värnamo) - 4/0 nollor

Den 25-årige reservmålvakten fick hoppa in i den 19:e minuten i kvalmatchen mot FF Jaro, som Lahti förlorade med 0-2. Mikhail saknades sedan i returen som slutade 1-0 till hans lag. Resultatet innebar dock att Lahti åkte ur Tipsligan, och efter slutsignalen stormade supportrar till bägge klubbarna planen.

Annons

Enligt Svenska Yle fick ordningsvakter bryta in då slag utbyttes mellan maskerade hemmasupportrar och Jaro-anhängare. Lahti-truppen lämnade arenan i övervakade former med minibussar. FC Lahti tillhörde Tipsligan i 13 år innan nedflyttningen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 15/0

Vänsterbacken spelade hela Champions League-matchen mot Atletico Madrid (3-1-seger) och stod då för en assist. Därefter blev det 62 minuter i ligan mot Lens (2-0-seger) för Gudmundsson. Lille ligger fyra i Ligue 1.

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 3/0

Målvakten satt på bänken mot Nantes (2-1-seger) i helgen. Strasbourg ligger nia i Ligue 1.

Sebastian Nanasi, Strasbourg - 8/3

Forwarden spelade 84 minuter mot Strasbourg.

Patrik Carlgren, Nantes - 0/0

Målvakten satt på bänken mot Strasbourg (3-1-förlust) i helgen. Nantes ligger tolva i Ligue 1.

Annons

Joel Asoro, Metz - 6/0

Forwarden hoppade in i 91:a minuten mot Guingamp (1-0-seger). Metz ligger fyra i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 26/2

Backen missade även 3-0-segern mot Skala i helgen. Nu är ligan färdigspelad och B36 slutade femma..

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 9/0

Backen saknades mot B68 (4-1-förlust) i helgen. NSI slutade fyra i ligan.

Viktor Agardius, NSI Runavik - 11/1

Backen spelade hela matchen mot B68.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 22/2

Backen missade ligaavslutningen mot Vikingur (4-1-förlust). Vestur slutade sexa i tabellen.

Alexander Berntsson, KI - 20/0

Backen satt på bänken mot IF (4-1-seger) i helgen. KI slutade tvåa i ligan.

Albert Ejupi, KI - 19/0

Mittfältaren saknades mot IF.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, FC Baniyas (utlånad från Al Jazira Club) - 6/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Al Orooba (1-0-förlust) i helgen. Baniyas ligger nia i ligan.

Annons

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 6/0

Backen är numera spelande huvudtränare för laget. Falkeborn spelade hela matchen mot Mons Calpe (2-1-förlust) i fredags. Europa Point ligger sist i ligan.

Simon Silverholt, Europa Point FC - 0/0

Var inte med i truppen mot Mons Calpe.

Joel Sundström, Europa Point FC - 6/1

Hoppade in i paus mot Mons Calpe.

Albert Holm, Europa Point FC (utlånad från Real Balompedica Linense B) - 2/0

Målvakten satt på bänken mot Mons Calpe.

Vincent Ericson, Europa Point FC - 0/0

Inte med i truppen mot Mons Calpe.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 10/1

Ytterforwarden hoppade in i 70:e minuten mot Panserraikos (1-0-förlust) i helgen. AEK ligger trea i ligan.

Franz Brorsson, Atromitos - 8/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Aten Kallithea (3-0-seger) i helgen. Atromitos ligger nia i ligan.

Annons

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 12/3

Forwarden spelade 70 minuter och 62 minuter under den gångna veckan, mot Chelsea (4-1-förlust i Europa Conference League) respektive Aris (1-1 i ligan). Panathinaikos ligger åtta i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 10/0

Mittbacken spelade hela matchen mot AEK Aten (1-0-seger) i helgen. Panserraikos ligger tia i ligan.

Filip Sidklev, Aris FC - 0/0

Målvakten satt på bänken mot Panathinaikos (1-1) i helgen. Aris leder ligan.

Robin Quaison, Aris FC - 3/0

Forwarden hoppade in i 83:e minuten mot Panathinaikos.

Sebastian Ring, PAS Lamia - 7/0

Vänsterbacken spelade 85 minuter i bottenfajten mot Levadiakos (2-2) i helgen. Lamia ligger tolva i ligan.

