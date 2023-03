SVENSKKOLLEN: Starfelt kan lämna Celtic: "Engelska klubbar tittar på honom"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Amor Layouni, Western Sydney Wanderers (utlånad från Vålerenga) - 3/1

30-åringen spelade 89 minuter i 2-0-segern över Central Coast Mariners. Högeryttern låg bakom tabelltvåans båda mål och fick en stående ovation när han byttes ut, skriver Port Lincoln Times.

- Vi har inte släppt loss honom riktigt än, det kommer ta honom lite tid att nå den nivån.

- Han har en x-faktor och han kommer att bli en mardröm för försvarare, säger tränaren Marko Rudan enligt Port Lincoln Times.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 13/3

Mittfältaren spelade fram till det enda målet mot Zulte Waregem när Mechelen tog sig till cupfinal med 3-1 sammanlagt. Det blev 90 minuter även i ligaspelet, då hans lag föll med 0-5 mot Royal Antwerp. Mechelen är på 13:e plats i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Union SG - 28/10

25-åringen kom in under den första förlängningskvarten i cupsemin mot Royal Antwerp. Anfallaren satte Unions första straff men laget förlorade straffläggningen och matchen med 3-5 sammanlagt. Sedan blev det 87 minuter på planen i 2-1-segern över Eupen. Union SG är tvåa i ligatabellen och har åtta poäng upp till Genk.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Målvakten satt på bänken i förra veckans matcher.

Henrik Bellman, RSC Anderlecht - 0/0

23-åringen spelade med reservlaget.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 25/1

Aris var spelledigt den gångna veckan.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 24/6

Aris var spelledigt den gångna veckan.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 10/2.

Högeryttern spelade hela kvartsfinalen i cupen mot Nea Salamis, som AEL vann med 2-1 sammanlagt. Han saknades sedan i ligaspelet mot Apollon Limassol (0-2).

Muamer Tankovic, Pafos FC - 25/7

27-åringen saknades i den andra cupkvartsfinalen mot Doxa Katokopias. Pafos tog sig vidare med 5-1 totalt.

Nikolaos Dosis, Olympiakos Nicosia - 17/0



Mittfältaren spelade slutkvarten mot Anorthosis Famagusta i cupen. Hans lag tog sig vidare till semifinal med 3-2 sammanlagt.

Abdul Khalili, Olympiakos Nicosia - 4/0

30-åringen byttes ut efter 82 minuter i cupmatchen och blev varnad dessförinnan.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 20 matcher/8 nollor

Stod i mål när Randers spelade 2-2 mot Viborg. Randers är femma i Superligatabellen.

Adam Andersson, Randers FC (utlånad från Rosenborg) - 20/2

Randers släppte in två tidiga mål och vänsterbacken blev utbytt i halvtid mot Viborg.

Hugo Andersson, Randers FC - 16/3

Mittbacken satt på bänken senast.

Carl Johansson, Randers FC - 3/1 (utlånad från IFK Göteborg)

28-åringen nickade in kvitteringsmålet när 20 minuter återstod. Mittbacken har en köpoption inskriven i lånet från IFK Göteborg, som går ut i sommar.

- Jag kan lätt se mig kvar i Randers, säger Johansson enligt Randers Amtsavis.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 4/0 nollor

Målvakten bänkades i cupen mot Vejle och i ligamötet med Odense.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 17/3

17-åringen spelade hela matchen mot Vejle (2-0) och kom in i den 64:e minuten mot Odense.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 29/10

Mittfältaren kom in i den 66:e minuten mot Vejle och gjorde 2-0-målet på tilläggstid i det första kvartsfinalmötet i cupen. Mot Odense blev 31-åringen kvar på bänken.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn (utlånad från Schalke 04) - 4/0

25-åringen fick sin första FCK-start och spelade 66 minuter i cupen. Mot Odense kom anfallaren in i minut 64 när FC Köpenhamn gick upp till andra plats i Superligaen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 24/0

Högerbacken missade matchen mot Ålborg med en lättare skada.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland (utlånad från Anderlecht) - 20/1

27-åringen spelade 90 minuter i en ytterst ovan roll som “falsk nia” senast.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) 5/0

Mittfältaren byttes ut efter en timme mot Ålborg. Midtjylland är sjua i tabellen.

Simon Hedlund, Brøndby - 21/4

29-åringen spelade 78 minuter när Köpenhamnslaget förlorade med 0-1 mot jumbon Lyngby. Anfallaren fick betyget 2/6 i tidningen Ekstra Bladet. Dessförinnan förlängde han sitt kontrakt med Brøndby, som nu sträcker sig till sommaren 2025.

