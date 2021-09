SVENSKKOLLEN: Mardröm för MLS-svensken - fick lämna planen i rullstol

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 13/0

Mittfältarens lag kryssade två gånger den senaste veckan. Först mot Gent (1-1) innan det blev 2-2 i matchen mot Oostende. 26-åringen spelade 90 respektive 79 minuter. Anderlecht ligger sexa i tabellen, tre poäng efter ettan Club Brügge.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 6/0

Anfallaren satt på bänken mot Charleroi.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 8/1

Spelade högerytter när hans lag vann med 0-2 mot Charleroi och tog sig upp nionde plats.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 7/2

27-åringen spelade hela derbyt mot Lokomotiv Plovdiv (1-1). Dessförinnan fick han 74 minuter på planen när Botev direkt åkte ur cupen efter en 1-0-förlust mot FC Etar. Konate fick ett mål bortdömt i den 74:e minuten.

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 11/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Lokomotiv och sedan 120 minuter i cupen.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 13 matcher/2 nollor



Målvakten tilläts stå över när Randers tog sig vidare i cupen efter 2-3 mot Fremad Amager. Han stod dock i 1-0-förlusten mot FC Midtjylland och fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Simon Tibbling, Randers FC – 14/0

Mittfältaren assisterade till Randers tredje mål mot Fremad Amager och byttes sedan ut i halvtid. Mot Midyjylland spelade 27-åringen en timme, blev varnad och gavs bottenbetyget ett.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 7/0

33-åringen blev tillsammans med en lagkamrat utbytt i den 27:e (!) minuten i cupmatchen mot Nykøbing, som då hade en tvåmålsledning. Ekstra Bladet beskriver halvleken som en av de mest chockerande i cupens nutida historia, och andraligalaget vann sensationellt med 3-0. Det var Bengtssons grova felpassning som föranledde det första målet - sedan togs han och två andra spelare inte ut till FCK:s nästa matchtrupp mot Nordsjælland.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 1/0 nollor

Målvakten hade oturen att göra säsongens första framträdande mot Nykøbing. 31-åringen var sedan tillbaka på bänken när ett revanschsuget FCK bortavann med 1-5 mot Nordsjælland.

- Han har verkligen tagit duellen om målvaktspositionen positivt och levererat exemplariskt på träningsplanen, motiverade tränaren Jess Thorup målvaktsvalet inför cupmatchen, enligt bold.dk.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0

Nyförvärvet har vaktat målet i U19-laget.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 15/0

Högerbacken spelade 90 minuter i uddamålssegern mot Randers och fick en trea i betyg.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 1/0

Mittfältaren kunde inte spela mot Randers på grund av en skada.

Simon Hedlund, Brøndby – 13/1

Anfallaren spelade 82 minuter i 2-1-segern mot Ålborg och gavs betyget 3/6. Vinsten tar Brøndby upp till åttonde plats i Superligaen. Han var dessförinnan inte med när laget slog Alleröd med 1-8 i danska cupen.

Oskar Fallenius, Brøndby – 6/1

19-åringen gjorde sitt första mål i Brøndbytröjan mot Alleröd. Målet var lagets sjunde och vänsteryttern byttes ut tre minuter senare i minut 77. Det var säsongens första start - sedan kom han inte med i truppen som mötte Ålborg.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Nyförvärvet missar resten av årets spel på grund av en axelskada.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 10/4 nollor



Efter förlusten mot Brøndby får målvakten betyget ett, då han kom fel ut på en kantfrispark som föranledde ett baklängesmål. När Ålborg innan dess besegrade Lyngby med 0-4 i cupen satt Rinne på bänken. Till tidningen Nordjyske säger 27-åringen att han “saknar Sverige” men inte stänger några dörrar för en förlängning av kontraktet som går ut nästa sommar.

Tim Prica, Ålborg BK – 10/0

Anfallaren kom in i halvtid mot Lyngby och spelade 80 minuter mot Brøndby, där han fick betyget två.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

Målvakten har varit utanför truppen hela säsongen.

Niklas Backman, AGF Århus – 0/0

32-åringen rehabiliterar en knäskada.

Eric Kahl, AGF Århus – 9/2



Vänsterbacken spelade 90 minuter i 1-0-vinsten mot SønderjyskE och hoppade in i minut 65 i 0-3-segern mot BK Frem i cupen. Betyget i Ekstra Bladet efter ligamatchen blev 3/6.

Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 10/0

Högerbacken fick 90 minuter och en fyra i betyg efter AGF-förlusten. Dock inte med i truppen när hans lag gick vidare med 3-4 mot Odense i cupen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 10/0

Nordsjælland är uppe i fyra raka ligaförluster. 19-åringen kom in i den 76:e minuten mot FC Köpenhamn och spelade innan dess hela matchen när VSK Århus besegrades med 1-2 i cupen.

Kevin Custovic, Velje BK – 7/0

Vejle förlorade med 2-4 mot Silkeborg och mittfältaren hoppade in i den 83 minuten. I 3-4-segern mot Vanlöse i cupen fick 21-åringen en timme på högerbacksplatsen.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 4/0

28-åringen kom in i halvtid när Silkeborg åkte ur danska cupen efter en Horsens-vinst med 3-2. Sedan fick mittfältaren spela 88 minuter mot Vejle, när hans lag gick upp till femte plats i Superligaen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 5/0

Mittbacken spelade hela matchen när United åkte ur ligacupen mot West Ham (0-1). De förlorade med samma siffror mot Aston Villa, där Nilsson Lindelöf fick se bortalaget avgöra sent i hans 23 minuter långa inhopp. Betyget i Manchester Evening News blev 6/10 efter den matchen och en femma i den förra.

Anthony Elanga, Manchester United – 1/0

19-åringen gjorde säsongsdebut i A-laget med ett 17 minuter långt inhopp mot West Ham. Sedan gjorde yttern mål för andra matchen i rad med U23-laget, som vann mot Evertons dito med matchens enda mål. Elanga fick en femma av MEN efter inhoppet som vänsterback i ligacupen.

Emil Krafth, Newcastle United – 3/0

Satt på bänken när Newcastle spelade 1-1 för andra helgen i rad, denna gång mot Watford. Högerbacken fick 90 minuter i den mållösa ligacupmatchen mot Burnley, som “Toon” förlorade med 3-4 efter straffar.

Pontus Jansson, Brentford – 6/0

Lagkaptenen ställdes över i 7-0-vinsten mot Oldham i ligacupen men spelade hela matchen mot Liverpool. Sajten football.london ger mittbacken betyget 7/10 efter den svängiga matchen, där poängen gör att Brentford ligger nia i Premier League.

Kem Sema, Watford – 6/0

Bänkades för andra gången den här säsongen, mot Newcastle. Sema fick dock spela hela ligacupmatchen mot Stoke, som Watford förlorade med 1-3.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 9/7



23-åringens succé fortsätter. För första gången den här säsongen gjorde anfallaren två mål i samma match, i 3-0-vinsten mot Peterborough. Segern tar Coventry upp till tredje plats i The Championship och Gyökeres till en skytteligaledning han delar med tre andra spelare. Han fick högst betyg, 9/10, av Coventry Telegraph efter Citys femte raka seger.

- Han ser ut som “The Real Deal”, en riktig centerforward, enligt tidningens skribent Andy Turner.

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) – 4/1 nollor

31-åringen ställdes över i 2-2-matchen mot Southampton i ligacupen, som Blades förlorade med 4-6 efter straffar. Sedan höll han sin första nolla för klubben när de vann med matchens enda mål mot Derby, där målvakten stod för en avgörande räddning sent i matchen. Olsen får betyget 7/10 i tidningen The Yorkshire Post och segern tar laget upp till elfte plats.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 25/0

IFK föll mot Ilves med 2-0 men vann mot FC KTP (4-2) förra veckan. Mittbacken spelade båda matcherna för tabellnian.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn – 7/0

Högerbacken spelade även han samtliga minuter förra veckan men blev varnad i båda matcherna.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 14/7 nollor

Målvakten har opererat sig och var inte med när HJK förlorade med 0-1 mot FC Inter och tappade serieledningen till KuPS. Tidningen Iltalehti uppger att skadefrånvaron blir två månader för 21-åringen.

Gustaf Backaliden, SJK – 16/1

Mittfältaren har inte varit med i truppen sedan i slutet av juli.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1



Mittbacken har missat allt spel i två månader på grund av en huvudskada.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 4/0

Vänsterbacken har fått göra startdebut i sin nya klubb. Den kom i onsdags mot Reims (seger med 2-1), och därefter hoppade han in i den 62:a minuten mot Strasbourg (seger med 2-1) i helgen. Lille ligger nia i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 10/2

Yttern fick 78 minuter i 2-0-förlusten mot Paris FC förra tisdagen och därefter spelade han 90 minuter i 1-0-förlusten mot Le Havre i fredags. Nimes ligger nia i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

19-åringen satt på bänken mot Dijon (förlust med 1-0) och Toulouse (seger med 3-2). Caen ligger nia i Ligue 2 för tillfället.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

