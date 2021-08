SVENSKKOLLEN: Landslagsbacken får kritik efter derbyt: "Skakig"

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 9/0

26-åringens lag har haft en tung vecka, där mittfältaren spelade i 2-1-förlusten mot nederländska Vitesse och i 1-0-nederlaget mot Genk i ligan. Anderlecht misslyckas med att gå till Conference League och ligger bara tolva i Jupiler Pro League. Olsson blev varnad i båda matcherna.

Isaac Kiese Thelin, RSC Anderlecht – 8/1

Anfallaren spelade 20 respektive fem minuter mot Vitesse och Genk.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 5/0

25-åringen bänkades för andra matchen i rad när hans lag spelade 2-2 mot Kortrijk.

ANNONS

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 6/0

Den offensive mittfältaren fick 73 minuter på planen mot Kortrijk. Mechelen ligger på 13:e plats och har samma poäng som Anderlecht bland annat.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 3/1

Vänsterbacken spelade hela det mållösa mötet med Tsarsko Selo.

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 7/0

20-åringen spelade en halvlek som defensiv mittfältare mot Tsarsko Selo. 0-0 gör att Botev halkar ner till fjärde plats i tabellen.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 9 matcher/2 nollor

29-åringen stod i mål när Randers förlorade med 2-1 både mot Galatasaray och Silkeborg. Randers förlorar därmed dubbelmötet i Conference Leagues playoff och åker på säsongens första nederlag i Superligaen under samma vecka.

ANNONS

Simon Tibbling, Randers FC – 9/0

Mittfältaren spelade 63 minuter mot Galatasaray och kom in i halvtid i matchen mot Silkeborg. Randers ligger trea i den danska ligan.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 6/0

Vänsterbacken satt på bänken när FCK blev klar för Conference League efter 5-0-segern mot Sivasspor. 33-åringen hoppade in i den 70:e minuten i 0-4-vinsten mot Vejle sedan och fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 0/0

Målvakten satt på bänken både mot Sivasspor och Vejle. De senaste månadernas bänknötande gör att 31-åringen tappat sin plats landslaget.

- Det är såklart trist men Janne (Andersson, förbundskapten) ringde dagen innan och snackade lite. Så jag visste det redan innan. Men det är såklart tråkigt. Man har varit med där ett tag nu så det känns lite konstigt att man inte ska åka iväg. Men samtidigt är det som det är, säger Johnsson till Fotbollskanalen.

ANNONS

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0

Målvakten fanns inte med i ovanstående matcher.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 11/0

24-åringen spelade 90 minuter som högermittfältare mot Brøndby, när Midtjylland tappade serieledningen efter en 2-0-förlust. Andersson fick betyget två.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 0/0

Mittfältaren är på väg från klubben och har varit utanför truppen i säsongsinledningen.

Simon Hedlund, Brøndby – 9/0

Anfallaren fick 78 minuter på planen när Brøndby åkte ur Champions Leagues playoff efter en ny 1-2-förlust mot RB Salzburg. Mot Midtjylland spelade 28-åringen fram till 2-0-målet och byttes ut fyra minuter innan full tid. Betyget blev en fyra. Brøndbys främsta målskytt Mikael Uhre förvaltade Hedlunds passning, och tränaren Niels Frederiksen lyfter fram forwardssamarbetet:

ANNONS

- Han stjäl en massa fokus, och det ska han också, men ser man på han bredvid (Hedlund) så tror jag att han satte alla rekord för presslöpningar och högintensiva löp. Man ska komma ihåg att Simon också arbetar hårt innan man säger att allt handlar om Uhre, säger Frederiksen enligt bold.dk.

Oskar Fallenius, Brøndby – 4/0

Mittfältaren bänkades i matchen mot RB Salzburg och hoppade in i minut 86 mot Midtjylland. 19-åringen anlände till Köpenhamn från BP i januari.

- Jag tycker att den första tiden varit bra. Jag stortrivs i truppen och älskar miljön, säger Fallenius till Fotbolldirekt.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Nyförvärvet tog inte plats i truppen under matcherna den senaste veckan.

ANNONS

Jacob Rinne, Ålborg BK – 7/3 nollor

Målvakten släppte in ett mål efter 13 sekunder mot Nordsjælland, efter en dålig bakåtpassning som Rinne inte hann först ut på. Hans lag kom tillbaka och vände matchen.