Simon Sandberg, PAS Lamia - 4/0

Backen satt på bänken mot Levadiakos.

Nikolaos Dosis, Volos - 2/1

Satt på bänken mot Panetolikos (1-0-seger) i helgen. Volos ligger elva i ligan.

Annons

Daniel Sundgren, Volos - 3/0

Högerbacken startade och spelade 52 minuter mot Panetolikos.

IRAK

Sumar Almadjed, Duhok SC - 0/0.

Inte med i truppen till den gångna veckans matcher.

Peter Gwargis, Duhok SC - 5/0.

Spelade 90 minuter i båda den gångna veckans matcher, mot Al Ahli Sanaa (2-0-seger) i Gulf Champions League och Al-Kahrbaa (0-0) i ligan. Duhok ligger på plats 13 i ligan.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 24/0

Ytterbacken satt på bänken mot Derry City (1-0-seger) i fredags. St Patrick’s Athletic ligger trea i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 32/0

Mittbacken missade 3-1-segern mot Cercle Brügge i Europa Conference League i torsdags på grund av skada, men Ekroth gjorde comeback i avgörande seriefinalen mot Breidablik (3-0-förlust) i ligan i helgen. Vikingur tappade titeln på grund av den förlusten.

Annons

William Eskelinen, Vestri - 17/4

Målvakten stod mellan stolparna mot jumbon Fylkir (3-1-förlust) i helgen. Vestri höll sig kvar i högstaligan, men enbart tack vare bättre målskillnad än HK.

Johannes Vall, IA - 27/4

Backen spelade hela matchen mot Valur (6-1-förlust) i helgen. IA slutade femma i ligan.

Albin Skoglund, Valur - 10/2

Forwarden spelade 83 minuter mot IA (6-1-seger) i helgen. Skoglund gjorde både ett mål och en assist. Valur slutade trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 9/0

Mittbacken spelade samtliga minuter i den gångna veckans två matcher, mot Celtic (0-0) i Champions League och Hellas Verona (6-1-seger) i ligan. Atalanta ligger femma i Serie A.

Samuel Dahl, Roma - 0/0

Vänsterbacken är inte registrerad för Europa-spel och satt på bänken mot Fiorentina (5-1-förlust) i helgen. Roma ligger på plats elva i Serie A.

Annons

Emil Holm, Bologna - 3/0

Högerbacken satt på bänken mot Aston Villa (2-0-förlust) i Champions League förra tisdagen. Bologna ligger på plats tolv i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 4/0

Ytterforwarden är inte registrerad för spel i Europa.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren var inte med i truppen mot Aston Villa.

Jonas Rouhi, Juventus - 3/0

Vänsterbacken hoppade in i 90:e minuten mot Stuttgart (1-0-förlust) i Champions League förra tisdagen och satt sedan på bänken mot Inter (4-4) i ligan. Juventus ligger trea i Serie A.

Pontus Almqvist, Parma - 8/1

Forwarden hoppade in i 55:e minuten mot Empoli (1-1) i helgen. Parma ligger på plats 17 i Serie A.

Jesper Karlström, Udinese - 10/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Cagliari (2-0-seger) i fredags och stod då för en assist. Udinese ligger sjua i Serie A.

Annons

Emmanuel Ekong, Empoli - 9/1

Forwarden hoppade in i 87:e minuten mot Parma (1-1) i helgen. Empoli ligger tia i Serie A.

Amin Sarr, Hellas Verona (utlånad från Lyon) - 5/1

Forwarden spelade hela matchen mot Atalanta (6-1-förlust) i helgen och gjorde sitt lags enda mål. Verona ligger på plats 15 i Serie A.

Alieu Njie, Torino - 4/1

Den 19-årige forwarden blev stor hjälte mot Como i fredags. Han hoppade in med 25 minuter kvar att spela och gjorde matchens enda mål. Torino ligger nia i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 6/0

Mittfältaren startade och spelade 72 minuter mot serieledaren Pisa (0-0) i helgen. Frosinone ligger sist i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 12/0

Ytterbacken spelade hela matchen mot Cesena (2-0-förlust) i helgen. Brescia ligger nia i Serie B.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 26/2

Annons

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 36/1

Mittbacken spelade 90 minuter när Forge förlorade mot Cavalry i det kanadensiska Premier League-slutspelet med 1-0. Men säsongen är inte över, för härnäst väntar Atlético Ottawa i nästa slutspelsmatch.

