SVENSKKOLLEN: Ousous utbrott - röt till i omklädningsrummet: "Spelade som f*cking barn och idioter"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht - 6/0

27-åringen hoppade in och fick 41 minuter när Anderlecht tog sig vidare till Europa Conference Leagues gruppspel efter straffar mot Young Boys. Mittfältaren fick sedan nöja sig med ett inhopp i minut 68 i förlustmatchen mot Union Saint-Gilloise (1-2). Anderlecht är sexa i Jupiler Pro League.

ANNONS

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 0/0

Den offensive mittfältaren har missat säsongsinledningen med en knäskada.

Gustaf Nilsson, Union SG - 0/0

Nyförvärvet missade matchen mot Anderlecht med en muskelskada.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Målvakten stod i U23-laget som spelar i den belgiska fjärdedivisionen.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 1/0

26-åringen spelade hela matchen när hans lag öppnade säsongen med en derbyvinst mot AEL Limassol (2-1).

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 1/0

Vänsteryttern varnades i sin Arisdebut och spelade 78 minuter mot AEL.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Missade ligapremiären med en lättare skada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 1/0



ANNONS

27-åringen debuterade för sin nya klubb borta mot Apoel Nicosia. Det blev 65 minuter för den offensive mittfältaren i 1-1-matchen.

Nikolaos Dosis, Olympiakos Nicosia - 0/0

21-åringen bänkades i 1-2-förlusten mot Anorthosis Famagusta.

Amel Mujanic, Apoel FC (utlånad från Malmö FF) - 0/0

Mittfältaren var inte med i truppen som åkte ur Conferences Leagues playoff mot Djurgården och bänkades sedan mot Pafos.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 7 matcher/4 nollor

30-åringen höll nollan igen när Randers tog sin fjärde raka seger efter 1-0 mot Ålborg. Målvakten fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Adam Andersson, Randers FC (utlånad från Rosenborg) - 7/1

Högerbacken byttes ut i den 87:e minuten mot Ålborg och fick betyget fyra.

ANNONS

Hugo Andersson, Randers FC - 7/1

23-åringen spelade 90 minuter i ovanstående match och gavs betyget fyra. Randers är tvåa i tabellen efter sju omgångar.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 4/0 nollor

Målvakten bänkades mot Trabzonspor i Champions Leagues playoff och sedan i ligamötet med Nordsjælland.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn - 0/0

Målvakten är inte i A-lagsträning för stunden.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 1/0

16-åringen missade förra veckans matcher med en skada.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 9/6

Mittfältaren spelade 78 minuter och varnades när FCK klarade 0-0 mot Trabzonspor och tog sig vidare till Champions League. 30-åringen spelade sedan hela matchen när tabellsjuan föll mot Nordsjælland med 1-3. Claesson fick betyget 2/6 av Tipsbladet efter playoffmatchen och samma betyg från Ekstra Bladet efter helgens insats.

ANNONS

Joel Andersson, FC Midtjylland - 10/0

25-åringen spelade 90 minuter när tabellsjuan slog Brøndby på bortaplan med 2-0. Högerbacken fick en trea i betyg, medan BT är hårdare och utser honom till matchens flopp med betyget två.

Simon Hedlund, Brøndby - 9/2

Anfallaren byttes ut efter 66 minuter mot Midtjylland och fick betyget två. Brøndby är först på plats tio av tolv lag.

Carl Björk, Brøndby - 0/0

22-åringen har missat säsongsinledningen med en muskelskada.

Oskar Fallenius, Brøndby - 0/0

20-åringen är tillbaka från lånet i norska IK Start för att rehabilitera en ligamentskada.

Eric Kahl, AGF Århus - 7/0

Vänsterbacken hoppade in i den 66:e minuten när AGF förlorade med 1-2 borta mot Horsens. 20-åringen fick betyget tre i Ekstra Bladet efter tabellfyrans förlust.

ANNONS

Kevin Yakob, AGF Århus - 0/0

Den tidigare IFK Göteborgspelaren skrev på ett femårsavtal i förra veckan.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 6/0

20-åringen kom in under slutminuterna mot FCK.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 7/1

Anfallaren kom in i den 81:a minuten i ovanstående match. FCN toppar Superligaen en poäng före Randers.

Ben Engdahl, FC Nordsjælland - 0/0

18-åringen petades ur bruttotruppen mot FCK och spelade dessförinnan med reservlaget.

