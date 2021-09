SVENSKKOLLEN: Kaos i Sundgrens klubb - har straffats med sex minuspoäng

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 10/0

26-åringens gjorde säsongens första poäng, blev varnad, och sedan utbytt i minut 83 när Anderlecht vann med 7-2 mot Mechelen. I landslaget spelade mittfältaren 90 minuter mot både Spanien och Grekland.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 5/0

Anfallaren spelade inte mot Anderlecht på grund av en lättare skada.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 7/0

Mrabti spelade hela matchen i en offensiv mittfältsroll. Mechelen ligger efter förlusten på 16:e plats i Jupiler Pro League.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 4/1

Vänsterbacken fick 90 minuter på planen när hans lag vann med 2-1 mot Arda Kardzhali.

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 8/0

20-åringen blev inbytt i halvtid mot Arda Kardzhali. Botev Ploviv har endast Ludogorets före sig i Efbet Liga.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 10 matcher/2 nollor



Randers föll med 0-2 mot FC Köpenhamn och målvakten fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet, när hans lag halkade ner till fjärde plats i Superligaen.

Simon Tibbling, Randers FC – 10/0

27-åringen byttes ut efter 58 minuter på vänstermittfältet mot FCK. Han fick betyget två av Ekstra Bladet. Tipsbladet gick ett steg längre och utsåg Tibbling till "matchens värsta".

"Det var en förhållandevis blek upplaga av Simon Tibbling som lämnade Brøndby, och preliminärt har han inte visat bättre takter i Randers FC. Det kommer kanske också som märkligt efter ett misslyckat stopp i en holländsk bottenklubb (FC Emmen)", skriver tidningen.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 6/0



33-åringen satt på bänken mot Randers.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 0/0

Målvakten bänkades när FCK gick upp i serieledning.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0

Målvakten fanns inte med i ovanstående match.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 12/0

Wingbacken spelade hela matchen när Midtjylland besegrade Nordsjælland med 2-0. Betyget blev 4/6.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 1/0

22-åringen är tillbaka i värmen efter en hel sommar av flyttspekulationer. Inhoppet i den 63:e minuten mot Nordsjælland var säsongens första för mittfältaren. Dessförinnan spelade Cajuste drygt 20 minuter mot Spanien och hela träningslandskampen mot Uzbekistan (2-1).

- Det har varit en lite intressant och annorlunda sommar för mig, säger Cajuste till FCM:s hemsida.

- Jag är 100 procent motiverad. Jag redo att jobba hårt för laget och hoppas att vi kan nå många positiva resultat under hösten.

Simon Hedlund, Brøndby – 10/1

Anfallaren kvitterade mot Silkeborg och gjorde säsongens första mål. Betyget blev 4/6 efter 86 minuter på planen.

Oskar Fallenius, Brøndby – 5/0

Mittfältaren kom in i den 73:e minuten i 1-1-mötet med Silkeborg.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Nyförvärvet missar resten av årets spel på grund av en axelskada.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 8/3 nollor

Stod i mål när AaB vann med 2-3 på bortaplan mot Viborg.

Tim Prica, Ålborg BK – 7/0

19-åringen var influensasjuk och missade matchen mot Viborg. Innan dess startade anfallaren i U21-landslagets EM-kvalmatcher mot Bosnien-Hercegovina (1-1) och i 1-3-segern mot Montenegro.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

Målvakten fick den gångna helgen sitta på bänken i reservlagets match mot Midtylland.

Niklas Backman, AGF Århus – 0/0

Mittbacken - som bara spelade fem matcher förra säsongen - fortsätter sin rehabilitering och berättade om den i en intervju med Fotbollskanalen.

- Först var det en befarad korsbandsskada, men sedan visade det sig att det inte var det. Det var en annan typ av skada, som jag fortfarande dras med. Jag var tillbaka i träning en kort period, men var tvungen att ta ett steg tillbaka igen. Det går bättre och bättre och jag har börjat träna mer med laget, så jag är försiktigt optimistisk, säger 32-åringen.