KOSOVO

Valmir Berisha, FC Malisheva - 3/0

Anfallaren blev kvar på bänken i Malishevas 0-0-match mot FC Drita.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 7/0

Yttern gjorde två inhopp i veckan som gick. Först när AZ gästade Tottenham i Europa Leauge där Lahdo fick 24 minuter i 1-0-förlusten. Under helgen spelade AZ 2-2 mot Go Ahead Eagles där 21-åringen byttes in med nio minuter kvar att spela - men förblev mållös.

Annons

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 10/3

Anfallaren blev stor poängräddare för sitt Go Ahead Eagles mot AZ. 28-åringen spelade hela matchen och satte dit 2-2-målet sent i matchen.

Segern innebär att Go Ahead Eagles på europakvalplats i Nederländerna.

Simon Olsson, Heerenveen - 10/1

Spelade från start och stod för en stabil insats innan han byttes ut med kvarten kvar när hans Heerenveen besegrade Sparta Rotterdam i Eredivisie. En viktig seger som gör att laget lyfter från negativt kval.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 7/1

Fick på nytt ett inhopp efter sin hälskada. Denna gång blev det 45 minuter när hans Fortuna Sittard tillslut vann med 1-0 mot Groningen efter ett sent mål.

Adam Kaied, Nac Breda - 5/0

Kaied hoppade in med dryga kvarten kvar när hans Mac slog RKC Waalwijk med 4-1.

Annons

Amar Abdirahman Ahmed Fatah, Willem II (lån från Troyes) - 7/1

Det blev på nytt ett inhopp för den unge talangen. Denna gång kom Fatah in med ca 20 minuter kvar att spela mot Ajax. 20-åringen kom in i spel när hans Willem II var i ett 1-0-underläge men varken han eller hans lagkamrater lyckades ändra på det resultatet.

Gustaf Lagerbielke, Twente (lån från Celtic) - 3/0

Mittbacken fick hoppa in i sista halvtimmen i 5-0-segern mot Heracles.

NORGE

Leon Hien, Odd - 5/0

Backen saknades i matchtruppen när Odd torskade mot Lillestrøm i ett bottenmöte. Odd passerades därmed av just Lillestrøm och är numera tabelljumbo.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Rehabiliterar alltjämt sin skada och saknades i 3-2-segern mot Bodø/Glimt. Det stod nyligen klart att Augustinsson och Rosenborg har kommit överens om att inte förlänga kontraktet, som löper ut efter säsongen.

Annons

Adam Andersson, Rosenborg - 7/0

Kantspringaren blev kvar på bänken hela matchen och fick se sitt lag slå Bodø/Glimt med 3-2.

Nyligen gjorde uppgifter gällande att Andersson och RBK har kommit överens om att gå skilda vägar när kontraktet löper ut efter säsongen. I samma veva rapporterades det om att det bland annat finns intresse från allsvenskan.

Filip Ottosson, Sandefjord - 26/1

Lagkaptenen var tillbaka i startelvan efter sin avstängning. Då tog Sandefjord sin andra raka seger i Eliteserien och Ottosson blev noterad för den målgivande passningen till lagets första mål i 2-1-segern mot KFUM. 28-åringens sjunde assist för säsongen.

- Vi öppnar ganska bra, innan vi släpper in dem i matchen. Vi måste höja oss i andra halvlek, kommenterade Filip Ottosson lagets insats i den första halvleken i norska TV2.

Annons

Segern innebär att Sandefjord numera parkerar ovanför den negativa kvalplatsen.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 10/1

Mittfältaren blev kvar på bänken i 90 minuter i 2-1-segern mot KFUM.

Darrell Tibell, Sandefjord - 1/0

Saknades i matchtruppen mot KFUM.

Elias Jemal, Sandefjord - 10/1

Yttern byttes in efter 86 minuters spel i 2-1-segern mot KFUM.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 6/0

30-åringen är fortfarande skadad och saknades i matchtruppen när Sarpsborg förlorade mot Viking med 2-1.

