SVENSKKOLLEN: Lahne har vaknat - petad Helander hyllas

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 6/0

Nyförvärvet från Krasnodar har startat i Anderlechts fyra senaste matcher. 26-åringen spelade i första halvlek när Brysselklubben vann mot KF Laçi i Europa Conference League och tog sig vidare med 5-1 sammanlagt. I helgens ligamöte med Cerle Brügge spelade mittfältaren hela matchen när hans lag vann med 1-2.

Isaac Kiese Thelin, RSC Anderlecht – 5/1

Anfallaren är tillbaka och inleder sitt sista kontraktsår efter lyckade utlåningar förra säsongen hos Malmö FF och turkiska Kasimpasa. 29-åringen spelade 88 minuter i 2-1-segern mot Laçi och hoppade in till slutkvarten mot Cercle Brügge. Efter sitt mål mot Seraing förrförra helgen hintade tränaren Vincent Kompany om en osäker framtid för Kiese Thelin i klubben.

- Thelins situation var alltid svår här, även för mig. Hur han visar upp sig själv varje dag på träning, med hårt arbete och bra inflytande på de unga... Det är tufft att inte alltid kunna belöna en sådan spelare, säger Kompany enligt Le Soir.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 4/0



25-åringen har inlett sin fjärde säsong i klubben. Men det har bara blivit en start, i den senaste ligamatchen mot Gent där det blev förlust med 2-0.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 3/0

27-åringen startade i de tre första matcherna men missade den senaste på grund av en känning. Efter tre raka förluster ligger Mechelen på en 15:e plats.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 1/0

Vänsteryttern gjorde mål i seriepremiären men har missat de tre efterföljande matcherna.

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 5/0

20-åringen gjorde sin första match från start mot Botev Vratsa, och spelade fram till ett mål för andra matchen i rad.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 5 matcher/2 nollor



Målvakten är en nyckelspelare i det Randers som överraskande toppar Superligaen. Efter 1-2-segern mot Viborg fick Carlgren högst betyg av alla på planen – 5/6 – tillsammans med Simon Tibbling.

Simon Tibbling, Randers FC – 5/0

Mittfältaren är ny hos Randers efter året i nederländska Emmen. Tibbling har startat i de två senaste matcherna och bytts ut efter 70 minuter båda gångerna.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 5/0

Vänsterbacken har fått en ny chans i FCK efter vårens utlåning till Vejle. Han satt på bänken när laget slog Lokomotiv Plovdiv med 4-2 och gick vidare till Conference League-playoff, och hoppade in under slutminuterna i 1-2-segern mot Århus.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 0/0 nollor



31-åringen har suttit på bänken i samtliga matcher hittills. Till målvaktens förvåning värvade FCK Kamil Grabara från Liverpools U23-lag – polacken har sedan tagit över Sten Grytebusts ordinarie tröja.

- Det slog ned lite som en bomb för de flesta. Jag var lite inställd på, nu när de tagit in Johan (Guadagno), att det skulle bli jag och Sten som skulle konkurrera om förstaplatsen och så skulle han få vara med i en inlärningsprocess, sa Johnsson till Fotbollskanalen förra månaden.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0 nollor

Målvakten är ny från Manchester Uniteds U18-lag.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 8/0

Högerbacken har startat i sex av Midjyllands inledande matcher. Han spelade 90 minuter i Champions League-kvalet mot PSV (4-0-förlust sammanlagt) och i 0-2-segern mot SønderjyskE.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 0/0

22-åringen fortsätter att locka intresse från främst Rennes och Newcastle. EM-spelaren har hittills inte fått speltid i FCM i sommar.

Simon Hedlund, Brøndby – 5/0

28-åringen har spelat samtliga minuter under säsongsinledningen för den danska mästaren, som förlorat två raka matcher. Anfallaren fick betyget 3/6 i Ekstra Bladet efter 0-1-nederlaget mot Nordsjælland.

Oskar Fallenius, Brøndby – 3/0

19-åringen har gjort tre korta inhopp men fick ingen speltid mot Nordsjælland.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Mittbacken satt på bänken för första gången senast efter övergången från IFK Göteborg.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 5/3 nollor



28-åringen har hållit nollan i de tre senaste matcherna. I veckan blev det en uddamålsseger mot Vejle och en trea i betyg.

