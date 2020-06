SVENSKKOLLEN: Målsuccé för doldis i Finland

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan. BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Den belgiska ligan avslutades i förtid. Nygren har fått ytterligare konkurrens sedan Genk värvat skyttekungen från nederländska Eredivise, Cyriel Dessers för fyra miljoner euro. Heracles-anfallaren delade med sina 15 mål skytteligavinsten med Steven Bergwijn, nu i Tottenham Hotspur.

Mikael Lustig, Gent – 30/0

Allt mer pekar på att Lustig får se sig om en ny arbetsgivare i sommar. Tidningen Het Laaste Nieuws skriver att Gent är nära att värva Nurio Fortuna från ligakonkurrenten Charleroi vilket skulle göra svensken överflödig efter bara en säsong. Enligt Sportbladet har Malmö FF följt Lustig länge men till slut bestämt sig för att inte gå vidare med intresset för högerbacken.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/2

23-åringen åkte på två tunga knäskador under samma säsong. Nu skriver Het Laaste Nieuws att forwarden var tillbaka när Mechelen inledde försäsongsträningen i veckan.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Högerbacken fick en hel del speltid inledningsvis när han köptes från Waasland-Beveren sommaren 2018. Efter att Demir hamnat i frysboxen och sedan åkt på en höftskada har det uppstått en tvist med Zulte-Waregem. Belgisk media rapporterar att 30-åringen slutade att få betalt och valde att ta ärendet till Fifa. Spelarens advokater säger till Sporza att klubben sedan betalat Demir - därför slapp klubben något straff fastän Fifa fördömt Zulte-Waregems agerande. Erdin Demir har kontrakt över nästa säsong med klubben.

BULGARIEN

Mirza Hasanbegovic, Lokomotiv Plovdiv – 0/0

18-åringen har ännu inte debuterat för den bulgariska ligatvåan.

CYPERN

Linus Hallenius, APOEL Nicosia – 24/7

Den cypriotiska ligan avslutades i förtid av fotbollsförbundet.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 28/10 nollor

Efter en mardrömsmatch mot Esbjerg har Carlgren hållit nollan två omgångar i rad. Randers besegrade Hobro med 4-0 och spelade sedan mållöst mot Horsens. Carlgren fick betyget 3/6 av Ekstra Bladet efter vinsten och en fyra, bäst i laget, när laget spelade 0-0 i nedflyttningsserien.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 38/1

Vänsterbacken hoppade in i 2-0-vinsten mot Aalborg och spelade hela matchen när FCK fick 1-1 mot Brøndby. För den insatsen gavs Bengtsson betyget 3/6.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 35/0

Satt på bänken i båda FC Köpenhamns matcher.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 33/9 nollor

Målvakten fick en fyra av Ekstra Bladet efter Aalborgvinsten och betyget fem för derbyinsatsen, där han släppte in kvitteringen i den 89:e minuten. FCK ligger åtta poäng bakom serieledande Midtjylland.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 29/1

Fick betyget tre både mot Brøndby och Aarhus. 23-åringen säger till Herning Folkeblad att han trivs i Midtjylland och för stunden inte drömmer om en flytt till någon större klubb.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 23/2

20-åringen har kommit igen starkt efter en tung inledning på året. I 0-0-mötet med Brøndby spelade Cajuste 74 minuter och fick en trea av Ekstra Bladet. Han fick en fyra mot Aarhus trots att Midtjylland hade en 3-1-ledning med kvarten kvar men ändå förlorade matchen. Till Herning Folkeblad säger mittfältaren att han fått ros från alla, även tränarna, för de senaste insatserna. Cajuste säger också att han ofta drabbades av kramp efter flytten från Örgryte för två år sedan till tidningen som beskriver spelaren som en “rå diamant”.

Simon Tibbling, Brøndby – 22/1

Fick halvtimmeslånga inhopp både mot Midtjylland och FC Köpenhamn.

