SVENSKKOLLEN: Ny målsuccé för Ishak - upp i delad skytteligaledning

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 36/0

Mittfältaren var bänkad i 0-1-förlusten borta mot Gent. De gick om Anderlecht. som är nere på femte plats i tabellen. Gustav Engvall, KV Mechelen – 14/0

Den offensive mittfältaren byttes ut med 20 minuter kvar av matchen mot Eupen. Då hade han missat en straff innan halvtid vid ställningen 1-1. Mechelen är sjua i tabellen. BOSNIEN-HERCEGOVINA Ferhad Ayaz, Borac Banja Luka – 4/1

I sin andra startmatch efter flytten från Degerfors gjorde vänsteryttern mål. Det fastställde slutresultatet till 2-0 i mötet med Leotar Trebinje och Borac behåller tredjeplatsen i Premijer Liga. BULGARIEN Jack Lahne, Botev Plovdiv (utlånad från Amiens SC) – 2/1

20-åringen hoppade in i slutminuterna när tabelltrean Botev slog andraplacerade CSKA Sofia med 2-0. CYPERN Franz Brorsson, Aris Limassol – 9/0

Målvakten stod i 1-1-matchen mot SønderjyskE när Randers säkrade femteplatsen i Superligaen. Efter landslagsuppehållet väntar spel i mästerskapsserien. Simon Tibbling, Randers FC – 31/0

Satt på bänken mot SønderjyskE. Mattias Andersson, Randers FC – 3/0

Saknades i den senaste matchtruppen. Hugo Andersson, Randers FC – 1/0

Satt på bänken mot SønderjyskE. Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 4/0 nollor

19-åringen satt på bänken mot PSV men fick inte plats i truppen mot Nordsjælland. Roony Bardghji, FC Köpenhamn – 9/2

Högeryttern spelade 75 minuter i Conference League-matchen och fick betyget 4/6 av Tipsbladet. I förra veckans ligamöte kom 16-åringen in efter en timme när FCK vann med matchens enda mål. Betyget i tidningen Ekstra Bladet blev 3/6. Joel Andersson, FC Midtjylland – 36/2

ANNONS Anfallaren togs inte ut i truppen som mötte Ålborg eftersom han var sjuk i förra veckan. Oskar Fallenius, Brøndby – 8/2

20-åringen satt på bänken i 3-0-förlusten mot Ålborg. Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Mittbacken fick inte plats i truppen mot Ålborg utan spelade med reservlaget förra veckan. Carl Björk, Brøndby – 3/0

Anfallaren hoppade in i den 57:e minuten i ovanstående match och fick betyget två. Den regerande titelhållaren Brøndby är hela åtta poäng efter FC Köpenhamn när mästerskapsserien ska inledas. Jacob Rinne, Ålborg BK – 22/9 nollor

Målvakten tränar med U19-laget och är enligt Nerikes Allehanda nära en flytt till Örebro SK. Eric Kahl, AGF Århus – 20/2

20-åringen spelade hela matchen mot Viborg (1-1) och fick en varning. AGF slutar åtta i grundserien. Viktor Noring, AGF Århus - 0/0 nollor

31-åringen debuterade för AGF i reservlagsmatchen mot Silkeborg. Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 22/3

20-åringen blev utbytt i den 72:a minuten i förlustmatchen mot FC Köpenhamn. Ekstra Bladet ger honom en tvåa. Benjamin Nygren, FC Nordsjælland – 4/0

ANNONS Anfallaren byttes ut efter 67 minuter mot FCK och gavs betyget 2/6. Nordsjælland slutar tia i grundserien. Kevin Custovic, Velje BK – 15/1

Mittfältaren satt på bänken mot Odense. Lucas Hägg Johansson, Vejle BK – 0/0 nollor

Även målvakten bänkades mot Odense. Velje slutar näst sist i tabellen. Robert Gojani, Silkeborg IF – 12/0

29-åringen var tillbaka efter en avstängning och spelade 90 minuter mot Midtjylland. Betyget blev tre när Silkeborg avslutade grundserien som sexa och får spela i mästerskapsserien. Marokhy Ndione, Viborg FF – 2/0

