SVENSKKOLLEN: Många svenskar har redan åkt ur högstaligorna - och fler riskerar degradering

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen - 12/0

Anfallaren gjorde comeback prick fyra månader efter den senaste matchen för Mechelen. Engvall satt först på bänken i 1-2-segern mot Standard Liège, och hoppade sedan in i den 79:e minuten när samma motstånd besegrades med 3-1 på hemmaplan.

- Klubben, tränaren, och spelarna vet vad jag kan göra. Jag tror också att jag fortfarande är samma spelare som före min skada, säger Engvall enligt tidningen Gazet van Antwerpen.

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 36/8

26-åringen assisterade till lagets andra mål i den första matchen mot Standard Liège. Mrabti spelade cirka 80 minuter i båda mötena. Mechelen toppar playoff-gruppen och innehar kvalplatsen till Conference League.

Victor Wernersson, KV Mechelen - 9/0

Vänsterbacken saknades i truppen mot Standard.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv - 15/1

Gjorde 90 minuter som vänstermittfältare i det mållösa mötet med Tsarsko Selo. Mot Cherno More Varna kom han in efter en timme och spelade nio minuter senare fram till Botev kvitteringsmål i 1-1-matchen.

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv - 9/0

20-åringen fanns inte med i truppen i ovanstående matcher.

CYPERN Junes Barny, EN Paralimniou - 14/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot Ethnikos (1-1). Hans lag ligger näst sist i nedflyttningsserien.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 35/10 nollor

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 26/6 nollor

Satt på bänken i 2-1-vinsten mot Brøndby. Tabelltrean FCK ligger tre poäng bakom huvudstadsrivalen efter segern.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 22/0

Högerbacken byttes ut på tilläggstid i den oavgjorda matchen mot Randers och fick en trea i betyg.

Jens Cajuste, FC Midtjylland - 38/1

Mittfältaren utgick i halvtid mot Randers. Som en följd fick han bottenbetyget ett av Ekstra Bladet.

Simon Hedlund, Brøndby - 31/9

Anfallaren gjorde mål för tredje matchen i rad när han kvitterade i den 39:e minuten mot FC Köpenhamn. 28-åringen fick betyget fyra, men hans lag är nu två poäng bakom serieledaren FC Midtjylland. Hedlund hyllades av tränaren Niels Frederiksen efter den näst senaste omgången, bland annat för att han i just den matchen spelade 20 minuter på en ovan vingbacksroll. ANNONS

- Jag tycker att han varit viktig hela tiden, men han har spelat på en högre nivå kontinuerligt under den senaste månaden eller så. Han har verkligen lyft sig och haft stabila, riktigt bra prestationer den senaste tiden, säger Brøndby-tränaren enligt bold.dk.

Oskar Fallenius, Brøndby - 4/0

Utanför truppen mot FCK, men 19-åringen gjorde dessförinnan två mål i reservlagsmatchen mot FC Nordsjælland.

Jacob Rinne, Aalborg BK - 29/7 nollor

Vaktade målet i 1-1-matchen mot redan nedflyttade Horsens.

Tim Prica, Aalborg BK - 24/5

Anfallaren är fortsatt formstark och kvitterade i den 64:e minuten mot Horsens. Tre minuter innan slutet missade dock 19-åringen en straff.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK - 9/1

Niklas Backman, Aarhus GF - 5/0

Mittbacken har fortfarande problem med sitt knä och missade matchen mot Nordsjælland.

William Eskelinen, Aarhus GF - 6/0 nollor

Målvakten satt på bänken när hans lag vann med 3-1 mot Nordsjælland.

Pierre Bengtsson, Vejle BK (utlånad från FC Köpenhamn) - 26/0

Vänsterbacken spelade fram till Vejles 2-1-mål mot Odense. Matchen slutade 2-2.

Diego Montiel, Vejle BK - 14/2

26-åringen har saknats i Vejles trupper under nedflyttningsseriens gång.

Daniel Svensson, FC Nordsjälland - 20/0

19-åringen blev kvar på bänken för första gången i år under 3-1-förlusten mot Aarhus.