Simon Hedlund, Brøndby – 35/5

Byttes ut med 20 minuter kvar mot Midtjylland och fick bara betyget två. Det blev däremot en fyra av Ekstra Bladet i Köpenhamnsderbyt men inga mål än under mästerskapsserien för anfallaren.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 27/9

Efter förlusten mot FCK blev det 0-4 mot FC Nordsjælland. Målvakten fick betyget 3/6 i den förra men stod inte i den senare matchen på grund av skada. Andreas Hansen tog över målvaktssysslan och AaB-tränaren Jacob Friis säger till sajten Bold att Hansen är redo att ta över om det kommer ett bud på Rinne som klubben inte kan tacka nej till.

Nils Backman, Aarhus GF – 24/0

Skadad och missade 2-1-vinsten mot Nordsjælland men var tillbaka i truppen senast. Dock inte med på bänken mot Midtjylland.

William Eskelinen, Aarhus GF – 25/9

Målvakten fick en tvåa mot Nordsjælland och betyget tre mot Midtjylland.

Shkordan Maholli, Silkeborg – 16/2

Efter två korta inhopp var anfallaren inte med i truppen när laget spelade mållöst mot Lyngby och förlorade 1-2 mot SønderjyskE. Silkeborg ligger hopplöst sist i nedflyttningsserien.

Franz Brorsson, Esbjerg – 6/1

Bänkades i 2-2-matchen mot Horsens och fick hoppa in under de sista åtta minuterna i 1-3-förlusten mot Hobro. FotbollDirekt skriver att Malmö FF försökt bryta låneavtalet i förtid med Esbjerg sedan Rasmus Bengtssons skada. Danskarna har nekat och har rätten att använda mittbacken juli ut. En kompromiss är ändå tänkbar eftersom den danska säsongen tar slut 20 juli.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 14/1

Det egyptiska sportministeriet låter klubbar återvända i träning den 20 juli men många av Premier League-lagen uppges vägra en återstart av säsongen enligt sajten Futaa.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 36/1

Mittbacken spelade 78 minuter mot Tottenham i Premier Leagues återstart. United fick 1-1 på bortaplan och VNL gavs betyget 5/10 efter ett försvarshaveri som föranledde Spurs ledningsmål.

Emil Krafth, Newcastle United – 14/0

Satt på bänken hela matchen när laget besegrade Sheffield United med 3-0 på hemmaplan.

Pontus Jansson, Brentford – 26/0

Mittbacken var tillbaka i tävlingsspel för första gången sedan en höftskada drabbade honom i januari. Det blev 90 minuter mot lokalrivalen Fulham och Brentford vann med 2-0. Segern gör att laget bara är en poäng bakom Fulham på tredjeplatsen och skaffar sig andrum ned till den sista playoff-platsen. Brentford möter Championship-ettan West Bromwich på fredag och Jansson sa efter matchen att laget måste gå för direktuppflyttning. Vid vinst så är laget bara fem poäng ifrån West Brom med sju omgångar kvar.

Niclas Eliasson, Bristol City – 37/3

24-åringen var tillbaka i elvan när City förlorade med 1-3 på bortaplan mot Blackburn. Eliasson fick betyget 6/10 av tidningen Bristol Post och blev utbytt mot slutet. Förlusten gör att laget är två poäng bakom playoff-platserna och har fyra lag att passera upp dit. Yttern kommer spela klart säsongen i City och vd:n Mark Ashton säger till Bristol Post att Eliassons framtid avgörs först efter det.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 17/2

Inte med i truppen mot West Brom och ser ut att lämna klubben vid månadsskiftet.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 5/1

Den finländska ligan startar den 1 juli. I torsdags spelade Mariehamn en träningsmatch mot FC Åland, och vann med 5-0. Backaliden spelade hela matchen och gjorde fyra (!) mål. Bland annat bjöd forwarden på ett chippmål, enligt Mariehamns hemsida.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 5/0

Fick inleda på bänken mot FC Åland men hoppade in i den 73:e minuten.

Jakob Tånnander, HJK - 2/0

Målvakten fick inte chansen mellan stolparna i åttondelsfinalen av finska cupen, mot KPV, förra tisdagen. Tånnander satt på bänken när HJK vann med 2-0.

