SVENSKKOLLEN: Peterson kritiseras av Rösler: "Han måste lära sig..."

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 11/0

24-åringen har haft återkommande knäbekymmer och kommer bli borta en längre period efter att ha opererat sig igen nyligen.

ANNONS

- Vi har inte sagt någon tid. Det har varit mycket i knät ett jävla tag nu och jag tror minst på en eller två månader. Men vi får se. Det viktigaste är att vara redo till nästa säsong. Om jag kan vara med i slutet av den här säsongen är det jättebra, men det är inte målet, säger Engvall i en intervju med Fotbollskanalen.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 20/5

Mrabti gjorde en assist i 2-3-vinsten mot Waasland-Beveren och spelade även i 0-0-mötet med topplaget Genk. 26-åringen fick 74 respektive 86 minuter på planen.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 7/0

Vänsterbacken är ute i kylan och fanns inte med i truppen varken mot Waasland-Beveren eller Genk.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Demir har inte varit med i truppen på hela säsongen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 2/0

ANNONS

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 0/0

Den bulgariska ligan är tillbaka den 12 februari..

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 0/0

Den bulgariska ligan är tillbaka den 12 februari.

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 5/1

Anfallaren är knäskadad och var inte med när serieledaren besegrade APOEL Nicosia med 2-1.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 13/4 nollor

Höll nollan när Randers uddamålsbesegrade Odense i en träningsmatch. Superligaen omstartar denna vecka.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 17/4 nollor

Stod i mål när FCK besegrade Aarhus med 6-1 över tre halvlekar.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 13/0

Högerbacken är skadad och har missat träningsmatcherna under uppehållet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 19/0

ANNONS

Simon Hedlund, Brøndby – 14/4

Startade på topp när Brøndby spelade 1-1 i träningsmatchen mot FC Helsingör.

Oskar Fallenius, Brøndby - 0/0

19-åringen tog Hedlunds plats i matchen mot Køge och fastställde slutresultatet till 0-2 i den 25:e minuten. Det var nyförvärvets första mål i Brøndbytröjan.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 13/3 nollor

Stod i mål när Aalborg förlorade i genrepet mot Lyngby med 0-1.

Tim Prica, Aalborg BK – 10/0

18-åringen spelade hela matchen mot Lyngby.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 5/1

Hiljemark rehabiliterar en skada och var inte med i den senaste träningsmatchen.

Niklas Backman, Aarhus GF – 4/0

Mittbacken har nyligen genomgått en knäoperation.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

ANNONS

Pierre Bengtsson, Velje BK (utlånad från FC Köpenhamn) – 12/0

32-åringen spelade en halvlek i FCK:s match mot Aarhus. Landslagsmannen blev under måndagen klar för Velje BK på lån, sedan han blivit FCK:s tredjeval på vänsterbacksplatsen.

- Vi har en bred trupp och har stark konkurrens på Pierres position och därför är det logiskt att han får möjligheten att spela matcher någon annanstans. Inte minst med tanke på att han är med i det svenska landslaget som ska spela EM. Pierre har en stark historia i FCK och vi önskar honom lycka till fram till sommaren, säger klubbens sportchef William Kvist i en kommentar.

Diego Montiel, Velje BK – 10/2

Montiel fick ingen speltid i den mållösa matchen mot Esbjerg.

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 5/0

Saknades i förra veckans matchtrupper.

ANNONS

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 5/2 nollor

Satt på bänken både i 1-1-matchen mot Leicester och när Everton förlorade mot Newcastle med 0-2. Tränaren Carlo Ancelotti har öppnat för att rotera ännu oftare mellan Olsen och förstamålvakten Jordan Pickford.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 22/1

Mittbackens återkommande ryggproblem gjorde att han blev kvar på bänken under 1-2-förlusten mot Sheffield United, men VNL var tillbaka i startelvan till mötet mot Arsenal. Efter 90 mållösa minuter fick han betyget 7/10 i tidningen Manchester Evening News.

