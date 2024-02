SVENSKKOLLEN: Spelet bakom Lagerbielkes spruckna flytt

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 18/8

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 26/4

29-åringen spelade 90 minuter och bar lagkaptensbindeln i båda matcherna mot Anderlecht (2-2) och Eupen (1-0). Mechelen är tabellåtta.

Gustaf Nilsson, Union SG - 27/10

Anfallaren noterades för ett mål och en assist innan han byttes ut i minut 67 i 3-2-segern mot RWD Molenbeek. Därefter spelade han 79 minuter och blev varnad i 1-0-vinsten över Genk. Tidningen Het Belang van Limburg skriver om en "stor Nilsson-show" i derbyt mot RWDM och menar att 26-åringen "mer och mer blivit en best i anfallet". 26-åringen uppvaktades under januarifönstret av toppkonkurrenten Gent men ville vara kvar i Union fram till sommaren.

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1

Reservmålvakten satt på bänken i förra veckans matcher. Union SG leder Jupiler Pro League med tio poängs marginal.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 14/0

29-åringen missade förra veckans matcher med en muskelskada. Anderlecht är tabelltvåa.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 11/1

Yttern gjorde två kortare inhopp i segermatcherna mot Standard Liege (1-0) och Club Brügge (2-1). I den senare matchen var det 21-åringen som satte segermålet på frispark i slutminuten. Det var 21-åringens första mål för klubben, efter en skadefrånvaro på flera månader. Royal Antwerp är tabellfyra.

Momodou Sonko, KAA Gent - 1/0

19-åringen debuterade för sin nya klubb med en inhopp på cirka 30 minuter i 1-4-förlusten mot Sint-Truiden. Yttern blev sedan kvar på bänken när tabellfemman förlorade mot Anderlecht med 0-1.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 29/0

Mittbacken byttes ut i halvtid när Othellos Athienou besegrades med 4-0.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 31/7

25-åringen fick 90 minuter och spelade fram till ett av målen senast. Aris är tabelltvåa i cypriotiska ligan.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 11/5

Anfallaren bytte av Brorsson i halvtid och nätade för tredje matchen i rad. Sawo gjorde inte mindre än tre mål och en assist under andra halvlek, varav ett kom på straff.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern rehabiliterar en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 20/8

28-åringen spelade 90 minuter när hans lag kryssade mot Apollon Limassol (1-1) och Anorthosis Famagusta (2-2). Pafos är tabellfyra.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 16/1

Mittfältaren har efter en tuff höst på Cypern fått tre raka starter hos tabellfemman. 29-åringen gav Omonia ledningen mot AEK Larnaca (1-2) innan hans lag slog Apollon Limassol med 2-1.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 18/3 nollor

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är på tionde plats av tolv lag.

Hugo Andersson, Randers FC - 9/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är tabelltia.

John Björkengren, Randers FC - 15/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är tabelltia.

Noah Shamoun, Randers FC - 0/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Randers är tabelltia.

Den 21-årige yttern lämnade Kalmar FF efter förra säsongen. Nu har Shamoun skrivit ett kontrakt på 3,5 år med Randers.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 29/10

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Köpenhamns nästkommande tävlingsmatch är åttondelsfinalen i Champions League mot Manchester City den 13:e februari.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 26/4

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Köpenhamns nästkommande tävlingsmatch är åttondelsfinalen i Champions League mot Manchester City den 13:e februari.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 28/5

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Köpenhamns nästkommande tävlingsmatch är åttondelsfinalen i Champions League mot Manchester City den 13:e februari.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 2/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Midtjylland leder tabellen efter 17 omgångar.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Midtjylland leder tabellen.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 23/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Midtjylland leder tabellen.

Eric Kahl, AGF Århus - 23/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. AGF Århus ligger fyra i tabellen.

Felix Beijmo, AGF Århus - 23/3

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. AGF Århus ligger fyra i tabellen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 30/2

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. FC Nordsjælland ligger femma i tabellen.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 26/9

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. FC Nordsjælland ligger femma i tabellen. Anfallaren skadade knät allvarligt i en träningsmatch mot Los Angeles FC, och blir borta i flera månader.

Rami Al-Hajj, OB Odense - 19/3

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. OB är tabellnia.

Johannes Selvén, OB Odense - 10/1

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. OB är tabellnia.

