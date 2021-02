SVENSKKOLLEN: Moberg Karlsson hjälte: ”Det är som Fergie Time”

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 11/0

24-åringen har haft återkommande knäbekymmer och opererade sig nyligen.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 22/5

Anfallaren hoppade in i den 64:e minuten när Mechelen vann mot RWD Molenbeek i cupen med 2-0. I ligaspelet startade Mrabti och byttes ut efter 67 minuter när Cercle Brügge bortabesegrades med 0-1.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 8/0

Hoppade in under slutkvarten mot RWDM. Men mot Cercle Brügge var det femte gången på de sex senaste ligamatcherna som Wernersson saknades i matchtruppen.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Demir har inte varit med i truppen på hela säsongen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 2/0

24-åringen har saknats i FK Slobodas träningsmatcher. Premijer Liga återupptas den 27 februari.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 0/0

Debuterade för klubben när han kom in och spelade andra halvlek i träningsmatchen mot Tsarsko Selo.

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 0/0

Spelade hela matchen i 3-0-vinsten mot Tsarsko Selo. Den bulgariska ligan återupptas till helgen.

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 5/1

Vistelsen på Cypern sträckte sig knappt ett halvår, då anfallaren brutit kontraktet med serietvåan Apollon FC.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 15/5 nollor

Stod både i vinsten mot Horsens (3-0) och 1-2-förlusten mot Midtjylland. 29-åringen fick betyget 4/6 i tidningen Ekstra Bladet i den senare matchen. Mötet var också en duell mellan målvakterna som hållit nollan flest gånger (5) i Superligaen: Carlgren och FCM:s Jesper Hansen.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 19/5 nollor

Johnsson fick betyget fyra efter 2-3-vinsten mot Aalborg och sedan en trea mot Horsens (0-2-seger). FCK har klättrat upp till en fjärdeplats i tabellen, fem poäng efter serieledande Brøndby.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 13/0

Högerbacken är skadad och missade omstartsveckan.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 21/0

21-åringen byttes varnad ut i paus när Midtjylland föll mot SønderjyskE med 1-2. När FCM sedan 1-2-vann i Randers spelade mittfältaren 66 minuter. Betyget i Ekstra Bladet blev fyra och en tvåa för den förra matchen.

Simon Hedlund, Brøndby – 16/5

Anfallaren gjorde matchens enda mål mot Nordsjælland och fick betyget 3/6. 27-åringen spelade en timme sedan mot Aalborg (1-1) och gavs då en tvåa.

Oskar Fallenius, Brøndby – 0/0

Nyförvärvet fick inte plats på bänken vid någon av ovanstående två matcher.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 15/3 nollor

Stod när laget förlorade mot FCK (2-3) och sedan i 1-1-matchen mot Brøndby. Betyget i Ekstra Bladet blev 3/6 efter båda matcherna. Till bold.dk säger 27-åringen att det fanns intresse runt honom under januarifönstret, men att det “inte var tillräckligt bra nog”.

Tim Prica, Aalborg BK – 12/0

Prica startade som ensam anfallare mot FCK och sedan i en roll till höger mot Brøndby, när han assisterade till Aalborgs mål. 18-åringen spelade 56 respektive 63 minuter och gavs en tvåa efter båda matcherna.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 5/1

Hiljemark rehabiliterar en skada och missade AaB:s två matcher.

Niklas Backman, Aarhus GF – 4/0

Mittbacken har nyligen genomgått en knäoperation.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Målvakten satt på bänken under det mållösa mötet med Velje och i 1-0-vinsten mot Lyngby.

Pierre Bengtsson, Velje BK (utlånad från FC Köpenhamn) – 13/0

32-åringen debuterade för sin nya klubb med att spela 90 minuter i 0-1-vinsten mot SønderjyskE.

Diego Montiel, Velje BK – 10/2

Montiel fanns inte med i truppen varken mot SønderjyskE eller i det mållösa mötet med Aarhus .

