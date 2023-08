SVENSKKOLLEN: Larsson avslöjar detaljer bakom Frankfurt-flytten

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 1/0

Anfallaren debuterade för sin nya klubb med ett 15 minuter inhopp mot Floreat Athena. Wanderers vann Australia Cup-matchen med 6-1.

BELGIEN

Annons

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 5/1

29-åringen gav Mechelen ledningen med ett snyggt mål när laget krossade serieledaren Union SG med 4-0. Segern var lagets första och tog laget upp till elfte plats i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Union SG - 4/1

Anfallaren hoppade in i halvtid mot Mechelen. “Visade knappt något”, löd tidningen Het Laatste Nieuws omdöme. Union tappade serieledningen och halkade ner till tredje plats i tabellen.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

21-åringen satt på bänken senast. Reservmålvakten förlängde i förra veckan sitt kontrakt med Brysselklubben till sommaren 2025.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 0/0

Vänsterbacken slutförde i förra veckan lånet från Sevilla och fick sitta på bänken i 2-1-segern över Westerlo.

Annons

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 5/0

Yttern spelade 69 minuter i 1-1-matchen mot Oud-Heverlee Leuven. Den regerande mästaren Antwerp är tabellfemma efter fyra omgångar.

BULGARIEN

Daniel Miljanovic, Krumovgrad - 2/1

Högeryttern assisterade till segermålet mot Botev Plovdiv (2-1). Hans lag är femma i den bulgariska ligan.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 4/0

27-åringen saknades i matcherna mot Rakow och AEK Larnaca.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 5/2

Vänsteryttern byttes ut med kvarten kvar när Aris åkte ur CL-kvalet efter 1-3 sammanlagt mot Rakow. Sedan blev det 63 minuters spel i 2-0-segern över AEK.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern avslutade förra säsongen med en skada och har inte gjort något framträdande sedan dess.

Annons

Muamer Tankovic, Pafos FC - 0/0

Den offensive mittfältaren har inte kommit till spel den här säsongen.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 0/0

29-åringen skrev förra helgen på ett tvåårskontrakt med huvudstadsklubben.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 5/0 nollor

31-åringen stod i mål när Randers föll mot Lyngby med 0-1.

Hugo Andersson, Randers FC - 5/1

Mittbacken hoppade in när 20 minuter återstod mot Lyngby. Randers är näst sist i Superligaen efter fem omgångar.

John Björkengren, Randers FC - 2/0

Nyförvärvet från Lecce spelade hela matchen senast.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 9/2

17-åringen spelade den andra förlängningskvarten i Champions League-kvalet mot Sparta Prag och slog in straffen som tog FCK till playoff. Högeryttern fick sedan 71 minuter i ligamötet med Hvidovre (2-0). För den insatsen gavs han betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Annons

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 3/2

Mittfältsgeneralen spelade 79 minuter mot Hvidovre och fick betyget tre i Ekstra Bladet. Mot Sparta Prag kom 31-åringen in i den 74:e minuten och gjorde två mål, plus ett i straffläggningen. Tipsbladet gav Claesson betyget 5/6 för inhoppet och kallade honom för bäst i FCK, tillsammans med målvakten Kamil Grabara.

"Han bara har målnäsan, den duktige svensken. Det är ju för galet!", skrev tidningen.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 9/4

Anfallaren öppnade målskyttet i Prag efter 14 sekunder, innan han blev utbytt mot Claesson. Enligt Eurosport är målet det tredje snabbaste i CL-historien. Larsson spelade sedan första halvlek mot Hvidovre. Betyget blev 4/6 respektive en tvåa efter den senare matchen. FCK har fem segrar av fem och leder Superligaen.

Annons

Joel Andersson, FC Midtjylland - 0/0

Högerbacken har inte spelat sedan den 12 mars på grund av en fotskada. Tidigare under sommaren meddelade Midtjylland att 26-åringen tvingats till en operation och blir borta till slutet av 2023.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 8/0

Mittfältaren spelade 90 minuter, blev varnad och stod för en assist när FCM slog Omonia Nicosia med 5-1 i Europa Conference League-kvalet. Det blev 90 minuter igen, i 0-1-förlusten mot Brøndby. Tipsbladet gav Olsson betyget fyra efter ECL-matchen medan han fick en trea av Ekstra Bladet för ligainsatsen.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 9/1

21-åringen satte 5-1-målet - hans första i FCM-tröjan - mot Omonia och fick betyget fyra i Tipsbladet. Mittfältaren spelade sedan sista kvarten mot Brøndby. Midyjylland är tabellfyra i Superligaen.

Annons

Eric Kahl, AGF Århus - 7/0

Wingbacken spelade 87 minuter mot Odense (1-1). AGF är femma i tabellen.

Kevin Yakob, AGF Århus - 0/0

Mittfältaren är borta från spel efter att ha åkt på en korsbandsskada i sin första träningslandskamp med Irak i juni.

