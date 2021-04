SVENSKKOLLEN: Sju raka förluster - nu riskerar landslagssvensk nedflyttning: "15 minuter lång black out"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

ANNONS

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 11/0

Anfallaren är inte spelklar efter knäoperationen. Tidningen Gazet van Antwerpen skriver att klubben vill förlänga 24-åringens kontrakt, som går ut efter nästa säsong.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 32/7

Grundserien är avslutad och åttondeplacerade Mechelen ska spela i Conference League-gruppen i maj.



Victor Wernersson, KV Mechelen – 9/0

Det var spelledigt i Jupiler Pro League den gångna helgen.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 10/1

Yttern fick spela på centralt mittfält för ovanlighetens skull mot Cherno More Varna. Hans lag förlorade matchen med 0-1.

ANNONS

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 8/0

Spelade centralt i fembackslinjen och fick 90 minuter mot Cherno More. Botev ligger en poäng ovanför nedflyttningsstrecket.

CYPERN

Junes Barny, EN Paralimniou – 11/0

EN Paralimniou har bara vunnit en gång hittills i nedflyttningsserien, och spelade 3-3 mot Nea Salamis. Mittfältaren byttes ut i den 67:e minuten och fick från bänken se sitt lag hämta upp ett två målsunderläge. Barnys lag har nio poäng upp till säker mark med en hängmatch till godo.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 30/9 nollor

Randers förlorade med 2-0 två gånger förra veckan; först mot Aarhus och sedan Brøndby. Målvakten fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet efter den senaste matchen, och Randers ligger sist i mästerskapstabellen.

ANNONS

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 26/6 nollor

31-åringen satt på bänken igen under 4-1-förlusten mot Midtjylland och 1-2-vinsten mot Aarhus. Johnsson fick beskedet att han inte var FCK:s förstamålvakt efter den senaste landslagssamlingen.

- Jag hade en fantastisk känsla när jag var kapten under de sista 30 minuterna i den matchen (mot Estland), och kom tillbaka med ny energi. Så fick jag besked om att jag inte skulle spela. Det är trist och det känns förstås skit att inte få spela, säger han till Ekstra Bladet.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 19/0

Högerbacken spelade 90 minuter i 4-1-vinsten mot FCK och i 3-2-förlusten mot Nordsjælland. Han fick betyget tre efter förlusten. Anderssons lag leder mästerskapsserien en poäng före Brøndby.

ANNONS

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 34/1

Mittfältaren spelade även han hela matchen mot FC Köpenhamn och blev varnad i den 22:a minuten. Mot Nordsjælland spelade 21-åringen fram till FCM:s första mål och gavs en trea i betyg.

Simon Hedlund, Brøndby – 28/6

Anfallaren spelade fram till två av Brøndbys mål i 0-3-segern mot Nordsjælland. Mot Randers hoppade 27-åringen in till den avslutande halvtimmen och noterades för en ny assist vid 2-0-målet. Betyget efter det inhoppet blev en trea i Ekstra Bladet.

Oskar Fallenius, Brøndby – 4/0

Mittfältaren bytte av Hedlund i den 87:e minuten mot Nordsjælland och spelade fram till Brøndbys tredje mål två minuter senare. Mot Randers blev 19-åringen kvar på bänken, men berömdes av tränaren Niels Frederiksen efter den första assisten i Brøndbytröjan.

ANNONS

- Oskar kommer in och har tre-fyra bra aktioner, även om han inte fick så många minuter. Han länkar bra med de andra och tar några kloka beslut. Det kan vi inte sätta ett finger på, så det var gott att se, säger han till Tipsbladet.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 26/6 nollor

Tillbaka efter en lättare skada och stod mot Odense (3-2) och i 1-0-förlusten mot Horsens. Det var AaB:s första nederlag sedan nedflyttningsserien inleddes.

Tim Prica, Aalborg BK – 21/2

19-åringen har haft en tung vår och ramlat ifrån startelvan. Mot Odense byttes han in efter en skada i slutet av första halvlek och fick till sist göra ett mål, som innebar 3-1 till AaB. Mot Horsens startade anfallaren och byttes ut i den 62:a minuten. Till tidningen Nordjyske säger Prica att han inte levererat tillräckligt bra alla gånger som han fått chansen.

ANNONS

- Det viktigaste var att vi vann, men det var självklart fett att få göra mål. Inte minst under en kväll när våra fans var tillbaka, säger Prica.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 7/1

28-åringen har varit skadeförföljd efter flytten i höstas men var tillbaka på träningsplanen förra veckan.

