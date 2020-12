SVENSKKOLLEN: Kristoffer Peterson utvisad efter fem minuter - då föll Düsseldorf med 5-0

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 6/0

24-åringen har missat de tre senaste matcherna med känningar i samma knä som han hade problem med förra säsongen. Engvall är dock åter i träning med Mechelen.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 8/1

Anfallaren byttes ut med kvarten kvar när hans lag förlorade mot Beerschot med 2-3.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 2/0

Vänsterbacken fick starta för andra matchen i rad och spelade 90 minuter mot Beerschot.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Demir har saknats i matchtrupperna den här säsongen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

ANNONS

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 1/0

Satt på bänken i den mållösa matchen mot Zrinjski Mostar.

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 5/1

Larsson är på väg tillbaka från en skada och missade derbyförlusten (1-2) mot AEL Limassol.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 10/2 nollor

Carlgren stod i mål när Randers besegrade Odense med 2-1. Målvaktens kontrakt går ut i sommar och klubben önskar en förlängning.

- Jag vill mycket gärna förlänga med Patrik och därför försöker vi också sträcka oss så långt vi kan, säger sportdirektören Søren Pedersen till Randers Amtsavis.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 12/0

Stod över matchen mot SønderjyskE på grund av en mindre skada.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 12/2 nollor

Målvakten stod i ovanstående match när FCK vann med 1-3. Johnsson fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet.

ANNONS

Joel Andersson, FC Midtjylland – 11/0

Högerbacken bänkades i det mållösa mötet med Aalborg men spelade 64 minuter när FCM förlorade med 3-1 mot Ajax i Champions League.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 12/0

21-åringen missade matcherna mot Ajax och Aalborg på grund av ett positivt coronatest.

Simon Hedlund, Brøndby – 10/3

Anfallaren byttes in två minuter innan paus i matchen mot jumbon Lyngby. Direkt efter halvtidsvilan spelade Hedlund fram till Mikael Uhres 2-1 och Brøndby fyllde på med två ytterligare mål och gick upp i serieledning. Betyget i Ekstra Bladet blev en trea.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 10/3 nollor

Höll nollan mot Midtjylland och fick betyget 3/6.

Tim Prica, Aalborg BK – 7/0

Anfallaren är skadad och var inte med i mötet mot Midtjylland. När Ekstra Bladet rankade höstens sämsta nyförvärv hamnade Malmö FF-köpet på en åttondeplats.

ANNONS

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 5/1

Missade matchen mot FCM med en höftskada.

Niklas Backman, Aarhus GF – 3/0

Mittbacken rehabiliterar en skada i baksida lår och hoppas vara tillbaka i full träning snart, enligt morethanaclub.dk.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Målvakten satt på bänken när AGF förlorade mot Nordsjælland med 3-1.

Alexander Milosevic, Velje BK – 9/0

Mittbacken spelade 72 minuter och blev varnad när hans lag förlorade med 3-1 mot bottenlaget Horsens. Milosevic, som kom från Nottingham Forest, hamnade sexa på Ekstra Bladets lista över höstens sämsta värvningar.

Diego Montiel, Velje BK – 9/2

Den offensive mittfältaren byttes in i halvtid nät Horsens redan hade en 2-0-ledning. Missade en stor chans vid ställningen 3-0.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 0/0



ANNONS

Nästa säsong i egyptiska Premier League planerar att börja den 11 december.

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 1/0 nollor

Målvakten saknades i truppen när Everton förlorade mot Leeds med 0-1.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 11/0

Mittbacken spelade första halvlek i Champions League-vinsten mot Istanbul Başakşehir (1-0) och fick sedan 90 minuter när United vände och vann mot Southampton med 2-3. Han gavs betyget 6/10 efter båda matcherna av tidningen Manchester Evening News.