22-åringen hoppade in efter en timme mot Århus. Viborg slutade sjua och missar spel i mästerskapsserien. ENGLAND Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 27/0

Högeryttern byttes ut efter 67 minuter i åttondelsfinalen och fick betyget 5/10 i tidningen Manchester Evening News. Emil Krafth, Newcastle United – 15/0

27-åringen spelade hela matchen och varnades med kvarten kvar när Newcastle föll med 1-0 mot Everton. Högerbacken fick betyget 7/10 i tidningen The Chronicle. “Toon” är kvar på 14:e plats. Pontus Jansson, Brentford – 32/1

31-åringen fick 90 minuter i 2-1-förlusten borta mot Leicester. Sajten football.london ger kaptenen betyget 7/10 och Brentford behåller 15:e platsen trots nederlaget. Ken Sema, Watford – 17/0

Watfords match blev Everton flyttad till ett annat datum. Robin Olsen, Aston Villa (utlånad från Roma) – 0/0 nollor

21-åringen spelade fram till ett av målen i Spurs bortaseger mot Brighton (2-0) och fick 90 minuter på nytt hemma mot West Ham (3-1). Tidningen Daily Mail ger högeryttern betyget 7,5/10 efter den förra matchen och sju efter den senare. Tottenham klättrar till femte plats i Premier League. Viktor Gyökeres, Coventry City – 39/14

Anfallaren spelade hela matchen mot Hull (0-2) och kom sedan in i minut 64 mot Derby (1-1). Han får betyget 6/10 i tidningen Coventry Telegraph efter inhoppet. Coventry är elva i The Championship och har sex poäng till en playoff-plats. FINLAND Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 2/0 nollor

Målvakten stod i en av HJK:s två träningsmatcher förra veckan. Gustaf Backaliden , VPS – 2/0

Mittfältaren spelade i båda VPS:s träningsmatcher den gångna veckan. FRANKRIKE Gabriel Gudmundsson, Lille - 27/1

Vänsterbacken spelade 77 minuter i Champions League-uttåget mot Chelsea i onsdags och därefter hela ligamatchen mot Nantes (seger med 1-0) i helgen. Lille ligger sexa i Ligue 1. Jens Cajuste, Reims - 4/1

Mittfältaren missade 0-0-mötet med Lyon på grund av skada, vlken gör att han även missar veckans playoff-match mot Tjeckien med landslaget. Reims ligger på plats tolv i Ligue 1. Niclas Eliasson, Nimes - 32/6

Yttern spelade hela matchen mot Auxerre (2-1-förlust) förra tisdagen men sedan missade han 1-0-förlusten mot Ajaccio på grund av ett influensavirus som spreds i truppen, enligt La Gazette de Nimes. Laget ligger tia i Ligue 2. Isak Pettersson, Toulouse - 5/2

Högerbacken spelade hela matchen mot Panathinaikos (0-0) i söndags. Aris ligger fyra i ligan och har en poäng upp till en Europa-plats. Muamer Tankovic, AEK Aten - 15/1

Forwarden satt på bänken när AEK sänktes av Antonio Colak mot Paok (förlust med 1-0). AEK ligger trea i ligan. Alexander Fransson, AEK Aten - 0/0

Väntar fortsatt på sin debut. Mittfältaren satt på bänken mot Paok. Johan Mårtensson, Panetolikos - 11/0

Mittfältaren spelade 71 minuter i 2-1-förlusten mot Lamia i lördags. Laget ligger trea i nedflyttningsserien och har elva poäng ner till kval. Jonathan Morsay, Panetolikos - 27/2

Hoppade in i den 81:a minuten mot Lamia. Jacob Une Larsson, Panetolikos (på lån från Djurgården) - 8/0

Mittfältaren missade även helgens 0-0-match mot Aris. Panathinaikos ligger femma i ligan och har tre poäng upp till en Europa-plats. August Erlingmark, Atromitos - 11/1

Mittfältaren hoppade in i den 79:e minuten när Atromitos slog jumbon Apollon Smirnis med 1-0 i helgen. Laget har fem poäng ner till kval. ISLAND Sebastian Starke Hedlund, Valur - 5/0

Valur har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Johannes Vall, IA - 2/0

IA har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Emil Berger, Leiknir - 3/0