Robert Gojani, Silkeborg IF - 3/0

Mittfältaren saknades i truppen både mot HJK och Odense.

Marokhy Ndione, Viborg FF - 7/1

Anfallaren är skadad och missade förra veckans matcher.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 0/0



ANNONS

Mittbacken har missat inledningen med en skada.

Anthony Elanga, Manchester United - 4/0

20-åringen spelade 80 minuter när United bortaslog Southampton med matchens enda mål. Betyget i tidningen Manchester Evening News blev 5/10. United är åtta i Premier League efter fyra omgångar.

Emil Krafth, Newcastle United - 2/0

Högerbacken hann bara spela 39 minuter av ligacupmatchen mot Tranmere innan han åkte på en allvarlig knäskada, som kommer hålla landslagsmannen utanför sidlinjerna i åtskilliga månader.

Alexander Isak, Newcastle United - 0/0

Nyförvärvet väntar på sitt arbetstillstånd och spelade därför inte i 1-1-matchen mot Wolverhampton. Newcastle är på sjunde plats i tabellen.

Pontus Jansson, Brentford - 3/0



ANNONS

Mittbacken bänkades i ligacupvinsten (2-0) mot Colchester och missade sedan 1-1-matchen mot Everton med en lättare skada.

Robin Olsen, Aston Villa - 0/0

Målvakten satt på bänken både när Villa vann ligacupmötet mot Bolton med 4-1 och i 0-1-förlusten mot West Ham.

Ludwig Augustinsson, Aston Villa (utlånad från Sevilla) - 0/0

28-åringen missade Bolton på grund av en skada och bänkades sedan mot West Ham. Aston Villa är på 15:e plats i Premier League.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) - 4/1

22-åringen spelade 81 minuter mot Nottingham och assisterade till ledningsmålet när Spurs vann med 2-0. Yttern fick betyget 8/10 av tidningen Evening Standard. Tottenham ligger trea i tabellen efter vinsten.

ANNONS

Ken Sema, Watford - 7/1

Vänsteryttern hoppade in under den sista halvtimmen i 0-2-förlusten mot MK Dons i ligacupen. Sedan gjorde Sema säsongens första mål när Watford förlorade med 2-3 mot QPR. Laget är sjua i The Championship efter sex omgångar.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 3/1

Anfallaren spelade 90 minuter i 2-3-förlusten mot Hull och fick betyget 7/10 i tidningen Coventry Telegraph. Laget är jumbo, men har bara spelat tre matcher på grund av problem med hemmaarenans gräsmatta.

Viktor Johansson, Rotherham - 5/3 nollor

23-åringen vilades i 0-1-förlusten mot Morecambe i ligacupen men var tillbaka när Rotherham vann med 2-0 mot Birmingham i ligan. Betyget i tidningen Yorkshire Post blev 7/10. Nykomlingen ligger på en överraskande femteplats, med en match mindre spelad än toppkonkurrenterna.

ANNONS

FINLAND

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors - 8/4 nollor

Målvakten satt på bänken när laget tog sig till Europa Leagues gruppspel efter 2-1 sammanlagt mot Silkeborg. 22-åringen bänkades även i 1-0-vinsten mot SJK. Hans lag är tvåa i ligan, på samma poäng som serieledaren KuPS.

Adam Larsson, Ilves - 7/2

Högeryttern fick 71 minuter på planen i 2-3-förlusten mot FC Haka. Ilves placerar sig på åttonde plats i den finska ligan.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 3/0

Vänsterbacken hoppade in i 70:e minuten i 3-1-segern mot Ajaccio i fredags. Lille ligger sexa i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 2/0

Mittfältaren hoppade in i paus när Reims spelade 1-1 mot Lyon i helgen. Laget ligger näst sist i Ligue 1.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

I början av juli slog tränaren Philippe Montanier fast för La Depeche du Midi att Pettersson skulle lämna klubben efter att ha fått lite speltid under förra säsongen. Men ännu har målvakten inte bytt klubb. Pettersson har inte suttit på bänken i någon av de inledande fyra Ligue 1-matcherna.

ANNONS

Oliver Zandén, Toulouse - 1/0

Vänsterbacken fick göra debut för Toulouse mot Nantes i helgen. Han hoppade in i 59:e minuten i 3-1-förlusten. Laget ligger tia i Ligue 1.

Sebastian Ring, Amiens - 4/0

Vänsterbacken är tillbaka efter skada och hoppade in i 58:e minuten i 1-1-mötet med Le Havre i helgen. Amiens ligger fyra i Ligue 2.