Emil Krafth, Newcastle United – 4/0

26-åringen var utanför truppen i 0-2-segern mot Crystal Palace. Söndagens träning ställdes in sedan fyra spelare och en tränare testat positivt för covid-19, skriver The Guardian. Newcastles-truppen har självisolerat sig.

Viktor Gyökeres, Swansea City – 10/1

Anfallaren missade 1-1-matchen mot Sheffield Wednesday efter ett positivt coronatest men var tillbaka och satt på bänken i 0-1-vinsten mot Nottingham Forest.

ANNONS

Pontus Jansson, Brentford – 9/0

29-åringen spelade hela matchen i 0-1-vinsten mot Barnsley och hoppade in i halvtid när Brentford besegrade Queens Park Rangers med 2-1. Segrarna gör att laget bara är en poäng ifrån playoff-plats.

Ken Sema, Watford – 13/1

Sema missade matcherna mot Bristol City (0-0) och Preston (4-1). Watford har haft flera covid-19-fall i truppen.

Viktor Johansson, Rotherham United – 1/0 nollor

Målvakten satt på bänken i 2-2-matchen mot Bournemouth.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 26/4

Ligan är slut. Mariehamn säkrade nytt kontrakt, till slut.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 14/0

Ligan är slut. Mariehamn säkrade nytt kontrakt, till slut.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 13/2

Ligan är slut och till nästa säsong återvänder Tånnander till HJK, som han förlängt med över 2021.

Tatu Varmanen, TPS - 28/0

Ligan är slut. TPS ramlade ur, efter kvalspel. Varmanen är klar för Östers IF till 2021.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 5/0



ANNONS

Yttern var på bänken för andra matchen i rad, när Nimes gästade Monaco (förlust med 3-0) i helgen. Eliasson fick dock hoppa in direkt efter paus. Laget ligger på plats 16 i Ligue 1.

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Utanför truppen för femte matchen i rad. Amiens föll med 2-1 borta mot Troyes i lördags. Lahne har inte fått speltid alls de senaste åtta matcherna. 19-åringen har noll starter i Ligue 2 den här säsongen.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den 18-årige forwarden, som tidigare spelat för Brommapojkarna, var inte med i truppen till mötet med Chateauroux (1-1) i lördags. Caen ligger fyra i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 9/2

Tung vecka för Armenteros. Fujairah föll med 3-0 både mot Al Wasl och Al Jazira. Forwarden spelade 90 minuter i båda matcherna.

GIBRALTAR

San Mustafa, Europa Point FC - 2/0

Tillbaka mellan stolparna efter några matcher på bänken. 19-åringen, som tidigare tillhört AIK, släppte in två mål mot Boca Juniors i lördags. Europa Point föll med 2-1 och har fortfarande inte vunnit en match den här säsongen.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 5/0



ANNONS

Aris föll tungt i seriefinalen mot Olympiakos i helgen. Storklubben vann med 2-1. Sundgren spelade 84 minuter.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Den isländska ligan är slut och Valur korades till mästare.

Marcus Johansson, IA – 17/1

IA slutade åtta i den isländska ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 9/11

Forwarden är skadad och missade den gångna veckans matcher.

Dejan Kulusevski, Juventus – 11/2

Fick nöja sig med två inhopp, båda i den 62:a minuten, den gångna veckan. Först mot Ferencvaros (seger med 2-1) i Champions League och därefter mot Benevento (1-1) i Serie A. "Han har inte varit så skarp i senaste matcherna", sa tränaren Andrea Pirlo efter ligamatchen enligt football-italia.net.

Riccardo Gagliolo, Parma – 9/1

Backen hoppade in efter en timmes spel i cupmatchen mot Cosenza (seger med 2-1) i förra veckan och sedan startade han ligamatchen mot Genoa (seger med 2-1) under måndagen. Då skadade sig dock Gagliolo, som klev av redan i den 19:e minuten. Enligt fantacalcio.it rör det sig om en muskelskada, men i dagsläget är det oklart hur allvarlig den är.