Emil Holm, SønderjyskE - 16/3

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) - 11/3 nollor

31-åringen satt på bänken när Evertons hopp om Europaspel släcktes med en 0-1-förlust mot jumbon Sheffield United.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 41/1

Bänkades i förlusten mot Leicester (1-2) och spelade 90 minuter när United föll på nytt, med 2-4 mot Liverpool. Betyget blev 4/10 i tidningen Manchester Evening News.

Emil Krafth, Newcastle United - 19/1

26-åringen spelade mittback för andra matchen i rad och nickade in ledningsmålet mot redan klara mästaren Manchester City. Newcastle förlorade matchen med 3-4 och Krafth fick betyget 7/10 i tidningen Chronicle. ANNONS

Joel Mumbongo, Burnley - 7/0

Anfallaren har bara spelat med U23-laget den senaste månaden. Premier League-klubben har dock utnyttjat en option och förlängt 22-åringens kontrakt till nästa sommar, skriver Lancs Live.

Viktor Gyökeres, Coventry City (utlånad från Brighton) - 34/5

Coventry slutade på 16:e plats i The Championship.

Pontus Jansson, Brentford - 25/0

Brentford förlorade den första playoff-semifinalen mot Bournemouth på bortaplan med 1-0. Jansson blev varnad i den 47:e minuten.

Ken Sema, Watford - 41/6

Watford kom tvåa i tabellen och spelar i Premier League nästa säsong.

Viktor Johansson, Rotherham United - 20/3 nollor

Rotherham slutade näst sist och degraderas till League One. ANNONS

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn - 6/0

Mittbacken spelade 90 minuter i 2-0-förlusten mot KuPS.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors - 1/1 nollor

20-åringen höll nollan under årets första start när HJK besegrade Ilves med 0-3 på bortaplan.

Gustaf Backaliden, SJK - 7/0

Spelade 75 minuter som högerytter i 0-2-vinsten mot AC Oulu.

Philip Hellqvist, KuPS - 2/0

30-åringen spelade 25 minuter när FC Lahti besegrades med 2-4, men fanns inte med i truppen som besegrade IFK Mariehamn.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 30/4

Yttern spelade 76 minuter när Nimes förlorade med 5-2 hemma mot Lyon i söndags och blev nedflyttat till Ligue 2. Nantes, på kvalplatsen, vann sin match och därför är Nimes klart för degradering redan inför sista omgången.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Unge talangen var inte med i truppen till veckans A-lagsmatch. Caen vann med 2-1 mot Clermont och säkrade nytt Ligue 2-kontrakt.

Isak Pettersson, Toulouse - 4/2

Målvakten satt på bänken under den gångna veckans två matcher, som Toulouse kryssade. Poängtappen gjorde att laget slutade trea i Ligue 2 och inte tog den andra direktplatsen upp till Ligue 1. Nu väntar kvalspel.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 27/9

Forwarden spelade 90 minuter och en knapp halvtimme i de två matcherna under den gångna veckan. Fujairah föll mot Ajman (bottenkonkurrent) och Al Wahda. Nu är ligaspelet slut och Armenteros lag är klart för nedflyttning.

Nahir Besara, Hatta FC - 12/1

Den offensive mittfältaren spelade 90 minuter när Hatta förlorade säsongens sista match, mot Al Ain, med 1-0. Därmed är laget klart för nedflyttning till andraligan.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík - 5/1

Spelade vänsterback och gjorde både mål och assist när serieledaren körde över B68 Toftir med 8-0.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 34/0

Två 0-0-matcher, mot Panathinaikos och AEK, fick avsluta säsongen för Aris. De två poängen gör att man slutade trea i ligan och säkrade Europa-spel till nästa säsong. Sundgren spelade fem minuter mot Panathinaikos och hela matchen mot AEK.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 37/8

Forwarden startade i båda de två avslutande matcherna, mot Asteras Tripolis (1-1) och Aris (0-0). Tankovic byttes ut i den 65:e respektive 64:e minuten. Resultaten innebär att AEK slutade fyra i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 15/2

Backen haft haft en fin vecka. Först spelade han 90 minuter när Valur slog HK med 3-2 och därefter nätade han i 3-2-segern över KR under måndagen. Även då spelade Starke Hedlund hela matchen.

Johannes Vall, Valur - 5/0

Vall spelade 90 minuter både mot HK och KR.