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 6/0

Vänsterbacken byttes ut i slutminuterna när FCN förlorade mot Odense med 0-2. Betyget blev 3/6.

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 7/2 nollor

Vaktade målet både i 1-2-vinsten mot Leeds och när Everton kryssade mot Man United (3-3). Olsen fick betyget 9/10 i Liverpool Echo efter segermatchen. Ett tveksamt ingripande på Uniteds tredje mål ledde bara till en femma efter den senaste matchen.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 24/1

Mittbacken fick 90 minuter mot Everton och spelade dessförinnan i 9-0-segern mot Southampton. Betygen i tidningen Manchester Evening News blev 6/10 respektive 7/10. Nilsson Lindelöf har efter ryggbesvären spelat tre raka matcher för första gången sedan i slutet av december.

Emil Krafth, Newcastle United – 10/0

Bänkades mot Crystal Palace (1-2) men hoppade in i den 24:e minuten mot Southampton sedan Javier Manquillo skadat sig. Högerbacken åkte på en varning och fick betyget 6/10 i tidningen Chronicle.

Joel Mumbongo, Burnley – 2/0

Efter debuten mot Chelsea fick 22-åringen hoppa in under slutkvarten när Burnley förlorade mot Manchester City med 0-2, då han också blev varnad. Anfallaren satt sedan på bänken i 1-1-matchen mot Brighton.

Viktor Gyökeres, Coventry City (utlånad från Brighton) – 20/3

Anfallaren spelade 73 minuter mot Nottingham (1-2) och fick sedan nöja sig med ett inhopp under slutminuterna i 0-0-matchen mot Watford. Betyget efter den förra matchen blev 6/10 i tidningen Coventry Telegraph.

Pontus Jansson, Brentford – 14/0

Mittbacken har opererat fotleden och beräknas vara tillbaka till säsongsavslutningen.

Ken Sema, Watford – 25/1

Spelade 90 minuter mot Coventry och fick betyget 5,5/10 i Watford Observer.

Viktor Johansson, Rotherham United – 6/2 nollor

22-åringen fick i den ordinarie ettan Jamal Blackmans frånvaro stå både mot Derby (3-0) och i 1-2-vinsten mot Preston. Målvaktens fina spel har bidragit till att Rotherham tack vare vinsterna kliver över nedflyttningsstrecket.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 1/0

Mittbacken debuterade för sin nya klubb i cupen mot FC Haka. Den blev inte lyckad då Svensson byttes ut i halvtid vid ställningen 3-0 till Haka, som blev slutresultatet.

Jakob Tånnander, HJK Helsinki – 0/0

20-åringen har återvänt efter lånet i Haka och satt på bänken i cupmatchen mot FC Lahtis (1-1).

Gustaf Backaliden, SJK – 1/0

Spelade andra halvlek mot AC Oulu i cupen och blev varnad när SJK vann med 0-1.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 15/3

Yttern spelade inte i 3-0-förlusten mot PSG i onsdags men han hoppade in i den 72:a minuten hemma mot Monaco i söndags, och gjorde mål. Eliasson dunkade in matchens sista mål på frispark, när Nimes föll med 4-3. Laget ligger sist i Ligue 1 och har sju poäng upp till säker mark.

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Får ingen speltid alls. Sägs vara på väg bort från Ligue 2-klubben. Courier-Picard har rapporterat att 19-åringen är aktuell för en flytt till MLS.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den unge talangen stod utanför truppen till A-lagets två matcher under den gångna veckan.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

Nyförvärvet satt på bänken under den gångna veckans två matcher. Toulouse föll mot Auxerre och kryssade mot Troyes. Laget ligger tvåa i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 19/6

Forwarden spelade hela matchen mot topplaget Bani Yas i torsdags, och bjöd på en assist. Men Fujairah föll med 2-1 och ligger på nedflyttningsplats (näst sist).

