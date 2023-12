SVENSKKOLLEN: Spansk media: Shabani kan lämna - i förtid

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 12/7

Startade men byttes ut mållös efter 86 minuters spel när Western Sydney Wanderers föll med 0-2 mot Wellington Phoenix efter två mål på stopptid. Western Sydney Wanderers ligger på tredje plats i A-League efter nio omgångar.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 21/3

Spelade 84 minuter och svarade för ett mål när hans Mechelen besegrade Standard Liege med 3-0 på hemmaplan. Segern innebär att Mechelen skapar andrum till den definitiva nedflyttningsstriden.

Gustaf Nilsson, Union SG - 21/7

Drog på sig sitt femte gula kort för säsongen i förra omgången och missade Union SG:s 2-1-seger mot bottenlaget Eupen på bortaplan.

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1

Reservmålvakten blev kvar på bänken i mötet med Eupen.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 14/0

Anderlecht, med två raka kryss i ryggen, lyckades vända underläge med 0-1 till seger med 2-1 under slutkvarten i mötet med Genk. Vänsterbacken spelade hela matchen för Anderlecht, som befäster andraplatsen.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 7/0

Yttern rehabiliterar en fotskada.

BULGARIEN

Daniel Miljanovic, Krumovgrad - 14/2

22-åringens Krumovgrad är tabelltia när den bulgariska ligan nu har gått på ett längre uppehåll. Nästa match blir mot Botev Plovdiv den 17:e februari.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 24/0

Mittbacken spelade hela matchen när Aris Limassol höll nollan och besegrade AEZ Zakakiou med 1-0.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 25/5

Den tidigare Häcken-spelaren startade, men byttes ut redan i halvtid i segermatchen.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 8/0

Anfallaren spelade hela matchen mot AEZ Zakakiou, men lämnade planen utan någon fullträff och får alltjämt vänta på säsongens första fullträff.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern rehabiliterar en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 13/6

28-åringen fick inleda mötet med AEL Limassol på bänken, men kom in och avgjorde matchen med sitt 2-1-mål. Segern innebär att Pafos ligger femma i ligan efter 16 spelade omgångar.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 10/0

Mittfältaren har alltjämt problem med speltiden och i seriefinalen mot APOEL blev 29-åringen kvar på bänken i 90 minuter. Matchen förlorades också av Omonia, som nu har fem poäng upp till just APOEL i tabelltoppen.

Tesfaldet Tekie, Apollon Limassol (utlånad från Hammarby) - 11/0

26-åringen fick hoppa in efter 66 minuters spel. Tekie var med och besegrade Karmiotissa med 4-3 efter ett avgörande i den 96:e matchminuten.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 18/3 nollor

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är på tionde plats av tolv lag.

Hugo Andersson, Randers FC - 9/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är tabelltia.

John Björkengren, Randers FC - 15/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är tabelltia.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 29/10

Under veckan har ryktena kring supertalangen fortsatt att florera. Den senaste storklubben som sägs ge sig in i jakten är Chelsea, som uppges vilja låna tillbaka svensken till FC Köpenhamn – om man får till en vinteraffär.

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Köpenhamns nästkommande tävlingsmatch är åttondelsfinalen I Champions League mot Manchester City den 13:e februari.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 27/4

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Köpenhamns nästkommande tävlingsmatch är åttondelsfinalen I Champions League mot Manchester City den 13:e februari.

Annons Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 28/5

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Köpenhamns nästkommande tävlingsmatch är åttondelsfinalen I Champions League mot Manchester City den 13:e februari.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 2/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Midtjylland leder tabellen efter 17 omgångar.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Midtjylland leder tabellen.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 23/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Midtjylland leder tabellen.

Eric Kahl, AGF Århus - 23/0

Felix Beijmo, AGF Århus - 23/3

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. AGF Århus ligger fyra i tabellen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 31/2

Spelade från start men byttes ut efter 82 minuter när Nordsjælland åkte ur Conference League efter 0-1-förlusten mot Ludogorets.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 27/9

Spelade hela matchen och varnades i förlusten mot Ludogorets. Var en stolpträff från att bli stor avancemangshjälte.