Emil Berger, Leiknir - 7/3

Fick 61 minuters speltid mot KA (förlust med 3-0) och 90 minuters speltid i 3-0-segern mot Fylkir under den gångna veckan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 26/17

Forwarden missar resten av säsongen på grund av en knäskada och var inte med mot Torino (seger med 7-0) eller Cagliari (0-0). Milan ligger trea i Serie A med en omgång kvar att spela. En fjärdeplats ger Champions League-spel.

Dejan Kulusevski, Juventus – 45/6

Startade både mot Sassuolo (seger med 3-1) och Inter (seger med 3-2) under den gångna veckan. Stod för en assist i den första matchen. Juventus ligger femma inför sista Serie A-omgången.

Riccardo Gagliolo, Parma – 30/2

Backen spelade 63 minuter när Parma förlorade med 1-0 borta mot Lazio förra onsdagen men var sedan skadad mot Sassuolo (förlust med 3-1), enligt italienska medier. Parma är klart för nedflyttning till Serie B.

Albin Ekdal, Sampdoria – 32/2

Mittfältaren spelade hela matchen både mot Spezia (2-2) och Udinese (seger med 1-0). Sampdoria ligger nia i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 34/5

EM-aktuelle mittfältaren var ett frågetecken på grund av skadebekymmer inför måndagens Serie A-match mot Hellas Verona (2-2), enligt Il Resto del Carlino, och han missade drabbningen. Svanberg spelade dock 70 minuter i 2-0-förlusten mot Genoa förra onsdagen. Bologna ligger elva i Serie A.

Samuel Gustafson, Cremonese – 31/0

Serie B är slut. Cremonese slutade på plats 13.

Marcus Rohdén, Frosinone – 30/2

Serie B är slut. Frosinone slutade tia.

John Björkengren, Lecce - 25/1

Mittfältaren spelade 66 minuter i första kvalmatchen upp till Serie A. Lecce föll med 1-0 mot Venezia på bortaplan och nu väntar retur på hemmaplan.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 17/3

Högerbacken spelade hela matchen när hans lag slog Vegalta Sendai med 1-0 i lördags. Avispa Fukuoka ligger just nu femma i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Inte med i truppen till veckans två matcher. Har haft problem att komma in i Kina på grund av coronaregler.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 5/2

Mittbacken har redan nätat två gånger den här säsongen. Mot Tianjin Tigers kom andra målet, då Danielson höll sig framme på en hörna och pangade in matchens enda mål via ribban i den 80:e minuten. Han spelade 90 minuter då, precis so mot Shanghai i söndags. Då förlorade Dalian med 3-0 och laget har bara tagit en seger hittills den här säsongen.

Gustav Svensson, Guangzhou City - 5/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Cangzhou Mighty Lions i fredags. Drabbningen slutade 0-0.

MALTA

Bahrudin Atajic, Gzira United FC - 9/2

Idrottsevenemang är förbjudna på Malta och fotbollsförbundet har beslutat att ställa in resten av säsongen. Tabellen efter 23 omgångar gäller som sluttabell och därför är Gzira klart för Europa Conference League-kval till hösten. Laget slutade trea i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 20/2

Mittfältaren hoppade in i den 60:e minuten mot Sparta Rotterdam (0-0) i torsdags och sedan spelade han hela matchen mot PSV (1-1), då han även stod för en assist. Eredivisie är nu slut och Utrecht landade på en sjätteplats.

Emil Bergström, Utrecht – 9/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen mot Sparta Rotterdam men hoppade in i den 63:e minuten mot PSV.

Sebastian Holmén, Willem II – 33/3

Willem II säkrade nytt kontrakt till slut, efter två segrar på de två sista omgångarna. Holmén spelade 90 minuter i båda matcherna och gjorde det avgörande 2-1-målet i den sista matchen mot Fortuna Sittard. Laget slutade en poäng före Emmen som får försöka kvala sig kvar.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 19/0

Skadade sig för några veckor sedan och vänsterbacken missade även de två sista omgångarna av Eredivisie. Groningen slutade sjua efter 0-0 mot AZ och en 1-0-förlust mot Zwolle.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 25/3

Mittfältaren spelade hela matchen mot AZ och hoppade sedan in i den 57:e minuten mot Zwolle.