Emil Krafth, Newcastle United – 9/0

Bänkades i förlusten mot Leeds (1-2) och 0-2-segern mot Newcastle. Konkurrensen på högerbacksplatsen minskar något sedan DeAndre Yedlin gått till Galatasaray.

Joel Mumbongo, Burnley – 1/0

ANNONS

- Det var en häftig upplevelse. Det här är såklart något man jobbat för sedan man var liten. När jag var på planen var det inte någon nervositet. Jag har sett det här framför mig så länge, så det var nästan som att jag hade upplevt det tidigare. Men det känns otroligt. Allt jobb man lägger ner lönar sig, och nu är det bara att fortsätta jobba på. Det är sådan jag är, säger han till Fotbollskanalen.

Viktor Gyökeres, Coventry City (utlånad från Brighton) – 18/3

I sin andra match för Coventry lyckades 22-åringen göra sitt första mål. Det innebar en 1-0-ledning mot Sheffield Wednesday som sedan dubblades på tilläggstid. Gyökeres spelade 82 minuter den matchen och 90 i nästa mot Birmingham. Anfallaren fick betyget 7/10 efter premiärmålet och 6,5 i den senare matchen av tidningen Coventry Telegraph.

ANNONS

Pontus Jansson, Brentford – 14/0

Mittbacken har opererat fotleden och beräknas vara tillbaka till säsongsavslutningen.

Ken Sema, Watford – 23/1

Missade 0-0-matchen mot Millwall med en skada och hoppade sedan in i den 67:e minuten mot Queens Park Rangers (1-2).

Viktor Johansson, Rotherham United – 4/1 nollor

Målvakten satt på bänken under 0-3-segern mot Middlesbrough och i mötet med Swansea (1-3).

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn - 0/0

Mittbacken startade i träningsmatchen mot Ekenäs i lördags, och blev utbytt i 79:e minuten. Mariehamn vann med 3-0.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 13/2

Fick ingen speltid när HJK spelade träningmatch mot KuPS i helgen.

Gustaf Backaliden, SJK - 0/0

Spelade en halvlek i träningsmatchen mot VPS i helgen. SJK vann med 3-1.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 14/2

Yttern spelade 61 minuter när Nimes föll med 3-1 borta mot Angers i söndags. Laget ligger sist i Ligue 1.

ANNONS

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Utanför matchtruppen igen. Sägs vara på väg bort från Ligue 2-klubben. Enligt Courier-Picard är 19-åringen aktuell för en flytt till MLS.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den unge talangen stod utanför truppen till A-lagets match i helgen.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

Nyförvärvet var med i en matchtrupp för första gången i helgen. Målvakten satt på bänken när Toulouse vann med 3-2 mot toppkonkurrenten Clermont. Laget ligger tvåa i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 18/6

Forwarden satte en straff när Fujairah föll med 3-2 borta mot serieledaren Sharjah i lördags. Armenteros spelade hela matchen. I och med förlusten är laget nu näst sist i serien, på nedflyttningsplats.

Nahir Besara, Hatta FC - 1/0

Gjorde debut för sin nya klubb i fredags. Besara spelade hela matchen mot Al Wahda (förlust med 4-1) och bjöd på en assist. Hatta ligger sist i serien och har sju poäng upp till säker mark.

GIBRALTAR

San Mustafa, Europa Point FC - 2/0

ANNONS

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 15/0

Högerbacken startade i 1-0-segern över Larissa förra tisdagen (utbytt i 70:e minuten) och sedan hoppade han in i den 74:e minuten i 2-1-förlusten mot Asteras Tripolis i lördags. Aris ligger trea i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 23/4

Startade men blev utbytt i paus mot Giannina (förlust med 2-0) i onsdags. Därefter hoppade Tankovic in i den 67:e minuten borta mot Ofi i söndags. Då gjorde han ett mål när AEK vann med 2-0. Laget ligger tvåa i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 4/0

Valur är klart för final i Reykjavik cup efter fyra raka segrar. Under den gångna veckan slog man både IR (med 8-0) och Leiknir (med 3-2). I den första matchen spelade Starke Hedlund 58 minuter och i den andra 90 minuter.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 15/14

En händelserik vecka för Ibrahimovic. Först blev han målskytt och utvisad när Milan slogs ut ur italienska cupen av Inter. Därefter missade han en straff när Milan besegrade Bologna i Serie A i helgen. Efter ett bråk med Romelu Lukaku i det nämnda cupderbyt utreds också forwarden av italienska förbundet och riskerar en lång avstängning.