Tim Prica, Ålborg BK – 5/0

Anfallaren kom in i den 81:a minuten mot Vejle.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

Reservmålvakten har saknats i truppen och uppges vara på väg bort.

Niklas Backman, AGF Århus – 0/0

Mittbacken rehabiliterar en knäskada.

Eric Kahl, AGF Århus – 3/1

Efter övergången från AIK har vänsterbacken startat i tre raka matcher. Kahl spelade 83 minuter i 1-3-förlusten mot FC Köpenhamn och gavs betyget 2/6.

Emil Holm, SønderjyskE – 5/0

Högerbacken har inlett alla matcher för SønderjyskE, som förlorat tre raka.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 4/0

Efter genombrottet i våras har 19-åringen fått nöja sig med fyra kortare inhopp. Svensson hoppade in i den 74:e minuten i 0-1-vinsten mot Brøndby senast.

Kevin Custovic, Velje BK – 3/0

Nyförvärvet från Västerås SK gjorde sin andra start i 0-1-förlusten mot Ålborg. 21-åringen fick bottenbetyget ett i Ekstra Bladet.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 1/0

Mittbacken spelade 90 minuter i Premier League-premiären, som hans lag vann med 5-1 mot Leeds. VNL fick 8/10 i betyg av tidningen Manchester Evening News.

Anthony Elanga, Manchester United – 0/0

19-åringen har fått mycket speltid under försäsongen men tog ingen bänkplats mot Leeds.

Emil Krafth, Newcastle United – 1/0

Byttes ut efter 84 minuter i förlusten mot West Ham (2-4). Högerbacken fick betyget 4/10 i tidningen The Chronicle.

Pontus Jansson, Brentford – 1/0

Spelade hela matchen när nykomlingen inledde med att slå Arsenal med 2-0. Football London ger lagkaptenen 8/10 i betyg.

Ken Sema, Watford – 1/0

Vänsteryttern spelade 90 minuter och blev varnad när den uppflyttade klubben premiärvann mot Aston Villa (3-2). Betyget i Watford Observer landade på 7,5/10.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 2/1

23-åringen fanns inte med när Coventry åkte ur EFL Cup efter 1-2 mot Northampton. Anfallaren spelade sedan hela matchen när hans lag föll med matchens enda mål mot Barnsley. Gyökeres köptes loss från Brighton efter att ha varit utlånad till Coventry under våren.

- Jag övervägde alla alternativ och jag hade andra väldigt bra alternativ i andra länder, men jag ville vara kvar här. Nu blev det så den här gången, sa han till Fotbollskanalen efter målet i Championship-premiären.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 18/0

Mittbacken har startat i alla matcher för ålänningarna, som förlorat tre raka efter 0-1 borta mot HJK Helsingfors. 34-åringen spelade 90 minuter för laget som ligger näst sist i tabellen.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn – 0/0

30-åringen gjorde övergången från VSK till Åland förra veckan.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 13/7 nollor

21-åringen har tagit över den ordinarie målvaktströjan under sommaren. Han bänkades dock mot IFK Mariehamn, och stod dessförinnan i 3-0-vinsten mot Neftchi Baku i Europa League-kvalet.

Gustaf Backaliden, SJK – 16/1

Mittfältaren har saknats i de två senaste matcherna, och mestadels hoppat in för tabellfyran under sommaren.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 3/1

Nimes har ramlat ner i Ligue 2 och inlett säsongen med två segrar och två kryss på fyra matcher. Eliasson startade senast mot Pau (0-0) men blev utbytt i 69:e minuten. Den senaste tiden har yttern ryktats vara aktuell för grekiska AEK Aten.