GREKLAND

Alexander Fransson, AEK Aten - 1/0

Mittfältaren satt på bänken i 1-0-förlusten mot Volos i helgen. AEK ligger femma i ligan.

Niclas Eliasson, AEK Aten - 2/0

Yttern presenterades av AEK under måndagen.

Eric Larsson, OFI Kreta - 2/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Panathinaikos (förlust med 2-0) i helgen. Kreta ligger sist i ligan efter två omgångar.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 0/0

Fortsatt inte tillbaka från skada.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (utlånad från Djurgården) - 2/0

ANNONS

August Erlingmark, Atromitos - 1/0

Satt på bänken mot Paok (förlust med 2-1) i helgen. Atromitos ligger sjua i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 16/0

Backen satt bänkad mot Fram (1-1) under måndagen. Valur ligger fyra i ligan.

Johannes Vall, IA - 17/0

Spelade hela matchen när nästjumbon IA tog en väldigt viktig 1-0-seger mot Keflavik i helgen. Drog på sig ett gult kort i andra halvlek.

Emil Berger, Leiknir - 18/5

Mittfältaren spelade hela matchen mot Breidablik (förlust med 4-0) i helgen. Leiknir ligger nu sist i ligan.

Oliver Ekroth, Vikingur - 28/1

Mittbacken spelade hela matchen mot KA (seger med 3-2) i helgen. Vikingur ligger trea i ligan.

Pontus Lindgren, KR - 17/0

ANNONS

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 8/1

Högerbacken har haft en bra vecka. Först nätade han när laget spelade 2-2 mot Röda Stjärnan och tog sig vidare till Champions League-gruppspel - och därefter blev det seger med 4-1 mot Maccabi Netanya i ligapremiären. Sundgren spelade 90 minuter i båda matcherna.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 0/0

Rehabiliterar en skada just nu.

Aimar Sher, Spezia - 0/0

Mittfältaren har inte varit med i truppen till någon Serie A-match hittills.

Albin Ekdal, Spezia - 2/0

Mittfältaren hoppade in i 66:e minuten mot Sassuolo och drog på sig två gula kort, vilket gjorde att han blev utvisad i den 81:a minuten. Matchen slutade 2-2. Spezia står på fyra poäng efter tre ligaomgångar.

ANNONS

Emil Holm, Spezia - 3/0

Högerbacken satt på bänken mot Sassuolo.

John Björkengren, Lecce - 0/0

Mittfältaren har inte varit med i truppen till säsongens första Serie A-matcher och nyligen uppgav Gazzetta dello Sport att Björkengren är på väg bort från Lecce. Reggina i Serie B har sagts vara intresserat.

Joel Voelkerling Persson, Lecce - 0/0

Den 19-årige forwarden var inte tillgänglig mot Empoli i helgen, enligt italiensk media.

Emmanuel Ekong, Empoli - 0/0

Forwarden har suttit på bänken i de tre inledande Serie A-matcherna.

Alexander Jallow, Brescia - 1/0

Högerbacken skrev precis på och fick göra Serie B-debut direkt mot Como under måndagen. Då hoppade Jallow in i 40:e minuten i 1-0-segern mot Como. Brescia ligger sexa i ligan.

Riccardo Gagliolo, Reggina - 4/0

Backen spelade hela matchen i 4-0-segern mot Südtirol i helgen. Reggina ligger trea i Serie B.

ANNONS

Marcus Rohdén, Frosinone - 4/1

Mittfältaren spelade 69 minuter i 2-1-förlusten mot Benevento i helgen, och stod för assisten till lagets enda mål. Frosinone ligger fyra i Serie B efter tre omgångar.

Nermin Karic, Benevento - 4/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Benevento slog Frosinone med 2-1 i söndags. Laget ligger tolva i Serie B.

JAPAN

David Moberg Karlsson, Urawa Reds - 26/13

Forwarden brände en straff i straffläggningen mot Jeonbuk Motors i asiatiska Champions Leagues semifinal, men Urawa Reds vann ändå (2-2 efter förlängning). Nu är man klart för final.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 23/1

Mittfältaren spelade 90 minuter i 0-0-mötet med serieledaren Atletico Ottawa i helgen. Forge ligger trea i ligan.

LETTLAND

Douglas Bergqvist, Riga - 15/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Tukums (seger med 3-1) i helgen, och drog på sig ett gult kort. Riga ligger tvåa i ligan.