Nahir Besara, Hatta FC - 2/0

Den offensive stjärnan spelade 85 minuter när hans nya klubb föll med 2-1 mot Al Wasl i fredags. Laget ligger sist i serien.

GIBRALTAR

San Mustafa, Europa Point FC - 2/0

Ligaspelet är pausat på grund av coronapandemin.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 17/0

Högerbacken spelade 90 minuter både mot Asteras Tripolis (cupen) och AEK Aten (ligan). Aris vann båda matcherna med 2-0, är vidare till kvartsfinal i cupen samt ligger tvåa i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 25/4

Vidare till kvartsfinal i cupen, trots 2-1-förlust borta mot Apollon Smyrnis. Sammanlagt vann de med 3-2 och Tankovic spelade en halvlek i returen. I 2-0-förlusten mot Aris i ligan i helgen hoppade Tankovic in i den 79:e minuten. AEK är fyra i tabellen.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 5/0

Valur bärgade årets första titel i lördags, när man slog Fylkir i finalen av Reykjavik cup efter straffläggnin (1-1 vid full tid). Starke Hedlund spelade hela matchen.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 16/16

Forwarden gjorde klubblagsmål nummer 500 och 501 i 4-0-segern mot Crotone i söndags. Ibrahimovic spelade 77 minuter. Milan leder Serie A.

Dejan Kulusevski, Juventus – 26/5

Spelade 90 minuter mot Inter i cupen (seger med 2-1) förra tisdagen och sedan hoppade han in i 65:e minuten i segern mot Roma i ligan i helgen. Då låg han bakom självmålet som fastställde slutresultatet till 2-0.

Riccardo Gagliolo, Parma – 19/1

Backen spelade hela matchen när Parma föll med 3-0 mot Bologna i söndags. Drog på sig ett gult kort. Laget ligger näst sist i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria – 21/2

Mittfältaren hoppade in i den 77:e minuten i 1-1-matchen mot Benevento i söndags.

Mattias Svanberg, Bologna – 20/2

Mittfältaren startade och blev utbytt i 66:e minuten när Bologna besegrade Parma med 3-0 i söndags. Drog på sig ett gult kort. Bologna ligger på plats 13 i Serie A.

Samuel Gustafson, Cremonese – 20/0

Mittfältaren hoppade in i paus hemma mot Pisa i lördags, när Cremonese vann med 2-1. Laget ligger på plats 13 i Serie B och har två poäng ner till negativt kval.

Marcus Rohdén, Frosinone – 16/2

Laget är inne i formsvacka. Under den gångna veckan spelade man 0-0 mot Pisa och förlorade med 2-1 mot Venezia. Rohdén spelade 88 respektive 76 minuter. Frosinone ligger tia i Serie B.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Utanför truppen mot Salernitana (1-1) i lördags. Chievo är trea i Serie B. Svenske lagkamraten Jonathan Morsay har lämnat för Dinamo Bukarest (lån) i Rumänien.

John Björkengren, Lecce - 8/0

Mittfältaren satt på bänken under hela förlustmatchen mot Ascoli i fredags. Lecce är åtta i Serie B.

Nikola Vasic, Reggina - 8/0

Forwarden var inte med i truppen mot Pescara (seger med 2-0) i helgen. Ryktas vara på väg bort.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 13/3

Ligan är färdigspelad.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Ligan är färdigspelad.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0

Ligan är färdigspelad.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 18/4

Ligan är färdigspelad.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 16/1

Ligan är färdigspelad.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 14/1

Utrecht har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Emil Bergström, Utrecht – 3/0

Utrecht har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Sebastian Holmén, Willem II – 20/0

Willem II har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 15/2

Groningen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 16/0

Groningen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Paulos Abraham, Groningen - 0/0

Groningen har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Abraham skrev nyligen på för klubben.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 19/5

Hoppade in i den 78:e minuten när Heerenveen slog Vitesse med 1-0. Nygren var också bidragande till segern. Han stod nämligen för assisten till Hen Veermans mål i den 83:e minuten.