Albin Ekdal, Sampdoria – 10/0

ANNONS

Mattias Svanberg, Bologna – 9/1

Mittfältaren startade i två matcher under den gångna veckan. Mot Spezia (förlust efter förlängning) i italienska cupen och mot Crotone (seger med 1-0) i Serie A. Svanberg blev dock utbytt i den 67:e respektive 75:e minuten i matcherna.

Joel Asoro, Genoa (utlånad från Swansea) 0/0

Varken mot Sampdoria i cupen eller Parma i ligan fanns Asoro med i Genoas matchtrupp. Har fortfarande inte gjort debut för klubben.

Samuel Gustafson, Cremonese – 9/0

Mittfältaren hoppade in i paus, precis som i senaste omgången, mot Reggiana i söndags. Matchen slutade 1-1 och numera är Cremonese nästjumbo i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 9/1

Mittfältaren spelade 73 minuter när Frosinone slog Brescia med 2-1 på bortaplan i helgen. Frosinone är femma i Serie B men har bara fyra poäng upp till förstaplatsen.

Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Utanför truppen när Chievo förlorade med 2-1 hemma mot topplaget Lecce i fredags.

ANNONS

Joseph Colley, Chievo - 0/0

På bänken mot Lecce.

John Björkengren, Lecce - 3/0

Har varit sjuk i covid-19 och mittfältaren var inte med i truppen när Lecce slog Chievo i fredags. Laget ligger tvåa i Serie B. Enligt rapporter i italiensk media var Björkengren tillbaka i träning under måndagen.

Nikola Vasic, Reggina - 4/0

Forwarden var inte tillgänglig för spel mot Monza i helgen, enligt Regginas hemsida.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 11/3

Kanadensiska ligasäsongen är över. Alexander Jönssons Forge FC försvarade titeln från i fjol. Befinner sig i kvartsfinal i Concacaf Champions League där Arcahaie FC från Haiti väntar. Matchen spelas på tisdagen och vinnaren i den matchen går vidare bland de fyra lagen som gör upp om titeln och kvalificerar sig till 2021 Concacaf Champions League.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Kanadensiska ligasäsongen är över. Tyngre säsong för Erik Zetterberg och FC Edmonton som efter fyra raka förluster missade slutspelet i turneringsspelet på Noba Scotia. Mittfältaren Zetterberg blev mållös denna säsong.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0



ANNONS

Sylvin Kayembe har saknats i FS Mettas matchtrupp de fyra senaste ligamatcherna.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 18/4

Dalian Professional vann första mötet med Guangzhou R&F med 3-0 i placeringsmatchen om 11:e-platsen i Super League men i returen klappade Dalian Professional ihop och föll i förlängning efter 4-0. Sam Larsson saknades i matchtruppen. Dalian kvar i kinesiska Super League även 2021.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 16/1

Dalian Professional vann första mötet med Guangzhou R&F i placeringsmatchen om 11:e-platsen i Super League med 3-0 men i returen klappade Dalian Professional ihop och föll i förlängning efter 4-0. Danielson saknades i matchtruppen då han fick ledigt på grund av landslagsuppehåll med det svenska landslaget. Dalian kvar i kinesiska Super League 2021.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 9/1

Simon Gustafson spelade 90 minuter när Utrecht 1-1 mot topplaget Feyenoord. Utrecht placerar sig nia i tabellen.

Emil Bergström, Utrecht – 1/0

Den tidigare Djurgårdsspelaren Emil Bergström har gjort säsongsdebut! Försvararen har dragits med en lårskada men i helgens tuffa match mot Feyenoord fick Bergström starta och spela 90 minuter. Matchen slutade 1-1. Utrecht placerar sig nia.

ANNONS

Sebastian Holmén, Willem II – 9/0

Sebastian Holmén har varit sjuk och missade därav helgens förlustmatch (1-0) mot Groningen. Willem bekräftade senare att flera spelare har testats positivt för corona men klubben valde att inte nämna spelarna vid namn.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 6/0

Ramon Pascal Lundqvist satt på bänken i helgens vinst mot Villem (1-0).