Målvakten satt på bänken både mot Dunkerque och Caen under den gångna veckan. Petterssons lag ligger etta i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 8/2´

En tung vecka för forwarden. Först fick han nöja sig med ett inhopp i 92:a minuten mot Pau (2-2) förra tisdagen och därefter fick han sitta på bänken under hela matchen mot Nancy (1-1) i fredags. Amiens ligger på den negativa kvalplatsen i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 3/0

Landslagsforwarden spelade hela matchen när Baniyas föll med 2-0 mot Ajman i fredags. Hans lag ligger tia i serien.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 5/0

Högerbacken spelade 90 minuter gånger två under den gångna veckan - och det blev två segrar. Först besegrades Panathinaikos med 1-0 och därefter vann Aris med 3-1 mot Atromitos. I den sistnämnda matchen gjorde Sundgren en assist. Aris ligger elva i ligan, efter att ha startat säsongen med fem minuspoäng.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 5/0

Två inhopp, en assist. Så kan veckan summeras för Tankovic, som kom in i paus mot Lamia (seger med 1-0) och i den 86:e minuten mot Paok (förlust med 2-0). AEK ligger fyra i tabellen.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 4/0

Startade i 2-1-förlusten mot Paok men blev utbytt i paus och därefter fick han nöja sig med ett inhopp i 82:a minuten mot Lamia (2-2) i helgen. Panetolikos ligger sjua i serien.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) – 4/0

Mittfältaren byttes in i den 87:e minuten i 1-0-förlusten mot Aris i onsdags och fick sedan hoppa in i den 71:a minuten mot Volos (seger med 5-1) i helgen. Panathinaikos ligger sexa i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 27/1

Valur tappade mark i slutet av säsongen, men vann åtminstone sista ligamatchen. Mot jumbon Fylkir blev det seger med 6-0 och då spelade Starke Hedlund 90 minuter. Laget slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0

Hoppade in i den 74:e minuten mot Fylkir.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Leiknir förlorade säsongens sista ligamatch, mot mästarlaget Vikingur med 2-0. Leiknir slutade åtta och klarade sig från nedflyttning med två poängs marginal.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 1/1

Forwarden har problem med en hälsena och missade veckans matcher i cupen och ligan.

Dejan Kulusevski, Juventus – 7/0

Två nya inhopp under den gångna veckan. Först ett i den 84:e minuten i 3-2-segern mot Spezia och därefter ett redan i den 22:a minuten mot Sampdoria. Då gjorde Kulusevski en assist, när Juventus vann med 3-2. Storlaget ligger på plats tio i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria – 6/0

Mittfältaren kan glädjas åt ännu ett inhopp, i 55:e minuten mot Napoli, och en start, med byte i 59:e minuten mot Juventus, efter sin skada. Men veckan var tung för Sampdoria, förlorade med 4-0 och 3-2. Laget ligger på plats 15 i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 7/1

Mittfältaren spelade 80 minuter mot Genoa (2-2) och sedan en halvlek, då han blev inbytt i paus, mot Empoli (förlust med 4-2). Bologna ligger elva i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 0/0

Skrev nyligen på för Serie A-klubben och mittfältaren har ännu inte varit med i någon matchtrupp.

Riccardo Gagliolo, Salernitana – 4/0

Backen spelade 90 minuter både mot Hellas Verona (2-2) och Sassuolo (förlust med 1-0) under den gångna veckan. Mot Hellas bjöd Gagliolo på en assist. Nykomlingen ligger sist i Serie A just nu.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Målvakten satt på bänken i 3-2-segern mot Ascoli i helgen. Brescia ligger tvåa i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 6/1

Mittfältaren spelade 63 minuter borta mot Reggina i helgen. Matchen slutade 0-0. Frosinone ligger sjua i Serie B-tabellen.

John Björkengren, Lecce - 7/0

Mittfältaren hoppade in i 70:e minuten mot Crotone (seger med 3-0) förra tisdagen och därefter spelade han från start i 2-1-seger mot Cittadella i helgen. Då blev Björkengren utbytt i 73:e minuten. Lecce ligger sexa i Serie B.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 28/3

Högerbacken startade mot Sagan Tosu (seger med 3-0) i helgen, men blev utbytt i 84:e minuten. Just nu ligger Avispa Fukuoka åtta i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 22/0

Mittfältaren spelade 90 minuter i båda den gångna veckans matcher. Först i 0-0-mötet med Independiente från Panama i Concacaf League, och därefter i 2-1-segern mot Pacific i ligan. Då gjorde Achinioti Jönsson en assist. Forge ligger trea i ligan men har två matcher mindre spelade än just ettan Pacific, som är fem poäng före.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 7/2