Carl Björk, Brøndby - 1/0



Anfallaren satt på bänken mot Lyngby. Brøndby är åtta av tolv lag i Superligaen.

Eric Kahl, AGF Århus - 22/0

21-åringen hoppade in i den 73:e minuten i 2-0-segern över Horsens.

Kevin Yakob, AGF Århus - 15/3

Den offensive mittfältaren spelade hela matchen mot Horsens.

Felix Beijmo, AGF Århus (utlånad från Malmö FF) - 3/0

25-åringen varnades när han fick 90 minuter senast. AGF är fyra i tabellen.

Samuel Brolin, AC Horsens (utlånad från AIK) - 3/0

Målvakten stod i förlusten mot AGF. Horsens är tabelltia.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 20/1

21-åringen assisterade till ett av målen i cupvinsten mot Aarhus Fremad (3-0). Det blev 90 minuter på nytt i 1-2-förlusten mot Silkeborg, som var serieledarens första nederlag sedan mitten av september.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 18/5

Anfallaren spelade 72 minuter och noterades för en assist i cupkvartsfinalen innan han bänkades mot Silkeborg.

Ben Engdahl, FC Nordsjælland - 2/0

Högerbacken saknades i förra veckans trupper.

Marokhy Ndione, Viborg FF - 7/1

23-åringen missade den senaste matchen. Tabelltrean Viborg är tre poäng bakom FC Nordsjælland.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 20/0

28-åringen spelade en knapp timme i FA-cupsegern mot West Ham (3-1) och fick betyget 5/10 i tidningen Manchester Evening News. Han saknades i truppen mot Liverpool på grund av en lättare skada.

Anthony Elanga, Manchester United - 22/0

Yttern gavs ingen speltid i FA-cupåttondelen. Sedan hoppade 20-åringen i den 85:e minuten i 0-7-förlusten mot Liverpool. United är trea i Premier League.

Emil Krafth, Newcastle United - 2/0

Högerbacken rehabiliterar en korsbandsskada.

Alexander Isak, Newcastle United - 12/4

23-åringen hoppade in i den 63:e minuten mot Manchester City. Anfallaren gavs betyget 7/10 i tidningen The Chronicle efter 0-2-förlusten. Newcastle är sexa i en haltande tabell.

Pontus Jansson, Brentford - 6/0

Mittbacken var tillbaka i matchtruppen efter skada och satt på bänken i 3-2-vinsten mot Fulham. Hans lag är nia i Premier League.

Robin Olsen, Aston Villa - 5/1 nollor

Målvakten satt på bänken när Villa slog Crystal Palace med 1-0. Birminghamlaget är elva i tabellen.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) - 24/1

Spurs förlorade med 0-1 två gånger förra veckan. I FA-cupmötet med Sheffield United kom yttern in i minut 73 medan det blev 77 minuter och en varning mot Wolves. Tidningen Evening Standard gav honom 5/10 respektive en sexa i betyg. Tottenham är fyra i Premier League.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 0/0

Nyförvärvet missade matcherna mot Stoke (1-0) och West Ham (4-0) på grund av sjukdom.

Ken Sema, Watford - 30/4

29-åringen spelade hela det mållösa mötet med Preston. Hans lag är nia i The Championship och har fyra poäng till en playoff-plats.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 35/18

Anfallaren gjorde två mål och en assist i 4-0-segern över Huddersfield och kom med i omgångens lag för andra veckan i rad. Tidningen Coventry Telegraph gav honom betyget 9/10. Huddersfields manager Neil Warnock kallade 24-åringen för “bäst i serien” medan ITV-experten Sam Parkin menar att Gyökeres skulle gå rakt in i sex Premier League-lag för tillfället.

- Han är bättre än anfallarna i många av lagen i botten och mitten (av Premier League), säger Parkin enligt Coventry Telegraph.

City är åtta och har tre poäng upp till en playoff-plats.

Viktor Johansson, Rotherham - 36/10 nollor

Stod i mål när Rotherham slog QPR med 3-1. Hans lag är på 18:e plats och har åtta poäng ner till nedflyttningsstrecket.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 7/1

Mittbacken saknades när Burnley slog Fleetwood Town i FA-cupen (1-0) men spelade hela matchen i det mållösa ligamötet mot Blackpool. Tidningen Lancslive gav 24-åringen betyget 7/10. Burnley toppar The Championship 13 poäng före Sheffield United.