Tim Prica, Ålborg BK – 7/0

19-åringen hoppade in i minut 69 i 2-1-segern mot Nordsjælland.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

Reservmålvakten har saknats i truppen under säsongsinledningen.

Niklas Backman, AGF Århus – 0/0

Mittbacken rehabiliterar en knäskada.

Eric Kahl, AGF Århus – 5/2

Vänsteryttern gjorde båda AGF:s mål i 2-2-mötet med Odense, hans första i klubben. 19-åringen fick högst betyg av alla på planen: en femma av Ekstra Bladet.

ANNONS

Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 7/0

Högerbacken spelade fram till ett av målen i 2-2-matchen mot Viborg. Detta efter att övergången till Serie A-klubben Spezia blivit klar – men 21-åringen kommer spela klart säsongen i Danmark.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 6/0

19-åringen kom in i den 72:a minuten i 2-1-förlusten mot Ålborg. Hans lag ligger på fjärde plats i Superligaen.

Kevin Custovic, Velje BK – 4/0

Tabelljumbon har bytt tränare och mittfältaren fanns inte med i Peter Sørensens första trupp – som förlorade med 0-4 mot FC Köpenhamn.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 0/0

Den 28-årige mittfältaren värvades från Elfsborg innan transferfönstret stängde.

ANNONS

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 2/0

Mittbacken satt på bänken när United vann med matchens enda mål mot Wolves. Där gjorde Raphaël Varane debut och spelade fram till Mason Greenwoods mål.

Anthony Elanga, Manchester United – 0/0

19-åringen saknades i truppen mot Wolves.

Emil Krafth, Newcastle United – 1/0

Högerbacken satt på bänken för andra matchen i rad när Newcastle tog säsongens första poäng (2-2 mot Southampton).

Pontus Jansson, Brentford – 3/0

Skarvade fram till Ivan Toneys ledningsmål i bortamatchen mot Aston Villa (1-1). Sajten Football.London ger lagkaptenen betyget 6/10 efter matchen.

Kem Sema, Watford – 3/0



ANNONS

Sema spelade 76 minuter på en ovanlig innermittfältsroll i EFL Cup-matchen mot Crystal Palace (1-0), och fick betyget 5/10 i Watford Observer. Sedan bänkade han i 1-0-förlusten mot Tottenham i ligan.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 5/2

Byttes ut efter en timme i 2-0-förlusten mot Queens Park Rangers, och fanns inte med i truppen som åkte ur EFL Cup efter 1-2 mot Northampton. Betyget efter QPR blev 6/10 i tidningen Coventry Telegraph.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 20/0

34-åringen spelade hela matchen i 1-0-vinsten mot Ilves. IFK ligger fortfarande nästa sist i tabellen.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn – 2/0

Nyförvärvet fick 90 minuter för första gången, som vänsterback i segern mot Ilves.

ANNONS

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 14/7 nollor

21-åringen har bänkats i de fyra senaste ligamatcherna. I Europaspelet har målvakten fått fullt förtroende, men släppte in fem mål mot Fenerbahçe när HJK åkte ur Europa League-playoffet med sammanlagt 2-6.

Gustaf Backaliden, SJK – 16/1

Saknades i truppen i 4-0-segern mot FC Haka.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1

Mittbacken har missat de senaste matcherna på grund av en huvudskada.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 5/2

Yttern spelade 81 minuter när Nimes kryssade (0-0) mot Caen i lördags. Efter matchen bekräftade Eliasson, på en presskonferens, att han kommer stanna kvar i den franska klubben den här säsongen. Trots nedflyttningen till andraligan. Han har nyligen kopplats ihop med AEK Aten i Grekland. Nimes ligger just nu fyra i Ligue 2.

ANNONS

Zeidane Inoussa, Caen - 1/0

Fortsatt avstängd i helgen. Caen ligger sexa i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 4/2

Målvakten har inte varit med i en enda matchtrupp under de sex första ligaomgångarna den här säsongen. Han är fortsatt skadad, enligt supportersajten lesviolets.com. Toulouse leder Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 5/1

Forwarden har äntligen fått en del speltid i Amiens under den här säsongen, men i helgen lämnades han utanför truppen. Le11hdf.fr skriver att Lahne petades. Vem som tog hans plats i truppen? Nyförvärvet Aliou Badji, tidigare i Djurgården, som gjorde sin första match för Amiens när laget spelade 0-0 mot Niort. Amiens ligger på plats 15 i Ligue 2.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 1/0

Ligan har inte startat än men i helgen spelade Aris en träningsmatch mot Lamia (1-1), vilken Sundgren hoppade in i. Bytet kom i den 71:a minuten, enligt klubbens hemsida. Högerbacken är uttagen till landslagets VM-kvalsamling, som inleddes under måndagen.

