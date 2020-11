SVENSKKOLLEN: Stort bråk och tre röda kort i Kina - Danielson kom till undsättning

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN Gustav Engvall, KV Mechelen – 6/0

Anfallaren kom in i den 67:e minuten borta mot Club Brügge när Mechelen kvitterade sent och tog en överraskande poäng . Kerim Mrabti, KV Mechelen – 5/1

Startade i 2-2-matchen mot Club Brügge och byttes ut mot Engvall. Victor Wernersson, KV Mechelen – 0/0

Vänsterbacken fanns inte med i truppen mot Club Brügge. Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Högerbacken har saknats i matchtrupperna den här säsongen. BOSNIEN-HERCEGOVINA Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 1/0

Satt på bänken i 1-0-vinsten mot Borac Banja Luka. CYPERN Daniel Larsson, Apollon Limassol – 5/1

Inte med i truppen i 1-1-mötet med APOEL Nicosia. DANMARK Patrik Carlgren, Randers FC – 7/2 nollor

Efter fyra raka förluster tog Randers en oväntad 0-3-seger mot Velje. Carlgren fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet. Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 9/0

32-åringen hoppade in till de tio sista minuterna i 4-2-vinsten mot Lyngby. Hjalte Bo Nørregaard har varit FCK:s interimtränare; nu anställer klubben Jess Thorup som lämnar belgiska Genk efter bara 1,5 månad. Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 10/2 nollor

Vaktade målet mot Lyngby och fick betyget tre. Joel Andersson, FC Midtjylland – 9/0

Högerbacken spelade både i Champions League-förlusten mot Liverpool (2-0) och mot Nordsjælland när FCM förlorade med 4-1. 23-åringen fick svala betyg för insatserna: 5/10 av tidningen BT efter Liverpool och 2/6 i Ekstra Bladet för den senare matchen. - Surrealistiskt att spela på Europas största klubbscen, säger Andersson till Herning Folkeblad Jens Cajuste, FC Midtjylland – 10/0

21-åringen imponerade på mittfältet mot Liverpool och fick betyget 8/10 av BT. Han byttes ut med tio minuter kvar och fick sedan 85 minuter mot Nordsjælland. För den insatsen gavs han en tvåa i Ekstra Bladet. Cajuste säger i en intervju med SVT att “många faktorer spelar in” i det framtida landslagsvalet mellan Sverige och USA. Simon Hedlund, Brøndby – 6/2

27-åringen var tillbaka i matchtruppen efter petningen dessförinnan. Anfallaren fick ett 25 minuter långt inhopp när Brøndby förlorade mot Aalborg med 2-1. Betyget i Ekstra Bladet blev en tvåa. Jacob Rinne, Aalborg BK – 7/2 nollor

Målvakten fick en fyra i ovanstående match. Tim Prica, Aalborg BK – 5/0

Anfallaren startade ensam på topp mot Brøndby och byttes ut efter 57 minuter. 18-åringen fick det lägsta betyget, en etta av Ekstra Bladet, efter sin första start i klubben. Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 3/0

Spelade 90 minuter mot Brøndby och fick betyget två. AaB ligger sjua i en väldigt jämn tabell. Niklas Backman, Aarhus GF – 3/0

Mittbacken är fortsatt skadad. William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Målvakten satt på bänken i 1-1-matchen mot SønderjyskE. Alexander Milosevic, Velje BK – 6/0

Matchen mellan Velje och Randers var mållös när Milosevic orsakade en straff och senare blev varnad. Den tilldömdes först efter en VAR-check och mittbacken förbannade sig över videogranskningen. - En liten beröring, som man kan se i slowmotion på tv, kan vara ingenting i matchen (…) I mitt hemland Sverige finns inget VAR och jag hoppas att VAR inte kommer finnas i framtiden, säger Milosevic till TV2 Danmark. Diego Montiel, Velje BK – 6/2

Mittfältaren saknades i 0-3-förlusten mot Randers. Velje ligger en poäng efter serieledaren SønderjyskE. EGYPTEN Amor Layouni, Pyramids – 20/2

27-åringen spelade 90 minuter för första gången sedan i december förra året. Yttermittfältaren kvitterade till 2-2 på straff mot El Mokawloon, vilket också blev slutresultatet. Egyptiska Premier League är därmed avslutad – 14 månader efter att säsongen inleddes. Pyramids slutade på tredje plats. ENGLAND Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 1/0 nollor

