SVENSKKOLLEN: Mbunga Kimpioka får kritik efter utvisningen

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 3/1

33-åringen spelade den avslutande timmen och assisterade till Wanderers mål när de förlorade Australia Cup-kvartsfinalen mot Adelaide med 1-2 efter förlängning.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 7/1

Den offensive mittfältaren byttes ut efter 72 minuter i 0-2-förlusten mot Gent. 30-åringen spelade dock som defensiv mittfältare senast, och just mångsidigheten hyllades av tränaren Besnik Hasi inför matchen. Bara under säsongsinledningen har Mrabti även hunnit spelat som anfallare och ytter.

“Med Kerim har vi alltid en nödlösning i rusningstid. Kerim är vårt wild card, vi kan placera honom var som helst. Förutom i mål, där är han för liten (skratt), säger Hasi enligt tidningen Gazet van Antwerpen.

Mechelen är tabelltolva efter sju omgångar.

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 8/2

27-åringen assisterade till två av målen i 3-0-segern över Kortrijk. Efter fyra raka segrar, där Nilsson gjort poäng i varje match, är Club Brügge serieledare.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Reservmålvakten saknades i den senaste truppen.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 7/2

30-åringen agerade lagkapten för andra matchen i rad när Anderlecht kryssade (2-2) mot Westerlo. Brysselklubben är tabellfyra i en haltande tabell.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 7/3

Vänsteryttern fick 85 minuter och spelade fram till ledningsmålet i 2-0-segern mot Union SG. I en intervju med Fotbollskanalen recenserade 22-åringen sitt första år i Belgien, och säsongsinledningen.

- Jag gick in i den här säsongen med inställningen att den här säsongen ska bli min säsong. Nu ska jag spela fullt ut, klubben har förtroende för mig där det inte spelar någon roll om jag gör två-tre dåliga matcher. Jag kommer ändå få chansen och det känns otroligt bra, säger Ondrejka.

Momodou Sonko, KAA Gent - 4/0

19-åringen bänkades i segern mot Mechelen. Gent är tabellnia i Jupiler Pro League.

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 12/0

Mittbacken byttes ut i den 66:e minuten i 3-0-segern över Krumovgrad. Ludogorets är tabelltvåa i en haltande tabell.

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 3/0

26-åringen spelade första halvlek i 3-0-vinsten mot Omonia Aradippou.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 3/2

Anfallaren kom in i den 72:a minuten och fastställde slutresultatet till 3-0 senast. Aris leder cypriotiska ligan efter tre omgångar, på samma poäng som Omonia Nicosia.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

AEL:s match blev uppskjuten.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 10/3

29-åringen spelade 74 minuter när Anorthosis Famagusta besegrades med 3-1. Pafos är trea i tabellen.

Filip Helander, Omonia Nicosia - 5/0

Mittbacken åkte på en skada innan landslagsuppehållet men var tillbaka i 1-0-segern över AEK Larnaca, där han hoppade in under slutminuterna.

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 5/0

33-åringen fick 70 minuter i förlusten mot Omonia Nicosia. AEK är tabellåtta.

DANMARK

Hugo Andersson, Randers FC - 3/0

Mittbacken spelade hela matchen mot FC Nordsjælland (1-1) och gavs betyget 7/10 i TV2 Sport.

John Björkengren, Randers FC - 8/0

25-åringen fick 90 minuter på mittfältet senast och en femma i betyg hos TV2

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 0/0

Vänsterbacken saknades i den senaste matchtruppen. Randers är tabellsexa i Superligaen.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

18-åringen rehabiliterar en korsbandsskada.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 9/2

Anfallaren kom in i den 84:e minuten i 1-2-förlusten mot Midtjylland.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 7/0

27-åringen missade den senaste matchen med en skada. FC Köpenhamn är tabellfemma och redan sex poäng efter serieledaren Midtjylland.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 12/0

Flyttade över från höger- till vänsterbackspositionen, sedan den tidigare Premier League-spelaren Kevin Mbabu värvats in. TV2 gav 27-åringen betyget 7/10 efter 90 minuter mot FCK.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0

Midtjylland meddelade att 29-åringen kommer påbörja individuell träning inom några veckor. Målet är att träna för fullt “inom några månader”.

“Jag är nöjd med livet och har insett att allt kan hända. Men jag har så klart tro på mig själv när det gäller att komma tillbaka på planen. Det vore det största. Att kunna hjälpa laget, spelarna och klubben igen”, säger Olsson och fortsätter:

“Det kommer att ta tid att komma tillbaka på en hög nivå igen. Men jag tror att jag kan göra det. Jag är lugn i processen och har accepterat att det kommer ta tid. Jag har satt upp några mål och har inga tankar på att sluta”.

Eric Kahl, AGF Århus - 8/0

Försvararen spelade hela matchen mot Silkeborg (1-1). TV2 gav 22-åringen betyget 7/10.