Eric Kahl, AGF Århus – 6/2

19-åringen byttes ut i den 85:e minuten när AGF slog Vejle (1-0) och tog sig upp på tionde plats. Betyget blev en tvåa. Vänsteryttern spelade 90 minuter i i U21-landslagets båda kvalmatcher och assisterade till målet mot Bosnien-Hercegovina.

Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 8/0

Högerbacken spelade hela matchen och blev varnad i 2-1-förlusten mot Odense. Även han fick 90 minuter gånger två i U21-kvalet, och spelade fram till ett mål mot Montenegro.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 7/0

Mittfältaren hoppade in i den 79:e minuten i 2-0-förlusten mot Midtjylland.

Kevin Custovic, Velje BK – 5/0

21-åringen byttes in i minut 78 när hans lag förlorade mot Århus med 1-0.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 1/0

Nyförvärvet från Elfsborg fick hoppa in i den 65:e minuten i kryssmatchen mot Brøndby.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 2/0

Mittbacken bar kaptensbindeln för första gången i landslaget mot Spanien och Grekland, men bänkades i Uniteds 4-1-vinst mot Newcastle.

Anthony Elanga, Manchester United – 0/0

19-åringen fanns inte med i truppen mot Newcastle. Han är dock med i den som ska möta Young Boys i veckans Champions League-premiär. I U21-landslaget gjorde vänsteryttern två mål mot Montenegro och spelade även mot Bosnien.

Emil Krafth, Newcastle United – 1/0

Högerbacken spelade 90 minuter i 2-1-segern mot Spanien och hoppade in under slutkvarten när Sverige förlorade med samma siffror mot Grekland. Mot Manchester United satt 26-åringen på bänken.

Pontus Jansson, Brentford – 4/0

Spelade 90 minuter när nykomlingen åkte på säsongens första förlust, mot Brighton (0-1). Sajten Football.London ger lagkaptenen 6/10 i betyg och Brentford ligger nu tia.

Kem Sema, Watford – 4/0

Sema kom in i den 77:e minuten i 0-2-förlusten mot Wolves, och Watford placerar sig nu på 15:e plats i Premier League. Vänsteryttern bänkades i VM-kvalmatcherna och spelade 90 minuter mot Uzbekistan.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 6/3

23-åringen bröt igenom Middlesbroughs försvar och gav sitt lag ledningen, innan hans framspelning till 2-0 fastställde slutresultatet mot Boro. Coventry Telegraph gav anfallaren betyget 8/10 efter "Sky Blues" tredje raka seger, som tar laget upp på playoff-plats.

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) - 0/0

Den nya målvakten fanns inte med i truppen som vann mot Peterborough med 6-2, på grund av en karantän. 31-åringen stod dessförinnan i Sveriges båda VM-kvalmatcher.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 22/0

Mittbacken spelade 90 minuter både mot KuPS (0-1) och i 1-2-segern mot FC Haka. IFK ligger på tionde plats bland tolv lag i tabellen.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn – 4/0

Vänsterbacken spelade hela matche både mot KuPS och Haka.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 14/7 nollor

21-åringen satt på bänken när serieledaren slog FC Inter med 1-3 på bortaplan.

Gustaf Backaliden, SJK – 16/1

Mittfältaren har inte varit med i truppen de fem senaste matcherna.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1

Mittbacken har missat de senaste matcherna på grund av en huvudskada.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 1/0

Vänsterbacken lämnade nyligen Groningen för Ligue 1. Gjorde debut med ett inhopp i 59:e minuten mot Lorient i ligan i fredags. Då föll laget, som ligger tolva i tabellen, med 2-1.

Niclas Eliasson, Nimes - 7/2

Yttern spelade hela matchen mot Grenoble (förlust med 2-1) i lördags. Nimes ligger sexa i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 2/0

Tillbaka efter avstängning. Startade hemma mot Pau (förlust med 2-1) i helgen. Utbytt i 70:e minuten. Caen ligger nia i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

Målvakten är tillbaka från skada! Har spelat en reservlagsmatch som Toulouse förlorade med 2-0 och satt sedan på bänken i Ligue 2-matchen mot Le Havre (1-1) under måndagen. Laget leder andraligan just nu.