FINLAND

Adam Larsson, Ilves - 5/0

Den finländska ligan inleds i början av april.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 9/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Lens (1-1) i lördags. Det var Gudmundssons första start sedan 21 augusti. Lille ligger sexa i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 21/4

Mittfältaren hoppade in i 61:a minuten mot Ajaccio (1-0-seger) i helgen och blev stor matchhjälte på tilläggstid. Trots stort jubel på läktarna förblev Cajuste kylig i sitt firande. ”Det är typiskt honom. Det är ett sätt att visa utstrålning och likna sin svenska idol (Zlatan Ibrahimovic, L’Equipes anm) - och så var han kanske lite överraskad själv”, säger tränaren Will Still. Reims ligger åtta i Ligue 1.

Oliver Zandén, Toulouse - 6/0

Vänsterbacken är fortsatt i frysboxen. Var inte med i truppen till den gångna veckans två matcher. Toulouse ligger tolva i Ligue 1.

Amin Sarr, Lyon - 26/6

Forwarden spelade hela cupmatchen mot Grenoble (2-1-seger) förra tisdagen och sedan 73 minuter mot Lorient (0-0) i ligan i helgen. Lyon ligger tia i Ligue 1.

Anton Salétros, Caen - 6/1



Mittfältaren spelade 79 minuter mot Sochaux (0-0) i helgen. Caen ligger sexa i Ligue 2.

Sebastian Ring, Amiens - 19/0

Vänsterbacken hoppade in i paus mot Pau (1-0-seger) i helgen. Amiens ligger nia i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Torshavn - 1/0

Spelade hela ligapremiären mot Vikingur (3-0-seger).

Emil Berger, HB Torshavn - 1/0

Hoppade in i 86:e minuten i ligapremiären mot B68 (4-1-seger).

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 6/0

Spelade hela matchen mot Mons Calpe (4-1-förlust) i helgen. Europa Point ligger fortsatt sist i ligan.

Lenny Silwer Wright, Europa Point FC - 0/0

Målvakten var inte med i truppen mot Mons Calpe.



Kristoffer Krebs, Europa Point FC - 5/0

Forwarden hoppade in i paus mot Mons Calpe.



Hampus Orsing, Europa Point FC – 2/0

Var inte med i truppen mot Mons Calpe.

Oliver Johansson, Europa Point FC - 5/1

Var inte med i truppen mot Mons Calpe.



Modo Mbye, Europa Point FC - 5/0

Mittfältaren var avstängd mot Mons Calpe.

William Wallin, Europa Point FC - 6/0

Spelade hela matchen mot Mons Calpe.

Jonathan Westerberg, Europa Point FC - 6/0

Spelade hela matchen mot Mons Calpe.

Serge Ilondelo, Lynx FC - 1/0

Backen debuterade för Lynx mot Lincoln FC (4-0-förlust) i fredags. Ilondelo hoppade in i 69:e minuten. Laget ligger femma i ligan.

GREKLAND

Alexander Fransson, AEK Aten - 6/0

Mittfältaren hoppade in i 76:e minuten mot Kreta (3-0-seger) i helgen. AEK ligger tvåa i ligan.

Niclas Eliasson, AEK Aten - 18/0

Yttern hoppade in i 78:a minuten mot Kreta.

Eric Larsson, OFI Kreta - 24/1

Offensive högerbacken spelade 88 minuter mot AEK Aten (3-0-förlust) i helgen. Kreta ligger nia i ligan.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 23/0

Mittfältaren spelade 86 minuter mot Panathinaikos (2-0-förlust) i helgen. Panetolikos ligger åtta i ligan.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (utlånad från Djurgården) - 23/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Panathinaikos och drog på sig ett gult kort.

August Erlingmark, Atromitos - 20/1

Mittfältaren hoppade in i 67:e minuten i 1-1-mötet med Asteras Tripolis i lördags. Atromitos ligger sjua i ligan.

Alexander Jeremejeff, Levadiakos (utlånad från Panathinaikos) - 3/0

Forwarden tränade individuellt inför helgens 6-0-förlust mot Olympiakos och missade matchen. Levadiakos ligger sist i ligan.

Filip Sachpekidis, Levadiakos - 4/0

Hoppade in i 70:e minuten mot Olympiakos.

IRLAND

Johan Brannefalk, Sligo Rovers - 4/0

Backen spelade i 77 minuter mot Drogheda United (förlust med 1-0) i fredags och därefter 90 minuter mot St Patrick’s Athletic (2-1-seger) under måndagen. I den andra matchen bjöd Brannefalk på en assist. Sligo Rovers ligger fyra i ligan.

Lukas Browning Lagerfeldt, Sligo Rovers - 3/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot Drogheda United men missade matchen mot St Patrick’s Athletic på grund av skada.

Albin Winbo, Cork City - 3/0

Mittfältaren hoppade in i 59:e minuten och 93:e minuten mot UCD (4-0-seger) respektive Shamrock Rovers (4-4) under den gångna veckan. Cork ligger sexa i ligan.