Laget ligger strax ovanför negativt kval i Eliteserien.

Aimar Sher, Sarpsborg – 28/0

Fortsatt en konstant på Sarpsborg-mittfältet. Spelade hela matchen när laget torskade mot Viking med 2-1.

Sarpsborg har fortsatt fem poäng ner till kvalplatsen.

Marcus Sandberg, HamKam - 26/6

Målvakten stängde igen butiken och stod för sin sjätte nolla för säsongen när HamKam slog Kristiansund med 1-0.

Annons

William Kurtovic, HamKam - 22/0

Mittfältaren byttes in och spelade matchens sista minut i 1-0-segern mot Kristiandsund.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Är alltjämt andraval bakom Marcus Sandberg i målet och satt således på bänken i mötet med Kristiansund.

Anton Ekeroth, HamKam - 3/0

Blev kvar på bänken hela matchen i 1-0-segern mot Kristiansund.

Oscar Krusnell, Haugesund - 23/0

Spelade på nytt 90 minuter när laget åkte på en tung hemmaförlust mot Molde.

Haugesund befinner sig för närvarande på negativ kvalplats.

Moonga Simba, Brann - 1/0

Saknades ännu en gång i truppen i 4-0-segern mot Tromsø på grund av en skada.

August Karlin, Lillestrøm – 11/0

Mittfältaren var utanför truppen när Lillestrøm besegrade Odd med 3-0.

Eric Larsson, Lillestrøm – 15/0

Ytterbacken fanns inte med i truppen i i Lillestrøms 3-0-seger mot Odd.

Annons

Segern innebär att Lillestrøm lyfter från jumboplatsen men befinner sig fortsatt på nedflyttningsplats.

Jabir Abdihakim Ali, Lilleström (lån från Västerås SK) - 3/0

Anfallaren var på nytt utanför truppen i segern mot Odd.

Hampus Finndell, Viking - 11/0

Mittfältaren blev kvar på bänken hela matchen när hans Viking bortaslog Sarpsborg med 2-1. Segern innebär att Viking lyfter till en fjärdeplats som innebär europakval.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Väntar fortfarande på att debutera efter flytten från Landskrona. Enligt samstämmiga uppgifter i norsk media dras yttern för närvarande med en ljumskskada. Han väntas vara tillbaka i spel i början av november.

Nikolaj Möller, Strømsgodset - 8/1

Fick ännu en gång chansen från start och spelade 90 minuter i 2-0-segern mot Fredrikstad. Men lämnade på nytt planen mållös men anfallaren hade en jättechans att göra mål i den första halvleken. Avslutet räddades dock av målvakten, enligt Nettavisen.

Annons

Har nu spelat sju raka matcher utan att göra mål.

David Edvardsson, Tromsø - 7/1

Fick ännu en gång chansen från start och spelade hela matchen mot Brann. Det blev dock en deppig historia när hans Tromsø förlorade med 4-0.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 11/8

Fortsatt gjuten i startelvan och på nytt målskytt för sitt Lech Poznan. Dessutom matchhjälte då Ishak satte avgörande 2-1 mot Radomiak med drygt 20 minuter kvar att spela. Isak har nu nätat tre matcher i följd och ligger tvåa i skytteligan.

Och svensken hyllades stort i en text dagen efter matchen.

”Mikael Ishak är mer än bara en fotbollsspelare för Lech Poznan. Kaptenen för ’Kolejorz’ har uppnått en status som ingen annan utländsk spelare i klubbens historia har gjort”, skriver Radoslaw Laudanski i Weszlo i en text med rubriken ”Kung Mikael Isak, den mest älskade spelaren i Poznans historia”.

Annons

Segern innebär att Lech Poznan fortsatt toppar den polska ligan.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Mittbacken har dragits med stora skadeproblem under den senaste tiden, men har nu - efter många om och men - inlett en tremånadersplan för att kunna återgå till spel. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Dagerstål spelade sin senaste match för Lech Poznan den 28 oktober 2023. Hans nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2025.