Zeidane Inoussa, Caen - 1/0

Har i sommar skrivit på sitt första proffskontrakt med Caen, men han fick nöja sig med en bänkplats i de två första ligaomgångarna. Men i den tredje matchen mot Sochaux hoppade 19-åringen in i den 79:e minuten. På tilläggstid åkte han sedan på ett direkt rött kort efter en tuff satsning, vilken gett honom fyra matchers avstängning. Caen är åtta i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 4/2

Målvakten har inte varit med i en enda matchtrupp under de fyra första ligaomgångarna den här säsongen. I slutet av juli skrev supportersajten lesviolets.com att Pettersson drabbats av en ankelskada som då skulle honom borta från planen i "flera veckor". Toulouse ligger tvåa i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 4/1

Ska det äntligen lossna för Lahne i Amiens? Forwarden har startat i två matcher och hoppat in i två matcher under de inledande fyra ligaomgångarna. Han står noterad för ett mål, vilket kom senast mot Guingamp. 19-åringen startade och satte matchens sista mål till 2-0 i den 71:a minuten. Åtta minuter senare blev han utbytt. Amiens ligger på plats 15 i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1

Mittbacken missade den senaste matchen med en huvudskada. Hans lag toppar tabellen med sju poängs marginal.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 1/0

Ligan har inte startat än men högerbacken har spelat en match i Europa Conference League-kvalet. Då föll Aris med sammanlagt 3-2 mot Astana, efter förlängning i returen. Sundgren blev varnad i den matchen.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 2/0

AEK blev oväntat utslaget av bosniska Velez (efter straffläggning) i Europa Conference League-kvalet. Tankovic startade i ena matchen och hoppade in i den andra.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 0/0

Skrev nyligen på för Panetolikos efter att ha lämnat italienska Chievo.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 21/1

Given hos isländska tabellettan. Senast mot Keflavik (seger med 2-1) spelade Starke Hedlund 90 minuter.

Johannes Vall, Valur - 16/0

Får mycket speltid. Mot Keflavik fick han dock nöja sig med ett inhopp i 85:e minuten.

Emil Berger, Leiknir - 16/1

Mittfältaren är given på mittenlaget Leiknirs mittfält men senast mot FH (förlust med 5-0) saknades Berger helt.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 0/0

Forwarden är fortfarande inte tillbaka efter knäskadan som stoppade honom från EM. Enligt italienska Sky väntas Ibrahimovic göra comeback efter landslagsuppehållet i september. I sådana fall missar han Serie A-premiären och andra omgången, samt Sveriges VM-kvalmatcher mot Spanien och Grekland.

Dejan Kulusevski, Juventus – 0/0

Serie A startar i helgen.

Albin Ekdal, Sampdoria – 1/0

Mittfältaren spelade 64 minuter i 3-2-segern mot Alessandria i italienska cupen under måndagen. Serie A startar i helgen.

Mattias Svanberg, Bologna – 1/0

Mittfältaren hoppade in i den 78:e minuten när Bologna överraskande åkte ur italienska cupen mot Serie B-laget Ternana. Matchen slutade 5-4 (!). Serie A startar i helgen.

Robin Olsen, Roma - 0/0

Serie A startar i helgen, men Olsen ryktas vara på väg bort från Roma.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 0/0

Blev nyligen klar för Brescia och målvakten har ännu inte debuterat. Serie B startar i helgen.

Riccardo Gagliolo, Parma – 1/0

Backen spelade hela matchen när Parma åkte ut ur italienska cupen mot Lecce i söndags. Serie B startar i helgen.

Marcus Rohdén, Frosinone – 1/0

Mittfältaren startade cupmatchen mot Venezia i söndags men blev utbytt i den 76:e minuten. Varnad efter en timme. Frosinone föll efter straffläggning. Serie B startar i helgen.

John Björkengren, Lecce - 1/0

Mittfältaren hoppade in i den 81:a minuten när Lecce besegrade Parma med 3-1 i italienska cupen i söndags. Serie B startar i helgen.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 25/3

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 12/0

Mittfältaren spelar nästan hela tiden för sitt Forge, som ligger fyra i ligan. I 3-1-segern mot FAS senast spelade 25-åringen hela matchen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Har efter många om och men fått klartecken att resa tillbaka till Kina, enligt Aftonbladet. Men yttern har ännu inte spelat någonting den här säsongen.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 7/2

Mittbacken har spelat två matcher sedan återkomsten till Kina efter EM. Båda gångerna har Dalian, som ligger sist i sin grupp i ligaspelet, förlorat.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 0/0

Den offensive mittfältaren har inte spelat några tävlingsmatcher den här säsongen, efter att svenske tränaren Jens Gustafsson tagit över. Det på grund av skada, enligt kroatisk media.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 1/1

Mittfältaren blev målskytt i ligapremiären mot Sparta Rotterdam i söndags. Han hoppade in i den 71:a minuten och satte sedan en straff på tilläggstid när Utrecht vann med 4-0.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) – 1/0

Mittbacken fick ingen rolig tävlingsdebut i sin nya klubb. Han blev nämligen utvisad i den 59:e minuten när Willem II föll i Eredivisie-premiären med 4-0 hemma mot Feyenoord.