Filip Helander, OB Odense - 11/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. OB är tabellnia.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 0/0

Superligaen har vinteruppehåll och återstartar i mitten av februari. Silkeborg är tabellsexa.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 19/1

Efter att ha missat två månaders spel med en ljumskskada var mittbacken tillbaka mot West Ham, där han hoppade in under slutminuterna. Man United är tabellsexa efter 3-0-segern.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 23/8

21-åringen var tillbaka efter en lättare skada och spelade en dryg kvart i 1-2-förlusten mot Arsenal. Därefter fick yttern 78 minuter på planen mot Bournemouth. Tidningen Nottingham Post gav Elanga betyget 6/10 respektive 6,5. Forest är på 16:e plats i tabellen med två poäng ner till nedflyttningsstrecket.

Emil Krafth, Newcastle United - 8/0

Försvararen hoppade in i slutminuterna i 3-1-segern över Aston Villa, men fick ingen speltid i 4-4-matchen mot Luton. Newcastle är nia i tabellen. ​

Alexander Isak, Newcastle United - 25/14

24-åringen utgick från matchen mot Villa strax innan halvtid med ljumskproblem, som gjorde att han missade mötet med Luton. Anfallaren fick betyget 6/10 i tidningen The Chronicle. Isak beräknas vara borta i några veckor, enligt managern Eddie Howe.

Robin Olsen, Aston Villa - 5/2 nollor

Målvakten satt på bänken mot Newcastle och i 5-0-vinsten över Sheffield United. Villa är tabellfyra.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 24/5

23-åringen spelade hela matchen mot Brentford (3-2), där han drog på sig en varning. Sedan hoppade han in i den 64:e minuten i 2-2-mötet med Everton. Tidningen Evening Standard gav yttern betyget 5/10 respektive en sexa. Spurs är femma i tabellen.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 7/0

Mittbacken spelade 86 minuter och varnades i 1-3-förlusten mot Manchester City. Han blev sedan utbytt i halvtid när nästjumbon nådde 2-2 mot Fulham. Burnley har sju poäng upp till säker mark när 15 matcher återstår.

Ken Sema, Watford - 20/1

30-åringen spelade 17 respektive 30 minuter i matcherna mot Sheffield Wednesday (0-0) och Cardiff (0-1). Watford är elva i The Championship.

Viktor Johansson, Rotherham - 30/3 nollor

Vaktade målet i 0-2-förlusten mot Southampton. Tabelljumbon har hela tolv poäng till säker mark efter 29 spelade matcher,

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 23/4 nollor

Bänkades i 1-2-förlusten mot QPR. Rovers är på 18:e plats i tabellen, med fem poäng ner till just QPR under strecket.

Yasin Ayari, Blackburn Rovers (utlånad från Brighton) - 16/1

Mittfältaren hoppade in i den 67:e minuten senast och fick betyget 6/10 i tidningen Lancashire Telegraph.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 1/0

26-åringen spelade hela matchen när hans lag inledde Ligacupen med att förlora mot FC Lahtis med 1-2.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 2/1

Anfallaren öppnade målskyttet i 2-0-segern över FC Inter Turku. Han fick även en varning i ligacupmatchen.

KROATIEN

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 12/1

Startade, men byttes ut i paus när Istra föll med 0-3 mot serieledande Rijeka.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Inte med i matchtruppen när Gorica föll med 0-2 mot Dinamo Zagreb.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 19/5

Blev kvar på bänken i 90 minuter i toppmötet med Feyenoord som resulterade i en 0-1-förlust. AZ är tabellfyra efter 20 spelade matcher.

Casper Widell, Excelsior - 21/1

Spelade hela matchen men var olycklig när han styrde in det matchavgörande 1-2-målet i eget mål mot Almere City.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 18/3

Fick chansen från start och byttes sedan ut efter en dryg timmes spel. Excelsior parkerar på plats 14 i Eredivisie.

Richie Omorowa, Excelsior - 11/1

Efter att ha blivit kvar på bänken förra veckan fick anfallaren hoppa in under slutkvarten. Men bytet bar inte frukt och 19-åringen får vänta på säsongens andra mål.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 23/6

Fortsätter vara given I startelvan, men fick lämna mötet med Vitesse mållös och byttes ut efter 70 minuters spel. Matchen resulterade dock i en 2-0-seger för Go Ahead Eagles som är tabellsexa.