Niklas Backman, Aarhus GF – 5/0

Lagkaptenen gjorde comeback för två veckor sedan men har inte kunnat vara med sedan dess.

William Eskelinen, Aarhus GF – 6/0 nollor

24-åringen satt på bänken mot Randers och FC Köpenhamn.

Pierre Bengtsson, Vejle BK (utlånad från FC Köpenhamn) – 23/0

Vänsterbacken spelade 77 respektive 73 minuter mot Horsens (3-0) och när Vejle förlorade med 1-0 mot SønderjyskE.

ANNONS

Diego Montiel, Vejle BK – 14/2

25-åringen har saknats i truppen den senaste månaden.

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 18/0

19-åringen spelade 71 minuter mot Brøndby (0-3) och byttes ut med halvtimmen kvar i 3-2-vinsten mot Midtjylland. Betyget i den matchen blev en trea.

Emil Holm, SønderjyskE – 10/1

Kantspringarens lag har tio poäng ner till nedflyttningsstrecket efter dubbla 1-0-vinster förra veckan. 20-åringen blev varnad och spelade fram till målet mot Lyngby innan han byttes ut i minut 53. Mot Vejle spelade Holm 72 minuter.



ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 11/3 nollor

Satt på bänken när Everton bortaslog Arsenal med matchens enda mål. Laget ligger åtta i Premier League och har sex poäng upp till en Champions League-plats.

ANNONS

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 38/1

Tabelltvåan Man United spelade en mållös match mot Leeds på bortaplan. Nilsson Lindelöf fick betyget 7/10 i tidningen Manchester Evening News efteråt.

Emil Krafth, Newcastle United – 17/0

26-åringen satt på bänken för tredje matchen i rad i 1-1-mötet med Liverpool. Krysset gör att “Toon” har nio poäng ner till Fulham under nedflyttningsstrecket.

Joel Mumbongo, Burnley – 7/0

Anfallaren spelade med U23-laget.

Viktor Gyökeres, Coventry City (utlånad från Brighton) – 32/5

Anfallaren hoppade in i den 66:e minuten i bortamatchen mot Stoke och säkrade en 3-2-seger med sitt mål i minut 78. När 22-åringen sedan startade mot Preston byttes han ut efter en timme i 0-1-förlusten. Coventry är trots det resultatet klart för spel i The Championship även nästa säsong. Gyökeres betyg i tidningen Coventry Telegraph blev 7/10 respektive 6/10.

ANNONS

Pontus Jansson, Brentford – 22/0

Lagkaptenen spelade 90 minuter i 1-1-matchen borta mot Cardiff. Hemma mot Bournemouth fick 30-åringen sin andra varning och visades ut i den 50:e minuten. Hans lag kunde ändå göra ett segermål efteråt och matematiskt säkra en playoff-plats.

Ken Sema, Watford – 40/6

Watford har studsat tillbaka till Premier League, efter dubbla 1-0-segrar mot Millwall och redan uppflyttade Norwich. Sema spelade 90 minuter i båda matcherna och fick betyget 7,5/10 efter Norwich-vinsten och en sexa för insatsen mot Millwall.

- Det var full extas. Så mycket känslor, så mycket champagne och så mycket galenskaper. Det kommer säkert fortsätta nu hela kvällen. Vi har inte vunnit serien, men det är inte lätt att gå upp en serie och inte minst från Championship, då man vet hur tufft det är, hur många matcher det är och hur slitsamt det är, men vi är där i dag. Det finns inte mycket mer att säga. Det är glädje, passion och kärlek, säger Sema till Fotbollskanalen från firandet.

ANNONS

Viktor Johansson, Rotherham United – 20/3 nollor

Förluster mot Middlesbrough (1-2) och Barnsley gör att bottenlaget fallit i fyra raka. Succémålvakten fick en armbåge i ansiktet av Barnsleys Carlton Morris vid målet och tvingades bytas ut i den sjunde minuten. Målet stod sig och blev matchens enda, men Rotherhams manager Paul Warne rasade efter domslutet, och kan behöva avvara målvakten i veckans kommande matcher.