Rami Kaib, Heerenveen, 5/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Vitesse.

Rami Hajal, Heerenveen - 16/0

Satt på bänken hela matchen mot Vitesse.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 22/0

Mittfältaren startade mot Heracles (förlust med 1-0) i fredags. Blev utbytt med en dryg kvart kvar att spela.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 23/2

Bytte av Tekie i den 73:e minuten mot Heracles.

Simon Tibbling, Emmen 17/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Emmen föll med 1-0 hemma mot AZ i helgen. Emmen är klar jumbo i Eredivisie. När 21 av 34 matcher nu spelats av serien har Tibblings lag ännu inte vunnit.

Jesper Karlsson, AZ 26/7

Ytterforwarden spelade hela matchen när AZ vann med 1-0 mot Emmen. Laget ligger fyra i tabellen.

Kristopher Da Graca, VVV-Venlo, 7/0

VVV har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

MALTA

Bahrudin Atajic, Gzira United FC - 3/1

Gjorde sitt första mål för klubben i segermatchen mot Mosta i helgen. Atajic spelade 90 minuter och hans mål på tilläggstid i första halvlek blev matchavgörande då Gzira United vann med 2-1.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 26/4

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Marcus Sandberg, Stabæk – 30/7 nollor

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april. Molins avtal med Sarpsborg har löpt ut, där klubbens sportchef Thomas Berntsen dock varit tydlig med att man vill behålla den förre MFF-forwarden.

Kevin Kabran, Start/Viking - 29/3

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/1

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Axel Lindahl, Bodø/Glimt - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 6/0

Ligaspelet har just nu uppehåll och inleds igen i mitten av februari.

POLEN

Jesper Karlström, Lech Poznan - 2/0

Spelade hela matchen för sitt Lech Poznan på defensivt mittfält. Utmärkte sig inte nämnvärt i 0-0-matchen mot Zagłębie Lubin.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 14/7

Gjorde comeback efter att ha saknats i återstarten förra veckan. Spelade från start mot Zagłębie Lubin ooch byttes ut efter 74 minuter utan att ha utmärkt sig i poängprotokollet.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Fanns inte med i truppen för sitt Pogoń Szczecin när laget vann med 1-0 mot Cracovia. Cibicki har inte spelat en ligamatch sedan mitten av september.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 18/2

Gjort två kortare inhopp i ligaspelet i veckan. Båda matcherna förlorade Bersihas Chindia Targoviste.

Admir Bajrovic, Sepsi - 11/2

Fanns inte med i truppen när hans Sepsi spelade 3-3 mot FC Politehnica Iași den gångna veckan.

Jonathan Morsay, FC Dinamo – 0/0

Blev klar för klubben i dagarna då han lånas in från Chievo resten av säsongen. Har ännu inte debuterat för sin nya klubb.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 21/1

Ligan återstartar i slutet av februari.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 20/6

Ligan återstartar i slutet av februari.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 23/11

Ligan återstartar i slutet av februari.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 8/0

Ligan återstartar i slutet av februari.

Armin Gigovic, FK Rostov – 8/0

Ligan återstartar i slutet av februari.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 19/8

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 18/2

Ligan återstartar i slutet av februari.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 15/10

Har tappat formen och anfallaren har inte nätat på fyra ligamatcher. Den gångna veckan spelade Strandberg drygt 90 minuter innan han byttes ut mot Al-Hilal. Då var ställningen 2-2, men i den 97:e minuten kunde Abha Club avgöra genom Saad Bguir som satte dit 3-2.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 15/3

Äntligen för Alexander Gerndt. Anfallaren spelade från start för sitt Lugano mot FC Vaduz i ligaspelet och efter drygt 20 minuter blev han målskytt. Ett inlägg från högerkanten nådde Gerndt som distinkt nickade dit 1-1. Målet var hans första i ligan sedan 26 september och han bröt därmed en drygt fyra månader lång måltorka.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Skadad, enligt Transfermarkt.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 20/2