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 3/0

Hajduk Split har börjat få upp farten. Förra tisdagen slog man ut Primorac Biograd i cupen, då Kacaniklic startade och spelade 78 minuter, och därefter blev det seger med 1-0 mot Lokomotiva Zagreb i ligan i helgen. Kacaniklic hoppade in i den 67:e minuten då. Laget ligger fyra i ligan men har bara poäng upp till förstaplatsen.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 5/3

Mittfältaren är skadad och missade båda Utrechts matcher sedan senaste svenskkollen.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) – 4/0

Mittbacken byttes in i den 81:a minuten mot RKC Waalwijk (seger med 2-1) förra tisdagen och mot PSV (seger med 2-1) i helgen hoppade Bergström in i den 68:e minuten. Laget ligger just nu tvåa i Eredivisie, efter att förra säsongen kämpat för hålla sig kvar.

Max Svensson, Willem II - 7/0

Inbytt i 72:e minuten mot RKC Waalwijk och i den 63:e minuten mot PSV.

Paulos Abraham, Groningen - 4/0

Forwarden hoppade in i den 92:a minuten i 1-0-förlusten mot Vitesse i onsdags och därefter startade han mot Ajax (förlust med 3-0) i lördags. Då blev Abraham utbytt i 58:e minuten. Groningen ligger näst sist i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 4/0

Mittfältaren startade mot Vitesse men blev utbytt i paus och mot Ajax fick han nöja sig med ett inhopp i den 83:e minuten.

Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 0/0

Mittbacken var utanför truppen mot Vitesse och satt sedan på bänken mot Ajax.

Yahya Kalley, Groningen - 2/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Vitesse men startade mot Ajax. Då blev han utbytt i 65:e minuten.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 7/0

Forwarden agerade inhoppare i den gångna veckans två matcher. Både mot PSV (förlust med 2-1) och AZ (förlust med 5-0) kom han in efter en timmes spel. Go Ahead Eagles ligger på plats 14 i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 6/0

Forwarden fick nöja sig med två inhopp den gångna veckan. Byttes in i 75:e minuten mot Feyenoord (förlust med 3-1) och sedan i den 61:a minuten mot Twente (förlust med 3-2). Heerenveen ligger åtta i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 3/0

Rami Al Hajj, Heerenveen - 2/0

Mittfältaren satt på bänken både mot Feyenoord och Twente.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 6/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Ajax (förlust med 5-0) förra tisdagen, och startade mot Vitesse (1-1) i helgen. Då blev Tekie utbytt i 74:e minuten. Fortuna Sittard ligger på plats 15 i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 5/0

Spelade 85 minuter mot Ajax men satt sedan på bänken under hela mötet med Vitesse.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 0/0

På bänken både mot Ajax och Vitesse.

Jesper Karlsson, AZ 8/3

Har det börjat lossna för Karlsson och AZ? Visst, det blev förlust mot Twente i torsdags men då gjorde forwarden ett mål och mot Go Ahead Eagles i helgen vann AZ med 5-0. Då gjorde Karlsson två mål, varav ett på straff. AZ ligger tolva i Eredivisie.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 15/2

Spelade 90 minuter och blev målskytt i 5-0-segern borta mot Harstad i cupen i veckan. Hoppade sedan in sista halvtimmen i 3-1-segern hemma mot Kristiansund i ligan när Simba stod för säsongens första assist.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 16/1

Äntligen kom säsongens första mål för innermittfältaren. Dessvärre för Kalludra föll laget med 1-3 borta mot Brann. Svensken spelade 76 minuter.

Elias Hadaya, Kristiansund, 1/1 nolla

Svensken är tydlig tvåa bakom Sean McDermott och har bara fått göra ett inhopp på 37 minuter i år.

Andreas Linde, Molde – 20/6 nollor

Vaktade stolparna i cupvinsten (4-1) borta mot Bryne i veckan och även i ligamatchen mot Viking (2-2) i helgen.

Marcus Sandberg, Stabæk – 21/6 nollor

Veckan inleddes tungt för Sandberg som släppte fem bollar förbi sig i cupförlusten borta mot Strømsgodset. Bättre då i helgens ligamatch när han spikade igen borta mot Sandefjord och Stabæk vann med 3-0.

Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen), 2/0

Missade 1-5-förlusten mot Strømsgodset i cupen och 3-0-segern mot Sandefjord i ligan. Wernersson håller på att återhämta sig från ett brutet nyckelben.

William Kurtovic, Sandefjord - 18/1

Spelade 90 minuter för elfte matchen i rad och fick syna det gula kortet i 0-3-förlusten mot Stabæk.