Felix Beijmo, AGF Århus - 7/1

25-åringen spelade fram till målet mot Odense och fick en varning i samma match.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 7/1

21-åringen spelade 90 minuter mot FCSB i ECL-kvalet (2-0) och i 0-2-förlusten mot Silkeborg. Tipsbladet gav mittfältaren betyget 3/6 efter Europamatchen.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 7/2

Anfallaren kom in i halvtid mot FCSB och gavs betyget tre. Mot Silkeborg byttes 21-åringen in den 37:e minuten. Nordsjælland är tabelltvåa efter lagets första förlust.

Annons

Rami Al-Hajj, OB Odense - 5/1

Den offensive mittfältaren spelade hela matchen mot AGF, där han varnades och var inblandad i kvitteringsmålet.

Johannnes Selvén, OB Odense - 2/0

Nyförvärvet från IFK Göteborg spelade 65 minuter mot AGF, i sin första start för klubben. OB är nia i tabellen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 1/0

Mittbacken satt på bänken i 0-2-förlusten mot Tottenham.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 2/0

Yttern hoppade in in den 69:e minuten när Forest avgjorde sent mot Sheffield United (2-1). Tidningen Nottingham Post gav 21-åringen betyget 7,5/10.

Emil Krafth, Newcastle United - 0/0

Högerbacken rehabiliterar en korsbandsskada.

Alexander Isak, Newcastle United - 2/2

Annons

Robin Olsen, Aston Villa - 0/0

Målvakten satt på bänken i 4-0-segern mot Everton.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 2/0

Högeryttern byttes ut i den 88:e minuten mot Man United. 23-åringen gavs betyget 8/10 i tidningen Evening Standard.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 0/0

Nykomlingens bortamatch mot Luton blev uppskjuten.

Yasin Ayari, Coventry City (utlånad från Brighton) - 0/0

Efter två matcher utanför Brightons matchtrupp blev ett säsongslångt lån till Coventry färdigställt under måndagen för mittfältaren.

Ken Sema, Watford - 4/0

29-åringen spelade hela matchen mot Stoke (0-1). Watford är tabellnia efter tre omgångar av The Championship.

Annons

Viktor Johansson, Rotherham - 3/0 nollor

Målvaktens lag förlorade med 1-2 mot Sunderland och har bara två lag efter sig i Championship-tabellen. Tidningen Rotherham Advertiser gav 24-åringen betyget 6/10.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 0/0

Nyförvärvet från Odds BK saknades i truppen som mötte Hull.

FINLAND

Adam Larsson, Ilves - 30/6

Anfallaren hoppade in i minut 68 mot AC Oulu (3-0). Ilves är åtta bland tolv lag i Veikkausliiga.

Gabriel Sandberg, FC KTP (utlånad från Venezia) - 28/0

20-åringen varnades i 1-2-nederlaget mot FC Haka. Hans lag är tabelltia.

Filip Rogic, HJK Helsingfors - 5/0

Mittfältaren byttes ut efter en halvtimme mot Inter Turku (3-1) med en skada. Dessförinnan satt han på bänken när HJK åkte ur Europa League-kvalet mot Qarabag (2-4 sammanlagt).

Annons

Kristopher Da Graca, HJK Helsingfors (utlånad från IK Sirius) - 2/0

Mittbacken bänkades mot Qarabag men spelade hela matchen mot Inter Turku. Hans lag är tabelltvåa, en poäng bakom KuPS efter 20 omgångar.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 1/0

Lille har fått en helt okej start på säsongen med en seger och en oavgjord på de två första matcherna. Först blev det 1-1 borta mot Nice och sedan 2-0 hemma mot Nantes. För Gudmundsson har det dock inte varit lika kul. I premiären fick han ett inhopp på tio minuter och var på plan när hans lag kvitterade. I matchen efter, när hans lag vann, så blev han kvar på bänken hela matchen. Frågan är om Gudmundsson är kvar i Lille när transferfönstret stänger? Under sommaren har han kopplats ihop med Bologna, Torino, AZ, Mainz och Frankfurt och uppgifter i fransk media säger att Lille vill värva vänsterbacken Leonardo Lelo.

Annons

Oliver Zandén, Toulouse - 0/0

Opererades i somras på grund av besvär med höften. Är ännu inte tillbaka.

Amin Sarr, Lyon - 2/0

Två matcher har spelats av årets säsong och Sarr började båda på bänken. Men efter två raka förluster och med förstavalet Alexandre Lacazette utvisad senast så lär nog svensken få starta i söndagens match mot Nice. I premiären blev det 1-2 mot Strasbourg och då hoppade Sarr in med fem minuter kvar (mot Lacazette) och var på plan när hans lag gjorde mål. Sedan blev det 1-4 hemma mot Montpellier och då hoppade svensken in efter 68 minuter. Sarr får nu ytterligare konkurrens i Lyon som värvat Ernest Nuamah från danska Nordsjälland.

Sebastian Ring, Amiens - 0/0

Tre matcher har gått av årets säsong men Ring har inte fått någon speltid i A-laget. I premiären var han med på bänken men i de två senaste matcherna har han varit utanför truppen. I stället har det blivit spel i B-laget som i förra veckan vann en träningsmatch med 7-1.