I en intervju med Fotbollskanalen berättade 28-åringen om hur den första tiden i Nederländerna har varit och hur formkurvan pekar uppåt.

- Första tiden var mer att komma in i ligan, vårt spelsystem och vad som krävs av mig för att leverera på topp. Efter årsskiftet har jag både kommit in bra i träning och i säsongen igen, så då kommer målen också. Ju mer man skapar och orkar, desto mer oreda brukar man göra, sa han då.

Simon Olsson, Heerenveen - 22/1

Mittfältaren startade och fick en dryg timme på plan i det svängiga 3-3-mötet med Fortuna Sittard.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 13/1

Följde upp en stark insats med att återigen få chansen från start. Svarade för framspelningen till Osame Sahraouis 1-0-mål och byttes sedan ut i mitten av den andra halvleken.

Emil Hansson, Heracles - 21/5

Efter en tyngre period fick Hansson en drömstart på matchen mot NEC Nijmegen när han assisterade till Heracles ledningsmål efter tre minuters spel. Glädjen blev dock kortvarig när NEC vände och vann med 3-1, samtidigt som Hansson byttes ut i paus.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 13/2

Är fortfarande inte återställd efter en skada och fanns inte med i matchtruppen när Utrecht besegrade Volendam med 4-2.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

Isak Alemayehu, Feyenoord (utlånad från Djurgården) – 0/0

Flyttade från Djurgården under vintern och tillhör initialt klubbens U21-lag, dit han är utlånad fram till sommaren.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 18/0

Vänsteryttern hoppade in i minut 74 mot Clermont (4-0-seger) i helgen. Lille ligger fyra i ligan.

Joel Asoro, Metz - 17/2

Forwarden hoppade in i 85:e minuten mot Lorient (2-1-förlust) i helgen. Laget ligger på plats 16 (kvalplats) i Ligue 1.

Sebastian Ring, Amiens - 13/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Paris FC (1-1) i helgen. Laget ligger femma i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 1/0

Forwarden satt på bänken mot Paris FC.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 9/1

Målvakten stod mellan stolparna mot Troyes (2-1-förlust) i helgen. Bordeaux ligger på plats 13 i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Torshavn - 0/0

Ligan startar i mars.

Emil Berger, HB Torshavn - 0/0

Ligan startar i mars.

Konrad Gustafsson, NSI Runavik - 0/0

Skrev precis på för klubben. Ligan startar i mars.

Jonathan Johansson, KI Klaksvík - 0/0

Ligan startar i mars..

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Hatta ligger näst sist i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 11/0

Backen spelade 77 minuter när laget åkte ut ur Rock cup mot Europa FC (3-0-förlust) och sedan hela ligamatchen mot Mons Calpe (1-1). Europa Point ligger femma i ligan.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 14/11

Den offensive talangen spelade samtliga minuter både mot Europa FC och Mons Calpe.

Johan Andersson, Europa Point FC - 12/3

Lukas Jonsson, Europa Point FC - 5/0

Fick ingen speltid i den gångna veckans två matcher.

Filip Tronet, Europa Point FC - 3/0

Spelade 77 minuter mot Europa FC och 84 minuter mot Mons Calpe.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 31/3

Yttern spelade hela matchen mot Asteras Tripolis (4-2-seger) i helgen och bidrog då med en assist. AEK Aten ligger tvåa i ligan.

Eric Larsson, OFI Kreta - 24/0

Högerbacken hoppade in i 77:e minuten mot Panetolikos (3-1-förlust) i cupen och spelade sedan 67 minuter i ligan mot Kifisia (2-1-förlust). Kreta ligger tia i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 18/0

Mittfältaren hoppade in i 86:e minuten i cupen mot Panathinaikos (2-0-förlust) och spelade sedan hela ligamatchen mot Paok (2-0-förlust) i helgen. Atromitos ligger nia i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 8/5

Forwarden startade och blev utbytt i 90:e minuten i cupen mot Atromitos (2-0-seger) och spelade sedan 80 minuter i ligamatchen mot Olympiakos (2-0-seger) i helgen. Då gjorde Jeremejeff ett mål. Panathinaikos ligger trea i ligan.