ANNONS

Muamer Tankovic, AEK Aten - 2/0

Spelade hela träningsmatchen mot Volos i helgen, vilken AEK förlorade med 4-3. Men Tankovic levererade och gjorde två mål, varav ett på straff.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 0/0

Skrev nyligen på för Panetolikos efter att ha lämnat italienska Chievo.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) – 0/0

Mittfältaren skrev nyligen på för den grekiska klubben.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 23/1

Backen spelade 90 minuter när Valur föll med 2-1 hemma mot Stjarnan i lördags. Laget har tappat sin serieledning och är numera trea i tabellen.

Johannes Vall, Valur - 18/0

Spelade hela matchen mot Stjarnan.

Emil Berger, Leiknir - 18/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Leiknir förlorade mot KR med 2-1 i helgen. Leiknir ligger åtta i serien och har sex poäng ner till nedflyttning.

ANNONS

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 0/0

Forwarden är fortfarande inte tillbaka efter knäskadan som stoppade honom från EM. Enligt italienska Sky väntas Ibrahimovic göra comeback efter pågående landslagsuppehållet.

Dejan Kulusevski, Juventus – 2/0

Juventus förlorade med 1-0 mot Empoli i lördags. Då hoppade Kulusevski in i den 66:e minuten. Den offensive 21-åringen sägs vara aktuell för en flytt bort från klubben innan transferfönstret stänger, enligt flera olika italienska medier.

Albin Ekdal, Sampdoria – 3/0

Mittfältaren spelade 85 minuter i 0-0-matchen mot Sassuolo i helgen.

Mattias Svanberg, Bologna – 3/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Atalanta (0-0) i lördags. Svanberg drog på sig ett gult kort.

Robin Olsen, Roma - 0/0

Olsen ryktas vara på väg bort från Roma, som han inte får någon speltid i, och placeras bland annat i Championship-klubben Sheffield United.

ANNONS

Aimar Sher, Spezia - 0/0

Skrev nyligen på för Serie A-klubben och mittfältaren har ännu inte varit med i någon matchtrupp.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 0/0

På bänken för andra ligamatchen i rad, när Brescia slog Cosenza med 5-1 i Serie B i fredags.

Riccardo Gagliolo, Parma – 2/0

Backen spelade inte för Parma i helgen och enligt flera italienska medier kommer han flytta till Serie A-klubben Salernitana innan transferfönstret stänger igen under tisdagen.

Marcus Rohdén, Frosinone – 2/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Frosinone slog Vicenza med 2-0 i lördags.

John Björkengren, Lecce - 3/0

Fick hoppa in i den 86:e minuten i 1-1-mötet med Como i söndags.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 27/3

En tung vecka för högerbacken. På bänken i 1-0-segern mot Kawasaki Frontale i onsdags och därefter tvingades Salomonsson kliva av redan i tolfte minuten mot Tokushima Vortis (seger med 3-0) i söndags. På Twitter har han skrivit följande efter matchen: "Tack för alla era meddelanden och böner. Jag är okej och fokuserad på ett snabbt återhämtande".

ANNONS

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 16/0

Veckan innehöll en 4-0-seger mot Atletico Ottawa och en 3-1-seger mot York United. Achinioti Jönsson spelade 90 minuter i båda matcherna. Forge ligger tvåa i ligan.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 7/2

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 0/0

Den offensive mittfältaren har inte spelat några tävlingsmatcher den här säsongen, efter att svenske tränaren Jens Gustafsson tagit över. Det på grund av skada, enligt kroatisk media.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 3/2

ANNONS

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) – 1/0

Mittbacken var avstängd mot Zwolle (seger med 1-0) i helgen.

Max Svensson, Willem II - 3/0

Hoppade in i den 72:a minuten mot Zwolle.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 3/0

Vänsterbacken spelade 61 minuter i 5-2-förlusten mot PSV i lördags. Nu är Gudmundsson nära en flytt till franska ligamästaren Lille.

