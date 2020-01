Svenskkollen: Oväntade hyllningen till "Crazy Holmen" - har fått låt uppkallad efter sig

Sebastian Holmén, Willem II – 21/0 Spelade 90 minuter i 3-1-vinsten mot AZ och blev för sin insats uttagen i AD:s "Omgångens lag". Holmén har tidigare berättat att han vill in i landslaget igen. Det målet har han än. "Jag njuter av att spela fotboll igen och spelar bättre än vad jag gjorde i Ryssland. Om jag fortsätter att spela som jag gör nu förtjänar jag en chans i det svenska landslaget", sade han till De Telegraaf enligt fcupdate.com. Under den gångna veckan har mittbacken också fått en oväntad hyllning. Det Willem II-kopplade bandet Diepenhorst har gjort en låt kallad "Crazy Holmen".

Zlatan Ibrahimovic , Milan - 3/1 Forwarden spelade hela matchen när Milan slog Udinese med 3-2 i söndags. Var sist på bollen innan Ante Rebic tog över den och dunkade in det avgörande målet. Ibrahimovic satt på bänken när Milan avancerade i cupen tidigare under veckan.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 19/8 Forwarden hoppade in i den 67:e minuten i cupen mot Panionios och blev matchhjälte. I förlängningen dunkade han in en läcker frispark. Mot Lamia i ligan startade Bajrovic men då blev han utbytt i den 73:e minuten.

Erik Figueroa, Unión La Calera – 13/0 Försvaren skrev under måndagen kontrakt med Helsingborgs IF.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 12/2

Utbytt i den 92:a minuten i 0-0-mötet med Twente.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 13/2

Spelade hela matchen mot Twente (0-0). Fick efter det mållösa mötet en känga av Dagblad van het Noorden-analytikern Jan Mennega. "Det finns ingen kreativitet. Ramon Pascal Lundqvist togs in för det, men jag såg inte honom", sa han.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 10/2

Har dragits med skadebekymmer och var inte med i truppen mot Twente.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 9/0

Bänkades i mötet med Vitesse.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Det är försäsong i Norge.

Andreas Linde, Molde – 0/0

Det är försäsong i Norge.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Det är försäsong i Norge. Veteranen skrev nyligen på ett nytt kontrakt med Molde över säsongen 2020.

Marcus Sandberg, Stabæk – 0/0 nollor

Det är försäsong i Norge.

Erik Israelsson, Vålerenga – 0/0

Det är försäsong i Norge. Berättade nyligen för Fotbollskanalen att han kan komma att lämna Vålerenga. "Det finns konkreta saker på bordet", sade han.

Jacob Bergström, Mjøndalen – 0/0

Det är försäsong i Norge. Startade när Mjøndalen vann en träningsmatch mot Raufoss med 2-1.

Anton Kralj, Sandefjord - 0/0

Sandefjord är nykomling i den norska högstaligan kommande säsong.

William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Sandefjord är nykomling i den norska högstaligan kommande säsong.

Kevin Kabran, Start - 0/0

Start är nykomling i den norska högstaligan kommande säsong.

Dino Islamovic, Rosenborg - 0/0

Ny i Rosenborg och befinner sig nu på träningsläger i Marbella. Hintade i en intervju med Rosenborg om att han har lite problem med Trondheim-norskan och sade att svenske lagkamraten Jonathan Levi lär få komma till undsättning. "Han ska bli min tolk", sade Islamovic.

Jonathan Levi, Rosenborg - 0/0

Är tillbaka i Rosenborg efter att ha varit utlånad till Elfsborg. Gladdes åt att få en svensk lagkamrat. "Jag har väntat på det här i två och ett halvt år, så jag är väldigt nöjd", sade han i en tv-intervju med Rosenborg.

Jesper Löfgren, Brann - 0/0

Var under hösten utlånad till Mjällby, men är nu tillbaka i Brann.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 0/0

Den nordmakedonska ligan har inte dragit igång.