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 14/0

Var inte med i truppen till den gångna veckans två matcher. ”DMK” är nämligen aktuell för en flytt. Enligt Expressen visar IFK Göteborg intresse och NT har uppgett att IFK Norrköping vill ha honom.

Emil Bergström, Panserraikos - 20/1

Mittbacken satt på bänken i 5-0-förlusten mot Panathinaikos i cupen och därefter spelade han hela ligamatchen mot Aris (1-1) i helgen. Panserraikos ligger åtta i ligan.

IRAN

Nabil Bahoui, Persepolis - 10/1

Laget har inte spelat någon tävlingsmatch sedan senaste svenskkollen. Den senaste tiden har Bahoui ryktats vara aktuell för en flytt till en annan klubb.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 0/0

Fick ingen speltid i den gångna veckans matcher i Leinster Senior Cup.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 0/0

Ligacupen drar igång den här veckan. Vikingur förlorade finalen i Reykjavik cup.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0.

Ligacupen drar igång den här veckan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 28/0

Högerbacken spelade en av den gångna veckans matcher, seriefinalen mot Maccabi Tel Aviv (2-0-seger). Då fick han 90 minuter. Maccabi Haifa ligger tvåa i ligan.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten var inte med i truppen till den gångna veckans matcher. Hapoel Be’er Sheva ligger fyra i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 13/0

Mittbacken har skadat sig och missade 3-1-segern mot Lazio i helgen. Hien är snart tillbaka, enligt italienska medier. Atalanta ligger fyra i Serie A.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 19/1

Högerbacken spelade 64 minuter mot Lazio.

Jens Cajuste, Napoli - 25/0

Mittfältaren spelade 62 minuter mot Hellas Verona (2-1-seger) i helgen. Napoli ligger sjua i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 6/0

Yttern är tillbaka från skada och satt på bänken mot Sassuolo (4-2-seger) i helgen. Bologna ligger sexa i Serie A.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren skrev precis på för klubben.

Pontus Almqvist, Lecce - 18/2

Forwarden spelade hela matchen mot Fiorentina (3-2-seger) i fredags. Lecce ligger på plats 13 i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 0/0

Unge talangen skrev precis på för klubben.

Zinedin Smajlovic, Lecco (utlånad från Lecce) - 0/0

20-åringen har precis lånats ut till klubben och ännu inte gjort debut.

Riccardo Gagliolo, Ascoli - 1/0

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Norska ligan drar igång i april. Augustinsson, som anslöt till Rosenborg i början av 2021, har endast hunnit med 18 matcher under sina skadefyllda år i Norge. I en intervju med sajten rbkweb.no öppnar svensken nu upp om den korsbandsskada som han ådrog sig under sommaren 2022 och som även spolierade hela 2023 – trots att planen var att han skulle göra comeback under hösten.

- Det var tanken, men så fick jag en reaktion. Vi fick ta några steg tillbaka. Till slut blev det inte mycket kvar av säsongen, och vi tog ett beslut att jag skulle "parkera" säsongen. Det var bara några matcher kvar, och jag siktade snarare på att återvända till Gran Canaria i år, säger Augustinsson, som börjar se ljuset i tunneln:

- Status är bra. Jag är skadefri, och min kropp mår bra. Men jag har fortfarande lite av en egen plan som läkarteamet har lagt upp. Tanken är att jag ska vara ute på planen varje dag, men att jag inte ska vara med på hela passet varje gång nu i början av försäsongen.

Ytterligare ett glädjeämne för Augustinsson är den svenske tränaren Alfred Johanssons intåg i klubben.

- Både han och Jordi (assisterande tränare, Jordi González) har kommit in, och de första veckorna har varit jättebra. De är tydliga, noggranna, taktiskt skickliga och kommer med många nya idéer.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Filip Ottosson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 0/0

Annons Fotbollskanalen avslöjade nyligen att diskussioner kring en allsvensk återkomst förs mellan Sarpsborg och Brommapojkarna. I en intervju med Fotbollskanalen sa mittfältaren dock att hans ambition ”är att spela utomlands i några år till”. Norska ligan drar igång i april.

Aimar Sher, Sarpsborg – 0/0

Anslöt nyligen till klubben efter att ha varit utan klubb sedan uppbrottet från Spezia. I en intervju med Fotbollskanalen berättade mittfältaren nyligen om viljan att någon gång återvända till Hammarby och varför det inte blev en återkomst redan nu.