Leiknir har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Oliver Ekroth, Vikingur - 2/0

Forwarden fortsätter att få lite speltid efter comebacken. Mot Cagliari (seger med 1-0) hoppade Zlatan in i 87:e minuten. Milan leder just nu Serie A. Albin Ekdal, Sampdoria - 23/0

Mittfältaren spelade 83 minuter i 2-0-segern mot bottenkonkurrenten Venezia i helgen. Sampdoria ligger på plats 15 i Serie A och har nu sju poäng ner till nedflyttningsplats. Mattias Svanberg, Bologna - 28/3

Mittfältaren spelade 87 minuter i 1-0-förlusten mot Atalanta i söndags. Bologna ligger tolva i Serie A. Aimar Sher, Spezia - 2/0

Mittfältaren satt på bänken i 4-1-förlusten mot Sassuolo. Spezia ligger på plats 16 i Serie A. Riccardo Gagliolo, Salernitana - 15/0

Mittfältaren spelade 61 minuter mot Crotone (2-0-förlust) och därefter blev det ett inhopp i 79:e minuten i 2-0-segern mot Benevento. Efter den gångna veckan ligger Frosinone sjua i Serie B. John Björkengren, Lecce - 18/0

Veckan gav två kryss för Lecce. Mittfältaren Björkengren satt på bänken mot Cosenza men startade och spelade 59 minuter mot Parma. Lecce ligger fyra i Serie B. KANADA Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 2/0

Forge har inte spelat sedan senaste svenskkollen. KINA Sam Larsson, Dalian Professional - 0/0

Ligaspelet har inte startat än. Dalian åkte ur högstadivisionen den gångna säsongen. Marcus Danielson, Dalian Professional - 12/2

Ligaspelet har inte startat än. Dalian åkte ur högstadivisionen den gångna säsongen. ANNONS KROATIEN Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 10/0

Inte med i truppen till mötet med Lokomotiva Zagreb (4-0-seger). Hajduk ligger trea i ligan. NEDERLÄNDERNA Simon Gustafson, Utrecht - 14/3

Mittfältaren hoppade in i 79:e minuten när Utrecht föll med 3-1 hemma mot Groningen. Laget ligger sjua i Eredivisie. Pontus Almqvist, Utrecht (på lån från Rostov) – 1/0

Ny i klubben och fick sin debut mot Groningen. Almqvist hoppade in i paus. Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 14/0

Mittbacken hoppade in i 90:e minuten när Willem II tappade en 2-0-ledning till 2-2 mot AZ i helgen. Bergström byttes in – och direkt kvitterade AZ på hörna. Laget har en poäng ner till kval. Max Svensson, Willem II - 27/1

Forwarden hoppade in i den 67:e minuten mot AZ. Paulos Abraham, Groningen - 23/0

Mittfältaren satt på bänken mot Utrecht. Yahya Kalley, Groningen - 4/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Utrecht. Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Får främst speltid i reservlaget. Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 29/4

Forwarden spelade 88 minuter när Go Ahead Eagles slog Cambuur med 3-0. Lidberg gjorde en assist. Nu ligger laget på plats tolv i Eredivisie. Amin Sarr, Heerenveen - 6/1

Forwarden spelade 90 minuter i 2-0-segern mot Heracles i fredags och äntligen fick han näta i sin nya klubb. Sarr satte 1-0 i den 59:e minuten. Heerenveen ligger elva i Eredivisie. Rami Kaib, Heerenveen, 19/0

Mittfältaren satt på bänken mot Heracles. Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 19/1

Mittfältaren var inte i truppen när Fortuna Sittard föll med 5-0 mot PSV i helgen. Laget ligger på kvalplats ner till andraligan. Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 6/0

Hoppade in i 83:e minuten mot PSV. Emil Hansson, Heracles - 18/0

Hoppade in i 78:e minuten i 2-0-förlusten mot Heerenveen i fredags. Heracles ligger på plats 13 i Eredivisie. Samuel Armenteros, Heracles - 3/1

Forwarden hoppade in i den 78:e minuten mot Heerenveen. Jesper Karlsson, AZ - 39/17