POLEN

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 0/0

Har nyligen bytt klubb då han skrev på ett avtal över tre och ett halvt år med polska topplaget Pogoń Szczecin.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 23/1

Det är uppehåll i den ryska ligan och Krasnodar befinner sig på träningsläger i Spanien.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Rehabiliterar sig från den allvarliga knäskadan han ådrog sig i juni och enligt tränaren Murad Musayev ligger ytterforwarden före i tidsschemat. Nyligen tränade Claesson på Kaknäs i Stockholm och han sade då att han inte gett upp hoppet om att spela EM. "Det är bra att ha som morot när man springer, att det kan göra skillnaden om man kan vara med eller inte", sade han.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 23/5

Det är uppehåll i den ryska ligan och Krasnodar befinner sig på träningsläger i Spanien.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 11/0

Det är uppehåll i den ryska ligan. Rostov ligger på tredjeplats. Framträdde nyligen i en träningsmatch mot Pachtakor Tasjkent (1-1).

Anton Salétros, FK Rostov – 0/0

Är tillbaka i Rostov efter att ha varit utlånad till AIK i ett år. Spelade en halvlek i träningsmötet med Pachtakor Tasjkent.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 18/7

Fick en lättare muskelskada på landslagets vinterturné som han rehabiliterar sig ifrån. Han hoppas vara tillbaka inom kort. "Jag tror att jag kommer att vara tillbaka i kollektiv träning nästa vecka", sa han enligt sports.ru den 17 januari.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Det är uppehåll i den ryska ligan och Starfelt har enbart gjort ett framträdande för klubben sedan han gick dit i somras. Berättade för ett tag sedan för Fotbollskanalen om hur han såg på speltiden. ”Det är såklart inte vad jag hade hoppats på. Jag åkte på en skada precis efter jag kom och sedan en till. Så jag har varit borta i två omgångar som har gjort att jag missat stora delar av säsongen. Nu är jag helt frisk och har höga förhoppningar på andra halvan av säsongen”, skrev han i ett meddelande.

Filip Rogic, FC Orenburg – 8/1

Det är uppehåll i ryska ligan. Orenburg ligger på 14:e plats i ligan. Startade när Orenburg vann med 1-0 i en träningsmatch mot Slovan i Belek, Turkiet.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 4/0

Det är uppehåll i ryska ligan. Dynamo Moskva ligger på åttondeplats i ligan. Spelade en halvlek när Dynamo Moskva i dagarna träningsspelade mot polska Zagleibe Lubin. Matchen vann Dynamo med 5-1.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 12/6

Al-Hazem har inte spelat någon match den gångna veckan.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 10/2

Det är uppehåll i schweiziska ligan och Lugano är ligasexa. Medverkade nyligen i en träningsmatch, men har fortfarande problem med en efterhängsen skada. "Det är bättre, men jag är inte där jag vill vara", sade han till RSI Sport.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

Det är uppehåll i schweiziska ligan. Sion är ligasjua. Spelade 25 minuter i träningsmatch mot Yverdon-Sport i lördags. Matchen slutade 1-1.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 6/0

Det är uppehåll i schweiziska ligan. Basel är tvåa i ligan. I söndags spelade mittbacken 90 minuter när Basel föll i en träningsmatch mot HSV med 2-0.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 17/2

Helander är fortsatt skadad och kom senast till spel i en match den 8 december i fjol mot Celtic i skotska ligacupen. Därmed missade han förra veckans seger med 2-0 mot Stranraer i skotska FA-cupen. Tränaren Steven Gerrard bekräftade även i förra veckan att Helander blir borta i ytterligare en månad. Först trodde klubben på att svensken kunde vara redo för spel igen i slutet av januari, men nu ser det i stället ut att bli comeback under andra halvan av februari. Rangers är tvåa i den skotska högstaligan, två poäng efter Celtic, men med en match färre spelad.



Melker Hallberg, Hibernian – 19/1

Hibernian spelade inte någon match i förra veckan. Mittfältaren var under första halvan av säsongen ordinarie i laget som är på sjätteplats i ligatabellen.