Paulos Abraham, Groningen - 13/2

Forwarden spelade 67 minuter mot AZ och fick sedan nöja sig med ett inhopp i den 76:e minuten mot Zwolle.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 31/6

Forwarden hoppade in i den 79:e minuten mot Emmen och gjorde ett tröstmål till 3-1, och därefter startade han mot Sparta Rotterdam (förlust med 2-1) i ligaavslutningen i söndags. Då blev Nygren utbytt i 88:e minuten. Heerenveen slutade tolva i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 14/0

Vänsterbacken satt på bänken under hela matchen mot Emmen och hoppade sedan in i 88:e minuten mot Sparta Rotterdam.

Rami Hajal, Heerenveen - 26/0

Mittfältaren hoppade in i 79:e minuten mot Emmen och i den 88:e minuten mot Sparta Rotterdam.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 34/1

Mittfältaren startade i båda de sista matcherna, mot Vitesse (3-3) och Willem II (förlust med 2-1). Han blev utbytt i den andra matchen, i den 71:a minuten. Fortuna Sittard slutade elva i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 33/2

Fick inget inhopp mot Vitesse men byttes in i den 66:e minuten mot Willem II.

Simon Tibbling, Emmen 19/0

Mittfältaren fick ingen speltid i de två sista omgångarna. Emmen vann båda sina matcher men får ändå nöja sig med en kvalplats, på grund av sämre målskillnad än RKC Waalwijk.

Jesper Karlsson, AZ 36/10

EM-aktuelle yttern spelade 72 minuter mot Groningen (0-0) och sedan 90 minuter i ligaavslutningen mot Heracles. Då gjorde Karlsson två mål när AZ vann med 5-0. Laget slutade trea i Eredivisie.

Kristopher Da Graca, VVV-Venlo, 21/0

VVV avslutade säsongen med tolv förluster och ett kryss på de sista 13 matcherna. Laget är nu klart för nedflyttning. Da Graca spelade 90 minuter i båda de sista matcherna, mot Ajax (förlust med 3-1) och Emmen (förlust med 4-0).

NORGE

Moonga Simba, Brann - 2/0

Den gångna veckan fick Simba göra debut för sin nya klubb då han hoppade in i hemmamötet med Vålerenga. Matchen slutade med 3-0-förlust för Brann som också förlorade med 4-0 borta mot Molde i helgen. Även då fick Simba speltid då han hoppade in med 20 minuter kvar av matchen.

Liridon Kalludra, Kristiansund - 0/0

Var inte med i truppen i Kristiansunds matcher den gångna veckan. Hur det har gått för Kalludras lag? En förlust mot Bodø/Glimt och en seger mot Vålerenga.

Andreas Linde, Molde - 3/2 nollor

Har spelat två matcher den gångna veckan. Dels stod Linde hela 3-3-mötet med Tromsø, dels stod Linde hela matchen mot Brann som Molde vann med 4-0.

Marcus Sandberg, Stabæk - 0/0 nollor

Stabæk har ännu inte spelat sin premiärmatch i Eliteserien.

William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Inte med i truppen när Sandegjord inledde årets ligasäsong med att förlora med 3-0 mot Mjøndalen.

Kevin Kabran, Viking - 3/0

Spelade från start när Viking förlorade med hela 5-0 mot Rosenborg i mitten av förra veckan. Kabran blev då utbytt efter drygt timmens spel. I helgen spelade Kabran åter igen från start, denna gång när Viking förlorade med 1-0 hemma mot Tromsø.

Anton Salétros, Sarpsborg - 1/0

Spelade hela Sarpsborgs ligapremiär mot Haugesund som slutade 0-0.