- Först och främst hörde de inte av sig. Och när Stefan (Billborn, nuvarande Sarpsborg-tränare och tidigare Hammarby-tränare) hörde av sig så visste jag att det här var en "perfect match". Stefan och Jocke (Joachim Björklund) känner mig sedan tidigare och de är båda fantastiska tränare. Det känns som att jag hittat hem lite igen. Det är skönt.

Marcus Sandberg, HamKam - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

William Kurtovic, HamKam - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Oscar Krusnell, Haugesund - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Moonga Simba, Brann - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/6

Det är uppehåll i polska ligan. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa. En stor snackis i Polen är den revbensskada som Ishak ådrog sig i träningsmatchen mot Shakhtar Donetsk och sajten gol24.pl uppger bland annat att anfallaren kommer att missa lördagens ligamöte med Zaglebie Lubin.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 21/2

Det är uppehåll i polska ligan. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Det är uppehåll i polska ligan. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Elias Andersson, Lech Poznan - 18/0

Det är uppehåll i polska ligan. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 24/1

Det är uppehåll i polska ligan. Pogon Szczecin är sexa i Ekstraklasa. Enligt Expressen har Wahlqvist Egnell nyligen nobbat potentiella flyttar till tyska Darmstadt och franska Clermont.

Gustav Berggren, Rakow - 30/0

Det är uppehåll i polska ligan. Rakow är fyra i Ekstraklasa.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 0/0

I samband med årsskiftet blev backen officiellt en Jagiellonia-spelare. 27-åringen har signerat ett avtal som sträcker sig över ett och ett halvt år, med en option för ytterligare en säsong.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 17/0

Spelade 86 minuter och låg bakom en rad farligheter i det oavgjorda mötet med Chaves. Blev sedan kvar på bänken i hela matchen mot Moreirense som Braga vann med 1-0. Braga är tabellfyra efter 20 omgångar.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 25/22

Titeljagande Sporting skulle gästat Famalicão i ligaspelet under lördagen, men matchen blev uppskjuten av säkerhetsskäl. Portugisiska Record rapporterar om att anhängare till de båda lagen drabbade samman utanför arenan inför matchen och att sex personer drabbades av fysiska skador.

Något nytt datum för matchen har ännu inte fastställts och Sporting, som nu har en hängmatch, ligger i nuläget tvåa i ligan, två poäng bakom Benfica.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 19/3

Den saudiska ligan har gått på uppehåll och återstartar efter Asiatiska mästerskapet i februari. Al-Ettifaq är tabellåtta.

Jacob Rinne, Al-Fateh – 21/1

Den saudiska ligan har gått på uppehåll och återstartar efter Asiatiska mästerskapet i februari. Al-Fateh är tabellsexa.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 20/1

Fortsätter att få stort förtroende hos ligaledaren och spelade 90 minuter i 1-0-segern mot Lausanne-Sport. Fick dessförinnan 25 minuter i 5-1-segern mot Yverdon Sport i ligaspelet. Young Boys leder liga, sex poäng före Servette.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 19/0

Är gjuten på det centrala mittfältet och spelade 90 minuter i matcherna mot Zürich (2-2) och Young Boys (0-1-förlust).

Nikolaj Möller, St. Gallen – 17/1

Startade och fick en halvlek 0-2-förlusten mot Servette. Hoppade därefter in i slutminuterna när St. Gallen föll mot Luzern.



Jesper Löfgren, FC Luzern – 3/0

Har fått en fin start på sin tid i Luzern och spelade hela matcherna mot Stade Lausanne-Ouchy och St. Gallen, där det dessutom blev två segrar och två hållna nollar för den schweiziska ligafyran.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 9/1

Lagerbielke var i förra veckan utanför matchtruppen mot Aberdeen (1-1) borta i ligan. Efter gott om speltid under säsongsinledningen har mittbacken under de senaste månaderna varit fast i tränaren Brendan Rodgers frysbox. Celtic toppar samtidigt den skotska ligan.