Tatu Varmanen, TPS - 6/0

TPS slog TiPS i åttondelsfinalen av finska cupen med 6-0 förra tisdagen. Varmanen startade matchen och blev utbytt i den 78:e minuten.

Yassin Housni, TPS - 1/0

Forwarden har tidigare spelat juniorfotboll för Djurgården och Hammarby. Nu har han värvats till TPS från Gefle. I cupåttondelen mot TiPS gjorde 22-åringen tävlingsdebut för sitt nya lag. Housni hoppade in i den 68:e minuten.

GIBRALTAR

Lukas Corner, Europa Point FC 9/8

Gibraltars högstaliga är avslutad, efter beslut från fotbollsförbundet.

Hassan Kanneh, Europa Point FC 0/0

Gibraltars högstaliga är avslutad, efter beslut från fotbollsförbundet.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 26/0

Högerbacken missade helgens möte med Olympiakos (förlust med 3-0) på grund av skada, enligt grekisk media. Johanssons kontrakt går i nuläget ut den 30 juni och hans tid i Panathinaikos kan alltså snart vara slut.

Niklas Hult, AEK Aten – 15/0

Vänsterbacken satt på bänken under hela matchen när AEK spelade 2-2 mot Aris i lördags. Storklubben ligger trea i den grekiska ligan, men har inte chans på titeln som Olympiakos redan säkrat.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Närmar sig spel.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 25/1

Skadad och missade helgens match mot Xanthi (1-1).

Admir Bajrovic, Panetolikos – 25/9

Forwarden hoppade in i den 81:a minuten mot Xanthi och blev poängräddare för Panetolikos. Bajrovic nätade nämligen två minuter efter att han kom in. Målet gav 1-1 och det gör att laget fortsatt har två poäng ner till just Xanthi på kvalplats i kampen om ett nytt kontrakt.

Daniel Larsson, Aris – 34/5

Forwarden fick inleda 2-2-mötet med AEK på bänken, men hoppade in redan i den 30:e minuten.

Daniel Sundgren, Aris – 19/0

Högerbacken var inte med i truppen mot AEK.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 11/0

Backen startade igen i omgång två av den isländska ligan. Då vann Valur med 3-0 borta mot Grotta. Starke Hedlund blev utbytt i den 81:a minuten.

Marcus Johansson, IA – 2/0

Backen fick hoppa in i den 75:e minuten mot FH (förlust med 2-1) i helgen. Därmed har Johansson gjort sitt första ligaframträdande för säsongen.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 17/3

Målvakten bänkades i Serie A-omstarten i lördags. Då föll Cagliari med 2-1 mot Hellas Verona.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 10/4

Forwarden är skadad och enligt rapporter i italiensk media kan han göra comeback i slutet av juni/början av juli.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Juventus) – 27/5

Supertalangen spelade hela matchen i Parmas omstart av Serie A. Borta mot Torino blev det 1-1. Efter matchen satte Parmas tränare Roberto D'Aversa press på svensken genom att säga: "Han måste visa att Juventus gjorde rätt i att investera i honom". La Gazzetta dello Sport skrev också följande under måndagen: "Vad har hänt med Kulusevski?”. Det följs av: ”Kulusevski verkade på nedgång redan innan uppehållet och första intrycket efter återstarten mot Torino är att han inte längre flyger som under första halvan av säsongen".

Riccardo Gagliolo, Parma – 26/0

Spelade hela matchen mot Torino som vänsterback.

Albin Ekdal, Sampdoria – 24/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Sampdoria föll med 2-1 mot Inter i söndags. Ekdal har en poäng ner till nedflyttningsplats i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 15/0

Mittfältaren startade i omstarten av Serie A, mot Juventus, under måndagen. Men Svanberg blev utbytt i den 57:e minuten och Bologna föll med 2-0.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 23/2

Udinese spelar sin första ligamatch efter omstarten under tisdagen.