Paulos Abraham, Groningen - 0/0

Forwarden är skadad och var inte med i truppen mot PSV.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 3/0

Forwarden startade mot Sparta Rotterdam (seger med 2-0) i helgen. Utbytt efter en dryg timmes speltid.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 2/0

Forwarden hoppade in i den 57:e minuten när Heerenveen föll med 3-1 hemma mot AZ i söndags.

ANNONS

Rami Kaib, Heerenveen, 2/0

Vänsterbacken har brutit käken, enligt lc.nl, och nu förväntar sig Heerenveens tränare Johnny Jansen att Kaib blir borta i en och en halv månad.

Rami Hajal, Heerenveen - 1/0

Mittfältaren saknades mot AZ på grund av skada.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 2/0

Mittfältaren spelade hela matchen, och stod för en assist, när Fortuna Sittard spelade 2-2 mot RKC Waalwijk i fredags.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 2/0

Spelade hela matchen mot RKC Waalwijk.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 0/0

Satt på bänken under hela mötet med RKC Waalwijk.

Jesper Karlsson, AZ 3/0

AZ slog Celtic med 2-1 på hemmaplan i returen av play off-rundan i Europa Conference League, men det räckte inte till avancemang. Karlsson spelade hela matchen, som han gick mållös ur. Därefter vann man med 3-1 mot Heerenveen i ligan i helgen, då Karlsson spelade 85 minuter. Utan att göra mål.

ANNONS

NORGE

Moonga Simba, Brann - 13/1

Yttermittfältaren byttes in i paus när Brann föll med 1-3 mot Haugesund.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 13/0

Gjorde sin första 90-minutare i ligaspelet i 2-0-segern hemma mot Molde och stod för en assist.

Andreas Linde, Molde – 16/5 nollor

Vaktade stolparna i 0-2-förlusten mot Kristiansund.

Marcus Sandberg, Stabæk – 18/5 nollor

Stod hela matchen när Stabæk föll med 1-3 mot Vålerenga.

William Kurtovic, Sandefjord - 14/0

Fanns med från start när Sandefjord åkte på en riktig smäll (0-5) borta mot Sarpsborg.

Kevin Kabran, Viking - 18/2

Utbytt efter en timme när Rosenborg besegrades med 2-1 på hemmaplan.

Anton Salétros, Sarpsborg - 17/2

Med i startelvan i 5-0-segern mot Sandefjord, där svensken blev varnad i början på andra halvlek. Sarpsborg har enligt norska Nettavisen nobbat ett bud på Salétros från danska Viborg.

ANNONS

Guillermo Molins, Sarpsborg - 2/0

Utbytt skadad redan efter 24 minuters spel mot Sandefjord. Lokaltidningen Sarpsborg Arbeiderblad skriver i en pluslåst artikel att Molins "kan bli borta en längre tid" i rubriken.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 12/6

Spelade 69 minuter och stod för 1-2-reduceringen i 1-3-förlusten hemma mot Rennes som definitivt beseglade Rosenborgs öde i kampen om ett gruppspel i Europa Conference League (Rosenborg utslaget med sammanlagt 1-5). Spelade sedan hela matchen i 1-2-förlusten borta mot Viking Stavanger.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 12/3

Var inte med i någon matchgrupp den gångna veckan på grund av en lårskada.

Adam Andersson, Rosenborg - 23/1

Spelade 90 minuter i förlusterna mot Rennes och Viking Stavanger.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 9/0

ANNONS

Pavle Vagic, Rosenborg, 2/0

Satt på bänken mot Rennes. Startade och blev utbytt efter 61 minuter när Rosenborg föll med 1-2 borta mot Viking Stavanger.

Amor Layouni, Vålerenga - 17/4

Startade i 3-1-segern hemma mot Stabæk och gjorde även 1-0-målet för Vålerenga.

Tom Pettersson, Lillestrøm, 4/1

Pettersson njöt nog av 2-1-segern borta mot Mjøndalen. Inte bara för att Lillestrøm vann matchen, utan även för att Pettersson gjorde sitt första mål för laget - och sin första assist. Nykomlingen Lillestrøm ligger nu trea i Eliteserien.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm, 18/2

Lyckades inte upprepa succén från förra helgens två mål, men spelade 77 minuter mot Mjøndalen.

Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen), 2/0

ANNONS

Albin Sporrong, Mjøndalen, 4/1

Mittfältaren, som lämnade Västerås tidigare i somras, gjorde sitt första mål för Mjøndalen när han hittade det bortre krysset med högerfoten från vänsterinnerposition från straffområdesgränsen. Blev sedan utbytt efter 77 minuter i 1-2-förlusten mot Lillestrøm.