Debuterade för “The Toffees” i 2-1-förlusten mot Newcastle och utsågs till lagets bästa spelare av tidningen Liverpool Echo. Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 7/0

Mittbacken fick 90 minuter både mot RB Leipzig (5-0) och i 0-1-förlusten mot Arsenal. Av tidningen Manchester Evening News fick han betyget 8/10 efter Champions League-matchen och en sexa för insatsen mot Arsenal. Emil Krafth, Newcastle United – 4/0

Saknades i vinsten mot Everton. Viktor Gyökeres, Swansea City – 8/1

Anfallaren bänkades i 2-0-vinsten mot Stoke. När Swansea sedan besegrade Blackburn med samma siffror fick Gyökeres 24 minuter på planen och gavs betyget 6/10 i Wales Online. Pontus Jansson, Brentford – 6/0

Kaptenen missade mötet med Norwich (1-1) och 0-3-vinsten mot Luton med en skada i baksida lår. Ken Sema, Watford – 10/1

Yttern spelade 90 minuter både mot Wycombe (1-1) och Barnsley (0-1). Tidningen Watford Observer skriver att Sema hade defensiva problem och därför blev betyget 5/10 i båda matcherna. Viktor Johansson, Rotherham United – 0/0

Målvakten satt på bänken under 3-0-segern mot Sheffield Wednesday och 0-1-förlusten mot Stoke. FINLAND Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 25/4

På grund av coronafall i flera lag i serien beslutades det i förra veckan att högstaligan i Finland inte kommer avgöras av de två slutspelsserierna som var tilltänkta inför säsongen. Nu avslutas ligan efter grundserien istället och Mariehamn riskerar att få kvala för att undvika nedflyttning, efter helgens 5-0-förlust mot mästarlaget HJK. En omgång återstår och man har två poäng ner till TPS på kvalplatsen. Forwarden Backaliden spelade hela matchen mot HJK och säger enligt Yle följande om avslutningen: "Det är bara att ta nya tag och vi har allt i egna händer i sista omgången. Vi ska inte stressa upp oss utan bara köra på". Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 14/0

Inte med i truppen mot HJK. Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 13/2

Haka har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Har säkrat nytt kontrakt, då man har fyra poäng ner till kvalplatsen med en omgång kvar att spela. Tatu Varmanen, TPS - 26/0

Backen spelade hela matchen när TPS besegrade SJK med 1-0 på hemmaplan i helgen och därmed såg till att hoppet om säker mark lever inför sista omgången. Laget har två poäng upp dit och slåss alltså med ett annat "svenskkollen"-lag, IFK Mariehamn, om tiondeplatsen. FRANKRIKE Niclas Eliasson, Nimes - 3/0

Yttern spelade hela matchen när han åkte på sin tredje raka förlust i nya klubben, i söndags. Nimes åkte på en 1-0-förlust hemma mot Metz och ligger nu på kvalplats i Ligue 1. Jack Lahne, Amiens - 4/0

Utanför truppen igen när Amiens föll med 1-0 hemma mot Toulouse under måndagen. Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den 18-årige forwarden, som tidigare spelat för Brommapojkarna, var inte med i truppen till mötet med serieledaren Paris FC i lördags. Caen ligger sjua i Ligue 2. FÖRENADE ARABEMIRATEN Samuel Armenteros, Fujairah FC - 4/2

Forwarden spelade hela matchen när Fujairah föll med 3-1 borta mot Al Dhafra i torsdags. Armenteros lag har inlett ligan med tre raka segrar och ligger näst sist. GIBRALTAR San Mustafa, Europa Point FC - 1/0

Den förre AIK-målvakten lämnade FC Stockholm för Europa Point i september. Efter att ha släppt in nio mål i sin ligadebut förra helgen fick 19-åringen sitta på bänken mot Manchester 62 i söndags. Då förlorade Europa Point med 3-1. Laget är sist i serien efter att ha förlorat sina tre första matcher. GREKLAND Daniel Sundgren, Aris – 3/0

Högerbacken är sedan en tid tillbaka ute ur frysboxen och han spelade 90 minuter i Aris 1-0-seger över Asteras Tripolis i söndags. Aris leder den grekiska ligan just nu. Laget har skrapat ihop 16 poäng på sex matcher. ISLAND Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Den isländska ligan har avbrutits på grund av coronapandemin och mästare har nu korats. Det blir Starke Hedlunds Valur, som ledde serien med åtta poäng efter 18 omgångar. Marcus Johansson, IA – 17/1