Annons

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Torshavn - 17/1

Startade men klev av i halvtid när det blev seger med 2-0 mot Toftir och innan det spelade hela matchen när laget åkte ur Europa efter sammanlagt 1-5 mot Rijeka. Laget är tre i ligan.

Emil Berger, HB Torshavn - 18/1

Hoppade in efter 68 minuter när det blev seger med 3-1 mot Fuglafjordur. Laget är tvåa i ligan och Berger har gjort tolv starter och sex inhopp.

Jonathan Johansson, KI Klaksvík - 2/0

Vaktade målet när laget åkte ut ur Europa efter sammanlagt 2-3 mot Molde. Satt sedan på bänken när det blev en missräkning i ligan med 1-1 mot Vestur. Laget leder ligan med fyra poäng före Emil Bergers HB Torshavn.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 1/1

Mål direkt i debuten för Hatta. Men det hjälpte inte laget till några poäng. Khorfakkan vände och vann med 2-1. Zeidan spelade i 63 minuter.

Annons

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC

Ligan börjar den 16 september.

Jonathan Westerberg, Europa Point FC

Ligan börjar den 16 september.

Kristoffer Krebs, Europa Point FC

Ligan börjar den 16 september.

Hugo Jesslén, Europa Point FC

Ligan börjar den 16 september.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 0/0

Startade i första mötet och hoppade in i det andra när AEK slog ut Dinamo Zagreb i Europa. I dag är det dags för ny match i Europa och den här gången mot Antwerp. Laget spelar första ligamatchen i helgen.

Eric Larsson, OFI Kreta - 1/0

Spelade hela matchen till höger när laget fick en fin start i ligan och besegrade Aris med 3-2. Segern satt långt inne och det avgörande målet kom i den 91:a minuten.

August Erlingmark, Atromitos - 0/0

Spelar första ligamatchen i helgen.

Annons

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 0/0

Senaste matchen var för nästan fyra månader sedan. Inte med i truppen när Marseille slogs ut i Europa.

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 1/0

Startade och spelade i 80 minuter när hans Aris föll mot Eric Larssons Kreta. Var därmed inte inne på plan när det tunga 2-3-målet kom i den 91:a minuten.

Emil Bergström, Panserraikos

Inte med i truppen när det blev förlust med 0-2 mot Olympiakos.

Admir Bajrovic, Panserraikos

Fast på bänken när det blev förlust med 0-2 mot Olympiakos.

IRLAND

Johan Brannefalk, Sligo Rovers 24/1

Laget kämpar i botten av tabellen och senaste matchen var för nästan två veckor sedan, och det blev det 0-1 mot Dundalk. Brannefalk spelade ute till höger och blev utbytt efter 59 minuter. Var nyligen nominerad för månadens snyggaste mål i ligan efter att ha skruvat in en hörna.

Annons

Lukas Browning Lagerfeldt, Sligo Rovers - 25/1

Startade och spelade i 74 minuter när det blev 0-1 mot Dundalk.

Kevin Custovic, Cork City - 20/1

Laget ligger näst sist i ligan men i cupen blev det en 3-0-seger mot Waterford. Custovic spelade då hela matchen.

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 6/0

Gjorde sin senaste match i maj. Enligt klubben har han problem med en baksida.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 20/2

Laget går som tåget och besegrade ligatvåan Valur med 4-0. Ekroth spelade hela matchen. Toppar nu tabellen med elva poäng.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0

Ny från Öster. Har ännu inte gjort någon match.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa

Vidare i Europa efter 5-2 mot Slovan Bratislava. I returen startade Sundgren och spelade i 77 minuter. Spelar i dag mot Young Boys. Ligan har inte dragit igång.

Annons

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva

Utanför truppen i Europa Conference League mot Levski Sofia.

Kristoffer Peterson, Hapoel Be'er Sheva

Startade i det första mötet i Europa Conference League mot Levski Sofia. Matchen slutade 0-0 och Peterson spelade i 57 minuter. Började på bänken i returen och hoppade in efter 76 minuter när hans lag förlorade med 1-2 efter att det avgörande målet kom i den 96:e minuten, som gjorde att laget åkte ur.

ITALIEN

Isak Hien, Hellas Verona

Var inte med i truppen när Serie A drog igång och när Verona besegrade Empoli med 1-0. Nu uppger italiensk media att mittbacken är på väg till Atalanta.

Jens Cajuste, Napoli - 1/0

Ny i klubben och startade direkt i premiären. Laget besegrade Frosinone med 3-1, men för svensken var det inte så roligt. Han orsakade en straff, drog på sig ett gult kort, blev utbytt i halvtid och fick kritik i italiensk media.

Annons

Pontus Almqvist, Lecce - 1/1

Succé direkt. Lecce gick mot förlust mot Lazio, men då klev Pontus Almqvist fram och kvitterade i den 85:e minuten, och sedan vann Lecce matchen med 2-1.