Yttern fick nöja sig med ett inhopp i 62:a minuten i 3-1-segern (8-3 totalt) mot Partizan i Europa Conference League. Mot toppkonkurrenten Ajax (förlust med 3-2) fick Wålemark stanna kvar på bänken. Feyenoord ligger trea i Eredivisie. NORGE Liridon Kalludra, Kristiansund - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april. Tom Pettersson, Lillestrøm - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april. Leopold Wahlstedt, Odd - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april. Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april. Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april. Pavle Vagic, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april. ANNONS Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april. William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april. Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord (lån från Malmö FF) - 0/0

Mittfältaren har lånats ut till Sandefjord fram till den 1 augusti i år. Då aktiveras ett kontrakt över 2024. Men MFF har innan låneavtalets slut möjlighet att bryta dealen och därmed behålla Damnjanovic Nilsson själva, uppger klubben för Fotbollskanalen. Guillermo Molins, Sarpsborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april. Anton Salétros, Sarpsborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april. Kevin Kabran, Viking - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april. Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april. POLEN Mikael Ishak, Lech Poznan - 25/14

Lagkaptenen gav Lech ledningen i början på andra halvlek när han dunkade in 1-0 på volley i straffområdet efter en nickpassning från Jesper Karlström. Det blev till slut 3-0 hemma mot Jagiellonia när Ishak gick upp i delad skytteligaledning. Lördagens match var speciell, då Lech Poznan firade 100 år som fotbollsförening efter grundandet den 19 mars 1922. Segern lämnar Lech på en tredjeplats i ligatabellen med en poäng upp till serieledning. Kapten Mikael Ishak öppnar målskyttet efter en fin nickassist av nyblivne landslagsmannen Jesper Karlström.



Blev uttagen till landslagstruppen inför playoff-matchen mot Tjeckien i Jens Cajustes frånvaro. Då svarade Karlström med att göra säsongens första assist när han nickade fram bollen till Mikael Ishaks 1-0-mål mot Jagiellonia. Efteråt belönades Karlström dessutom med en plats i omgångens elva i Ekstraklasa. Fotbollslivet leker för den defensive mittfältaren just nu. Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 0/0

Väntar fortfarande på sin debut efter flytten från IFK Norrköping. Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 16/0

Blev kvar på bänken i 2-0-segern hemma mot Gornik Leczna. Nu ligger Lechia fyra, men det skiljer hela nio poäng upp till trean Lech Poznan. Mattias Johansson, Legia Warszawa - 25/1

Legia spelade två matcher förra veckan. I tisdags spelade Johansson 75 minuter i 4-1-segern hemma mot Termalica i en insats där han belönades med en plats i omgångens elva. Därefter blev det 90 minuter när Legia spelade 1-1 mot topplaget Rakow på bortaplan. Regerande ligamästaren Legia har nu lyft till en elfteplats i tabellen efter den miserabla höstsäsongen. Johansson petades dock till förmån för Daniel Sundgren i Sveriges trupp till VM-playoff. ANNONS Joseph Colley, Wisla Krakow - 9/0

Tung fredagskväll för mittbacken, som gjorde självmål i 1-4-förlusten mot serieledaren Pogon Szczecin på bortaplan. Wisla, som ligger på nedflyttningsplats, har inte vunnit en enda av sina sju ligamatcher sedan Colley anslöt till klubben. Sebastian Ring, Wisla Krakow - 3/0

Blev kvar på bänken i hela matchen mot Pogon Szczecin. PORTUGAL Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Var återigen utanför truppen i 1-1-matchen mot Gil Vicente. Nu ligger Maritimo åtta i tabellen. Philip Tear, Tondela - 0/0

Ännu en gång utanför truppen i 2-2-krysset mot Arouca. Nu befinner sig Tondela på en 16:e plats, vilket betyder negativt kval. QATAR Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 12/2

Al-Sailiya slutade näst sist i ligatabellen och lyckades ta sig till kvalet tack vare bättre målskillnad än jumbon. I kvalet väntade Al-Kharaitiyat i en direkt avgörande match om en plats i högstaligan nästa säsong. Al-Sailiya hamnade i ett 0-2-underläge i början på andra halvlek, men lyckades vända och vinna med 3-2. Strandberg blev stor hjälte när han skickade in det matchavgörande målet i den 96:e(!) minuten och säkrade nytt kontrakt för Al-Sailiya. Strandbergs kontrakt med klubben löper ut den 30 juni, så hans framtid är alltjämt oviss. ANNONS RYSSLAND Besard Sabovic, Chimki - 18/0