Lagerbielke ryktades bort under hela januari-fönstret, och främst till Serie A-klubben Lecce för ett lån, men i slutändan blev det inte en övergång. Inför deadline day uttryckte han, enligt Tuttomercatoweb, en vilja om att flytta till Italien: ”Jag vill dit, jag vill spela och göra skillnad. Det är alla spelares dröm att spela i de stora ligorna, och jag har som back drömt om Serie A sedan jag var liten. Många skandinaver har spelat i Lecce och det kan vara en fördel när man ska smälta in”. Enligt flera skotska medier ville Celtic i slutändan inte släppa Lagerbielke med anledning av en skada på mittbacken Cameron Carter-Vickers. Lagerbielke har kontrakt med den skotska klubben till sommaren 2028.

Brendan Rodgers uttalade sig även, efter att transferfönstret stängt, om Lagerbielkes situation, och sa följande enligt BBC: ”Vi hade intresse för Gustaf under några veckor, och jag var glad över att han skulle få gå, men bara efter att allt här var omhändertaget. ’Cam’ (Cameron Carter-Vickers), Maik (Nawrocki) och Stephen Walsh har varit skadade under betydande perioder. Det sista jag ville var att skicka iväg en kille, utan att veta om de var i form. ’Cam’ åkte sedan på en skada, och därmed kunde jag inte låta honom gå. Jag måste ta hand om truppen för andra halvan av säsongen. Det är tufft för Gustaf, då han vill spela, men jag måste ta hand om truppen”.

Lecce-direktören Pantaleo Corvino uttalade sig samtidigt också i måndags om Lagerbielke, och sa följande enligt den italienske journalisten Gianluca Di Marzio: ”Vi uppskattade hans önskan om att komma till Lecce. I somras var vi intresserade, men vi kunde inte hålla jämna steg med orimliga förfrågningar, så han gick till Celtic för 4,5 miljoner euro (51 miljoner kronor) och 800 000 euro (nio miljoner kronor) i lön”. Corvino fortsatte: Vi hade (Marin) Pongracic och (Federico) Baschirotto. När han inte kände sig tillfreds bad han och hans agent om att komma till Lecce. Det var hans begäran, men vi hade redan i början av januari utvärderat Pongracic, Baschirotto, (Ahmed) Touba och (Sebastian) Esposito som lämpliga”.

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 4/1

Mbunga Kimpioka stod i helgen för ett vackert mål mot Ross County och blev hjälte till seger med 1-0 på bortaplan i ligaspelet. Totalt sett gjorde han 59 minuter på planen. Enligt BBC var svensken även matchen spelare, och efteråt sa tränaren Craig Levein följande: ”’Benji’ visade magi med ett underbart mål, och jag är glad över det. Alla vet att han har snabbhet, och han har förbättrat sina avslut på träning. Han är inte i matchform än, men jag är så glad för hans skull”. St. Johnstone är på nionde plats i högstaligan.

SLOVAKIEN

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 0/0

Burke blev i förra veckan kvar på bänken i 3-2-segern mot Kosice på bortaplan i åttondelsfinal i slovakiska cupen. Trnava är på tredje plats i ligan.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 20/0

Watson spelade i förra veckans träningsmöte med Tuzla City (0-0). I träningsmötet med Surkhon (3-0-seger) kom han inte till spel. Den slovenska ligan har just nu vinteruppehåll, och Maribor är på fjärde plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 13/2

Swedberg var i förra veckan utanför truppen i 3-0-segern mot Osasuna på bortaplan i La Liga. Anledningen var en skada, och enligt både Cadena SER och El Desmarque kommer spelaren att vara borta från spel i ”ett par veckor”. Celta Vigo är på 16:e-plats i ligan.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 21/1

Starfelt blev i helgen kvar på bänken i 3-0-segern mot Osasuna borta i La Liga. Celta Vigo är på 16:e-plats i ligan.

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 13/0

Ligasäsongen är över, och Ulsan Hyundai blev ligamästare i Sydkorea. I februari väntar åttondelsfinal mot japanska Ventforet Kofu i asiatiska Champions League.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai – 34/9

Ligasäsongen är över, och Ulsan Hyundai blev ligamästare i Sydkorea. I februari väntar åttondelsfinal mot japanska Ventforet Kofu i asiatiska Champions League.

THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani (Utlånad från Port FC) - 0/0

Uthai Thani spelade inte under den gångna veckan och är på elfte plats i ligan. Just nu är det uppehåll för Asiatiska mästerskapen.