SLOVAKIEN

Malkolm Moenza, Spartak Trnava – 0/0

Moenza lämnade efter förra säsongen Dalkurd och skrev i förra veckan på för slovakiska klubben Spartak Trnava, som är på sjätteplats i den slovakiska högstaligan. Moenza sa bland annat så här om övergången i en tv-intervju på klubbens hemsida: ”Jag är glad över att vara här. Mina första känslor var väldigt bra. Jag gillar arenan och jag tycker även att människorna jag har mött är trevliga”. Moenza följde i söndags med sin nya klubb på träningsläger till Belek, Turkiet.

Dijan Vukojevic, Spartak Trnava – 0/0

Vukojevic tillhörde i fjol Norrby, men lämnade nyligen Borås-klubben för spel med Spartak Trnava, som är sexa i den slovakiska högstaligan. I lördags kom svensken till spel i träningsmötet med Sigma Olomouc som slutade med 2-0-seger och i söndags följde han med sin nya klubb på träningsläger till Belek, Turkiet.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 22/6

Isak fick i helgen göra första ligamatchen från start sedan i mitten av december, men hade ingen lycka på planen och blev i 57:e minuten utbytt mållös i lagets 3-0-förlust mot Real Betis i La Liga. Efteråt stötte han på kritik i spansk media. Spanska tidningen Mundo Deportivo skrev bland annat att Isak var ”vilse” och att anfallaren ”gick helt obemärkt förbi”. Real Sociedad är på sjätteplats i ligaspelet.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 0/0

Säsongen drar igång i mitten av februari. Hanssons Chonburi blev i fjol sjua i den thailändska högstaligan, samtidigt som svensken fick varierat med speltid, men avslutade som startman.

Kevin Sangsamanan, Chiangrai – 0/0 nollor

Säsongen drar igång i mitten av februari. Sangsamanan var under förra säsongen utlånad från Chiangrai till Chiangmai, men fick ont om speltid när laget i slutändan blev jumbo i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/0

Uppehåll i tjeckiska ligan. Moberg Karlsson är fast i Sparta Prags frysbox och spelade senast en ligamatch med A-laget den 26 oktober i fjol. Svensken berättade i början av december i fjol för Aftonbladet att han är beredd att lämna Sparta och nyligen uppgav Goal News Cy att cypriotiska topplaget Omonia Nicosia har svensken på sin önskelista, men att en värvning kan vara svår att ro i hamn, då Moberg Karlsson har en hög lön, samtidigt som Sparta Prag vill ha betalt för svensken med anledning av ett kontrakt till sommaren 2022. Sparta Prag är på fjärdeplats i den tjeckiska högstaligan och träningsspelade i förra veckan mot České Budějovice, vilket slutade med 1-0-seger. Moberg Karlsson fick dock inte speltid i matchen.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 10/0

Durmaz var i helgen utanför Galatasarays matchtrupp när det blev seger med 2-1 mot Denizlispor i den turkiska högstaligan. Svensken har i år fått ont om speltid och spelade senast i en ligamatch i början av december i fjol. Nyligen uppgav flera turkiska medier, däribland Hurriyet och A Haber, att svensken kan bli utlånad till bottenlaget Kayserispor över resten av säsongen, men ännu är däremot inget klart. Turkiska sajten Post.com.tr och sajten Ajansspor.com uppgav också i veckan att Besiktas vill värva svensken, vilket i sådana fall skulle vara ett lyft för Durmaz gentemot en utlåning till Kayserispor. Galatasaray är sexa, Besiktas är sjua och Kayserispor är jumbo i Süper Lig.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 7/0

Bjärsmyr gjorde under måndagskvällen fjärde raka 90-minutersmtachen i Süper Lig. Då blev det också andra raka förlusten, den här gången med 2-0 mot Rizespor. Genclerbirligi är på 13:e-plats i den turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 18/2

Wendts gjorde i förra veckan 90 minuter på planen när det blev förlust med 2-0 mot Schalke 04 i Bundesliga. Det var lagets andra raka ligamatch utan seger och därmed är Mönchengladbach nu på tredjeplats i ligan.