Mittfältaren hoppade in de sista 25 minuterna i 1-0-segern borta mot Ural Jekaterinburg. Viktig seger för Chimki, som dock alltjämt ligger sist i tabellen. Armin Gigovic, Rostov - 13/0

Har lämnat Ryssland och tränar nu med sin förra klubb Helsingborgs IF. Enligt Aftonbladet är mittfältaren, som fyller 20 år i början på april, högaktuell för en återkomst till HIF under våren. Även AIK ska ha hört sig för, liksom klubbar från utlandet. Jordan Larsson, Spartak Moskva - 23/2

Blev kvar på bänken borta mot Niznij Novgorod (1-1). Spartak ligger nia. Larsson var inte ett av namnen när Janne Andersson presenterade sin trupp till VM-playoff. Forwarden togs senast ut i en landslagstrupp i september 2021. SAUDIARABIEN Robin Quaison, Al-Ettifaq - 16/6

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 10/2

Helander var i förra veckan utanför truppen i 2-1-förlusten mot Röda Stjärnan borta i åttondelsfinalreturen i Europa League. Trots förlusten gick Rangers vidare till kvartsfinal efter 4-2 över två möten med den serbiska storklubben i turneringen. Helander spelade i stället från start och blev utbytt i halvtid i helgens 2-1-seger mot Dundee FC på bortaplan i den skotska högstaligan. I början av matchen kastade Rangers-supportrar in toalettrullar och tennisbollar på planen, vilket gjorde att matchen stoppades en kort stund. Supportrarna protesterade mot klubbens beslut att troligen spela mot Celtic i vänskapsturneringen Sydney Super Cup, som äger rum i november i Australien under VM-uppehållet. Anledningen till att Rangers klubbledning vill att laget är med i träningsturneringen är att det är en bra intäktsmöjlighet för klubben. Rangers-tränaren Giovanni van Bronckhorst var i sin tur, enligt The Guardian, inte helt nöjd med supportrarnas agerande: ”Det är bra att visa sina känslor, men det måste finnas en balans. Det var störande för oss. Jag förstår supportrarnas känslor, och vi fick med oss tre poäng i bagaget”. I ligan är Rangers på andra plats med tre poäng upp till Celtic i serieledning.

Melker Hallberg, St. Johnstone - 9/0

Hallberg stod i helgen för 90 minuter på planen och en assist i 2-1-segern mot Motherwell hemma i den skotska ligan. St. Johnstone är nästjumbo i ligaspelet.

Carl Starfelt, Celtic - 41/0

Starfelt kom i helgen till spel i 90 minuter i 4-0-segern mot Ross County hemma i ligan. Efteråt sa den svenske mittbacken bland annat så här enligt den skotska tidningen Scottish Daily Express: ”Vi tänker inte på Rangers. Vi vet att det är sju matcher kvar för oss och vi har allt i våra egna händer”. Celtic toppar tabellen med tre poäng ner till rivalen Rangers på andra plats i ligaspelet.



SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 7/0

Watson stod i helgen för 90 minuter på planen i 1-0-segern mot NK Celje på hemmaplan i den slovenska högstaligan. Maribor toppar tabellen med tre poäng ner till Koper på andra plats i ligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 33/8

Isak blev i helgen noterad för ett 15 minuter långt inhopp mot Sevilla (0-0) borta i La Liga. Real Sociedad är på sjätte plats i den spanska högstaligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 11/1

Guidetti var i helgen utanför truppen i 3-2-förlusten mot Granada hemma i La Liga. Alavés är nästjumbo och riskerar nedflyttning till den spanska andraligan. Enligt Aftonbladet är Guidetti överens med AIK om en gemensam framtid. AIK har även gått ut och bekräftat förhandlingar mellan parterna.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 23/0

Augustinsson gjorde i förra veckan 120 minuter på planen när Sevilla åkte ut mot West Ham (2-0-förlust) borta efter förlängning i åttondelsfinalen i Europa League. Vidare stod han i helgen för 90 minuter mot Real Sociedad (0-0) hemma i La Liga. Sevilla är placerat på andra plats i den spanska högstaligan.