Max Svensson, Willem II - 1/0

Nyförvärvet från Helsingborgs IF hoppade in i den 67:e minuten mot Feyenoord.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 1/0

Vänsterbacken spelade 93 minuter innan han blev utbytt i ligapremiären mot Cambuur (seger med 2-1).

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 0/0

Mittfältaren var inte med i truppen mot Cambuur. På grund av skada, enligt nederländsk media.

Paulos Abraham, Groningen - 0/0

Forwarden var inte med i truppen mot Cambuur. På grund av skada, enligt nederländsk media.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 1/0

Har tagit klivet från Gefle i svenska ettan till Eredivisie - och Lidberg fick starta i premiären mot Heerenveen. Då blev det förlust med 1-0 och forwarden byttes ut i den 73:e minuten.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 0/0

Forwarden satt fast på bänken i premiärsegern mot Go Ahead Eagles (1-0) i fredags.

Rami Kaib, Heerenveen, 1/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Go Ahead Eagles.

Rami Hajal, Heerenveen - 1/0

Mittfältaren hoppade in i den 89:e minuten mot Go Ahead Eagles.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 1/0

Mittfältaren spelade hela Eredivisie-premiären mot Twente (seger med 2-1) i lördags.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 1/0

Även Hansson spelade hela matchen mot Twente.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 0/0

Den talangfulle mittfältaren blev nyligen klar för Fortuna Sittard. Han satt på bänken under hela matchen mot Twente.

Jesper Karlsson, AZ 1/0

Ligapremiären i helgen blev en missräkning för AZ, som föll borta mot RKC Waalwijk med 1-0. Karlsson spelade 60 minuter innan han blev utbytt.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 12/1

Blev kvar på bänken hela matchen i 3-2-segern hemma mot Sandefjord under söndagen.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 11/0

Hoppade in och fick spela 22 minuter när Kristiansund vann med 5-1 mot Stabæk i lördags.

Andreas Linde, Molde – 15/5 nollor

Tung vecka för Linde, som spelade 120 minuter när Molde föll i Conference League-kvalet mot turkiska Trabzonspor på straffar. Det följdes upp med en 2-3-förlust i ligan mot Viking.

Marcus Sandberg, Stabæk – 16/5 nollor

Tungt också för Sandberg som släppte in hela fem bollar i 1-5-förlusten mot Kristiansund.

William Kurtovic, Sandefjord - 12/0

Har tagit en ordinarie plats på innermittfältet och spelade 90 minuter i 2-3-förlusten mot Brann.

Kevin Kabran, Viking - 16/2

Yttern gjorde sitt andra mål för säsongen - ett mål som betydde 1-2 när Viking vände 0-2 till 3-2 hemma mot Molde efter ett sent avgörande.

Anton Salétros, Sarpsborg - 16/2

Stod för en assist i 1-0-segern mot Strømsgodset när Saletros spelade 90 minuter på innermittfältet.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 11/2 (för Rosenborg)

Kom till Rosenborg så sent som i april, men återvände tidigare i veckan till sin förra klubb Sarpsborg.

- Även om det var en kort tid är jag glad över valet jag gjorde att gå till Rosenborg. Men nu har klubben tagit in en väldigt bra spelare i Noah Holm och jag vill spela fotboll. Jag har haft en väldigt bra tid i Rosenborg där jag fått många nya vänner. Nu ser jag fram emot nya utmaningar i Sarpsborg, sa Molins i samband med övergången.

Satt på bänken i Rosenborgs 2-1-seger mot NK Domzale i Conference League-kvalet i tisdags.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 8/3

Saknades i tio raka matcher under våren, men var tillbaka i slutet av juli. Blev målskytt i 2-1-segern mot Domzale i tisdags, där Vecchia spelade 45 minuter. Det gjorde han även i 2-1-vinsten mot Mjøndalen i ligaspelet, men då blev det inga poäng från den förre Sirius-yttern.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 12/3

Satt på bänken hela matchen mot Domzale och var inte ens med i matchtruppen mot Mjøndalen. Anledningen? Den förre HBK-forwarden har fått en sträckning i baksidan av låret.