ANNONS

Dejan Kulusevski, Juventus – 24/5

Spelade hela matchen och gjorde mål i cupsegern (4-0) mot Spal i onsdags. Därefter avstängd i ligan mot Sampdoria i helgen, när Juve vann med 2-0.

Riccardo Gagliolo, Parma – 18/1

Backen spelade hela matchen när Parma föll med 2-0 borta mot Napoli i söndags. Gagliolo drog tidigt på sig ett gult kort. Laget ligger näst sist i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria – 20/2

Mittfältaren spelade 90 minuter i 2-0-förlusten mot Juventus i lördags. Ekdal drog på sig ett gult kort.

Mattias Svanberg, Bologna – 19/2

Mittfältaren fick nöja sig med ett inhopp i den 67:e minuten hemma mot Milan (förlust med 2-1) i lördags.

Joel Asoro, Genoa (utlånad från Swansea) 0/0

Enligt journalisten Ian Mitchelmore (Wales Online) har Swansea bekräftat att Asoros låneavtal med Genoa brutits.

Samuel Gustafson, Cremonese – 19/0

Mittfältaren hoppade in i den 66:e minuten mot Cittadella (1-1) i söndags. Cremonese ligger på plats 15 i Serie B. Laget har en poäng ner till negativt kval.

ANNONS

Marcus Rohdén, Frosinone – 16/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Frosinone föll med 3-1 borta mot serieledaren Empoli i lördags. Laget ligger tia i Serie B.

Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Satt på bänken under båda den gångna veckans matcher, mot Cittadella (seger med 2-1) och Pescara (seger med 3-1).

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Utanför truppen mot Cittadella och på bänken mot Pescara.

John Björkengren, Lecce - 8/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Lecce kryssade (1-1) mot Pordenone i lördags. Björkengren åkte på ett gult kort på tilläggstid i den andra halvleken. Lecce är sjua i Serie B.

Nikola Vasic, Reggina - 8/0

Forwarden saknades när Reggina spelade 0-0 mot Salernitana under måndagen. Enligt flera italienska medier är Vasic oönskad i Serie B-klubben, efter att nye tränaren Marco Baroni kommit in. Reggionelpallone.it hävdar att Vasic kommer återvända till Sverige, som han lämnade i höstas. Då flyttade han från Akropolis i superettan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 13/3

ANNONS

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Ligan är färdigspelad.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 18/4

Den kinesiska ligan är färdigspelad och den nya säsongen börjar inte förrän i början av mars.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 16/1

Den kinesiska ligan är färdigspelad och den nya säsongen börjar inte förrän i början av mars.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0

Ligan är färdigspelad.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 14/1

Har missat lagets tre senaste matcher på grund av en fotledsskada. Den gångna veckan har Utrecht spelat två matcher vilket resulterat i en seger och ett kryss.

Emil Bergström, Utrecht – 3/0

Fortsatt skadad och har således inte funnits med i Utrechts två matcher den gångna veckan.

Sebastian Holmén, Willem II – 20/0

Äntligen för Holmén och Willem II. Efter flera raka matcher utan seger vann man i helgen mot bottenkonkurrenten Emmen på hemmaplan med 2-0. Holmén spelade hela matchen

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 15/2

ANNONS

- Jag kände mig väldigt fräsch, vilket jag också känt av på träning och nu fick jag också känna det under match. Det var ett skönt mål, speciellt med tanke på att jag inte alltid varit startspelare. Jag har haft en tuff tid och det är aldrigt roligt som spelare att vara utanför startelvan, sa svensken till RTV Noord efter sitt kanonmål.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 16/0

Två nya matcher från start för den förre HBK-spelaren. Ytterligare en assist blev det också i segermatchen mot Ado den Haag och Gudmundsson har nu noterats för tre assist på sina fem senaste ligamatcher.