Elias Andersson, Lech Poznan - 3/0

Andersson har dragits med en hälskada men fanns med på bänken i sensate segern mot Radomiak. Det blev dock ingen speltid för försvararen.

- Jag tycker att jag har stora chanser till att få spela från start, men så har det inte riktigt varit, även när jag har varit frisk. När jag är fullt frisk och tränar på så som jag har gjort tycker jag absolut att jag är nära att ta en startplats, sa vänsterbacken nyligen i en intervju med Fotbollskanalen.

Annons

Alex Douglas, Lech Poznan - 12/0

Mittbacken har gjort succé efter sin flytt från Västerås, men under den senaste landslagssamlingen tvingades Douglas till ett tidigt byte mot Estland på grund av en skada.

Och Douglas missade sin andra raka match när hans Lech Poznan slog Radomiak.

Inför den förra matchen kom Lech Poznan med ett förtydligande kring spelarens fysiska status. Det framgick då att det rör sig om en ljumskskada (vilket det har rapporterats om tidigare) och att "han borde kunna återgå till träning i början av veckan".

Patrik Wålemark, Lech Poznan (lån från Feyenoord) - 8/4

Wålemark spelade från Start när Lech Poznan slog Radomiak med 2-1 men svensken gick poänglös från matchen och byttes ut i den 65:e minuten.

Wålemark pratade nyligen med Fotbollskanalen om hur den första tiden i Polen har varit. Han var då tydlig med hur bra han trivs i sin nya klubb:

Annons

- Det har varit hur bra som helst hittills. Det är kul att få vara med och spela fotboll igen. Jag spelade en match för Feyenoord på försäsongen, så det har mest handlat om att komma in i det och hitta tajmingen.

- Det känns som att de tror på mig. Snacket innan jag gick hit när de förklarade deras tankar om mig var väldigt positivt och jag är jätteglad över att vara här.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 14/1

Högerbacken som är gjuten i Pogon Szczecins elva spelade på nytt från start och hela matchen. 27-åringen blev dessutom stor matchhjälte när han satte dit matchavgörande 2-1 i den 83:e minuten mot Puszcza Niepolomice. Det var Wahlqvist Egnells första mål för säsongen och blott andra för den polska klubben.

Gustav Berggren, Rakow - 14/2

Berggren spelade hela matchen när Rakow kryssade mot Slask Wroclaw. Det oavgjorda resultatet innebär att laget numera ligger trea i ligan, med bara en poäng upp till andraplatsen.

Annons

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 6/0

Mittbacken har haft det tufft med speltid den senaste tiden och blev kvar på bänken hela matchen mot Korona Kielce när hans Jagiellonia Bialystok vann med 3-1 och gick upp på andraplats i Ekstraklasa.

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 11/1

Mittbacken har varit bofast i startelvan och spelade hela matchen i 3-3-matchen mot Piast Gliwice. Laget parkerar nu på 16:e plats i ligan, med två poäng upp tillsätter mark.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 8/1

Mittfältaren fanns inte med i matchtruppen i när Lechia Gdansk kryssade mot Piast Gliwice.

PORTUGAL

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 14/14

Anfallarens målsuccé bara fortsätter. Gyökeres inledde veckan med att sätta 2-0-målet mot Sturm Graz i Champions League innan han inledde målskyttet borta mot Famalicao när hans Sporting vann med 3-0. Svensken toppar alltjämt skytteligan i Portugal, fem mål före tvåan.

Annons

Svensken kan dock få en stor förändring den närmsta tiden då hans tränare Ruben Amorin ryktas vara högaktuell för jobbet som tränare i Manchester United.

Vad gäller 26-åringen själv så uppger Sky Sport att det finns en överenskommelse med Sporting om att släppa honom för motsvarande drygt 700-800 miljoner svenska kronor nästa sommar, med flera storklubbar intresserade av Gyökeres tjänster.

Deniz Gül, Porto - 4/2

Saknades i truppen i både i veckans CL-vinst mot Hoffenheim och segern mot Avs i med 5-0 i den portugisiska ligan.

SCHWEIZ

Noah Persson, Grasshoppers (lån från Young Boys) - 13/0

Spelade på nytt från start när Grasshoppers torskade tredje matchen i följd. Svensken spelade 90 minuter i 3-0-förlusten.