Sebastian Eriksson, Genoa - 0/0

Genoa spelar sin första ligamatch efter omstarten under tisdagen.

Samuel Gustafson, Cremonese – 12/0

Mittfältaren fick hoppa in direkt efter paus i omstarten av Serie B mot Ascoli i förra veckan. Då vann Cremonese med 3-1. Mot serieledaren Benevento i helgen blev det dock förlust med 1-0 och Gustafson satt på bänken under hela matchen.

Samuel Armenteros, Crotone – 18/5

Forwarden startade mot Chievo i lördags men blev utbytt, mållös, i den 72:a minuten. Matchen slutade 1-1. Crotone är tvåa i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 18/2

Lördagens match mot nästjumbon Trapani blev en missräkning för tabelltrean Frosinone. Den slutade nämligen 0-0. Rohdén startade och blev utbytt i den 88:e minuten.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Mittbacken var inte med i truppen till mötet med Crotone i helgen.

Jonathan Morsay, Chievo - 2/0

Den tidigare Sundsvall-spelaren hoppade in i den 69:e minuten mot Crotone i helgen. Chievo fick med sig 1-1 på bortaplan mot serietvåan, efter att ha gjort mål sent.

Robin Simovic, Livorno - 2/0

Forwarden fick inte hoppa in i Serie B-omstarten mot Cittadella (förlust med 2-0). Laget är klar jumbo i andraligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Den kanadensiska ligan har inte dragit igång.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Den kinesiska ligan är uppskjuten till följd av coronaviruset.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 0/0

Den kinesiska ligan är uppskjuten till följd av coronaviruset.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 29/9

Den nederländska ligan är avslutad. Utrecht slutade sexa och missade playoff. Det blev sex mål och sex assist på 23 starter.

Kristoffer Peterson, Utrecht (Utlånad från Swansea) – 8/2

Den nederländska ligan är avslutad. Utrecht slutade sexa och missade playoff. Det blev fem starter och ett mål.

Sebastian Holmén, Willem II – 27/1

Willem II blev femma i ligan. Den svenske försvararen blev framröstad till säsongens spelare av fansen.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 17/3

Tre mål på 15 matcher blev det för Groningen som slutade nia.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 23/6

Fem mål på 20 matcher. Groningen slutade nia.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 10/2

Fyra starter och sju inhopp med facit två mål blev det för anfallaren. Groningen slutade nia.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 22/0

Slutade trea från slutet i ligan.

Pontus Dahlberg, FC Emmen (Utlånad från Watford) - 0/0

Hann inte stå en enda match i mittenlaget. Nu går låneavtalet ut och han tillhör Watford igen.

Emil Hansson, RKC Waalwijk (Utlånad från Hannover) - 7/1

Har haft det lite stökigt och ska nu försöka få ordning på det. Var utlånad från Hannover till Waalwijk som slutade sist i ligan. Svensken gjorde ett mål på sju starter. Nu lämnar han klubben och flyttar till Fortuna Sittard som slutade trea från slutet.

Rami Hajal, Heerenveen - 7/0

Mittfältaren gjorde fem inhopp i mittenlaget.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 2/1

Först 0-0 mot Rosenborg och sedan hela 7-2 hemma mot Ålesund. Först blev det 90 minuter mot Rosenborg och sedan 73 minuter mot Ålesund. I segern gjorde Kalludra ett mål och en assist.

Andreas Linde, Molde – 2/0

Fin start på säsongen för Molde. Först 4-1 mot Ålesund och sedan 1-0 mot Rosenborg. Linde stod i båda matcherna.

Mattias Moström, Molde – 1/0

Fin start på säsongen för Molde. Först 4-1 mot Ålesund och sedan 1-0 mot Rosenborg. Moström hoppade in efter 63 minuter, vid ställnings 3-1, mot Ålesund, och satt sedan på bänken mot Rosenborg.

Marcus Sandberg, Stabæk – 2/1 nollor

0-0 mot Mjöndalen och 2-2 mot Vålerengen. Sandberg stod i båda.