Felix Beijmo, AGF Århus - 8/1

26-åringen fick 90 minuter senast och gavs betyget sju av TV2. AGF är tabelltvåa, tre poäng bakom Midtjylland.

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 0/0

Målvakten bänkades senast.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 8/0

22-åringen spelade hela matchen mot Randers och gavs en femma i TV2.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 6/3

Var tillbaka på en anfallsposition och spelade 90 minuter för tabellsjuan. Betyget blev en femma i TV2.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 8/1

Mittbacken rehabiliterar en knäskada.

Lukas Björklund, SønderjyskE - 8/0

20-åringen byttes ut i den 72:a minuten i 0-2-förlusten mot Brøndby. Mittfältaren fick underkända 3/10 av TV2. Hans lag är nästjumbo i tabellen.

Melker Widell, AaB Ålborg - 8/0

Mittfältaren spelade hela matchen och assisterade till ledningsmålet i 2-1-segern över Lyngby. 22-åringen gavs betyget sju och utsågs till matchens bästa spelare av TV2.

“Melker Widell var en nivå över de flesta andra på planen. Härlig touch på bollen och bra på att läsa spelet. Vidunderligt instick till Mathias Jørgensen vid målet och ett snyggt långskott i ribban. Men han faller också ur från matcherna”, skriver TV2.

Ålborg är tabellnia.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 0/0



Mittbacken rehabiliterar en tåskada.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 5/0

22-åringen fick en halvtimme mot Liverpool, där han varnades och spelade fram till matchens enda mål som innebar Forests första vinst på Anfield på 55 år. Tidningen Nottingham Post delade ut betyget 7,5/10 till Elanga. Hans lag är sjua i Premier League-tabellen efter fyra omgångar.

Emil Krafth, Newcastle United - 4/0

Bänkades mot Wolves efter en skada under landslagsuppehållet.

Alexander Isak, Newcastle United - 5/1

24-åringen byttes ut i halvtid senast efter att ha fått bollen i ansiktet. Tidningen The Chronicle gav honom betyget 6/10 efter Newcastles 2-1-vinst. Laget är trea i Premier League.

Robin Olsen, Aston Villa - 0/0

Målvakten saknades senast på grund av en huvudskada.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 4/0

24-åringen spelade hela matchen när Spurs återigen förlorade derbyt mot Arsenal på hemmaplan (0-1). Tidningen Evening Standard gav den offensive mittfältaren betyget 8/10 medan sajten Football London delade ut en sjua. Tottenham återfinns först på 13:e plats i tabellen.

Lucas Bergvall, Tottenham - 3/0

Mittfältaren bänkades mot Arsenal.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 5/0

20-åringen spelade 90 minuter i den mållösa matchen mot Ipswich. Tidningen Sussex Express gav honom betyget 7/10, och inför matchen lovordades mittfältaren av tränaren Fabian Hürzeler, som menar att Ayari ger truppen “något de inte hade tidigare”

“Han gjorde ett jättebra intryck under försäsongen. Han är väldigt stabil och han vill utvecklas. Han känns verkligen inne i det. Han har intensitet och är fortfarande en ung spelare med mycket potential, och därför är jag väldigt glad över att ha honom i truppen”, säger Hürzeler enligt tidningen The Argus.

Brighton är tabellsexa.

Jens Cajuste, Ipswich Town (utlånad från Napoli) - 2/0

Mittfältaren satt på bänken mot Brighton.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 0/0

25-åringen rehabiliterar en muskelskada.

Ken Sema, Watford - 6/0

Yttern spelade den avslutande halvtimmen mot Coventry (1-1). Watford är tabellfemma efter fem omgångar av The Championship.

Viktor Johansson, Stoke City - 6/3 nolla

Vaktade målet i 0-1-förlusten mot Oxford United, som blev Steven Schumachers sista match på tränarposten i Stoke. Målvakten gavs betyget 7/10 av tidningen Stoke Sentinel. Hans lag är på 13:e plats i tabellen.

Oliver Dovin, Coventry City - 5/0

Stod i mål i kryssmatchen mot Watford och gavs betyget 7/10 i tidningen Coventry Telegraph. Coventry är på 14:e plats i tabellen.

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 5/0

I 1-1-matchen mot QPR fick 26-åringen för första gången ingen speltid i ligaspelet sedan sommarens övergång. Detta efter att mittfältaren utsetts till månadens spelare hos “The Owls” för augusti. Wednesday är på 20:e plats i tabellen.

Jacob Widell Zetterström, Derby County - 4/2

Höll nollan för andra matchen i rad i 1-0-segern över Cardiff. Tidningen Derby Telegraph delade ut betyget 7,5/10 efter vinsten som tog Derby upp till åttonde plats.

Rami Al Hajj, Plymouth Argyle - 0/0

Nyförvärvet spelade inte när Plymouth slog den tidigare serieledaren Sunderland med 3-2. Men tränaren Wayne Rooney är redan imponerad av det han sett av mittfältaren.