Laget går tungt i ligan och ligger näst sist efter elva ligamatcher.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 12/1



Annons

Gjorde 90 nya minuter i 3-0-segern mot Grasshoppers när hans Lausanne-Sport tog andra raka segern i ligan.

Jesper Löfgren, FC Luzern - 7/0

Efter två raka matcher på bänken fick mittbacken chansen från start och spelade 90 minuter när hans Luzern föll tungt.

Laget hämtade upp ett tvåmålsunderläge mot Yverdon Sport och kvitterade i 91:e minuten. Men motståndarlaget fick sista ordet och satte 3-2 i den 94:e minuten.

Josafat Mendes, Basel (lån från Braga) - 6/0

Fortsätter få förtroende i Basel och spelade hela matchen när laget körde över Winterhur med 6-1. Högerbacken gick dock poänglös i storsegern.

SKOTTLAND



Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 13/9

Mbunga Kimpioka stod i lördags för 90 minuter i 2-1-segern mot Dundee City på bortaplan i ligan. St. Johnstone är på sjätte plats i ligaspelet.

Annons

SLOVAKIEN

Hugo Ahl, Spartak Trnava - 7/0

Ahl var i förra veckan på bänken, då det blev 3-2-seger mot Trencin på bortaplan i ligan. Spartak är på tredje plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 11/2

Swedberg hoppade i söndags in i 63:e minuten i 3-0-förlusten mot Leganés borta i ligan. Celta är på elfte plats i La Liga.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 10/1

Starfelt stod i söndags för 90 minuter i 3-0-förlusten mot Leganés borta i ligan. Celta är på elfte plats i La Liga.



SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 29/3

Bojanic var i förra veckan utanför truppen i 0-2-förlusten mot Vissel Kobe hemma i Champions League. I helgen gjorde han en assist och 70 minuter i 2-0-segern mot Pohang Steelers borta i ligaspelet. Ulsan toppar den sydkoreanska ligan.

Annons

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 33/9

Ludwigson stod i förra veckan för 33 minuter i 0-2-förlusten mot Vissel Kobe hemma i Champions League, samt 90 minuter och en assist i 2-0-segern mot Pohang Steelers borta i ligaspelet. Ulsan toppar den sydkoreanska ligan.

THAILAND

Emil Roback, Muangthong United - 12/2

Den tidigare Hammarby IF-talangen svarade i förra veckan för ett mål och en assist på 45 minuter mot Cebu (2-2) hemma i gruppspelet i asiatiska Champions League 2. Därefter gjorde han i helgen 45 minuter mot Port (1-1) borta i ligan. Muangthong United är på nionde plats i thailändska ligan.

TJECKIEN



Douglas Bergqvist, Karvina - 6/0

Mittbacken var i förra veckan utanför truppen mot Andreas Brännströms Mlada Boleslav (1-1) på bortaplan i ligan. Karvina är på nionde plats i ligaspelet.



Annons

Sam Larsson, Antalyaspor - 8/3

Larsson stod i helgen för två assist och blev utbytt i 93:e minuten, då det blev 2-1-seger mot Alanyaspor borta i ligan. Svensken är numera noterad för tre mål och tre assist på åtta framträdanden den här säsongen. Antalyaspor är tolva i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 9/2

Strandberg fick i lördags 74 minuter på planen i 0-1-förlusten mot Kayserispor hemma i Süper Lig. Hatayspor är nästjumbo i ligan.

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 12/3

20-åringen stod i förra veckan för 45 minuter och matchens enda mål i 1-0-segern mot RFS hemma i Europa League-ligaspelet. Därefter blev det i söndags 90 minuter mot Union Berlin (1-1) borta i Bundesliga. Frankfurt är sexa i ligan.

Annons

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 6/1

Svanberg sliter med en fotledsskada och missade lördagens bortamöte med St. Pauli (0-0) i Bundesliga. Wolfsburg är på 14:e-plats i ligan.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 4/0

Mittbacken sliter med en hjärnskakning och var i helgen utanför truppen i 2-1-förlusten mot Stuttgart på bortaplan i Bundesliga. Nykomlingen är nästjumbo i högstaligan.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 4/1

Bernhardsson var i helgen utanför truppen i 2-1-förlusten mot Stuttgart på bortaplan i Bundesliga. Nykomlingen är nästjumbo i högstaligan.

