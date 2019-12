SVENSKKOLLEN: Krasnodar-tränaren bekräftar att Claesson joggar med laget: "Härligt att se"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 10/5

1-3-förlust mot Western United. Toivonen spelade hela matchen. Han berättade i en intervju med Fotbollskanalen att han är öppen för flytt tillbaka till Sverige när kontraktet går ut i sommar.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht – 9/1

Fick inte hoppa in i någon av veckans två matcher. Enligt HLN har Anderlecht inte med Kiese Thelin i sina framtidsplaner.

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Livstecken för första gången på länge. Satt på bänken mot Cercle Brügge (2-1), första gången sedan september som han var med i en matchtrupp. Ex-Hammarbyspelaren Neto Borges assisterade ett av målen.

Mikael Lustig, Gent – 25/0

Utslagna ur cupen (0-1 mot Charleroi), vinst i ligan (2-0 mot Zulte Waregem). Lustig spelade bägge matcherna.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 7/2

Gjorde sin första start efter skadan (1-1 mot Kortrijk).

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Fortsatt utanför matchtrupperna. Flytt i januari?

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 17/2

Från start, och målskytt på straff, i 4-2-segern mot NK Celik Zenica.

Valmir Berisha, Velez Mostar – 11/3

Kvar på bänken mot topplaget FK Zeljeznicar (2-0).



CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 13/0

På grund av protesterna i landet har ligan blivit avslutad i förtid.

CYPERN

Linus Hallenius, Apoel – 16/4

Spelade 90 minuter i den överraskande förlusten mot Olympiakos Nicosia (0-2).

Nahir Besara, Pafos – 12/1

Fick hoppa in redan i första halvlek mot Nea Salamis (1-0). Målskytt: tidigare Kalmar FF-spelaren Paulus Arajuuri.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 18/6 nollor

1-2-förlust mot Silkeborg. Carlgren stod hela matchen och fick 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 25/1

Spelade hela matchen mot Nordsjälland (1-0). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, 7/10 hos BT.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 27/0

Hoppade in sista minuterna mot Nordsjälland (1-0).

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 19/7 nollor

Åter en bra match av Johnsson. 1-0 mot Nordsjälland. 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, 8/10 hos BT (bäst i matchen).

Joel Andersson, FC Midtjylland – 20/0

Midtjylland tog åttonde raka ligasegern, denna gång mot Bröndby (2-1). Andersson spelade hela matchen och fick 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, 6/10 hos BT.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 15/1

Inhopp sista kvarten mot Bröndby (2-1).

Simon Tibbling, Bröndby – 13/1

Fick sitt hittills längsta inhopp efter skadan, när han byttes in i mitten av andra halvlek mot Midtjylland (1-2).

Simon Hedlund, Bröndby – 26/3

Spelade hela matchen mot Midtjylland (1-2). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, 7/10 hos BT.

Johan Larsson, Bröndby – 9/0

Spelade hela matchen mot Midtjylland (1-2), och assisterade till lagets mål. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet, 6/10 hos BT.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 19/7 nollor

Hållen nolla mot Odense (0-0). 2/6 i betyg hos Ekstrabladet. Ålborg har dålig ekonomi, och Rinne säger till Nordjyske att han känner sig redo att testa en större liga igen om klubben accepterar ett bud i vinter.

Niklas Backman, Århus – 15/0

Avstängd mot Lyngby (1-1).

William Eskelinen, Århus – 13/6 nollor

Fortsatt i mål, denna gång mot Lyngby (1-1). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Shkodran Maholli, Silkeborg – 14/2

Skadad och spelar inte mer innan nyår.

Anel Ahmedhodzic, Hobro (Utlånad från MFF) – 18/1

Fullt godkänd match mot Horsens (0-0). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 5/1

Två storsegrar i veckan: 6-1 mot Nogoom i cupen, 6-0 mot Nouadhibo (Mauretanien) i CAF Confederations Cup. Layouni var inte med i matchtruppen i första matchen, och blev kvar på bänken i den andra.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 17/1

Succévecka för United. 2-1 mot Tottenham, 2-1 mot Manchester City. Nilsson Lindelöf startade bägge matcherna. Fina betyg i brittiska medier till mittbacken, framför allt för matchen mot City.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Fortsatt långt ifrån matchtruppen. Väntar på chans till lån i januari.