- Jag har haft min bästa period i klubben - därför var det dålig timing med den här skadan. Det är väldigt tråkigt att bara köra rehab och jag hoppas att jag snart är frisk igen, sa "RWP" till Hallandsposten förra veckan.

Adam Andersson, Rosenborg - 18/1

Ytterbacken spelade 30 minuter mot Domzale och 90 minuter mot Mjøndalen, där han även bjöd på en assist.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 7/0

Gjorde 60 minuter som vänsterback mot Domzale innan han byttes ut mot Andersson. Satt sedan på bänken mot Mjøndalen.

Amor Layouni, Vålerenga - 15/3

Saknades i truppen med en mindre smäll när norska Eliteserien startade upp igen efter sommaruppehållet. Vålerenga spelade 1-1 mot Trømso.

Tom Pettersson, Lillestrøm, 2/0

Pettersson lämnade nyligen MLS-klubben Cincinnati efter att ha blivit utfryst av tränaren Jaap Stam.

- Trots att vi bara var två mittbackar gjorde de allt de kunde för att jag skulle flytta. Jag var inte Jaap Stams favoritmittback. Jag är inte den spelartypen som han vill ha. Han vill ha en supersnabb, atletisk och stor mittback. Det är egenskaper som är ganska svåra att fixa till, så han gjorde väldigt klart för mig att det är bättre jag drar därifrån. Vi hade ändå bara två mittbackar och det var premiär om en vecka, men det betydde inte att jag skulle få spela ändå. Då fattade jag, sa Pettersson nyligen i en intervju med Fotbollskanalen.

I Lillestrøm har mittbacken fått hoppa in i hetluften direkt och i helgen spelade han 90 minuter i 0-1-förlusten mot regerande mästaren Bodø/Glimt.

Pavle Vagic, Rosenborg, 0/0

Ännu en svensk i Rosenborg efter att Vagic nyligen lämnat Malmö FF. Blev kvar på bänken i segern mot Mjøndalen.

Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen), 2/0

Fick ont om speltid i Belgien under våren och blev därför utlånad till Stabæk. Spelade 84 minuter i 1-5-förlusten mot Kristiansund.

Daniel Gustafsson, Lillestrøm, 16/0

Hoppade in och fick spela sju minuter i 0-1-förlusten mot Bodø/Glimt.

Albin Sporrong, Mjøndalen, 2/0

Mittfältaren lämnade nyligen Västerås och gjorde sin startdebut för Mjøndalen när han spelade 81 minuter i 1-2-förlusten mot Rosenborg.

Elias Hadaya, Kristiansund, 1/1 nolla

Målvakten hoppade in och gjorde 37 minuter mot Viking den 8 augusti när han höll nollan, men var tillbaka på bänken i helgens match mot Stabæk.

Albin Mörfelt, Vålerenga, 1/0

Den norsk-svenske yttern, som tagits ut till Norges U21-landslag, stannade bara i drygt ett halvår i Varberg innan flytten till Vålerenga i somras. Mörfelt gjorde sin A-lagsdebut i helgen mot Trømso i en 1-1-match och fick spela 26 minuter.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 4/0

Yttern gjorde 85 minuter i 3-0-vinsten hemma mot Cracovia i helgen. Lechia Gdansk ligger sjua i tabellen efter fyra matcher.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 4/2

Forwarden har inlett säsongen bra med två mål på fyra ligamatcher. Gjorde ett av målen i 3-1-segern borta mot Termalica i fredags.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 4/0

Liksom Ishak har Karlström startat samtliga fyra ligamatcher för Lech Poznan, som ligger tvåa i Ekstraklasa. Den förre Djurgården-mittfältaren spelade 90 minuter mot Termalica.