Paulos Abraham, Groningen - 0/0

ANNONS

Benjamin Nygren, Heerenveen - 18/5

Två kortare inhopp blev det för den förre Blåvitt-anfallaren i veckan. Hans Heerenveen lyckades vinna hemma mot Feyenoord och spela oavgjort mot Twente.

Rami Kaib, Heerenveen, 4/0

Efter att ha debuterat med såväl inhopp i cupen som i ligan fick Kaib denna vecka göra två matcher från start. Resultatet? Två nollor och fyra poäng för Heerenveen.

Rami Hajal, Heerenveen - 16/0

Satt på bänken hela matchen mot Feyenoord och fick göra ett inhopp på tio minuter mot Twente.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 21/0

Två nya 90-minuters matcher i ligan. Hans lag lyckades också ta två segrar. Dels 2-1 borta mot Waalwijk, dels 3-2 hemma mot VVV-Venlo

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 22/2

Två nya starter i ligan, men varken mål eller assist för yttern. Fortuna Sittard vann dock två gånger om.

Simon Tibbling, Emmen 16/0

Fick hoppa in i hemmamötet med PSV Eindhoven. Då blev det förlust med 1-0 och i Emmens match i helgen, borta mot Willem II blev det förlust på nytt. När 20 av 34 matcher nu spelats av Eredivisie har Tibblings lag ännu inte vunnit.

ANNONS

Jesper Karlsson, AZ 25/7

En tyngre vecka för Jesper Karlsson. Anfallaren spelade visserligen från start både mot Utrecht och Ajax, men utmärkte sig varken med mål eller assist. Dessutom förlorade AZ bägge matcherna.

MALTA

Bahrudin Atajic, Gzira United FC 2/0

Hoppas in med ungefär 15 minuter kvar i segermatchen mot Valette (2-0).

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 26/4

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Marcus Sandberg, Stabæk – 30/7 nollor

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april. Molins avtal med Sarpsborg har löpt ut, där klubbens sportchef Thomas Berntsen dock varit tydlig med att man vill behålla den förre MFF-forwarden.

ANNONS

Kevin Kabran, Start/Viking - 29/3

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/1

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Eliteserien är avslutad och säsongen 2021 är tänkt att börja 5 april.

Axel Lindahl, Bodø/Glimt - 0/0

Presenterades av sin nya klubb under måndagen. Kommer närmast från allsvenska Degerfors.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 6/0

Ligaspelet har just nu uppehåll och inleds igen i mitten av februari.

POLEN

Jesper Karlström, Lech Poznan - 1/0

Polska ligan är igång igen efter ett längre uppehåll. Jesper Karlström debuterade för Lech Poznan och allsvenskans mest varnade spelare 2020 satte an tonen direkt i mot Gomik Zabrze. Gult kort efter tre minuter. Matchen slutade 1-1 sedan Thomas Rogne, tidigare i IFK Göteborg, kvitterat för Lech Poznan med en nick 15 minuter in i andra halvlek.

ANNONS

Mikael Ishak, Lech Poznan - 13/7

Fanns inte med i truppen i omstarten. Saknades också i sista matchen innan uppehållet.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Satt på bänken hela matchen när hans lag vann med 1-0 mot Rakow.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 16/2

En start och ett inhopp för Berisha som inte utmärkte sig med mål eller assist.

Admir Bajrovic, Sepsi - 11/2

En match från start och ett kortare inhopp blev det för Bajrovic den gångna veckan.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 21/1

Ligan återstartar i slutet av februari.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 20/6

Ligan återstartar i slutet av februari.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 23/11

Ligan återstartar i slutet av februari.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 8/0

Ligan återstartar i slutet av februari.