Emil Krafth, Newcastle – 8/0

Hoppade in sista minuterna mot Sheffield United (2-0), kvar på bänken mot Southampton (2-1).

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 3/1 nollor

Reservmålvakt mot WBA (1-5). Svensken har endast spelat i ligacupen den här hösten.

Kristoffer Peterson, Swansea – 10/1

Utbytt i halvtid när Swansea krossades av WBA (1-5). 4/10 i betyg hos Wales Online.

Pontus Jansson, Brentford – 19/0

Skadad och spelade därför inte mot Sheffield Wednesday (1-2).

Niclas Eliasson, Bristol City – 17/1

Ny start, ny assist för Eliasson. 2-1 mot Fulham. Hans åttonde assist den här ligasäsongen. 9/10 i betyg hos Bristol Post.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 8/0

Utanför matchtruppen för fjärde matchen i rad.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 22/4

Den finländska ligan är färdigspelad.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 26/2

Den finländska ligan är färdigspelad.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 18/1

Den finländska ligan är färdigspelad.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn – 35/3

Den finländska ligan är färdigspelad.

Erik Törnros, FC Lahti – 20/3

Den finländska ligan är färdigspelad.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 11/0

Ligan på Färöarna är färdigspelad för i år.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 1/1

Efter debuten, och målet, senast var 18-åringen utanför truppen till mötet med Monaco i lördags (förlust med 3-0).

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 8/2

Startade som forward hemma mot Manchester 62 FC i lördags, och gjorde mål! På straff gjorde Ahmedov 1-1, men Europa Point föll till slut med 3-1. Det här var Ahmedovs andra ligamål för säsongen.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 12/0

Högerbacken spelade inte i cupsegern mot Panachaiki i torsdags, men startade mot Volos i ligan i söndags (1-1). Johansson blev varnad i den 51:a minuten och utbytt i den 77:e minuten.

Niklas Hult, AEK Aten – 7/0

Vänsterbacken spelade hela matchen i 5-0-segern över Panionios i lördags.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Var inte med i truppen i senaste matchen.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 9/1

Startade i 5-1-segern över Ialysos i cupen förra tisdagen, men blev utbytt i paus. Hoppade sedan in i 3-0-förlusten mot Olympiakos i ligan i lördags, i den 54:e minuten.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 12/6

Forwarden gjorde två mål (ett på straff) i cupen mot Ialysos förra tisdagen. Därefter startade han i ligan mot Olympiakos i lördags men blev utbytt i den 63:e minuten.

Daniel Larsson, Aris – 14/2

Larsson spelade hela matchen när Aris kryssade (2-2) borta mot Atromitos i söndags.

Daniel Sundgren, Aris – 15/0

Högerbacken var tillbaka i startelvan i helgen och spelade hela matchen mot Atromitos.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 29/0

Den isländska ligan är slutspelad.

Marcus Johansson, IA – 25/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Sylvin Kayembe, Hapoel Ironi Kiryat Shmona – 0/0

Utanför truppen till den gångna veckans två matcher.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 12/3

Fortsatt avstängd i ligan men stod i 2-1-segern över Sampdoria i cupen i torsdags.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Atalanta) – 17/3

19-åringen hoppade in i den 72:a minuten i cupsegern (2-1) mot Frosinone i torsdags, och startade (utbytt i 85:e minuten) i ligamötet med Sampdoria (seger med 1-0) i söndags.

Riccardo Gagliolo, Parma – 15/0

Svensk-italienaren har haft en fin vecka. Bar kaptensbindeln när han spelade hela cupmatchen mot Frosinone (seger med 2-1) i torsdags och i söndags blev det seger med 1-0 borta mot Sampdoria i Serie A. Även då spelade Gagliolo hela matchen, och för sin insats fick han en plats i statistiksajten Whoscoreds omgångens lag i ligan.

Albin Ekdal, Sampdoria – 16/0

Mittfältaren spelade inte i cupen mot Cagliari (förlust med 2-1) i torsdags, men gjorde 90 minuter mot Parma i ligan i söndags (förlust med 1-0).

Mattias Svanberg, Bologna – 8/0

Mittfältaren spelade hela cupförlusten (4-0) mot Udinese i onsdags, men fick nöja sig med ett inhopp i paus mot Milan i ligan i söndags. Då blev det förlust med 3-2.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 12/1

Mittfältaren är skadad just nu.