Elias Hadaya, Kristiansund, 1/1 nolla

Svensken är tydlig tvåa bakom Sean McDermott och har bara fått göra ett inhopp på 37 minuter i år.

Albin Mörfelt, Vålerenga, 2/0

Gjorde sitt andra inhopp för Vålerenga efter sommarflytten från Varbergs Bois när han hoppade in i den 87:e minuten mot Stabæk. Mörfelt har även blivit inkallad till det svenska U21-landslaget efter återbud. Mittfältaren har tidigare varit kallad till Norges dito, men utan att få speltid.

ANNONS

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 6/0

Yttern har startat i samtliga sex ligamatcher, men ännu inte gjort någon 90-minutare. Utbytt efter 65 minuter när Lechia Gdansk tappade 2-0 till 2-2 hemma mot nykomlingen Radomiak. Den missräkningen ledde i slutändan till att Ceesay nu fått en ny tränare. Piotr Stokowiec har sparkats och ersatts av Tomasz Kaczmarek.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 6/3

Ishak spelade 75 minuter i toppmötet med Pogon Szczecin (2-2). Lech Poznan ligger etta i ligan och har tagit 14 poäng på sex matcher.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 6/0

Spelade som vanligt från start när han gjorde 88 minuter mot Pogon Szczecin.

Mattias Johansson, Legia Warszawa, 2/0

Var tillbaka på bänken i helgen efter att ha kommit tillbaka från körtelfeber. Blev uttagen till A-landslaget inför samlingen i september - och fick träffa Björn Borg. En stor vecka för Johansson.

ANNONS

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo, 0/0

Lämnade Hammarby i slutet av januarifönstret och fick göra sex matcher för Maritimo under våren. Den här säsongen har Söderström fått titta på från sidan i de första fyra ligaomgångarna.

Philip Tear, Tondela, 0/0

Tear är en 22-årig målvakt med bakgrund i FC Djursholm som flyttade till Spanien redan 2016. Nu har han skrivit på för Tondela i den portugisiska högstaligan med ett kontrakt till 2023. Ännu har Tear inte varit med i en matchtrupp med A-laget.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 6/0

Spelade 90 minuter för tredje matchen i rad när Krasnodar 2-0-besegrade Rubin Kazan på hemmaplan. Claesson fick också syna det gula kortet i matchinledningen. Daily Mail rapporterade förra veckan att engelska Premier League- och Championshipklubbar visade intresse för Claesson, vars kontrakt löper ut nästa sommar. Med bara timmar kvar av transferfönstret ser det dock ut som att den svenske yttermittfältaren stannar i Krasnodar. Claesson är uttagen till Sveriges VM-kvalmatcher mot Spanien och Grekland i september.

ANNONS

Pontus Almqvist, FK Rostov – 5/0

Byttes ut efter 70 minuter i 1-1-matchen mot Ural. Rostov har bara en seger på de första sex ligaomgångarna och ligger på 14:e plats av 16 lag i ryska högstaligan.

Armin Gigovic, FK Rostov – 4/0

Blev fast på bänken för andra matchen i rad. Gigovic, som blev uttagen till Sveriges U21-landslag inför EM-kvalmatcherna mot Montenegro samt Bosnien & Hercegovina, har fått nöja sig med fyra inhopp i ligaspelet i år.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 8/0

Spelade 85 minuter när Spartak förlorade med 1-2 hemma mot Sotji. Ännu inga mål eller assist för Larsson, trots att han enligt statistiktjänsten OptaIvan skapat flest chanser av alla spelare i ryska Premier League den här säsongen (25). Kan glädja sig åt uttagningen till A-landslaget inför VM-kvalet mot Spanien och Grekland.

ANNONS

Filip Dagerstål, FK Chimki - 6/0

Spelade hela 1-1-matchen mot Niznij Novgorod och fick gult kort i första halvlek. Fortsatt tungt för Chimki som ligger tolva och står kvar på en seger.

Besard Sabovic, FC Chimki, 4/0

Startade och blev utbytt i paus mot Niznij Novgorod.

Axel Björnström, Arsenal Tula, 3/0

Blev kvar på avbytarbänken för andra matchen i rad när Arsenal Tula förlorade med 1-2 borta mot Achmat Groznyj.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem, 3/1

Spelade hela matchen är Al-Hazem förlorade med 0-2 borta mot Al-Raed.