Eric Smith, St. Pauli - 9/1

Smith stod i lördags för 90 minuter mot Wolfsburg (0-0) hemma i Bundesliga. St. Pauli är på 16:e-plats i högstaligan.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Mittfältaren var i helgen utanför truppen mot Wolfsburg (0-0) hemma i Bundesliga. St. Pauli är på 16:e-plats i högstaligan. Under den här säsongen har 23-åringen i stället spelat med St. Paulis reserver i fjärdedivisionen.

Annons

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 4/2

Vilhelmsson är skadad och var utanför truppen mot Ulm (1-1) hemma i 2. Bundesliga. Darmstadt är på 13:e-plats i andraligan.

Isac Lidberg, Darmstadt - 9/7

Forwarden stod i helgen för en assist och 90 minuter mot Ulm (1-1) hemma i 2. Bundesliga. Darmstadt är på 13:e-plats i andraligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 11/1

Hrgota, som är lagkapten, svarade i lördags för en assist och 90 minuter i 4-3-segern mot Schalke 04 borta i andraligan. Fürth är på elfte palts i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hussein är i Herthas frysbox, då han har varit utanför huvudstadsklubbens samtliga matchtrupper under den här säsongen i 2. Bundesliga. Han har i stället spelat sju matcher och gjort tre assist med klubbens reservlag i fjärdeligan. Under sommarens transferfönster ryktades han bort, men än så länge är han alltså kvar i klubben med ett kontrakt till 2026. 24-åringen anslöt från AIK under sommaren 2023, och har sedan dess gjort ett mål och en assist på 18 matcher, varav två starter och 16 inhopp. Hertha är på femte plats i andraligan.

Annons

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 2/0

Johansson gjorde i helgen 90 minuter mot Preussen Münster (1-1) hemma i 2. Bundesliga, då målvaktskonkurrenten Lennart Grill var avstängd. Braunschweig är på 16:e-plats i andraligan.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 0/0

Oudenne var i helgen på bänken i 3-0-segern mot Magdeburg borta i 2. Bundesliga. Under den här säsongen har han i stället främst spelat med klubbens reserver i tyska tredjeligan, där han gjort ett mål och två assist på fem framträdanden. Hannover är på andra plats i andraligan.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 14/3

Levi noterades i lördags för 68 minuter mot Diósgyőr (1-1) på hemmaplan i ligaspelet. Puskás Akadémia är på andra plats i ligan.

USA

Annons

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 19/10

Forsbergs New York Red Bulls spelade inte under den gångna veckan. Red Bulls är klart för åttondelsfinal mot Columbus i slutspelet.

Noah Eile, New York Red Bulls - 31/0

Eiles Red Bulls är klart för åttondelsfinal mot Columbus i slutspelet.

Robin Jansson, Orlando City - 37/1

Mittbacken, som är lagkapten, stod natten till måndagen för 90 minuter i 2-0-segern mot Charlotte hemma i första åttondelsfinalmötet i MLS.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 20/1

Mittbackens säsong är slut. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel.

Rasmus Alm, St. Louis City - 20/2

Alms säsong är över. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel.

Christopher McVey, DC United - 28/1

Mittbackens DC United blev tia i östra divisionen och missade därmed MLS-slutspel.

Annons

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 12/4

Jansson är skadad och missade förra veckans 1-0-seger mot Noah hemma i Conference League, samt bortamötet med Grazer AK (1-1) i ligan. Rapid Wien är tvåa i ligan.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 15/1

Perez Vinlöf stod i lördags för 30 minuter i 3-0-segern mot WSG Tirol på hemmaplan i ligaspelet. Austria Wien är på tredje plats i ligan.

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 3/0

18-åringen, som är son till Olof Mellberg, var i förra veckan på bänken i 0-2-förlusten mot Dinamo Zagreb hemma i Champions League. Därefter var han utanför truppen mot Wolfsberger (0-0) borta i ligan. Salzburg är femma i ligan. Under årets säsong har Mellberg även spelat fem matcher med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i österrikiska andraligan.