IA slutade åtta i tabellen. ITALIEN Zlatan Ibrahimovic, Milan - 6/8

Forwardens vecka var händelserik. Assist, straffmiss och byte i paus mot Sparta Prag (seger med 3-0) i Europa League i torsdags och därefter blev det ett mål (cykelspark) och en assist mot Udinese (seger med 2-1) i ligan i söndags. Ibrahimovic toppar skytteligan i Serie A på sju mål. Dejan Kulusevski, Juventus – 7/2

Den offensive 20-åringen spelade 75 minuter mot Barcelona (förlust med 2-0) i Champions League i onsdags och därefter hoppade han in i den 78:e minuten borta mot Spezia i ligan i söndags. Då vann Juve med 4-1. Riccardo Gagliolo, Parma – 5/1

Backen spelade 72 minuter i cupsegern (3-1) mot Pescara i onsdags och därefter 90 minuter i ligan mot Inter (2-2) i lördags. Albin Ekdal, Sampdoria – 6/0

Ekdal satt på bänken under hela cupmatchen mot Salernitana förra tisdagen, då Sampdoria vann med 1-0. Sedan startade han i ligan mot Genoa (1-1) i söndags. Då byttes han ut i den 66:e minuten, efter att ha fått ett gult kort i första halvlek. Mattias Svanberg, Bologna – 5/1

Mittfältaren satt på bänken under hela cupmatchen mot Reggina (seger med 2-0) förra tisdagen och startade sedan i 3-2-segern över Cagliari i ligan i lördags. Då stod Svanberg för assisten till det avgörande 3-2-målet innan han blev utbytt i den 82:a minuten. Joel Asoro, Genoa (utlånad från Swansea) 0/0

Utanför truppen både mot Catanzaro (2-1) i cupen och Sampdoria (1-1) i ligan. Samuel Gustafson, Cremonese – 6/0

Mittfältaren hoppade in i den 59:e minuten i 1-0-förlusten mot Cagliari i cupen i onsdags, och sedan spelade han hela Serie B-matchen Frosinone i söndags (förlust med 1-0). I ligamatchen åkte Gustafson på ett gult kort i 95:e minuten. Cremonese är nästjumbo i Serie B efter fem spelade matcher. Marcus Rohdén, Frosinone – 6/1

Mittfältaren startade mot Cremonese i söndags och gjorde matchens enda mål i den 38:e minuten, Rohdéns första för säsongen. Han blev sedan utbytt i den 69:e minuten. Frosinone ligger på delad förstaplats i Serie B. Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Fick nöja sig med ett inhopp i den 92:a minuten i 2-0-segern över Cosenza i Serie B i lördags. Joseph Colley, Chievo - 0/0

Utanför truppen mot Cosenza. John Björkengren, Lecce - 3/0

Startade mot Torino i cupen i onsdags och blev då utbytt i den 71:a minuten (Lecce föll med 3-1 efter förlängning). Därefter var mittfältaren inte med i truppen till Serie B-mötet med Pescara (seger med 3-1) under måndagen. Han vilades, enligt calciolecce.it. Nikola Vasic, Reggina - 2/0

Forwarden, som nyligen lämnade Akropolis i superettan, var inte med i truppen varken mot Bologna (cupen) eller Spal (ligan) under den gångna veckan. KANADA Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 11/3

Kanadensiska ligasäsongen är över. Alexander Jönssons Forge FC försvarade titeln från i fjol. Nu fortsätter resan. Nyligen besegrade Forge C.D Municipal Limeno från El Salvador i Concacaf Champions League-kvalet. Den 3/11 fortsätter resan söderut då laget ställs mot Panamas mästarlag Tauro FC. Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Kanadensiska ligasäsongen är över. Tyngre säsong för Erik Zetterberg och FC Edmonton som efter fyra raka förluster missade slutspelet i turneringsspelet på Noba Scotia. Mittfältaren Zetterberg blev mållös denna säsong. LETTLAND Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0

Sylvin Kayembe har fått lite speltid i FS Metta den senaste tiden. Men i helgens match mot Riga saknades Kayembe. Metta förlorade med 1-5 och ligger nästsist. Kayembe var inte med i truppen. KINA Sam Larsson, Dalian Professional – 17/3