Jack Lahne, Amiens - 6/1

Forwarden fick nöja sig med ett inhopp i den 86:e minuten hemma mot Rodez i helgen. Amiens föll med 1-0 och ligger på plats 16 i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 1/0

Landslagsforwarden har lämnat Anderlecht och gjorde debut för sin nya klubb i helgen. Då hoppade Kiese Thelin in i den 65:e minuten mot Al Ain, när Baniyas föll med 1-0. Efter tre spelade omgångar ligger laget elva i serien.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 2/0

Under måndagen spelade Aris sin ligapremiär och då blev det 0-0 mot Ofi på hemmaplan. Sundgren spelade hela matchen. Men trots att en poäng säkrades ligger man sist i tabellen, på minus fem poäng. Anledningen? Det grekiska förbundet har straffat klubben med sex minuspoäng inför seriestarten, då man menar att detaljer och signaturer kopplat till den tidigare Aris-spelaren Borche Laskovs kontrakt förfalskats. Aris har i ett pressmeddelande förklarat att man överklagar beslutet, som man kallar för en "skandal". Klubben hävdar också att man inte haft någonting med saken och att Laskov själv erkänt att han bär ansvaret för förfalskningen.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 3/0

Forwarden startade i ligapremiären mot Ionikos i helgen men blev utbytt redan i paus. AEK vann med 3-0.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 1/0

Gjorde tävlingsdebut i ligapremiären mot Asteras Tripolis (0-0) i helgen. Morsay startade och blev utbytt med en kvart kvar att spela.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) – 1/0

Gjorde tävlingsdebut i ligapremiären mot Apollon Smirnis i lördags. Då startade han, men han blev också utbytt i paus. Panathinaikos vann med 3-0.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 24/1

Valur är inne i en rejäl formsvacka. Mot Breidablik i helgen kom tredje raka förlusten. Man förlorade med 3-0 och Starke Hedlund spelade hela matchen. Numera är det tippade topplaget femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 19/0



Spelade hela matchen mot Breidablik.

Emil Berger, Leiknir - 19/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Leiknir förlorade mot IA med 3-1 i helgen. Laget ligger åtta i serien och har sex poäng ner till nedflyttning.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 1/1

Forwarden gjorde i helgen comeback efter en längre tids skadefrånvaro. Ett inhopp mot Lazio räckte för att göra ett mål, när Milan vann med 2-0. Men Ibrahimovic missar dock onsdagens Champions League-match mot Liverpool på grund av bekymmer med en hälsena.

Dejan Kulusevski, Juventus – 3/0

Fick spela hela matchen mot Napoli i lördags, men då förlorade Juventus med 2-1. Laget ligger på plats 16 i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria – 3/0

Mittfältaren skadade sig i en landskamp mot Spanien nyligen och missade helgens 2-2-möte med Inter.

Mattias Svanberg, Bologna – 4/1

Mittfältaren blev stor hjälte hemma mot Verona under måndagen. I den 78:e minuten dundrade han in bollen i ena hörnet, matchens enda mål. Svanberg spelade hela drabbningen. Bologna ligger nu sexa i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 0/0

Skrev nyligen på för Serie A-klubben och mittfältaren har ännu inte varit med i någon matchtrupp.

Riccardo Gagliolo, Salernitana – 1/0

Backen debuterade för sin nya klubb i 4-0-förlusten mot Torino i söndags, då han spelade hela matchen. Nykomlingen ligger sist i Serie A just nu.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 0/0

Målvakten satt på bänken igen mot Alessandria i helgen. Då vann Brescia med 3-1 och laget leder just nu Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 3/0

Mittfältaren hoppade in i den 60:e minuten hemma mot Perugia (0-0) i lördags. Rohdén blev sedan varnad på tilläggstid. Frosinone är sjua i Serie B-tabellen.