Kevin Custovic, Cork City - 2/1

Satt på bänken mot UCD men hoppade in mot Shamrock Rovers i 38:e minuten och gjorde då sitt första mål för nya klubben.

Daniel Krezic, Cork City - 4/0

Startade i båda den gångna veckans matcher. Spelade 59 minuter mot UCD och 64 minuter mot Shamrock Rovers.

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 0/0

Skrev precis på för klubben. Satt på bänken mot Sligo Rovers (2-1-förlust). St Patrick’s Athletic ligger åtta i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 0/0

Ligaspelet börjar i april.

Pontus Lindgren, KR - 0/0

Ligaspelet börjar i april.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 26/1

Högerbacken spelade 75 minuter mot Hapoel Haifa (4-1-seger) under måndagen. Maccabi Haifa leder ligan.



Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten var inte med i truppen mot Hapoel Hadera (3-0-seger) i lördags. Hapoel Be’er Sheva ligger tvåa i ligan.

Albert Ejupi, Hapoel Hadera - 5/0

Mittfältaren spelade 57 minuter i 3-0-förlusten mot Hapoel Be’er Sheva. Hapoel Hadera ligger elva i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 2/0

Forwarden hoppade in i 66:e minuten mot Fiorentina (2-1-förlust) i helgen. Milan ligger femma i Serie A.

Isak Hien, Hellas Verona - 21/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Spezia (0-0) i helgen. Hellas Verona ligger på plats 18, tredje sist, i Serie A.

Albin Ekdal, Spezia - 19/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot Hellas Verona (0-0) i helgen. Spezia ligger på plats 17 i Serie A.

Emil Holm, Spezia - 22/1

Högerbacken är ljumskskadad.

Joel Voelkerling Persson, Lecce - 4/0

Den 19-årige forwarden missade helgens match mot Inter (2-0-förlust) på grund av muskelskada, enligt italienska medier. Lecce ligger på plats 15 i Serie A.

Benjamin Tahirovic, Roma - 7/0

Mittfältaren var inte med i truppen till matchen mot Juventus (1-0-seger) i helgen. Roma ligger fyra i Serie A.

Emmanuel Ekong, Perugia (utlånad från Empoli) - 4/0

Den 20-årige forwarden har missat de senaste matcherna på grund av skada. Perugia ligger på plats 15 i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 14/0

Högerbacken satt på bänken under hela matchen mot Cittadella (0-0) i onsdags och sedan hoppade han in i paus mot Cagliari (1-1) i helgen. Brescia, som inte vunnit sedan 27 november, har rasat i tabellen och ligger näst sist i Serie B.

John Björkengren, Brescia (utlånad från Lecce) - 8/0

Mittfältaren spelade 90 minuter både mot Cittadella och Cagliari.

Riccardo Gagliolo, Reggina - 24/2

Backen spelade hela matchen mot Parma (1-0-förlust) i helgen. Reggina ligger sexa i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone - 25/2

Mittfältaren hoppade in i 75:e minuten mot Spal (2-0-seger) och därefter spelade han 65 minuter mot Venezia (3-0-seger). Frosinone ligger etta i Serie B.

Nermin Karic, Benevento - 26/1

Mittfältaren spelade hela matchen både mot Südtirol (2-0-förlust) och Ternana (2-2) under den gångna veckan. Benevento ligger på plats 18 i Serie B (nedflyttning).

Johan Guadagno, Pisa - 0/0

Målvakten var inte med i truppen mot Palermo i helgen. Pisa ligger femma i Serie B.

JAPAN

David Moberg Karlsson, Urawa Reds - 3/0

Ytterforwarden spelade 67 minuter mot Cerezo Osaka (2-1-seger) i helgen. Urawa Reds ligger tolva i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 0/0

Ligaspelet börjar i april.

LETTLAND

Douglas Bergqvist, Auda - 0/0

Mittbacken skrev precis på för sin nya klubb.

NEDERLÄNDERNA

Paulos Abraham, Groningen - 9/0

Forwarden är knäskadad. Groningen förlorade med 1-0 mot Feyenoord i helgen och ligger näst sist i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 10/0

Mittfältaren klev av skadad i 35:e minuten mot Feyenoord.

Alex Mortensen, Groningen - 0/0

Skadad.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen - 13/0

Mittfältaren var inte med i truppen mot Feyenoord. Groningen har gett besked om att han inte har någon plats i A-truppen för tillfället.