- Han (Johansson) gjorde en undersökning under söndagen och har inte skadat ögonhålan eller något – vilket är goda nyheter. Men han behöver gå igenom ett hjärnskaknings-protokoll och kändes sig inte jättebra i söndag, säger Warne till The Yorkshire Post.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 3/0



ANNONS

Mittbackens lag spelade inte den gångna helgen.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 0/0

Målvakten spelade inte när HJK premiärbesegrade FC Honka med 4-2 i ligan.

Gustaf Backaliden, SJK – 5/0

Anfallaren hoppade in under den sista halvtimmen i träningsmatchen mot AC Oulu (1-1).

Philip Hellqvist, KuPS – 1/0

Nyförvärvet kom in i den 74:e minuten när hans lag föll i ligapremiären mot FC Inter med 1-0.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 3/0

Mittbacken saknades i 1-4-vinsten mot Fuglafjördur.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 27/4

Nimes halkade i helgen ner under nedflyttningsstrecket i Ligue 1 igen. Laget föll med 2-1 hemma mot Lens. Eliasson hoppade in redan i den 28:e minuten.

ANNONS

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Unge talangen var inte med i truppen till veckans A-lagsmatch. Caen ligger på plats 17 i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 3/2

Toulouse har inte spelat i ligan (trea i Ligue 2) under den gångna veckan men man åkte ut ur franska cupen mot Rumilly Vallieres (fjärdeligan). Pettersson stod mellan stolparna när laget föll med 2-0. Han blev även varnad i den 85:e minuten.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 23/9

Uppehåll till i början av maj.

Nahir Besara, Hatta FC - 10/1

Uppehåll till i början av maj.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 30/0

Högerbacken hoppade in i den 70:e minuten i 1-0-förlusten mot Paok i onsdags och därefter spelade han hela matchen mot Asteras Tripolis (1-1) i söndags. Aris har halkat ner till tredjeplatsen i den grekiska mästerskapsserien.

ANNONS

Muamer Tankovic, AEK Aten - 33/7

Forwarden missade 1-1-matchen mot Panathinaikos i onsdags på grund av en skada men var tillbaka mot Olympiakos (förlust med 2-0) i söndags. Då hoppade han in i den 83:e minuten. AEK ligger fyra i mästerskapsserien.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 11/1

Coronarestriktioner på Island resulterade i ett tre veckors uppehåll för fotbollen i landet. Ligaspelet drar igång i slutet av april.

Johannes Vall, Valur - 1/0

Coronarestriktioner på Island resulterade i ett tre veckors uppehåll för fotbollen i landet. Ligaspelet drar igång i slutet av april.

Emil Berger, Leiknir - 3/2

Coronarestriktioner på Island resulterade i ett tre veckors uppehåll för fotbollen i landet. Ligaspelet drar igång i slutet av april.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 24/17

ANNONS

Dejan Kulusevski, Juventus – 41/6

Veckan gav två inhopp för Kulusevski. Ett i 74:e minuten mot Parma (seger med 3-1) i onsdags och ett i paus mot Fiorentina (1-1) i söndags. Juventus ligger femma i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Parma – 27/2

Backen missade den gångna veckans två Serie A-matcher på grund av skada. Parma, som är nästjumbo, föll bland annat mot jumbon Crotone med 4-3. Laget har elva poäng upp till säker mark och med fem omgångar kvar att spela är nedflyttning till Serie B snart ett faktum.

Albin Ekdal, Sampdoria – 28/2

Mittfältaren skadade sig under landslagssamlingen senast och spelade inte mot Crotone (1-0-seger) i onsdags, men var tillbaka på bänken mot Sassuolo (1-0-förlust i söndags). Sampdoria ligger nia i Serie A.

ANNONS

Mattias Svanberg, Bologna – 31/5

Landslagsmittfältaren hoppade in i den 56:e minuten hemma mot Torino (1-1) i onsdags och därefter startade han mot Atalanta i söndags (förlust med hela 5-0). Då blev han utbytt i 63:e minuten. Bologna ligger tolva i Serie A.

Samuel Gustafson, Cremonese – 29/0

Cremonese har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Marcus Rohdén, Frosinone – 26/2

Frosinone har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

John Björkengren, Lecce - 20/1

Lecce har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 13/3

Högerbacken var inte med i truppen när Avispa Fukuoka slog Sagan Tosu med 1-0 i onsdags men han var tillbaka i startelvan i 2-1-segern mot Sanfreece Hiroshima i lördags. Laget har tagit klivet upp till niondeplatsen i ligan.

