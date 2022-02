SVENSKKOLLEN: Larsson öppnar upp: "Sämsta perioden i hela min karriär"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 30/0

26-åringen blev utbytt i den 83:e minuten när Anderlecht föll med 1-0 mot serieledaren Union St. Gilloise. Det enda målet kom till efter att ett skott gått via Olsson och in i mål. Hans lag ligger fyra i tabellen efter förlusten.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 9/0

Missade matchen mot Standard Liège med en muskelskada.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 23/9

27-åringen kvitterade Standard Lièges ledning innan han byttes ut med kvarten kvar. Segermålet kom i den 90:e minuten och gör att Mechelen avancerat till sjunde plats.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 0/0

Vänsterbacken fick inte plats i truppen till ovanstående match.

BULGARIEN

Kevin Jansson, Botev Plovdiv – 19/0

21-åringen missade träningsmatchen mot Tsarsko Selo på grund av covid men är åter i träning.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol – 3/0

Mittbacken spelade 90 minuter när Aris förlorade derbyt mot AEL Limassol med 1-2. Resultatet gör att det tredje laget från staden, Apollon, leder tabellen fyra poäng före Brorssons lag.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 27 matcher/3 nollor

Målvakten saknades i träningsmatchen mot Skive men är tillbaka i truppen till tisdagens möte med Silkeborg.

Simon Tibbling, Randers FC - 26/0

Mittfältaren spelade i första halvlek mot i 5-0-segern mot Skive.

Mattias Andersson, Randers FC – 0/0

23-åringen lämnar schweiziska FC Sion och spelar för Randers resten av säsongen. Mittbacken spelade en timme mot Skive.

Hugo Andersson, Randers FC – 0/0

Mittbacken har skrivit på för 3,5 år och lämnar Malmö FF. Han väntas debutera mot Silkeborg.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 3/0 nollor

Spelade andra halvlek i träningsmatchen mot FC Flora Tallin (3-0).

Johan Guadagno, FC Köpenhamn - 0/0

Målvakten spelade inte i ovanstående match, men ska åka med på FCK:s träningsläger i Portugal.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 2/1

Högeryttern gjorde ledningsmålet och blev utbytt i andra halvlek mot FC Flora.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 29/1

Wingbacken saknades i truppen som träningsspelade mot Hamburger SV.

Simon Hedlund, Brøndby - 26/1

Anfallaren gjorde ledningsmålet i träningsmatchen mot Viborg, som slutade 2-1.

Oskar Fallenius, Brøndby - 8/2

20-åringen kom in efter en timme mot Viborg.

Rasmus Wikström, Brøndby - 0/0

Mittbacken startade i ovanstående match.

Carl Björk, Brøndby - 0/0

Den 22-årige anfallaren lämnar IFK Norrköping och har skrivit ett kontrakt på 4,5 år i Brøndby.

Jacob Rinne, Ålborg BK - 17/6 nollor

AaB spelar en träningsmatch senare i veckan.

William Eskelinen, AGF Århus - 0/0

Målvakten är i frysboxen och fick inte plats i truppen till träningsmatchen mot Esbjerg.

Eric Kahl, AGF Århus – 16/2

Vänsterbacken spelade bland annat fram till ett mål i 7-0-segern mot Esbjerg.

Emil Holm, Sønderjyske (utlånad från Spezia) – 17/3

Wingbacken spelade en timme i träningsmatchen mot Horsens (1-3).

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 14/0

Spelade vänsterback i lagets 3-0-seger mot IFK Göteborg.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 0/0

20-åringen värvas från belgiska Genk men har varit utlånad till SC Heerenveen de senaste 18 månaderna. Ett fyraårskontrakt är påskrivet hos tabelltian.

Kevin Custovic, Velje BK – 13/1

Mittfältaren byttes in under träningsmatcherna mot Jagiellonia och Oleksandriya.

Lucas Hägg Johansson, Vejle BK – 0/0

Den tidigare Kalmar FF-målvakten har debuterat för Vejle och kom in i förra veckans båda träningsmatcher.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 10/0

Gojani spelade första halvlek i träningsmatchen mot Odense men var sedan inte med i truppen som ställdes mot Randers.