Aimar Sher, Groningen (utlånad från Spezia) - 5/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Feyenoord.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 26/6

Rami Al Hajj, Heerenveen - 18/3

Mittfältaren spelade 86 minuter i cupen mot Feyenoord (1-0-förlust) i onsdags och sedan blev det ett inhopp i 73:e minuten mot Twente (3-3) i ligan i lördags. Då stod Al Hajj för en assist. Heerenveen ligger nia i Eredivisie.

Simon Olsson, Heerenveen - 26/0

Mittfältaren spelade 90 minuter både mot Feyenoord och Twente.

Alex Timossi Andersson, Heerenveen - 13/0

Forwarden satt på bänken både mot Feyenoord och Twente.

Hussein Ali, Heerenveen - 6/0

Backen satt på bänken under hela matchen mot Feyenoord men hoppade in i 73:e minuten mot Twente.

Jesper Karlsson, AZ - 23/7

Ytterforwarden spelade 85 minuter mot Vitesse i fredags och gjorde då matchens enda mål. AZ ligger trea i Eredivisie.

Mayckel Lahdo, AZ - 28/4

Hoppade in i 85:e minuten mot Vitesse.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 21/2

Ytterforwarden är skadad. Feyenoord leder Eredivisie.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Den norska ligan drar igång den 10 april. Nyförvärvet åkte nyligen på en skada och Varden uppgav den 19 februari att han kommer att bli borta ett par veckor.

Leopold Wahlstedt, Odd – 0/0 nollor

Norska ligan drar igång den 10 april. Januariturnémålvakten stannade kvar i Odd trots stort intresse, framför allt från Bodø/Glimt, och nu kan han till och med förlänga sitt avtal. För Telemarksavisa berättade Odd-sportchefen Morten Rønningen nyligen att han ska träffa Wahlstedt för att diskutera ett nytt kontrakt.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Vänsterbacken är korsbandsskadad och missade avslutningen av säsongen i fjol. Han kommer även missa en betydande del av det här året.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Norska ligan drar igång 10 april. Tränare Kjetil Rekdal hoppas att den förre Sirius-spelaren ska få bukt med de eviga skadebekymren den här säsongen. ”Han är frisk och ser spännande ut. Han har tränat bättre än i fjol”, sa Rekdal till TV 2 för någon vecka sedan. Fotbollskanalen kunde på tisdagen avslöja att Malmö FF har Vecchia på sin radar.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 0/0

Forwarden återvände nyligen till Trondheim-klubben efter att ha varit utlånad till Helsingborgs IF och Mjällby AIF under fjolåret. Enligt lokaltidningen Nidaros kan en ny utlåning bli aktuell. Men kanske blir han ändå kvar. Det är i alla fall vad han själv hoppas på. ”Jag har bevisat i träningsmatcherna att jag är tillräckligt bra så jag hoppas jag får fortsätta”, sa forwarden till HP för någon vecka sedan.

Danilo Al-Saed, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång 10 april.

Filip Ottosson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång 10 april.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan startar den 10 april.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 0/0

Norska ligan startar den 10 april.

Kevin Kabran, Viking - 0/0

Norska ligan startar den 10 april.

David Fällman, Ålesund - 0/0

Norska ligan startar den 10 april.

Marcus Sandberg, HamKam - 0/0

Norska ligan startar den 10 april.

William Kurtovic, HamKam - 0/0

Norska ligan startar den 10 april.

Isak Pettersson, Stabæk - 0/0

Norska ligan startar den 10 april. I dagarna förklarade målvakten sin flytt från Toulouse till Stabæk. "Jag kände att det var dags att lämna Toulouse, då jag behöver speltid. Sedan dök Stabæk upp och berättade om klubben, hur de såg på mig och hela situationen. Det lät väldigt lockande, och allting kändes bara rätt. Det var därmed ett ganska enkelt beslut", sa han till Fotbollskanalen.

Oscar Krusnell, Haugesund - 0/0

För en vecka sedan meddelade BP att man säljer ytterbacken Oscar Krusnell till Haugesund. Kontraktet sträcker sig över fyra år.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 35/19

Forwarden trummar på. I fredags slog han till med ett mål när Lech Poznan vann med 5-0 mot Lechia Gdansk. Lech Poznan ligger på tredje plats i Ekstraklasa och på torsdag ställs man mot Djurgården i Europa Conference League-åttondelsfinal.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 38/0

Mittfältaren startade, svarade för en assist och spelade 77 minuter i segern mot Lechia Gdansk. För Karlström väntar ett speciellt möte på torsdag då hans förra klubb Djurgården står för motståndet i Europa Conference League-åttondelsfinal.

Filip Dagerstål, Lech Poznan (utlånad från Khimki) - 22/0

Mittbacken spelade hela matchen i segern mot Lechia Gdansk. Eller var det verkligen han? Uppmärksamma Lech Poznan-fans noterade nämligen ett pinsamt tryckfel. I stället för ”Dagerstål” stod det ”Dågerstål” på ryggen.