ANNONS

NEDERLÄNDERNA

Paulos Abraham, Groningen - 3/0

Forwarden spelade hela 1-1-matchen mot NEC i helgen. Groningen ligger åtta i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 1/0

Mittfältaren satt på bänken mot NEC.

Yahya Kalley, Groningen - 1/0

Vänsterbacken satt på bänken mot NEC.

Alex Mortensen, Groningen - 0/0

Får främst speltid i reservlaget.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen - 3/0

Mittfältaren satt på bänken mot NEC.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 4/1

Forwarden spelade hela matchen (1-0-förlust) mot Sparta Rotterdam i helgen. Go Ahead Eagles ligger näst sist i Eredivisie.

Amin Sarr, Heerenveen - 4/1

Forwarden spelade hela matchen när Heerenveen slog Fortuna Sittard med 2-1 i lördags. Laget ligger femma i ligan.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 1/0

Mittfältaren satt på bänken mot Fortuna Sittard.

ANNONS

Simon Olsson, Heerenveen - 4/0

Mittfältaren hoppade in i 75:e minuten mot Fortuna Sittard.

Alex Timossi Andersson, Heerenveen - 3/0

Forwarden hoppade in i 81:a minuten mot Fortuna Sittard.

Hussein Ali, Heerenveen - 1/0

Backen satt på bänken mot Fortuna Sittard.

Jesper Karlsson, AZ - 0/0

Har missat de inledande matcherna på säsongen på grund av skada. Ytterforwarden ryktas annars till Celta Vigo och PSV, men AZ har hittills vägrat sälja sin svenske stjärna. Laget ligger fyra i ligan efter tre omgångar.

Mayckel Lahdo, AZ - 8/3

Nye ytterforwarden hoppade in i 65:e och 64:e minuten mot Gil Vicente respektive Cambuur under den gångna veckan. I den andra matchen gjorde Lahdo assisten till matchens enda mål. AZ gick vidare till Europa Conference League efter sammanlagd 6-1-seger mot Gil Vicente.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 4/1

ANNONS

NORGE

Tom Pettersson, Lillestrøm - 16/3

Mittbacken blev utbytt i den 89:e minuten när topplaget Lillestrøm något oväntat kryssade mot jumbon Kristiansund (1-1). Enligt Romerikes Blad klev Tom Pettersson av i smärtor. Colin Rösler, son till tidigare MFF-tränaren Uwe Rösler, ersatte honom. Lillestrøm ligger på tredje plats i Eliteserien.

Leopold Wahlstedt, Odd - 19/4 nollor

Målvakten spelade hela matchen när Odd kryssade mot Ålesund i måndags (1-1). Laget parkerar på nionde plats. Wahlstedt har uppgetts vara av intresse för större klubbar under säsongen, men nyligen gav Odd beskedet att han inte kommer att säljas i sommar eftersom reservkeepern Sondre Rossbach nyligen lånas ut till Vålerenga.

ANNONS

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 3/0

Augustinsson, som dragits med skadebekymmer under säsongen, var utanför truppen när Rosenborg föll med 4-3 mot Tromsø. Nyligen rapporterade Nidaros att vänsterbacken har problem med sitt ena lår. RBK ligger på fjärde plats i norska ligan.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 10/7

Vecchia har varit utanför truppen senaste tiden och han kom heller inte till spel mot Tromsø. Anledningen är en skada. En skada som han snart är tillbaka från, rapporterade Nidaros nyligen.

William Kurtovic, Sandefjord - 20/1

Saknades i truppen för andra matchen i rad när Sandefjord kryssade mot Strøsmgodset (2-2). Laget är tabelltolva i norska ligan.

Albin Winbo, Sandefjord (utlånad från Varberg) - 3/0

Lånet från Varbergs Bois startade och spelade 87 minuter innan han blev utbytt i mötet med Strøsmgodset (2-2).

ANNONS

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 18/3

Saknades i truppen mot Strøsmgodset.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 20/5

Ersatte svenske kollegan Gustav Engvall med 20 minuter kvar när bottenlaget Sarpsborg föll med 4-1 mot Molde. Sarpsborg parkerar på negativ kvalplats i den norska ligan.

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/4

Utbytt med 20 minuter kvar mot Molde. Simon Tibbling ersatte Salétros.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 4/0

Började på bänken i 4-1-förlusten mot Molde, men hoppade in med 20 minuter kvar.