Helander gjorde i förra veckan 90 minuter i två ligamatcher. Först blev det seger med 1-0 mot St. Johnstone och sedan ett oavgjort resultat mot Hamilton Academical (1-1). Efter matchen mot Hamilton Academical gav Glasgow Live svensken en femma i betyg med motiveringen: ”Kom fel vid en stor chans i första halvlek och fick ett gult kort i andra halvlek. Såg aldrig riktigt bekväm ut på konstgräset”. Rangers toppar tabellen med 21 poäng ner till tvåan Celtic, som har två matcher färre spelade.

Melker Hallberg, Hibernian – 26/1

Hallberg blev i förra veckan kvar på bänken i 2-1-segern mot St. Mirren i ligan och gjorde därefter ett 14 minuter långt inhopp i 2-0-segern mot Aberdeen. Svensken har den här säsongen blandat starter och inhopp. Hibernian är på tredje plats i ligaspelet.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 4/0

Berisha hoppade i förra veckan in i den 70:e minuten i träningsmötet med Slovan Bratislava som slutade med seger med 2-1. Berisha lämnade dock den här gången planen mållös. Senica är nästjumbo i den slovakiska högstaligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 26/8

Isak är just nu glödhet i La Liga. Svensken startade i helgen mot Cadiz och slog till med två mål i lagets 4-1-seger. Därmed har anfallaren nu gjort mål i fyra ligamatcher i följd i Spanien, medan ”La Real” är på sjätte plats i La Liga. Efter matchen blev Isak uttagen i As omgångens lag. I veckan uppgav även La Razon att Borussia Dortmund kan värva tillbaka Isak framöver. Tidningen skrev att det är ett alternativ om den tyska storklubben säljer Erling Braut Haaland. Real Sociedad uppges samtidigt ha satt en utköpsklausul på Isak värd 70 miljoner euro, medan Dortmund uppges ha en återköpsklausul på svensken värd 30 miljoner euro. Återköpsklausulen sägs dock bara gälla till i sommar. Diario Vasco uppgav i sin tur, i veckan, att det inte finns något som talar för att Isak vill återvända till Dortmund i framtiden.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 7/2

Guidetti var i helgen utanför Alavés trupp i 1-0-segern mot Real Valladolid i La Liga. Senast svensken gjorde en match var den 16 januari i Copa del Rey. Alavés är placerat på 16:e-plats i den spanska högstaligan. Alavés sportchef Sergio Fernandez sa nyligen så här om Guidettis situation till Aftonbladet: ”Konkurrensen är tuff och tyvärr är inte John den viktiga spelaren för oss nu som han var för några år sedan när han kom hit. Han är i bra fysisk form och hans mentalitet är rätt. Det finns inget att klaga på där. Men det blir tufft för honom att flytta på Joselu eller Lucas Perez”.

THAILAND



Niran Hansson, Chonburi FC – 14/0

Hansson gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Nakhon Ratchasima på bortaplan i den thailändska högstaligan. Chonburi är placerat på tionde plats i ligaspelet.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 20/5

Moberg Karlsson spelade i helgen från start mot Sigma Olomouc på bortaplan i den tjeckiska högstaligan och blev stor hjälte med två straffmål i Sparta Prags vändning från 0-2 till 3-2. Svensken kvitterade, i den 67:e minuten, till 2-2 och satte sedan 3-2 i den 93:e minuten. Efter matchen var Moberg Karlsson lycklig i en intervju på Spartas hemsida. Han menar att laget aldrig tappade tron på en vändning: ”Vi är Sparta, det är som ´Fergie Time’ när Manchester United var som bäst. Vi trodde på det och tränaren sa till oss att vi är ett bra lag med bra spelare. Vi kan vinna varje match, vi trodde på det och vi visade att vi kan komma tillbaka”. Sparta Prags nye tränare Pavel Vrba, som gjorde sin första match med laget vid sidlinjen, berömde också Moberg Karlsson, i en intervju på klubbens hemsida, efteråt: ”En av de bästa offensiva spelarna i matchen”. Sparta Prag är på andra plats i ligaspelet.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 20/2