“Han har varit strålande i träning. Han har varit precis vad vi hoppats på med boll och hans blick för passningar”, säger Rooney enligt tidningen Plymouth Herald.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 25/2

Försvararen rehabiliterar en korsbandsskada.

Benjamin Hjertstrand, Ekenäs IF - 6/0

Tabeljumbon inledde nedflyttningsserien med att spela 1-1 mot FC Inter. Vänsterbacken spelade hela matchen och blev varnad.

Elton Hedström, Ekenäs IF (utlånad från HTFF) - 5/0

Anfallaren spelade 66 minuter senast.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 26/11

25-åringen spelade hela matchen i 1-2-förlusten mot Gnistan. IFK är fyra bland sex lag i nedflyttningsserien.

Ousmane Diawara, KuPS (utlånad från Altach) -13/5

Anfallaren gjorde ett mål när serieledaren besegrade VPS med 3-1. KuPS har nu tre poäng ner till HJK på andra plats i mästerskapsserien.

Simon Bengtsson, AC Oulu (utlånad från Helsingborgs IF) - 9/0



20-åringen saknades senast.

David Mikhail, FC Lahti (utlånad från IFK Värnamo) - 2/0 nollor

Stod i mål i 0-3-förlusten mot Oulu. FC Lahti är nästjumbo i nedflyttningsserien.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 7/0

Vänsterbacken spelade 76 minuter i 1-0-förlusen mot Saint-Etienne i fredags. Lille ligger åtta i Ligue 1.

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 3/0

Målvakten blev av med sin startplats till helgens match mot Angers (1-1). Strasbourg ligger tia i Ligue 1.

Sebastian Nanasi, Strasbourg - 3/2

Startade mot Angers och gjorde ett mål. Utbytt i 86:e minuten.

Patrik Carlgren, Nantes - 0/0

Målvakten satt på bänken mot Reims (2-1-förlust) i helgen. Nantes ligger femma i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 2/0

Forwarden hoppade in i 78:e minuten mot Paris FC (2-1-seger) i helgen. Metz ligger femma i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 24/2

Backen spelade samtliga minuter mot NSI (2-2) i helgen. B36 ligger femma i ligan.

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 6/0

Backen spelade hela matchen mot B36 (2-2) i helgen. NSI ligger fyra i ligan.

Viktor Agardius, NSI Runavik - 6/1

Backen spelade hela matchen mot B36.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 19/2

Backen spelade hela matchen mot Skala (4-1-förlust) i helgen. Vestur ligger sexa i ligan.

Alexander Berntsson, KI - 16/0

Backen spelade hela matchen mot HB (1-0-seger) i helgen. KI ligger tvåa i ligan.

Albert Ejupi, KI - 14/0

Mittfältaren spelade 79 minuter mot HB.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, FC Baniyas (utlånad från Al Jazira Club) - 1/0

Mittbacken har lånats ut och debuterade nyligen för sin nya klubb mot Dibba Al Hisn (3-0-seger) i ligacupen. Baniyas ligger åtta i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 3/0

Backen och kaptenen spelade hela matchen mot Europa FC (5-1-förlust) i helgen. Europa Point ligger sist i ligan.

Simon Silverholt, Europa Point FC - 0/0

Var inte med i truppen mot Europa FC.

Joel Sundström, Europa Point FC - 1/0

Byttes in i 67:e minuten mot Europa FC.

Albert Holm, Europa Point FC (utlånad från Real Balompedica Linense B) - 2/0

Målvakten stod mellan stolparna mot Europa FC.

Vincent Ericson, Europa Point FC - 0/0

Var inte med i truppen mot Europa FC.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 6/1

Ytterforwarden spelade 74 minuter mot Volos (2-0-seger) under måndagen. AEK leder ligan.

Franz Brorsson, Atromitos - 4/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Asteras Tripolis (2-1-seger) i helgen. Atromitos ligger sexa i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 7/3

Emil Bergström, Panserraikos - 4/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Levadiakos (2-2) i helgen. Panserraikos ligger sist i ligan.

Filip Sidklev, Aris FC - 0/0

Målvakten satt på bänken mot Kreta (3-2-förlust) i helgen. Aris ligger femma i ligan.

Sebastian Ring, PAS Lamia - 4/0

Vänsterbacken spelade 69 minuter mot Athen Kallithea (0-0) i helgen. Lamia ligger åtta i ligan.

Simon Sandberg, PAS Lamia - 3/0

Backen spelade 80 minuter mot Athen Kallithea.

Nikolaos Dosis, Volos - 1/0

Satt på bänken mot AEK Aten (2-0-förlust) i helgen. Volos ligger tolva i ligan.

Daniel Sundgren, Volos - 0/0

Högerbacken skrev precis på för klubben.

IRAK

Sumar Almadjed, Duhok SC - 0/0

Ligaspelet har inte startat än.