Marokhy Ndione, Viborg FF – 0/0

Nyförvärvet fanns inte med i truppen mot Brøndby.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 21/0

Premier League hade uppehåll den gångna helgen.

Anthony Elanga, Manchester United – 8/1

Premier League hade uppehåll den gångna helgen.

Emil Krafth, Newcastle United – 9/0

Premier League hade uppehåll den gångna helgen.

Pontus Jansson, Brentford – 23/1

Premier League hade uppehåll den gångna helgen.

Ken Sema, Watford – 13/0

Premier League hade uppehåll den gångna helgen.

Robin Olsen, Aston Villa (utlånad från Roma) – 0/0 nollor

Premier League hade uppehåll den gångna helgen.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) - 0/0

21-åringen har skrivit ett lånekontrakt på 18 månader i Londonklubben.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 26/10

23-åringen spelade 90 minuter och gjorde matchens enda mål mot Stoke, hans första på nästan fyra månader. Anfallaren spelade sedan lika mycket i förlustmatchen mot Middlesbrough (0-1). Tidningen Coventry Telegraph ger Gyökeres betyget 8/10 respektive 7,5.

FINLAND

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 0/0 nollor

Den 21-årige målvakten har förlängt sitt kontrakt med ytterligare ett år i mästarklubben.

Gustaf Backaliden, VPS – 0/0

24-åringen byter klubb i Finland efter att kontraktet med SJK gått ut. Den centrala mittfältaren har skrivit ett avtal på 1+1 år med nykomlingen VPS.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 18/0

Lille har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jens Cajuste, Reims - 3/0

Mittfältaren startade i cupförlusten (åkte ut på straffar, 1-1 vid full tid) mot Bastia i helgen. Blev utbytt i 83:e minuten.

Niclas Eliasson, Nimes - 24/4

Yttern spelade hela matchen när Nimes slog Valenciennes med 2-1. Laget ligger åtta i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Inte med i truppen när Caen förlorade hemma mot Niort med 2-0 i fredags. Laget ligger på plats 14 i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 5/2

Målvakten spelade i cupfajten mot Versailles i helgen. Då föll Toulouse med 1-0.

Jack Lahne, Amiens - 12/3

Forwarden var utanför truppen till den gångna veka Amiens ligger på plats 13 i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 17/3

Bainyas har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 20/1

Spelade hela cupmatchen mot Lamia (förlust med 1-0 efter förlängning) och hela ligamatchen mot Panetolikos (seger med 2-0) under den gångna veckan. Aris ligger sjua i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 10/1

Forwarden fick hoppa in i den 89:e minuten när AEK förlorade med 2-1 mot Volos. AEK ligger trea i ligan.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 4/0

Hoppade in i den 63:e minuten i 2-0-förlusten mot Aris. Panetolikos ligger tia i serien.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 21/1

Hoppade in i den 63:a minuten mot Aris.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (på lån från Djurgården) - 0/0



Blev nyligen klar för klubben.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 10/1

Mittfältaren hoppade in i 88:e minuten i 1-0-förlusten mot Asteras Tripolis i helgen. Panathinaikos ligger fyra i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 3/0

Hoppade in i 86:e minuten mot bottenkollegan Ionikos (förlust med 2-1) i helgen. Atromitos ligger näst sist i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, IA - 0/0

Bytte nyligen valur mot IA, där han skrivit på ett tvåårskontrakt.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 18/8

Milan har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Dejan Kulusevski, Juventus - 27/2



Juventus har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Albin Ekdal, Sampdoria - 18/0

Sampdoria har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Mattias Svanberg, Bologna - 22/3

Bologna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Spezia har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 14/0

Salernitana har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Brescia har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Linnér är detaljer ifrån en flytt till Gif Sundsvall, enligt ST.