Svante Ingelsson, Pescara (utlånad från Udinese) – 4/0

Mittfältaren satt på bänken, och blev inte inbytt, när Pescara kryssade (2-2) mot Venezia i lördags. Laget ligger i mitten av Serie B-tabellen.

Samuel Gustafson, Cremonese – 4/0

Mittfältaren satt på bänken under hela cupmatchen mot Empoli (seger med 1-0) förra tisdagen, men fick ett inhopp i den 82:a minuten i Serie B-mötet med Chievo (förlust med 1-0) i lördags. Gustafson blev då varnad på tilläggstid.

Samuel Armenteros, Benevento – 10/2

Forwarden satt på bänken när Benevento körde över nästjumbon i Serie B, Trapani, med 5-0 i fredags. Laget leder serien stort.

Marcus Rohdén, Frosinone – 8/0

Mittfältaren var inte i truppen när Frosinone föll med 2-1 i cupen mot Parma i torsdags, men startade i Serie B-matchen mot Juve Stabia (seger med 2-0) i söndags. Blev utbytt i den 74:e minuten.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima – 26/2

Utanför truppen mot Vegalta. Sanfrecce Hiroshima slutade på sjätteplats i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Den kanadensiska ligan är färdigspelad.

Simon Adjei, York9 FC, 0/0

Säsongen är över för York9 FC. Anfallaren förlängde nyligen med klubben över nästa säsong.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 23/5

Hoppade in slutet av matchen mot Vitesse, som slutade 0-0. Fick även spela i klubbens andralag, Jong Feyenoord, den gångna veckan och där gjorde han ett mål.

Simon Gustafson, Utrecht – 16/4

Spelade 90 minuter i 1-0-segern mot Groningen.

Sebastian Holmén, Willem II – 17/0

Mittbacken spelade hela matchen när Willem II något överraskande gick och vann med 2-0 mot Ajax. Efter sin insats mot storklubben blev Holmén uttagen i De Telegraafs ”veckans lag”. Holmén fick 7/10 i betyg av tidningen.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 8/2

Spelade 90 minuter när Groningen förlorade med 2-1 mot Utrecht.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 9/2

Utbyt i den 80:e minuten i förlusten mot Utrecht. Spelade även med klubbens andralag i veckan och slog där till med ett mål mot Heerenveens dito.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 9/1

Byttes in efter paus i 2-1-nederlaget mot Utrecht. Spelade även med klubbens andralag i veckan och gjorde där två mål mot Heerenveens dito.

Pawel Cibicki, Ado den Haag (Utlånad från Leeds) – 4/0

Fick bevittna 0-0-matchen mot Twente från bänken.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 8/0

Mittfältaren spelade 90 minuter när Fortuna Sittard föll med hela 5-0 mot PSV Eindhoven.

NORGE

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) – 27/1

Det blev en besvikelse för ÖFK-backen i helgen. Haugesund föll i cupfinalen mot Viking Stavanger efter ett mål av Zlatko Tripic. Finalen slutade 1-0. Haugesund meddelade också att backen nu kommer att lämna laget.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 27/4

Den norska ligan är färdigspelad, bortsett kvalspel mellan Lillestrøm och Start.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm – 25/5

Lillestrøm är illa ute. Trots att Gustavsson gav sitt lag ledningen i den första kvalmatchen mot Start så förlorade man med 2-1. ”Det är såklart tråkigt att man förlorar men vi fick ett bortamål som kommer vara viktigt här hemma”, sa han svensken till Fotbollskanalen. Returmötet spelas på onsdag.

Andreas Linde, Molde – 16/7

Den norska ligan är färdigspelad, bortsett kvalspel mellan Lillestrøm och Start.

Mattias Moström, Molde – 22/2

Den norska ligan är färdigspelad, bortsett kvalspel mellan Lillestrøm och Start.

Marcus Sandberg, Stabæk – 29/10 nollor

Den norska ligan är färdigspelad, bortsett kvalspel mellan Lillestrøm och Start.

Erik Israelsson, Vålerenga – 7/0

Den norska ligan är färdigspelad, bortsett kvalspel mellan Lillestrøm och Start.



Pontus Silfwer, Mjøndalen – 15/0

Den norska ligan är färdigspelad, bortsett kvalspel mellan Lillestrøm och Start.