John Björkengren, Lecce - 4/0

Mittfältaren byttes in i den 72:a minuten mot Benevento (0-0) i fredags. Han drog på sig ett gult kort kort därefter. Lecce ligger på plats 16 i Serie B.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 27/3

Högerbacken är skadad just nu och missade helgens match mot Kashima Antlers (seger med 3-0).

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 19/0

Forge har spelat tre matcher sedan senaste svenskkollen. Achinioti Jönsson fick 90 minuters speltid i samtliga och det blev en seger (mot Atletico Ottawa) och två förluster (mot York United och HFX Wanderers. Nu ligger laget trea i ligan.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 7/2

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 1/0

I helgen gjorde Kacaniklic comeback och säsongsdebut, borta mot Istra. Hajduk vann med 3-1 och den offensive svensken hoppade in i den 72:a minuten. Tidigare har han varit skadad.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 4/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Utrecht föll med 1-0 mot Twente i helgen. Laget ligger trea i Eredivisie.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) – 2/0

Mittbacken fick nöja sig med ett inhopp i 68:e minuten borta mot NEC (0-0) i söndags.

Max Svensson, Willem II - 4/0

Hoppade in i den 54:e minuten mot NEC.

Paulos Abraham, Groningen - 0/0

Forwarden är tillbaka efter skada och hoppade in i den 65:e minuten i 1-1-matchen mot Heerenveen i helgen.

Daleho Irandust, Groningen - 1/0

Nyförvärvet gjorde debut mot Heerenveen när han byttes in i paus. I andra halvlek fick Groningen in en kvittering.

Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 0/0

Värvades in nyligen och var inte med i truppen mot Heerenveen.

Yahya Kalley, Groningen - 0/0

Vänsterbacken skrev nyligen på för klubben och satt på bänken mot Heerenveen.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 4/0

Forwarden startade i 5-2-förlusten mot Cambuur i helgen, men blev mållös utbytt i den 58:e minuten. Go Ahead Eagles ligger på kvalplats ner till andraligan.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 3/0

Forwarden startade i 1-1-mötet med Groningen i helgen. Nygren blev utbytt med tio minuter kvar att spela. Heerenveen ligger fyra i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 2/0

Vänsterbacken har brutit käken och missade helgens möte med Groningen.

Rami Hajal, Heerenveen - 1/0

Mittfältaren är tillbaka efter skada men fick nöja sig med en bänkplats mot Groningen.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 3/0

Mittfältaren spelade 69 minuter i 3-1-förlusten mot Sparta Rotterdam i helgen.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 3/0

Spelade hela matchen mot Sparta Rotterdam.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 0/0

Satt på bänken under hela mötet med Sparta Rotterdam.

Jesper Karlsson, AZ 4/0

AZ har inlett tungt och bara plockat tre poäng på tre ligamatcher. Mot PSV på hemmaplan i helgen blev det förlust med 3-0. Karlsson spelade 81 minuter.

NORGE Moonga Simba, Brann - 13/1

Blev kvar på bänken i 3-2-segern mot Lillestrøm på bortaplan. Liridon Kalludra, Kristiansund – 14/0

Höll sjätte nollan för säsongen i 4-0-segern hemma mot Mjøndalen. Molde är nu uppe i serieledning. Marcus Sandberg, Stabæk – 19/5 nollor

Vaktade stolparna i 1-3-förlusten mot Viking för ett Stabæk som nu ligger sist i Eliteserien. William Kurtovic, Sandefjord - 15/1

Gjorde äntligen sitt första mål för säsongen när Sandefjord vann med hela 3-0 hemma mot Vålerenga. Kevin Kabran, Viking - 19/2

Spelade 90 minuter och noterades för en assist när Viking bortabesegrade Stabæk med 3-1. Anton Salétros, Sarpsborg - 18/2