Rami Al-Hajj, OB Odense - 19/3

Den tidigare Heerenveen-spelaren är en av tre spelare som har kallats in till januariturnén på grund av återbud från övriga spelare. Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. OB är tabellnia.

Johannes Selvén, OB Odense - 10/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. OB är tabellnia.

Filip Helander, OB Odense - 11/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. OB är tabellnia.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 18/1

Premier League är inne i sitt intensive julschema, men Victor Nilsson Lindelöf fanns inte med när Manchester United gick på pumpen och föll med 0-2 mot West Ham United. Mittbacken har opererats och förväntas vara borta från spel i flera veckor. Manchester United har alltjämt inte specificerat vad det är för skada som det rör sig om.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 19/4

21-åringen svarade för ett av Nottinghams mål i 2-3-förlusten mot Bournemouth. Han tilldelades betyget 7,5/10 av lokaltidningen Nottingham Post. Målet var Elangas fjärde under den första Premier League-säsongen sedan flytten från Manchester United, något som tangerar Manchester United-anfallarnas (däribland Marcus Rashford, Anthony Martial och Rasmus Højlund) sammanlagda målskörd under de inledande 18 omgångarna.

Emil Krafth, Newcastle United - 5/0

Trots den fina prestationen i mötet med Fulham blev högerbacken kvar på bänken i 90 minuter när Newcastle föll med 0-1 mot nykomlingen Luton.

Alexander Isak, Newcastle United - 18/9

Efter att ha fått knappt med speltid efter att inte ha känt sig helt återställd efter de tidigare ljumskproblemen fick anfallaren återigen inleda på bänken mot Luton. Denna gång tvingades dock stortalangen Lewis Miley att utgå i den första halvleken – vilket banade väg för Isak. 24-åringen snuvades dock hjälterollen efter att kvitteringen dömts bort på grund av en knapp offside.

Robin Olsen, Aston Villa - 5/2 nollor

Målvakten saknades i matchtruppen på grund av skada när Aston Villa räddade 1-1 mot Sheffield United på stopptid.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 18/4

23-åringen fick lämna planen mållös i 2-1-segern mot Everton efter sin uppvisning mot Nottingham i förra omgången. Kulusevski har dock imponerat under hösten och hyllas bland annat av de profilerade experterna Micah Richards och Gary Lineker.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 4/0

Mittbacken fanns inte med i matchtruppen när Burnley föll med 0-2 hemma mot Everton på grund av en skada. Tränaren Vincent Kompany menar dock att Ekdal närmar sig en comeback och att han kan finnas med i matchtruppen redan i annandagens möte med Liverpool.

Yasin Ayari, Coventry City (utlånad från Brighton) - 13/1

20-åringen blev återigen kvar på bänken när Coventry bortabesegrade Sunderland med 3-0. Enligt uppgifter från sajten Footballleagueworld har den uteblivna speltiden uppmärksammats i Brighton-led, vilket har fått igång spekulationer kring huruvida mittfältaren ska stanna kvar i Coventry under resten av lånetiden.

Ken Sema, Watford - 18/1

Spelade hela matchen när Watford vände underläge till en 2-1-seger i slutminuterna mot Blackburn. Efter 23 omgångar ligger Watford på sjunde plats, två poäng från en playoff-plats.

Viktor Johansson, Rotherham - 23/2 nollor

Tabelljumbon Rotherham ställdes mot serieledande Leicester i en match som resulterade i en 0-3-förlust. Trots tre insläppta mål får målvakten betyget 7/10 efter insatsen mot sin tidigare arbetsgivare.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 18/4 nollor

Får fortsatt förtroende och vaktade målet när Blackburn tappade ledningen mot Ken Semas Watford. Får betyget 6/10 av Lacashire Telegraph, där det var ömsom vin, ömsom vatten i omdömet för 24-åringen.