Armin Gigovic, FK Rostov – 8/0

Ligan återstartar i slutet av februari.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 19/8

Ligan återstartar i slutet av februari.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 18/2

Ligan återstartar i slutet av februari.

SAUDIARABIEN

ANNONS

Carlos Strandberg, Abha Club – 14/10

Forwarden spelade hela matchen när Abha förlorade mot serieledaren Al Shabab med 3-2 i lördags.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 14/2

Forwarden hoppade in i den 77:e minuten mot Basel (2-2) i söndags. Lugano ligger fyra i tabellen.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Skadad, enligt Transfermarkt.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 18/2

Helander gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 1-0-segern mot Hibernian i den skotska högstaligan. Rangers stormar dessutom mot ligatiteln, då laget har 23 poäng ner till tvåan Celtic, som dock har två matcher färre spelade. Helander sa, i Fotbollssöndag Europa, att han ser tupp till sin tränare Steven Gerrard: ”Det är en spelare som jag sett på när jag var liten och som jag ser upp till. Nu har jag honom som tränare, så det är givetvis kul”. Italiens tidigare förbundskapten Roberto Donadoni, som basade över Helander i Bologna, hyllade även i helgen svensken i Daily Record: ”Det är otroligt att Filip inte har förlorat en ligamatch med Rangers. Det är väldigt bra av honom och laget. Jag hoppas att den trenden fortsätter och att han vinner ligan den här säsongen”. Donadoni minns även en fin tid med Helander i Italien: ”Jag tyckte verkligen om att arbeta med honom under de två säsongerna. Det var förmodligen också hans mest fruktbara säsonger, då han inte spelade så mycket under sista säsongen innan han lämnade för flytt till Glasgow”.

ANNONS

Melker Hallberg, Hibernian – 25/1

Hallberg kom i förra veckan till spel i en match. Svensken gjorde 74 minuter i 1-0-förlusten mot Rangers och satt sedan på bänken i 90 minuter i 2-0-segern mot Dundee United i den skotska högstaligan. Hibernian är på fjärde plats i ligaspelet.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 4/0

Berisha hoppade i förra veckan in i den 60:e minuten i träningsmötet med SKF Sered, som slutade med seger med 1-0. Just nu är det uppehåll i den slovakiska högstaligan och Senica spelar sin nästa ligamatch den 13 februari mot Spartak Trnava på bortaplan. Senica är nästjumbo i ligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 25/6

Isak kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 64 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Real Betis i Copa del Rey, och sedan gjorde han i lördags ett mål och 90 minuter mot Villarreal (1-1) i ligan. Anfallarens mål var dessutom vackert, då han slog till på volley i den 93:e minuten. ”La Real” är på sjätte plats i La Liga.

ANNONS

John Guidetti, Deportivo Alavés – 7/2

Guidetti satt i helgen på bänken i 90 minuter mot Getafe (0-0) i La Liga. Senast svensken kom till spel i ligan var i slutet av december i fjol. Anfallarens senaste match var i spanska cupen den 16 januari mot UD Almeria. Alavés är placerat på 18:e-plats i den spanska högstaligan.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 13/0

Hanssons Chonburi spelade inte någon match i förra veckan. Chonburi är på åttonde plats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 19/3

Moberg Karlsson gjorde i helgen 68 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Bohemians 1905 i den tjeckiska högstaligan. Det var Sparta Prags första förlust i ligan sedan i början av december i fjol. Sparta Prag är på tredje plats i ligaspelet.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 18/1

Durmaz gjorde i förra veckan ett 22 minuter långt inhopp mot Malatyaspor (0-0) i Süper Lig. Durmaz lag är på åttonde plats i den turkiska högstaligan.

ANNONS

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 19/3 nollor

Nordfeldt var i helgen tillbaka efter skadebekymmer och gjorde 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Antalyaspor i Süper Lig. Genclerbirligi är placerat på 19:e-plats i ligan med tre poäng upp till säker mark i tabellen.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 13/0

Johansson var i helgen utanför matchtruppen, för andra ligamatchen i följd, på grund av skadeproblem. Då föll Genclerbirligi mot Antalyaspor med 1-0 i Süper Lig. Det var lagets femte raka förlust och därmed är laget nu på 19:e-plats i ligaspelet.