Spelade en timme när Sarpsborg föll med 1-2 borta mot Haugesund. Guillermo Molins, Sarpsborg - 2/0

Blev stor matchvinnare när han hoppade in och nickade in 3-2 i den 94:e (!) minuten mot Trømso hemma på Lerkendal. Det var i princip det sista som hände i matchen efter att Rosenborg tappat 2-0 till 2-2. Rosenborg är nu fyra i ligan, fem poäng bakom ettan Molde. - Vilken känsla att vinna så här i slutet! Det finns väl inget bättre sätt att vinna på. Alla håller nog med om att det var oerhört skönt att vinna. En oslagbar känsla, säger Vecchia till Rosenborgs Twitter. Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 12/3

Tillbaka efter lårskada, men blev kvar på bänken mot Trømso. Adam Andersson, Rosenborg - 24/1

Startade och spelade 90 minuter som vanligt, den här gången som vänsterback, i vinsten mot Trømso. Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 9/0

Satt på bänken hela matchen mot Trømso. ANNONS Pavle Vagic, Rosenborg, 2/0

Den svenske U21-landslagsmannen var helt utanför truppen mot Trømso. Amor Layouni, Vålerenga - 17/3

Spelade 69 minuter när Vålerenga föll med klara 0-3 borta mot Sandefjord. Efteråt sågades Layouni i norska TV2 av experten Jesper Mathisen, som sa att "Layouni inte har klarat av att dribbla bort en enda spelare i år". https://www.tv2.no/a/14225911/ Layouni själv var frustrerad efteråt. - Jag tar löpningar, men får inte bollen. Det är frustrerande. Blir jag satt en mot en kan jag dribbla bort min gubbe. Men det sker för sällan att jag sätts i situationer där jag kan utnyttja min styrka, säger han till VG. Om matchen i stort: - Vi fick dem till att se ut som Barcelona, helt enkelt. Det var jävligt frustrerande och pinsamt. Vålerenga ligger nu åtta i tabellen av 16 lag. ANNONS Tom Pettersson, Lillestrøm, 5/1

Utbytt i slutminuterna när Lillestrøm föll med 2-3 hemma mot Brann och tappade viktig mark i toppen. Lillestrøm ligger nu femma, fem poäng efter Molde. Daniel Gustavsson, Lillestrøm, 19/2

Utbytt på nytt, nu efter 72 minuter, i hemmaförlusten mot Brann. "DG" berättade nyligen för Fotbollskanalen att han lär vända hem till Sverige igen när kontraktet med Lillestrøm går ut efter säsongen. - Vi får se vad som händer, men mycket talar väl för att jag ska flytta hem till familjen då, säger han bland annat. Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen), 2/0

Bröt nyckelbenet mot Kristiansund den 14 augusti och blir borta i minst två veckor till. Tungt för Wernersson som kom till Stabæk på lån för att få speltid efter att mestadels ha suttit på bänken/läktaren i belgiska Mechelen. ANNONS Albin Sporrong, Mjøndalen, 5/1

Tung helg för Sporrong, som fick gult kort i 0-4-förlusten borta mot Molde och blev utbytt efter 74 minuter. Mjøndalen ligger på 14:e plats av 16 lag. Elias Hadaya, Kristiansund, 1/1 nolla

Svensken är tydlig tvåa bakom Sean McDermott och har bara fått göra ett inhopp på 37 minuter i år. Albin Mörfelt, Vålerenga, 3/0

Hoppade in sista tolv minuterna när Vålerenga förlorade med 0-3 mot Sandefjord. Daniel Janevski, Mjøndalen, 1/0 Mittbacken, som fick spela några matcher med Degerfors i somras, såldes till Mjøndalen i slutet på transferfönstret. Spelade 90 minuter när laget åkte på en 0-4-förlust borta mot Molde. Leopold Wahlstedt, Odds BK, 1/0 nollor

Startade som högerytter i första matchen under nye tränaren när Lechia Gdansk kryssade 2-2 borta mot Wisla Krakow. Mikael Ishak, Lech Poznan - 7/4

