SVENSKKOLLEN: Ishaks succé fortsätter - Hajal har bytt efternamn

Robert Gojani , Silkeborg IF – 2/0 Nyförvärvet hoppade in i den 67:e minuten mot Århus och gavs betyget 3/6.

Emil Krafth , Newcastle United – 2/0 Högerbacken gjorde sitt första framträdande på tre matcher när han hoppade in i den 81:a minuten under 1-1-matchen mot Leeds. Newcastle har fortfarande inte vunnit och ligger på nedflyttningsplats.

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1

Mittbacken har missat de senaste matcherna på grund av en huvudskada.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 2/0

Vänsterbacken satt på bänken under hela Champions League-matchen mot Wolfsburg (0-0) förra tisdagen men fick ett inhopp i den 78:e minuten i 1-0-förlusten mot Lens i ligan i helgen. Lille ligger på plats 15 i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 8/2

Yttern spelade 79 minuter när Nimes kryssade (3-3) mot Amiens i lördags. Laget ligger sexa i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Hoppade in i den 77:e minuten borta mot Bastia. På tilläggstid kvitterade Caen till 1-1 och räddade en poäng. Laget ligger nia i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

Målvakten är tillbaka från skada och satt för andra omgången i rad på bänken. Toulouse slog Grenoble med 4-1. Laget leder andraligan just nu.

Jack Lahne, Amiens - 7/2

Forwarden hade en lyckad helg. Borta mot Nimes hoppade Lahne in i den 70:e minuten och med en minut kvar av ordinarie tid reducerade han till 3-2. Därefter kvitterade Amiens i den 95:e minuten och bärgade till slut en poäng. Amiens ligger på plats 17 i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 2/0

Landslagsforwarden gjorde första starten för Baniyas i förra veckan och bjöd då på en assist i 2-1-segern mot Al Dhafra. Laget ligger nia i tabellen just nu. Kiese Thelin spelade hela matchen.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 3/0

I fredags föll Aris med 1-0 mot Ionikos. Högerbacken Sundgren spelade hela matchen.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 3/0

Forwarden satt på bänken under hela helgens match mot Ofi (3-3).

Jonathan Morsay, Panetolikos - 2/0

Spelade 78 minuter i 2-1-segern mot Atromitos i helgen.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) – 2/0

Mittfältaren startade mot PAS Giannina i lördags, men blev utbytt i 56:e minuten. Panathinaikos föll med 1-0.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 26/1

Valurs formsvacka blir bara djupare och djupare. I kvartsfinalen av isländska cupen föll man i förra veckan med 2-1 mot Vestri och därefter blev det förlust med 4-1 i ligan mot KA i helgen. Därmed har Valur förlorat fem raka matcher. Starke Hedlund spelade 90 minuter i båda matcherna. Numera är det tippade topplaget femma i ligan och har nio poäng upp till ettan.

Johannes Vall, Valur - 21/0

Emil Berger, Leiknir - 20/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Leiknir förlorade mot Keflavik med 1-0 i helgen. Berger åkte på ett gult kort i 63:e minuten. Laget ligger åtta i serien och har fyra poäng ner till nedflyttning.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 1/1

Forwarden har problem med en hälsena och missade Champions League-matchen mot Liverpool samt Serie A-matchen mot Juventus under den gångna veckan. Milan ligger trea i Serie A just nu.

Dejan Kulusevski, Juventus – 5/0

Får just nu nöja sig med att agera inhoppare. Byttes in i 83:e minuten mot Malmö FF (seger med 3-0) i Champions League förra tisdagen och hoppade sedan in i 79:e minuten i helgens Serie A-möte med Milan (1-1). Juventus ligger på plats 18 i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria – 4/0

Mittfältaren gjorde comeback efter skada i helgen. Ekdal hoppade in i den 69:e minuten i 3-0-segern mot Empoli. Sampdoria ligger elva i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 5/1

Mittfältaren spelade 55 minuter när hans lag föll med hela 6-1 borta mot Inter i lördags. Bologna ligger nu nia i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 0/0

Skrev nyligen på för Serie A-klubben och mittfältaren har ännu inte varit med i någon matchtrupp.

