SVENSKKOLLEN: Karlsson utsedd till omgångens spelare - beskrivs som "Alkmaars Ronaldinho"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht - 36/0

Mittfältaren hoppade in i den 85:e minuten både i cupsemifinalreturen mot Eupen (3-1) och ligamötet med Oostende (3-0). Anderlecht är vidare till final i belgiska cupen och placerar sig fyra i ligan.

Gustav Engvall, KV Mechelen - 13/0

25-åringen byttes in med kvarten kvar i 1-1-mötet med Sint-Truiden.

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 29/10

Den offensive mittfältaren spelade hela matchen mot Sint-Truiden. Mechelen är uppe på sjätte plats i tabellen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Ferhad Ayaz, Borac Banja Luka - 2/0

27-åringen hoppade in med halvtimmen kvar i 2-0-segern mot Velez Mostar. Borac är trea i Premijer Liga.

BULGARIEN

Jack Lahne, Botev Plovdiv (utlånad från Amiens SC) - 1/1

20-åringen debuterade med ett inhopp i den 72:e minuten i derbyt mot Lokomotiv Plovdiv. Tolv minuter senare hade anfallaren gjort 2-0 till Botev, som vann med 2-1 och är trea i Efbet Liga.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 7/0

Mittbacken inledde mästerskapsserien med att spela 90 minuter och bli varnad i 1-1-matchen mot APOEL Nicosia. Aris är femma av sex lag i tabellen.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 32 matcher/4 nollor

30-åringen stod i mål när Randers förlorade med 3-0 borta mot FC Köpenhamn. Han fick betyget 2/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Simon Tibbling, Randers FC - 30/0

Mittfältaren saknades i den senaste truppen.

Mattias Andersson, Randers FC - 3/0

23-åringen byttes ut efter en timme i förlustmatchen och fick en tvåa i betyg.

Hugo Andersson, Randers FC - 1/0

Mittbacken satt på bänken mot FCK. Randers är sexa i tabellen.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 3/0 nollor



31-åringen satt på bänken i ovanstående match.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn - 0/0 nollor

Målvakten stod i U19-laget.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 5/2

16-åringens succé hos serieledaren fortsätter. Högeryttern gjorde ledningsmålet mot Randers i den 19:e minuten och byttes ut med knappa kvarten kvar. Betyget blev en femma i Ekstra Bladet.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 34/2

25-åringen spelade fram till två av målen i 3-1-segern mot Viborg. Även han fick fem i betyg och Midtjylland är tre poäng bakom FC Köpenhamn.

Simon Hedlund, Brøndby - 28/1

Anfallaren spelade 69 minuter i 1-0-vinsten borta mot Silkeborg. 28-åringen fick dock sämst betyg av alla på planen - en etta av Ekstra Bladet.

Oskar Fallenius, Brøndby - 8/2

20-åringen blev kvar på bänken mot Silkeborg.

Rasmus Wikström, Brøndby - 0/0

Mittbacken fick inte plats i truppen mot Silkeborg.

Carl Björk, Brøndby - 2/0

22-åringen missade ovanstående match på grund av sjukdom. Brøndby är trea i tabellen.

Jacob Rinne, Ålborg BK - 20/8 nollor

Stod i den mållösa matchen mot Vejle och betyget tre. AaB behåller fjärdeplatsen i Superligaen.

William Eskelinen, AGF Århus - 0/0

Målvakten har saknats i matchtrupperna och tränar med U19-laget.

Eric Kahl, AGF Århus - 18/2

20-åringen spelade fram till ett av målen och blev varnad i 2-3-förlusten mot Nordsjælland. Vänsterbacken var en av tre AGF-spelare som fick betyget ett efteråt hos tabellsjuan.

Emil Holm, Sønderjyske (utlånad från Spezia) - 20/3

Högerbacken fick en varning i 2-2-mötet med Odense. Hans lag är fortfarande jumbo i tabellen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 17/0

20-åringen hoppade in i den 55:e minuten och var med när FCN vände mot AGF och vann sin första match på 15 omgångar. Betyget blev en trea.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 2/0

Anfallaren startade för andra gången och byttes ut i den 72:a minuten. 20-åringen fick betyget ett efter tabelltians vinst.

Kevin Custovic, Velje BK - 15/1

Mittfältaren hoppade in med fem minuter kvar mot Ålborg. Hans lag är näst sist i tabellen.

Lucas Hägg Johansson, Vejle BK - 0/0 nollor

Målvakten satt på bänken mot Ålborg.

Robert Gojani, Silkeborg IF - 12/0



29-åringen var avstängd mot Brøndby.