Dunkade upp en straff till 2-2 borta mot Rakow, vilket även blev slutresultatet. Lech Poznan leder den polska ligan. Jesper Karlström, Lech Poznan - 7/0

Spelade hela matchen mot Rakow. Mattias Johansson, Legia Warszawa, 2/0

Johansson, som fick starta i VM-kvalmatchen mot Grekland, väntar fortfarande på sin ligadebut för Legia. Blev kvar på bänken när laget föll med 0-1 borta mot Slask Wroclaw. PORTUGAL Tim Söderström, Maritimo, 0/0

Har i nuläget ingen plats i matchtruppen hos elfteplacerade Maritimo. Philip Tear, Tondela, 0/0

Claesson var tillbaka i vardagen igen efter att ha sänkt Spanien i VM-kvalet hemma på Friends den 2 september. Yttern spelade 90 minuter i 1-1-matchen mot Rostov. Pontus Almqvist, FK Rostov – 6/0

Gjorde sin första 90-minutare för säsongen mot Krasnodar. Fick gult kort i slutet av första halvlek. Armin Gigovic, FK Rostov – 5/0

Mittfältaren fick hoppa in de sista tio minuterna mot Krasnodar. Annars var Gigovic mest i fokus för att ha blivit utsatt för påhopp av en person från Bosnien & Hercegovinas ledarstab i U21-landskampen mellan Bosnien och Sverige tidigare i veckan. - Tyvärr hörde jag förolämpningar om mig och min familj under matchen. Jag såg inte exakt vem de kom från, men jag hörde dem klart och tydligt från en av tränarna, säger Gigovic, med rötter i Bosnien, till SC Sport. ANNONS Jordan Larsson, Spartak Moskva – 9/0

Nej, det vill sig inte för Jordan Larsson hittills. Fick nöja sig med ett 21 minuters långt inhopp i 3-1-segern hemma mot Chimki och står fortfarande utan mål och assist med Spartak den här säsongen. Filip Dagerstål, FK Chimki - 7/0

Fortsätter att vara ett givet inslag i startelvan och spelade hela matchen mot Spartak Moskva. Besard Sabovic, FC Chimki, 6/0

Fick sitta kvar på bänken matchen igenom mot Spartak. Axel Björnström, Arsenal Tula, 3/0

Efter en del speltid precis efter flytten från Sirius har Björnström nu fått sitta kvar på bänken i tre raka matcher. Arsenal Tula ligger näst sist i ryska ligan. SAUDIARABIEN Carlos Strandberg, Al-Hazem, 4/1

Gjorde mål för tredje matchen i rad när Al-Ettifaq spelade 2-2 mot Al-Raed. Quaison hittade även nätet i VM-kvalet mot Grekland, som dock slutade med en 1-2-förlust för Sverige. SCHWEIZ Mattias Andersson, Sion – 0/0

Den förre Malmö FF-mittbacken har inte spelat någon tävlingsmatch sedan den 16 september i fjol, då med U21-laget.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander gjorde i helgen 77 minuter i 2-1-segern mot St. Johnstone i den skotska högstaligan. Helander skadade sig och är osäker inför torsdagens hemmamöte med Lyon i Europa League-gruppspelet. Skotsk press har i veckan beskrivit skadan som att den kan vara allvarlig, men ännu har det inte kommit ett definitivt besked. Efter matchen medgav tränaren Steven Gerrard att han är "orolig" och att "det inte ser bra ut". Rangers toppar ligan med tolv poäng efter fem matcher.