Durmaz kom i förra veckan till spel i två ligamatcher. Mittfältaren fick ett 32 minuter långt inhopp i 2-0-segern mot Gaziantep FK och gjorde sedan 90 minuter på planen och blev hjälte med matchens enda mål i 1-0-segern mot den regerande mästaren Basaksehir i Süper Lig. Fatih Karagümrük är på sjunde plats i ligaspelet.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 20/4 nollor

Nordfeldt gjorde i förra veckan 90 minuter på planen och höll nollan mot Konyaspor (0-0) i den turkiska högstaligan. Genclerbirligi är på 19:e-plats i Süper Lig.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 13/0

Johansson var i förra veckan utanför matchtruppen, för tredje ligamatchen i följd, på grund av skadeproblem. Då kryssade Genclerbirligi mot Konyaspor (0-0). Genclerbirligi har nu sex raka ligamatcher utan seger och är på 19:e-plats i ligan.

Isaac Kiese Thelin, Kasimpasa (utlånad från Anderlecht) – 8/3

Kiese Thelin blev i förra veckan målskytt i två ligamatcher. Först gjorde anfallaren ett mål mot Rizespor (1-1) och sedan gjorde han ett mål i 4-1-förlusten mot Hatayspor. Kasimpasa är placerat på 14:e-plats i den turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 20/2

Wendt kom i förra veckan till spel i två matcher. Han gjorde ett 19 minuter långt inhopp i 2-1-segern mot Stuttgart i den tyska cupen och spelade sedan från start med 72 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Köln i Bundesliga. Borussia Mönchengladbach är placerat på sjunde plats i den tyska högstaligan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 16/0

Augustinsson kom i förra veckan till spel i en match med 70 minuter på planen, då Bremen besegrade Greuther Fürth med 2-0 i den tyska cupen. Bremens möte med Arminia Bielefeld i helgen blev uppskjutet till följd av ett kraftigt snöoväder. Bremen är placerat på elfte plats i den tyska högstaligan.

Robin Quaison, Mainz – 21/3

Quaison är knäskadad och missade därmed helgens 1-0-seger mot Union Berlin i Bundesliga. Mainz är nästjumbo i den tyska högstaligan.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 26/5

Forsberg är knäskadad och missade därmed Leipzigs matcher i förra veckan. I svenskens frånvaro vann Leipzig med 4-0 mot Bochum i den tyska cupen och med 3-0 mot Schalke 04 i Bundesliga. Leipzig meddelade i förra veckan att Forsberg kan göra comeback mot Augsburg den 12 februari i ligan eller mot Liverpool den 16 februari i första åttondelsfinalmötet i Champions League. Leipzig är placerat på andra plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln – 10/2

Andersson har knäproblem och missade därmed förra veckans 2-1-seger mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga och lagets förlust efter straffläggning mot Jahn Regensburg i den tyska cupen. Senast svensken spelade en match var den 16 december i fjol mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. I förra veckan rapporterade dock lokaltidningen Express att Andersson i fredags tränade med boll igen. Däremot är han fortfarande långt ifrån att göra comeback. Tränaren Markus Gisdol förklarade, enligt tidningen, läget så här: ”Han gör framsteg i sin rehabilitering och knät orsakar inte längre problem, men vi sätter inte ett schema för honom för att undvika onödig press och för att inte riskera något”. Köln är placerat på 14:e-plats i Bundesliga.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 11/0

