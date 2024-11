SVENSKKOLLEN: Nygren får kritik efter jättemiss

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN

* Sonko kritiserar tidigare tränaren

* Sista minuten-besked om Swedberg

* Edvardsens tränarhyllning: "Blir sena till lunchen på grund av det"

* AIK bekräftar intresse för Serie A-spelare

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Annons

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 7/2

33-åringen spelade drygt 35 minuter och gjorde ett av tröstmålen när hans lag förlorade derbyt mot Sydney FC med 2-4. Wanderers är tabelltia bland 13 lag i en haltande ligatabell.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 14/2

Den offensive mittfältaren spelade hela matchen och blev varnad i 3-0-segern över Beerschot. Mechelen är tabellfemma i Jupiler Pro League efter 15 omgångar.

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 12/4

27-åringen rehabiliterar en hälseneskada. Club Brügge är tabelltvåa.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Den 22-årige reservmålvakten saknades i den senaste ligamatchen. Union SG är nia i tabellen.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 12/2

Knä- och huvudskador har besvärat vänsterbacken under hösten. Återkomsten skulle ske i matchen mot Gent, men på den matchförberedande träningen skadade 30-åringen revbenen, enligt sajten Voetbalkrant. På grund av nämnda skador har Augustinsson bara spelat några minuter sedan mitten av september. Hans lag vann matchen och är tabellfyra.

Annons

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 16/7

22-åringen spelade hela matchen mot FCV Dender (1-1). Tidningen Gazet van Antwerpen gav yttern betyget 6/10. Royal Antwerp är tabelltrea.

Momodou Sonko, KAA Gent - 13/2

Yttern spelade 66 minuter i 0-6-förlusten mot Anderlecht. 19-åringen har fått mycket speltid på sistone, efter en prövande vår och en höst med mycket bänknötande. Sonko förklarar enligt tidningen Het Nieuwsblad att tränaren Wouter Vrancken är mer transparent än förra säsongens tränare Hein Vanhaezebrouck, och begär mer i defensiven av talangen.

Sonko riktar även kritik mot Vanhaezebrouck.

"Jag kommer inte ihåg att jag någonsin satt och pratade med honom. Nu känner jag mig mer bekväm. Sättet att utöva press i det här systemet är också mer likt hur jag var tvungen att spela i Sverige", säger Sonko enligt tidningen Het Nieuwsblad.

Annons

Gent är tabellsexa.

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 17/0

24-åringen bänkades för ovanlighetens skull i ligaspelet (2-2 mot CSKA Sofia). Ludogorets leder Parva Liga med sju poäng efter 15 matcher.

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 10/1

Vänsteryttern spelade 72 minuter i 3-0-vinsten över AEL Limassol.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 7/3

24-åringen spelade de sista 20 minuterna senast. Aris är tabelltvåa i cypriotiska ligan.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

33-åringen har saknats i matchtruppen under hösten.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 21/5

Den offensive mittfältaren spelade 80 minuter och öppnade målskyttet i 2-1-segern mot Apoel Nicosia. Pafos leder tabellen fem poäng före Aris Limassol.

Filip Helander, Omonia Nicosia - 8/0



Annons

31-åringen bänkades i 3-1-segern mot Apollon Limassol. Hans lag är trea i tabellen.

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 12/1

Mittfältaren spelade 79 minuter i 2-0-segern mot Karmiotissa. AEK är tabellfyra.

DANMARK

Hugo Andersson, Randers FC - 6/0

25-åringen satt på bänken i 2-0-vinsten över Vejle.

John Björkengren, Randers FC - 16/1

Mittfältaren spelade hela matchen senast och gavs godkända 4/10 i betyg av TV2 Sport.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 6/0

23-åringen har varit skadad i de senaste matcherna. Randers är tabellfyra i Superligaen.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

Högeryttern rehabiliterar en korsbandsskada.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 20/6

32-åringen byttes ut med kvarten kvar när Lyngby besegrades med 2-1. TV2 gav lagkaptenen betyget 6/10 när FC Köpenhamn gick upp i serieledning.

Annons

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 11/0

Anfallaren kom in i den 85:e minuten senast.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 27/1

28-åringen fick 90 minuter mot Silkeborg, på en ovan roll som central mittfältare. Andersson spelade fram till matchens enda mål och drog på sig en varning sent. TV2 delade ut betyget 6/10 och konstaterade att den nya mittfältskonstellationen "fungerade utmärkt". Hans lag är tabelltvåa med sämre målskillnad gentemot FCK.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0

Mittfältaren är i individuell träning.

Eric Kahl, AGF Århus - 15/0

22-åringen spelade 75 minuter i 0-1-förlusten mot Nordsjælland. TV2 delade ut underkända 3/10 i betyg.

Felix Beijmo, AGF Århus - 16/1

Försvararen byttes ut med kvarten kvar och fick bara en tvåa av TV2. AGF halkade ner till tredjeplatsen efter förlusten. Beijmo stortrivs dock i Århus-klubben.

Annons

- Det är jättekul att det går bra, det är positiva vibbar och känns kul att gå till träningen varje dag. Vi spelar bra fotboll och har fått en hel del bra resultat med oss. Det är väldigt kul just nu att spela i AGF just nu helt klart, sa Beijmo till Fotbollskanalen inför den senaste matchen.

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 1/0

Målvakten rehabiliterar en fotledsskada.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 18/0

22-åringen spelade hela matchen på mittfältet senast och fick en fyra av TV2. Nordsjælland är tabellfemma.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 16/7

Anfallaren spelade 90 minuter mot AGF. Betyget blev 6/10, trots att 23-åringen missade en gigantisk möjlighet. Möjligen karriärens största miss.

"Jag gör det jag vill göra och kommer förbi målvakten. Han var borta men jag kom för nära målet, och så träffade jag stolpen", säger Nygren till Viaplay.

Annons

Francis Dickoh, expert i danska Viaplay, chockades av missen.

"Den är obeskrivlig. Det är kul att vi efter matchen mot Sønderjyske pratade med Nygren och frågade om han skulle bli ersättaren till Marcus Ingvartsen (som lämnar för MLS, reds. anm). Här talade han om för hela Danmark varför han inte ska vara det", säger Dickoh och lägger till att Nygrens match var utmärkt i övrigt.

För Fotbollskanalen berättar Nygren att han siktar högt efter den fina höstsäsongen. Hans avtal löper ut i december 2025.

- Jag har ett år kvar och jag har presterat i över ett år. Jag känner att det borde finnas klubbar som är intresserade. Sedan får vi se vad det blir för förhandlingar. Det är omöjligt att svara på nu, men jag ser mig inte spela i Nordsjælland hela min karriär. Jag vill spela i bästa ligorna, komma med i landslaget, starta i landslaget och starta i en bra klubb i Europa. Jag vill uppåt, säger Nygren.

Annons

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 8/1

24-åringen har varit knäskadad sedan i augusti. Men i förra veckan återvände mittbacken och spelade 52 minuter i en träningsmatch. Han saknades dock i den senaste truppen.

Lukas Björklund, Sønderjyske - 15/0

Mittfältaren byttes ut efter 65 minuter mot Brøndby (2-2) och gavs betyget fyra av TV2. Hans lag är tabelltia.

Melker Widell, AaB Ålborg - 16/1

22-åringen var avstängd i den senaste matchen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 7/0

Mittbacken missade mötet med Ipswich på grund av skada.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 13/0

22-åringen blev utbytt i halvtid i 0-3-förlusten mot Arsenal, efter en kollision och misstänkt axelskada en stund tidigare. Tidningen Nottingham Post gav honom betyget 5/10. Forest är sjua i Premier League-tabellen.

Annons

Emil Krafth, Newcastle United - 6/0

Försvararen har brutit nyckelbenet och tvingats operera sig. Han väntas bli borta i 6-8 veckor.

Alexander Isak, Newcastle United - 11/5

25-åringen spelade hela matchen i 0-2-förlusten mot West Ham, som skickade Newcastle ner till tionde plats i tabellen.

Robin Olsen, Aston Villa - 0/0

Målvakten satt på bänken i 2-2-mötet med Crystal Palace. Villa är tabellåtta efter tolv omgångar.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 18/3

24-åringen spelade hela matchen - på sin tidigare högerkantsposition - mot Manchester City och assisterade till ledningsmålet i 4-0-segern. Han fick betyget 9/10 av både tidningen Evening Standard och sajten Football London.

Lucas Bergvall, Tottenham - 11/0

Mittfältaren hoppade in i slutminuterna mot City. Tottenham tog sig upp till sjätte plats efter vinsten.

Annons

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 12/0

21-åringen byttes ut med kvarten kvar i 2-1-vinsten över Bournemouth. Sky Sports delade ut betyget 6/10 till mittfältaren. Brighton är tabellfemma.

Jens Cajuste, Ipswich Town (utlånad från Napoli) - 7/0

Mittfältaren startade för andra matchen i rad och fick 65 minuter på planen mot Manchester United (1-1). Ipswich är dock kvar under nedflyttningsstrecken, på grund av sämre målskillnad gentemot Wolves.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 0/0

26-åringen var tillbaka och spelade med U23-laget efter sommarens muskelskada. Mittbacken togs dock inte ut i den senaste matchtruppen.

Ken Sema, Watford - 16/0

Wingbacken kom in i den 85:e minuten i 2-2-mötet med Plymouth. Watford är tabellsjua i The Championship efter 16 matcher.

Annons

Viktor Johansson, Stoke City - 18/5 nollor

Vaktade målet i 1-1-matchen mot QPR, där han också varnades. Betyget i tidningen Stoke Sentinel blev 7/10. Stoke är tabelltolva.

Oliver Dovin, Coventry City - 11/1 nollor

22-åringen satt på bänken mot Sheffield United (2-2) efter en lättare skada innan landslagsuppehållet.

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 14/0

Mittfältaren bänkades när Wednesday spelade 1-1 mot Cardiff.

Jacob Widell Zetterström, Derby County - 15/3

Vaktade målet när laget fick 1-1 mot Preston, vilket var femte gången på de senaste sju matcherna som Derby nådde det resultatet. Tidningen Derby Telegraph gav 26-åringen betyget 5/10. "The Rams" är elva i tabellen.

Rami Al Hajj, Plymouth Argyle - 9/1

Mittfältaren bänkades för andra matchen i rad, mot Watford.

Annons

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 25/2

Tipsligan är färdigspelad. Ekenäs slutade sist i nedflyttningsserien. Leksell skadade korsbandet i augusti, men i förra veckan förlängde försvararen sitt utgående kontrakt över 2025. Det blir 27-åringens tredje säsong i Ekenäs.

Benjamin Hjertstrand, Ekenäs IF - 10/0

Tipsligan är färdigspelad. Ekenäs slutade sist i nedflyttningsserien.

Elton Hedström, Ekenäs IF (utlånad från HTFF) - 8/0

Tipsligan är färdigspelad. Ekenäs slutade sist i nedflyttningsserien.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 30/14

Tipsligan är färdigspelad. IFK slutade fyra i nedflyttningsserien.

Ousmane Diawara, KuPS (utlånad från Altach) -16/5

Tipsligan är färdigspelad. KuPS vann mästerskapet.

Simon Bengtsson, AC Oulu (utlånad från Helsingborgs IF) - 13/0



Annons

Tipsligan är färdigspelad. Oulu slutade trea i nedflyttningsserien.

David Mikhail, FC Lahti (utlånad från IFK Värnamo) - 4/0 nollor

Tipsligan är färdigspelad. FC Lahti åkte ur efter kvalspel.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 19/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Rennes (1-0-seger) i helgen. Lille ligger fyra i Ligue 1.

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 3/0

Målvakten satt på bänken mot Nice (2-1-förlust) i helgen. Strasbourg ligger elva i Ligue 1.

Sebastian Nanasi, Strasbourg - 11/3

Forwarden spelade hela matchen mot Nice.

Patrik Carlgren, Nantes - 0/0

Målvakten satt på bänken mot Le Havre (2-0-förlust) i helgen. Nantes ligger på plats 16 (kval) i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 10/0

Forwarden startade mot Clermont (1-1) i fredags. Asoro blev utbytt i 62:a minuten. Metz ligger trea i Ligue 2.

Annons

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 26/2

B36 slutade femma i ligan.

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 9/0

NSI slutade fyra i ligan.

Viktor Agardius, NSI Runavik - 11/1

NSI slutade fyra i ligan.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 22/2

Vestur slutade sexa i tabellen.

Alexander Berntsson, KI - 20/0

KI slutade tvåa i ligan.

Albert Ejupi, KI - 19/0

KI slutade tvåa i ligan.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, FC Baniyas (utlånad från Al Jazira Club) - 8/1

Mittbacken spelade hela matchen mot Dibba Al Hisn (1-0-förlust) i helgen. Baniyas ligger elva i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 9/0

Backen är numera spelande huvudtränare för laget. Falkeborn spelade hela matchen mot Magpies (7-0-förlust) i helgen. Europa Point ligger sist i ligan.

Simon Silverholt, Europa Point FC - 0/0

Var inte med i truppen mot Magpies.

Annons

Joel Sundström, Europa Point FC - 9/1

Spelade hela 62 minuter mot Magpies.

Albert Holm, Europa Point FC (utlånad från Real Balompedica Linense B) - 3/0

Målvakten satt på bänken mot Magpies.

Vincent Ericson, Europa Point FC - 1/0

Fick göra säsongsdebut genom ett inhopp i 83:e minuten mot Magpies.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 12/1

Ytterforwarden var inte med i truppen mot Olympiakos (4-1-förlust) i helgen. AEK ligger fyra i ligan.

Franz Brorsson, Atromitos - 10/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Levadiakos (2-1-seger) under måndagen. Atromitos ligger sjua i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 14/3

Forwarden spelade 97 minuter mot Panetolikos (2-1-seger) i helgen. Panathinaikos ligger trea i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 12/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Aten Kallithea (2-1-seger) i fredags. Panserraikos ligger tia i ligan.

Annons

Filip Sidklev, Aris FC - 1/0

Målvakten missade helgens match mot Volos (1-0-förlust) på grund av sjukdom, enligt klubbens hemsida. Aris ligger femma i ligan.

Robin Quaison, Aris FC - 6/0

Forwarden har skadat sig och missade därför matchen mot Volos.

Sebastian Ring, PAS Lamia - 9/0

Vänsterbacken hoppade in i 36:e minuten mot Kreta (1-1) i helgen. Lamia ligger på plats 13 i ligan.

Simon Sandberg, PAS Lamia - 5/0

Backen var inte med i truppen mot Kreta.

Nikolaos Dosis, Volos - 3/1

Satt på bänken mot Aris (1-0-seger) i helgen. Volos ligger elva i ligan.

Daniel Sundgren, Volos - 7/0

Högerbacken spelade 74 minuter mot Aris.

IRAK

Sumar Almadjed, Al-Mina’a - 5/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Al-Mina’a ligger på plats 17 i ligan.

Peter Gwargis, Duhok SC - 7/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Duhok ligger på plats 18 i ligan.

Annons

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 25/0

St Patrick’s Athletic slutade trea i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 33/0

Vikingur slutade tvåa i ligan.

William Eskelinen, Vestri - 17/4

Vestri höll sig kvar i högstaligan, men enbart tack vare bättre målskillnad än HK.

Johannes Vall, IA - 27/4

IA slutade femma i ligan.

Albin Skoglund, Valur - 10/2

Valur slutade trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 14/0

Mittbacken spelade samtliga minuter mot Parma (3-1-seger) i helgen. Atalanta ligger tvåa i Serie A.

Samuel Dahl, Roma - 2/0

Vänsterbacken har fått en ny tränare i form av Claudio Ranieri och direkt fick han ett nytt inhopp i den 78:e minuten, mot Napoli (1-0-förlust), i helgen. Roma ligger på plats tolv i Serie A.

Emil Holm, Bologna - 5/0

Högerbacken hoppade in i 80:e minuten mot Lazio (3-0-förlust) i helgen. Bologna ligger åtta i Serie A.

Annons

Jesper Karlsson, Bologna - 6/1

Ytterforwarden fick göra sin första start för säsongen mot Lazio och spelade första halvlek.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren var inte med i truppen till den gångna veckans match. Är aktuell för en flytt till AIK, vilket han själv bekräftat för Fotbollskanalen. I förra veckan var sportchefen Thomas Berntsen gäst i AIK:s eget program Studio AIK Live och då erkände han att 19-åringen är på gång in. ”Det kan hända att det ligger någonting i ryktena runt honom. Men det är inget som är klart än”, sa norrmannen.

Jonas Rouhi, Juventus - 3/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Milan (0-0) i helgen. Juventus ligger sexa i Serie A.

Pontus Almqvist, Parma - 10/1

Forwarden hoppade in i 71:a minuten mot Atalanta (3-1-förlust) i helgen. Parma ligger på plats 13 i Serie A.

Annons

Jesper Karlström, Udinese - 14/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Empoli (1-1) under måndagen. Udinese ligger nia i Serie A.

Emmanuel Ekong, Empoli - 12/1

Forwarden hoppade in i 83:e minuten mot Udinese (1-1). Empoli ligger tia i Serie A.

Amin Sarr, Hellas Verona (utlånad från Lyon) - 7/1

Forwarden hoppade in i paus mot Inter (5-0-förlust) i helgen. Verona ligger på plats 14 i Serie A.

Alieu Njie, Torino - 8/1

Den 19-årige forwarden fick hoppa in i 71:a minuten mot Monza (1-1) i helgen. Torino ligger elva i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 10/0

Mittfältaren spelade 63 minuter mot Cremonese (1-0-förlust) i helgen. Frosinone ligger sist i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 16/0

Ytterbacken spelade hela matchen mot Juve Stabia (0-0) i helgen. Brescia ligger åtta i Serie B.

JAPAN

Annons

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 29/2

Mittfältaren spelade hela matchen mot Kawasaki Frontale (1-1). Urawa Red Diamonds ligger på plats tio i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 38/2

Den kanadensiska ligan är färdigspelad och svenskens Force förlorade finalen i slutspelet mot Cavalry.

KOSOVO

Valmir Berisha, FC Malisheva - 6/2

Satt på bänken i lagets senaste 2-1-seger mot Dukagjini.

Malisheva ligger trea i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 10/0

Lahdo blev kvar på bänken under hela matchen när AZ besegrade Sparta Rotterdam. AZ ligger därmed sexa i Eredivisie.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 13/4

Anfallaren startade, i vanlig ordning, på topp för Go Ahead Eagles och låg bakom det mesta i segern mot Almere City.

Efter en halvtimme spelade den svenske Edvardsen fram norske (Oliver) Edvardsen till 2-0-målet innan han själv satte dit slutresultatet, 3-0. 28-åringen blev också utsedd till matchens bästa spelare.

Annons

Efter matchen hyllade anfallaren den assisterande tränaren Frank Berghuis, som han spenderar mycket tid med på träningsplanen:

”Du kan se det på målet jag gjorde idag. Dagen före match kollar vi alltid på video på andra anfallare tillsammans, på hur de gör i olika situationer”, säger han enligt De Stentor och fortsätter:

”Förra säsongen kom Bas Kuipers och Bobby Adekanye runt på kanterna men då var jag inte på rätt plats, nu är jag det. Därför pekade jag på Frank efter målet, vi jobbar på det så mycket. På grund av det brukar vi bli sena till lunchen”.

Simon Olsson, Heerenveen - 11/1

27-åringen har hamnat på sniskan i Heerenveen och spenderade för tredje matchen i rad, alla 90 minuter på bänken.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 11/3

Fick chansen från start mot Twente. Vänstermittfältaren satte också dit kvitteringsmålet till 1-1 från straffpunkten men hans Fortuna Sittard torskade tillslut med 2-1.

Annons

Adam Kaied, Nac Breda - 6/0

Kaied spenderade hela 2-2-mötet med Willem II på bänken. Andra matchen i rad 22-åringen blir utan speltid.

Amar Abdirahman Ahmed Fatah, Willem II (lån från Troyes) - 9/1

20-åringen är skadad och saknades i truppen när Willem II spelade 2-2 mot NAC Breda.

”Vi kommer vara utan Amar i några veckor”, berättade tränaren Peter Maes nyligen.

Gustaf Lagerbielke, Twente (lån från Celtic) - 6/0

24-åringen fick en kort ledighet under landslagsuppehållet då han kallades in till det svenska landslaget efter att Victor Nilsson Lindelöf och Isak Hien lämnat samlingen efter segern mot Slovakien.

Det blev dock ingen speltid mot Azerbadjan. Och det blev det inte heller i helgens möte mot Fortuna Sittard. Twente vann med 2-1 men mittbacken fick följa hela matchen från sidan.

Annons

NORGE

Leon Hien, Odd - 6/0

Hien fick chansens från start som högerback mot Bodø/Glimt. 23-åringen spelade 80 minuter i 2-0-förlusten.

Ett resultat som inte spelar så stor roll då det sedan tidigare stod klart att Odd degraderas.

Hiens kontrakt med klubben sträcker sig över kommande säsong.

Alexander Fransson, Odd - 8/0

Mittfältaren har varit ordinarie sedan han anslöt till Odd i somras och spelade hela 2-0-torsken mot Bodø/Glimt. Det står redan klart att laget ramlar ur Eliteserien med en match kvar att spela.

Fransson, vars kontrakt löper ut i december, var under sommaren aktuell för en återkomst till IFK Norrköping och ”Peking” kan göra ett nytt försök under vintern, rapporterade Sportbladet nyligen.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Har under en lång tid rehabiliterat sin skada men fanns under helgen med i Rosenborgs matchtrupp för första gången på säsongen. Det blev dock ingen speltid i 1-1-matchen mot Sarpsborg.

Annons

Det stod för en tid sedan klart att Augustinsson och Rosenborg har kommit överens om att inte förlänga kontraktet, som löper ut efter säsongen.

Adam Andersson, Rosenborg - 10/0

Tvingades dra sig ur matchtruppen mot Sarpsborg och ersattes av Jonathan Augustinsson.

Nyligen gjorde uppgifter gällande att Andersson och RBK har kommit överens om att gå skilda vägar när kontraktet löper ut efter säsongen. I samma veva rapporterades det om att det bland annat finns intresse från allsvenskan.

Filip Ottosson, Sandefjord - 29/1

Ottosson och hans Sandefjord säkrade nytt kontrakt i Eliteserien när man vann med 3-0 mot Lillestrøm.

”Nu är allt bara glädje och lättnad. Vilket gäng spelare. Detta är så välförtjänt. Det kommer bli en fantastisk kväll”, summerade lagkaptenen till lagets hemsida.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 10/1



Annons

Mittfältaren har haft det tufft med speltid under säsongen och var utanför matchtruppen i 3-0-vinsten mot Lillestrøm. Damjanovic Nilssons kontrakt med Sandefjord löper ut i december.

Darrell Tibell, Sandefjord - 1/0

Anfallaren har rehabiliterat en skada länge men har nu två raka matcher på bänken. Men ingen speltid för Tibell.

Elias Jemal, Sandefjord - 12/2

Yttern fick chansen från start i den viktiga matchen mot Lillestrøm. Sandefjord vann och säkrade nytt kontrakt när Jemal satte dit matchens andra mål i 3-0-segern.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 6/0

30-åringen är fortfarande skadad och spelade senast i slutet av maj.

Aimar Sher, Sarpsborg – 31/0

Har under säsongen varit given på lagets mittfält och hans Sarpsborg och gjorde 90 nya minuter när Sarpsborg kryssade mot Rosenborg (1-1). Poängen innebär att Eliteserien-kontraktet är säkrat.

Annons

Marcus Sandberg, HamKam - 29/6

Fortsatt given mellan stolparna men han och hans HamKam åkte på en tung förlust mot Fredrikstad med 1-0. Men laget har i teorin säkrat spel i den norska högstaligan nästa säsong ändå.

William Kurtovic, HamKam - 24/0

Mittfältaren satt på bänken under hela förlusten mot Fredrikstad. 28-åringen sitter på utgående kontrakt.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Är alltjämt andraval bakom Marcus Sandberg i HamKam-målet. Sitter på utgående kontrakt.

Anton Ekeroth, HamKam - 5/0

23-åringen satt på bänken under hela torsken mot Fredrikstad.

Oscar Krusnell, Haugesund - 28/1

25-åringen gav Haugesund bästa tänkbara start när vänsterbacken satte dit 1-0 efter bara sju minuter. Men Viking vann sedan komfortabelt med hela 5-1.

Därmed ser det ut att bli kval för fortsatt spel i Eliteserien då laget har tre poäng upp till säker mark och mycket sämre målskillnad än Tromsø som innehar platsen ovanför.

Annons

Moonga Simba, Brann - 1/0

Dras fortfarande med en skada och saknades därmed i matchtruppen i 2-1-förlusten mot Molde.

August Karlin, Lillestrøm – 11/0

Mittfältaren satt på bänken i 3-0-förlusten mot Sandefjord. En torsk som innebär att laget ramlar ut ur Eliteserien.

Eric Larsson, Lillestrøm – 15/0

Ytterbacken fanns inte med i truppen i Lillestrøms 3-0-förlust mot Sandefjord.

Laget åker därmed ut ur Eliteserien.

Jabir Abdihakim Ali, Lilleström (lån från Västerås SK) - 3/0

Anfallaren har fortsatt svårt att få speltid och saknades ännu en gång i matchtruppen mot Sandefjord när LSK på nytt förlorade och därmed föll ut ur Eliteserien.

Lånet med klubben löper ut i december innan anfallaren återvänder till Västerås.

Hampus Finndell, Viking - 11/0

Mittfältaren var utanför matchtruppen när hans Viking vann med 5-1 mot Haugesund.

Annons

Segern innebär att laget som sämst blir trea denna säsong men har möjlighet att knipa andraplatsen.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

21-åringen är fortsatt skadad och fanns inte med i truppen när Odd besegrades.

Bodø/Glimt har därmed, tack vare Branns förlust, tagit över serieledningen och har titeln i egna händer i den sista omgången.

Nikolaj Möller, Strømsgodset (lån från FC St. Gallen) - 11/2

Startade ännu en gång på topp men lämnade planen mållös när Strømsgodset förlorade mot Tromsø med 2-0.

David Edvardsson, Tromsø - 9/1

Mittfältaren spelade 90 minuter i 2-0-vinsten mot Strømsgodset. Laget har därmed, mer eller mindre, säkrat nytt kontrakt i Eliteserien.

Blev, trots att han lämnade Sverige i somras, nyligen utsedd till årets mittfältare i superettan.

Annons

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 14/10

Ishaks målform sitter i. Skickade in ledningsmålet mot GKS Katowice redan efter tre minuter i 2-0-vinsten, framspelad av Patrik Wålemark. Anfallarens femte mål på de sex senaste matcherna och ligger nu delad tvåa i den polska skytteligan.

”Mikael är en fantastisk anfallare som gör mycket mål. Just nu är han i riktigt bra form, även fysiskt. Kanske hans bästa form sen han kom till Lech”, sa hans tränare Niels Frederiksen efter matchen enligt Przegladsportowy.onet.

Lech har gjort ett mini-ryck i Ekstraklasa och leder nu ligan med fyra poäng efter 16 matcher.

Ishak förlängde nyligen sitt kontrakt till sommaren 2027.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Mittbacken har dragits med stora skadeproblem under den senaste tiden, men har nyligen - efter många om och men - inlett en tremånadersplan för att kunna återgå till spel. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Annons

Dagerstål spelade sin senaste match för Lech Poznan den 28 oktober 2023. Hans nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2025.

Elias Andersson, Lech Poznan - 4/0

Andersson var utanför truppen i 2-0-segern mot Katowice.

Nyligen gjorde uppgifter gällande att 28-åringen inte ingår i Lechs framtidsplaner och kan lämna i vinter.

Alex Douglas, Lech Poznan - 14/0

Mittbacken drog nyligen på sig en ny skada och missade lagets senaste match Katowice (2-0-vinst).

23-åringen kommer inte spela mer innan årsskiftet konstaterade klubben i samband med skadan.

”Alex Douglas har en knäskada, den är som tur var inte allvarlig. Men han kommer inte kunna spela de tre sista matcherna i år”, skrev Lech Poznan i ett uttalande.

Patrik Wålemark, Lech Poznan (lån från Feyenoord) - 10/4

Wålemark startade som vänsteryttern och spelade fram Mikael Isak till det tidiga ledningsmålet mot Katowice där hans Lech tillslut vann med 2-0.

Annons

Mittfältaren har imponerat i Polen och hoppas nu på samtal från landslaget i framtiden.

”Många spelare har varit med sina landslaget, så det är möjligt och jag tror många andra i laget drömmer om det med. Jag är inte arg över att vara kvar här nu (i stället för på landslagssamling) men samtidigt skulle jag vilja vara med i framtiden”, sa Wålemark nyligen enligt Sportowefakty.wp och kommenterade även sin framtid:

”Jag skulle till 100 procent vilja stanna här. Just nu känns det här som det bästa stället för mig. Allt jag har upplevt har varit fantastiskt och jag kan tänka mig att stanna i flera år. Jag är väldigt, väldigt nöjd med tiden i Poznan”.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 17/1

Högerbacken var tillbaka i startelvan, som mittback, och spelade hela matchen i 3-0-segern mot Lechia Gdansk. Lagets första seger borta.

Annons

”Det är en fantastisk känsla att vinna på bortaplan”, sa svensken efter segern enligt pogonsportnet.pl och pratade sedan om sin ”nya position”:

”Jag trivs bra i mitten. Jag har inte tränat så mycket på den positionen under senaste tiden och det var länge sedan jag spelade regelbundet som mittback. Men det kändes bra”.

Hans Pogon ligger sexa i Ekstraklasa.

Gustav Berggren, Rakow - 16/2

27-åringen lirade hela 1-1-mötet mot Korona Kielce och spelade fram till Rakows ledningsmål.

Segern innebär att Rakow ligger trea i den polska ligatabellen.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 8/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen mot Slask Wroclaw (1-1).

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 15/1

Den ordinarie mittbacken spelade från start igen. Det blev dock en 3-0-torsk mot Pogon Szczecin och laget har nu sju raka matcher utan seger i ligan.

Annons

Gdansk-laget ligger näst sist i ligan.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 10/1

Mittfältaren fick hoppa in och spela sista halvtimmen när Lechia torskade mot Pogon.

PORTUGAL

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 19/24

Anfallaren tog mig sig målformen från landslagssamlingen tillbaka till Portugal.

26-åringen inledde förvisso cup-mötet mot Amarante men hoppade in i den andra halvleken och satte dit en straff i Sportings första match (6-0-seger) utan Ruben Amorim.

I veckan är det återigen dags för CL när Arsenal står för motståndet och då uppges flera storklubbar finnas på plats för att kika på supersvensken.

SCHWEIZ

Noah Persson, Grasshoppers (lån från Young Boys) - 17/0

Lirade hela 1-1-matchen mot FC Winterthur.

Hans Grasshoppers är alltjämt tabelljumbo i Schweiz.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 16/1



Annons

Fortsatt helt ordinarie och spelade 90 minuter på innermittfältet när Lausanne-Sport slog Sion med 1-0.

Jesper Löfgren, FC Luzern - 9/0

Satt på bänken under hela matchen mot Young Boys (1-1).

Josafat Mendes, Basel (lån från Braga) - 10/0

Helt given som högerback i Basel som numera toppar den schweiziska ligan efter en 3-1-vinst mot Servette.

SKOTTLAND

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 17/10

Mbunga Kimpioka noterades i förra veckan för 90 minuter i 1-0-segern mot Kilmarnock hemma i ligan. St. Johnstone är på nionde plats i ligaspelet, och Mbunga Kimpioka är i delad ledning i skytteligan med nio andra spelare, då han har gjort fem mål och en assist i ligaspelet den här säsongen.

SLOVAKIEN

Hugo Ahl, Spartak Trnava - 7/0

Ahl var i förra veckan utanför truppen mot Zilina (3-1-förlust) borta i ligan. Under säsongen har han även spelat med samarbetsklubben OFK Malženice i slovakiska andraligan. Spartak är på tredje plats i ligaspelet.

Annons

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 12/2

Swedberg var i förra veckan utanför truppen mot Barcelona (2-2) på hemmaplan i La Liga. Inför matchen gav Celta ett sista minuten-besked om att Swedberg dragit på sig influensa. Celta Vigo är på elfte plats i ligan.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 13/1

Mittbacken stod i förra veckan för 90 minuter mot Barcelona (2-2) hemma i ligan. Celta Vigo är elva i La Liga.

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 32/3

Bojanic var i förra veckan utanför truppen, då det blev 4-2-seger mot Suwon hemma i ligan. Nyligen säkrade Ulsan den sydkoreanska ligatiteln.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 36/10

Ludwigson var i förra veckan utanför truppen, då det blev 4-2-seger mot Suwon hemma i ligan. Nyligen säkrade Ulsan den sydkoreanska ligatiteln.



Annons

Emil Roback, Muangthong United - 16/3

Den tidigare Hammarby IF-talangen blev i förra veckan kvar på bänken i 3-0-segern mot Sisaket United hemma i andra rundan i thailändska FA-cupen. Därefter stod han i helgen för en assist på 87 minuter i 2-1-segern mot Bangkok United hemma i ligan. Muangthong United är på sjätte plats i thailändska ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 6/0

Mittbacken var i helgen utanför truppen, då det blev 1-0-seger mot Pardubice hemma i ligan. Karvina är på sjätte plats i ligaspelet.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 10/4

Larssons klubb spelade inte under den gångna veckan. Antalyaspor är på plats 13 i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 12/4

Strandberg gjorde i förra veckan 87 minuter mot Konyaspor (1-1) borta i ligaspelet. Hatayspor är nästjumbo i Süper Lig.

Annons

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 17/3

20-åringen stod i förra veckan för nio minuter i 1-0-segern mot Werder Bremen hemma i Bundesliga. Frankfurt är tvåa i ligan.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 6/1

Efter skadeproblem var Svanberg i helgen tillbaka på Wolfsburgs bänk, men utan speltid i 1-0-segern mot Union Berlin hemma i Bundesliga. Wolfsburg är elva i ligan.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 4/0

Mittbacken sliter med knäproblem och missade förra veckans 0-3-förlust mot Mainz hemma i Bundesliga. Holstein Kiel är nästjumbo i ligan.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 4/1

Bernhardsson har ljumskproblem och missade förra veckans 0-3-förlust mot Mainz hemma i Bundesliga. Holstein Kiel är nästjumbo i ligan.

Eric Smith, St. Pauli - 13/2



Annons

Smith svarade i helgen för 90 minuter i 2-0-förlusten mot Borussia Mönchengladbach borta i Bundesliga. St. Pauli är på 16:e-plats i högstaligan.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 2/0

Mittfältaren fick i förra veckan göra Bundesliga-debut i 2-0-förlusten mot Borussia Mönchengladbach på bortaplan. Totalt sett blev det 22 minuter på planen. St. Pauli är på 16:e-plats i högstaligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 5/2

Vilhelmsson blev i förra veckan kvar på bänken i 2-1-segern mot Hannover borta i 2. Bundesliga. Darmstadt är på tionde plats i andraligan.

Isac Lidberg, Darmstadt - 13/10

Lidberg stod i helgen för 89 minuter i 2-1-segern mot Hannover på bortaplan i 2. Bundesliga. Darmstadt är på tionde plats i andraligan. Lidberg är noterad för tio mål och fem assist på 13 framträdanden, och toppar andraligans skytteliga med nio fullträffar. Enligt Echo är Bundesliga-laget Hoffenheim intresserat av Lidberg efter målsuccén. Sportchefen Frank Kramer uppges scoutat forwarden.

Annons

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 15/3

Hrgota, som är lagkapten, gjorde i helgen ett mål och 90 minuter i 2-3-förlusten mot Karlsruher hemma i andraligan. Fürth är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hussein är sedan tidigare långt ner i Herthas frysbox. Efter att ha varit utanför samtliga matchtrupper den här säsongen blev det dock i helgen ett litet framsteg. Hussein fick sitta med på bänken, men utan speltid mot Ulm (2-2) hemma i 2. Bundesliga. Under måndagen gav sedan Hertha ett tungt besked, då mittfältaren dragit på sig en fotledsskada på träning och därmed blir borta en tid framöver.

Hussein har samtidigt spelat åtta matcher och har gjort tre assist med klubbens reservlag i tyska fjärdeligan. Nyligen beskrev tyska tidningen Tag24 svensken som ”helt bortglömd”. Under sommarens transferfönster ryktades Hussein bort, men än så länge är han kvar med ett kontrakt till 2026. 24-åringen anslöt från AIK under sommaren 2023, och har sedan dess gjort ett mål och en assist på 18 matcher, varav två starter och 16 inhopp. Hertha är på tolfte plats i andraligan.

Annons

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 5/1

Johansson noterades i förra veckan för 90 minuter i 3-2-förlusten mot Kaiserslautern borta i 2. Bundesliga. Det var hans femte raka match, efter att ha varit reserv under säsongsinledningen. Braunschweig är på 15:e-plats i andraligan.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 1/0

Oudenne gjorde i helgen sitt första 2. Bundesliga-inhopp för säsongen, då det blev sju minuter i 1-2-förlusten mot Darmstadt på hemmaplan. Under den här säsongen har han främst spelat med klubbens reserver i tyska tredjeligan, där han har gjort ett mål och två assist på fem framträdanden. Hannover är fyra i andraligan.

Alexander Ahl Holmström, Magdeburg - 0/0

Tidigare Gais-forwarden blir från januari spelklar för Magdeburg i 2. Bundesliga. Magdeburg är på sjätte plats i den tyska andraligan.

Annons

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 17/4

Levi svarade i helgen för ett mål på 82 minuter i 3-0-segern mot Nyíregyháza borta i ligan. Puskás Akadémia är på andra plats i ligan.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 22/11

Forsberg, som är lagkapten, stod i helgen för 90 minuter i 2-0-segern mot New York City borta i kvartsfinal i MLS. Därmed blev Red Bulls klart för semifinal i slutspelet. Efter matchen sa han följande på klubbens hemsida: ”Jag tycker att många borde be oss om ursäkt nu. Innan jag kom in till det här var jag säker hela tiden, men vissa var inte det”.

Vidare sa Forsberg även följande: ”Vilken känsla! Jag är stolt över laget och jag är stolt över hur vi levererade i den här matchen. Det var inte enkelt och det handlade om andrabollar. Det var ingen vacker match, men vi tog vara på våra chanser och visade mentalitet. Det är vad det här handlar om. Det behöver inte vara vackert hela tiden i slutspelet för att vinna".

Annons

Noah Eile, New York Red Bulls - 34/0

Eile stod i helgen för 28 minuter i 2-0-segern mot New York City borta i kvartsfinal i MLS. Därmed blev Red Bulls klart för semifinal i slutspelet.

Robin Jansson, Orlando City - 40/1

Mittbacken, som är lagkapten, stod i helgen för 90 minuter i 1-0-segern mot Atlanta på hemmaplan i MLS-slutspelet. Därmed blev Orlando klart för semifinal i slutspelet.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 20/1

Mittbackens säsong är slut. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel. Enligt Aftonbladet kommer Olof Mellberg att ta över som ny tränare i klubben.

Rasmus Alm, St. Louis City - 20/2

Alms säsong är över. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel. Enligt Aftonbladet kommer Olof Mellberg att ta över som ny tränare i klubben.

Annons

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 12/4

Jansson är skadad och missade därmed förra veckans match. Rapid Wien är tvåa i ligan.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 19/1

Perez Vinlöf noterades i förra veckan för 66 minuter i 1-0-segern mot Hartberg hemma i ligan. Austria Wien är på tredje plats i ligan.

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 3/0

18-åringen, som är son till Olof Mellberg, var utanför truppen i helgens 1-2-förlust mot Lask hemma i ligan. Salzburg är på sjätte plats i ligan. Under årets säsong har Mellberg även spelat åtta matcher med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i österrikiska andraligan.