Kevin Kabran, Viking - 22/2

Hoppade in efter 67 minuter när Viking slog ut Rosenborg med 3-1 i norska cupen och blev varnad i slutminuterna. Yttern gjorde sedan en assist i ligamatchen mot Molde som slutade 2-2.

Anton Salétros, Sarpsborg - 21/3

Blev målskytt i 5-0-segern borta mot Øygarden i veckan och blev utbytt efter 62 minuter. Tyngre i ligaspelet när Saletros gjorde 90 minuter i 0-5-förlusten mot Strømsgodset.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 2/0

ANNONS Fotbollskanalen. Skadan skyller han till viss del på konstgräset.

- Ja, man fick lite Malmö-vibbar. Jag skulle också påstå att det var konstgräset. Om det hade hänt på en vanlig gräsmatta är svårt att veta men vissa konstgräsplaner är tuffare än andra mot kroppen, säger han.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 16/11

Vecchia är inne i en fantastisk målform. Byttes in efter 66 minuter när Rosenborg åkte ut ur cupen borta mot Viking (1-3), men gjorde sedan två mål i 3-1-segern hemma mot Mjøndalen. Det första med ett vackert placerat avslut från straffområdesgränsen och det andra med en nick på hörna. Vecchia har nu gjort sju mål på de sex senaste ligamatcherna. Yttern blev även uttagen till omgångens lag.

- En härlig seger. Det blev lite tajt, men underbart att vinna. Vi gör ingen jättebra andra halvlek, men vi vinner och det är det viktigaste, säger Vecchia till Discovery+.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 14/3

Byttes in i slutminuterna i cupförlusten mot Viking och blev sedan kvar på bänken i ligasegern mot Mjøndalen.

Adam Andersson, Rosenborg - 27/1

Spelade två 90-minutersmatcher i veckan som gick. I ligamatchen mot Mjøndalen startade Andersson som högerback. Annars har han framför allt spelat vänsterback under säsongen.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 12/0´

Vänsterbacksplatsen tog nämligen Augustinsson hand om. Spelade 90 minuter mot såväl Viking som Mjøndalen.

Pavle Vagic, Rosenborg, 4/0

Byttes in i den 83:e minuten, liksom Wiedeshiem-Paul, i cupmatchen mot Viking i veckan. Spelade sedan sin första 90-minutare för Rosenborg mot Mjøndalen i ligan, där Rosenborg nu ligger trea efter Bodø/Glimt och Molde med fyra poäng upp till serieledning.

Amor Layouni, Vålerenga - 19/3

Startade i cupmatchen hemma mot Odd och blev utbytt efter 68 minuter när Vålerenga förlorade med 0-3. Var sedan avstängd i ligan mot Bodø/Glimt där Vålerenga föll med 0-1.

Albin Mörfelt, Vålerenga, 3/0

Kvar på bänken i 0-3-förlusten mot Odd i cupspelet innan han fick hoppa in sista tre minuterna mot Bodø/Glimt.

Tom Pettersson, Lillestrøm, 8/2

Spelade 120 minuter när Lillestrøm lyckades besegra Grorud med 3-2 efter förlängning och ta sig vidare i cupen. Pettersson spelade även hela matchen när Lillestrøm åkte på en 1-2-förlust hemma mot Tromsø i ligan.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm, 23/2

Byttes in i paus i cupsegern mot Grorud och byttes ut efter en timme i ligaförlusten mot Tromsø.

Albin Sporrong, Mjøndalen, 6/1

Kvar på bänken när Mjøndalen åkte ut ur cupen efter 2-4 mot Start och spelade 88 minuter i 1-3-förlusten mot Rosenborg i ligan.

Daniel Janevski, Mjøndalen, 4/0

Mittbacken har tagit en startplats direkt efter flytten från Degerfors i sommarfönstret. Spelade 90 minuter när Mjøndalen föll mot Start i cupen och även i ligaförlusten mot Rosenborg.

Leopold Wahlstedt, Odds BK, 6/3 nollor

Höll nollan i tredje raka cupmatchen när Odd slog ut Vålerenga med hela 3-0 i veckan. Spelade även sin tredje raka ligamatch i 3-1-segern borta mot Haugesund, där Wahlstedt fick gult kort i slutminuterna. Blev uttagen till omgångens lag.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 8/0

Blir borta från spel i sex veckor efter en skada på sin vänstra fotled i matchen mot Piast Gliwice, bekräftar Lechia Gdansk på sin hemsida.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 9/6

Efter förrförra veckans succé mot Wisla Krakow hade Ishak och Lech Poznan en tyngre kväll i den överraskande 0-1-förlusten mot bottenlaget Jagiellonia. Ishak spelade 90 minuter med kaptensbindeln runt armen.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 9/0

Mittfältaren spelade 82 minuter och fick gult kort för andra matchen i rad i förlusten mot Jagiellonia.