Joel Voelkerling Persson, Lecce - 0/0

Fast på bänken mot Lazio.

Zinedin Smajlovic, Lecce 0/0

Fast på bänken mot Lazio.

Emmanuel Ekong, Empoli 1/0

Hoppade in efter 86 minuter när det blev 0-1-förlust mot Verona.

Emil Holm, Spezia - 0/0

Inte med i truppen när Serie B drog igång. Kanske berodde det på rykten om att han kan byta klubb?

Albin Ekdal, Spezia - 1/0

Började på bänken och hoppade in direkt i andra halvlek när Serie B drog igång. Spezia ledde med 2-1 mot Südtirol i halvtid och matchen slutade 3-3.

Aimar Sher, Spezia - 0/0

Inte med i truppen i premiären.

Amin Boudri, Venezia - 0/0

Inte med i truppen i premiären.

KANADA

Annons

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 23/0

27-åringen spelade 90 minuter när Forge FC besegrade Wanderers med 1-0 på söndagen. Laget ligger på fjärde plats i kanadensiska ligan. Det är dock bara två poäng upp till serieledande Cavalry, som har en match mindre spelad.

KROATIEN

Eric Björkander, NK Istra - 2/0

Nyförvärvet var bänkat i helgens match mot Slaven Belupo, som slutade 2-2. Istra ligger på plats åtta efter fem spelade matcher.

NEDERLÄNDERNA

Jesper Karlsson, AZ - 1/0

Jesper Karlsson har haft skadeproblem i inledningen av säsongen och han missade söndagens 3-1-seger mot Waalwijk på bortaplan. Samtidigt uppges Karlsson vara på väg bort från AZ, som toppar Eredivisie efter två omgångar. Enligt samstämmiga uppgifter är han nära en flytt till Bologna. Transferjournalisten Gianluca Di Marzio uppgav på måndagen att den svenske landslagsmannen genomgår läkarundersökning på tisdagen och övergångssumman väntas landa på runt 10-11 miljoner euro, 120-130 miljoner kronor.

Annons

Mayckel Lahdo, AZ - 4/2

Hoppade in i paus när AZ i helgen besegrade Waalwijk med 3-1.

Casper Widell, Excelsior - 2/1

Backen, som anslutit från Helsingborgs IF, spelade 90 minuter i lördagens 2-2-möte med Ajax. I en intervju med nederländska ESPN förra veckan berättade Widell att han är på väg att göra en förstärkning å Excelsiors vägnar, flickvännen tränade med klubbens U19-lag. "Hon ska testa på det. Hon vill flytta hit och hon spelar också fotboll, så det är viktigt att hon fortsätter med det. Kanske kan hon göra det här också i damlaget", sa han. Excelsior har inlett säsongen med en seger och ett kryss, vilket gör att laget parkerar på sjätte plats i Eredivisie.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 2/1

Ytterforwarden, som nyligen anslöt från Häcken, fick ett inhopp på fyra minuter mot Ajax.

Richie Omorowa, Excelsior - 2/1

Annons

Patrik Wålemark, Feyenoord - 0/0

Patrik Wålemark har precis kommit tillbaka från skada. Enligt AD väntas ytterforwarden lånas ut innan transferfönstret stänger. Feyenoord är tolva i Eredivisie efter två omgångars spel.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 2/0

Edvardsen startade och fick spela 65 minuter i lördagens 4-1-seger mot FC Voldendam på hemmaplan. Go Ahead Eagles ligger på nionde plats efter två omgångars spel.

Simon Olsson, Heerenveen - 2/0

Simon Olsson spelade hela matchen när det blev 2-0-seger mot Utrecht på bortaplan i söndags. Heerenveen är tabelltrea efter två omgångars spel. Laget har inlett med två raka segrar.

Annons

Alex Timossi Andersson, Heerenveen - 0/0

Utanför truppen i de två första ligamatcherna av säsongen. Voetbal International uppgav nyligen att Timossi Andersson har fått grönt ljus till att lämna, 22-åringen är helt enkelt oönskad. Lokaltidningen Leeuwarder Courant sitter på liknande uppgifter och Sander de Vries, journalist på Leeuwarder Courant, menar att det går att märka av att den förre Helsingborgs IF-spelaren befinner sig i frysboxen. ”Han har förändrats under senaste året, från en glad kille på sina första träningar till ett mentalt vrak”, sa de Vries i podden Omroep Abe, som handlar om Heerenveen. de Vries uppger även att spelare i laget kallat klubbledningens hantering av situationen för ”respektlös”.

Hussein Ali, Heerenveen - 2/0

Ytterbacken fick sparsam speltid i Heerenveen förra säsongen, men har den nu fått starta de två första matcherna av ligaspelet. I helgens 2-0-seger mot Utrecht spelade 21-åringen 90 minuter.