KANADA

ANNONS

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Ligaspelet har dragit igång men Larsson är hemma i Sverige på grund av att han haft problem med att komma in i Kina igen, med anledning coronapandemin.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 1/1

Mittbacken spelade hela matchen i ligapremiären mot Changchun Yatai, och gjorde mål. På straff i 93:e minuten. Men Dalian föll med 2-1.

MALTA

Bahrudin Atajic, Gzira United FC - 9/2

Idrottsevenemang är förbjudna på Malta och fotbollsförbundet har beslutat att ställa in resten av säsongen. Tabellen efter 23 omgångar gäller som sluttabell och därför är Gzira klart för Europa Conference League-kval till hösten. Laget slutade trea i ligan.

ANNONS

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 17/2

Mittfältaren gjorde Utrechts mål (på straff) borta mot Ajax i torsdags, när lagen spelade 1-1. Han startade matchen och blev utbytt i 73:e minuten. Men därefter saknades han när Utrecht slog Twente med 2-1 i söndags. Enligt Voetbal Primeur av oklar anledning. Gustafson har nyligen kommit tillbaka från en längre skadeperiod. Utrecht ligger sexa i Eredivisie.

Emil Bergström, Utrecht – 7/0

Mittbacken satt på bänken mot Ajax och hoppade sedan in i den 73:e minuten mot Twente.

Sebastian Holmén, Willem II – 30/1

Mittbacken spelade hela matchen när Willem II tog en tung 1-0-seger hemma mot bottenkonkurrenten RKC Waalwijk i fredags. Vinsten innebär att laget fortsatt har en poäng ner till kvalplats.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 19/0

ANNONS

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 21/2

Mittfältaren hoppade in i den 82:a minuten mot PSV.

Paulos Abraham, Groningen - 9/1

Forwarden hoppade in i den 89:e minuten mot PSV.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 28/5

Forwarden startade mot PEC Zwolle i lördags men blev utbytt i paus. Heerenveen förlorade med 2-0. Laget ligger tia i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 13/0

Vänsterbacken hoppade in i 67:e minuten mot Zwolle.

Rami Hajal, Heerenveen - 23/0

Mittfältaren hoppade in i den 67:e minuten mot Zwolle.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 30/1

ANNONS

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 30/2

Startade mot Ado Den Haag och stod för en assist, innan han blev utbytt i den 76:e minuten.

Simon Tibbling, Emmen 18/0

Mittfältaren fortsätter att få nöta bänk. Mot Heracles i söndags (seger med 3-1) fick han inte hoppa in. Tibbling har inte fått speltid sedan den 26 januari. Emmen ligger på kvalplats ner till andraligan.

Jesper Karlsson, AZ 35/10

Ytterforwarden startade i 2-0-förlusten mot Ajax i söndags men blev utbytt i 78:e minuten. Karlsson blev varnad några minuter innan paus.

Kristopher Da Graca, VVV-Venlo, 17/0

Mittbacken spelade hela matchen när VVV föll med 2-0 borta mot Sparta Rotterdam i lördags. Nu har nästjumbon, som innehar en av två nedflyttningsplatser, tio raka förluster. Nio av dem är ligamatcher.

ANNONS

NORGE

Moonga Simba, Brann - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 26/4

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Marcus Sandberg, Stabæk – 30/7 nollor

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Guillermo Molins, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

ANNONS

Kevin Kabran, Start/Viking - 29/3

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/1

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

ANNONS

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Axel Lindahl, Bodø/Glimt - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

David Fällman, Aalesund - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 9/1

Spelade från start för sitt Lechia Gdansk när laget ställdes borta mot Lech Poznan i tisdags, men det blev ingen lyckad historia för Ceesay. 22-åringen drog på sig en varning i första halvlek, blev utbytt i paus och Lechia Gdansk förlorade matchen med 3-0.

I helgens möte med Legia Warszawa blev det en liknande historia för Ceesay. Även då byttes han ut och och Lechia Gdansk förlorade matchen, denna gång med 1-0.