Peter Gwargis, Duhok SC - 0/0

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 19/0

Ytterbacken spelade hela matchen mot Dundalk (2-1-seger) nyligen. St Patrick’s Athletic ligger sjua i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 26/0

Mittbacken spelade samtliga minuter mot KR (3-0-seger) och Fylkir (6-0-seger) under den gångna veckan. Vikingur leder ligan.

William Eskelinen, Vestri - 14/4

Målvakten stod mellan stolparna mot Stjarnan (1-0-förlust) i helgen, och orsakade straffen som motståndaren avgjorde sent på. Vestri ligger elva, näst sist, i ligan.

Johannes Vall, IA - 22/2

Backen spelade hela matchen mot KA (1-0-seger) i helgen. IA ligger fyra i ligan.

Albin Skoglund, Valur - 5/0

Forwarden spelade 74 minuter i 4-1-segern mot KR under måndagen. Valur ligger trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 4/0

Mittbacken blev utbytt redan i paus, då laget låg under med 2-1, mot Fiorentina (3-2-seger) i helgen. Atalanta ligger nia i Serie A.

Samuel Dahl, Roma - 0/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Genoa (1-1) i helgen. Roma ligger på plats 16 i Serie A.

Emil Holm, Bologna - 0/0

Högerbacken satt på bänken mot Como (2-2) i helgen. Bologna ligger på plats 17 i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 2/0

Ytterforwarden satt på bänken mot Como.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren var inte med i truppen mot Como.

Jonas Rouhi, Juventus - 1/0

Backen satt på bänken mot Empoli (0-0) i helgen. Juventus ligger fyra i Serie A.

Pontus Almqvist, Parma - 4/0

Forwarden hoppade in i 70:e minuten mot Udinese (3-2-förlust) under måndagen. Parma ligger tolva i Serie A.

Jesper Karlström, Udinese - 5/0

Emmanuel Ekong, Empoli - 4/0

Forwarden hoppade in i 77:e minuten mot Juventus (0-0) i helgen. Empoli ligger åtta i Serie A.

Amin Sarr, Hellas Verona (utlånad från Lyon) - 1/0

Forwarden gjorde debut för sin nya klubb under måndagen, i 2-1-förlusten mot Lazio. Han byttes in i 89:e minuten. Verona ligger sjua i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 4/0

Mittfältaren hoppade in i 64:e minuten mot Brescia (4-0-förlust) i helgen. Frosinone ligger näst sist i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 6/0

Ytterbacken spelade hela matchen mot Frosinone (4-0-seger) i helgen. Brescia ligger tvåa i Serie B.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 22/2

Mittfältaren spelade 76 minuter i 1-0-segern mot Gamba Osaka i helgen. Urawa Red Diamonds ligger nia i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 29/1

Spelade hela matchen och varnades när Forge föll med 0-3 i bortamötet med tabelljumbon HFC Wanderers. Forge leder alltjämt ligan trots bottennappet i den senaste omgången.

KOSOVO

Valmir Berisha, FC Malisheva - 2/0

Anfallaren byttes in i slutminuterna när hans Malisheva besegrade Dukagjini med 3-1.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 0/0

Yttern blev förvisso kvar på bänken i hela matchen mot Heerenveen, men det fanns ingen anledning till sura miner. Det var nämligen första gången som Lahdo fanns med i en matchtrupp denna säsong efter skadeproblemen som gäckat honom. Utöver detta klev AZ upp på andraplats i Eredivisie efter en seger med hela 9-1.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 5/1

Anfallaren som ryktades bort under sommaren är nu tillbaka på riktigt. I bortamötet med Sparta Rotterdam startade Edvardsen och då svarade han för ett av målen när han chippade in 2-0 i den andra halvlekens upptakt.

- Det här var min bästa match på månader. Jag sprang mycket, tappade få bollar och gjorde mål, så jag är nöjd, sa Edvardsen till ESPN efter matchen.

Edvardsen var dessutom nära att lyckas med ett skottförsök i höjd med mittlinjen. Den gången fick 28-åringen dock se sig nekad av ribban:

- Jag har redan gjort det två gånger i Sverige. Jag har alltid det i bakhuvudet och speciellt mot målvakter som är långt framför sitt mål.

Den starka prestationen belönades bland annat med en plats i omgångens lag i De Telegraaf. Även hos ESPN tar Edvardsen plats i omgångens elva, här utnämns han dessutom till den klarast lysande stjärnan av alla spelare under den femte ligaomgången - bland annat före Troy Parrott, som gjorde fyra mål för AZ.

Simon Olsson, Heerenveen - 4/1

Bortamötet med AZ blev ingen munter tillställning. Mittfältaren spelade då 90 minuter när Heerenveen föll samman och förlorade med 9-1.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 4/1

Yttern startade och spelade 83 minuter när Fortuna Sittard föll med 0-1 mot Nac. Fortuna Sittard ligger sjua i Eredivisie.