Isaac Kiese Thelin, Kasimpasa (utlånad från Anderlecht) – 6/1

Kiese Thelin gjorde i helgen 45 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Kayserispor i Süper Lig. Anfallaren blev utbytt mållös i halvtid. Kasimpasa är tolva i ligaspelet.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 18/2

Wendt satt i helgen, för andra ligamatchen i följd, på bänken i 90 minuter mot Union Berlin (1-1) i Bundesliga. Gladbach är på sjunde plats i den tyska högstaligan.

ANNONS

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 15/0

Augustinsson gjorde i helgen comeback efter att ha missat tre raka ligamatcher på grund av skadeproblem. Svensken hoppade in i halvtid och fick 45 minuter på planen mot Schalke 04 (1-1) i Bundesliga. Vänsterbacken var efteråt besviken i en intervju på Bremens hemsida: ”Jag ser det tyvärr som två förlorade poäng. Det räcker inte att spela bra i 45 minuter. Vi behöver vara bra i 90 minuter”. Bremen är placerat på elfte plats i ligaspelet.

Robin Quaison, Mainz – 21/3

Quaison spelade i fredags från start, men blev efter 27 minuter utbytt skadad i 2-0-förlusten mot Stuttgart i Bundesliga. Quaison stoppade en hård passning och fick därefter behandling vid sidan av planen. Han syntes också med kryckor, och Mainz kommunicerade efteråt att svensken skadat sitt högra knä. Mainz skrev dock också att klubben hoppas på en snabb återkomst till träningsplanen för svensken. Ännu är det oklart hur länge han blir borta från spel. Mainz är nästjumbo i Bundesliga.

ANNONS

Emil Forsberg, RB Leipzig – 26/5

Forsberg är skadad och missade helgens 1-0-seger mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Svensken skadade sitt ena knä under en träning i förra veckan och förväntas även missa onsdagens cupmöte med Bochum. Därefter kan han möjligen vara tillbaka och redo för spel mot Schalke 04 borta på lördag i ligan. Leipzig är placerat på andra plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln – 10/2

Andersson har knäproblem och missade förra veckans 3-1-seger mot Arminia Bielefeld i Bundesliga. Det var en viktig seger för Köln, som nu är placerat på 14:e-plats i den tyska högstaligan.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 11/0

Nilsson har tagit tillbaka sin startplats i Bielefeld efter knapp speltid under inledningen av säsongen. I helgen gjorde han 90 minuter när det blev förlust mot Köln med 3-1. Arminia Bielefeld är placerat på kvalplats i Bundesliga.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch, satt i förra veckan på bänken när det blev förlust med 3-1 mot Köln i Bundesliga. Arminia Bielefeld är placerat på kvalplats i Bundesliga.

ANNONS

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 17/0

Ohlsson var i helgen utanför St. Paulis matchtrupp när laget vann med 4-3 mot Heidenheim i den tyska andraligan. Den tidigare Blåvitt-spelaren missade matchen på grund av skadebekymmer. St. Pauli är på 15:e-plats i andraligan.

Eric Smith, St. Pauli (utlånad från Gent) – 1/0

Smith gjorde i helgen debut med spel från start och 59 minuter i 4-3-segern mot Heidenheim i den tyska andraligan. Han blev dessutom varnad i den 56:e minuten. Efteråt sa han så här på klubbens hemsida: ”Det var fantastiskt att få vinna i min debut. Det var en tuff match med svängigt spel, och vi är glada över att vi tog tre poäng. Alla gav allt och arbetade hårt”. St. Pauli är på 15:e-plats i ligaspelet.



Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 19/0

Ingelsson har tappat sin startplats i Paderborn. I förra veckan kom han till spel i tre minuter mot Holstein Kiel (1-1) och i 31 minuter i 3-1-förlusten mot Hamburg i ligaspelet. I båda matcherna hoppade han alltså in. Mot Hamburg blev han dessutom varnad efter 67 minuters spel. Paderborn är på nionde plats i ligaspelet.