”Svarade för en fantastisk räddning i ett viktigt läge av matchen för att förneka Bayo. Borde ha gjort det bättre med sin boxning vid Watfords avgörande mål”, löd omdömet.

FINLAND

Gabriel Sandberg, FC KTP (utlånad från Venezia) - 31/0

Veikkausliiga är avslutad. KTP slutade sist i tabellen.

Filip Rogic, HJK Helsingfors - 11/0

Veikkausliiga är avslutad. HJK vann serien.

Kristopher Da Graca, HJK Helsingfors (utlånad från IK Sirius) - 8/0

Veikkausliiga är avslutad. HJK vann serien.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 14/0

Vänsterbacken fick agera högerback mot Strasbourg (2-1-förlust) i onsdags. Han spelade hela matchen. Lille ligger femma i ligan.

Oliver Zandén, Toulouse - 0/0

Vänsterbacken är fortsatt utanför A-lagstruppen till matcherna. Toulouse ligger på plats 16 (kval) i Ligue 1.

Sebastian Ring, Amiens - 8/0

Vänsterbacken satt på bänken under hela matchen mot Caen (0-0) förra tisdagen. Amiens ligger tolva i Ligue 2.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 3/0

Målvakten satt återigen på bänken mot Dunkerque (2-0-seger) förra tisdagen. Bordeaux ligger på plats 13 i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Torshavn - 23/1

B36 slutade fyra i ligan.

Emil Berger, HB Torshavn - 28/1

HB slutade trea i ligan och vann cupen.

Jonathan Johansson, KI Klaksvík - 19/8

Ligan är slut men KI och på torsdag avslutas Europa-säsongen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Var inte med i truppen mot Al Jazira (3-1-förlust) i lördags. Hatta ligger näst sist i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 8/0

Backen spelade hela matchen mot Glacis United (2-0-seger) i helgen. Laget ligger femma i ligan.

Jonathan Westerberg, Europa Point FC - 9/1

Spelade 78 minuter mot Glacis United.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 11/9

Offensive 19-åringen spelade hela matchen mot Glacis United och gjorde ett mål.

Johan Andersson, Europa Point FC - 11/2

Backen spelade hela matchen mot Glacis United och gjorde även sitt andra mål för säsongen.

Lukas Jonsson, Europa Point FC - 5/0

Var inte med i truppen mot Glacis United.

Filip Tronet, Europa Point FC - 0/0

Skrev precis på för klubben, efter att ha lämnat Västerås SK.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 25/3

Yttern spelade hela matchen mot Panserraikos (2-2) i torsdags. AEK Aten ligger fyra i ligan.

Eric Larsson, OFI Kreta - 15/0

Högerbacken startade mot Asteras Tripolis (2-0-förlust) i torsdags men blev utbytt i 59:e minuten. Kreta ligger nia i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 12/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Olympiakos (0-0) i torsdags. Atromitos ligger åtta i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 3/4

Forwarden har ett otroligt målsnitt den här säsongen. Han fick hoppa in i 62:a minuten mot Volos (3-0-seger) i onsdags och hann sedan göra två mål. Panathinaikos ligger tvåa i ligan.

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 14/0

Forwarden hoppade in i 90:e minuten mot Lamia (2-2) i onsdags. Aris ligger femma i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 13/1

Mittbacken startade mot AEK Aten (2-2) i torsdags men drog på sig ett rött kort i 64:e minuten. Panserraikos ligger elva i ligan.

Admir Bajrovic, Panserraikos - 8/0

Forwarden hoppade in i 81:a minuten mot AEK Aten.

IRAN

Nabil Bahoui, Persepolis - 10/1

Forwarden hoppade in mot Esteghlal Khuzestan (i 63:e minuten) förra tisdagen och räddade då en poäng (2-2) med sitt första mål för klubben. Bahoui startade sedan mot Shams Azar Qazvin (2-1-seger) på julafton. Persepolis ligger trea i ligan.