Annons

Emil Hansson, Heracles - 2/1

Hansson, som spelade från start, svarade för ett mål i 2-1-segern mot NEC Nijmegen i fredags. Ytterforwarden byttes ut med fem minuter kvar av ordinarie tid. Heracles ligger på elfte plats efter två omgångars spel.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 1/0

Forwarden hoppade in med elva minuter kvar i 2-1-förlusten mot Heerenveen på söndagen. Det var hans debut efter klubbytet från Go Ahead Eagles. FC Utrecht har inlett med två raka förluster och ligger sist i Eredivisie.

NORGE

Leon Hien, Odd - 5/1

Mittbacken fick chansen från start i lördagens möte med Sarpsborg och han spelade 55 minuter innan han blev utbytt skadad, enligt Varden. Odd förlorade med 3-0 och ligger på åttonde plats i Eliteserien.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Ännu inte tillbaka från den korsbandsskada som han ådrog sig för ungefär ett år sedan.

Annons

Adam Andersson, Rosenborg - 2/0

Ytterbacken, som återvänt till Rosenborg efter en lånesejour i Randers, spelade 90 minuter i söndagens 3-0-förlust mot HamKam. RBK parkerar på plats nio i Eliteserien.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 14/6

Forwarden har återvänt till Rosenborg efter en lånesejour i HamKam under våren. Mot just HamKam i helgen fick Wiedesheim-Paul sitta på bänken i 90 minuter.

Danilo Al-Saed, Sandefjord - 17/6

Al-Saed hoppade in med 25 minuter kvar när Sandefjord föll med 1-0 mot Tromsø på söndagen. Sandefjord parkerar precis ovanför kvalstrecket i Eliteserien. Enligt Nettavisen finns det intresse, framför allt från Turkiet, för den förre Sandviken-spelaren som har gjort succé i Norge.

Filip Ottosson, Sandefjord - 18/1

Mittfältaren spelade 90 minuter i förlusten mot Tromsø.

Annons

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 18/6

Startade mot Tromsø och byttes ut i slutminuterna.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 21/3

Bänkad i Sarpsborgs 3-0-seger mot Odd i lördags. Laget ligger på sjunde plats i Eliteserien.

Ramon Pascal Lundqvist, Sarpsborg - 23/4

Spelade från start mot Odd och blev utbytt i den 87:e minuten.

David Fällman, Ålesund - 19/0

Kaptenen spelade hela matchen i 5-1-förlusten mot Brann på bortaplan. Ålesund ligger sist i Eliteserien och nyligen blev det klart att Fällman lämnar efter säsongen för att flytta hem till Sverige.

Marcus Sandberg, HamKam - 15/7

Målvakten höll nollan i HamKams 3-0-seger mot Rosenborg i söndags. Laget ligger på elfte plats i Eliteserien.

William Kurtovic, HamKam - 22/0

Mittfältaren spelade 90 minuter i segern mot Rosenborg.

Annons

Isak Pettersson, Stabæk - 18/5

26-åringen släppte in ett mål i uddamålsförlusten mot Viking på söndagen. Stabæk ligger näst sist i Eliteserien.

Kevin Kabran, Stabæk - 9/2

Forwarden blev utbytt efter 64 minuters spel mot Viking.

Oscar Krusnell, Haugesund - 21/1

Startade i vanlig ordning för Haugesund, men 3-1-förlusten mot Bodø/Glimt slutade på allra värsta sätt på för vänsterbacken. Inte nog med att det blev nederlag, Krusnell blev utvisad i minut 84. Haugesund

Harun Ibrahim, Molde - 0/0

Utanför truppen i 0-0-mötet med Vålerenga. Molde ligger på fjärde plats i Eliteserien.

Moonga Simba, Brann - 2/0

Simba är tillbaka i Brann efter att ha varit utlånad till Gif Sundsvall under våren. I söndagens 5-1-seger hoppade den offensive pjäsen in med 25 minuter kvar av ordinarie tid. Brann ligger på femte plats i Eliteserien.

Annons

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 7/1

Forwarden, som är tillbaka efter att ha missat den föregående säsongsavslutningen på grund av en borrelia, hoppade in i den 63:e minuten när Lech Poznan förlorade med 3-1 mot Slask Wroclaw på söndagen. Laget ligger på sjunde plats i Ekstraklasa.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 8/0

Mittfältaren hoppade in med 14 minuter kvar av ordinarie tid i nederlaget mot Slask Wroclaw. Lech Poznan har varit inne i ett intensivt matchande under säsongsinledning eftersom laget har kvalat till Europa Conference League, men i torsdags förra veckan blev det uttåg mot Spartak Trnava i den tredje omgången.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 2/0

Mittbacken blev inbytt i paus mot Slask Wroclaw. Dagerstål har haft en del skadeproblem under inledningen av säsongen.

Annons

Elias Andersson, Lech Poznan - 7/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Slask Wroclaw.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 7/1

Högerbacken spelade 90 minuter i 1-0-förlusten mot LKS Lodz på söndagen. Precis som Lech Poznan har Pogon Szczecin matchats intensivt under säsongsinledningen, men i torsdags blev det uttåg mot Gent i ECL-kvalet. Laget ligger på tionde plats i Ekstraklasa.