Benjamin Nygren, Heerenveen - 6/2

Benjamin Nygren startade helgens match mot Den Haag men byttes ut efter 68 minuter spel. Matchen slutade 1-1. Heerenveen placerar sig på en sjätteplats efter efter tio spelade omgångar.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 6/0

Gabriel Gudmundsson startade Groningens match mot Villem och spelade 86 minuter innan 21-årige anfallaren byttes ut. Gudmundsson blev poänglös. Groningen åtta i tabellen.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 9/0

Tekie fär inne i en tung period med fyra raka seriematcher utan en seger. Föll i helgen mot Vitesse med 2-0. Tekie spelade hela matchen.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 10/2

Även Emil Hansson fick starta för Sittard i helgen mot Vitesse. Spelade hela förlustmatchen. Sittard näst sist i tabellen.

ANNONS

Rami Hajal, Heerenveen - 6/0

Rami Hajal fick inleda helgens match mot Den Haag på bänken men byttes in med 26 minuter kvar av matchen vid ställningen 1-1. Fick det svårt att hjälpa Heerenveen till sex poäng. Matchen slutade oavgjort.

Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 5/1

Förlust för Axelander Jeremejeffs Twente i helgen när lage föll mot Waalwijk med 2-0. Jeremejeff spelade 28 minuter.

Simon Tibbling, Emmen 9/0

Tung period för mittfältaren Simon Tibblings Emmen. Fyra raka förluster i ligaspelet och åkte i helgen på en storförlust med hela 5-0. Tibbling spelade hela matchen. Emmen sist i Eredivisie.

Jesper Karlsson, AZ 7/3

Ännu en vinst för Jesper Karlssons AZ i Eredivisie. I helgen besegrades Heracles med 2-1. Karlsson spelade 67 minuter men fick lämna planen mållös.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 24/4

Liridon Kalludra fick inleda helgens match mot Strömsgodset på bänken men byttes in med 17 minuter kvar av matchen. Kristiansund vann matchen med 2-1.

Andreas Linde, Molde – 26/7 nollor

Svenske målvakten Andreas Linde fick släppa in tre mål på hemmaplan mot Arsenal i Europa League. I helgen fick dock laget revansch när man besegrade Haugesund med 3-1. Molde tvåa i tabellen.

ANNONS

Mattias Moström, Molde – 6/0

Trotjänaren Mattias Moström fortsätter att kämpa med speltiden. Satt återigen på bänken i helgens match mot Haugesund.

Marcus Sandberg, Stabæk – 26/7 nollor

Marcus Sandberg har hållit nollan igen! Helgens ligamatch mot Mjøndalen spikade Sandberg igen totalt när Stabæk vann med 1-0.

Anton Kralj, Sandefjord - 19/0

Försvararen Anton Kralj har smittats av Covid-19, det bekräftar Anton Kralj i ett meddelande till Fotbollskanalen.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Mittfältaren William Kurtovic har saknats i matchtruppen den senaste tiden. Fanns ej i truppen när Sandefjord förlorade mot Haugesund med 3-2.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 23/9 nollor

Sex raka matcher för David Mitov Nilssons Sarpsborg utan en vinst. I helgen spelade Sarpsborg 1-1 mot Vålerenga.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Den tidigare Malmöanfallaren Guillermo Molins har varit skadad men i helgen var 32-åringen tillbaka i matchtruppen. Sarpsborg spelade 1-1 mot Vålerenga.

Kevin Kabran, Start - 25/3

Kevin Kabran målskytt igen! Blev i helgen målskytt för tredje matchen i rad när Start föll mot Viking med 4-1.

ANNONS

Dino Islamovic, Rosenborg - 24/10

Blev i helgen målskytt när Roseborg föll mot topplaget Bodo/Glimt med totalt 5-1.