Mattias Johansson, Legia Warszawa, 3/0

Högerbacken har fortfarande inte gjort en enda minut i ligan för sin nya klubb. Sajten Legia.net uppger att Johansson hade problem med låret efter att ha återvänt till Legia från den senaste landslagssamlingen. Var utanför truppen i 2-3-förlusten mot Rakow i ligaspelet i helgen, men är tillbaka i kollektiv träning och kan vara aktuell för spel i Europa League-matchen mot Leicester på torsdag. Johansson blev även uttagen till VM-kvalmatcherna mot Kosovo och Grekland i oktober.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo, 0/0

Den förre Hammarby-spelaren har i nuläget ingen plats i matchtruppen hos Maritimo, som föll med 0-1 mot Sporting i fredags.

Philip Tear, Tondela, 0/0

Målvakten har ännu inte tagit plats i någon matchtrupp för Tondela.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 10/0

Inbytt i paus i 2-0-segern borta mot Leningradets i cupen i veckan. Blev därefter utbytt efter 43 minuter i 3-0-vinsten mot Sotji i ligan efter att Krasnodar åkt på en utvisning. Claesson hade då fått ett gult kort lite tidigare. Blev som väntat uttagen till VM-kvalet mot Kosovo och Grekland.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 9/0

Spelade 90 minuter när Rostov överraskande åkte ur cupen mot Tjajka från tredjedivisionen. Almqvist följde upp det med att göra assist för andra ligamatchen i rad när Rostov föll med 1-2 mot Achmat Groznyj i ligan.

Armin Gigovic, FK Rostov – 7/0

Blev kvar på bänken i cupen och spelade 79 minuter i ligaförlusten mot Achmat Groznyj.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 11/0

Var utanför truppen när Spartak besegrade Ufa med 2-0 på grund av en skada, meddelade klubben. Larsson var sedan inte med när förbundskapten Janne Andersson presenterade sin VM-kvaltrupp inför oktobersamlingen under tisdagen. Andersson berättade också att han håller de fem forwards han tagit ut (Zlatan Ibrahimovic, Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Robin Quaison, Isaac Kiese Thelin) högre än Larsson i nuläget.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 8/0

Var tillbaka igen efter att ha saknats mot Ufa i ligan och även mot Saransk i cupen. Dagerstål spelade 90 minuter i 0-0-matchen mot Lokomotiv Moskva.

Besard Sabovic, FC Chimki, 7/0

Spelade hela matchen när Chimki åkte ur cupen mot Saransk efter straffar. Blev sedan kvar på bänken mot Lokomotiv Moskva.

Axel Björnström, Arsenal Tula, 5/0

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem, 6/1

Gjorde 69 minuter i 1-0-segern borta mot Al-Fateh, men utan att noteras i poängprotokollet.

Robin Quaison, Al-Ettifaq, 5/3

Var tillbaka efter en lättare fotskada och spelade 15 minuter i 2-4-förlusten mot Al-Taee i torsdags. Blev också uttagen till Sveriges VM-kvalmatcher i oktober.

SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Den förre Malmö FF-mittbacken har inte spelat någon tävlingsmatch sedan den 16 september i fjol, då med U21-laget.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander har opererat sitt ena knä och missar resten av Sveriges VM-kval. Rangers hoppas att svensken är redo för spel igen runt december i år som tidigast. Rangers toppar den skotska högstaligan.

Melker Hallberg, Hibernian - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i år på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel under säsongsupptakten. Enligt den skotska tidningen Edinburgh News "gör han goda framsteg" och siktar snart på att göra comeback. Hibernian är tvåa i ligan med 15 poäng efter sju omgångar i Skottland.



Carl Starfelt, Celtic - 13/1

26-åringen kom i förra veckan till spel i 90 minuter i två matcher. Celtic vann med 3-0 mot Raith Rovers i kvartsfinalen i den skotska ligacupen och kryssade mot Dundee United (1-1) i ligan. Celtic är på sjätte plats i ligan med sex poäng upp till värsta rivalen Rangers i serieledning.