IRLAND

Kevin Custovic, Cork City - 24/1

Cork ramlade ur högstaligan efter kval.

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 7/0

St Patrick’s slutade trea i ligan och knep därmed en Europa-plats. Sjöberg har nyligen förlängt sitt kontrakt med klubben.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 27/2

Säsongen är slut. Vikingur vann både ligan och cupen.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0

Säsongen är slut.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 21/0

Högerbacken missade 4-0-segern mot Ashdod på grund av sitt brutna revben men var tillbaka i startelvan mot Hapoel Hadera (5-1-seger) på julafton. Sundgren spelade hela matchen. Maccabi Haifa ligger tvåa i ligan.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten var inte med i truppen till den gångna veckans matcher. Hapoel Be’er Sheva ligger sjua i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Hellas Verona - 9/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Cagliari (2-0-seger) i lördags. Verona har tagit klivet upp på säker mark och ligger nu på plats 16 i Serie A.

Jens Cajuste, Napoli - 20/0

Mittfältaren har haft en tung vecka. Först startade han i cupdebaclet mot Frosinone (4-0-förlust) och därefter blev det ett inhopp i 56:e minuten i 2-0-förlusten mot Roma i ligan. Napoli ligger sexa i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 6/0

Yttern är knäskadad. Bologna ligger fyra i Serie A.

Pontus Almqvist, Lecce – 13/2

Forwarden har skadebekymmer på nytt och missade även den gångna veckans match mot Inter (2-0-förlust). Lecce ligger på plats tolv i Serie A.

Zinedin Smajlovic, Lecce 0/0

Satt på bänken mot Inter men utan att få hoppa in.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 12/0

Albin Ekdal, Spezia - 10/0

Mittfältaren var inte med i truppen mot Cittadella (4-1-förlust) i lördags och enligt italienska medier är han nära att flytta till Djurgården. Spezia ligger på plats 19 (nedflyttning) i Serie B.

Amin Boudri, Venezia - 0/0

Inte med i truppen till den gångna veckans match. Venezia ligger tvåa i Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 32/0

Den kanadensiska ligan är färdigspelad och Forge blev mästare. 27-åringen sitter på ett utgående kontrakt.

KROATIEN

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 9/0

Det är uppehåll i kroatiska ligan.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Det är uppehåll i kroatiska ligan.

Robin Simovic, NK Rudes - 5/0

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 15/5

Skadad och missade onsdagens cupseger mot HHC i den andra omgången. Uppehåll råder i nederländska ligan.

Casper Widell, Excelsior - 18/1

Utbytt i den 71:a minuten i tisdagens 3-2-seger mot Spakenburg i nederländska cupen. Det råder uppehåll i ligaspelet.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 13/3

Hoppade in i den 71:a minuten mot Spakenberg i cupen.

Richie Omorowa, Excelsior - 10/1

Bänkad mot Spakenberg.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 18/3

Forwarden blev inbytt i paus och svarade för ett mål i Go Ahead Eagles cupkross mot De Treffers (7-1) i torsdags. I ligaspelet råder uppehåll.

Simon Olsson, Heerenveen - 18/1

Spelade 90 minuter i torsdagens cuputtåg mot Vitesse (1-0-förlust).

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 9/1

Hoppade in i 73:e minuten mot Vitesse.

Emil Hansson, Heracles - 17/4

Heracles har inte spelat något match den gångna veckan.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 13/2

Uppsatt på skadelistan och missade onsdagens cupförlust mot Feyenoord (2-1).

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

Skadad och missade torsdagens 1-0-seger mot Heerenveen i cupen.

NORGE

Leon Hien, Odd - 15/1

Norska ligan är färdigspelad. Odd slutade på tionde plats.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Ytterbacken, som drabbades av korsbandsskada hösten 2022, kom inte till spel i en enda match den här säsongen. RBK slutade på nionde plats i Eliteserien.