ANNONS

Niklas Hult, Hannover 96 – 17/1

Hult gjorde i förra veckan 89 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Karlsruher i den tyska andraligan. Dessutom kom han under måndagen till spel i 87 minuter i 1-0-segern mot Osnabrück i ligan. Hannover är på sjunde plats i 2. Bundesliga.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 16/3

Peterson kom i förra veckan till spel i en match. Han blev utbytt i halvtid mot Hamburg (0-0) och satt sedan på bänken i 90 minuter i fredagens 2-1-förlust mot Würzburger Kickers i den tyska andraligan. Peterson, som är noterad för tre mål och fyra assist på 14 ligamatcher i Tyskland, hade ingen lycka defensivt och offensivt mot Hamburg, och efter matchen uttalade sig tidigare Malmö FF-tränaren Uwe Rösler, numera chefstränare i Düsseldorf, om Peterson enligt tyska tidningen Rheinische Post: ”Han måste lära sig att andra kvaliteter också behövs i tysk fotboll. Han måste jobba med sin snabbhet och växla om bättre. Det är färre perioder med vila i tysk fotboll än i Nederländerna och matcherna är mer intensiva. Om han anammar det kommer vi att ha mycket glädje av honom”. Rösler förklarade även varför han bytte ut Peterson i halvtid: ”Vi hade lite problem på kanten. Lagarbetet fungerade inte som jag hade tänkt, så jag var tvungen att agera för att laget skulle lyckas. Jag var lite ledsen efteråt, men det var det beslutet jag tog”. Peterson har fått tio starter och fyra inhopp i den tyska andraligan den här säsongen. Fortuna Düsseldorf är sexa i ligan.

ANNONS

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 18/7

Hrgota kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 81 minuter i 1-0-segern mot Osnabrück och sedan stod han för två mål i fredagens 3-0-seger mot Erzgebirge Aue i den tyska andraligan. Hrgota blev, i och med helgens insats, uttagen i den tyska tidningen Kickers omgångens lag i den tyska andraligan. Greuther Fürth är på fjärde plats i andraligan.



Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt – 0/0

Isherwood lämnade nyligen Östersunds FK för Darmstadt, men har ännu inte kommit till spel i någon match på grund av skadebekymmer. I förra veckan var han utanför truppen mot Sandhausen (2-1-seger) och mot Regensburg (1-1) i den tyska andraligan. Tränaren Markus Anfang sa nyligen så här enligt Darmstadts Twitter-konto: ”Thomas Isherwood skadade sin fotled på träning. Vi kan inte säga mer om skadan. Det är väldigt irriterande eftersom att vi hade hoppats på att använda honom”. Darmstadt är på tolfte plats i ligaspelet.



USA



Tom Pettersson, Cincinnati – 12/0

ANNONS

Robin Jansson, Orlando City – 21/0

Janssons Orlando åkte i fjol ut i kvartsfinalen mot New England Revolution i MLS-slutspelet. Nyligen skrev han på ett nytt avtal med Orlando över två år, men med optioner om spel i klubben 2023 och 2024. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Anton Tinnerholm, New York City – 21/4

Tinnerholms New York City åkte i fjol ut mot Orlando City i åttondelsfinalen i MLS. Efter säsongen blev han utsedd till årets MVP ”Most Valuable Player” i New York City 2020. Den nya säsongen är ännu inte igång.

Adam Lundqvist, Houston – 17/0

Lundqvists Houston Dynamo blev i fjol jumbo i den västra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet. Den nya säsongen är ännu inte igång.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger – 0/0

Henriksson lämnade under måndagen Elfsborg för spel i österrikiska laget Wolfsberger. Wolfsberger är placerat på sjätte plats i den österrikiska högstaligan, men är även vidare till sextondelsfinal i Europa League, där Tottenham väntar i slutet av februari.