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1

Frosinone har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

John Björkengren, Lecce - 14/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Lecce slog Vicenza med 2-1. Nu leder laget Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 35/0

Ligan är slut. Forge föll i slutspelsfinalen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 10/2

Ligan är slut. Dalian åkte ur högstadivisionen.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 12/2

Ligan är slut. Dalian åkte ur högstadivisionen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Satt på bänken i ligamatchen mot Sibenik (seger med 3-1). Hajduk ligger fyra i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 11/3

Utrecht har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 12/0

Willem II har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Max Svensson, Willem II - 21/1

Willem II har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Paulos Abraham, Groningen - 16/0

Daleho Irandust, Groningen - 11/2

Groningen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Groningen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Groningen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 20/3

Go Ahead Eagles har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Amin Sarr, Heerenveen - 0/0

Presenterades av sin nya klubb under deadline day.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 19/0

Heerenveen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Rami Kaib, Heerenveen, 17/0

Heerenveen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 11/1

Heerenveen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 18/1

Fortuna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 5/0

Fortuna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Emil Hansson, Heracles - 12/0

Blev klar för Heracles i dagarna. Såldes från Fortuna Sittard.

Jesper Karlsson, AZ - 28/11

AZ har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 0/0

Feyenoord har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund - 27/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

William Kurtovic, Sandefjord - 26/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Kevin Kabran, Viking - 30/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Anton Salétros, Sarpsborg - 29/5

Den norska ligasäsongen är avslutad. Trots intresse från andra klubbar var Saletros kvar i Sarpsborg när transferfönstret i de flesta ligorna stängde vid midnatt.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad. Molins förlängde nyligen med Sarpsborg i ytterligare ett år.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 23/14

Den norska ligasäsongen är avslutad. Vecchia har bekräftat för Adresseavisen att han blir kvar i Rosenborg.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 21/6

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Adam Andersson, Rosenborg - 37/1

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Pavle Vagic, Rosenborg - 10/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Amor Layouni, Vålerenga - 29/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 18/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 16/4 nollor

David Fällman, Ålesund - 24/2

Den förre Hammarby-mittbacken, som kom till Ålesund under våren 2021, får nästa år spela i Eliteserien efter uppflyttningen från andraligan i vintras.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 11/0

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lechia ligger femma.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/10

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lech ligger etta.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 20/0

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lech ligger etta.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 15/1

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Legia, som vann ligan i våras, ligger på 17:e plats av 18 lag efter en turbulent höstsäsong.

Sebastian Ring, Wisla Krakow - 0/0

Vänsterspringaren, senast i Kalmar FF, blev kvar för Wisla i slutet av december. Klubben ligger på 13:e plats i ligaspelet.

Joseph Colley, Wisla Krakow - 0/0

Mittbacken lämnade Sirius efter den allsvenska säsongen och blev alltså lagkamrat med Ring.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Utanför truppen i 1-2-förlusten mot Porto.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Utanför truppen i 2-1-vinsten mot Portimonense.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 3/0

Al-Sailiya har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FK Krasnodar - 20/3

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Krasnodar ligger femma.

Pontus Almqvist, FK Rostov - 18/2

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Rostov ligger på 14:e plats, vilket betyder negativt kval.

Armin Gigovic, FK Rostov - 12/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 19/1

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Spartak ligger nia och hittills har det varit en säsong att glömma för den svenske landslagsforwarden. Larsson har gjort ett mål på 19 matcher, jämfört med 15 mål på 30 matcher förra säsongen. I mitten av december bytte Spartak tränare från portugisen Rui Vitoria till italienaren Paolo Vanoli.

- Under Vitoria hade jag förmodligen den sämsta perioden i hela min karriär. Men det är inte hans fel. Jag tar fullt ansvar för mitt spel och det fanns olika anledningar till att jag inte kunde visa fotbollen som förväntades av mig. Media skrev mycket om att jag hade problem med tränaren, men jag förstod aldrig var allt det kom ifrån, säger Larsson enligt den ryska sajten Soccer News.