Football Scotland beskriver Starfelts start i Celtic, som att han har ”kämpat med att övertyga”. Tidigare Celtic-spelaren Derek Whyte tror dock på mittbacken långsiktigt: ”Det är inte enkelt att komma till Celtic och det är en annan typ av fotboll. Skotsk fotboll kan vara ganska aggressiv, men jag är säker på att han kommer att bli bra. Totalt sett ser han ut att vara en tillräcklig spelare. Alla spelare som kommer från ett annat land behöver lite tid för anpassning. Det tar förmodligen några månader att komma in i det”.

SPANIEN



Alexander Isak, Real Sociedad - 5/1

Isak är skadad och missade därmed förra veckans två segrar mot Granada (3-2) borta och mot Elche (1-0) hemma i La Liga. Real Sociedad är placerat på andra plats i ligan med 16 poäng efter sju spelade matcher. Ännu är det oklart om Isak hinner bli redo för spel inför det kommande VM-kvalet med svenska landslaget.



John Guidetti, Deportivo Alavés - 5/0

Den 29-årige anfallaren spelade i förra veckan från start och gjorde 60 minuter i 1-0-förlusten mot Espanyol borta i La Liga. Därefter blev han i helgen kvar på bänken i 1-0-segern mot Atlético Madrid hemma i ligan. Alavés är nästjumbo i La Liga.



Ludwig Augustinsson, Sevilla - 0/0

Landslagsbacken har ännu inte fått göra debut för Sevilla. I förra veckan blev han kvar på bänken i 3-1-segern mot Valencia hemma och i 2-0-segern mot Espanyol hemma i La Liga. Sevilla är på tredje plats i den spanska högstaligan.

THAILAND



Niran Hansson, Buriram United - 0/0

Hansson blev i helgen kvar på bänken i 2-0-förlusten mot Bangkok United i den thailändska högstaligan. Buriram United är på fjärde plats i högstaligan med sju poäng efter fyra spelade omgångar.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 1/0

Sanjairag hoppade i helgen in i den 79:e minuten och gjorde därmed debut för Chonburi i 7-0-segern mot Khon Kaen United på bortaplan i den thailändska högstaligan. Chonburi toppar ligatabellen med åtta poäng efter fyra matcher.



TJECKIEN



David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 14/4

27-åringen gjorde i helgen ett två minuter långt inhopp i 5-2-segern mot FC Zlin på bortaplan i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är på tredje plats i ligaspelet.



Aiham Ousou, Slavia Prag – 4/0

Ousou gjorde i helgen 90 minuter på planen i 4-1-segern mot Hradec Kralove i den tjeckiska högstaligan. Slavia Prag är på andra plats i ligan.

TURKIET



Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 6/0

Durmaz kom i förra veckan till spel i två matcher. Han gjorde 90 minuter mot Antalyaspor (0-0) och 73 minuter i 4-0-förlusten mot Sivasspor i Süper Lig. Fatih Karagümrük är på nionde plats i den turkiska högstaligan.



Eric Björkander, Altay SK – 5/1

Den tidigare Mjällby-spelaren är ordinarie i Altay och gjorde i förra veckan 90 minuter i två matcher. I 2-1-segern mot Caykur Rizespor stod han dessutom för sitt första mål i Turkiet, medan han lämnade planen mållös i 2-1-segern mot Besiktas. Altay är placerat på andra plats i Süper Lig.



Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 7/0

Holméns Rizespor går ruggigt tungt i Süper Lig. I förra veckan gjorde svensken 81 minuter i 2-1-förlusten mot Altay och 90 minuter i 3-0-förlusten mot Basaksehir. Caykur Rizespor är jumbo i ligan med en poäng efter sju omgångar. Holmén, som kom till klubben i somras, är ordinarie och har startat i samtliga matcher så här långt.



Emil Forsberg, RB Leipzig - 8/2





Sebastian Andersson, Köln - 7/0

Forsberg gjorde i helgen 65 minuter på planen och ett mål i 6-0-segern mot Hertha Berlin på hemmaplan i Bundesliga. Forsbergs mål betydde 4-0 i matchen. Leipzig är på tionde plats i ligan efter en relativt tung inledning av säsongen. Efteråt sa Forsberg så här enligt Leipzigs Twitter-konto: ”Vi gav rätt svar i dag, då de senaste veckorna inte har varit lätta. I dag visade vi hur roligt vi har när vi spelar fotboll och framför allt vann vi för våra supportrar”.30-åringen gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Eintracht Frankfurt (1-1) i Bundesliga. Han blev varnad efter 86 minuters spel. Köln är placerat på sjunde plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 7/1

27-åringen gjorde i helgen 90 minuter på planen när Bielefeld föll mot Union Berlin med 1-0 på bortaplan i Bundesliga. Bielefeld har ännu inte vunnit i år i ligan och är på 16:e-plats med fyra poäng efter sex spelade omgångar i den tyska högstaligan.