Guillermo Molins, Rosenborg - 2/1

Tävlingsdebuterade för sin nya klubb i torsdagens ligamöte med Viking som Rosenborg vann med hela 5-0. Molins hoppade in efter pausvilan och med en kvart kvar fastställde den tidigare MFF-forwarden slutresultatet i matchen då han stötte in bollen från nära håll. I helgens match mot Bodø/Glimt spelade sedan Molins från start och tackade för förtroende genom att spela fram till Carlo Holses vackra 1-1-mål i en match som slutade 2-2. Molins blev utbytt redan i halvtid.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 3/1

Ytterforwarden spelade från start i veckan möte med Viking och blev också målskytt då han stötte in en volley från ett par meters avstånd. Rosenborg vann till slut matchen med 5-0 och Vecchia blev utbytt med minuter kvar av matchen. I helgen spelade också Vecchia från start då Rosenborg kryssade, 2-2, borta mot Bodø/Glimt.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 2/1

Precis som Molins gjorde Wiedesheim-Paul debut i 5-0-segern mot Viking då han fick hoppa in med tio minuter kvar av matchen. I helgens möte med Bodø/Glimt fick den tidigare Halmstads BK-forwarden göra ytterligare ett inhopp och i matchens slutskede blev Wiedesheim-Paul poängräddare när han kliniskt tryckte dit ett avslut i bortre hörnet från en position till höger i straffområdet.

Adam Andersson, Rosenborg - 3/0

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Inte med i truppen mot varken Viking eller Bodø/Glimt.

Amor Layouni, Vålerenga - 3/0

Spelade från start när Vålerenga vann borta mot Brann i onsdags. Layouni blev utbytt med tio minuter kvar och i helgens möte med Kristiansund inledde Layouni också på bänken. Yttern fick dock hoppa in i halvlek och svarade också för assisten till Vidar Örn Kjartanssons reduceringsmål på tilläggstid. Hur matchen slutade? Med 2-1-seger för Kristiansund.

Axel Lindahl, Bodø/Glimt - 1/0

Blev kvar på bänken i Bodø/Glimts två matcher den gångna veckan. Dels när laget vann borta mot Kristiansund med 2-0, dels i 2-2-mötet med Rosenborg.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 12/2

Jesper Karlström, Lech Poznan - 18/0

Spelade från start i ligamötet med Gornik Zabrze som slutade 1-1. Karlström blev utbytt i mitten av andra halvlek. Den polska ligan är nu avslutade och Lech Poznan slutade på elfte plats vilket innebär att man spelar kvar i den polska högstaligan även kommande säsong.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 33/20

Forwarden skadade sig mot Wisla Krakow och fanns därför inte med i truppen i Lech Poznans 1-1-möte med Gornik Zabrze i helgen. Den polska ligan är nu avslutade och Lech Poznan slutade på elfte plats vilket innebär att man spelar kvar i den polska högstaligan även kommande säsong.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin - 4/0

Inte med i truppen när Pogoń Szczecin förlorade med 3-0 mot Rakow. Den polska högstaligan är nu avslutade och Cibickis Pogoń Szczecin slutade på tredje plats.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 32/3

Blev kvar på bänken hela matchen när Chindia Targoviste förlorade med 2-0 mot Viitorul.

Admir Bajrovic, Sepsi - 13/2

Bajrovic fanns inte med i truppen när Sepsi spelade oavgjort, 2-2, mot FCSB.

Jonathan Morsay, Dinamo Bukarest (utlånad från Chievo) - 19/2

Spelade från start för Dinamo Bukarest när laget ställdes mot Astra Giurgiu i semifinal i den rumänska cupen. Morsay blev varnad i matchen och i mitten av andra halvlek blev han dessutom utbytt. Hur det gick i matchen? Dinamo Bukarest åkte ut efter straffar och gick därmed inte vidare till final i turneringen.

I helgens ligamöte med Arges Pitesti inledde Morsay på bänken men fick hoppa in med knappt halvtimmen kvar att spela. Svensken fanns också på plan när Deian Sorescu avgjorde till Dinamo Bukarest fördel med sitt 2-1-mål med knappt tio minuter kvar att spela. Segern var livsviktig för Dinamo Bukarest som nu ser ut att klara spel i den rumänska högstaligan även kommande säsong. Med en match kvar i nedflyttningsserien är nu marginalen ner till nedflyttningsplats tre poäng och dessutom har Dinamo två lag mellan sig och laget som i nuläget åker ur den rumänska högstaligan.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar - 35/3

Spelade från start när Krasnodar avslutade årets ligasäsong genom att besegra Rostov på bortaplan. Hur det gick för Olsson? Mittfältaren gav sitt Krasnodar ledningen i slutet av första halvlek och svensken spelade också hela matchen. Den ryska ligan är nu avslutad och Krasnodar slutade på tionde plats vilket gör att man även spelar i den ryska högstaligan kommande säsong.