Melker Hallberg, Hibernian - 0/0





Carl Starfelt, Celtic - 10/1

Alexander Isak, Real Sociedad - 3/0

John Guidetti

, Deportivo Alavés - 3/0

Ludwig Augustinsson

, Sevilla - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i år på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel under säsongsupptakten. Enligt den skotska tidningen Edinburgh News "gör han goda framsteg" och siktar snart på att göra comeback. Hibernian är tvåa i ligan med elva poäng efter fem omgångar i Skottland.Den 26-årige mittbacken gjorde i förra veckan 90 minuter på planen och stod för en assist i Celtics 3-0-seger mot Ross County i den skotska högstaligan. Celtic är femma i ligan med nio poäng efter fem ligamatcher i Skottland. Starfelt berättade i veckan, enligt Glasgow Live, att han redan trivs klockrent i Glasgow: "Det är en väldigt trevlig stad. Jag visste inte så mycket när jag kom bit, men jag blev överraskad av hur trevlig staden här. Det finns bra restauranger och fina byggnader och trevliga platser här. Jag har träffat Celtic-supportrar när jag utforskat staden. De är överallt! Det är väldigt kul att få höra lite hurrarop på gatorna. Det har varit bra".Isak lämnade i söndags planen mållös i 2-0-segern mot Cadiz på bortaplan i La Liga. Anfallaren startade, men blev utbytt efter 73 minuters spel. Real Sociedad har nio poäng efter fyra spelade matcher i den spanska högstaligan.Den 29-årige anfallaren kom inte till spel i någon tävlingsmatch med Alavés under den gångna veckan. Alavés är jumbo i ligan med noll poäng efter tre matcher i La Liga.Landslagsbacken kom inte till spel med Sevilla i någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Sevilla har sju poäng efter tre matcher och är på sjätte plats i La Liga.

THAILAND



Niran Hansson, Buriram United - 0/0

Hansson satt i helgen på bänken i 90 minuter i 3-1-segern mot Police Tero i den thailändska högstaligan. Buriram United har fyra poäng efter två matcher i ligan.