Niran Hansson, Buriram United - 0/0

Hansson har varit utanför lagets matchtrupper under säsongen. Buriram United är på andra plats i ligan. Just nu är det uppehåll för Asiatiska mästerskapen.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 25/4

Larsson stod i förra veckan för 90 minuter i 0-2-förlusten mot Fenerbahce hemma i ligan. Antalyaspor är sjua i Süper Lig. Nyligen skrev Fotbollskanalen om Larssons tvist med kinesiska Dalian, som är i idrottsdomstolen Cas, där 30 miljoner kronor står på spel.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 23/4

Mittfältaren svarade i förra veckan för 57 minuter i 3-1-förlusten mot Hatayspor borta i Süper Lig. Karagümrük är på 17:e-plats i högstaligan.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 25/11

Den tidigare Malmö FF-forwarden stod i förra veckan för ett nytt mål i 3-1-segern mot Fatih Karagümrük hemma i Süper Lig. Hatayspor är på tolfte plats i ligan.

TYSKLAND

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 21/1

Svanberg gjorde i förra veckan 45 minuter, då han hoppade in, mot Hoffenheim (2-2) hemma i Bundesliga. Wolfsburg är elva i ligan.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 8/0

Sarr var i förra veckan utanför truppen mot Hoffenheim (2-2) hemma i Bundesliga. Under de senaste veckorna har han haft knäproblem, och senast han spelade i ligan var den 21 oktober 2023. Däremot rapporterade den tyska tidningen Kicker nyligen att forwarden inte är så långt från lagträning. I Bundesliga är Wolfsburg elva.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 27/2

Larsson stod i förra veckan för 69 minuter i 2-0-förlusten mot Köln på bortaplan i Bundesliga. Frankfurt är på sjätte plats i ligan. I förra veckan uppgav även tyska tidningen Sport Bild att Frankfurt värderar Larsson till 80 miljoner euro, motsvarande ungefär 912 miljoner kronor vid en försäljning, samt att Premier League-klubbarna Arsenal och Liverpool är två intressenter.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 7/0

Mittbacken var i förra veckan utanför truppen på grund av sjukdom, då det blev 0-2-förlust mot Bayer Leverkusen hemma i ligaspelet. Darmstadt är jumbo i Bundesliga.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 14/1

Forwarden svarade i förra veckan för 67 minuter i 0-2-förlusten mot Bayer Leverkusen hemma i högstaligan. Darmstadt är jumbo i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 22/8

Hrgota, som är kapten i Fürth, gjorde i förra veckan en assist och 90 minuter i 3-2-förlusten mot St. Pauli borta i 2. Bundesliga. Greuther Fürth är fyra i andradivisionen.

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, tillhör Fürths reservlag, men spelade inte i förra veckan i någon match. Fürth är på fjärde plats i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 11/0

23-åringen var i förra veckan utanför truppen i 1-3-förlusten mot Kaiserslautern hemma i kvartsfinal i tyska cupen, samt i 1-2-förlusten mot Hamburg hemma i 2. Bundesliga. Hertha är på elfte plats i andradivisionen.

Eric Smith, St. Pauli - 22/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren stod i förra veckan för 120 minuter när St. Pauli åkte ut mot Fortuna Düsseldorf på hemmaplan efter en straffrysare i kvartsfinal i tyska cupen. Smith satte sin straff, men trots det blev det ändå förlust. Vidare gjorde han 90 minuter i 3-2-segern mot Greuther Fürth hemma i andradivisionen. St. Pauli toppar 2. Bundesliga.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Ahlstrand lämnade nyligen Halmstads BK för St. Pauli, och väntar på att få göra debut. Han var inte med i lagets matchtrupp under den gångna veckan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 19/0

Ingelsson var i förra veckan utanför truppen i 2-1-förlusten mot Hannover borta i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 16:e-plats i andradivisionen.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 21/1

Fröling stod i förra veckan för 80 minuter i 2-1-förlusten mot Hannover borta i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 16:e-plats i andradivisionen.