Jacob Bergström, Mjøndalen – 8/0

Den norska ligan är färdigspelad, bortsett kvalspel mellan Lillestrøm och Start.

Eric Smith, Tromsø (Utlånad från Gent) - 11/0

Den norska ligan är färdigspelad, bortsett kvalspel mellan Lillestrøm och Start.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 6/0

Spelade hela matchen när Borec kryssade mot Struga.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 23/1

Byttes ut efter 83 minuters spel i mötet CSKA Moskva, som slutade 1-1. FC Krasnodar ligger på andraplats i ligan vid vinteruppehållet och har tio poäng upp till ledande Zenit Sankt Petersburg. ”Vi är tio poäng bakom Zenit och det blir svårt att ta ikapp. Vi har kryssat för mycket”, sa Olsson enligt soccer.ru.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Claesson skadade knät i samband med Sveriges EM-kvalmöte med Spanien i början av juni. Vad det rör sig om för skada är ännu inte kommunicerat. När Sverige mötte Spanien på Friends Arena i oktober hade Claesson inte någon prognos att ge om när han kan tänkas vara tillbaka. "Det är för tidigt att säga, det var en svår knäskada", sa han till TV4. Enligt Expressen ligger den offensive pjäsen före i tidsplanen. Krasnodar-tränaren Sergey Matveyev bekräftar också att Claesson är tillbaka så smått i träning. ”Han har börjat jogga med oss. Det är härligt att se”, sa tränaren enligt sportbox.ru efter matchen mot CSKA Moskva.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 22/5

Anfallaren hoppade in med tre minuter kvar av ordinarie tid när Krasnodar kryssade mot CSKA Moskva, 1-1. Ett av målen, CSKA:s första, granskades av VAR och Berg var uppretad på systemet efter matchen. ”Det måste gå fort med VAR, det ska inte ta fem minuter. Vi står på planen och alla vill spela. Jag tror att något måste göras åt saken. Jag vet inte exakt vad, men besluten måste tas snabbare”, sa landslagsspelaren enligt sport-express.ru.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 11/0

Mittbacken spelade hela matchen när Rostov vann med 4-1 mot Spartak Moskva.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 18/7

Anfallaren spelade hela matchen och svarade för en assist när Spartak förlorade med 4-1 mot Rostov. Larsson blev i veckan också uttagen i Janne Anderssons trupp till januariturnén.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

På bänken. Igen. Den här gången när Rubin kryssade mot Sotji. Mittbacken har enbart gjort ett framträdande sedan han kom till klubben.

Filip Rogic, FC Orenburg – 8/1

Spelade hela matchen när Orenburg förlorade med 3-0 mot Tambov.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 4/0

Utanför truppen mot Zenit på grund av skada.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 7/4

Al-Hazem har inte spelat den gångna veckan.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 10/2

Skadad.

Mattias Andersson, Sion – 3/0

Bänkad när Sion förlorade med 4-0 mot Basel.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 5/0

Bänkad när Basel vann mot Sion.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 17/2

Tung vecka för Helander. Svensken spelade från start mot Aberdeen (2-2) i ligan och likaså mot Celtic i skotska ligacupfinalen som slutade med 1-0-förlust. Rangers hade en man mer på planen från 63:e minuten, men föll ändå. Helander blev även i den 84:e minuten utbytt på grund av skada. Helander haltade av planen, men det är oklart hur illa det är. Rangers är tvåa i skotska högstaligan.



Melker Hallberg, Hibernian – 15/1

Hallberg är ordinarie i Hibernian och kom i förra veckan till spel i två matcher från start, först mot Ross County (2-1-förlust) och sedan mot Aberdeen (3-0-seger), båda matcherna i ligaspelet. Hibernian är på sjätteplats i ligaspelet.

Osman Sow, Kilmarnock (utlånad från Dundee United) – 9/0

Sow gjorde i förra veckan två inhopp, först mot St. Johnstone (0-0) och sedan mot Livingston (3-0-förlust) i ligaspelet. Kilmarnock är femma i ligatabellen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 5/0

Efter tre raka matcher på bänken var Guidetti i helgen utanför Alavés matchtrupp mot Granada (3-0-förlust). Tränaren Asier Garitano bekräftade inför matchen att det var med anledning av feber. Under tisdagen uppgav spanska tidningen Cadena SER att spanska andraligalaget Albacete har gjort en förfrågan till Alavés om Guidetti. Enligt uppgifterna ser Alavés svenskens höga lön som ett problem, samtidigt som det även ska finnas intresse från fler klubbar i Spanien och i Turkiet.



Alexander Isak, Real Sociedad – 16/2

Isak hoppade i helgen in för femte ligamatchen i följd mot Real Valladolid (0-0). Anfallaren fick 21 minuter på planen och hann även med att bli varnad. Isak hade bland annat en het möjlighet, men avslutet täcktes undan.

THAILAND

Rasmus Jönsson, Buriram United – 13/1

Säsongen är över. Rasmus Jönssons Buriram United blev tvåa i den thailändska högstaligan. Jönsson fick under säsongen varierat med speltid, då han både fick hoppa in och starta i ett par matcher under säsongen.

Niran Hansson, Chonburi FC – 11/0

Säsongen är över och Hanssons Chonburi blev sjua i den thailändska högstaligan. Hansson fick under säsongen varierat med speltid, men avslutade som startman.

Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan var den här säsongen utlånad från Chiangrai till Chiangmai, men fick ont om speltid när laget i slutändan blev jumbo i år i thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/0

Moberg Karlsson är fast i Sparta Prags frysbox och var i helgen åter utanför lagets matchtrupp i 5-2-segern mot Mlada Boleslav i tjeckiska högstaligan. Spelaren bekräftade även nyligen för Aftonbladet att han troligen kommer att lämna klubben: ”Jag vill att det ska gå bra för klubben men jag kom inte hit för att vara hejaklackledare på läktaren eller spela i ”motståndarlaget” som vänsterback under träningarna”, sa han bland annat i intervjun.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 15/2

Khalili är vanligtvis ordinarie i Kasimpasa, men fick i helgen bara två minuters speltid i 3-2-förlusten mot Besiktas i ligan. Khalilis lag är på 15:e-plats i Süper Lig.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 9/0

Durmaz hoppade i helgen in för andra matchen i följd och fick 16 minuter på planen i 1-0-segern mot Alanyaspor i Süper Lig. Dessutom blev han varnad på stopptid. Durmaz är långt ifrån ordinarie och får varierat med speltid. Galatasaray är sexa i ligatabellen.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 3/0

Bjärsmyr är långt ifrån ordinarie i Genclerbirligi. Mittbacken är just nu en bänknötare och satt i helgen åter på bänken i 90 minuter när Genclerbirligi föll med 5-2 mot Fenerbahce borta i ligan. Genclerbirligi är på 13:e-plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 15/2

Wendt satt i helgen på bänken för andra matchen i följd i 90 minuter mot Bayern München i Bundesliga. Då vann ”Die Fohlen” toppmötet med 2-1 och är därmed fortsatt i serieledning i ligatabellen med en poäng ner till Leipzig på andraplats.



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 3/0

Augustinsson gjorde i helgen tredje raka starten mot Paderborn (1-0-förlust) i Bundesliga. Därmed är Bremen på 14:e-plats i högstaligan.

Robin Quaison, Mainz – 14/4

Quaison spelade i helgen åter från start och stod för en assist till Mainz mål när det blev förlust med 2-1 mot Augsburg i Bundesliga. Mainz är på 13:e-plats i ligatabellen.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 17/7

Forsberg var i helgen tillbaka från start efter skada och gjorde 66 minuter på planen i 3-1-segern mot Hoffenheim i Bundesliga. Leipzig är tvåa i ligatabellen med en poäng upp till Borussia Mönchengladbach i serieledning. I veckan ställde han även upp på en intervju med Kicker och sa då att han kommer att bli ännu bättre framöver: ”Om du tittar på fotbollsvärlden idag är spelarna i högsta ligorna 17, 18 eller 19 år. Jag utvecklades senare men anpassade mig sedan mycket snabbt till toppnivån i Bundesliga. Det är därför jag är säker: Jag kan bli mycket bättre. Min bästa tid är på väg nu”.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 15/9