Anton Kralj, Sandefjord - 2/0

2-1 mot Odd och 2-2 mot Start. 90 minuter i första och två minuter i andra.

William Kurtovic, Sandefjord - 2/0

Hoppade in efter 65 minuter och spelade fram till det avgörande målet mot Odd. Sedan 90 minuter mot Start.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 2/0

Två tunga förluster för Sarpsborg. 0-1 mot både Vålerenegn och Mjöndalen. Mitov-Nilsson stod i båda.

Anton Salétros, Sarpsborg (Utlånad från Rostov) - 2/0

90 minuter i båda 0-1-förlusterna, mot Vålerengen och Mjöndalen.

Kevin Kabran, Start - 2/0

2-2 mot Strömsgodset och då spelade Kabran i 90 minuter och assisterade till lagets andra mål. Även 90 minuter mot Sandefjord och spelade då fram till det första målet.

Dino Islamovic, Rosenborg - 2/0

Spelade i 74 minuter i 0-0-matchen mot Kristiansund och 88 minuter i 0-1-förlusten mot Molde.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 11/1

Ligan är inte igång.

POLEN

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 7/3

Spelade 90 minuter när det blev 0-1 mot Gdansk. Cibickis lag är sist i ligan. Sex starter och fyra inhopp har det blivit för Cibicki. Tre mål.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 8/0

2-1 mot Vitorul och Berisha fick 73 minuter, sedan 90 minuter i 0-1-förlusten mot Academica Clinceni. Berishas lag är tre från slutet.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 24/1

Den ryska ligan har varit uppskjuten och FC Krasnodar ska återuppta säsongen på lördag.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Rehabiliterar sig från den allvarliga knäskadan han ådrog sig i juni och enligt tränaren Murad Musayev ligger ytterforwarden före i tidsschemat. I januari tränade Claesson på Kaknäs i Stockholm och han sade då att han inte gett upp hoppet om att spela EM, som nu dock är flyttat till sommaren 2021.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 25/6

Den ryska ligan har varit uppskjuten och FC Krasnodar ska återuppta säsongen på lördag. Berg förlängde nyligen kontraktet som nu sträcker sig till sommaren 2021.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 12/0

Var inte med när det blev 1-10 mot Sochi. Rostov hade sex positiva coronafall. Det ledde till att man isolerade truppen med förhoppningen att skjuta upp mötet. Men det vägrade Sochi att gå med på. Så Rostov ställde upp med juniorlaget.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 23/8

Spelade fram till 3-0-målet i 3-2-segern mot Arsenal Tula. Larsson startade och spelade i 84 minuter. Laget ligger sexa.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 5/0

90 minuter i 2-1-segern mot Ural. Laget kämpar i botten och är sexa från slutet.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 6/0

Spelar på lördag.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem – 20/9

Ligan avslutades i mars och Strandbergs lag kom trea från slutet.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 15/4

Gjorde lagets mål i 1-1-matchen mot fyran Servette. Gerndt spelade i 80 minuter och hans lag ligger sjua.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

Var inte med i truppen.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 10/0

Började på bänken och kom in med 13 minuter kvar när det blev 1-2 mot Luzern. Basel är trea.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 0/0

Den skotska ligan har avslutats i förtid till följd av coronapandemin. Rangers slutade på andraplats i högstaligan. Helander fick under säsongen en hel del speltid, men var skadad från mitten av december och gjorde därmed senast en tävlingsmatch med laget den 8 december i fjol mot Celtic i den skotska ligacupen.

Melker Hallberg, Hibernian – 0/0

Den skotska ligan har avslutats i förtid till följd av coronapandemin. Hibernian slutade på sjundeplats i högstaligan. Hallberg fick under säsongen gott om speltid.

SLOVAKIEN



Malkolm Moenza, Spartak Trnava – 6/0

Moenza gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Dunajska Streda i den slovakiska högstaligan. Trnava är femma i ”mästerskapsserien”, då serien har blivit uppdelad i en ”mästerskapsserie” och en ”nedflyttningsserie”.