Viktor Claesson, FC Krasnodar - 33/8

Spelade hela matchen mot Rostov som Krasnodar vann med 3-1. Claesson svarade också för assisten till Wandersons 2-1-mål en kvart in i andra halvlek. Den ryska ligan är nu avslutad och Krasnodar slutade på tionde plats vilket gör att man även spelar i den ryska högstaligan kommande säsong.

Marcus Berg, FC Krasnodar - 31/12

Gjorde sin sista match för Krasnodar i helgen och avslutade med att göra ett inhopp på 20 minuter. Från och med i sommar spelar Berg för IFK Göteborg, vilket blev klart i slutet av mars. Den ryska ligan är nu avslutad och Krasnodar slutade på tionde plats vilket gör att man även spelar i den ryska högstaligan kommande säsong.

Pontus Almqvist, FK Rostov - 20/1

Inledde på bänken mot Krasnodar men fick hoppa in direkt i andra halvlek. Bidrog varken med mål eller assist i en match som Rostov förlorade med 3-1. Den ryska ligan är nu avslutade och Rostov slutade på nionde plats vilket innebär att man spelar kvar i den ryska högstaligan även kommande säsong.

Armin Gigovic, FK Rostov - 17/1

Precis som Almqvist inledde Gigovic på bänken i mötet med Krasnodar. Mittfältaren fick också hoppa in redan efter 30 minuter men bidrog varken med mål eller assist i 3-1-förlusten. Den ryska ligan är nu avslutade och Rostov slutade på nionde plats vilket innebär att man spelar kvar i den ryska högstaligan även kommande säsong.

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 30/15

Spelade hela matchen mot Akhmat Grozny som slutade 2-2. Larsson bidrog varken med mål eller assist men överlag har svensken svarat för en stark säsong i Ryssland. Hans 15 mål i ligan räckte till exempel till en tredjeplats i skytteligan. Poängen som Spartak fick med sig från mötet med Akhmat Grozny gjorde att man klarade att hålla andraplatsen i tabellen, vilket gör att laget får kvala till spel i Champions League kommande säsong.

Carl Starfelt, Rubin Kazan - 31/3

Rubin Kazan avslutade ligasäsongen genom att spela 1-1 hemma mot Rotor. Starfelt spelade från start men blev utbytt med fem minuter kvar. Den ryska ligan är nu avslutad och Rubin Kazan slutade på fjärde plats i ligan.

Filip Dagerstål, FK Khimki - 10/0

Khimki avslutade säsongen genom att spela oavgjort, 0-0, hemma mot Sotji. Dagerstål spelade hela matchen på det centrala mittfältet. Den ryska ligan är nu avslutad och Khimki slutade på åttonde plats i tabellen vilket innebär att man spelar kvar i den ryska högstaligan kommande säsong.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club - 26/16

Spelade hela matchen mot Al-Faisaly som Abha Club förlorade med 2-1. Strandberg blev inte målskytt i matchen.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano - 36/5

Inledde på bänken i tisdagens möte med Basel som Lugano förlorade med 2-0. Gerndt fick då hoppa in med kvarten kvar och i helgens ligamöte med Sion spelade sedan svensken från start. Hur det gick då? Gerndt blev målskytt med 20 minuter kvar då han krutade in 3-1-målet från nära håll. Gerndts mål blev matchens sista och på tilläggstid blev svensken utbytt.

Mattias Andersson, Sion - 0/0

Inte med i truppen i Sions matcher den gångna veckan.

SKOTTLAND



Filip Helander, Rangers - 31/3

Helander är knäskadad och missade helgens möte med Aberdeen (4-0) i den sista omgången i den skotska ligan. Rangers säkrade tidigare i år den skotska ligatiteln. Tränaren Steven Gerrard uttalade sig nyligen om att Helander skulle missa resten av säsongen, men att mittbacken lär kunna vara redo till EM.