Sam Larssons Dalian Professional vann det andra mötet med Tianjin Teda med 1-2 i play-off till Super League, men åkte ut efter sammanlagt 3-2 då Tianjin vann första mötet med 2-0. Larsson spelade hela matchen som avslutades med dramatiska scener där totalt tre spelare blev utvisade efter ett bråk nere vid Dalians hörnflagga. Sam Larsson var inte inblandad. Marcus Danielson, Dalian Professional – 15/1

Även Marcus Danielson spelade 90 minuter i 2-1-vinsten mot Tianjin Teda i play-off till Super League, men förlorade dubbelmötet efter sammanlagt 3-2 då Tianjin Teda vann första matchen med 2-0. Matchen avslutades med ett stort bråk där Dalian-målvakten puttade en motståndare, vilket skapade kalabalik. Totalt tre spelade blev utvisade - Dalians målvakt plus en spelare från vardera lag. Marcus Danielson gick in och hjälpte till för att avbryta bråket. NEDERLÄNDERNA Simon Gustafson, Utrecht – 6/1

Efter att ha saknats i truppen senast fick Simon Gustafson inleda matchen mot Heracles i helgen - och inte bara det. Han fick även göra sitt första mål för säsongen. I den 62:a matchminuten slog Gustafson in bollen från elva meter. Tyvärr föll Utrecht med hela 4-1. ”Besvikelse på många sätt”, säger Simon Gustafson till klubben efter förlusten. Utrecht åtta i tabellen. Emil Bergström, Utrecht – 0/0

Den tidigare Djurgårdsspelaren Emil Bergström har råkat ut för en lårskada och håller på med rehabilitering. Sebastian Holmén, Willem II – 7/0

Villems har det tufft att få med sig resultatet i eredivisie. Helgens ligamatch resulterade i femte raka matchen utan vinst. Förlust med 3-1 mot Vitesse. Sebastian Holmén spelade 90 minuter. Villem placerar sig tolva i tabellen. Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 6/0

Ramon Pascal Lundqvist fick i helgen inleda matchen mot Venlo på bänken men fick hoppa in i halvtid när Groningen ledde med 1-0. Matchen vann Groningen med 2-1. Groningen sjua i tabellen. Benjamin Nygren, Heerenveen - 2/3

Succén forstätter för Benjamin Nygren. I helgens ligamatch mot Sparta Rotterdam blev svensken målskytt för tredje matchen i rad när han sköt in ledningsmålet från nära håll. Heerenveen vann matchen med totalt 4-1 på bortagräset och placerar sig trea i tabellen. Gabriel Gudmundsson, Groningen – 3/0

Speltid fick även Gabriel Gudmundsson. Den tidigare HBK-talangen, som anslöt från just västkust-klubben förra våren, skadade sig illa i en vänskapsmatch mot Werder Bremen inför säsongen och har nu fått hoppa in i de tre senaste matcherna. Denna helg resulterade i 16 minuter mot Venlo. Groningen vann matchen med 2-1. Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 6/0

Spelade hela matchen i mötet med serieledande Ajax. Fortuna föll tungt med totalt 5-2. Fortuna jumbo i tabellen efter helgens omång. Emil Hansson, Fortuna Sittard - 7/1

I Sittard finns även mittfältaren Emil Hansson. 22-åringen fick hoppa in i helgens ligamatch mot Ajax och spelade i 19 minuter. Då låg Fortuna redan under med 2-1. Fick svårt att uträtta något underverk. Förlust med 5-2. Rami Hajal, Heerenveen - 5/0

Fortsätter att få desto mindre speltid i Heerenveen. Fick hoppa in i helgens ligamatch mot Sparta Rotterdam när klockan stod på 88 minuter. Heerenveen vann matchen med 4-1. Placerar sig fyra i tabellen Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 4/1

Den förre BK Häcken-spelaren Alexander Jeremejeff satt på bänken i Twentes match mot Zwolle. Uppgifter från Nederländerna pekar på att Jeremejeff precis har dragits med en mindre skada. Simon Tibbling, Emmen 6/0

Mittfältaren Simon Tibbling var avstängd i helgens ligamatch mot Feyenoord efter ett rött kort senast. Emmen förlorade matchen med 2-3 och placerar sig på negativ kvalplats. Jesper Karlsson, AZ 4/2