Dijan Vukojevic, Spartak Trnava – 2/0

Vukojevic satt i helgen på bänken i 90 minuter i 2-0-förlusten mot Dunajska Streda i den slovakiska högstaligan. Trnava är femma i ”mästerskapsserien”, då serien har blivit uppdelad i en ”mästerskapsserie” och en ”nedflyttningsserie”.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 37/14

Isak kom i förra veckan till spel i två matcher i La Liga. Först fick han ett 27 minuter långt inhopp i 2-0-förlusten mot Alavés och därefter spelade han i helgen från start och gjorde 79 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Real Madrid. Senast svensken blev målskytt i La Liga var den 9 februari i år mot Athletic Club. Spanska tidningen Mundo Deportivo skrev, efter mötet med Real Madrid, så här om Isaks insats: ”Störde inte, långa löpningar utan ändamål och skott från distans - det var desperat”.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 3/0

Den thailändska högstaligan har inte dragit igång efter coronavirusets utbrott. Ligan planeras starta den 12 september i år och ska sedan pågå fram till den 15 maj 2021.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 17/4

Moberg Karlsson kom i förra veckan till spel i två matcher. Först hoppade han in i den 88:e minuten i 2-1-segern mot Viktoria Plzen i semifinalen i tjeckiska cupen. Därmed är nu Sparta Prag klart för cupfinal den 1 juli mot Slovan Liberec. Därefter startade svensken i helgen i 4-1-segern mot just Slovan Liberec i ligan och blev utbytt efter 76 minuters spel. Sparta Prag är sålunda just nu trea i den tjeckiska högstaligan.



TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 12/0

Durmaz fick i helgen ett tio minuter långt inhopp mot Gaziantep (3-3) i Süper Lig. Det var svenskens första match sedan cupmötet med Alanyaspor den 5 februari i år och första ligamatch sedan ligamötet med just Alanyaspor den 8 december i fjol. Galatasaray är placerat på fjärdeplats i den turkiska högstaligan.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 15/4

Nordfeldt gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Kayserispor i den turkiska högstaligan. Genclerbirligi är på tolfteplats i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 31/2

Wendt, som nyligen skrev på ett nytt kontrakt till sommaren 2021, startade i förra veckan och gjorde 90 minuter i 3-0-segern mot Wolfsburg, men fick däremot vara nöjd med ett sex minuter långt inhopp i helgen i 3-1-segern mot Paderborn i Bundesliga. Mönchengladbach är fjärdeplats i ligaspelet.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 13/0

Augustinsson var i förra veckan utanför Bremens matchtrupp i 1-0-förlusten mot Bayern München i ligan och hoppade sedan i helgen in i halvtid i 3-1-förlusten mot Mainz i Bundesliga. Bremen är därmed, inför den sista omgången, nästjumbo i ligaspelet. Bremen har två poäng upp till Fortuna Düsseldorf på kvalplats och åtta poäng upp till Augsburg på säker mark. Därmed krävs seger i sista omgången på lördag mot Köln för att ha chans på ett nytt kontrakt via kvalspel. Düsseldorf ställs i sin tur i sista omgången mot Sebastian Anderssons Union Berlin på bortaplan.

Felix Beijmo, Greuther Fürth (utlånad från Werder Bremen) – 5/0

Beijmo har det just nu tufft med att få speltid. I förra veckan blev han, precis som i de föregående sex ligamatcherna, kvar på bänken under hela mötet med Heidenheim (0-0) i den tyska andraligan och därefter fick han i söndags ett inhopp på övertid mot Bochum (2-2) i ligaspelet. Greuther Fürth är, med en omgång kvar av säsongen, på åttondeplats i andraligan och har därmed inte chans på uppflyttning. Samtidigt har Beijmos andra klubb Werder Bremen det tufft i Bundesliga. Med en omgång kvar av säsongen är Bremen nästjumbo i högstaligan.