Pontus Almqvist, Pogon Szczecin (utlånad från Rostov) - 22/3

Forwarden spelade 86 minuter i 2-0-förlusten mot Rakow i söndags. Pogon ligger på fjärde plats i Ekstraklasa.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 4/0

Ytterbacken spelade hela matchen mot Rakow i söndags.

Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 4/0

Backen, som fått sparsam speltid, var bänkad i 5-0-förlusten mot Lech Poznan. Lechia Gdansk ligger på 17:e plats (näst sist) i Ekstraklasa.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 13/1

Johansson dras med en mindre skada och saknades i cupkvartsfinaltruppen mot Lechia ZG (3-0-seger) förra tisdagen och i helgens 1-0-seger mot Gornik Zabrze. Legia Warszawa ligger på andra plats i ligan.

Gustav Berggren, Rakow - 18/0

Mittfältaren hoppade in i den 63:e minuten när Rakow besegrade Pogon Szczecin med 2-0 i söndags. Laget leder Ekstraklasa i överlägsen stil och har nio poäng ned till tvåan Legia Warszawa.

Emil Bergström, Górnik Zabrze - 16/1

Mittbacken spelade hela matchen mot Legia Warszawa i lördags. Gornik Zabrze föll med 1-0 och ligger nu precis ovanför nedflyttningsskiktet i Ekstraklasa.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 2/0

Mendes var bänkad i Bragas 2-0-seger mot Rio Ave i söndags. Laget ligger på tredje plats i ligan.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 15/7

Anfallaren spelade 90 minuter i fredagens 4-0-förlust mot Al-Sadd. Laget ligger sist i Q-League.

Nabil Bahoui, Qatar SC - 3/0

Bahoui hoppade in i halvtid när Qatar SC föll med 3-0 mot Al-Shamal i torsdags. Laget ligger på sjätte plats, precis i mitten, av Q-League.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 16/3

Målskytt. Forwarden slog till med Al-Ettifaqs första mål i 2-1-segern mot Al-Raed i fredags. Al-Ettiaq ligger på tionde plats i saudiska ligan.

Jacob Rinne, Al-Fateh - 16/6

Spelade hela matcherna mot Al-Tai (3-2-förlust i torsdags) och mot Al-Hilal (2-1-seger på måndagen). Al-Fateh ligger på sjätte plats i saudiska ligan.

Mohamed Youla, Al-Tai - 0/0

I vanlig ordning utanför truppen, den här gången i 3-2-segern mot Al-Fateh i torsdags.

Marcus Antonsson, Al-Adalah - 5/3

Antonsson spelade hela matchen när Al-Adalah vann med 2-1 mot Al-Shabab i lördags. Laget har svarat för en upphämtning i den saudiska ligan. Al-Adalah ligger alltjämt på en av nedflyttningsplatserna, men på samma poäng som Al-Khaleej på säker mark.

SCHWEIZ

Benjamin Mbunga Kimpioka, FC Luzern (utlånad från AIK) - 4/1

Forwarden hoppade in i den 89:e minuten när Luzern föll med 0-1 mot Basel i lördags. Luzern ligger på sjätte plats av totalt tio lag i schweiziska ligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 0/0

Mittbacken är långtidsskadad och har inte spelat en match hittills. Football Insider uppgav nyligen att Helander av allt att döma gjort sin sista match för den skotska storklubben. Malmö FF har bekräftat att man stämt av läget med Helander genom åren. Rangers är tvåa i skotska ligan.

Melker Hallberg, St. Johnstone - 29/3

Mittfältaren spelade 75 minuter när St. Johnstone föll med 3-0 mot Hearts i lördags. Laget ligger på åttonde plats i ligaspelet. Ligan består av tolv lag.

William Sandford, St. Johnstone - 2/0

Utanför truppen mot Hearts.

Carl Starfelt, Celtic - 23/2

Spelade i vanlig ordning 90 minuter, den här gången i 5-1-segern mot St Mirren. Laget leder den skotska ligan i överlägsen stil och har nio poäng ned till Rangers. Starfelt ryktas bort från Celtic och har bland annat kopplats ihop med en flytt till Premier League. Kanske röjde journalisten Hugh MacDonald svenskens framtid förra veckan. "Han kommer att lämna i sommar. Det är rätt läge att sälja, för jag vet att det finns engelska klubbar som tittar på honom", sa han nyligen till PLZ Soccer.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 20/2

Backen spelade 90 minuter i 2-1-förlusten mot Mura i söndags. Laget ligger på andra plats i slovenska ligan med 17 poäng upp till ledande Olimpija Ljublana.