Adam Kaied, Nac Breda - 2/0

Efter att ha blivit kvar på bänken i flera matcher i följd byttes mittfältaren in efter 66 minuters spel mot Fortuna Sittard. Kaied fick då vara med om det sena avgörandet i 1-0-segern.

Amar Abdirahman Ahmed Fatah, Willem II (lån från Troyes) - 2/0

Yttern byttes in efter 76 minuters spel när Willem II besegrade RKC Waalwijk med 3-0 på hemmaplan. Willem II är nu tabellfemma i Eredivisie.

Gustaf Lagerbielke, Twente (lån från Celtic) - 0/0

Mittbacken blev återigen kvar på bänken när Twente spelade 1-1 mot Zwolle. Lagerbielke väntar alltjämt på att få beträda planen efter sin utlåning från Celtic.

NORGE

Leon Hien, Odd - 3/0

Mittbacken tog sig nyligen tillbaka från en lång skadeperiod som höll honom borta från spel under hela våren. Nu har Hien åkt på en ny smäll, vilket gjorde att han saknades i matchtruppen mot Tromsø. I norsk media rapporteras det om att Hien kan vara tillbaka i spel om ett par veckor.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Rehabiliterar alltjämt en bristning i baksidan av låret och saknades i mötet med Lillestrøm.

Adam Andersson, Rosenborg - 7/0

Ytterbacken blev kvar på bänken i 90 minuter när Rosenborg besegrade Lillestrøm med 1-0. Segern innebär att RBK är tabellfemma i Eliteserien.

Filip Ottosson, Sandefjord - 22/1

Mittfältaren spelade återigen 90 minuter när Sandefjord tappade segern till kryss (2-2) när toppjagande Brann kom på besök. Stopptidskvitteringen innebär att Sandefjord nu ligger på negativ kvalplats,

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 8/1

Mittfältaren blev kvar på bänken i krysset mot Brann.

Darrell Tibell, Sandefjord – 1/0

Saknades i matchtruppen mot Brann.

Elias Jemal, Sandefjord - 5/1

Byttes in efter 74 minuters spel när Sandefjord spelade 2-2 mot Brann på hemmaplan.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 6/0

Mittfältaren dras alltjämt med en skada och saknades i matchtruppen när Sarpsborg föll med 0-2 mot Kristiansund.

Aimar Sher, Sarpsborg – 24/0

Saknades i matchtruppen mot Kristiansund på grund av en avstängning.

Marcus Sandberg, HamKam - 22/4

Målvakten spelade hela matchen när HamKam var chanslöst i bortamötet med serieledande Bodø/Glimt. Slutresultatet skrevs till sist till 3-0 i hemmalagets favör.

William Kurtovic, HamKam - 19/0

Byttes in efter 75 minuters spel i 3-0-förlusten mot Bodø/Glimt.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Fortsätter att agera andraval bakom Marcus Sandberg i ligaspelet och blev således kvar på bänken i matchen mot Bodø/Glimt.

Anton Ekeroth, HamKam - 2/0

Vänsterbacken byttes in efter 81 minuters spel när HamKam föll med 0-3 mot Bodø/Glimt.

Oscar Krusnell, Haugesund - 20/0

Spelade på nytt hela matchen till vänster i Haugesunds backlinje i bottenmötet med Strømsgodset. Matchen slutade 0-0 och det innebär att Haugesund har en poäng ner till den negativa kvalplatsen.

Moonga Simba, Brann - 1/0

Saknades i matchtrupperna när Brann kryssade (2-2) mot Sandefjord.

August Karlin, Lillestrøm – 11/0

Mittfältaren var utanför truppen när Lillestrøm föll med 0-1 mot Rosenborg.

Eric Larsson, Lillestrøm – 13/0

Ytterbacken inledde på bänken och byttes in inför den andra halvleken mot Rosenborg. Matchen resulterade i en 0-1-förlust för Lillestrøm.

Jabir Abdihakim Ali, Lilleström (lån från Västerås SK) - 3/0

Anfallaren blev kvar på bänken i 0-1-förlusten mot Rosenborg.

Hampus Finndell, Viking - 8/0

Mittfältaren byttes in efter 83 minuters spel i Vikings 1-0-seger mot KFUM Kameratene. Viking är ny tabelltvåa i Eliteserien.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Yttern är inne i en tung period och väntar alltjämt på sin debut efter flytten från Landskrona i somras. Burakovsky saknades i den senaste matchtruppen mot HamKam. Matchen resulterade i en 3-0-seger för serieledaren.

Nikolaj Möller, Strømsgodset - 3/1

Anfallaren fick förtroendet från start i bortamötet med Haugesund. Möller lyckades dock inte hitta rätt och matchen slutade 0-0. Strømsgodset har nu två poäng ner till kvalplatsen.