Gustav Berggren, Rakow - 9/0

Bänkad i 2-0-segern mot Stal Mielec i lördags. Rakow ”dubblerar” med kval till Champions League, där laget ställs mot FC Köpenhamn i playoff. Mittfältaren har fått ganska mycket speltid under säsongsinledningen, även i Europaspelet.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 3/0

Ytterbacken var bänkad i 4-2-segern mot Chaves i ligan i lördags. Laget, som ligger på tionde plats i portugisiska ligan, är samtidigt inne i kvalet till Champions League, där Panathinaikos väntar i playoff. Braga är tia i portugisiska ligan efter två omgångars spel.

Annons

Viktor Gyökeres, Sporting CP - 2/2

Forwarden, som blev Sportings dyraste värvning genom tiderna i somras, inledde med att göra två mål i ligapremiären mot Vizela. I fredagens match mot Casa Pia, som huvudstadslaget vann med 2-1, spelade Gyökeres 90 minuter. Laget ligget på andra plats efter två omgångar.

QATAR

Robin Tihi, Al-Ahli - 0/0

Mittbacken blev i förra veckan klar för Al-Ahli. Enligt Sportbladet fick AIK runt 15-17 miljoner kronor i transfernetto i affären och Tihi själv, som skrev på ett femårskontrakt, väntas få en nettolön på fem-sex miljoner kronor årligen. Tihi kom inte till spel när Al-Ahli förlorade sin ligapremiär med 2-1 mot Al-Duhail i fredags.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 2/2

Forwarden har inlett säsongen starkt och i fredags slog han till för andra matchen i rad när det blev seger mot 2-1 mot Al-Hazem, Al-Ettifaq, som rustat under sommaren genom att bland annat plocka in Jordan Henderson, ligger på tredje plats i saudiska ligan efter två omgångars spel.

Annons

Jacob Rinne, Al-Fateh - 2/0

Fick se sig överlistad en gång i 3-1-segern mot Al-Akhdoud i fredags. Al-Fateh har inlett säsongen med ett kryss och en seger, vilket gör att laget ligger på femte plats i den saudiska ligan.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 2/1

Vänsterbacken, som nyligen anslutit från Mjällby, svarade för sitt första mål i sin nya klubb när det blev seger med 5-0 mot Breitenrain i den första cupomgången i fredags. I veckan väntar Champions League-playoff mot Maccabi Haifa.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 2/0

Utanför startelvan när Lausanne-Sport vann mot Vevey-Sports med 3-0 i den första cupomgången i lördags. Nyförvärvet från Sirius har hittills fått göra två kortare inhopp i sin nya klubb.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 1/0

Lagerbielke lämnade i förra veckan IF Elfsborg för Celtic, och gjorde i helgen debut med 90 minuter i 1-0-förlusten mot Kilmarnock på bortaplan i andra omgången i skotska ligacupen. I och med förlusten blev Celtic utslaget ur cupen, vilket förstås är ett fiasko. Efteråt fick Lagerbielke blandade omdömen, då han fick en sjua i betyg av Glasgow Live, som kallade debuten för ”lovande”, medan han fick en fyra i betyg av Football Scotland, som menade att ”nerver kan ha varit en faktor i debuten”. I ligan har Celtic sex poäng efter två omgångar av säsongen.

Annons

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 7/0

Watson stod i förra veckan för 90 minuter i 0-3-förlusten mot Fenerbahce hemma i andra mötet i tredje rundan i Europa Conference League-kvalet. I och med förlusten åkte Maribor ut med totalt 1-6 över två möten. I helgen blev han därefter kvar på bänken i 90 minuter mot NK Rogaska (2-2) på bortaplan i ligan. Maribor är på andra plats med tio poäng efter fyra omgångar i slovenska ligan.

Mirza Hasanbegovic, NK Domzale - 2/0

22-åringen stod i förra veckan för tre minuter i 1-2-förlusten mot NK Celje hemma i ligaspelet. Domzale är på sjätte plats i ligan.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 2/0

Swedberg fick i helgen ett kort inhopp, då han kom in i den 97:e minuten mot Real Sociedad (1-1) på bortaplan i La Liga. Celta Vigo har en poäng efter två ligaomgångar i Spanien.

Annons

Carl Starfelt, Celta Vigo - 1/0

Mittbacken, som nyligen lämnade Celtic för Celta Vigo, gjorde i helgen debut med 90 minuter på planen mot Real Sociedad (1-1) på bortaplan i La Liga. Celta Vigo har en poäng efter två ligaomgångar i Spanien.

Isak Jansson, FC Cartagena - 1/0

21-åringen gjorde i förra veckan tio minuter i 3-2-förlusten mot FC Andorra på bortaplan i spanska andraligan. Cartagena har åkt på två raka förluster under säsongsinledningen.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 6/0

Ring var i förra veckan utanför matchtruppen för fjärde ligamatchen i följd, då det blev förlust med 1-0 mot Suwon Bluewings borta i ligan. Jeju United är nia i ligaspelet.