William Milovanovic, FC Koper - 1/0

Bänkad i 0-0-mötet ned Domzale i lördags. Koper ligger på femte plats i slovenska ligan, som består av tio lag.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 5/0

19-åringen fick under måndagen hoppa in i den 93:e minuten mot Osasuna (0-0) på bortaplan i La Liga. Totalt sett blev det runt tre minuter på planen, och det var hans första match sedan i början av januari, samt första ligamatch sedan i början av november i fjol, då han kom till spel mot just Osasuna. Celta är på tolfte plats i ligan. Nyligen uttalade sig Celta-tränaren Carlos Carvalhal, enligt La Voz de Galicia, i positiva ordalag om Swedberg: ”Han är en spelare som när han får chansen kommer att visa större skicklighet än förut. Han är mer integrerad, mer fokuserad och har mer lyster. Han blir bättre och bättre, och förtjänar en chans, men Luca (de la Torre) spelar mycket bra och även (Franco) Cervi kan spela på samma position. Det är en spelare som har öga för mål, som är snabb och som läser spelet väl”.

Ludwig Augustinsson, Mallorca (utlånad från Sevilla) - 7/0

Augustinsson hoppade i helgen in och fick sju minuter på planen i 1-0-förlusten mot Eibar på hemmaplan i La Liga. Mallorca är på tionde plats i ligan.

Isak Jansson, FC Cartagena - 26/2

Jansson fick i helgen 25 minuter på planen i 3-0-segern mot Ponferradina borta i den spanska andradivisionen. Cartagena är åtta i ligan.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 0/0

Ring var i lördags utanför truppen mot Daegu (1-1) på bortaplan i den sydkoreanska högstaligan. Jeju United har två poäng efter två omgångar.

Kevin Höög Jansson, Gangwon FC - 1/0

22-åringen fick i helgen fem minuter på planen i 1-0-förlusten mot Ulsan Hyundai på hemmaplan i den sydkoreanska ligan. Gangwon har noll poäng efter två omgångar.

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 0/0

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 2/1

Ludwigson stod i helgen för 30 minuter på planen när Ulsan slog Gangwon med 1-0 på bortaplan i Sydkorea. Ulsan har sex poäng efter två omgångar i ligan.

THAILAND

Filip Rogic, Buriram United - 7/0

29-åringen stod i förra veckan för två matcher. Han gjorde 90 minuter när Buriram United slog Phrae United med 5-2 hemma i kvartsfinal i thailändska FA-cupen, samt 90 minuter i 2-0-segern mot Lamphun Warrior hemma i ligan. Buriram United toppar den thailändska högstaligan.

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hansson kom i förra veckan inte till spel i någon match. Buriram United toppar högstadivisionen i Thailand.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 0/0

Sanjairag var i förra veckan utanför truppen mot Khon Kaen United (2-2) hemma i ligaspelet. Chonburi är på tredje plats i ligan.

William Weidersjö, Port FC - 19/1

Weidersjö blev i förra veckan kvar på bänken i 1-0-segern mot Chiangrai United hemma i kvartsfinal i thailändska FA-cupen, och stod för 19 minuter i 3-2-förlusten mot Muangthong United hemma i ligan. Port är sexa i ligaspelet.

Gustav Sahlin, Customs United (utlånad från Port FC) - 12/2

Sahlin blev nyligen utlånad från Port FC till Customs United, och blev i förra veckan noterad för 76 minuter i 1-0-segern mot Krabi FC borta i den thailändska andradivisionen. Customs United är på åttonde plats i andraligan.

Osman Sow, Sukhothai FC - 17/6

Sow stod i helgen för 80 minuter mot Ratchaburi (1-1) på bortaplan i ligaspelet. Sukhothai är på tionde plats i ligan.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 26/1

Ousou kom i förra veckan till spel i två matcher, då han gjorde 90 minuter i 4-0-segern mot MFK Vyskov på hemmaplan i kvartsfinal i tjeckiska cupen, samt 79 minuter i 1-0-förlusten mot SK Dynamo Ceske Budejovice på bortaplan i ligan. Slavia Prag toppar ligatabellen i Tjeckien.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 20/1

Larsson blev under måndagen noterad för 81 minuter i 3-1-förlusten mot Kasimpasa på bortaplan i ligan. Antalyaspor är på tolfte plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 31/8

Forsberg stod i helgen för 90 minuter, och nätade för tredje ligamatchen i följd, i 2-1-förlusten mot Borussia Dortmund på bortaplan i Bundesliga. Leipzig är fyra i ligan.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 25/3

Svensken svarade i helgen för 85 minuter mot Eintracht Frankfurt (2-2) hemma i Bundesliga. Wolfsburg är på åttonde plats i ligan.