Gustav Engvall, Sarpsborg (utlånad från Mechelen) - 3/0

Anfallaren - som nyligen lånats in från Mechelen - blev utbytt med 20 minuter kvar mot Molde. Guillermo Molins ersatte Engvall på planen.

Kevin Kabran, Viking - 19/3

Kabran och Viking har spelat två matcher den gångna veckan. Den första var mot rumänska FCSB i ECL-playoff i torsdags. Där tappade Viking sin ledning från första mötet och förlorade matchen med 3-1 och det sammanlagda resultatet blev därmed 4-3. En tilläggstidsstraff för rumänerna blev avgörande i dubbelmötet. ”Det är den tyngsta förlusten (jag har varit med om)”, sa Kabran till Vikingpodden efter förlusten. I ECL-playoffreturen spelade Kabran 90 minuter. Så mycket muntrare blev det inte i seriemötet med Vålerenga i söndags. Viking förlorade med 2-1 och den tidigare BP-spelaren spelade hela matchen. Viking ligger på sjätte plats i Eliteserien.

ANNONS

Amor Layouni, Vålerenga - 14/3

Fick kliva av i första halvlek senast mot Tromsø. Och Layouni kom inte heller till spel mot Viking (2-1-seger) i söndags. Anledningen till det var att han opererat sin handled som han bröt tidigare i somras. Vålerenga är tabellfemma i Eliteserien.

David Fällman, Ålesund - 19/0

Mittbacken spelade 90 minuter och fick ett gult kort när Ålesund kryssade mot Odd (1-1). Ålesund ligger på tolfte plats i Eliteserien.

Liridon Kalludra, Kristiansund - 19/0

Jumbolaget kryssade mot serietrean Lillestrøm (1-1). Kalludra hoppade in i den 93:e minuten i det mötet.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 11/5

Lech Poznan spelade två matcher den gångna veckan. När laget blev klart för Europa Conference League genom 1-1 mot Dudelange i torsdags (3-1 totalt) spelade Ishak 57 minuter innan han blev utbytt. Enligt Meczyki svarade anfallaren för en smått otrolig miss från nära håll i ECL-playoffreturen. I helgens 1-0-seger mot Piast var Ishak utanför truppen. Enligt journalisten Tomasz Włodarczyk var det på grund av ljumskbekymmer. Lech Poznan-höjdaren Piotr Rutkowski lämnade också ett tydligt besked kring Ishak med dagar kvar till att transferfönstret stänger. ”Vi vill inte sälja honom”, sa han enligt transfery.info. Lech Poznan-kaptenen har kontrakt med sin nuvarande klubb till nästa sommar.

ANNONS

Jesper Karlström, Lech Poznan - 14/0

Hoppade in med 22 minuter av ordinarie kvar i ECL-playoffreturen mot Dudelange i torsdags (1-1). I helgens möte med Piast spelade mittfältaren 90 minuter, och han bar kaptensbindeln i Mikael Ishaks frånvaro. ”Jag förblir samma spelare med eller utan bindeln, men det är en stor ära för mig att vara kapten i en sådan här klubb”, sa han i en kommentar till klubben efteråt.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 4/0

Bänkad mot Dudelange i torsdags. Spelade sedan 90 minuter mot Piast i helgen. Lech Poznan ligger på 16:e plats i haltande tabell.

Pontus Almqvist, Pogon Szczecin - 9/2

Målskytt när han fick chansen från start i mötet med Zaglebie Lubin. Men han nöjde sig inte med en fullträff. Anfallaren svarade även för en klackassist till Kamil Grosicki innan han blev utbytt i den 64:e minuten i 3-0-segern. För sin insats hyllades 23-åringen. ”Pontus hjälper oss mycket. Vi använde hans styrkor. Vi satte honom i lägen så att han kunde löpa från sina försvarare och han har en otrolig snabbhet”, sa Kamil Grosicki till Super Express enligt Meczyki. Svenske tränaren Jens Gustafsson om Almqvist: ”När det kommer till hans fotbollsfärdigheter så var det här bara början. Jag har stora förväntningar på honom”, sa Gustafsson enligt Meczyki. Pogon är trea i polska ligan.