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 6/0

Augustinsson, som missade stora delar av höstsäsongen på grund av en knäskada, åkte innan vinteruppehållet på en ny skada mot Köln och kom därmed inte till spel i helgens 1-0-seger mot Fortuna Düsseldorf i Bundesliga. Tränaren Florian Kohfeldt sa inför matchen, enligt Weser-Kurirer, att det inte skulle vara omöjligt för svensken att spela matchen, men så blev det alltså inte och nu har vänsterbacken fått ett nytt bakslag, meddelar klubben på sin hemsida. Bremen skriver att backen kommer att missa kommande två mötena med Hoffenheim (26/1) och Augsburg (1/2) i Bundesliga med anledning av en lårskada på en rehabiliterande träning. Bremens sportchef Frank Baumann säger så här om bakslaget: ”Ludde hade nästan återhämtat sig från sin tidigare skada. Det är verkligen olyckligt att han skadat sitt lår under en förstärkande träning. Vi kommer nu att se till att Ludde genomför en full rehabilitering och kommer enbart låta honom komma tillbaka när han är 100 procent”. Bremen är på 16:e-plats i Bundesliga.

Felix Beijmo, Werder Bremen – 0/0

Beijmo är åter en Werder Bremen-spelare igen efter utlåning under andra halvan av allsvenska säsongen till Malmö FF. Däremot bekräftade han i slutet av december för Fotbollskanalen att han inte skulle följa med laget på träningsläger till Mallorca, då han är på jakt efter en ny klubb: ”Det jag kan säga just nu är att jag har fått lite extra ledigt från Bremens tills den 14 januari pga min säsong i Malmö samt alla landslagssamlingar under hösten. Och att jag den 14 januari ska börja med Bremen enligt avtal och det är vad jag är inställd på just nu”. Däremot kom han inte till spel i helgens 1-0-seger mot Fortuna Düsseldorf i Bundesliga. Beijmo var utanför matchtruppen. Bremen är på 16:e-plats i Bundesliga.

Robin Quaison, Mainz – 17/7

Robin Quaison gjorde i helgen 90 minuter på planen när det blev 2-1-förlust mot Freiburg hemma i Bundesliga. Mainz är därmed nu på 13:e-plats i ligaspelet. Men Quaisons säsong får annars hittills ses som bra för personlig del och i förra veckan pekade ansedda magasinet FourFourTwo ut svensken som en möjlig klassvärvning för klubbar i England. Magasinet skrev bland annat så här: ”Han skulle kunna vara ett utmärkt köp för många Premier League-lag”. Möjliga klubbar som skulle kunna vara intresserade av svensken, enligt magasinet, är Everton, Bournemouth, Southampton, Newcastle och Watford. Tidigare i år gick Mainz sportchef Rouven Schröder ut med att klubben vill förlänga med Quaison, som har avtal till sommaren 2021. Han sa då att parterna för samtal regelbundet, men att det är ”långt kvar”. Enligt Kicker vill Mainz förlänga med svensken för att sedan kunna göra en framtida försäljning.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 19/8

Forsberg missade i helgen Leipzigs 3-1-seger mot Union Berlin i Bundesliga med anledning av en kraftig förkylning. Han hade inför matchen inte kunnat träna fullt ut i veckan och bland annat tagit antibiotika. Leipzig toppar ligatabellen med fyra poäng ner till tvåan Bayern München.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 19/9