Sebastian Andersson, Köln - 0/0

Andersson har under en längre tid varit skadad och har inte spelat med Köln den här säsongen, men i början av januari var han, i en intervju med Fotbollskanalen, tydlig med att han inte kommer att sluta, vilket lagets tränare Steffen Baumgart spått. Andersson sa följande: ”Jag tränar på med min rehab och jag förväntar mig definitivt att spela fotboll snart igen”. Köln är på tolfte plats i Bundesliga.

Marko Johansson, Bochum (utlånad från Hamburg) - 0/0

Johansson var i helgen utanför truppen i 2-0-förlusten mot Schalke 04 på hemmaplan i Bundesliga. Bochum är jumbo i ligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 24/8

Hrgota, som är kapten i Fürth, gjorde i helgen 90 minuter och blev målskytt för andra matchen i följd mot Hannover (1-1) hemma i 2. Bundesliga. Efteråt blev han uttagen i den tyska tidningen Kickers omgångens lag. Fürth är elva i andraligan.

Andreas Linde, Greuther Fürth – 20/5

Målvakten gjorde i helgen 90 minuter mot Hannover (1-1) på hemmaplan i 2. Bundesliga. Fürth är på elfte plats i andradivisionen.

Eric Smith, St. Pauli - 21/3

Smith svarade i helgen för 90 minuter i 2-1-segern mot Paderborn borta, vilket var lagets sjätte raka seger i 2. Bundesliga. St. Pauli är på sjunde plats i andraligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 22/1

Mittfältaren stod i helgen för 90 minuter i 2-0-förlusten mot Karlsruher på hemmaplan i 2. Bundesliga. Rostock är på 14:e-plats i andradivisionen.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 17/1

Forwarden fick i helgen 57 minuter i 2-0-förlusten mot Karlsruher på hemmaplan i 2. Bundesliga. Rostock är på 14:e-plats i andradivisionen.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 24/5

Peterson stod under den gångna veckan för 64 minuter i 1-0-segern mot Jahn Regensburg på bortaplan i 2. Bundesliga. Düsseldorf på femte plats i andraligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 12/0

Mittbacken kom i lördags till spel i 90 minuter i 1-0-förlusten i toppmötet med Heidenheim borta i 2. Bundesliga. Darmstadt toppar den tyska andradivisionen.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 13/2

19-åringen var i förra veckan utanför truppen, på grund av ljumskproblem, i 1-0-förlusten i toppmötet med Heidenheim på bortaplan i 2. Bundesliga. Darmstadt toppar den tyska andradivisionen.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 8/2

Levi kom i förra veckan till spel i två matcher i Ungern. Han stod för 80 minuter och ett mål i 3-1-segern mot Debrecen borta i kvartsfinal i ungerska cupen, samt 90 minuter i 3-1-förlusten mot Honved borta i ligan. Levis lag är femma i ligaspelet.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 2/0

Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Nilsson är skadad och kom inte till spel i förra veckan i MLS. St. Louis City har vunnit sina två första matcher i år i MLS. I mitten av januari gav St. Louis besked om att Nilsson gjort en knäoperation och kommer att utvärderas först i maj.

Rasmus Alm, St. Louis City - 2/0

Alm stod i helgen för 25 minuter i 3-1-segern mot Charlotte hemma i MLS. St. Louis City har sex poäng efter två omgångar.

Adam Lundqvist, Austin - 1/0

Ytterbacken stod i helgen för en minut på planen i 1-0-segern mot Montreal hemma i MLS. Austin har tre poäng efter två omgångar.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 0/0

Christopher McVey, Inter Miami - 2/0

25-åringen gjorde i helgen 90 minuter i 2-0-segern mot Philadelphia hemma i MLS. Inter Miami har sex poäng efter två omgångar i ligan.

Buster Sjöberg, Vancouver Whitecaps - 0/0

Sjöberg var i helgen utanför truppen i 2-1-förlusten mot San Jose på bortaplan i MLS. Vancouver har åkt på två raka förluster den här säsongen.

Mikael Marqués, Minnesota United - 0/0

Minnesota spelade inte någon match under den gångna veckan.

Nebiyou Perry, Nashville 0/0

Perry var i förra veckan, för andra matchen i följd, utanför truppen mot New York Red Bulls (0-0) på bortaplan i MLS. Nashville har fyra poäng efter två omgångar.

ÖSTERRIKE

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 21/7

Prica stod i helgen för 26 minuter i 3-2-förlusten mot LASK på hemmaplan i den österrikiska ligan. Tirol är på sjätte plats i ligan.