Anton Salétros, Sarpsborg - 16/1

Spelade 90 minuter när Sarpsborg spelade 1-1 mot Vålerenga.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 3/0

Den tidigare Gais-spelaren Filip Trajanovski satt på bänken i helgens förlust mot Vardar med 2-0. Borec femma i tabellen.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 10/6

Mikael Ishak målsuccé fortsätter. Svensken är nu målskytt i tre raka ligamatcher. I helgen blev anfallaren machhjälte mot Lechia Gdansk med sitt enda mål. Svenskens sjätte mål i ligan.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Saknades i helgens matchtrupp i ligamatch mot Gornik Z.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 7/1

Valmir Berisha spelade 74 minuter när Chindia Targoviste besegrade FC Hermannstadt med 2-1.

Admir Bajrovic, Sepsi - 5/1

Admir Bajrovic satt på bänken hela matchen när Sepsi förlorade mot Turnu Magurele med 1-0.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 14/1

Tung period för Kristoffer Olssons Krasnodar. Tappade ledningen och förlorade till slut mot Sevilla med 2-1 och åkte sedan på en tung förlust mot Khimki. Svensken fick inleda matchen på bänken men byttes in i halvtid. Krasnodar förlorade matchen med 1-0.

ANNONS

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 13/2

Spelade 59 minuter när Krasnodar föll mot Khimki med 1-0.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 14/6

Marcus Bergs mållös i andra raka matchen. Först föll Krasnodar i Champions League mot Sevilla sedan förlorade Krasnodar mot Khimki i ligan med 1-0. Berg spelade 67 minuter.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 13/0

Bättre går det för Dennis Hadzikadunic Rostov som vann sin andra raka ligamatch i helgen. Besegrade Dynamo Moskva med 4-1. 22-åringen fick lämna planen poänglös men spelade hela matchen.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 5/0

Desto mindre speltid fick Almqvist som endast noterades för nio minuter i vinsten (4-1) mot Dynamo Moskva.

Armin Gigovic, FK Rostov – 5/0

Armin Gigovic spelade 90 minuter när Rostov besegrade Dynamo Moskva med 4-1.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 16/6

Jordan Larsson har svårt att hitta tillbaka till målformen som svensken inledde säsongen med. Larsson spelade 88 minuter när Spartak Moskva besegrade R. Volgograd med 2-0. Fick lämna planen poänglös.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 14/2

Carl Starfelt spelade 90 minuter nör Rubin Kazan besegrade CSKA Moskva med 1-0.

ANNONS

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 3/2

Inte spelat sedan defn senaste Svenskkollen. Strandberg har däremot fått en fin start i sin nya klubb Abha Club i Suadiarabien. Eller vad sägs om två mål på de tre inledande matcherna?

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 8/2

Spelade 75 minuter när Lugano besegrade Basel med 1-0.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Mattias Andersson saknades i matchtruppen när Sion förlorad med 4-1 mot Vaduz.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 13/1

Helander satt i förra veckan på bänken i 90 minuter mot Benfica i Europa League-gruppspelet. Därefter var han i helgen utanför lagets matchtrupp i 4-0-segern mot Falkirk i den skotska ligacupen, då han har testat positivt för coronaviruset. Rangers toppar den skotska högstaligan.

Melker Hallberg, Hibernian – 15/1

Hallberg hoppade i helgen in och gjorde 39 minuter på planen i Hibernians 1-0-seger mot Dundee FC i den skotska ligacupen. Hibernian är fyra i den skotska högstaligan.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 4/0

Berisha var i helgen utanför Senicas matchtrupp i 3-0-förlusten mot Slovan Bratislava i den slovakiska högstaligan. Senast svensken kom till spel i en match var i slutet av oktober i år. Senica är nu på niondeplats i ligaspelet.

ANNONS

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 12/2

Isak spelade i förra veckan från start och gjorde 74 minuter mot AZ (0-0) i Europa League-gruppspelet. Därefter satt han under söndagen på bänken i 90 minuter mot Villarreal (1-1) i La Liga. ”La Real” toppar den spanska högstaligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 3/0

Guidetti hoppade senast in mot Valencia, men blev i helgen kvar på bänken i 90 minuter i 2-1-segern mot Real Madrid i La Liga. Alavés är tolva i ligan.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 10/0

Hansson gjorde i helgen 90 minuter när Chonburi föll med 2-0 mot Port i den thailändska högstaligan. Chonburi är på sjundeplats i ligaspelet.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 10/2

Moberg Karlsson gjorde i förra veckan 86 minuter på planen och stod för en assist när Sparta Prag besegrade Celtic med 4-1 i Europa League-gruppspelet. Framspelningen var dessutom läcker, då han chippade in bollen i straffområdet till Lukas Julis, som sedan satte bollen i mål till 3-1. Därefter gjorde ”DMK” i helgen 71 minuter på planen när Sparta bortaslog Teplice med 1-0 i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är på andraplats i ligaspelet.



ANNONS

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 9/0

Durmaz gjorde under måndagen 78 minuter på planen när Fatih Karagümrük kryssade mot Kayserispor (0-0) i den turkiska högstaligan. Durmaz lag är nu på sjundeplats i Süper Lig.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 9/2 nollor

Nordfeldt gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när det blev förlust med 2-0 mot Kasimpasa i Süper Lig. Det var lagets tredje raka förlust i ligaspelet och därmed är Genclerbirligi nu nästjumbo i den turkiska högstaligan.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 7/0

Johansson var i helgen avstängd när det blev förlust med 2-0 mot Kasimpasa i den turkiska högstaligan. Nu är Genclerbirligi därmed nästjumbo i Süper Lig efter att endast ha vunnit en ligamatch den här säsongen.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 9/2

Den 35-årige vänsterbacken är just nu inne i ett målstim. Först slog Wendt i förra veckan till med ett mål i 4-0-segern mot Sjachtar Donetsk i Champions League-gruppspelet, då han skruvade in en frispark i mål och därefter gjorde han i helgen ytterligare ett mål i ”Fölens” 4-1-seger mot Schalke 04 i Bundesliga. Målet mot Schalke kom efter ett inspel i straffområdet, och sedan blev han belönad med en plats i tyska tidningen Kickers ”Omgångens lag”. Efter matchen sa Wendt, enligt Gladbachlive.de, så här: ”Det var ett viktigt mål till 2-1. Första halvan av första halvlek var tuff för oss, då Schalke inledde bra. De var aggressiva och spelade bra, medan vi hade lite trötta ben. Men efter 25-30 minuter kom vi in i matchen bra och jag tycker att vi förtjänade att vinna”. Wendt avslöjade även hur han skulle fira målet och segern: ”En öl, återhämta sig, och sedan fortsätta”. Gladbach-tränaren Marco Rose sa i sin tur så här om Wendts öl-firande: ”Jag tror att en räcker”. Borussia Mänchengladbach är nu placerat på sjundeplats i ligan.

ANNONS

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 7/0

Augustinsson gjorde i helgen 90 minuter på planen och stod för sin fjärde assist för säsongen när Bremen föll med 5-3 mot Wolfsburg i Bundesliga. Det var lagets första förlust sedan premiäromgången mot Hertha Berlin. Bremen är elva i ligan.

Robin Quaison, Mainz – 10/3

Quaison blev i helgen målskytt och gjorde 78 minuter på planen när Mainz kryssade mot Hoffenheim (1-1) i Bundesliga. Det var lagets tredje raka ligamatch utan förlust. Mainz är nu på 16:e-plats i den tyska högstaligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 14/3

Forsberg spelade i förra veckan från start och gjorde 74 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Paris Saint-Germain i Champions League-gruppspelet. Därefter hoppade han i helgen in och fick 27 minuter i 2-1-segern mot Arminia Bielefeld i Bundesliga. RB Leipzig är nu på andraplats i den tyska högstaligan med två poäng upp till Bayern München i serieledning.