Adam Andersson, Rosenborg - 11/0

Norska ligan är färdigspelad. Enligt Nettavisen är Adam Anderssons framtid i klubben oviss, trots att han har kontrakt över nästa år. Sportchefen Mikael Dorsin uppges vilja dumpa ett par spelare.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 22/9

Norska ligan är färdigspelad. Enligt Nettavisen är Wiedesheim-Pauls framtid i klubben oviss, trots att han har kontrakt över nästa år. Sportchefen Mikael Dorsin uppges vilja dumpa ett par spelare. Forwarden har tidigare öppnat för att lämna och pekat ut Sverige som ett alternativ.

Filip Ottosson, Sandefjord - 31/2

Ottosson spelade samtliga minuter i ligan den här säsongen i ett Sandefjord som slutade på 13:e plats. Mittfältaren har öppnat för att återvända till Sverige. ”Jag har alltid drömt om att spela i allsvenskan”, sa han till Fotbollskanalen i början av december.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 30/6

Norska ligan är färdigspelad och Sandefjord slutade på 13:e plats.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 30/3

Norska ligan är färdigspelad och Sarpsborg slutade på åttonde plats.

Ramon Pascal Lundqvist, Sarpsborg - 34/7

Ramon Pascal Lundqvist sitter på ett utgående kontrakt och har kopplats samman med klubbar som AIK och Hammarby. Nyligen uppgav fotbolldirekt.se att han nobbat AIK. Sarpsborgs svenske sportchef Hampus Andersson har sagt att klubben gärna vill behålla den offensive pjäsen, men att bollen ligger i Pascal Lundqvists händer.

David Fällman, Ålesund - 23/0

Norska ligan är färdigspelad och Ålesund slutade sist. David Fällman aviserade tidigare i år att han skulle flytta tillbaka till Sverige när kontraktet löpte ut.

Marcus Sandberg, HamKam - 26/9

Norska ligan är färdigspelad och HamKam slutade på elfte plats i serien.

William Kurtovic, HamKam - 31/0

Norska ligan är färdigspelad och HamKam slutade på elfte plats i serien.

Isak Pettersson, Stabæk - 28/7

Norska ligan är färdigspelad och Stabæk blev degraderat. Pettersson sitter på utgående kontrakt och har bekräftat intresse, bland annat från allsvenskan och Halmstads BK.

Kevin Kabran, Stabæk - 20/3

Norska ligan är färdigspelad och Stabæk blev degraderat. Kabran sitter på ett utgående avtal och har öppnat för att återvända till Sverige. ”Just nu håller jag alla dörrar öppna så får vi se vad det blir”, sa han nyligen till Fotbollskanalen.

Oscar Krusnell, Haugesund - 30/1

Norska ligan är färdigspelad och Haugesund höll sig med nöd och näppe kvar i Eliteserien.

Moonga Simba, Brann - 8/0

Norska ligan är färdigspelad och Brann slutade tvåa.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/6

Det är uppehåll i polska ligan. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 21/2

Det är uppehåll i polska ligan. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Det är uppehåll i polska ligan. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Elias Andersson, Lech Poznan - 18/0

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 24/1

Det är uppehåll i polska ligan. Pogon Szczecin är sexa i Ekstraklasa. Enligt Expressen har Wahlqvist Egnell nyligen nobbat eventuella flyttar till tyska Darmstadt och franska Clermont.

Gustav Berggren, Rakow - 30/0

Det är uppehåll i polska ligan. Rakow är fyra i Ekstraklasa.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 13/0

Utanför truppen i fredagens 3-1-seger mot Nacional i ligacupen.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 20/17

Bänkad i lördagens 2-1-seger mot Tondela i ligacupen. Forwarden kopplas ihop med en flytt från Sporting och enligt The Evening Standard har Chelsea tagit kontakt med Lissabon-klubben. O Jogo har i sin tur uppgett att tränaren Ruben Amorim fått garantier av Sportings klubbledning att svensken inte säljs redan i januari.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 18/3

Forwarden spelade hela fredagsmatchen mot Al-Nassr, som slutade i 3-1-förlust. Al-Ettifaq är nia i saudiska ligan.