ANNONS

Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 0/0

Backen hade varit utanför alla matchtrupper, förutom en, inför lördagens möte med Miedz Legnica. Då fick Castegren sitta på bänken. Någon speltid blev det dock inte i 2-1-förlusten. Anledningen till att den tidigare IFK Norrköping-spelaren varit i ute i kylan beror främst på skador och sjukdomar, berättade tränaren Tomasz Kaczmarek inför matchen. ”Henrik har flera jobbiga månader bakom sig. De senaste två-tre veckorna har han varit i full lagträning”, sa Lechia-tränaren enligt wyborcza.pl. Lechia Gdansk är tabelljumbo.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 4/1

Högerbacken spelade hela matchen när Legia Warszawa besegrade Stal Mielec med 1-0 i fredags. Legia ligger på andraplats i Ekstraklasa.

Gustav Berggren, Rakow - 3/0

Rakow har spelat två matcher den gångna veckan. I torsdagens ECL-playoffretur mot Slavia Prag hoppade Berggren in med tio minuter kvar av förlängningen. Men matchen slutade i moll för Rakow. Ivan Schranz avgjorde dubbelmötet på 121:e minuten och sköt Slavia till huvudturneringen. I söndagens 4-1-seger mot Slask Wroclaw blev Berggren inbytt i den 82:a minuten.

ANNONS

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 4/1

Spelade 90 minuter i 1-0-förlusten mot Umm Salal i onsdags.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 1/0

Inbytt i den 63:e minuten när Al-Ettifaq premiärföll mot Al-Tai med 2-1.

Jacob Rinne, Al-Fateh - 0/0

Utanför truppen när Al-Fateh förlorade med 2-0 i ligapremiären mot Al-Taawon.

Mohamed Youla, Al-Tai - 0/0

Utanför truppen när Al-Tai besegrade Al-Ettifaq med 2-1 i ligapremiären.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 0/0

Mittbacken är långtidsskadad och har missat inledningen av säsong. Därav kom han inte till spel när Rangers gick till Champions League genom att kryssa mot PSV (2-2, 3-2 totalt) i torsdags och han missade även mötet med Ross County i lördags. Storklubben är tvåa i skotska ligan.

Melker Hallberg, St. Johnstone - 9/1

Kapten Hallberg blev utbytt redan i den 20:e minuten när St. Johnstone förlorade med 3-2 mot Hearts i helgen. Anledningen till att mittfältaren bröt var på grund av att han fick en stenhård frispark av Peter Haring i huvudet, rapporterade BBC och Sky Sports.

ANNONS

William Sandford, St. Johnstone - 0/0

Nyförvärvet från IFK Göteborg var utanför truppen mot Hearts.

Carl Starfelt, Celtic - 2/2

Tillbaka i startelvan efter att ha missat en stor del av försäsongen på grund av skada. Och en så mycket bättre första start för säsongen hade mittbacken nog inte kunnat tänka sig. Celtic vann med 9-0 (!) mot Dundee i söndags och Starfelt blev målskytt på nytt. 27-åringen gjorde 9-0-målet. Segern var den största någonsin på bortaplan i den skotska ligan, uppgav Sky Sports.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 8/0

Watson åkte nyligen på en knäligamentskada och kommer att bli borta ett tag framöver. Därav missade hans helgens ligamöte med Mura (1-0-seger) och torsdagens ECL-playoffretur mot Cluj (1-0-förlust, 1-0 totalt till det rumänska laget). Maribor ligger på sjunde plats i ligan av totalt tio lag.

ANNONS

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 0/0

18-åringen blev i helgen, för tredje matchen i följd, kvar på bänken i La Liga. Då vann Celta mot Girona med 1-0 på bortaplan i ligan. Celta har fyra poäng efter tre ligaomgångar i Spanien. Swedberg är klubbens enda av sju nyförvärv som inte debuterat.

Isak Jansson, FC Cartagena - 3/0

Den tidigare Kalmar FF-talangen gjorde i helgen sin första start med 72 minuter på planen i 1-0-segern mot Real Zaragoza på hemmaplan i den spanska andraligan. Efter matchen skrev han följande på Twitter: ”Tack för ert stöd. Ni var fantastiska i går! En bra seger och redan fokuserade på nästa match. Vamos!”. Janssons lag är på femte plats i ligaspelet med sex poäng efter tre spelade omgångar.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 23/4

Ring stod i lördags för 45 minuter på planen mot serieledaren Ulsan Hyundai (1-1) på hemmaplan i den sydkoreanska högstaligan. Jeju United är på femte plats i ligan.



ANNONS

Kevin Höög Jansson, Gangwon FC - 11/0



Svensken gjorde i lördags 75 minuter på planen i 3-2-segern mot Suwon Bluewings på bortaplan i den sydkoreanska högstaligan. Gangwon är på sjunde plats i ligan.