Jonathan Ring, Jeju United - 5/2

Ring blev i helgen stor hjälte med två mål i 2-1-segern mot FC Seoul på bortaplan i den sydkoreanska högstaligan. Totalt sett fick han 73 minuter på planen. Jeju United är placerat på tredje plats i ligaspelet.



Kevin Höög Jansson, Gangwon FC - 1/0

Höög Jansson gjorde i helgen debut med en minut på planen mot Suwon Bluewings (2-2) borta i den sydkoreanska högstaligan. Gangwon FC är på femte plats i ligan.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hansson var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i två matcher. Buriram United toppar den thailändska högstaligan.



Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairag var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i en match. Chonburi är på femte plats i den thailändska högstaligan.

William Weidersjö, Port FC - 5/0

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 32/1

Mittbackslöftet kom i förra veckan till spel i två matcher. Han startade i 4-3-förlusten mot LASK borta i Europa Conference League-åttondelsfinalreturen, men blev bara kvar på planen i 43 minuter, då han blev utvisad efter två gula kort. Trots det gick den tjeckiska storklubben vidare till kvartsfinal. Därefter hoppade han i helgen in i den 79:e minuten i 1-0-segern mot Ceske Budejovice hemma i ligan. Slavia Prag är på andra plats i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 28/0

Durmaz gjorde i helgen 71 minuter och en assist i 3-0-segern mot Kayserispor hemma i Süper Lig. Fatih Karagümrük är på nionde plats i ligan.

Eric Björkander, Altay SK – 20/1

Den tidigare Mjällby AIF-backen är skadad och var i söndags utanför truppen i 2-1-förlusten mot Sivasspor borta i Süper Lig. Altay är på 17:e-plats och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 29/0

Holmén spelade i förra veckan hela matchen och gjorde en assist i 3-2-segern mot serieledaren Trabzonspor på hemmaplan i Süper Lig. Caykur Rizespor är nästjumbo och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Deniz Hümmet, Caykur Rizespor - 24/1

Anfallaren blev i förra veckan kvar på bänken i 3-2-segern mot serieledaren Trabzonspor hemma i Süper Lig. Caykur Rizespor är nästjumbo och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 35/9

Forsberg stod i söndags för 30 minuter mot Eintracht Frankfurt (0-0) hemma i Bundesliga. RB Leipzig är på fjärde plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln – 28/3

Andersson spelade i helgen från start och gjorde 84 minuter på planen, samt ett mål mot Borussia Dortmund (1-1) hemma i Bundesliga. Det var hans första fullträff sedan i slutet av november i fjol. Köln är på sjunde plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 25/1

Nilsson blev i helgen kvar på bänken i 4-0-förlusten mot Mainz borta i Bundesliga. Arminia Bielefeld är nästjumbo och riskerar nedflyttning till den tyska andraligan. Bielefeld har en poäng upp till Augsburg på säker mark i tabellen. Nilsson sitter på ett utgående avtal med Bielefeld och är, enligt Aftonbladet, överens med den amerikanska klubben St. Louis City om en gemensam framtid. Nilsson förväntas ansluta till klubben i sommar och nästa år gör klubben sin första säsong i MLS.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 28/9

Hrgota gjorde i helgen 90 minuter mot Freiburg (0-0) hemma i Bundesliga. Greuther Fürth är jumbo, riskerar nedflyttning till andraligan och har elva poäng upp till Augsburg på säker mark i den tyska högstaligan.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 6/1

Den svenske målvakten, som anslöt från Molde i vintras, spelade i lördags i 90 minuter mot Freiburg (0-0) hemma i Bundesliga. Det var hans första nolla sedan flytten till Tyskland. Greuther Fürth är jumbo, riskerar nedflyttning till andraligan och har elva poäng upp till Augsburg på säker mark i den tyska högstaligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 8/0