Melker Hallberg, Hibernian - 34/1

Hallberg gjorde i förra veckan 54 minuter i 1-0-segern mot Aberdeen och 71 minuter mot Celtic (0-0) i den skotska ligan. Hibernian slutade på tredje plats i ligaspelet. Nu återstår en match av säsongen, finalen mot St. Johnstone i den skotska FA-cupen lördagen den 22 maj.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica - 6/0

Berisha var i helgen utanför truppen mot Pohronie (0-0) hemma i den slovakiska ligan. Senica är på fjärde plats i nedflyttningsserien i högstaligan, som har delats upp i en mästerskapsserie och en nedflyttningsserie under den sista delen av säsongen.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 43/16

Isak kom i förra veckan till spel i 45 minuter i 2-1-förlusten mot Atlético Madrid och i 45 minuter i 4-1-segern mot Real Valladolid i La Liga. Mot Valladolid gjorde Isak två mål, vilket gjorde att han tangerade Zlatan Ibrahimovics svenska målrekord i La Liga med 16 fullträffar under en ligasäsong. ”La Real” är på femte plats i ligaspelet.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 12/3

Efter två raka ligamatcher utan speltid hoppade Guidetti i helgen in i den 91:a minuten i 4-2-segern mot Granada i La Liga. Alavés är på 15:e-plats i ligaspelet.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 0/0

Den thailändska säsongen är över. Hansson lämnade nyligen Chonburi för spel i ligakonkurrenten och fjolårstvåan Buriram United i högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 33/12

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) - 33/3

Durmaz kom i förra veckan till spel i 65 minuter i 2-1-segern mot Besiktas, men missade helgens ligaavslutning, då Fatih Karagümrük slog Denizlispor med 5-1 i Süper Lig. Durmaz lag slutade på åttonde plats i ligaspelet. Nu går Durmaz låneavtal med Karagümrük ut, samtidigt som han har avtal med Galatasaray till sommaren 2022.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi - 36/4 nollor

Nordfeldt vaktade i förra veckan Genclerbirligis mål i två matcher, då det blev seger med 5-3 mot Göztepe och förlust med 2-1 mot Trabzonspor i Süper Lig. Genclerbirligi slutade näst sist i ligan och har nu blivit degraderat till den turkiska andraligan. Nordfeldts avtal med klubben löper ut i sommar.

Mattias Johansson, Genclerbirligi - 29/3

Johansson spelade i förra veckan 90 minuter i 5-3-segern mot Göztepe och lika många minuter i 2-1-förlusten mot Trabzonspor i den sista ligaomgången. Genclerbirligi slutade näst sist i ligan och har nu blivit degraderat till den turkiska andraligan. Johansson anslöt till klubben i fjol och har avtal till sommaren 2022.

Isaac Kiese Thelin, Kasimpasa (utlånad från Anderlecht) - 22/9

Kiese Thelin gjorde i förra veckan 90 minuter och en assist i 3-1-segern mot Ankaragücü i Süper Lig. I sista ligaomgången var han avstängd, då det blev förlust med 2-1 mot Sivasspor. Kasimpasa slutade på 14:e-plats i ligan. Kiese Thelins avtal med Kasimpasa går nu ut, samtidigt som han har kontrakt med Anderlecht till sommaren 2022. 28-åringen har dock tidigare öppnat för att han vill lämna Anderlecht permanent för en annan klubb.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 28/2

Wendt satt i helgen på bänken i 90 minuter i 2-1-förlusten mot Vfb Stuttgart i Bundesliga. Borussia Mönchengladbach är på åttonde plats i ligan. I sommar lämnar vänsterbacken den tyska klubben för spel med IFK Göteborg i allsvenskan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 28/0

Augustinsson gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Augsburg i Bundesliga. Det var Bremens nionde raka ligamatch utan seger och därmed är laget nu placerat på 16:e-plats, som innebär kvalspel om överlevnad i Bundesliga. En match återstår av ligasäsongen. Bremen meddelade i söndags att klubbens huvudtränare Florian Kohfeldt lämnar och i stället kommer Thomas Schaaf in som ny chefstränare för att laget ska säkra ett nytt kontrakt.