Jacob Rinne, Al-Fateh – 20/0

Spelade i vanlig ordning från start, den här gången i 3-1-segern mot Al-Taawon i lördags. Al-Fateh är sjua i saudiska ligan.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 17/1

Det är uppehåll i schweiziska ligan. Young Boys toppar tabellen.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 16/0

Det är uppehåll i schweiziska ligan. Lausanne-Sport är tabelltia.

Nikolaj Möller, St. Gallen – 15/1

Det är uppehåll i schweiziska ligan. St. Gallen är tabelltvåa.

SKOTTLAND



Gustaf Lagerbielke, Celtic - 8/1

Efter gott om speltid i början av säsongen har Lagerbielke under de senaste månaderna varit fast i tränaren Brendan Rodgers frysbox. I förra veckan var han åter utanför truppen för tolfte ligamatchen i följd, då det blev seger med 2-0 mot Livingston på hemmaplan i ligaspelet. Celtic toppar ligan.



Enligt journalisten Mark Guidi tycker helt enkelt inte Celtic att Lagerbielke är tillräckligt bra: ”Några av spelarna som inte får en enda match är inte tillräckligt bra. Jag tror att vi alla kan säga sex-sju spelare som Celtic skulle kunna göra sig av med, som förmodligen kostar cirka 100 000 pund (över en miljon kronor) i veckan. Det känns inne på Celtic Park, bland människorna som betyder något och kan deras fotboll, att Lagerbielke inte klarar av det. De kommer förmodligen att leta efter erbjudanden till honom nästa månad”.

Tidigare i december uppgav samtidigt Daily Record att Celtic är redo att sälja Lagerbielke i januari, och kommer att lyssna på eventuella bud. Brendan Rodgers sa i sin tur nyligen följande om svenskens framtid, enligt Football Scotland: ”Vi får se (vad som händer). ’Gus’ kom in och gjorde det avgörande målet (mot Feyenoord i Champions League). Vad som händer i januari löser sig nog själv”.

Nyligen gästade även Lagerbielke Fotbollskanalens podcast ”Lundh”, och pratade bland annat om hur det är att vara satt åt sidan i Skottland.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 20/0

Watson spelade inte i förra veckan, då den slovenska ligan har gått på vinteruppehåll. Maribor är på fjärde plats i ligaspelet. I förra veckan uttalade sig samtidigt Maribors sportchef Marko Šuler om att han hoppas på en förlängning med Watson, vars avtal går ut efter säsongen: ”Max funderar på att flytta utomlands, men jag tror att vi är ganska nära och skulle kunna komma överens om en förlängning”.

Mirza Hasanbegovic, NK Domzale - 6/0

Hasanbegovic spelade inte i förra veckan, då den slovenska ligan har gått på vinteruppehåll. Domzale är på sjunde plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 8/1

Swedberg blev i förra veckan, för fjärde ligamatchen i följd, kvar på bänken i 3-2-förlusten mot Villarreal borta i La Liga. Celta är på 18:e-plats i ligan. Nyligen uppgav El Desmarque att Celta Vigo överväger att låna ut Swedberg resten av säsongen. Anledningen uppges vara att talangen ska få regelbunden speltid.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 18/1

Mittbacken gjorde i förra veckan 45 minuter i 3-2-förlusten mot Villarreal borta i ligan. Samtidigt åkte han på en skada. Celta Vigo är på 18:e-plats i La Liga.

Isak Jansson, FC Cartagena – 19/1

Jansson stod i förra veckan för 80 minuter i 3-0-förlusten mot Huesca borta i andraligan. Cartagena är jumbo i andradivisionen.