THAILAND

Niran Hansson, Nongbua Pitchaya - 1/0

Hansson var under söndagen utanför truppen i 2-0-förlusten mot Chiangrai United på bortaplan i den thailändska högstaligan. Nongbua Pitchaya är jumbo i ligaspelet.



Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 0/0

20-åringen har inte varit med i någon matchtrupp den här säsongen. Chonburi är på åttonde plats i den thailändska högstaligan.

William Weidersjö, Port FC - 0/0

Weidersjö har inte varit med i någon matchtrupp den här säsongen. Port är på femte plats i den thailändska högstaligan.

Admir Bajrovic, Sukhothai FC - 2/0

Bajrovic stod i lördags för 18 minuter mot Khon Kaen United (0-0) på hemmaplan i den thailändska högstaligan. Bajrovics klubb är på 13:e-plats i ligaspelet.

ANNONS

Osman Sow, Sukhothai FC - 2/0

Sow blev i helgen kvar på bänken mot Khon Kaen United (0-0) på hemmaplan i den thailändska högstaligan. Sukhothai FC är på 13:e-plats i ligaspelet.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 8/0

Ousou, som i juni var med på den svenska landslagssamlingen, kom i förra veckan till spel i två matcher. Han gjorde först 120 minuter på planen när Slavia Prag vann med 2-0 (3-2 över två möten) mot polska Rakow hemma efter förlängning och blev klart för gruppspelet i Europa Conference League. I samband med dubbelmötet tog han även ton i omklädningsrummet, vilket Slavia Prag nu publicerat på sitt Twitter-konto, och visade missnöje med lagets prestation: "Vi fokuserar inte. Det tar 45 minuter innan vi vaknar upp. I första halvlek spelade vi som f*cking barn och idioter. Vi sköt bara bollen utanför, utanför, utanför". Till slut löste det sig dock för Ousou och Slavia Prag och nu väntar Cluj, Sivasspor och Ballkani i Conference League-gruppspelet.

ANNONS

Olieho motivace ❤️🤍 celý příběh našeho postupu přes Raków sledujte na #slaviatv! 🎥



📺 DO POSLEDNÍ MINUTY ➡️ https://t.co/5PQU2j86SS pic.twitter.com/ucGlWa9o9X — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 28, 2022

Därefter stod han i helgen för 57 minuter på planen, och drog på sig ett rött kort, i 4-0-segern mot Brno borta i den tjeckiska ligan. Ousou tacklade en motståndare, som var utanför straffområdet, och fick först ett gult kort, och sedan ett direkt rött kort efter VAR-granskning. Efter matchen har Tjeckiens fotbollsförbunds domarkommission gått ut med att det var ett felaktigt domslut att svensken fick rött kort för aktionen. Domarkommissionen menar att ett gult kort är tillräckligt för den situationen. Slavia Prag toppar den tjeckiska högstaligan med tolv poäng efter fem spelade matcher.

ANNONS

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 3/0

Durmaz gjorde i helgen 81 minuter i 4-1-segern mot Ankaragücü på hemmaplan i Süper Lig. Svenskens lag är på 13:e-plats i ligaspelet.

Sam Larsson, Antalyaspor - 4/0

Den offensive yttern blev i helgen noterad för 66 minuter på planen i 5-2-förlusten mot Gaziantep på bortaplan i Süper Lig. Antalyaspor är på nionde plats i ligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 3/0

Forsberg blev i helgen kvar på bänken i 2-0-segern mot Wolfsburg hemma i Bundesliga. Den här säsongen har han därmed bara fått 17 minuter på fyra matcher i ligan. Leipziger Volkszeitung-profilen Guido Schäfer skrev i veckan att ”Forsberg är extremt besviken och arg” över den bristfälliga speltiden. Samtidigt skrev tidningen, under tisdagen, att tränaren Domenico Tedesco uttalat sig om att Forsberg inte kommer lämna. Forsberg och agenten Hasan Cetinkaya har även, enligt tidningen, haft ett möte med klubbens vd Oliver Mintzlaff, och efteråt sägs de skilts åt på god fot. RB Leipzig är på nionde plats i ligan.

ANNONS

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 5/0

23-åringen hoppade i helgen in och gjorde 18 minuter på planen i 2-0-förlusten mot RB Leipzig på bortaplan i Bundesliga. Wolfsburg är på 15:e-plats i ligan.