David Edvardsson, Tromsø - 3/0

Köptes nyligen loss från Malmö FF och i 1-0-förlusten mot Odd byttes mittfältaren in efter 77 minuter.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 7/5

Anfallaren får fortsatt stort förtroende i Lech Poznans anfall. I mötet med den regerande ligamästaren, Jagiellonia, startade Ishak och spelade 75 minuter när Lech Poznan säkrade en 5-0-seger på hemmaplan. Trepoängaren innebär att Lech Poznan toppar ligan, tre poäng före Cracovia.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Mittbacken har dragits med stora skadeproblem under den senaste tiden, men har nu - efter många om och men - inlett en tremånadersplan för att kunna återgå till spel. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Dagerstål spelade sin senaste match för Lech Poznan den 28 oktober 2023. Hans nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2025.

Elias Andersson, Lech Poznan - 3/0

Vänsterbacken blev kvar på bänken i 5-0-segern mot Jagiellonia.

Alex Douglas, Lech Poznan - 8/0

Efter att ha spelat sina två första landskamper med det svenska landslaget återvände mittbacken till Polen, där han klev direkt in i startelvan mot Jagiellonia. Det blev till sist 90 minuters spel när Lech Poznan säkrade en 5-0-seger. Trepoängaren innebär att Lech Poznan toppar Ekstraklasa, tre poäng före Cracovia.

Patrik Wålemark, Lech Poznan (lån från Feyenoord) - 2/0

Yttern lånades in från Feyenoord i slutet av sommarfönstret. Mot Jagiellonia byttes Wålemark in med en halvtimme kvar att spela när Lech Poznan säkrade en 5-0-seger. Trepoängaren innebär att Lech Poznan toppar Ekstraklasa, tre poäng före Cracovia.

Trots att 22-åringen bara har hunnit med två korta inhopp råder det optimism gällande svensken. I Przeglądzie Sportowym pratas det bland annat om att Wålemark "mycket väl kan bli en storstjärna i Lech Poznan" och att han har spelat bra.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 8/0

Högerbacken spelade hela matchen och assisterade till tröstmålet när Pogon Szczecin föll med 1-2 i toppmötet med Cracovia.

Gustav Berggren, Rakow - 8/0

Spelade hela matchen och varnades när Rakow studsade tillbaka efter den senaste förlusten genom att besegra Legia Warszawa med 1-0 på bortaplan.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 6/0

Haliti är inne i en tung period. Efter att ha fått skralt med speltid under säsongsupptakten byttes mittbacken in inför den andra halvleken mot Lech Poznan. Det blev dock ingen rolig halvlek för Haliti, som varnades och gjorde ett självmål när ett 0-2-underläge förvandlades till en 0-5-förlust.

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 6/1

Lechia Gdansk har fått upp farten sex inledande förluster. Segern i den senaste ligamatchen följdes upp av en 1-0-seger i bottenmötet med Radomiak Radom. Det innebär att Lechia passerar just Radomiak Radom i tabellen och nu är uppe på säker mark.

Olsson spelade hela matchen för Lechia Gdansk.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 6/1

Mittfältaren blev kvar på bänken i hela matchen när Lechia Gdansk besegrade Radomiak Radom med 1-0 på hemmaplan.

PORTUGAL

Viktor Gyökeres, Sporting CP - 6/8

Anfallaren följde upp en landslagssamling som innefattade tre mål med att återigen slå till i 3-0-segern mot Arouca. Det dröjde förvisso 73 minuter innan Gyökeres fick chansen att kliva fram och förvalta en straffspark, som innebar 2-0 för Sporting. Målet var Gyökeres åttonde i ligan och med det toppar han skytteligan, fyra mål före tvåan.

Gyökeres ryktades bort från klubben under sommaren, men efter många om och men blev han kvar. Nu meddelar hans tränare, Ruben Amorim, att det blir dyrt att köpa loss honom:

- Viktor är en stor spelare, han är värd 100 miljoner euro. Sporting tycker också han är värd det. Så det är hans pris. Den som vill ha honom får betala 100 miljoner euro, sa Amorim, enligt Correio da Manhã, i veckan som gick.

Deniz Gül, Porto - 0/0

Anfallaren anslöt nyligen från Hammarby, men har ännu inte ingått i någon av Portos matchtrupper. I 2-1-segern mot Farense lämnades Gül utanför truppen på nytt.

SCHWEIZ

Noah Persson, Grasshoppers (lån från Young Boys) - 8/0

Vänsterbacken lånades ut till ligakonkurrenten Grasshoppers i slutet av sommarens övergångsfönster. I 2-0-segern i cupen mot Thun gjorde Persson debut när han spelade hela matchen.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 6/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Lausanne-Sport besegrade Aemme med 4-0 på bortaplan i den schweiziska cupens andra omgång.

Jesper Löfgren, FC Luzern - 5/0

Löfgren spelade hela matchen när hans Luzern åkte ut ur den inhemska cupen i den andra omgången. Uttåget kommer efter en 0-1-förlust mot Aarau.