Robin Quaison, Al-Ettifaq, 3/2

Quaison fortsätter visa målform inför VM-kvalet i september. Målskytt för andra matchen i rad i torsdags när han gjorde 0-1-målet i 1-1-matchen mot Abha. Nu väntar Spanien och Grekland i viktiga VM-kvalmatcher för Quaison och Sverige.

ANNONS

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Thun – 2/1

Thun har inte spelat någon match senaste veckan.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Den förre Malmö FF-mittbacken har inte spelat någon tävlingsmatch sedan den 16 september i fjol, då med U21-laget.

SKOTTLAND



Filip Helander, Rangers – 5/1

Helander kom i förra veckan till spel i två matcher med Rangers. Han gjorde 90 minuter mot Alashkert (0-0) när Rangers blev klart för Europa League-gruppspelet och spelade i hela söndagens 1-0-seger mot Celtic i ligan. Helander blev dessutom stor hjälte mot Celtic, då han gjorde matchens enda mål på nick i derbymatchen. Mittbacken vann en nickduell med landsmannen Carl Starfelt, vilket gjorde att han fick fira 1-0. Efteråt var Helander lycklig i en intervju med Rangers TV: ”Jag gör inte många mål och jag tänker aldrig på att göra mål, så när det händer, då tappar man kontrollen för en stund”. Rangers är trea i ligan med nio poäng efter fyra spelade matcher.

ANNONS

Melker Hallberg, Hibernian – 0/0

Hallberg skadade sig i början av augusti och har inte kommit spel under inledningen av säsongen. Hibernian har tio poäng efter fyra matcher och toppar den skotska högstaligan.

Carl Starfelt, Celtic – 9/0

26-åringen kom i förra veckan till spel i två matcher. Han gjorde 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot AZ när Celtic, trots förlusten, blev klart för Europa League-gruppspelet med 3-2 över två möten. Starfelt stod även för ett självmål i matchen. Under söndagen gjorde han därefter 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Rangers i derbymötet ”Old Firm”. Starfelt förlorade en nickduell med Filip Helander, vilket gjorde att Helander kunde nicka in matchens enda och avgörande mål. Efteråt fick Starfelt kritik i brittisk press. Glasgow Live beskrev svenskens insats som ”skakig”, medan Daily Record skrev att ”svagheten i luften visade sig igen”. Daily Mail skrev i sin tur att Starfelt ”har förmågan att vara på fel plats vid fel tidpunkt”. Celtic har sex poäng efter fyra matcher och är på sjätte plats i den skotska ligan.

ANNONS

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 2/0

Isak gjorde i helgen 86 minuter på planen, men blev utbytt mållös när Real Sociedad besegrade Levante med 1-0 på hemmaplan i La Liga. ”La Real” har sex poäng efter tre matcher och är på sjunde plats i den spanska högstaligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 3/0

Guidetti gjorde i helgen sin första start för säsongen och kom till spel i 62 minuter när Alavés föll med 3-0 mot Valencia i La Liga. Alavés har åkt på tre raka förluster i den spanska högstaligan den här säsongen.

Ludwig Augustinsson, Sevilla – 0/0

Augustinsson satt i helgen på bänken i 90 minuter när Sevilla kryssade mot Elche (1-1) i La Liga. Sevilla har sju poäng efter tre matcher och är på andra plats i ligaspelet.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United – 0/0

ANNONS

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC – 0/0

Den thailändska ligan drar igång i början av september. Nyligen lämnade den 19-årige mittbacken Djurgårdens akademi för spel i Chonburi FC.



TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 10/3

Moberg Karlsson spelade i helgen i 90 minuter i 1-0-segern mot SK Dynamo Ceske Budejovice och stod dessutom för en assist till matchens enda och avgörande mål. Sparta Prag toppar den tjeckiska ligan med 16 poäng efter sex spelade omgångar.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük – 3/0

Den 32-årige mittfältaren gjorde i helgen sin första start för säsongen, då han spelade i 90 minuter i 1-0-förlusten mot storklubben Besiktas i Süper Lig. Fatih Karagümrük har fyra poäng efter tre spelade matcher i ligaspelet.