Marko Johansson, Hansa Rostock (utlånad från Hamburg) - 0/0

Johansson gick i förra veckan på lån till Hansa Rostock med ett kontrakt över resten av säsongen. I förra veckan blev keepern kvar på bänken i 2-1-förlusten mot Hannover borta i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 16:e-plats i andradivisionen.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Johansson var i förra veckan utanför truppen mot Magdeburg (1-1) borta i 2. Bundesliga. Under den här säsongen har mittbacken haft skadeproblem, och senast han spelade var i början av november i fjol. Holstein Kiel är på tredje plats i andraligan.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 1/0

Bernhardsson var i förra veckan utanför truppen mot Magdeburg (1-1) på bortaplan i andradivisionen. Anledningen var sjukdom. Kiel är trea i 2. Bundesliga.

Sebastian Andersson, Nürnberg - 3/0

32-åringen stod i förra veckan för 90 minuter mot Osnabrück (2-2) hemma i 2. Bundesliga. Nürnberg är på tionde plats i ligaspelet.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 7/0

Oudenne har under den senaste tiden spelat till sig en ordinarie startplats i Hannover och stod i förra veckan för 68 minuter i 2-1-segern mot Hansa Rostock hemma i 2. Bundesliga. Hannover är på sjätte plats i andraligan. Inför den här säsongen anslöt svensk-tysken från VSG Altglienicke i tyska fjärdeligan, och i förra veckan beskrev den tyska tidningen Bild den offensive spelaren som ”överraskningen i Hannover”, då Oudenne enligt tidningen egentligen var tänkt att förstärka Hannovers U23-lag, men helt enkelt visat sig vara alldeles för bra reservlaget, vilket resulterat i speltid i 2. Bundesliga.

Enligt Bild har parterna nu inlett samtal om ett nytt kontrakt, då Hannover uppges vilja göra Oudenne till ett ”riktigt proffs”. När Oudenne kom till Hannover fick han, enligt Bild, ett kontrakt, som är typiskt för U23-spelare, med en månadslön som brukar ligga på runt 2500-5000 euro (28 497-56 995 kronor). Enligt Bild kan Oudenne nu få en fyra gånger så hög lön, samt en förlängning med åtminstone ett år till sommaren 2026. I fjol gjorde Oudenne en stor intervju med Fotbollskanalen om sin karriär och väg till Hannover.

Hampus Finndell, Eintracht Braunschweig (utlånad från Djurgårdens IF) - 0/0

Finndell gick i förra veckan på lån till andraligaklubben Eintracht Braunschweig till i sommar. Den tyska klubben har även en option om köp i överenskommelsen. Braunschweig är just nu nästjumbo i 2. Bundesliga.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 19/1

Levi var i förra veckan utanför truppen i 2-1-förlusten mot Paksi borta i ligan. Puskás Akadémia är på femte plats i ligaspelet.



USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls – 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan spelade Forsberg inte någon träningsmatch, men sa bland annat följande under en pressträff, som MLS lagt upp på ligans X-konto: ”Jag är väldigt, väldigt motiverad och hungrig på att vinna. Det var därför jag kom. Jag tror att vi kan uppnå fantastiska saker här. Så fort jag hörde om det här ville jag det här till 1000 procent. Jag har spelat under press under hela mitt liv, och jag älskar press. Jag är spänd, bekväm och övertygad om lagets kvalitet, samt om vad jag kommer ge till laget. Jag ska pusha de unga killarna och hjälpa dem, så jag har mycket press och ansvar på mina axlar, men jag älskar det och jag är här för det”.

Noah Eile, New York Red Bulls - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. Eile kom inte till spel i någon träningsmatch under den gångna veckan.

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan spelade han inte någon träningsmatch.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan spelade han inte i träningsmötet med Los Angeles Galaxy (2-1-seger).

Rasmus Alm, St. Louis City - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan spelade han inte i träningsmötet med Los Angeles Galaxy (2-1-seger).

Christopher McVey, DC United - 0/0

Säsongen har inte dragit igång än. I förra veckan lämnade han Inter Miami för ligakonkurrenten DC United i MLS.

Victor Eriksson, Minnesota United - 0/0

Mikael Marqués, Minnesota United - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan spelade han inte någon träningsmatch.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien (utlånad från Cartagena) - 20/1

Jansson gick under tisdagen på lån från spanska andraligalaget Cartagena till Rapid Wien, som är på sjätte plats i Österrikes högstaliga. Lånet är över den här säsongen.