Han fortsätter:

- Kanske såg folk att jag spelade dåligt och tänkte att det var på grund av tränaren, men så är det inte. Jag respekterar Mr. Vitoria och hoppas att han behandlar mig med samma respekt. Förra säsongen var fantastisk, den här är hemsk. Jag tror att alla förstår att min nivå är mycket högre än jag visade under första halvan av ligaspelet. Jag vill inte prata så mycket om det och utfärda löften - jag tror bara på att jag i de nästkommande matcherna kommer kunna spela för Spartak och återvända till nivån jag var på förra säsongen.

I en annan intervju med samma sajt berättar Larsson att den nya ledarstaben är "väldigt professionell och väldigt fokuserad". Återstår att se om tränarbytet kan få det att lyfta för svensken inför VM-playoff mot Tjeckien den 24 mars.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 16/0

Besard Sabovic, FK Chimki - 15/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Axel Björnström, Arsenal Tula - 10/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Arsenal Tula ligger tolva.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 14/5

Al-Ettifaq har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Den svenske mittbacken är tillbaka i träning efter sin knäskada, men missade förra veckans ligamöte med Ross County (3-3) på bortaplan i den skotska högstaligan. Rangers toppar tabellen med två poäng ner till rivalen Celtic på andra plats i högstaligan.

Melker Hallberg, St. Johnstone - 1/0

Hallberg lämnade i förra veckan Hibernian för spel med ligakonkurrenten St. Johnstone i Skottland. St. Johnstone är jumbo med 15 poäng efter 22 matcher i den skotska högstaligan.

Carl Starfelt, Celtic - 30/0

Starfelt kom i förra veckan till spel i 90 minuter i två ligamatcher. Först vann Celtic med 2-1 mot Heart of Midlothian borta och sedan vann storklubben med 1-0 mot Dundee United hemma. Celtic är på andra plats med två poäng upp till rivalen Rangers i serieledning i den skotska högstaligan. På onsdag ställs Celtic mot just Rangers hemma i ett glödhett derby och Starfelt är, enligt den skotska tidningen Glasgow Times, taggad inför matchen: ”Vi är ett bättre lag nu än i den senaste Rangers-matchen (1-0-förlust för Celtic. Jag hoppas att vi kan visa det på onsdag kväll”. Han fortsätter om toppstriden: ”Det är fortfarande tidigt. Vi vill inte titta för mycket på tabellen. Självklart vill vi verkligen vinna matchen på onsdag, men vi måste vara fokuserade på alla matcher”.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 0/0

Watson lämnade nyligen Mjällby AIF för spel i den slovenska storklubben NK Maribor. Maribor toppar den slovenska högstaligan, som i dagsläget har uppehåll. Watson kom därmed inte till spel i någon tävlingsmatch i förra veckan, men spelade från start och fick 61 minuter på planen i träningsmötet med Levski Sofia (2-2) under lagets träningsläger i Belek, Turkiet.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 25/8

Den tidigare AIK-anfallaren spelade inte någon match med Real Sociedad i förra veckan. Real Sociedad är på sjätte plats i La Liga. Under senaste tiden har Isak ryktats vara aktuell för Arsenal och Milan, men än så länge är han kvar i ”La Real” med ett kontrakt till sommaren 2026.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 10/1

Guidettis Alavés spelade inte någon match i förra veckan. Alavés är nästjumbo och riskerar därmed nedflyttning till den spanska andraligan. Guidetti sitter på ett utgående avtal med det spanska laget.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 16/0

Augustinssons Sevilla spelade inte någon match i förra veckan. Sevilla är på andra plats med fyra poäng upp till Real Madrid i serieledning i den spanska högstaligan.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 0/0

Den tidigare Kalmar FF-yttern anslöt i förra veckan till den sydkoreanska klubben Jeju United. Förra säsongen slutade klubben på fjärde plats i den sydkoreanska högstaligan. Årets säsong drar igång den 20 februari med spel mot Pohang på hemmaplan i ligan.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hansson var i förra veckan utanför lagets matchtrupp, då det blev seger mot Muang Thong United med 1-0 på bortaplan i den thailändska högstaligan. Buriram United toppar ligatabellen.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairag var i förra veckan utanför truppen när det blev seger med 3-2 mot Port på hemmaplan i den thailändska högstaligan. Chonburi är tvåa med sex poäng upp till Buriram United i serieledning.