Robin Quaison, Mainz – 32/13

Quaison satt i förra veckan på bänken i 90 minuter i 2-0-segern mot Borussia Dortmund och stod därefter i helgen för ett mål i 3-1-segern mot Werder Bremen. Mot Bremen spelade svensken från start och blev även varnad i första halvlek, samtidigt som han blev utbytt i halvtid. Mainz är, med en omgång kvar av säsongen, på 13:e-plats i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 30/10

Forsberg hoppade i förra veckan in och gjorde 27 minuter på planen mot Fortuna Düsseldorf (2-2) och startade därefter i helgen i 2-0-förlusten mot Borussia Dortmund i Bundesliga. Mot Dortmund blev svensken utbytt efter 75 minuter. Leipzig är därmed nu på tredjeplats i den tyska högstaligan. Efter förlusten mot Dortmund sa Forsberg så här enligt Leipzigs Twitter-konto: ”Vi gjorde för många misstag och saknade vårt vanliga lugn med bollen. Vi hade hoppats på att vinna, men vi är glada över att vi är så gott som klara för spel i Champions League”.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 36/13

Andersson startade i förra veckan mot Paderborn (1-0-seger) och mot Hoffenheim (4-0-förlust) i ligan. Mot Paderborn blev det 88 minuter på planen och mot Hoffenheim blev det 85 minuter på planen, samt en varning i andra halvan av matchen. Union Berlin är därmed, med en omgång kvar av säsongen, på tolfteplats i Bundesliga.

Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 27/6

Gyökeres startade i förra veckan i två matcher, först i 4-0-förlusten mot Hannover och därefter mot Jahn Regensburg (1-1) i den tyska andraligan. Mot Hannover gjorde han 73 minuter på planen och mot Jahn Regensburg blev han utbytt med tio minuter kvar av ordinarie tid. St. Pauli är nu, med en omgång kvar av säsongen, på 14:e-plats i den tyska andraligan och har därmed redan säkrat ett nytt kontrakt i serien.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 25/0

Ohlsson är ordinarie i St. Pauli och gjorde i förra veckan två nya matcher i den tyska andraligan. I 4-0-förlusten mot Hannover blev det 54 minuter på planen mot Jahn Regensburg (1-1) i helgen gjorde svensken 90 minuter på planen. St. Pauli är nu, med en omgång kvar av säsongen, på 14:e-plats i den tyska andraligan och har därmed redan säkrat ett nytt kontrakt i serien.

Mikael Ishak, Nürnberg – 12/0

Ishak blev i förra veckan, efter fyra raka starter, kvar på Nürnbergs bänk i 90 minuter mot Wehen Wiesbaden (6-0-seger) och mot Stuttgart (6-0-förlust) i den tyska andraligan. Nürnberg är därmed, med en omgång kvar av säsongen, på 15:e-plats i ligaspelet med två poäng ner till Karlsruher på negativ kvalplats och med fem poäng ner till Wehen Wiesbaden och Dynamo Dresden på 17:e- och 18:e-plats. På söndag väntar Holstein Kiel i sista omgången, medan Karlsruher ställs mot Greuther Fürth.

Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 25/0

Wahlqvist satt i förra veckan på bänken i 2-0-förlusten mot Holstein Kiel, men kom i helgen till spel i 1-0-segern mot Sandhausen. Mot Sandhausen hoppade han in i den 61:a minuten och fick därmed 29 minuter på planen i 2. Bundesliga. Dresden är nu, med en omgång kvar av säsongen, jumbo i ligaspelet med tre poäng upp till Karlsruher på negativ kvalplats och med fem poäng upp till Nürnberg på säker mark. Nästjumbon Wehen Wiesbaden har lika många poäng (32) som Dresden. På söndag väntar Osnabrück i sista omgången, medan Karlsruher ställs mot Greuther Fürth.

Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 24/4

Jeremejeff hoppade i förra veckan in och gjorde 33 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Holstein Kiel och var därefter utanför Dresdens matchtrupp i helgens 1-0-seger mot Sandhausen i den tyska andraligan. Dresden är nu, med en omgång kvar av säsongen, jumbo i ligaspelet med tre poäng upp till Karlsruher på negativ kvalplats och med fem poäng upp till Nürnberg på säker mark. Nästjumbon Wehen Wiesbaden har lika många poäng (32) som Dresden. På söndag väntar Osnabrück i sista omgången, medan Karlsruher ställs mot Greuther Fürth.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 31/10

Hrgota gjorde i förra veckan 82 minuter på planen mot Heidenheim (2-2) och därefter i helgen 90 minuter mot Bochum. Mot Bochum blev han dessutom noterad för första målet sedan i slutet av januari i år. Greuther Fürth är på åttondeplats i den tyska andraligan och har, med en omgång kvar av säsongen, ingen chans på uppflyttning till Bundesliga.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 31/1

Nilsson fick i tisdags förra veckan fira uppflyttning till Bundesliga, då Hamburg kryssade mot Osnabrück. Därefter missade han dock Bielefelds två ligamatcher förra veckan på grund av skada. Bielefeld vann med 1-0 mot Darmstadt och kryssade mot Karlsruher (3-3). Så här sa Nilsson till Fotbollskanalen efter uppflyttningen: ”Det är helt overkligt. Man insåg det ganska snabbt att man hade chansen till det här - och att få uppfylla den här drömmen som jag haft sedan min bror (Per Nilsson) gjorde samma sak är surrealistiskt. En fantastisk och magisk känsla”. Bielefeld är redan klart som seriesegrare i tyska andraligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0

Linnér fick, precis som Joakim Nilsson, i förra veckan fira uppflyttning till Bundesliga. Däremot kom han inte till spel i någon av förra veckans ligamatcher, då han blev kvar på bänken mot både Darmstadt (1-0-seger) och mot Karlsruher (3-3) i den tyska andraligan. Bielefeld är redan klart som seriesegrare i tyska andraligan.



John Guidetti, Hannover (utlånad från Deportivo Alavés) – 19/3

Guidetti hoppade i förra veckan in i två ligamatcher. Först fick han 19 minuter på planen i 4-0-segern mot St. Pauli och därefter gjorde han 25 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Erzgebirge Aue. Hannover är, med en omgång kvar av säsongen, på sjundeplats i den tyska andraligan. Laget har ingen chans på uppflyttning. Hannovers sportchef Martin Kind har tidigare gått ut med att han vill köpa loss svensken från Alavés, något som Guidetti möjligen samtycker med. Guidetti säger så här om ämnet till Hannoversche Allgemeine: ”För mig är det väldigt enkelt att svara på. Gillar jag Hannover? Ja, väldigt mycket. Jag älskar att tillbringa min tid här med det här laget. Om du älskar något har du självklart inget emot att stanna. Men under min karriär har jag lärt mig att de avgörande besluten inte alltid ligger hos spelaren. Just nu njuter jag av de fyra sista matcherna här - därefter får vi se hur det blir. Guidettis nuvarande avtal med Alavés sträcker sig över säsongen 2022.



USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew (utlånad till San Antonio FC) – 1/0

Sjöberg blev tidigare i år utlånad från Columbus Crew till San Antonio, men hann bara göra en match före corona-uppehållet. USL, divisionen som San Antonio spelar i, är fortsatt stoppad och planeras dra igång i mitten av juli.

Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

MLS-säsongen är fortsatt stoppad till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den 8 juli, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel. Tidigare i år tog förre Milan- och Manchester United-backen Jaap Stam över som ny chefstränare.

Robin Jansson, Orlando City – 2/0

MLS-säsongen är fortsatt stoppad till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den 8 juli, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel.

Gustav Svensson, Seattle – 1/0

MLS-säsongen är fortsatt stoppad till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den 8 juli, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel.

Anton Tinnerholm, New York City – 5/0

MLS-säsongen är fortsatt stoppad till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den 8 juli, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel.

Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 2/1

MLS-säsongen är fortsatt stoppad till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den 8 juli, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel.

Adam Lundqvist, Houston – 2/0

MLS-säsongen är fortsatt stoppad till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den 8 juli, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel.