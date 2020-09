SVENSKKOLLEN: Okänd talang går mot genombrott i Frankrike - och Sundgren ute ur frysboxen

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 3/0

Anfallaren testade som femte Genkspelare positivt för covid-19 och missade en ny match när laget kryssade mot Oostende (2-2).

Gustav Engvall, KV Mechelen – 3/0

Fick starta för andra matchen i rad när Mechelen besegrade Sint-Truiden med 2-0. 77 minuter fick Engvall på planen.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 2/1

Anfallaren följde upp fullträffen i debutmatchen med att spela fram till av lagets mål mot Sint-Truiden. Mrabti spelade 71 minuter och hyllas redan för nederländskan han lärt sig. Efter att inte ha spelat en match sedan i mars kallade 26-åringen insatsen mot Genk förra helgen för “en perfekt debut”, enligt Het Laatste Nieuws.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 0/0

Vänsterbacken fanns inte med på bänken när Mechelen vann. Tränaren Wouter Vrancken säger följande om nyförvärvet till Het Laatste Nieuws:

- Victor är en lugn och blyg pojke som fortfarande letar efter sin plats i gruppen. Han är motsatsen till Kerim Mrabti. Wernersson är fit. Det enda som spelar någon roll är hans egen känsla och nivå.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Högerbacken är utanför truppen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 0/0

Nyförvärvet satt på bänken när FK Sloboda förlorade derbyt mot Tuzla City med 2-1.

CYPERN



Daniel Larsson, Apollon Limassol – 2/1

Efter målet i debuten fick anfallaren hoppa in i halvtid vid underläge 0-1 i Europa League-kvalet mot Lech Poznan. När matchen var färdigspelad hade Apollon kraschat ur den tredje kvalomgången och förlorat med 0-5.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 3/1 nollor

Stod hela matchen när Randers förlorade med 1-0 mot Midtjylland. Carlgren fick betyget 2/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 5/0

32-åringen spelade 90 minuter i 3-0-vinsten mot Piast Gliwice när FCK avancerade till Europa League-playoff. Mot Velje i Superligaen inledde vänsterbacken direkt med att assistera till 0-2 efter en timme, men fick se laget släppa in två mål efteråt. Han fick en trea i Ekstra Bladet.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 5/1 nollor

Johnsson höll säsongens första nolla mot Piast Gliwice och fick en trea för insatsen mot Velje.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 4/0

Tillbaka efter en lättare fotskada fick högerbacken starta både i det mållösa Champions League-playoffet mot Slavia Prag och i vinsten mot Randers. Andersson fick en tvåa i ligamatchen och byttes ut efter en timme.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 5/0

21-åringen startade mot Slavia Prag men fanns inte med i matchen mot Randers.

Simon Hedlund, Brøndby – 3/2

Anfallaren blev Brøndbys hjälte mot Horsens efter både mål och assist i första halvlek. Han byttes ut några minuter innan slutet och fick betyget 4/6 efter 2-1-segern. Brøndby har tagit full pott och toppar Superligaen efter tre omgångar.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 3/2 nollor

Rinnes lag föll mot SønderjyskeE med 3-1 och målvakten fick en trea i betyg.

Tim Prica, Aalborg BK – 1/0

Avstängd även mot SønderjyskeE efter det röda kortet i premiären.

Niklas Backman, Aarhus GF – 3/0

Gjorde comeback i mitten av månaden men blev utbytt i den andra matchen efter återkomsten. Mittbacken har inte återhämtat sig och stod över mötet med Odense.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Aalborg vann med 4-2 mot Odense och Eskelinen fick en trea i betyg.

Alexander Milosevic, Velje BK – 1/0

Satt på bänken mot FC Köpenhamn.

Diego Montiel, Velje BK – 2/0

25-åringen hoppade in under de sista 20 minuterna när Velje kvitterade sent mot FCK. Montiel fick betyget 3/6 i Ekstra Bladet.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 18/1

Bänkad i 1-0-vinsten mot Harras Hodoud och hoppade in under slutminuterna när Pyramids besegrade Ismaily med 1-3.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 2/0

Mittbacken stod över ligacupmatchen mot Luton (1-0) men spelade när United bortaslog Brighton med 2-3. VNL fick betyget 5/10 i tidningen Manchester Evening News efter en galen match med två mål som tillföll på tilläggstid.

Emil Krafth, Newcastle United – 2/0

Krafth fick 90 minuter när Toon vann med 0-7 borta mot Morecambe i ligacupen. I 1-1-matchen mot Tottenham på bortaplan var högerbacken bänkad.

Viktor Gyökeres, Brighton & Hove Albion – 2/1

Inte med i truppen mot Man United men spelade hela matchen mot Preston i ligacupen som Brighton vann med 0-2.

Pontus Jansson, Brentford – 3/0

Jansson vilades i ligacupmötet med West Bromwich som Brentford vann efter straffar. Han spelade sedan mot Millwall i en match som slutade 1-1.

Niclas Eliasson, Bristol City – 2/0

Yttermittfältaren var bänkad i 2-0-vinsten mot Sheffield Wednesday. När City förlorade med 0-3 mot Aston Villa i ligacupen spelade Eliasson hela matchen och fick betyget 6/10 i tidningen Bristol Post. 24-åringen har fortsatt svårt att hitta en plats i den nye tränaren Dean Holdens 3-5-2-formation.

Ken Sema, Watford – 4/1

Sema vilades när laget åkte ur ligacupen efter en 3-1-förlust mot Newport County. Den gångna helgen spelade yttern fram till João Pedros mål i lokalderbyt mot Luton, som också blev matchens enda.

Kristoffer Peterson, Swansea City – 1/0

På bänken när Swansea bortaslog Wycombe med 0-2.

Viktor Johansson, Rotherham United – 0/0

Målvakten satt på bänken i lagets 1-1-match mot Birmingham.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 21/3

Det blev under den gångna veckan två 2-0-förluster för Mariehamn. Först föll man mot Ilves och därefter mot tabellettan KuPS. Forwarden Backaliden spelade 90 minuter i båda matcherna.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 14/0

Backen hoppade in i den 64:e minuten mot Ilves, men satt sedan på bänken under hela matchen mot KuPS.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 10/1

Tuff vecka för Tånnander. Målvakten stod mellan stolparna i 2-0-förlusten mot RoPS i onsdags, men mot Honka i söndags fick han sitta på bänken när Haka vann med 2-1. Ersättaren Michael Hartmann blev också hjälte för Haka, eftersom han räddade en straff i den 95:e minuten.

Tatu Varmanen, TPS - 24/0

Två gånger 90 minuter blev det för Varmanen under den gångna veckan. Först föll TPS med 4-0 borta mot Ilves och därefter lyckades nästjumbon ta en poäng (2-2) borta mot tvåan HJK.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Amiens har det fortsatt tufft i den franska andraligan. I lördags spelade man 0-0 hemma mot nästjumbon Pau, och man ligger på plats 15 i tabellen. Lahne fick inte hoppa in mot Pau.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den 18-årige forwarden, som tidigare spelat för Brommapojkarna, har fått hoppa in i tre raka Ligue 2-matcher. Mot Valenciennes (förlust med 1-0) senast kom Inoussa in i den 76:e minuten. Kan vara på väg mot ett genombrott i Caen.

GIBRALTAR

Lukas Corner, Europa Point FC 0/0

Ligan är inte igång än.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 0/0

Högerbacken är på väg ut ur frysboxen i den grekiska klubben. Sundgren fick i helgen, för första gången sedan i våras, vara med i en matchtrupp. Han satt på bänken i 2-2-mötet med PAS Giannina. Grekiska medier, däribland SDNA, skrev i förra veckan om att den nye tränaren Apostolos Mantzios (tog över efter sparkade Michael Enning) vill ge Sundgren en ny chans och att svensken kan få speltid när han anses fysiskt redo.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Missade även den gångna veckans två matcher.

Marcus Johansson, IA – 16/1

Fick hoppa in i den 82:a minuten i 3-1-segern över Fjölnir i torsdags och sedan startade Johansson i 2-2-mötet med Vikingur i söndags. Då blev han varnad i den 85:e minuten.

ITALIEN

Robin Olsen, Roma – 0/0

Målvakten var återigen utanför Romas matchtrupp i helgen.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 2/3

Forwarden har testat positivt för covid-19 och missade därför både Europa League-kvalmatchen mot Bodö/Glimt (seger med 3-2) och Serie A-fajten mot Crotone (seger med 2-0) under den gångna veckan.

Dejan Kulusevski, Juventus – 2/1

20-åringen startade för Juve även i den andra Serie A-omgången. Men mot Roma (2-2) blev stjärnskottet utbytt i den 85:e minuten utan att ha gjort någon poäng.

Riccardo Gagliolo, Parma – 0/0

Backen missade även måndagens match mot Bologna (förlust med 1-0) på grund av skada.

Albin Ekdal, Sampdoria – 2/0

Efter 3-0-förlusten i premiären mot Juventus åkte Sampdoria på en ny snyting i helgen. Hemma mot nykomlingen Benevento ledde laget med 2-0 men till slut föll man med 3-2. Ekdal spelade 90 minuter på det centrala mittfältet.

Mattias Svanberg, Bologna – 1/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Parma (seger med 1-0) under måndagen.

Samuel Gustafson, Cremonese – 1/0

Mittfältaren spelade hela Serie B-premiären mot Cittadella, när hans lag föll med 2-0.

Marcus Rohdén, Frosinone – 1/0

Det blev förlust i säsongens första ligamatch. Rohdén spelade 70 minuter i 2-0-förlusten hemma mot Empoli.

Jonathan Morsay, Chievo - 1/0

Chievo inledde Serie B-säsongen med en 0-0-match borta mot Pescara i lördags. Morsay hoppade in i den 81:a minuten.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Utanför truppen mot Pescara.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 11/3

Kanadensiska ligasäsongen är över. Alexander Jönssons Forge FC försvarade titeln från i fjol. Säsongen i kanadensiska Premier League blev annorlunda då alla lag åkte till en ö i Noba Scotia och spelade ett turneringsspel. 40 dagar och elva matcher på en ö i Noba Scotia och Forge FC är återigen mästare i Canadien Premier League. Forge FC vann med 2-0 mot HFX Wanderers där Jönsson var den som satte 1-0 i 60:e minuten.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Kanadensiska ligasäsongen är över. Tyngre säsong för Erik Zetterberg och FC Edmonton som efter fyra raka förluster missade slutspelet i turneringsspelet på Noba Scotia. Mittfältaren Zetterberg blev mållös denna säsong.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 16/0

Den tidigare Sirius-spelaren hoppade in med femton minuter kvar av ligamatchen mot FK Liepaja. Kayembes FS Metta föll med 3-0. Placerar sig åtta, näst sist, i tabellen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 12/3

Saknades i matchtruppen som föll mot tabellettan Guangzhou Evergrande med 1-0. Dalian placerar sig sjua, näst sist.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 11/1

Saknades i matchtruppen som föll mot tabellettan Guangzhou Evergrande med 1-0.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 2/0

Simon Gustafson spelade 90 minuter när hans Utrecht besegrade bottenlaget Waalwijk med 3-1. Gustafson mållös. Utrecht placerar sig nia i tabellen efter två omgångar. Hyllas av lagets målvakt Maarten Paes som lagets bästa straffskytt: ”Han har gåvan att inte titta på bollen utan istället se mig i ögonen."

Emil Bergström, Utrecht – 0/0

Försvararen Emil Bergström blev återigen bänkad i Utrechts ligamatch mot Waalwijk. Istället spelare unge talangen Tommy St. Jago. Laget vann med 3-1.

Sebastian Holmén, Willem II – 2/0

Succé för Sebastian Holméns Willhem i ligapremiären. Detta då Heracles besegrades med hela 4-0. I andra omgången blev det tyngre - 1-1 mot FC Emmen. Holmén spelade 90 minuter och tilldelades ett gult kort. Åkte i veckan ut med dunder och brak i Europa League-kvalet. Förlorade med 0-4 mot Filip Helanders Rangers.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 3/0

Spelade 65 minuter när Groningen spelade förlorade med 3-1 mot topplaget Twente. Groningen placerar sig 12:a i ligan.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 0/0

Gabriel Gudmundsson saknades även i helgens ligamatch mot Twente. Den tidigare HBK-talangen, som anslöt från just västkust-klubben förra våren, skadade sig i en vänskapsmatch mot Werder Bremen inför säsongen. En obehaglig situation där Gudmundsson blev utburen på bår. När Fotbollskanalen ringde upp Gudmundsson för att kolla skadeläget svarade han på sms: ”Tyvärr har jag ingen information att ge er”. 21-åringen är tillbaka i träning.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 2/0

Tung inledning på säsongen för Tesfaldet Tekies Fortuna Sittard. Två förluster och en oavgjort på tre omgångar. Tog i helgen den första poängen när klubben spelade 3-3 mot AZ Alkmaar. Tekie spelade 90 minuter. Fortuna Sittard placerar sig precis ovanför nedflyttningsplatserna, på 15:e plats.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 3/1

I Sittard finns även mittfältaren Emil Hansson. 22-åringen fick hoppa i helgen mot AZ Alkmaar. Hansson byttes in med kvarten kvar att spela och var den som stötte in reduceringen fram till 3-2. Fortuna Sittard satte även kvitteringen med en minut kvar av matchen. Fortuna placerar sig på 15:e plats.

Rami Hajal, Heerenveen - 3/0

Rami Hajal fick inleda mötet Venlo på bänken men fick återigen bytas in, denna gång med drygt 20 minuter kvar av matchen. Heerenveen vann matchen med 1-0 och står nu på tre raka segrar. Nio poäng ger laget en delat förstaplats i tabellen.

Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 3/1

Den förre BK Häcken-spelaren Alexander Jeremejeff fick återigen hoppa in i helgens ligamatch mot Groningen. 13 minuter var allt Jeremejeff fick på sig att sätta prägel på matchen. Om han lyckades? Med två minuter kvar av matchen var det Alexander Jeremejeff som spikade slutresultatet när han stötte in 3-1 för sitt Twente. Laget placerar sig fyra i tabellen.

Simon Tibbling, Emmen 3/0

Simon Tibbling fick återigen spela från start i helgens ligamatch, denna gång mot Willem II. Mötet slutade 1-1. Emmen placerar sig på 14:e plats.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 19/3

Efter att ha saknats senast var mittfältaren Liridon Kalludra tillbaka i Kristiansunds matchtrupp inför helgens match mot Brann. Mötet slutade 1-1 där Brann kvitterade i slutskedet. Kalludra spelade 27 minuter. Kristiansund placerar sig sexa.

Andreas Linde, Molde – 18/6 nollor

Andreas Lindes Molde såg länge ut att besegra Ferencvaros i Champions League-kvalet på hemmaplan, men en sen Ferencvaros-straff, som Linde inte lyckades rädda, ledde till ett oavgjort resultat. Tufft läge inför returen. I helgen ligaomgång mötte Molde bottenlaget Sandefjord och då åkte laget på den tredje raka förluster. Sandefjord vann med 1-0. Molde placerar sig fyra i tabellen.

Mattias Moström, Molde – 5/0

Trotjänare Mattias Moström har det svårt med speltiden i Molde då anfallaren endast har spelat fem matcher denna säsong. När laget i helgen föll mot Sandefjord spenderade Moström hela matchen på bänken.

Marcus Sandberg, Stabæk – 19/6 nollor

Stabæk, med den tidigare IFK Göteborg-keepern mellan stolparna, har börjat plocka poäng. I helgen vann laget den andra segern på de senaste tre omgångarna.

Anton Kralj, Sandefjord - 15/0

Försvararen Anton Kraljs Sandefjord har en viktig höst framför sig. Laget har länge kämpat i botten av tabellen och med bara några omgångar kvar placerar sig Sandefjord elva i tabellen. Åtta poäng ovanför negativ kvalplats. Besegrade i helgen Molde med 1-0. Kralj har saknats de tre senaste omgångarna till följd av en knäskada. I en intervju med Fotbollskanalen berättar 22-åringen att han hoppas att vara tillbaka inom några veckor.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

I Sandefjord spelar även den 24-årige Karlskrona-sonen William Kurtovic. I helgens ligamatch mot Molde byttes Kurtovic in med 22 minuter kvar att spela. Sandefjord vann matchen med 1-0. Placerar sig elva i tabellen.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 16/8 nollor

David Mitov Nilsson fick i helgens match mot Strömsgodset hålla sin åttonde nolla för säsongen. Matchen slutade 0-0. Sarpsborg placerar sig nia.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 1/0

Den tidigare Malmöanfallaren Guillermo Molins fick i helgen göra debut för Sarpsborg. I den 54:e matchminuten byttes Molins in men hade svårt att göra något större avtryck.

Kevin Kabran, Start - 18/0

Kevin Kabrans Start föll i helgen mot tabellåttan Stabaek med 2-0. Kevin Kabran byttes in i andra halvlek och fick spela 18 minuter. Start placerar sig på negativ kvalplats.

Dino Islamovic, Rosenborg - 17/6

Var i helgen avstängd när Rosenborg besegrade Aalesunds FK med 2-1. Rosenborg placerar sig två i tabellen.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 0/0

Den tidigare Gais-spelaren och 21-åringen Filip Trajanovski har ännu inte fått debutera för Borec denna säsong. Försvararen har hittills antingen suttit bänk eller saknats i matchtruppen. Borec placerar sig fyra efter sju omgångar.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 4/4

Efterlängtad vinst i ligaspelet för Mikal Ishaks Lech Poznan senast. I veckan besegrade Poznan Apollon i Europe League-kvalet med 5-0. Om Mikael Ishak noterades som målskytt? Ja. Det var svensken som satte 2-0-målet.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Pawel Cibicki har inte spelat något någon ligamatch denna veckan.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 4/0

Även Valmir Berisha fick mer speltid denna helg när hans Chindia Targoviste spelade 0-0 mot topplaget CRF Cluj. Berisha byttes in med 20 minuter kvar. Berisha placerar sig på en trettonde plats.

Admir Bajrovic, Sepsi - 2/0

Fortsatt ont om speltid för anfallaren och 25-årige Admir Bajrovic. Fick tolv minuter för Sepsi besegrade Voluntari med 2-1. Sepsi placerar sig elva i tabellen.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 9/0

Kristoffer Olsson spelade 45 minuter för FC Krasnodar spelade 1-1 mot Sochi. Krasnodar placerar sig sjua.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 7/2

Viktor Claesson spelade även han 90 minuter när Krasnodar spelade 1-1 mot Sochi.Krasnodar placerar sig sjua.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 9/4

Marcus Berg spelade 74 minuter när Krasnodar spelade 1-1 mot Sochi. Krasnodar placerar sig sjua.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 8/0

Dennis Hadzikadunic spelade 45 minuter när FK Rostov besegrade Arsenal Tula med 3-2. Hadzikadunic assisterade fram till Rostovs 3-2-mål. Rostov placerar sig trea.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 9/4

Anfallaren Jordan Larsson spelade 84 minuter när Spartak Moskva besegrade Tambov med 2-0. Spartak Moskva placerar sig tvåa i tabellen.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 9/0

Carl Starfelt spelade hela matchen när Rubin Kazan besegrade Rotor Volgograd med 3-1. Kazan placerar sig åtta i tabellen.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva (varit utlånad från Genoa, nu kontraktslös) – 11/0

Sejouren i Dynamo Moskva kan inte sammanfattas som någon succé. Blandat med speltid blev det för Hiljemark som nu står utan kontrakt, då avtalet med Genoa gick ut sista juli.

Anton Salétros, Rostov - 0/0

Mittfältaren Anton Salétros var under en period utlånad till Mikael Stahres Sarpsborg, då han inte lyckades ta en startplats i Rostov. Salétros är nu tillbaka till den ryska klubben, trots att Sarpsborg mer än gärna hade behållit svensken. 24-åringen har ryktats för en återkomst i AIK men nyligen skrev danska bold.dk att Salétros är aktuell för en flytt till Vejle - dit Alexander Milošević anslöt tidigare i somras.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem – 27/13

Det blev en tung ligavslutning för Carlos Strandbergs Al-Hazem då laget föll med 2-0 mot Al Wehda. Fyra raka förluster gjorde att laget slutade näst sist i tabellen och därmed åkte ur högstaligan. En säsong som summeras med sju vinster, sex oavgjorda och hela 17 förluster. Enligt Fotbolltransfers går 24-åringens kontrakt ut sista juni 2023.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 2/2

Alexander Gerndts säsong med schweiziska Lugano är igång och den kunde inte börja bättre för den 34-årige anfallaren. I premiären var det som Gerndt som öppnade målskyttet redan i den 20:e matchminuten. I helgens ligamatch mot Zurich slog 34-åringen till återigen - och snyggt var det. På en hörna i den 9:e minuten slog Gerndt till direkt på volley. Rakt upp i krysset. Matchen slutade 2-2. Lugano tre i tabellen.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Den 22-åriga försvararen fanns inte med i matchtruppen som spelade 0-0 mot Young Boys. Sion sist i tabellen efter två omgångar.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 8/1

Helander kom i förra veckan till spel i två matcher. Svensken stod för ett mål och 90 minuter på planen i 4-0-segern mot Willem II i Europa League-kvalets tredje omgång, och därefter för 60 minuter i 5-1-segern mot Motherwell i den skotska ligan. Rangers ställs nu på torsdag mot Galatasaray i ett play off-möte om en plats i EL-gruppspelet. Rangers toppar ligaspelet, men med en match fler spelad än Celtic.

Melker Hallberg, Hibernian – 7/0

Hallberg satt i helgen på bänken i 90 minuter i 3-0-förlusten mot Celtic i den skotska högstaligan. Celtic är tvåa i ligan, men har en match färre spelad.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 1/0

Den 22-årige anfallaren lämnade nyligen Vinbergs IF för spel i slovakiska laget FK Senica och gjorde i helgen debut med ett inhopp i den 72:a minuten i lagets 2-0-förlust mot Spartak Trnava i den slovakiska högstaligan. Senica är jumbo i tabellen.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 3/0

Isak gjorde i helgen tredje raka matchen från start i La Liga, men blev utbytt mållös efter 67 minuters spel i 3-0-segern mot Elche. ”La Real” har nu fem poäng efter tre spelade matcher i år i den spanska högstaligan. Mundo Deportivo rapporterade även i veckan att Barcelona är intresserat av Isak, men att Real Sociedad också för närvarande är tryggt i att behålla an anfallstalangen.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 1/0

Efter ett tre minuter långt inhopp senast, så satt Guidetti i helgen på bänken i 90 minuter mot Getafe (0-0) i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 6/0

Hansson gjorde i helgen 90 minuter på planen i Chonburis 2-1-seger mot Police Tero i den thailändska högstaligan. Chonburi är därmed nu på sjundeplats i ligatabellen.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 3/0

Moberg Karlsson spelade i helgen från start i 3-1-segern mot Pribram och spelade dessutom fram till Spartas andra mål innan han blev utbytt i den 62:a minuten.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 2/0

Durmaz var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i Galatasarays 2-0-seger mot Hajduk Split i den tredje omgången i Europa League och mot Fenerbahce (0-0) i ligaspelet. Nyligen kopplades mittfältaren ihop med en flytt till ligakonkurrenten Denizlispor, men har ändå fortsatt avtal med Galatasaray till sommaren 2022.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 2/1 nollor

Nordfeldt kom i förra veckan inte till spel i någon match med Genclerbirligi, som har en poäng efter två ligamatcher den här säsongen.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 2/0

Johansson kom i förra veckan inte till spel i någon match med Genclerbirligi, som har en poäng efter två ligamatcher den här säsongen.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 3/0

Den 34-årige vänsterbacken hoppade i helgen in med 20 minuter kvar av full tid mot Union Berlin (1-1) i Bundesliga. Därmed har nu ”Die Fohlen” en poäng efter två spelade ligamatcher den här säsongen i Tyskland.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 3/0

Augustinsson gjorde i helgen sin tredje assist på tre matcher den här säsongen när Bremen vann med 3-1 mot Schalke 04 i Bundesliga. Det var även Bremens första seger i ligan i år, även om fokus efteråt främst hamnade på något annat. Schalke-backen Ozan Kabak spottade nämligen mot en liggande Augustinsson i gräset. Därefter bad han dock Augustinsson om ursäkt för det. Kabak skrev bland annat så här på Twitter: "Jag vill uppriktigt be om ursäkt till Ludwig Augustinsson. Det var inte min intention, det var en olycka. Jag siktade inte på honom, tv-vinkeln ger en vilseledande bild av händelsen. Jag har aldrig gjort så tidigare och kommer aldrig att göra så i framtiden, då det är osportsligt. Det var väldigt olyckligt”.



Robin Quaison, Mainz – 3/2

Quaison gjorde i helgen 90 minuter på planen och stod för sitt första mål i höst i Bundesliga i 4-1-förlusten mot Stuttgart i ligaspelet. Mainz har nu två raka förluster i år i den tyska högstaligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 3/2

Forsberg målade i helgen, för andra matchen i följd, när Leipzig kryssade mot Bayer Leverkusen (1-1) i Bundesliga. Därmed har nu RB Leipzig fyra poäng efter två ligamatcher, medan Forsberg är noterad för två mål och en assist på två matcher. Efteråt sa Forsberg bland annat så här på Leipzigs Twitter-konto: ”Det var en match mellan två bra lag, som är bra med bollen. Oavsett saknade vi idéer i dag, vi måste göra det bättre.