Robin Quaison, Mainz - 29/6

Emil Forsberg, RB Leipzig - 40/9

Forsberg gjorde i helgen 87 minuter på planen mot Wolfsburg (2-2) i Bundesliga. Samtidigt fick han även 28 minuter på planen tidigare i förra veckan när Leipzig föll med 4-1 mot Borussia Dortmund i finalen i den tyska cupen. RB Leipzig är placerat på andra plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln - 15/3

Andersson gjorde i helgen 71 minuter på planen mot Hertha Berlin (0-0) i Bundesliga. Köln är nästjumbo och riskerar nedflyttning med en match kvar av säsongen.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 25/0

Nilsson gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Hoffenheim (1-1) i Bundesliga. Det var en viktig poäng för Arminia Bielefeld i bottenstriden i ligaspelet. Bielefeld är på 15:e-plats i ligan med en poäng ner till Werder Bremen på kvalplats och med två poäng ner till Köln på nedflyttningsplats. En match återstår av säsongen.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld - 0/0 nollor

Linnér satt i helgen på bänken när Bielefeld kryssade mot Hoffenheim (0-0) i Bundesliga. Bielefeld är placerat på 15:e-plats i ligan. Målvakten har inte kommit till spel i en enda tävlingsmatch sedan han anslöt till den tyska klubben vintern 2020.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 24/0

Ohlsson är skadad och missade därmed helgens 2-1-förlust mot Hannover i den tyska andraligan. Högerbacken spelade senast i slutet av mars. St. Pauli är placerat på nionde plats i ligaspelet med en match kvar av säsongen.

Eric Smith, St. Pauli - 5/0

Smith missade helgens 2-1-förlust mot Hannover i den tyska andraligan. St. Pauli är placerat på nionde plats i ligaspelet med en match kvar av säsongen.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) - 33/0

Ingelsson spelade gjorde i helgen 30 minuter på planen i 4-2-förlusten mot Greuther Fürth på hemmaplan i den tyska andraligan. Paderborn är placerat på tionde plats i ligaspelet med en match kvar av säsongen.

Niklas Hult, Hannover 96 - 30/2

Hult gjorde i helgen 90 minuter och stod för ett mål när Hannover besegrade St. Pauli med 2-1 i den tyska andraligan. Det var hans andra mål den här säsongen. Hannover är nu placerat på elfte plats i ligaspelet med en match kvar av säsongen.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 27/6

Peterson hoppade i helgen in, med åtta minuter kvar av full tid, och stod för ett mål i 3-0-segern mot Erzgebirge Aue i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf är på fjärde plats i ligan, men har inte chans på uppflyttning till Bundesliga med en match kvar av säsongen i andraligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 33/15

Hrgota stod i helgen för ett mål och en assist när Greuther Fürth besegrade Paderborn med 4-2 på bortaplan i den tyska andraligan. Greuther Fürth är på tredje plats i tabellen och har därmed chans på uppflyttning med en match kvar av säsongen. Fürth har redan säkrat minst kval uppåt, men kan även säkra direktuppflyttning om resultaten går med laget i den sista omgången.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 1/0

Den tidigare Östersunds FK-backen blev i helgen kvar på bänken i 90 minuter i 5-1-segern mot Heidenheim i den tyska andraligan. Darmstadt är placerat på åttonde plats i ligaspelet med en match kvar av säsongen.

USA

Tom Pettersson, Cincinnati - 3/0

Pettersson missade förra veckans möte med Inter Miami, som slutade med förlust med 3-2. Cincinnati har en poäng efter fyra spelade matcher i MLS.

Robin Jansson, Orlando City - 1/0

Jansson hoppade i helgen in och fick 39 minuter på planen i 1-0-segern mot DC United i MLS. Orlando är fortsatt obesegrat och har nio poäng efter fem spelade matcher i MLS den här säsongen.

Anton Tinnerholm, New York City - 4/0

Tinnerholm är skadad och missade helgens möte med Toronto (1-1) i MLS. New York City har åtta poäng efter fem spelade matcher i MLS den här säsongen.

Adam Lundqvist, Houston - 4/0

Lundqvist kom i förra veckan till spel i två matcher med Houston Dynamo i MLS. Han gjorde 90 minuter i 1-0-segern mot Sporting KC och 79 minuter, samt en assist i 3-1-förlusten mot Colorado. Houston har åtta poäng efter sex spelade matcher i MLS.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 14/1

Henriksson gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 4-0-förlusten mot LASK och satt sedan på bänken i 90 minuter mot WSG Tirol (2-2) i den österrikiska högstaligan. Wolfsberger är på femte plats i ligan med en match kvar av säsongen.