Sebastian Andersson, Köln – 8/2

Andersson var i helgen utanför Kölns matchtrupp i 2-1-segern mot Borussia Dortmund i Bundesliga. Det var lagets första seger i ligan den här säsongen. Anledningen till Anderssons frånvaro var knäproblem. Köln är, i och med segern, nu på 15:e-plats i den tyska högstaligan.

ANNONS

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 10/0

Ohlsson gjorde i helgen 90 minuter på planen när St. Pauli föll med 1-0 mot Osnabrück hemma i den tyska andraligan. Därmed är Ohlssons lag nu nästjumbo i 2. Bundesliga. Senast St. Pauli vann i ligan var i slutet av september i år.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 8/0

Ingelsson spelade i helgen från start och gjorde 75 minuter på planen när Paderborn föll med 1-0 mot Karlsruher i den tyska andraligan. Paderborn är sexa i ligan.

Niklas Hult, Hannover 96 – 8/1

Hult gjorde i helgen 90 minuter på planen när Hannover föll med 3-0 mot Holstein Kiel hemma i den tyska andraligan. Hannover är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.



Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 7/0

Peterson hade under måndagen en mardrömskväll mot Bochum borta i den tyska andraligan. Svensken spelade från start och drog redan i den femte minuten på sig ett rött kort. Samtidigt fick även Bochum straff och vann till slut med 5-0. Fortuna Düsseldorf är tolva i den tyska andraligan. Düsseldorf-tränaren Uwe Rösler uttalade sig efter matchen, på klubbens hemsida, och sa då bland annat så här: ”Om man spelar med en man färre efter fem minuter och mot ett så starkt lag, så blir det naturligtvis svårt”.

ANNONS

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 10/5

Hrgota, som är lagkapten i Greuther Fürth, hade i söndags en fin eftermiddag i Tyskland. Hrgota stod då för ett mål och en assist i Greuther Fürths 3-2-seger mot Nürnberg borta och därmed toppar nu laget 2. Bundesliga.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 3/0

Nilsson var i fjol ordinarie i Arminia Bielefeld i 2. Bundesliga, men har i höst tappat sin startplats i laget. I helgen fick han dock ett 15 minuter långt inhopp i 2-1-förlusten mot RB Leipzig i Bundesliga. Bielefeld har nu sju raka förluster i ligaspelet och är därmed nästjumbo i den tyska högstaligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, satt i helgen på bänken igen när det blev förlust med 2-1 mot RB Leipzig i Bundesliga. Bielefeld är nu nästjumbo i den tyska högstaligan.

USA

Axel Sjöberg, DC United – 2/0

Sjöbergs DC United blev nästjumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.



Tom Pettersson, Cincinnati – 12/0

Petterssons Cincinnati blev jumbo i den östra divisionen missade därmed MLS-slutspelet.



ANNONS

Robin Jansson,

Orlando City – 21/0



Janssons Orlando åkte under söndagen ut i kvartsfinalen mot New England Revolution i MLS-slutspelet. Jansson gjorde 90 minuter på planen när Orlando föll med 3-1 i matchen.

Gustav Svensson, Seattle – 9/0

Svensson var i förra veckan utanför Seattles trupp när laget besegrade Los Angeles FC med 3-1 i åttondelsfinalen i MLS. Natten till onsdag väntar kvartsfinalmöte med FC Dallas i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 21/4

Tinnerholms New York City åkte ut mot Orlando City i åttondelsfinalen i MLS. Därmed är högerbackens säsong nu över.

Adam Lundqvist, Houston – 17/0

Lundqvists Houston Dynamo blev jumbo i den västra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 17/6

Säsongen är färdigspelad i Vietnam. Da Nang slutade på förstaplats i nedflyttningsserien i den vietnamesiska högstaligan.