Sebastian Andersson, Köln – 2/1

Andersson gjorde i helgen 76 minuter på planen i Kölns andra raka förlust i Bundesliga. Den här gången föll laget med 1-0 mot nykomlingen Arminia Bielefeld på bortaplan i den tyska högstaligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 3/0

Ohlsson gjorde i helgen 90 minuter på planen i St. Paulis 4-2-seger mot Heidenheim i den tyska andraligan. St. Pauli har nu fyra poäng efter två omgångar i ligaspelet.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 1/0

Ingelsson blev nyligen utlånad från Udinese till Paderborn över den här säsongen. Det tyska andraligalaget har även en köpoption om att köpa loss Ingelsson nästa sommar. I måndags gjorde svensken debut mot Hamburg i den tyska andraligan och kom då till spel i 90 minuter i Padeborns förlust med 4-3.

Niklas Hult, Hannover 96 – 3/0

Hult gjorde i helgen 90 minuter på planen när det blev förlust med 2-1 mot Osnabrück i den tyska andraligan. Hults Hannover har därmed nu inlett säsongen med en seger och en förlust i ligaspelet.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 3/0

Hrgota, som är ny lagkapten i Greuther Fürth, gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Erzgebirge Aue (1-1) i den tyska andraligan. Greuther Fürth har därmed nu spelat 1-1 i säsongens två första matcher i ligaspelet.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 1/0

Nilsson, som var ordinarie i fjol, satt i helgen på bänken i 90 minuter för andra ligamatchen i följd, då det blev seger med 1-0 mot FC Köln i den tyska högstaligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, satt i helgen på bänken i 90 minuter i 1-0-förlusten mot Köln i Bundesliga. Det var svenskens tredje raka match på bänken i år i Tyskland.

USA

Axel Sjöberg, DC United – 1/0

Sjöberg satt i förra veckan på bänken i 90 minuter i 1-0-förlusten mot Nashville och i 2-0-förlusten mot New England Revolution i MLS. DC United är numera jumbo i den östra divisionen i MLS.

Tom Pettersson, Cincinnati – 7/0

Pettersson startade i förra veckan i två matcher, först mot Philadelphia Union (0-0) och sedan mot New York City (4-0-förlust) i MLS. Mot New York City blev han även utbytt efter 46 minuter på planen. Cincinnati är nu tolva i den östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City – 10/0

Jansson kom i förra veckan till spel från start i två matcher, först mot Sporting KC, då Orlando vann med 2-1 och sedan mot Dallas, då ligamötet slutade 0-0. Orlando är på fjärdeplats i den östra divisionen i MLS.

Gustav Svensson, Seattle – 5/0

Svensson kom i förra veckan till spel i två matcher i MLS. Mittfältaren hoppade in i den 46 minuten i 1-0-förlsuten mot Portland Timbers och kom sedan till spel i 79 minuter i 3-1-segern mot Los Angeles Galaxy. Seattle toppar den västra divisionen.

Anton Tinnerholm, New York City – 11/3

Tinnerholm kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 90 minuter i 1-0-förlusten mot Toronto FC och därefter gjorde han även 90 minuter i 4-0-segern mot Cincinnati. Mot Cincinnati stod han dessutom för ett mål och en assist, vilket gjorde att han blev uttagen i den senaste omgångens ”Veckans lag” i MLS. New York City är på sjätteplats i den östra divisionen i MLS.

Adam Lundqvist, Houston – 11/0

Lundqvist gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 4-0-förlusten mot Chicago Fire och sedan 76 minuter mot Nashville (1-1). Mot Nashville blev han även varnad. Houston Dynamo är på niondeplats i den västra divisionen i MLS.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 12/4

Tanda hoppade i förra veckan in i den 82:a minuten i 1-0-segern mot Hai Phong när den vietnamesiska högstaligan gjorde comeback efter ett långt uppehåll till följd av coronavirusets utbrott. Da Nang är placerat på åttondeplats i ligaspelet.