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 8/0

Bojanic var i förra veckan utanför matchtruppen för femte ligamatchen i följd, då det blev seger med 1-0 mot Jeonbuk Hyundai hemma i ligan. Ulsan toppar ligatabellen i Sydkorea.

Annons

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 22/6

Ludwigson stod i helgen för 90 minuter på planen, då det blev seger med 1-0 mot Jeonbuk Hyundai hemma i ligan. Ulsan toppar ligatabellen i Sydkorea.

THAILAND

Sean Sabetkar, PT Prachuap FC - 1/0

Mittbacken blev i förra veckan noterad för 90 minuter mot BG Pathum United (0-0) borta i ligan. Sabetkars lag har fyra poäng efter två omgångar i ligaspelet.

Niran Hansson, Buriram United - 0/0

Hansson har varit utanför matchtruppen under säsongsinledningen. Buriram United har fyra poäng efter två omgångar i ligan.

Anthonio Sanjairag, Uthai Thani - 0/0

Sanjairag har varit utanför matchtruppen under säsongsinledningen. Uthai Thani har åkt på två raka förluster i ligaspelet.

William Weidersjö, Port FC - 0/0

Annons

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 2/0

Mittbacken stod i förra veckan för 90 minuter när Slavia kryssade mot SK Dnipro-1 (1-1) och därmed gick vidare - med 4-1 över två möten - till play off-rundan i Europa League-kvalet. I helgen blev han därefter kvar på bänken i 1-0-segern mot Banik Ostrava hemma i ligan. Slavia toppar ligatabellen.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 2/0

Svensken stod i förra veckan för 63 minuter mot Konyaspor (1-1) hemma i Süper Lig. Antalyaspor har en poäng efter två omgångar i ligan.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 2/0

Mittfältaren blev i helgen noterad för 71 minuter och en assist i 2-0-segern mot Basaksehir borta i Süper Lig. Rohdéns lag har tre poäng efter två omgångar.

Annons

Carlos Strandberg, Hatayspor - 2/1

Forwarden gjorde i helgen 76 minuter och lämnade planen mållös mot Kasimpasa (0-0) hemma i Süper Lig. Hatayspor har fyra poäng efter två omgångar i ligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 2/0

Forsberg stod i förra veckan för 15 minuter i 3-2-förlusten mot Bayer Leverkusen på bortaplan i Bundesliga-premiären.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 2/0

Svanberg stod i förra veckan för 87 minuter och en assist i 2-0-segern mot Heidenheim hemma i Bundesliga-premiären. Efteråt fick han, enligt den tyska tidningen Kicker, beröm av Wolfsburgs vd Marcel Schäfer: ”Mattias var enastående med sin löpvilja och sitt hårda arbete. Jag tror han är redo att åstadkomma ännu mer”. Tränaren Niko Kovac: "Han är en förebild för de andra". Kicker menade även att Svanberg var bäst på planen i matchen.

Annons

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 0/0

Mittbacken blev i helgen kvar på bänken i 1-0-förlusten mot Eintracht Frankfurt på bortaplan i Bundesliga-premiären.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 2/0

19-åringen startade i helgen och gjorde 62 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Eintracht Frankfurt på bortaplan i Bundesliga-premiären.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 1/0

Talangen blev i helgen kvar på bänken i 1-0-segern mot Darmstadt hemma i Bundesliga-premiären. I förra veckan gjorde han även en intervju med den tyska tidningen Bild, och uttalade sig bland annat om sin första tid i Frankfurt: "Jag skrev på i maj, så därför kunde jag ta hand om bil och lägenhet direkt. Det har gjort det lättare, då jag bara kunnat koncentrera mig på fotboll. Min första månad var väldigt bra. Så här långt har det gått som jag har tänkt mig. Jag trivs i laget och i staden".

Annons

Vidare berättade Larsson att han jobbar på att gå upp i vikt: "Jag jobbar mycket i gymmet, och har nästan en egen fitnesstränare, så att jag kan göra mer än de andra. När jag kom vägde jag 72 kilogram och förhoppningsvis väger jag mer nu. Jag behöver också äta mycket för att gå upp i vikt. Jag börjar också lära känna det tyska köket". Larsson avslöjade till och med att han testat "handkäse", en surmjölksost som rankas som en kulinarisk specialitet från Frankfurt am Main: "Jag hade en dag ledigt och tog mig till en typisk Frankfurt-restaurang med några killar. Det var ganska bra".

Larsson, som hade flera intressenter innan han valde Frankfurt, berättade också om Frankfurt-sportchefen Markus Krösches övertalningskampanj: ”Han gav mig en tydlig plan som jag kunde identifiera mig med från början. Vid det första mötet i mars hade han också förberett en tio minuter lång video med höjdpunkter på mig, och förklarade hur jag skulle passa in i laget”. Frankfurt var samtidigt tidigt Larssons förstaval: "Det var några klubbar som ville ha mig redan i januari, men när Eintracht blev seriöst och verkligen ville ha mig, så var det nummer ett. Klubben har utvecklats så mycket, och det finns en tydlig plan för unga spelare. Staden är också fantastisk, och det är inte långt till Sverige. Sådana saker ska inte underskattas. Jag är en familjemänniska".