Mattias Johansson, Legia Warszawa, 2/0

Kom till polska ligamästaren efter att ha åkt ur turkiska högstaligan med Genclerbirligi i våras, men Johansson har inte varit med i en matchtrupp sedan 17 juli på grund av körtelfeber. I ett sms till Fotbollskanalen berättar högerbacken att han nu är tillbaka i full träning och att VM-kvalet i september inte är i fara. Johansson är en av spelarna som kan fylla luckan efter Mikael Lustig, som slutade i Blågult efter EM i somras. Sverige spelar VM-kval mot Spanien och Grekland den 2 respektive 8 september.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 4/0

Ensam svensk kvar i klubben efter att Marcus Berg (IFK Göteborg) och Kristoffer Olsson (Anderlecht) lämnade i somras. Claesson har startat tre ligamatcher och hoppat in i en - men inga mål eller assist ännu. Spelade hela matchen när Krasnodar 3-2-besegrade Arsenal Tula i söndags.

Förra veckan rapporterade grekiska SDNA att Paok Thessaloniki vill köpa loss Claesson, som uppges värderas till drygt 110 miljoner kronor.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 3/0

Tung säsongsstart för Rostov som ligger näst sist i tabellen efter fyra omgångar. Almqvist hoppade in i halvtid i 1-3-förlusten mot CSKA Moskva i lördags.

Armin Gigovic, FK Rostov – 4/0

Gigovic, som kan välja att representera antingen Sverige eller Bosnien & Hercegovina i A-landslaget, har fått nöja sig med fyra kortare inhopp. Fick tolv minuter mot CSKA.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 6/0

Nej, än har det inte lossnat för Larsson, som var en del av den svenska EM-truppen i somras. Inte ett mål på sex framträdanden. Spelade 81 minuter när Spartak åkte ur CL-kvalet mot Benfica i tisdags och 87 minuter i 1-0-vinsten mot Ural i ligaspelet i helgen.

Filip Dagerstål, FK Khimki - 4/0

Dagerstål, som främst var mittback i IFK Norrköping, har startat samtliga fyra ligamatcher på defensivt innermittfält. Byttes ut i den 86:e minuten i 0-3-förlusten mot Sochi på måndagskvällen.

Besard Sabovic, FC Khimki, 4/0

Lämnade turkiska Kayserispor i somras bara fem månader efter flytten från Mjällby. Har direkt tagit en startplats på innermittfältet i Khimki, även om han fick nöja sig med att hoppa in i halvtid mot Sochi.

Axel Björnström, Arsenal Tula, 3/0

2019 års succéspelare i allsvenskan såldes slutligen från Sirius i början på juli. Vänsterspringaren gjorde 68 minuter i förlusten mot Krasnodar.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem, 1/0

Spelade hela ligapremiären hemma mot Al-Taawoun i en målrik match (3-3). Inga poäng från Strandberg, dock.

Robin Quaison, Al-Ettifaq, 1/0

Landslagsanfallaren lämnade Mainz och Bundesliga när han skrev på ett treårskontrakt med Al-Ettifaq i somras. Gick direkt in från start i premiären mot Al-Batin (vinst med 2-1), men utmärkte sig inte i målprotokollet.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Thun – 1/1

Avtalet med Lugano löpte ut i somras och då valde Gerndt att lämna för Thun på ett ettårskontrakt. Forwarden gjorde mål i ligapremiären 31 juli, men har inte spelat mer än de 45 minuter han gjorde då på grund av en skada.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Den förre Malmö FF-mittbacken har inte spelat någon tävlingsmatch sedan 16 september i fjol, då med U21-laget i Sion.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 2/0

Helander satt i förra veckan på bänken i två matcher. Då föll Rangers med 2-1 mot Malmö FF hemma i Glasgow och åkte ut i den tredje kvalrundan i Champions League. Nu ställs Rangers i stället mot armeniska laget Alashkert i play off-rundan i Europa League-kvalet I fredags vann Rangers enkelt mot Dunfermline Athletic med 5-0 i åttondelsfinalen i den skotska ligacupen. Rangers har tre poäng efter två spelade matcher i den skotska högstaligan. Journalisten Derek Clark skrev i förra veckan, på Rangers-sajten The Rangers Review, att han tycker att det är givet att Helander ska starta framöver. Han tycker att det är fel att backen fick nöta bänk i veckan: "Helander är Rangers bästa back. Han är långt före Balogun och även före Goldson när han är i form. Svensken borde få starta i varje match om han är i skick".

Melker Hallberg, Hibernian – 0/0

Hallberg skadade sig i början av augusti och har inte kommit spel under inledningen av den här säsongen. Hibernian har sex poäng efter två matcher i ligaspelet.