Andersson gjorde i helgen 75 minuter på planen och stod för en assist när det blev 3-1-förlust mot Leipzig i Bundesliga. Därmed är laget nu tolva i ligatabellen. Andersson har under senaste tiden - med anledning av den här säsongens målsuccé - spekulerats vara aktuell för ett klubbyte och har bland annat kopplats ihop med flera klubbar i bland annat England, Spanien och Tyskland och sa nyligen så här enligt Berliner Morgenpost: ”Allt är möjligt när fönstret är öppet. Om engelska klubbar vill ha mig så vill de det, men då får de komma överens med Union. Det är stor chans att jag stannar till sommaren”. Tyska tidningen Kicker uppgav också i måndags att Zenit S:t Petersburg och Valencia visar intresse för svensken, men att det är större chans att Andersson byter klubb i sommar än i vinter, då svenskens kontrakt går ut efter säsongen. Andersson ska, enligt tidningen, helst vilja till England, men lär än dock behöva bli såld, då kontraktet, enligt Kicker, förlängs automatiskt med ett år om Union Berlin klarar sig kvar i Bundesliga.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 13/5

Just nu är det uppehåll i den tyska andraligan. Gyökeres, som avslutade höstsäsongen med tre mål och två assist på de två sista ligamatcherna, kom dock i förra veckan till spel i en träningsmatch mot Oscar Linnérs och Joakim Nilssons Arminia Bielefeld och stod för ett mål i det som till slut blev en förlust med 4-3. St. Pauli är elva i den tyska andraligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 10/0

Just nu är det uppehåll i den tyska andraligan. Ohlsson kom däremot i förra veckan till spel i träningsmötet med Arminia Bielefeld som slutade med 4-3-förlust. St. Pauli är på elfteplats i den tyska andraligan. Nästa tävlingsmatch är den 28 januari mot Greuther Fürth i ligaspelet.

Mikael Ishak, Nürnberg – 8/0

Just nu är det uppehåll i den tyska andraligan. Ishak har samtidigt under en längre tid, efter knapp speltid under hösten, rapporterats vara på väg bort från Nürnberg. Anfallaren var bland annat nära Bundesliga-klubben Paderborn, vilket också bekräftats av Paderborns ledning, men den flytten gick i stöpet och sedan dess har han även kopplats ihop med Dynamo Dresden i tyska andraligan. Nu verkar han dock ha ändrat sig från att vara öppen för en flytt till att vilja stanna i Nürnberg. I förra veckan sa han så här till tyska tidningen Bild: ”Min rådgivare talade nyligen med flera klubbar men det kändes inte rätt med dem. Ett klubbyte måste kännas rätt”. Ishak menar att Nürnberg under våren möjligen kan spela med två anfallare och att det då kan finnas plats för honom. I förra veckan gjorde han 62 minuter på planen i ett träningsmöte med NK Osijek som slutade med 2-0-förlust. Nürnberg är på tredje sistaplats i den tyska andraligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 13/0

Just nu är det uppehåll i den tyska andraligan. Wahlqvist kom i förra veckan till spel i en halvlek i träningsmötet med Dinamo Bucuresti (1-0-seger) och gjorde även en halvlek i träningsmötet med Jeonbuk (3-0-seger). Dresden avslutade höstsäsongen som jumbo i den tyska andraligan.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 14/4

Just nu är det uppehåll i den tyska andraligan. Jeremejeff avslutade höstsäsongen skadad och kom inte till spel i förra veckans träningsmöte med Dinamo Bucuresti (1-0-seger), men fick däremot hoppa in i den 61:a minuten i 3-0-segern mot Jeonbuk, som också var en träningsmatch. Anfallaren var i fredags tillbaka i lagträning och mötet med Jeonbuk ägde rum i lördags. Dresden är jumbo i den tyska andraligan.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 16/8

Just nu är det uppehåll i den tyska andraligan. Hrgota avslutade höstsäsongen med fyra mål på tre matcher och kom i förra veckan till spel i lagets träningsmöte med Hallescher som slutade med 3-2-seger. Samma dag träningsspelade även Greuther Fürth mot Vaduz (0-0), men då spelade inte svensken. Greuther Fürth är åtta i den tyska andraligan och ställs i nästa tävlingsmatch den 28 januari mot St. Pauli i ligan.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 18/1