William Weidersjö, Port FC - 0/0

Den 20-årige mittfältaren tog i förra veckan steget från Hammarby TFF och ettan till Port FC i den thailändska högstaligan. Port är placerat på sjunde plats i ligaspelet.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 20/1

Den svenske U21-landslagsbacken spelade inte någon tävlingsmatch med Slavia Prag i förra veckan i Tjeckien. Däremot startade han i träningsmötet med Banik Ostrava, som slutade med 4-2-seger på hemmaplan. Slavia Prag toppar den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 19/0

Durmaz kom inte till spel i någon tävlingsmatch i förra veckan. Fatih Karagümrük är på tolfte plats i den turkiska högstaligan.

Eric Björkander, Altay SK – 15/1

Björkander kom inte till spel i någon tävlingsmatch i förra veckan. Altay är nästjumbo och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 22/0

Holmén kom inte till spel i någon tävlingsmatch i förra veckan i Süper Lig. Rizespor är på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Deniz Hümmet, Caykur Rizespor - 20/1

Hümmet kom inte till spel i någon tävlingsmatch i förra veckan i Süper Lig. Rizespor är på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 25/6

Forsberg åkte i december i fjol på en muskelskada nära höftleden i vänster lår, men är nu tillbaka i träning igen. I måndags bekräftade tränaren Domenico Tedesco att svensken kommer vara en del av lagets matchtrupp till lördagens bortamöte med Bayern München i Bundesliga. Då kan det därmed bli comeback. RB Leipzig är placerat på sjätte plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln – 21/2



Andersson spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. Köln är på åttonde plats i Bundesliga.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 20/1

Nilsson spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. Bielefeld är på 14:e-plats i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 21/5

Hrgota spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. Greuther Fürth är jumbo med tio poäng efter 20 spelade matcher i Bundesliga. Fürth har elva poäng upp till Wolfsburg på säker mark i tabellen.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 0/0

Målvakten lämnade nyligen Molde för Greuther Fürth, men spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. Fürth är jumbo och har elva poäng upp till Wolfsburg på säker mark i Bundesliga.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 7/0

Ohlsson spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. St. Pauli är tvåa i 2. Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 14/0

Smith spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. St. Pauli är tvåa i 2. Bundesliga.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 17/0

Ingelsson spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. Hansa Rostock, som är nykomling, är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 3/0

Förling spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. Hansa Rostock, som är nykomling, är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

Niklas Hult, Hannover 96 - 20/0

31-åringen spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. Hannover är på 13:e-plats i 2. Bundesliga.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 19/1

Peterson spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. Düsseldorf är på 15:e-plats i 2. Bundesliga.

Marko Johansson, Hamburg - 7/2

Den tidigare Malmö FF-målvakten spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. HSV är på femte plats i 2. Bundesliga.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 14/0

Isherwood spelade inte någon tävlingsmatch förra veckan. Darmstadt toppar 2. Bundesliga.

UKRAINA

Douglas Bergqvist, Tjornomorets - 0/0

Bergqvist spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. Tjornomorets är på 13:e-plats i den ukrainska högstaligan.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Orlando City åkte i fjol ut i åttondelsfinalen/divisionskvartsfinalen i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Tinnerholm drog i fjol av sin ena hälsena och blir borta från spel under en längre tid. New York City vann i fjol MLS-slutspelet.

Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Lundqvists Houston Dynamo slutade i fjol som jumbo i den västra divisionen och missade MLS-slutspelet.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Den svenske backen blev nyligen draftad av San Jose Earthquakes från Clemson University.

ÖSTERRIKE

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 21/3

Austria Klagenfurt spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan, då det är vinteruppehåll i Österrike. Austria Klagenfurt är på fjärde plats i ligan.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 18/1

Den tidigare Malmö FF-anfallaren blev nyligen utlånad från Ålborg till österrikiska WSG Tirol fram till sommaren 2023. Tirol är på tionde plats i Österrikes högstaliga.