Josafat Mendes, Basel (lån från Braga) - 1/0

SKOTTLAND

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 10/7

Mbunga Kimpioka gjorde i förra veckan 89 minuter på planen, då han fick rött kort i 2-0-förlusten mot Hibernian på bortaplan i ligaspelet. Det röda kortet kom efter en tackling på offensiv planhalva, där forwarden gick in med dobbarna mot en motståndare, och efteråt såg han förvånad ut. Det var även tredje ligamatchen i följd, som St. Johnstone fick en spelare utvisad, något lagkaptenen Kyle Cameron uttalade sig om efteråt för The Courier:

"Jag tror att man kan säga att det är frustration. Men du kan inte ta bort din frustration på det sättet. De måste lära sig snabbt och jag är säker på att de kommer att göra det. Vi kommer uppenbarligen att sakna 'Benji' och Adama (Sidibeh) nästa vecka, då det är en enorm match på bortaplan (mot Ross County). Självklart är det inte bra att sakna nyckelspelare genom avstängningar. Vi får göra vad vi kan och jag är säker på att grabbarna som sitter på bänken är redo att ersätta dem".



"'Benji' sträckte upp sina händer efter matchen och han sa att han inte var nöjd med sin egen prestation. Han förväntar sig mer av sig själv och han lät sin frustration koka över den här veckan. Som jag sa, det är något som 'Benji’ definitivt kommer att lära sig av".St. Johnstone är på tionde plats i ligan.

SLOVAKIEN

Hugo Ahl, Spartak Trnava - 7/0

Ahl blev i förra veckan kvar på bänken i 2-0-segern mot Jaslovske Bohunice borta i andra omgången i cupen, samt mot Kosice (1-1) på bortaplan i ligan. Spartak är på fjärde plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 5/1

Swedberg fick i förra veckan ett 14 minuter långt inhopp i 3-1-segern mot Valladolid hemma i La Liga. Av spanska tidningen La Voz de Galicia fick svensken godkända sex av tio i betyg. Celta är på femte plats i ligan.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 5/1

Starfelt noterades i förra veckan för 90 minuter i 3-1-segern mot Valladolid hemma i La Liga. Av spanska tidningen La Voz de Galicia fick svensken godkända sex av tio i betyg. Celta är på femte plats i ligan.



SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 25/2

Bojanic blev i förra veckan kvar på bänken i 2-0-segern mot tabelltvåan Gangwon hemma i ligaspelet. Ulsan toppar den sydkoreanska ligan.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 28/9

Ludwigson stod i förra veckan för en assist och 90 minuter i 2-0-segern mot tabelltvåan Gangwon hemma i ligaspelet. Han är numera noterad för nio mål och fem assist på 28 matcher den här säsongen. Ulsan toppar den sydkoreanska ligan.



THAILAND

Emil Roback, Muangthong United - 6/1

Den tidigare Hammarby IF-talangen svarade i förra veckan för 83 minuter i 4-2-segern mot Sukhothai hemma i ligan. Muangthong United är på tredje plats i ligaspelet.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 3/0

Bergqvists Karvina spelade inte under den gångna veckan, då bortamötet med Sparta Prag blev uppskjutet med anledning av regnkaos i Tjeckien. Bergqvist sa följande till Fotbollskanalen om den uppskjutna matchen: ”Det skulle krävas för mycket poliser och räddningstjänst ’in case of emergency’ så det var därför”. Karvina är på tolfte plats i ligaspelet.



TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 4/3

Larsson stod i måndags för ett nytt mål, då han nätade i 2-1-segern mot Adana Demirspor hemma i ligan. Totalt sett blev det 66 minuter på planen. Antalyaspor är åtta i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 5/2

Strandberg stod i förra veckan för 59 minuter mot Alanyaspor (0-0) på bortaplan i ligan. Hatayspor är nästjumbo i Süper Lig. Enligt Kora Plus i Egypten har egyptiska storklubben Zamalek lagt ett bud på Strandberg, något Hatayspors president Levent Mistikoglu i sin tur förnekat. Presidenten, som tidigare bekräftat ett bud på svensken från Zamaleks rival Al-Ahly, har även uttalat sig om att Strandberg inte kommer att lämna i närtid. Strandberg sitter på ett kontrakt till sommaren 2027.

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 4/1

Larsson stod i förra veckan för 85 minuter i 2-1-segern mot Wolfsburg på bortaplan i Bundesliga. Han låg dessutom bakom Frankfurts 1-0-mål, då han knäade iväg bollen i djupled till Hugo Ekitiké som sedan assisterade Omar Marmoush till matchens första mål. Eintracht Frankfurt är på sjätte plats i ligan. Inför matchen var Larsson även i fokus - efter att ha lämnat Sveriges landslagssamling i förtid. Enligt Svenska Fotbollförbundet lämnade Larsson landslagssamlingen på grund av en skadekänning, men enligt Fotbollskanalen var talangen inte skadad, och från och med i tisdags i förra veckan tränade han med sitt tyska lag.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 4/0

Svanberg gjorde i förra veckan 71 minuter i 1-2-förlusten mot Frankfurt hemma i Bundesliga. Wolfsburg är tolva i ligan.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 2/0