Den förre Elfsborg-spelaren Jesper Karlsson blev i helgen mållös i ligamatchen mot Waalwijk, men noterades för en assist. 22-åringen har stått för imponerande första tid i Nederländerna med tre mål och tre assist på sex tävlingsmatcher för AZ. Fick i helgen 83 minuters speltid. AZ vann med 3-0. NORGE Liridon Kalludra, Kristiansund – 21/4

Spelade 90 minuter i förlusten mot Bodo/Glimt med 3-2. Kristiansund ha nio poäng upp till Europaplatserna. Andreas Linde, Molde – 23/6 nollor

Resultaten fortsätter att klicka rätt för målvakten Andreas Lindes Molde. I veckan besegrade man SK Rapid Wien i gruppspelet i Europa League och i helgen tog Molde sin fjärde raka vinst i ligaspelet - 1-3 mot Mjøndalen. Ligger nu tvåa i tabellen. Mattias Moström, Molde – 6/0

Trotjänaren Mattias Moström fick sitta på bänken hela matchen Mjøndalen. Molde tvåa i tabellen. Marcus Sandberg, Stabæk – 23/6 nollor

Stod hela matchen mot Viking som slutade med ett oavgjort resultat 1-1. Stabæk åtta i tabellen Anton Kralj, Sandefjord - 17/0

Försvararen Anton Kralj i Sandefjord är tillbaka efter en skada och spelade i helgen sina första 90 minuter i en och samma match för första gången sedan den 22 augusti. Mötet med Brann slutade månglat 3-3. Sandefjord elva i tabellen och har skaffat sig andrum ner till bottenstriden. William Kurtovic, Sandefjord - 18/0

Fjärde raka matchen som William Kurtovic saknades i matchtruppen. Enligt norska uppgifter ska det inte handla om någon skada. Sandefjord spelade 3-3 mot Brann. David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 20/9 nollor

Stod i Sarpsborgsmålet hela matchen när laget spelade 1-1 mot Odd. Guillermo Molins, Sarpsborg - 4/0

Den tidigare Malmöanfallaren Guillermo Molins saknades i matchtruppen när Sarpsborg mötte Odd. Norska uppgifter säger att det handlar om en lårskada. Kevin Kabran, Start - 22/0

Kevin Kabran fick starta men byttes ut i den 64:e minuten för Start föll mot Rosenborg med 1-0. Start på negativ kvalplats. Dino Islamovic, Rosenborg - 21/9

Dino Islamovic spelade hela matchen mot Start när Rosenborg vann med 1-0. Rosenborg på en tredjeplats. Anton Salétros, Sarpsborg - 13/0

Mittfältaren Anton Salétros spelade hela matchen när man spelade 1-1 mot Odd. Salétros noterades för ett gult kort. NORDMAKEDONIEN Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 2/0

Den tidigare Gais-spelaren Filip Trajanovskis Borec Veles har inte spelat sedan den senaste Svenskkollen. POLEN Mikael Ishak, Lech Poznan - 7/4

Mikael Ishak saknads i matchtruppen när Lech Poznan mötte Pruszkow i cupspelet. Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Efter att ha saknats i de två senaste matchtrupperna var Pawel Cibicki tillbaka i helgens ligamatch mot Jagiellonia. Svensken blev dock kvar på bänken hela matchen när Pagón vann matchen med 3-0. RUMÄNIEN Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 7/1

Fick hoppa in och spela 20 minuter när Chindia föll mot FCSB med 0-2. Admir Bajrovic, Sepsi - 4/1

Admir Bajrovic fick starta helgens ligamatch mot Academica Clinceni men byttes ut efter den första halvleken. Sepsi föll med 2-0. RYSSLAND Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 11/1

Tidigare i veckan föll Kristoffer Olssons Krasnodar hemma mot Chelsea i gruppspelet i Champions League med hela 4-0 - och i helgens ligamatch mot Akhmat Grozny blev det ännu ett nederlag. Det efter en förlust med 2-0. Krasnodar tia i tabellen. Viktor Claesson, FC Krasnodar – 9/2

Blev utbytt skadad för fyra matcher sedan. Misstänkt skada i ljumsken som enligt ryska rapporter inte ska vara allt för allvarligt. Krasnodar förlorade hemma i CL-gruppspelet med 4-0 och föll med 2-0 mot Akhmat Grozny i ligaspelet. Marcus Berg, FC Krasnodar – 11/5