Nilsson kom inte till spel i någon match i förra veckan, då Bielefelds ligamöte med Werder Bremen blev uppskjutet till följd av ett kraftigt snöoväder. Arminia Bielefeld är placerat på 16:e-plats i Bundesliga.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér kom inte till spel i någon match i förra veckan. Arminia Bielefelds ligamöte med Werder Bremen blev uppskjutet till följd av ett kraftigt snöoväder. Bielefeld är placerat på 16:e-plats i Bundesliga.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 18/0

Ohlsson gjorde i förra veckan 78 minuter när St. Pauli besegrade Sandhausen med 2-1 i den tyska andraligan. St. Pauli är på 14:e-plats i ligan. Ohlsson bekräftade även under tisdagen, för GP, att hans kontrakt förlängts till sommaren 2022: ”Mitt kontrakt förlängdes automatiskt när jag hade gjort ett visst antal matcher. Det skedde faktiskt redan förra säsongen, men blev inte känt förrän nu”.

Eric Smith, St. Pauli (utlånad från Gent) – 2/0

Smith gjorde i förra veckan 79 minuter på planen i 2-1-segern i den tyska andraligan. Därmed är St. Pauli nu på 14:e-plats i ligaspelet.



Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 20/0

Ingelsson kom i förra veckan till spel i en match. Svensken hoppade in, i den 24:e minuten, när Paderborn föll med 3-2 mot Borussia Dortmund borta efter förlängning i den tyska cupen. Paderborn är på nionde plats i den tyska andraligan.

Niklas Hult, Hannover 96 – 19/1

Hult gjorde i helgen 88 minuter på planen och stod för två assist i Hannovers 2-1-seger mot Eintracht Braunschweig i den tyska andraligan. Därmed är svensken nu noterad för ett mål och fyra assist på 19 matcher i Tyskland. Hannover är placerat på sjätte plats i ligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 16/3

Peterson blev under måndagen, för andra ligamatchen i följd, kvar på bänken i 90 minuter i lagets 2-0-förlust mot Holstein Kiel. Düsseldorf är placerat på sjunde plats i den tyska andraligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 20/9

Hrgota är i målform. I helgen gjorde han, för andra ligamatchen i följd, två mål, då Greuther Fürth vann med 4-1 mot Würzburger Kickers i den tyska andraligan. Dessutom stod även svensken för en assist i segern. Dessförinnan hade han dock inte samma lycka mot Werder Bremen i den tyska cupen tidigare i förra veckan. Då lämnade han planen mållös efter 70 minuter när Fürth föll med 2-0 och åkte ur cupen. Greuther Fürth är placerat på fjärde plats i den tyska andraligan.



Thomas Poppler Isherwood,

Darmstadt – 0/0



Tom Pettersson,

Cincinnati – 0/0



Isherwood lämnade nyligen Östersunds FK för spel i Darmstadt, men har ännu inte kommit till spel i någon match på grund av skadebekymmer. I förra veckan var han utanför truppen i 2-1-förlusten mot Nürnberg i den tyska andraligan, samtidigt som han även missade cupmötet med Holstein Kiel tidigare i förra veckan, som Darmstadt förlorade efter straffläggning. Darmstadt är på 13:e-plats i ligaspelet.Petterssons Cincinnati blev i fjol jumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Robin Jansson, Orlando City – 00

Janssons Orlando åkte i fjol ut i kvartsfinal mot New England Revolution i MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Tinnerholms New York City åkte i fjol ut mot Orlando City i åttondelsfinal i MLS. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Adam Lundqvist, Houston – 0/0

Lundqvists Houston Dynamo blev i fjol jumbo i den västra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger – 0/0

Henriksson lämnade nyligen Elfsborg för spel i Wolfsberger. I förra veckan var han utanför lagets matchtrupp när det blev seger med 2-1 mot Kapfenberg i kvartsfinalen i den österrikiska cupen. Wolfsberger är på sjätte plats i den österrikiska högstaligan.