Annons

Vidare berättade Larsson att han inte känner stress med att starta matcher: "Jag vill inte sätta så mycket press på mig själv än. Självklart vill jag spela så mycket som möjligt, men man kan inte skynda på något. När tiden är mogen kommer jag att vara en del av startelvan. Jag jobbar för det, och jag njöt av mina 15 minuter i cupen".

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 4/3

Hrgota lämnade i helgen planen mållös efter 89 minuter mot St. Pauli (0-0) på hemmaplan i 2. Bundesliga. Fürth har fyra poäng efter tre omgångar i andraligan.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 0/0

Målvakten blev i helgen kvar på bänken mot St. Pauli (0-0) på hemmaplan i 2. Bundesliga. Fürth har fyra poäng efter tre omgångar i andraligan.

Eric Smith, St. Pauli - 4/1

Den tidigare Halmstads BK-spelaren blev i helgen noterad för 90 minuter mot Greuther Fürth (0-0) borta i 2. Bundesliga. St. Pauli har fem poäng efter tre spelade omgångar i andraligan.

Annons

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 4/0

Ingelsson stod i helgen för 90 minuter i 1-2-förlusten mot Hannover hemma i 2. Bundesliga. Rostock har sex poäng efter tre omgångar i andraligan.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 4/1

Fröling blev i helgen noterad för 90 minuter i 1-2-förlusten mot Hannover hemma i 2. Bundesliga. Rostock har sex poäng efter tre omgångar i andraligan.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 1/0

Mittbacken var i helgen, på grund av en meniskskada, utanför truppen i 2-4-förlusten mot Magdeburg hemma i 2. Bundesliga. Holstein Kiel har sex poäng efter tre omgångar i andraligan.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 0/0

Oudenne blev i helgen kvar på bänken i 2-1-segern mot Hansa Rostock på bortaplan i 2. Bundesliga. Hannover har fem poäng efter tre omgångar i andraligan.

UNGERN

Annons

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 4/1

Levi lämnade i förra veckan planen mållös mot Fehervar (2-2) hemma i ligaspelet. Levis lag toppar tabellen i Ungern.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 30/0

Jansson stod natten till måndagen för 90 minuter i 3-1-segern mot Chicago borta i MLS. Orlando är på fjärde plats i östra divisionen i MLS.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 1/0

Efter en lång skadefrånvaro gjorde Nilsson natten till måndagen MLS-debut med ett inhopp i 87:e minuten i 6-3-segern mot Austin på hemmaplan i ligan. Mittbacken har sedan tidigare gjort två matcher med St. Louis reservlag i sommar, men MLS-debuten var hans första A-lagsmatch sedan i juni i fjol, då han spelade med svenska landslaget i Nations League. Efter comebacken lade han ut följande text på Instagram: ”15 månader senare. Tacksam över att till slut få göra min debut för den här fantastiska klubben. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt mig här, Ortopeder, det medicinska teamet, tränare, lagkamrater och supportrar. Även ett stort tack till mina vänner och framför allt till min familj som stöttat mig från dag ett”. St. Louis City toppar västra divisionen i MLS.

Annons

Rasmus Alm, St. Louis City - 20/2

Alm startade och gjorde 65 minuter i 6-3-segern mot Austin på hemmaplan i MLS. St. Louis City toppar västra divisionen i MLS.

Adam Lundqvist, Austin - 22/0

Lundqvist startade, men blev utbytt efter 57 minuters spel i 6-3-förlusten mot St. Louis City på bortaplan i MLS. Austin är sjua i västra divisionen.

Christopher McVey, Inter Miami - 23/0

McVey stod i förra veckan för tre minuter på planen när Inter Miami besegrade Philadelphia med 4-1 i semifinal i ligacupen, och satt i helgen på bänken hela matchen när Inter Miami slog Nashville efter en straffrysare i ligacupfinalen. Därmed blev McVeys lag ligacupmästare 2023. Nye lagkamraten och världsstjärnan Lionel Messi har fått en lysande start i klubben, och har gjort mål i varje match han spelat. Mitt under titelfirandet tog McVey och Messi en bild ihop, som blev publicerad på svenskens Instagram-konto till texten: "Mästare".

Annons

Mikael Marqués, Minnesota United - 1/0

Försvararen var natten till måndagen utanför matchtruppen, då det blev seger med 2-0 mot New York City på bortaplan i MLS. Minnesota är nia i västra divisionen i ligan.

Nebiyou Perry, Nashville 0/0

Perry har inte varit med i Nashvilles matchtrupper den här säsongen, utan i stället spelat med klubbens reservlag. Nashville föll i förra veckan mot Inter Miami i final i ligacupen efter en straffrysare, och är på sjätte plats i östra divisionen i MLS.