ANNONS

Eric Björkander, Altay SK – 1/0

Björkander gjorde i helgen debut för Altay och kom till spel i 90 minuter i 2-0-förlusten mot storklubben Fenerbahce i Süper Lig. Altay har sex poäng efter tre ligamatcher under den här säsongen.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor – 3/0

Holméns Rizespor har fått en tuff start på säsongen. Holmén gjorde i helgen 90 minuter på planen när det blev förlust med 3-2 mot Antalyaspor på bortaplan i ligan. Därmed har Rizespor nu en poäng efter tre spelade matcher i Süper Lig.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig – 4/1

Forsberg spelade i helgen hela matchen när Leipzig förlorade mot Wolfsburg med 1-0 i Bundesliga. Det var en tung förlust för Leipzig, som nu har tre poäng efter tre spelade matcher i den tyska högstaligan.



Sebastian Andersson, Köln – 4/0

ANNONS



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 4/1

Nilsson gjorde i helgen 90 minuter mot Eintracht Frankfurt (1-1) i Bundesliga. Det var Arminia Bielefelds tredje raka kryss i ligaspelet under den här säsongen.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 4/2

Hrgota gjorde i helgen 90 minuter på planen när Greuther Fürth föll mot Mainz med 3-0 i Bundesliga. Nykomlingen har en poäng efter tre spelade matcher i högstaligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 0/0

Ohlsson har ännu inte kommit till spel i den tyska andraligan den här säsongen med anledning av skadeproblem. I söndags vann St. Pauli med 2-0 mot Jahn Regensburg på hemmaplan i andraligan. St. Pauli har tio poäng efter fem matcher och är placerat på fjärde plats i ligatabellen.

ANNONS

Eric Smith, St. Pauli – 5/0

Smith satt i helgen på bänken i 90 minuter när St. Pauli hemmaslog Jahn Regensburg med 2-0 i den tyska andraligan. St. Pauli är på fjärde plats i ligaspelet.



Svante Ingelsson, Hansa Rostock – 6/0

Ingelsson gjorde i helgen 65 minuter på planen när Hansa Rostock förlorade med 3-0 mot Werder Bremen på bortaplan i den tyska andraligan. Hansa Rostock är i år nykomling i ligan och är placerat på 13:e-plats i tabellen.

Niklas Hult, Hannover 96 – 4/0

Hult är skadad och missade därmed Hannovers 4-0-förlust mot Darmstadt på bortaplan i helgen i den tyska andraligan. Hannover har fyra poäng efter fem matcher och är nästjumbo i den tyska andraligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 5/1

Peterson fick i helgen 22 minuter på planen när Fortuna Düsseldorf förlorade mot Schalke 04 med 3-1 på bortaplan i 2. Bundesliga. Düsseldorf har fyra poäng efter fem matcher och är på tolfte plats i den tyska andraligan.



ANNONS



Marko Johansson,

Hamburg – 0/0



Johansson satt i helgen på bänken i 90 minuter när Hamburg kryssade mot Heidenheim (0-0) i den tyska andraligan. Hamburg har sex poäng efter fem matcher och är placerat på tionde plats i ligaspelet.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt – 1/0

Isherwood blev i helgen kvar på bänken i 90 minuter i 4-0-segern mot Hannover i den tyska andraligan. Darmstadt har sju poäng efter fem matcher och är placerat på åttonde plats i ligaspelet.

USA



Robin Jansson, Orlando City – 18/0

Jansson gjorde i förra veckan 90 minuter på planen mot Inter Miami (0-0) i MLS. Det var Orlandos sjätte raka match utan förlust i ligaspelet. Orlando är på andra plats i den östra divisionen i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City – 18/0

Tinnerholm stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 2-0-segern mot New England Revolution på hemmaplan i MLS. New York City är på fjärde plats i den östra divisionen. Toppar tabellen gör just New England Revolution med 15 poäng ner till Tinnerholms lag i tabellen.

ANNONS

Adam Lundqvist, Houston – 17/0

Lundqvist gjorde i förra veckan 78 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Minnesota United på hemmaplan i MLS. Houston är jumbo i den västra divisionen i MLS.



ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger – 0/0

Henriksson blev i helgen kvar på bänken när Wolfsberger besegrade SCR Altach med 2-1 i den österrikiska högstaligan. Wolfsberger är sexa i ligan.

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) – 7/2

Den 20-årige yttern kom i helgen till spel i 86 minuter i 2-1-segern mot WSG Tirol på hemmaplan och stod dessutom för en assist i segern i den österrikiska högstaligan. Austria Klagenfurt är på femte plats i ligaspelet.