Sebastian Andersson, Köln - 0/0

Andersson blev i förra veckan kvar på bänken i 3-0-segern mot Fehervar borta, som gjorde att Köln blev klart för gruppspelet i Europa Conference League. Därefter var han i helgen utanför lagets matchtrupp mot Stuttgart (0-0) på hemmaplan i Bundesliga. Köln är på åttonde plats i den tyska högstaligan.

Jordan Larsson, Schalke 04 - 3/0

25-åringen stod i helgen för 29 minuter på planen i 6-1-förlusten mot Union Berlin på hemmaplan i Bundesliga. Schalke 04 är på 16:e-plats i den tyska högstaligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 7/2

Hrgota gjorde i söndags 87 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Hannover på bortaplan i 2. Bundesliga. Greuther Fürth, som ramlade ur Bundesliga förra säsongen, är nästjumbo i den tyska andraligan.

ANNONS

Andreas Linde, Greuther Fürth - 6/1

Målvakten gjorde i söndags 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Hannover på bortaplan i 2. Bundesliga. Greuther Fürth, som ramlade ur Bundesliga förra säsongen, är nästjumbo i den tyska andraligan.

Eric Smith, St. Pauli - 6/1

Mittfältaren kom i lördags till spel i 75 minuter när St. Pauli kryssade mot Paderborn (2-2) hemma i den tyska andraligan. St. Pauli är elva i ligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 6/0

Efter skada var Ingelsson tillbaka i helgen och gjorde 45 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Karlsruher på bortaplan i den tyska andraligan. Hansa Rostock är tia i ligaspelet.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 2/0

Fröling var i helgen utanför truppen i 2-0-förlusten mot Karlsruher på bortaplan i den tyska andraligan. Hansa Rostock är på tionde plats i ligaspelet.

ANNONS

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 7/1

Yttern stod i fredags för 66 minuter i 4-0-segern mot Jahn Regensburg på hemmaplan i Zweite Bundesliga. Düsseldorf är på femte plats i andraligan.

Marko Johansson, Hamburg - 0/0

Målvakten har inte varit en del av Hamburgs matchtrupp den här säsongen. HSV är på tredje plats i den tyska andraligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 1/0

Mittbacken är skadad och var i helgen åter utanför lagets matchtrupp för femte ligamatchen i följd. Darmstadt är på andra plats i den tyska andraligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 5/1

Talangen gjorde i lördags 17 minuter på planen mot Heidenheim (2-2) på hemmaplan i 2. Bundesliga. Darmstadt är på andra plats i den tyska andraligan.

UNGERN

Jack Lahne, Ujpest FC (utlånad från Amiens) - 3/0

Lahne spelade i fredags i 45 minuter i 3-2-förlusten mot Paksi på hemmaplan i den ungerska högstaligan. Ujpest är jumbo i ligaspelet.

ANNONS

USA

Robin Jansson, Orlando City - 27/1

Jansson är skadad och var utanför truppen i 2-1-segern mot New York City på hemmaplan i MLS. Orlando är på femte plats i den östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Nilssons St. Louis City går in i MLS nästa säsong.

Anton Tinnerholm, New York City - 7/0

Högerbacken gjorde 90 minuter i 2-1-förlusten mot Orlando på bortaplan i MLS. Den regerande mästaren är på tredje plats i den östra divisionen.

Adam Lundqvist, Houston Dynamo - 25/0

Vänsterbacken stod i helgen för 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Minnesota på bortaplan i MLS. Houston Dynamo är jumbo i den västra divisionen.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 6/0

Ågren blev i helgen noterad för 90 minuter i 1-0-förlusten mot Kansas City på bortaplan i MLS. San Jose är nästjumbo i den västra divisionen.

ANNONS

Christopher McVey, Inter Miami - 30/1

Försvararen gjorde i helgen åter 90 minuter i 3-1-förlusten mot New York Red Bulls på bortaplan i MLS. Miami är på sjätte plats i den östra divisionen.

ÖSTERRIKE

Albert Ejupi, TSV Hartberg - 5/0

Ejupi blev i lördags kvar på bänken när Hartberg vann mot Ried med 2-0 hemma i ligan. Hartberg är på sjunde plats i ligaspelet.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 7/5

20-åringen lämnade i helgen planen mållös i 3-1-förlusten mot Wolfsberger hemma i den österrikiska högstaligan. WSG Tirol är placerat på sjätte plats i ligaspelet.