Laorent Shabani, FC Andorra (utlånad från IFK Norrköping) - 4/0

Shabani var i förra veckan utanför truppen, för tredje ligamatchen i följd, i 2-0-förlusten mot Racing borta i andraligan. Senast han spelade i en ligamatch var i början av oktober. I förra veckan rapporterade samtidigt Mundo Deportivo att Shabani skulle kunna lämna i vinter. Låneavtalet med IFK Norrköping är i grunden fram till nästa sommar, samtidigt som han har kontrakt med Peking över 2025. Andorra, som ägs av Barcelona-legendaren Gerard Pique, är på 18:e-plats i andradivisionen.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 14/0

Säsongen är över. Jeju United slutade på tredje plats i nedflyttningsserien i ligaspelet.

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 13/0

Säsongen är över, och Ulsan Hyundai blev ligamästare i Sydkorea. I februari väntar åttondelsfinal i asiatiska Champions League.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai – 34/9

Säsongen är över, och Ulsan Hyundai blev ligamästare i Sydkorea. I februari väntar åttondelsfinal i asiatiska Champions League.

THAILAND

Sean Sabetkar, PT Prachuap FC - 8/0

Sabetkar gjorde i förra veckan 90 minuter i 2-1-segern mot Ratchaburi hemma i tredje rundan i thailändska FA-cupen, och var utanför truppen mot Chiangrai United (1-1) borta i ligan. PT Prachuap FC är jumbo i den thailändska ligan.

William Weidersjö, Uthai Thani (Utlånad från Port FC) - 0/0

Weidersjö gick nyligen på lån från Port till Mikael Stahres Uthai Thani, men har sedan dess inte kommit till spel. Uthai Thani är på elfte plats i ligan.

Anthonio Sanjairag, Uthai Thani - 0/0

Sanjairag har varit utanför lagets matchtrupper under säsongen. Uthai Thani är på elfte plats i ligan.

Niran Hansson, Buriram United - 0/0

Hansson har varit utanför lagets matchtrupper under säsongen. Buriram United är på fjärde plats i ligan.



TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 17/3

Svensken stod i förra veckan för 21 minuter mot Kasimpasa (0-0) hemma, och 45 minuter i 2-1-förlusten mot Adana Demirspor borta i Süper Lig. Antalyaspor är på åttonde plats i ligan. Larsson var tidigare i år gäst i podcasten Lundh.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 17/1

Mittfältaren stod under den gångna veckan för 90 minuter i 1-0-förlusten mot Galatasaray borta, samt 82 minuter i 0-3-förlusten mot Gaziantep hemma i Süper Lig. Karagümrük är på 16:e-plats i ligan.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 18/6

Den tidigare Malmö FF-forwarden stod i förra veckan för 90 minuter mot Ankaragücü (0-0) borta, samt 45 minuter i 1-2-förlusten mot Besiktas hemma i Süper Lig. Hatayspor är på 13:e-plats i ligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig – 22/4

Forsberg stod i förra veckan för sin sista match med Leipzig, då han i vinter flyttar till New York Red Bulls i MLS. Då blev det 63 minuter med kaptensbindeln runt ena armen mot Werder Bremen (1-1) borta i Bundesliga. Efter sista matchen sa han följande, enligt Leipziger Volkszeitung: ”Jag är lite arg, jag ville vinna i dag. Vi hade spelet under kontroll, men Bremen bytte bra. Det var svårt att spela här, de gjorde det bra. Vi saknade lite slutgiltig beslutsamhet. I slutändan blev det 1-1, och vi har 33 poäng efter 16 matcher under första halvan av säsongen - det är ganska bra. Jag tänkte inte alls på att säga hejdå, jag ville bara verkligen vinna den här matchen och gå in i vinteruppehållet med en vinst”. Leipzig är fyra i ligan.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 18/1

Svanberg bjöd i förra veckan på 72 minuter i 1-2-förlusten mot Bayern München hemma i Bundesliga. Wolfsburg är på tionde plats i ligan.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 8/0