Marokhy Ndione, Viborg FF - 0/0

22-åringen petades ur bruttotruppen mot Midtjylland.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 26/0

Mittbacken spelade 90 minuter när United föll i derbyt mot Manchester City med 4-1. Betyget i tidningen Manchester Evening News blev 5/10.

Anthony Elanga, Manchester United - 16/2

Högeryttern byttes ut efter 64 minuter mot City och fick även han betyget fem av MEN. United är nere på femte plats efter förlusten.

Emil Krafth, Newcastle United - 13/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Brighton (2-1) och fick betyget 9/10 av The Cronicle. "Så ofta underskattad, men klev återigen fram när han ersatte den skadade Tripper (Kieran)", lyder tidningens omdöme. Newcastle har vunnit fem av de sex matcherna och är på plats 14.

Pontus Jansson, Brentford - 30/1

Mittbacken spelade hela matchen när hans lag tog sin första seger på två månader, i och med 3-1 borta mot jumbon Norwich. Sajten football.london ger honom betyget 7/10 och Brentford har nu sex poäng ner till nedflyttningsstrecket.

Ken Sema, Watford - 16/0

Satt på bänken när nästjumbon förlorade mot Arsenal (2-3).

Robin Olsen, Aston Villa (utlånad från Roma) - 0/0 nollor

Bänkad i 4-0-segern mot Southampton.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) - 7/2

Högeryttern slog till med två assister i 5-0-vinsten mot Everton. Tidningen Daily Mail ger honom betyget 8/10 medan Daily Telegraph sträcker sig till en nia. Sjuan Tottenham är tre poäng bakom Arsenal på Champions League-plats.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 35/13



Anfallaren spelade 63 minuter i 3-1-förlusten mot Swansea och fick betyget 5,5/10 i tidningen Coventry Telegraph. Hans lag är elva i The Championship.

FINLAND

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors - 2/0 nollor

Målvakten saknades i truppen när HJK förlorade kvartsfinalen i finska ligacupen mot FC Honka (1-3).

Gustaf Backaliden, VPS - 2/0

Mittfältarens lag är utslaget ur ligacupen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 24/1

Vänsterbacken hoppade in i den 73:e minuten i 4-0-segern mot Clermont i helgen. Lille ligger sjua i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 4/1

Mittfältaren gjorde comeback efter skada i helgen och direkt satte han avtryck. Cajuste fixade 1-1 mot Strasbourg med ett mål i 84:e minuten, assisterad av förre Elfsborg-spelaren Arber Zeneli. Landslagsspelaren hoppade in i 65:e minuten. Reims ligger på plats 13 i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 30/6

Yttern spelade hela matchen mot Paris FC (1-1) i lördags och gjorde Nimes enda mål. Laget ligger åtta i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 5/2

Målvakten satt på bänken när Toulouse vann mot Dunkerque med 2-0 under måndagen. Laget leder Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 24/5

Forwarden gjorde mål på straff när Baniyas slog Ajman med 2-0 i helgen. Hans lag ligger nu sjua i ligan. Kiese Thelin ryktas annars vara aktuell för sin gamla klubb Malmö FF.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 23/1

Högerbacken missade 2-1-segern mot serieledaren Olympiakos i helgen på grund av avstängning. Aris ligger fyra i ligan. Nu väntar mästerskapsserie för laget.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 14/1

Forwarden fick ett inhopp i 68:e minuten mot Asteras Tripolis (seger med 2-1) i söndags. AEK ligger trea i ligan. Nu väntar mästerskapsserie för laget.

Alexander Fransson, AEK Aten - 0/0

Väntar fortsatt på sin debut. Mittfältaren satt på bänken mot Asteras Tripolis.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 10/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Panetolikos slog Ionikos med 2-1 i helgen. Laget ligger nia i serien. Nu väntar nedflyttningsserie för Panetolikos.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 26/2

Klev av senast och var inte med i truppen mot Ionikos.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (på lån från Djurgården) - 7/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Ionikos.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 12/1

Mittfältaren missade mötet Atromitos i helgen. Panathinaikos ligger femma i ligan. Nu väntar mästerskapsserie för laget.

August Erlingmark, Atromitos - 10/1

Startade i 2-1-segern mot Volos i torsdags och spelade då hela matchen. Men mot Panathinaikos i söndags satt han på bänken. Atromitos ligger tredje sist i ligan. Nu väntar nedflyttningsserie för Panetolikos.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 5/0

Mittbacken spelade 84 minuter i 2-0-segern mot HK i ligacupen i förra veckan, men trots tre poäng står det klart att Valur inte går till semifinal.

Johannes Vall, IA - 1/0

Vall spelade första halvleken när IA slog Fjölnir med 3-1 i ligacupen i lördags. Och drömmen om en semifinalplats lever.