Anthonio Sanjairag

, Chonburi FC - 0/0



David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 11/4

Jimmy Durmaz

, Fatih Karagümrük - 3/0

Eric Björkander

, Altay SK - 2/0

Sebastian Holmén

, Caykur Rizespor - 4/0



Emil Forsberg, RB Leipzig - 5/1



Sebastian Andersson, Köln - 5/0

Joakim Nilsson

, Arminia Bielefeld - 5/1

Branimir Hrgota

, Greuther Fürth - 5/2



Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 0/0



Eric Smith, St. Pauli - 5/0

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 7/0

Niklas Hult

, Hannover 96 - 5/0



Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 6/1

Marko Johansson, Hamburg - 0/0

Thomas Poppler Isherwood

, Darmstadt - 1/0

Robin Jansson

, Orlando City - 20/0

Anton Tinnerholm,

New York City - 20/0





Adam Lundqvist, Houston - 17/0

19-åringen har varit utanför Chonburis trupp i de två första ligamatcherna den här säsongen. Chonburi har två poäng efter två matcher i Thailands högstaliga.27-åringen stod i helgen för 61 minuter på planen och ett mål i 3-2-förlusten mot Viktoria Plzen i den tjeckiska högstaligan. Yttern har nu gjort två mål och två assist på sju ligamatcher, samt två mål på fyra matcher i Champions League-kvalet. Sparta Prag är tvåa i tabellen med 16 poäng efter sju spelade matcher i Tjeckien.Durmaz var i helgen utanför truppen när Fatih Karagümrük besegrade Adana Demirspor med 4-0 i Süper Lig. Durmaz lag har sju poäng efter fyra spelade matcher den här säsongen.Den tidigare Mjällby-spelaren gjorde i helgen 45 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Konyaspor i Süper Lig. Svensken blev inbytt i halvtid. Altay har sex poäng efter fyra spelade matcher den här säsongen.Den 29-årige mittbacken gjorde i helgen sin fjärde raka 90-minutersmatch när Rizespor föll mot Hatayspor med 2-0 på hemmaplan i Süper Lig.Forsberg hoppade i helgen in och gjorde 32 minuter på planen i 4-1-förlusten mot Bayern München hemma i Bundesliga. Leipzig har tre poäng efter fyra matcher och är på tolfte plats i ligan.30-åringen gjorde i helgen 83 minuter på planen mot Freiburg (1-1) i Bundesliga. Köln har sju poäng efter fyra matcher och är på sjunde plats i ligan. Innan transferfönstret slog igen ryktades Andersson vara aktuell för en flytt till turkiska Antalyaspor, men i slutändan uppges övergången ha spruckit.27-åringen gjorde i helgen 90 minuter när Bielefeld föll mot Borussia Mönchengladbach med 3-1 borta i Bundesliga. Bielefeld har tre poäng efter fyra matcher och är på 14:e-plats i ligaspelet.Kapten Hrgota stod i lördags för 68 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Wolfsburg i Bundesliga. Greuther Fürth är jumbo med en poäng efter fyra omgångar i ligan.28-åringen är på väg tillbaka från en skada och har ännu inte kommit till spel under den här säsongen. Nu är han dock tillbaka i full träning och kan möjligen snart göra comeback. St. Pauli är femma med tio poäng efter sex matcher i den tyska andraligan.Smith är skadad och missade helgens 1-0-förlust mot Hannover borta i ligaspelet. St. Pauli är femma med tio poäng efter sex matcher i den tyska andraligan. Enligt den tyska tidningen Hamburger Morgenpost blir mittfältaren borta ”en längre tid”.Den 23-årige mittfältaren fick i helgen 19 minuter på planen i 2-1-segern mot Darmstadt i den tyska andraligan. Efter fem raka starter i ligan den här säsongen, så var det hans första inhopp för nykomlingen. Hansa Rostock har sju poäng efter sex matcher och är på 13:e-plats i ligan.Den 31-årige vänsterbacken var i helgen tillbaka efter skadeproblem och gjorde 85 minuter på planen i 1-0-segern mot St. Pauli hemma i den tyska andraligan. Hannover har sju poäng efter sex matcher och är på 14:e-plats i ligan.Peterson gjorde i söndags 77 minuter på planen i 1-0-segern mot Erzgebirge Aue borta i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf är på tolfte plats med sju poäng efter sex omgångar i ligaspelet.Den tidigare Malmö FF-målvakten är andremålvakt i HSV och satt i helgen på bänken i 2-1-segern mot Sandhausen i den tyska andraligan. Hamburg har nio poäng efter sex matcher och är på nionde plats i ligan.Mittbacken blev i helgen kvar på bänken i 90 minuter i 2-1-förlusten mot nykomlingen Hansa Rostock på bortaplan i den tyska andraligan. Darmstadt är på elfte plats med sju poäng efter sex matcher i ligan.Den tidigare AIK-backen har spelat två matcher sedan senaste Svenskkollen. Mittbacken gjorde 90 minuter i 3-2-segern mot Columbus Crew hemma och lika många minuter i 3-0-förlusten mot Atlanta United på bortaplan i MLS. Orlando är på tredje plats i den östra divisionen i MLS.30-åringen har spelat två matcher sedan senaste Svenskkollen. Högerbacken gjorde 90 minuter i 3-1-förlusten mot Nashville och 90 minuter i 2-1-förlusten mot New England Revolution i MLS. New York City är fyra i den östra divisionen i MLS.Lundqvist har spelat två matcher sedan senaste Svenskkollen. Backen blev noterad för 75 minuter i 2-0-förlusten mot Portland Timbers och 90 minuter i 3-0-segern mot Austin FC i MLS. Houston är nästjumbo i den västra divisionen i MLS.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 0/0

23-åringen har inte spelat i någon match den här säsongen. I helgen satt han på bänken i 90 minuter när det blev förlust med 3-1 mot TSV Hartberg på hemmaplan i Österrikes högstaliga. Wolfsberger är på sjätte plats i ligan.



Alex Timossi Andersson

, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 7/2

20-åringen gjorde i helgen 90 minuter i 2-1-förlusten mot Sturm Graz på bortaplan i Österrikes högstaliga. Austria Klagenfurt är på femte plats i ligan.