Sarr var i förra veckan utanför truppen, på grund av knäproblem, i 1-2-förlusten mot Bayern München hemma i Bundesliga. Senast han spelade var den 21 oktober i ligan. Enligt Foot Mercato vill Wolfsburg bryta låneavtalet i förtid. I grunden är lånet fram till nästa sommar, samtidigt som den tyska klubben har en köpoption. Med Lyon har han kontrakt till sommaren 2027. Wolfsburg är på tionde plats i Bundesliga.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 7/0

Mittbacken blev under den gångna veckan noterad för 75 minuter mot Hoffenheim (3-3) borta i Bundesliga. Darmstadt är jumbo i högstaligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 10/1

20-åringen var i förra veckan, på grund av skada, utanför truppen mot Hoffenheim (3-3) borta i Bundesliga. Darmstadt är jumbo i högstaligan.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 23/2

19-åringen stod i förra veckan för 30 minuter i 2-1-segern mot Borussia Mönchengladbach hemma i Bundesliga. Frankfurt är på sjätte plats i ligaspelet.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 19/7

Hrgota, som är kapten i Fürth, spelade inte i förra veckan, då det är vinteruppehåll i 2. Bundesliga. Greuther Fürth är på femte plats i andradivisionen.

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, tillhör Fürths reservlag, men spelade inte i förra veckan, då det är vinteruppehåll i Tyskland. Greuther Fürth är på femte plats i 2. Bundesliga.



Andreas Linde

, Greuther Fürth - 2/0

Målvakten, som den här säsongen agerar reserv, spelade inte i förra veckan, då det är vinteruppehåll i 2. Bundesliga. Senast han spelade var den 31 oktober i tyska cupen. Greuther Fürth är på femte plats i andradivisionen.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 9/0

Hussein spelade inte i förra veckan, då 2. Bundesliga har tagit vinteruppehåll. Hertha är på sjunde plats i andradivisionen.

Eric Smith, St. Pauli - 18/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren kom inte till spel i förra veckan, då 2. Bundesliga har tagit vinteruppehåll. St. Pauli är på andra plats i andraligan. Enligt journalisten Dominik Schneider, som jobbar för FussballTransfers, är Stuttgart intresserat av Smith, och överväger att lägga ett bud i januari. Enligt journalisten finns det även fler intressenter för svensken.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 17/0

2. Bundesliga har tagit uppehåll. Hansa Rostock är på 16:e-plats i andradivisionen.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 18/1

2. Bundesliga har tagit uppehåll. Hansa Rostock är på 16:e-plats i andradivisionen.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

2. Bundesliga har tagit vinteruppehåll. Holstein Kiel toppar den tyska andradivisionen.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 4/0

Vinteruppehåll råder i 2. Bundesliga. Hannover är på åttonde plats i andraligan.

Marko Johansson, Hamburg - 0/0

Johansson var under hösten i år på lån hos Halmstads BK med spel i allsvenskan, men efter säsongens slut bekräftade HBK att keepern lämnar. Han har kontrakt med HSV till sommaren 2025. Nyligen uppgav samtidigt den tyska tidningen Bild att HSV har fattat ett beslut om att göra sig av med Johansson. Den tyska klubben rapporteras inte vilja ha tillbaka målvakten, utan sägs helst se att parterna går skilda vägar framöver. HSV är på tredje plats i 2. Bundesliga.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 19/1

Vinteruppehåll råder i Ungern. Puskás Akadémia är på fjärde plats i ligaspelet.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 43/0

Janssons säsong är över efter uttåg i MLS-kvartsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 9/0

Nilssons säsong är över efter uttåg i MLS-åttondelsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Rasmus Alm, St. Louis City - 23/3

Alms säsong är över efter uttåg i MLS-åttondelsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Christopher McVey, Inter Miami - 23/0

McVeys säsong är över. Inter Miami slutade som nästjumbo i östra divisionen, och missade därmed slutspel i MLS. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Mikael Marqués, Minnesota United - 1/0

Marqués säsong är över. Minnesota slutade på elfte plats i västra divisionen, och missade därmed slutspel i MLS. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.