Just nu är det uppehåll i den tyska andraligan. Nilssons Bielefeld avslutade höstsäsongen som serieledare och i förra veckan kom svensken endast till spel i två träningsmatcher. Nilsson spelade i första halvlek mot Ferencvaros (0-0) och i första halvlek mot St. Pauli (4-3-seger). I nästa tävlingsmatch ställs Bielefeld den 28 januari mot Bochum i ligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0

Just nu är det uppehåll i den tyska andraligan. Oscar Linnér, som nyligen lämnade AIK för flytt till Tyskland, fick dock i förra veckan göra debut för sin nya klubb med speltid i andra halvlek i träningsmatcherna mot Ferencvaros (0-0) och St. Pauli (4-3-seger). Svensken släppte bland annat in ett mål av Viktor Gyökeres mot St. Pauli, men fick förstås ändå fira seger i träningsmatchen.

John Guidetti, Hannover (utlånad från Deportivo Alavés) – 6/0

Landslagsanfallaren, som har avtal med Alavés till sommaren 2022, blev i förra veckan utlånad till tyska andraligalaget Hannover över resten av säsongen. Detta efter knapp speltid under hösten i La Liga. Hannover har dessutom en köpoption inskriven i överenskommelsen. Guidetti hann även i förra veckan med att göra debut för sin nya klubb i ett träningsmöte med Wolfsburg som slutade med 2-1-förlust. Guidetti startade matchen, men lämnade planen mållös efter 76 minuter. Hannovers tränare Kenan Kocak sa, enligt tyska tidningen Bild, så här om Guidettis insats: ”Jag är väldigt nöjd med honom. Han är väldigt bra med bollen i anfallet. John är troligen bra för oss”. Hannover är på 13:e-plats i den tyska andraligan.

Emil Hansson, Hannover – 15/0

Just nu är det uppehåll i den tyska andraligan. Hansson hoppade däremot i förra veckan in i 76:e minuten i träningsmötet med Wolfsburg som slutade med 2-1-förlust. Möjligen kan dock Hansson, som inför den här säsongen anslöt till Hannover från Feyenoord, lämna den tyska klubben igen. Enligt tyska tidningen Bild kan svensken vara på väg till Eredivisie-klubben Waalwijk. Hansson var i fjol utlånad från Feyenoord till Waalwijk och var då med och tog upp laget till den nederländska högstaligan. Enligt tidningen ska Waalwijk vilja låna svensken över resten av säsongen, samtidigt som den tyska klubben vill att yttern ska få speltid. Hansson har under den här säsongen främst fått inhopp i den tyska andraligan. Hannover är på 13:e-plats i ligaspelet.

USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Sjöberg lämnade efter förra säsongen Colorado för spel i Columbus Crew i MLS.



Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Pettersson lämnade efter förra säsongen Östersunds FK för spel med Cincinnati i MLS. Petterssons nya klubb slutade i fjol sist i den amerikanska högstaligan.

Robin Jansson, Orlando City – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Jansson var i fjol ordinarie i Orlando som blev nästjumbo i den östra divisionen och därmed missade slutspel.



Gustav Svensson, Seattle – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Gustav Svensson bärgade i fjol första titeln i USA och blev utsedd till matchens lirare när Seattle vann finalmatchen mot Toronto med 3-1.



Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. New York City åkte i fjol ut i kvartsfinalen mot Toronto, som blev tvåa i MLS-slutspelet. Tinnerholm var under fjolårssäsongen ordinarie i sitt lag.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. San Jose blev i fjol åtta i den västra divisionen och missade därmed slutspel.



Adam Lundqvist, Houston – 0/0

MLS-säsongen drar igång i slutet av februari. Houston slutade i fjol tia i den västra divisionen och missade därmed slutspel.

VIETNAM

Viktor Prodell, Ho Chi Minh City FC – 0/0

Prodell lämnade i vinter Örebro SK för ett avtal över två år med Ho Chi Minh City FC i Vietnam. Klubben blev under förra säsongen tvåa i högstaligan V.League 1. Säsongen drar igång i slutet av februari och spelas över november månad i år.