Succé! Andersson stod i helgen för två mål när det blev seger med 2-0 mot Köln i Bundesliga. Svensken fick därefter lovord av tränaren Urs Fischer i Berliner Morgenpost: ”Han var outtröttlig på planen och hade många dueller. Han var viktig för oss för balansen i matchen och kunde fördela bollar. Han gjorde ett väldigt bra jobb i dag”. Dessutom blev han uttagen i Kickers ”Veckans lag”. Enligt Berliner Kurirer är Andersson, som har ett utgående avtal, het på marknaden, även om tidningen rapporterar att Union Berlin sannolikt har en option om förlängning med svensken. Union Berlin är på tiondeplats i Bundesliga.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 11/2

Efter tre raka starter satt Gyökeres i helgen på bänken när det blev förlust mot Jahn Regensburg med 1-0 i tyska andraligan. St. Pauli är på 15:e-plats i ligatabellen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 8/0

Ohlsson satt i helgen, för andra matchen i följd, på bänken i 90 minuter när det blev 1-0-förlust mot Jahn Regensburg i tyska andraligan. St. Pauli är på 15:e-plats i ligan.



Mikael Ishak, Nürnberg – 8/0

Efter tre raka matcher på bänken utan speltid var Ishak i helgen utanför Nürnbergs matchtrupp mot Stuttgart (3-1-förlust) i tyska andraligan. Nürnberg, som i fjol ramlade ur Bundesliga, är på 16:e-plats i ligatabellen.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 12/0

Wahlqvist har under senaste tiden fått varierat med speltid och satt i helgen, för andra matchen i följd, på bänken i 90 minuter när det blev 1-1 mot Sandhausen i tyska andraligan. Dresden är fortsatt jumbo i ligaspelet och nyligen tog Heiko Scholz över som tillfällig tränare efter sparkade tränaren Cristian Fiel.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 13/4

Jeremejeff är ordinarie i Dresden och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen och dessutom ett mål när det blev 1-1 mot Sandhausen i tyska andraligan. Dresden är fortsatt jumbo i ligaspelet och nyligen tog Heiko Scholz över som tillfällig tränare efter sparkade tränaren Cristian Fiel.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 14/6

Målsuccé! Hrgota stod i helgen för två mål när det blev 3-1-seger mot Bochum i tyska andraligan. Greuther Fürth är nia i ligatabellen.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 16/1

Nilsson gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när det blev 2-2 och en pinne mot Karlsruher på hemmaplan. Arminia Bielefeld toppar tyska andraligan.



Emil Hansson, Hannover – 13/0

Hansson får fortsatt gott om speltid, men varierat mellan inhopp och starter. I helgen blev det spel från star och 65 minuter på planen i lagets 3-2-seger mot Erzebirge Aue. Hannover är tolva i den tyska andraligan.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 31/31

Ibrahimovics säsong är över efter att Galaxy åkte ut mot Los Angeles FC i kvartsfinalen i MLS-slutspelet. Ibrahimovic har sedan tidigare meddelat att han inte kommer att spela vidare med Galaxy och uppges vara aktuell för en flytt till flera italienska klubbar, däribland Bologna och Milan.

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 8/0

Sjöbergs säsong är över, då Colorado blev nia i den västra divisionen och åter missade slutspel. Sjöberg lämnade i förra veckan Colorado för spel i Columbus Crew nästa säsong i MLS.



Robin Jansson, Orlando City – 32/1

Janssons säsong är över, då Orlando blev nästjumbo i den östra divisionen och missade slutspel. För Janssons del får det däremot ändå sägas vara en bra säsong som ordinarie startman i laget under hela året.



Gustav Svensson, Seattle – 26/1

Svensson bärgade i år första titeln i USA. Mittfältaren blev utsedd till matchens lirare när Seattle vann finalen mot Toronto med 3-1. Svensson har även meddelat att han nästa år kommer att spela vidare med Seattle i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/1

Tinnerholms säsong är över i MLS. New York City åkte ut i kvartsfinalen mot Toronto, som blev tvåa i MLS-slutspelet. Tinnerholm var under säsongen ordinarie i sitt lag.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 34/7

Erikssons säsong är över, då San Jose blev åtta i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Eriksson kan, trots det, för personlig del se tillbaka på en bättre säsong än den både han och laget hade i fjol. I år var svensken helt ordinarie i laget och fick dessutom fart på målskyttet, samtidigt som laget presterade bra mycket bättre än förra säsongen.



Adam Lundqvist, Houston – 29/0

Lundqvists säsong är över, då Houston slutade tia i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Lundqvist hade däremot för personlig del en bättre säsong med mer speltid i år än under förra säsongen.