Emil Berger, Leiknir - 2/0

Spelade hela ligacup-matchen mot KR (förlust med 5-3) i förra veckan. Drog på sig ett gult kort. Leiknir är i princip utslaget ur turneringen med en gruppspelsomgång kvar att spela.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 19/8

Forwarden är tillbaka efter sin skada! Mot Napoli i söndags hoppade han in i slutminuterna, när Milan vann med 1-0. Laget leder just nu Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria - 22/0

Mittfältaren spelade 67 minuter i 2-1-förlusten mot Udinese i lördags. Laget ligger på plats 15 i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna - 26/3

Mittfältaren spelade hela matchen mot Torino (0-0) i helgen. Bologna ligger tolva i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Mittfältaren satt på bänken i 1-0-förlusten mot Juventus i helgen. Spezia ligger på plats 16 i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 15/0

Backen satt på bänken när Salernitana föll med 5-0 mot Inter i fredags. Laget är jumbo i Serie A.

Marcus Rohdén, Frosinone - 15/1

Mittfältaren spelade 90 minuter gånger två under den gångna veckan, och drog på sig ett gult kort i båda matcherna. Frosinone slog först Cosenza med 1-0 och därefter kryssade man mot Ascoli (1-1). Laget ligger sjua i Serie B.

John Björkengren, Lecce - 16/0

Mittfältaren hoppade in i 81:a minuten i 3-1-segern mot Ascoli i onsdags men satt sedan på bänken i 1-1-mötet med Perugia i helgen. Lecce leder Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 2/0

Forge har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 0/0

Ligaspelet har inte startat än. Dalian åkte ur högstadivisionen den gångna säsongen.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 12/2

Ligaspelet har inte startat än. Dalian åkte ur högstadivisionen den gångna säsongen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 10/0

Satt på bänken när Hajduk slog Gorica med 2-1 i cupen i onsdags men var inte med i truppen till ligamötet med Istra (1-1) i söndags. Hajduk ligger fyra i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 12/3

Mittfältaren var inte tillgänglig för spel mot Go Ahead Eagles i helgen, enligt RTV Utrecht. Matchen slutade 1-1. Utrecht ligger sjua i Eredivisie.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 13/0

Mittbacken satt på bänken i 0-0-matchen mot Heerenveen i helgen. Willem II ligger på plats 15 i Eredivisie och har två poäng ner till kval.

Max Svensson, Willem II - 25/1

Forwarden spelade 74 minuter mot Heerenveen.

Paulos Abraham, Groningen - 21/0

Forwarden spelade 70 minuter mot Feyenoord (1-1) i lördags. Groningen ligger tia i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 13/2

Mittfältaren satt på bänken mot Feyenoord.

Yahya Kalley, Groningen - 4/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Feyenoord.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Får främst speltid i reservlaget.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 27/4

Forwarden startade både mot PSV i cupsemin (förlust med 2-1) och mot Utrecht i ligan (1-1) under den gångna veckan. Det blev 45 respektive 85 minuters speltid för Lidberg. Go Ahead Eagles ligger elva i Eredivisie.

Amin Sarr, Heerenveen - 5/0

Forwarden spelade 93 minuter i 0-0-mötet med Willem II. Heerenveen ligger på plats 13 i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 18/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Willem II.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 13/1

Mittfältaren satt på bänken mot Willem II.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 19/1

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Fortuna Sittard förlorade med 1-0 mot bottenkonkurrenten Zwolle. I och med nederlaget halkade laget ner till en nedflyttningsplats.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 5/0

Inte med i truppen mot Zwolle.

Emil Hansson, Heracles - 16/0

Hoppade in i 64:e minuten i 3-1-förlusten mot PSV i helgen. Då stod han för en assist. Heracles ligger tolva i Eredivisie.

Samuel Armenteros, Heracles - 2/1

Gjorde sitt första mål sedan comebacken i klubben mot PSV (förlust med 3-1) i söndags. Forwarden nickade in ett inlägg från svenske lagkamraten Hansson i minut 69. Armenteros byttes in i 64:e minuten.

Jesper Karlsson, AZ - 35/17

Ytterforwarden fortsätter att leverera mål. Visserligen inte i 2-0-förlusten mot Ajax i cupsemifinalen i torsdags, då han spelade hela matchen, men väl i 3-1-segern mot NEC i söndags. Då nätade Karlsson, som ligger tvåa i skytteligan, två gånger om. Totalt har han gjort 13 mål och sju assist i ligan den här säsongen. Svensken blev uttagen i flera mediers "veckans lag" och utsedd till "veckans spelare" av Voetbal International, som beskriver Karlsson som "Alkmaars Ronaldinho". AZ ligger fyra i Eredivisie.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 4/0

Yttern hoppade in i den 56:e minuten mot Groningen (1-1) i helgen. Feyenoord ligger trea i Eredivisie.