Mittbacken svarade i förra veckan för 90 minuter i 1-6-förlusten mot Bayern München hemma i Bundesliga. Nykomlingen har noll poäng efter tre omgångar i högstaligan.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel – 3/1

Bernhardsson missade 1-6-förlusten mot Bayern München på hemmaplan på grund av lårproblem (enligt klubben). Nykomlingen har noll poäng efter tre omgångar i Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 4/0

Smith noterades i söndags för 90 minuter i 3-1-förlusten mot Augsburg borta i Bundesliga. Nykomlingen har noll poäng efter tre omgångar i ligan.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Mittfältaren var i helgen utanför truppen i 3-1-förlusten mot Augsburg borta i Bundesliga.. Nykomlingen har noll poäng efter tre omgångar i högstaligan. Under säsongsstarten har 22-åringen i stället spelat med St. Paulis reserver i fjärdedivisionen.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 3/2

Vilhelmsson var i helgen, på grund av skadeproblem, utanför truppen mot Eintracht Braunschweig (1-1) hemma i 2. Bundesliga. Darmstadt är på 16:e-plats i andraligan.

Isac Lidberg, Darmstadt - 4/1

Forwarden stod i förra veckan för 66 minuter mot Eintracht Braunschweig (1-1) hemma i 2. Bundesliga. Darmstadt är på 16:e-plats i andraligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 6/1

Hrgota, som är lagkapten, svarade i förra veckan för 90 minuter mot Elversberg (0-0) hemma i andraligan. Fürth är sexa i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hussein är i Herthas frysbox, då han har varit utanför huvudstadsklubbens samtliga matchtrupper under säsongsinledningen i 2. Bundesliga. Han har i stället spelat två matcher med klubbens reservlag i tyska fjärdeligan senaste tiden. Under sommarens transferfönster ryktades han bort, men än så länge är han alltså kvar i klubben med ett kontrakt till sommaren 2026. 24-åringen anslöt från AIK sommaren 2023, och har sedan dess gjort ett mål och en assist på 18 matcher, varav två starter och 16 inhopp. Hertha är på nionde plats i andraligan.

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 0/0

Johansson var i helgen utanför truppen mot Darmstadt (1-1) borta i 2. Bundesliga. Braunschweig är jumbo i andraligan.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 0/0

Oudenne var i förra veckan utanför truppen i 3-1-segern mot Kaiserslautern hemma i 2. Bundesliga. Under den här säsongen har han i stället främst spelat med klubbens reserver i tyska tredjeligan. Hannover är på femte plats i andraligan.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 9/2

Levi noterades i förra veckan för 69 minuter i 7-0-segern mot Szombathely MÁV Haladás VSE på bortaplan i ungerska cupen. Puskás Akadémia är på andra plats i ligan.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 15/7

Forsberg, som är lagkapten i New York Red Bulls, var i förra veckan utanför truppen, då det blev 2-1-förlust mot Chicago borta i MLS. Anledningen till frånvaron var skadeproblem. Senast den offensive mittfältaren gjorde en tävlingsmatch var i slutet av juni i år. New York Red Bulls är på fjärde plats i östra divisionen.

Noah Eile, New York Red Bulls - 27/0

Eile noterades i förra veckan för 90 minuter i 2-1-förlusten mot Chicago borta i MLS. Red Bulls är på fjärde plats i östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City – 30/1

Mittbacken, som är lagkapten, svarade i förra veckan för 90 minuter i 3-0-segern mot New England hemma i MLS. Orlando är på femte plats i östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 16/1

Mittbacken är skadad och var i förra veckan utanför truppen i 1-3-förlusten mot Minnesota på hemmaplan i MLS. St. Louis är nästjumbo i västra divisionen i MLS.

Rasmus Alm, St. Louis City - 15/1

Alm stod i förra veckan för 27 minuter i 1-3-förlusten mot Minnesota hemma i MLS. St. Louis är nästjumbo i västra divisionen i MLS.

Christopher McVey, DC United - 24/1

Mittbacken noterades i förra veckan för 90 minuter mot New York City (1-1) på hemmaplan i MLS. DC United är på nionde plats i östra divisionen.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 11/4

Jansson är skadad och missade förra veckans möte med Wolfsberger (1-1) på bortaplan i ligan. Rapid Wien är på andra plats i ligaspelet.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 9/0

Perez Vinlöf spelade inte i förra veckan, då hemmamötet med Sturm Graz blev uppskjutet på grund av dåliga vädeförhållanden. Austria Wien är på sjätte plats i ligan.

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 2/0

18-åringen, som är son till Olof Mellberg, spelade inte i förra veckan, då hemmamötet med Austria Klagenfurt blev uppskjutet på grund av dåliga väderförhållanden. Salzburg är på femte plats i ligaspelet. Under årets säsong har Mellberg även gjort en match med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i österrikiska andraligan.