Carl Starfelt, Celtic – 5/0

Den 26-årige mittbacken anslöt nyligen till Celtic och kom i förra veckan till spel i två matcher. Han gjorde 90 minuter på planen i Celtics 3-0-seger mot Jablonec i den tredje rundan i Europa League-kvalet och sedan 90 minuter i 3-2-segern mot Hearts i åttondelsfinalen i den skotska ligacupen. I play off-rundan i Europa League-kvalet ställs Celtic nu mot nederländska laget AZ. Celtic har tre poäng efter två spelade matcher i den skotska högstaligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 0/0

Isak var i helgen utanför Real Sociedads matchtrupp på grund av skada och missade premiärmötet med Barcelona, som slutade med 4-2-förlust i La Liga. "La Real"-tränaren Imanol Alguacil sa, enligt Mundo Deportivo, inför matchen att det rör sig om "ett inre ligament" och att det är en "liten grej": "Han har ansträngt sig, men vi föredrar att undvika en allvarlig skada".

John Guidetti, Deportivo Alavés – 1/0

Guidetti hoppade i helgen in med 31 minuter kvar av full tid i premiärmötet med Real Madrid i La Liga. Alavés föll med 4-1 på hemmaplan, men Guidetti gjorde ett piggt inhopp och ordnade en straff, som ledde fram till Alavés reducering i matchen.

Ludwig Augustinsson, Sevilla – 0/0

Augustinsson lämnade i helgen Werder Bremen för spel i den spanska storklubben Sevilla och kom därmed inte till spel i någon match i förra veckan. Under söndagskvällen vann Sevilla med 3-0 mot Rayo Vallecano i La Liga-premiären.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United – 0/0

Den thailändska ligan drar igång i början av september. Nyligen lämnade Hansson Chonburi för spel i Buriram United.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 8/3

Moberg Karlsson kom i förra veckan till spel i två matcher med den tjeckiska storklubben. Först gjorde han 23 minuter på planen och ett mål i 3-1-förlusten mot Monaco borta i returen i den tredje omgången i Champions League-kvalet, vilket gjorde att Sparta Prag åkte ur CL-kvalet och i stället är klart för gruppspelet i Europa League. Sedan gjorde han 76 minuter och en assist mot Bohemians 1905 (1-1) i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är på andra plats i ligaspelet efter fyra matcher.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük – 1/0

Den 32-årige mittfältaren var under den gångna säsongen utlånad till Fatih Karagümrük från Galatasaray, och skrev i sommar på ett permanent kontrakt med Karagümrük. I helgen gjorde han 20 minuter på planen i Karagümrüks premiärseger mot Gaziantep (3-2) på hemmaplan.

Eric Björkander, Altay SK – 0/0

Björkander lämnade nyligen Mjällby AIF för spel i det turkiska laget Altay SK. I helgen var han dock utanför Altays matchtrupp när laget vann med 3-0 mot Kayserispor på hemmaplan i premiären i Süper Lig.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor – 1/0

Holmén anslöt i sommar till Rizespor och kom i fredags till spel i 90 minuter i lagets 3-0-förlust mot storklubben Besiktas på bortaplan i premiären i Süper Lig. Enligt turkiska Spor Arena sa Holmén så här efter matchen: "Jag kan inte säga att Besiktas gjorde så mycket. De gjorde mål på våra misstag. De hade inte mer än tre mål".

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig – 2/0

Forsberg kom i söndags till spel i 90 minuter i premiärmötet med Mainz på bortaplan i Bundesliga. Då föll Leipzig med 1-0 och Forsberg var missnöjd efteråt i en intervju på Leipzigs Twitter-konto: ”Vi gjorde mycket rätt i dag, men det var inte tillräckligt för att vinna. Mainz försvarade sig bra och vi hade inte tillräckligt med idéer i vårt passningsspel efter att ha släppt in ett tidigt mål. Vi ville hitta lösningar, men vi lyckades inte i dag”.