ANNONS

Jesper Karlström, Lech Poznan - 15/0

Efter att ha startat flera matcher i rad fick Karlström inleda på bänken i tisdagens möte med Lechia Gdansk. Karlström fick dock hoppa in med tio minuter kvar och efter slutsignalen fick han också fira då Lech Poznan vann matchen med 3-0. I helgen var den tidigare Djurgården-mittfältaren tillbaka i startelvan. Hur det gick då? Förlust mot Podbeskidzic med 1-0.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 29/18

Forwarden blev målskytt då han satte dit 2-0-målet på straff i Lech Poznans 3-0-seger mot Lechia Gdansk i tisdags. Då blev det drygt 70 minuter innan Ishak byttes ut. I helgens möte med Podbeskidzic spelade Ishak åter igen från start, men forwarden fick lämna planen mållös då Lech Poznan förlorade matchen med 1-0. Ishak blev precis som Lechia Gdansk utbytt, denna gång med drygt tio minuter kvar av matchen.

ANNONS

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Inte med i truppen i någon av Pogoń Szczecins matcher den gångna veckan.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 28/3

Berisha har fått göra två kortare inhopp för Chindia Targoviste som den gångna veckan vunnit två matcher i den rumänska nedflyttningsserien - som Berishas lag nu toppar.

Admir Bajrovic, Sepsi - 13/2

Var inte med i truppen i de två matcher som Sepsi spelade den gångna veckan.

Jonathan Morsay, Dinamo Bukarest (utlånad från Chievo) - 13/0

Fick ingen speltid den gångna veckan då han blev kvar på bänken i Dinamo Bukarests båda matcher. Hur det gick för Morsays lag? Förlust två gånger om och laget ligger därmed näst sist i nedflyttningsserien.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 32/2

Krasnodar verkar ha hittat formen - och man har gjort det med Olsson i laget. Förra veckan svarade svensken för en assist då Krasnodar kryssade mot serieledande Zenit Sankt Petersburg och i helgen spelade Olsson åter igen från start, denna gång mot Rubin Kazan. Resultatet i den matchen? Seger med 1-0 för Krasnodar. Olsson var kvar på plan matchen ut och var också inblandad i Krasnodars mål med en “hockeyassist”.

ANNONS

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 30/7

Spelade precis som Olsson från start mot Rubin Kazan och Claesson var också inblandad i matchens enda mål som gjordes av Aleksej Ionov. Claesson fick en boll från Olsson och med en skarv friställde mittfältaren Ionov som kunde placera in matchens enda mål mot Rubin Kazan efter knappt 20 minuters spel.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 28/12

Var avstängd i förra veckans möte med Zenit Sankt Petersburg. Mot Rubin Kazan var Berg tillbaka i Krasnodars elva. Utmärkte sig inte i poängprotokollet och blev utbytt med knappt tio minuter kvar att spela.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 17/1

Spelade från start när Rostov ställdes hemma mot Arsenal Tula i helgen och svensken var i allra högsta grad inblandad i Rostovs seger. Mötet var länge mållöst, men i den 74:e minuten ordnade Almqvist en straff efter att ha vrickat sig förbi en motståndare. Från elvameterspunkten nätade sedan Dmitry Poloz och Rostov kunde sedan hålla undan fram till seger med 1-0. Almqvist blev utbytt med knappt fem minuter kvar av matchen.

ANNONS

Armin Gigovic, FK Rostov – 15/1

Saknades i Rostovs möte med Arsenal Tula då han drog på sig ett rött kort i förra omgången. Kanske något konstigt att Gigovic var avstängd då domaren som visade upp det röda kortet för Gigovic efter matchen stängdes av på livstid från att döma matcher i Ryssland, vilket Fotbollskanalen rapporterade om i förra veckans svenskkoll.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 27/13

Tillbaka i målprotokollet! I helgens derby mot CSKA Moskva blev Jordan Larsson stor hjälte då han gjorde matchens enda mål tidigt i andra halvlek efter en vacker soloprestation. Målet bröt också en tre matcher lång måltorka för svensken.

- Det är det här man drömmer om när man går ut och spelar ett derby. Jag vill, som anfallare, alltid göra mål och det sitter lite finare när det även är det avgörande. Det var en jättefin vinst, då vi jagar en Champions League-plats. Laget gjorde en fantastisk insats och jag är glad över att jag kunde hjälpa laget, sa Larsson till Fotbollskanalen efter segern mot CSKA.

ANNONS

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 27/2

Efter tre raka segrar, och tre raka nollor, blev det förlust mot Krasnodar i helgen för Starfelt och hans Rubin Kazan. Mittbacken spelade hela matchen.

Fili p Dagerstål, FK Khimki - 7/0

Spelade hela matchen borta mot Dynamo Moskva, en match som Khimki vann med 1-0. Dagerstål, som spelat innermittfältare de senaste matcherna, spelade mittback mot Dynamo Moskva och det blev lyckat då Khimki också höll nollan i segern. Dagerstål drog på sig en varning i början av andra halvlek.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 25/16

Uppehåll för Strandberg och hans Abha Club. Ligan återstartar i mitten av maj.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 32/4

Gerndt och Lugano spelade två matcher den gångna veckan. I onsdags vann man hemma mot St. Gallen med 2-0 och då fick Gerndt hoppa in med knappt tio minuter kvar av matchen. Även i helgens ligamöte med Servette, som Lugano förlorade med 1-0, fick Gerndt hoppa in i slutet av matchen. Denna gång med drygt tio minuter kvar att spela.

ANNONS

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Inte med i truppen när Sion vann mot Servette (5-3) eller i förlustmatchen mot Young Boys (1-2).

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 31/3

Helander satt i förra veckan på bänken i 90 minuter mot St. Johnstone (1-1) i ligan och gjorde sedan 111 minuter mot samma lag i den skotska FA-cupen. Efter full tid stod det 0-0, precis som när Helander blev utbytt i den 111:e minuten. Sedan hände det grejer. Först tog Rangers ledningen i den 117:e minuten och sedan kvitterade St. Johnstone i den 122:a minuten, vilket gjorde att matchen gick till straffar, där St. Johnstone var starkast och vann med 4-2 i straffavgörandet. Därmed åkte Rangers, oväntat nog, ut mot ligasexan i cupen. Rangers har redan säkrat ligatiteln i Skottland.

Melker Hallberg, Hibernian – 30/1

ANNONS

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 6/0

Berisha var i förra veckan utanför truppen mot Zemplín Michalovce (1-1) på hemmaplan i den slovakiska ligan. Senica är på fjärde plats i nedflyttningsserien i högstaligan, som har delats upp i en mästerskapsserie och en nedflyttningsserie under den sista delen av säsongen.

ANNONS

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 39/14

Isak kom i förra veckan till spel i två matcher i La Liga. Han lämnade planen mållös efter 68 minuter i 2-1-segern mot Celta Vigo och fick sedan 73 minuter på planen i måndagens 1-0-seger mot Eibar. Mot Eibar stod han dessutom för matchens enda mål, vilket var hans 14:e fullträff under den här säsongen. 21-åringen har därmed nu slagit personligt rekord gällande ligamål under en säsong, då han tidigare som bäst gjort 13 ligamål under en säsong. ”La Real” är på femte plats i den spanska ligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 10/3

Guidetti hoppade i helgen in med 18 minuter kvar av full tid mot Valencia och gjorde sitt första mål sedan i mitten av december i fjol, då han stod för två mål mot CD Rincón i Copa del Rey. Guidettis mål betydde 1-0 till Alavés, men sedan kvitterade Valencia till slutresultatet 1-1. Efteråt sa Guidetti bland annat så här, enligt den spanska tidningen Mundo Deportivo: ”Jag är väldigt glad över målet, men det är inte samma sak när det inte är värt tre poäng. Det är bra med en poäng, men om du gör första målet i den 83:e minuten, så vill du vinna”. Alavés är placerat på 16:e-plats i den spanska högstaligan.

ANNONS

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 18/0

Den thailändska säsongen är över. Hanssons Chonburi slutade på tolfte plats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 28/9

Moberg Karlsson kom i förra veckan till spel i två matcher i den tjeckiska högstaligan. Han fick ett fyra minuter långt inhopp mot FK Pardubice (2-2) på bortaplan och ett 24 minuter långt inhopp i 4-2-segern mot SFC Opava på hemmaplan. I februari var spelaren i kanonform, men under senaste tiden har han inte levererat poäng. Tränaren Pavel Vrba uttalade sig i förra veckan om svenskens form, enligt iSport.cz: ”För en månad sedan bar Karlsson oss. Han hjälpte oss mycket, gjorde mål och var kanske vår bästa ytter. Sedan åkte han på en skada som har begränsat honom”. Vrba tror dock att Moberg Karlsson snart kommer lyfta igen: ”Vi tror att han kommer att komma tillbaka i fin form”. Sparta Prag är placerat på tredje plats i den tjeckiska ligan. Fem matcher återstår av ligaspelet, samtidigt som Sparta Prag är vidare till semifinal i den tjeckiska cupen.

ANNONS

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 32/3

Durmaz kom i förra veckan till spel i 90 minuter mot Göztepe (1-1) och i 29 minuter i 2-0-förlusten mot Trabzonspor i Süper Lig. Svensken blev utbytt i den 29:e minuten i förlustmatchen. Fatih Karagümrük är på nionde plats i den turkiska ligan.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 31/4 nollor

Nordfeldt var i förra veckan utanför truppen mot Kayserispor (2-2) och i 2-1-segern mot Rizespor i Süper Lig. Anledningen är att han, enligt turkisk media, testat positivt för covid-19. Genclerbirligi är nästjumbo i ligan, vilket i dagsläget innebär nedflyttning till den turkiska andraligan. Fem ligamatcher återstår av säsongen.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 24/3

Johansson var i förra veckan avstängd i mötet med Kayserispor (2-2) och gjorde sedan 90 minuter och ett mål i 2-1-segern mot Rizespor i Süper Lig. Det var hans tredje mål på hans fem senaste ligamatcher i Turkiet. Genclerbirligi är nästjumbo i ligan, vilket i dagsläget innebär nedflyttning till den turkiska andraligan. Fem ligamatcher återstår av säsongen.

ANNONS

Isaac Kiese Thelin, Kasimpasa (utlånad från Anderlecht) – 19/8

Kiese Thelin lämnade i förra veckan planen mållös i 1-0-förlusten mot Basaksehir och i 3-2-förlusten mot Fenerbahce. Mot Basaksehir gjorde han 61 minuter på planen och mot Fenerbahce gjorde han 90 minuter på planen. Kasimpasa vann senast den 4 april och är nu placerat på 16:e-plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 27/2

Wendt satt i förra veckan på bänken i 90 minuter i 3-2-förlusten mot Hoffenheim och fick ett 15 minuter långt inhopp i 5-0-segern mot Arminia Bielefeld i Bundesliga. Gladbach är placerat på sjunde plats i den tyska högstaligan. I sommar lämnar Wendt den tyska klubben för spel med IFK Göteborg i allsvenskan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 25/0

Augustinsson kom i förra veckan till spel i 90 minuter i två matcher i Bundesliga. Då förlorade Bremen med 1-0 mot Mainz och med 3-1 mot Union Berlin. Bremen har därmed nu åkt på sju raka förluster och är placerat på 14:e-plats i ligaspelet. Bremen har en poäng ner till Köln på negativ kvalplats och fyra poäng ner till Hertha Berlin på nedflyttningsplats. Jumbon Schalke 04 är redan klart för nedflyttning. Efter förlusten mot Union Berlin sa Bremen-tränaren Florian Kohfeldt så här enligt Deichstube: ”Båda lagen neutraliserade varandra i första halvlek. Union försökte lite mer, medan vi inte var med offensivt. Sedan fick vi en 15 minuter lång ’black out’, som inte går att förklara. Jag kan bara beskriva dagens prestation som dålig. Den här prestationen ifrågasätts nu och jag är ansvarig för den. Jag är en del i att vi spelade så dåligt. Något måste förändras så fort som möjligt, så vi kan ta poäng igen. Annars har vi ingen chans”.

ANNONS

Robin Quaison, Mainz – 26/5

Quaison satt i förra veckan på bänken i 90 minuter i 1-0-segern mot Werder Bremen och spelade i 68 minuter i 2-1-segern mot Bayern München i Bundesliga. Quaison blev även målskytt i skrällen mot Bayern, som sköt upp den tyska storklubbens guldfirande. Mainz är på på tolfte plats i den tyska högstaligan. Den tyska tidningen Allgemeine Zeitung uppgav även i förra veckan att Roma har varit i kontakt med svensken, vars avtal med Mainz går ut i sommar. Tidigare har det även kommit uppgifter om att Torino och flera turkiska storlag är intresserade av anfallaren.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 36/8

Forsberg gjorde i förra veckan 61 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Köln och ett 25 minuter långt inhopp i 2-0-segern mot Stuttgart i Bundesliga. Mot Stuttgart blev han dessutom målskytt från straffpunkten i andra halvan av matchen. Efter matchen uttalade han sig så här enligt Leipzigs Twitter-konto: ”Efter de senaste matcherna ville vi visa en reaktion”. RB Leipzig är på andra plats i den tyska högstaligan.