Riccardo Gagliolo, Salernitana – 2/0

Backen spelade 68 minuter i 1-0-förlusten mot Atalanta i helgen. Nykomlingen ligger sist i Serie A just nu.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Målvakten fick göra debut mot Crotone i förra veckan. Då hoppade han in i paus, och släppte sedan in två mål i 2-2-mötet. Därefter satt han återigen på bänken under hela matchen mot Frosinone (2-2) under måndagen. Brescia ligger tvåa i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 5/1

Mittfältaren startade båda den gångna veckans matcher. Först spelade han 90 minuter, och gjorde mål, i 2-0-segern mot Como. Därefter spelade han 56 minuter i 2-2-mötet Brescia. Frosinone ligger fyra i Serie B-tabellen.

John Björkengren, Lecce - 5/0

Mittfältaren hoppade in i paus i 3-2-segern mot Alessandria i helgen. Lecce ligger på plats tolv i Serie B.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 27/3

Högerbacken är tillbaka från skada och satt på bänken i helgens match mot Shonan Bellmare (1-1). Just nu ligger Avispa Fukuoka nia i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 20/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Valour i förra veckan. Då vann Forge med 2-1. Just nu ligger laget trea i ligan.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Marcus Danielson, Dalian Professional – 7/2

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 1/0

Hajduk Split har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 5/3

Mittfältaren bättrade på sitt fina målfacit den här säsongen i helgen. Då gjorde han ett tidigt mål i 2-2-matchen mot RKW Waalwijk. Men dessvärre för Gustafson åkte han också på en tidig ankelskada och blev utbytt. RTV Utrecht uppger att svensken kommer att bli borta i flera veckor.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) – 2/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen när Willem II besegrade Groningen med 2-1 i helgen. Laget ligger just nu fyra i Eredivisie.

Max Svensson, Willem II - 5/0

Hoppade in i den 80:e minuten mot Groningen.

Paulos Abraham, Groningen - 2/0

Forwarden är tillbaka efter skada och hoppade in i den 58:e minuten i 2-1-förlusten mot Willem II i helgen. Groningen ligger på plats 13 i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 2/0

Nyförvärvet gjorde sin första start för Groningen mot Willem II. Mittfältaren blev dock utbytt i 58:e minuten.

Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 0/0

Mittbacken satt på bänken mot Willem II.

Yahya Kalley, Groningen - 1/0

Vänsterbacken gjorde debut för klubben mot Willem II. Han startade mötet men blev utbytt i den 59:e minuten.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 5/0

Forwarden hoppade in i den 72:a minuten i 1-0-segern mot Zwolle i helgen. Go Ahead Eagles ligger nia i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 4/0

Forwarden startade i 1-0-segern mot Fortuna Sittard i helgen, men blev utbytt i 69:e minuten. Heerenveen ligger trea i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 2/0

Vänsterbacken har brutit käken och missade helgens match.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 2/0

Mittfältaren har varit omskriven under den senaste veckan, men inte på grund av att han hoppade in i den 80:e minuten mot Fortuna Sittard. 20-åringen har nämligen bytt namn. På sin hemsida skriver Heerenveen att Hajals efternamn numera är Al Hajj, familjens ursprungliga efternamn innan flytten från Libanon till Sverige för 18 år sedan. Namnbytet är dock ingen stor sak för Al Hajj, berättar han för Fotbollskanalen. Han förklarar att hela familjen bytt efternamn.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 4/0

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 4/0

Spelade 63 minuter mot Heerenveen.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 0/0

Inte med i truppen mot Heerenveen.

Jesper Karlsson, AZ 6/0

AZ fortsätter att gå tungt. I torsdags blev det 2-2 mot Randers i Europa Conference League och därefter föll man mot Heracles med 3-2 i ligan under helgen. Karlsson spelade 90 minuter mot Randers och 45 minuter mot Heracles, utan att göra någon poäng. AZ ligger näst sist i Eredivisie.