Sebastian Andersson, Köln – 2/0

Andersson hoppade i söndags in med 14 minuter kvar av full tid när Köln besegrade Hertha Berlin med 3-1 på hemmaplan i premiären i Bundesliga.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 2/1

Nilsson kom i helgen till spel i 77 minuter när Arminia Bielefeld kryssade mot Freiburg (0-0) i premiären i den tyska högstaligan, Bundesliga. Nilsson blev ersatt av mittbackskollegan Mike van der Hoorn på planen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 0/0

Ohlsson har ännu inte kommit till spel i den tyska andraligan i år med anledning av skadeproblem. I fredags vann St. Pauli med 3-2 i derbymötet med Hamburg i andraligan. St. Pauli har sju poäng efter tre matcher och är fyra i ligatabellen. Ett glädjebesked för St. Pauli är att högerbacken nu är ute på träningsplanen igen.

Eric Smith, St. Pauli – 4/0

Smith gjorde i fredags 64 minuter på planen när St. Pauli vann med 3-2 och därmed tog en viktig derbyseger mot Hamburg i den tyska andraligan. Efteråt sa Smith så här på St. Paulis Twitter-konto: "Det är en fantastisk känsla att vinna derbyt. Killarna jobbade otroligt hårt i dag och atmosfären var outstanding. Det var bra redan mot Kiel, men det här var något speciellt". St. Pauli har sju poäng efter tre matcher och är på fjärde plats i ligatabellen.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock – 4/0

Ingelsson, som under den förra säsongen var utlånad från Udinese till Paderborn i den tyska andraligan, skrev i sommar på för Hansa Rostock, som i år är nykomling i 2. Bundesliga. I helgen gjorde han 75 minuter på planen mot Heidenheim (1-1) i ligaspelet. Hansa Rostock har fyra poäng efter tre spelade matcher i andraligan.

Niklas Hult, Hannover 96 – 4/0

Hult gjorde i lördags 51 minuter på planen i Hannovers 2-0-förlust mot Dynamo Dresden i den tyska andraligan. Hannover har en poäng efter tre matcher i ligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 3/0

Peterson spelade i lördags i 59 minuter när Fortuna Düsseldorf föll mot Nürnberg med 2-0 i den tyska andraligan. Düsseldorf har tre poäng efter tre matcher i ligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 2/1

Hrgota, som är lagkapten i Greuther Fürth, spelade i lördags i 85 minuter när Fürth föll med hela 5-1 mot Stuttgart i premiären i Bundesliga. Hrogtas Fürth är i år nykomling i den tyska högstaligan.

Marko Johansson, Hamburg – 0/0

Johansson lämnade nyligen Malmö FF för spel med Hamburg i den tyska andraligan. I fredags var målvakten utanför truppen när Hamburg föll med 3-2 i derbymötet med St. Pauli på bortaplan i ligaspelet. Hamburg har fyra poäng efter tre spelade matcher i andraligan den här säsongen.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt – 1/0

Isherwood satt i helgen på bänken i 90 minuter när Darmstadt besegrade Ingolstadt med 6-1 i den tyska andraligan. Darmstadt har tre poäng efter tre spelade matcher i andraligan under den här säsongen.

USA

Robin Jansson, Orlando City – 15/0

Jansson kom i fredags till spel i 90 minuter när Orlando föll med 1-0 mot Santos Laguna i kvartsfinalen i ligacupen. Orlando är fyra i den östra divisionen i MLS.

Anton Tinnerholm, New York City – 16/0

Tinnerholm var i torsdags utanför truppen när New York City åkte ut mot UNAM Pumas efter straffläggning i kvartsfinalen i ligacupen. Däremot kom han i söndags till spel i 90 minuter när New York City vann mot Inter Miami med 2-0 i MLS. New York City är på andra plats i den östra divisionen i MLS.

Adam Lundqvist, Houston – 14/0

Lundqvist satt i helgen på bänken i 90 minuter när Houston Dynamo föll mot Colorado med 3-1 i MLS. Houston är på elfte plats i den västra divisionen i MLS.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger – 0/0

Henriksson var i helgen utanför truppen när Wolfsberger kryssade mot WSG Tirol (2-2) i den österrikiska högstaligan. Wolfsberger har två poäng efter fyra spelade matcher i ligan.

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) – 5/1

Den 20-årige yttern kom i helgen till spel i 90 minuter och blev även varnad i den 80:e minuten när Austria Klagenfurt kryssade mot Austria Wien (1-1) i den österrikiska högstaligan. Timossi Anderssons lag har fem poäng efter fyra spelade matcher i ligan.