Ohlsson drabbades nyligen av en knäskada och blir, enligt St. Pauli, borta från spel ”tills vidare”, då han har opererat sig. Sportchefen Andreas Bornemann sa nyligen så här på klubbens hemsida: ”Den här nya skadan är extremt tragisk för Sebastian efter att han kämpat sig tillbaka och var på rätt spår igen. Lyckligtvis blev inte de värsta farhågorna bekräftade, men diagnosen är ändå ett hårt slag för Sebastian och hela laget. Nu är det viktigt att ge honom bästa möjliga stöd och göra det möjligt för honom att läka så bra som möjligt”. Ohlsson gjorde så sent som i slutet av november i fjol comeback efter att ha varit borta från spel i drygt åtta månader på grund av skadeproblem. Samtidigt sitter han på ett utgående avtal som sträcker sig över den här säsongen. St. Pauli toppar den tyska andraligan.

Eric Smith, St. Pauli - 19/0

Smith stod i fredags för 83 minuter på planen i 1-0-segern mot Heidenheim hemma i 2. Bundesliga. St. Pauli toppar den tyska andraligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 23/1

Ingelsson gjorde i lördags 82 minuter på planen i 1-0-segern mot Sandhausen borta i 2. Bundesliga. Vidare blev han varnad efter 34 minuters spel i ligamatchen. Hansa Rostock är på elfte plats i andraligan.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 8/3

Fröling var i helgen utanför truppen i 1-0-segern mot Sandhausen borta i 2. Bundesliga. Hansa Rostock, som är nykomling i andraligan, är elva i ligaspelet.

Niklas Hult, Hannover 96 - 27/1

32-åringen var i helgen utanför truppen i 2-1-förlusten mot Schalke 04 på bortaplan i 2. Bundesliga. Anledningen till frånvaron var någon form av ”bakteriell infektion”. Hannover är på 14:e-plats i andraligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 23/1

Den offensive spelaren stod i helgen för fem minuter på planen mot Hamburg (1-1) hemma i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf är på 13:e-plats i 2. Bundesliga.

Marko Johansson, Hamburg - 7/2

Johansson blev i helgen kvar på bänken mot Fortuna Düsseldorf (1-1) borta i 2. Bundesliga. HSV är sexa i den tyska andraligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 20/0

Isherwood gjorde i lördags 80 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Werder Bremen borta i 2. Bundesliga. Darmstadt är på tredje plats i andraligan.



UKRAINA

Douglas Bergqvist, Tjornomorets - 0/0

Ligaspelet är pausat med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Bergqvist har lämnat Ukraina till följd av kriget och när han var på väg hem sa han bland annat så här till Fotbollskanalen: ”Jag vill inte göra någon lång intervju. Jag vill bara säga att jag är i säkerhet och att jag tagit mig ut. Sen vill jag inte prata om det mer än så. Jag vill bara framföra att mina tankar finns hos det ukrainska folket och lagkamraterna som jag lämnat bakom mig i Ukraina”.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 3/0

Jansson stod i helgen för 90 minuter i 1-0-segern mot Los Angeles Galaxy på bortaplan i MLS. Orlando har sju poäng efter fyra matcher den här säsongen.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Högerbacken drog i fjol av sin ena hälsena och är ännu inte redo för spel. New York City är regerande mästare och har fyra poäng efter fyra matcher i år i MLS.

Adam Lundqvist, Houston - 4/0

Lundqvist stod i helgen för 90 minuter på planen mot Colorado (1-1) hemma i MLS. Houston har fem poäng efter fyra omgångar i år i ligan.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 0/0

Ågren blev i helgen kvar på bänken i 1-0-förlusten mot Minnesota borta i MLS. San Jose Earthquakes har en poäng efter fyra omgångar i ligan.

Christopher McVey, Inter Miami - 4/0

24-åringen stod i helgen för 90 minuter i 3-1-förlusten mot Cincinnati borta i MLS. Inter Miami har en poäng efter fyra omgångar i ligan.

ÖSTERRIKE

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 28/4

Timossi Andersson stod i helgen för 86 minuter i 3-1-förlusten mot Sturm Graz borta i den österrikiska högstaligan. Austria Klagenfurt är sexa i mästerskapsserien.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 24/1

Prica gjorde i helgen 65 minuter på planen mot Admira Wacker (0-0) på hemmaplan i den österrikiska högstaligan. Tirol är nästjumbo i nedflyttningsserien.