ANNONS

Sebastian Andersson, Köln – 13/2

Andersson var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i 2-1-segern mot RB Leipzig och gjorde sedan 79 minuter på planen i 3-2-segern mot Augsburg i Bundesliga. Köln är placerat på 16:e-plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 23/0

Nilsson gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i två ligamatcher. Då vann Arminia Bielefeld med 1-0 mot Schalke 04 och föll sedan med 5-0 mot Borussia Mönchengladbach. Bielefeld är placerat på 15:e-plats i Bundesliga.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér kom inte till spel i någon match i förra veckan. Han blev kvar på bänken i 90 minuter i 1-0-segern mot Schalke 04 och i 5-0-förlusten mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Bielefeld är på 15:e-plats i ligan.

ANNONS

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 24/0

Ohlsson är skadad och var i förra veckan utanför truppen i 2-0-förlusten mot Fortuna Düsseldorf och i 2-1-segern mot Greuther Fürth i den tyska andraligan. St. Pauli är placerat på sjunde plats i andraligan.

Eric Smith, St. Pauli (utlånad från Gent) – 5/0

Smith missade förra veckans 2-0-förlust mot Fortuna Düsseldorf på grund av en skada, men gjorde sedan comeback med ett 15 minuter långt inhopp i 2-1-segern mot Greuther Fürth i den tyska andraligan. Smith gjorde därmed sin första match sedan i slutet av februari efter att ha missat åtta raka ligamatcher. St. Pauli är placerat på sjunde plats i andraligan.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 31/0

Ingelsson hoppade i förra veckan in i två matcher i den tyska andraligan. Svensken stod för en assist mot Vfl Osnabrück (2-2) och en assist i 2-1-segern mot Fortuna Düsseldorf i den tyska andraligan. Ingelsson inledde säsongen som startman i laget, men har under senaste månaderna fått nöja sig med inhopp. Paderborn är placerat på nionde plats i den tyska andraligan.

ANNONS

Niklas Hult, Hannover 96 – 28/1

Hult kom i förra veckan till spel i 90 minuter i två matcher när Hannover besegrade Jahn Regensburg med 3-1 och förlorade mot Sandhausen med 4-2 i den tyska andraligan. Hannover är på tolfte plats i ligaspelet.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 25/5

Peterson gjorde i förra veckan 77 minuter i 2-0-segern mot St. Pauli och 66 minuter i 2-1-förlusten mot Paderborn i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf är placerat på femte plats i den tyska andraligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 30/12

Hrgota imponerade i förra veckan med ett mål och en assist i 3-0-segern mot Eintracht Braunschweig och gjorde sedan en assist i 2-1-förlusten mot St. Pauli i den tyska andraligan. Efter 3-0-segern mot Braunschweig blev svensken uttagen i den tyska tidningen Kickers ”Omgångens lag” i 2. Bundesliga. Greuther Fürth är placerat på andra plats i ligaspelet, vilket i dagsläget innebär uppflyttning till Bundesliga.

ANNONS

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt – 0/0

Den tidigare Östersunds FK-backen satt i förra veckan på bänken i 90 minuter i 3-1-segern mot Würzberger Kickers och i 3-1-segern mot Bochum i ligaspelet. Darmstadt är på tionde plats i den tyska andraligan.

USA

Tom Pettersson, Cincinnati – 2/0

Pettersson stod i helgen för 90 minuter på planen i 5-0-förlusten mot New York City i MLS. Cincinnati har nu en poäng efter två spelade matcher i ligaspelet.

Robin Jansson, Orlando City – 0/0

Jansson är skadad och var i helgen, för andra matchen i följd, utanför Orlandos trupp mot Sporting KC (1-1). Orlando har två poäng efter lika många matcher i ligaspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 2/0

Tinnerholm gjorde i helgen 83 minuter på planen i 5-0-segern mot Cincinnati i MLS. Därmed har New York City nu tre poäng efter två spelade matcher i ligaspelet.

ANNONS

Adam Lundqvist, Houston – 2/0

Lundqvist gjorde i helgen 90 minuter på planen när Houston Dynamo föll mot Portland Timbers med 2-1 på bortaplan i ligaspelet. Houston har tre poäng efter två matcher i MLS.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger – 13/1

Henriksson kom i förra veckan till spel i 90 minuter i 1-0-segern mot Sturm Graz, men var sedan utanför matchtruppen i 2-1-förlusten mot Red Bull Salzburg i ligaspelet. Wolfsberger är på femte plats i den österrikiska högstaligan.