Branimir Hrgota

, Greuther Fürth - 7/3





Sebastian Ohlsson

, St. Pauli - 0/0



Eric Smith, St. Pauli - 5/0

Kapten Hrgota stod i helgen för 76 minuter på planen i 3-1-förlusten mot den regerande mästaren Bayern München hemma i Bundesliga. Han blev även varnad efter 20 minuters spel. Greuther Fürth är jumbo med en poäng efter sex omgångar.28-åringen är på väg tillbaka från skada och har ännu inte kommit till spel under den här säsongen. Tränaren Timo Schultz bekräftade i förra veckan att Ohlsson är på väg tillbaka, men att han inte var aktuell för matchen i helgen. St. Pauli är på andra plats i den tyska andraligan.Smith missade helgens möte Karlsruher SC (3-1-seger) i den tyska andraligan på grund av skadeproblem. St. Pauli är på andra plats i ligaspelet.



Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 9/0



Niklas Hult

, Hannover 96 - 7/0



Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 8/1

Den 23-årige mittfältaren gjorde i helgen ett 28 minuter långt inhopp i 2-0-förlusten mot Schalke 04 på hemmaplan i den tyska andraligan. Nykomlingen Hansa Rostock är på 15:e-plats i ligaspelet.Den 31-årige vänsterbacken gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Sandhausen hemma i den tyska andraligan. Hannover är på 13:e-plats i ligaspelet.Peterson gjorde i helgen 58 minuter på planen i 2-1-segern mot Ingolstadt borta i den tyska andraligan. Han blev även varnad i den tolfte minuten. Fortuna Düsseldorf är på elfte plats i ligaspelet.



Marko Johansson, Hamburg - 0/0

Den tidigare Malmö FF-målvakten är andremålvakt i HSV och satt i helgen på bänken mot Nürnberg (2-2) hemma i den tyska andraligan. Hamburg är placerat på sjunde plats i ligaspelet.



Thomas Poppler Isherwood

, Darmstadt - 2/0

Robin Jansson

, Orlando City - 23/1

Mittbacken fick i helgen göra sin första match i ligan för säsongen. Isherwood hoppade in i halvtid i 2-1-förlusten mot Heidenheim borta i den tyska andraligan. Det var även hans andra ligamatch totalt sedan flytten till klubben i vintras. Darmstadt är placerat på tolfte plats i andraligan.Jansson gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot New England Revolution borta i MLS. Han blev även varnad i den 39:e minuten. Orlando är på femte plats i den östra divisionen i MLS.

Anton Tinnerholm, New York City – 23/0

30-åringen stod i förra veckan för 90 minuter i två möten med New York Red Bulls i MLS. Första mötet på bortaplan slutade 1-1, medan hemmamötet slutade med 1-0-förlust för Tinnerholms lags del. New York City är trea i den östra divisionen i MLS.



Adam Lundqvist, Houston - 21/0

Den tidigare Elfsborg-backen gjorde i förra veckan 35 minuter på planen i 3-2-segern mot Dallas hemma i MLS. Svensken blev utbytt efter att ha skadat sitt ena knä. Han blev först liggandes i gräset och fick sedan hjälp av planen. Därefter sattes han i en rullstol vid sidan av planen och rullades iväg. Därför missade han helgens möte med Minnesota United, som slutade med 2-0-förlust på bortaplan i MLS. Houston är nästjumbo i den västra divisionen i ligan. Lundqvist berättar, i ett sms till Fotbollskanalen, om skadan: "Det var lite segt. Jag fick en smäll på knäskålen, så den hoppade ur led, men jag klarade mig från några större skador. De säger att jag är tillbaka om 3-5 veckor".





ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 1/0

23-åringen hoppade i förra veckan in i halvtid och gjorde 45 minuter på planen i 6-1-segern mot Siegendorf borta i den andra rundan i den österrikiska cupen. Därefter blev han i helgen kvar på bänken i 90 minuter i 2-0-förlusten mot Red Bull Salzburg hemma i den österrikiska högstaligan. Wolfsberger är på sjunde plats i ligan.

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 11/2

20-åringen gjorde i förra veckan 36 minuter på planen i 2-1-segern mot St. Johann borta i den andra rundan i den österrikiska cupen. Därefter gjorde han i helgen 85 minuter och en assist i 4-0-segern mot SCR Altach hemma i ligaspelet. Yttern är nu noterad för två mål och fyra assist på elva matcher den här säsongen. Austria Klagenfurt är trea i ligan efter nio spelade omgångar av säsongen.