Marcus Bergs Krasnodar föll hemma mot Chelsea i gruppspelet i Champions League med hela 4-0 - och i helgens ligamatch mot Akhmat Grozny blev det ännu ett nederlag. Det efter en förlust med 2-0. Berg spelade 63 minuter. Krasnodar tia i tabellen. Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 11/0

Tung helg för Dennis Hadzikadunic i FK Rostov. Fick starta helgens match mot serieledande Spartak Moscow med fick rött kort i den andra halvleken, efter två varningar. Rostov vann däremot matchen med 1-0. Pontus Almqvist, FK Rostov – 2/0

Pontus Almqvist fick starta helgens ligamatch mot serieledande Spartak Moskva men byttes ut i den 60:e matchminuten. Rostov tog ledningen redan i den 26:e minuten och kunde hålla tätt resten av matchen. Rostov femma i tabellen. Armin Gigovic, FK Rostov – 2/0

Desto mindre speltid för Armin Gigovic i helgens match mot Spartak Moskva. Fick komma in med 21 minuter kvar av matchen och tilldelades ett gult kort. Rostov vann matchen med 1-0 och är nu femma i tabellen. Jordan Larsson, Spartak Moskva – 13/6

I samma match spelade Jordan Larsson 90 minuter för sitt Spartak Moskva mot FK Rostov. Larssons lag kunde aldrig resa sig från baklängesmålet i den 26:e matchminuten och förlorade till slut. Förlusten gjorde att Spartak tappade serieledningen och är nu trea i tabellen. Carl Starfelt, Rubin Kazan – 13/2

Slog till med sitt första mål för säsongen för två omgångar sedan och i helgen var det dags igen. Starfelt var den som spräckte nollan i 3-1-segern mot Arsenal Tula. Stafelt spelade hela matchen. Rubin Kazan åtta i tabellen. SAUDIARABIEN Carlos Strandberg, Al-Hazem – 27/13

Det blev en tung ligavslutning för Carlos Strandbergs Al-Hazem då laget ramlade ur den högsta divisionen. Men nu står det klart att Strandberg stannar i högstaligan då 24-åringen lånas ut till Abha Club den kommande säsongen, som slutade i mitten av tabellen i fjol. SCHWEIZ Alexander Gerndt, FC Lugano – 5/2

Alexander Gerndts FC Lugano har inte spelat sedan den senaste Svenskkollen. Mattias Andersson, Sion – 0/0

Sion har inte spelat sedan den senast Svenskkollen. Har saknats i matchtruppen de senaste omgångarna. Sion sjua i tabellen efter fyra omgångar.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 12/1

Helander satt i förra veckan på bänken i 90 minuter mot Lech Poznan (1-0-seger) i Europa League-gruppspelet och gjorde i helgen 90 minuter på planen när det blev seger med 1-0 mot Kilmarnock i den skotska högstaligan. Rangers toppar ligaspelet med nio poäng ner till tvåan Celtic, som har två matcher färre spelade i ligan.

Melker Hallberg, Hibernian – 12/0

Hallberg kom i förra veckan inte till spel i någon match, då Hibernian inte spelade någon match i Skottland. Hibernian är trea i den skotska högstaligan.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 4/0

Berisha var i förra veckan utanför Senicas matchtrupp när det blev förlust med 3-1 mot Zilina på bortaplan i den slovakiska högstaligan. Senica är nästjumbo i ligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 9/1

Isak kom i förra veckan till spel i en match, då han spelade från start och gjorde 62 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Napoli i Europa League-gruppspelet. Därefter satt han i helgen på bänken i 90 minuter i 4-1-segern mot Celta Vigo i La Liga. Real Sociedad toppar därmed den spanska högstaligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 2/0

Guidetti satt i helgen, för fjärdje matchen i följd, på bänken i 90 minuter i La Liga. Då kryssade Alavés mot Barcelona (1-1) på hemmaplan. Guidetti har totalt sett kommit till spel i 27 minuter den här säsongen.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 8/0

Hansson gjorde i helgen 90 minuter på planen när det blev seger med 3-2 mot fyran Ratchaburi i den thailändska högstaligan. Chonburi är på femteplats i ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/1

Moberg Karlsson gjorde i torsdags ett 27 minuter långt inhopp när Sparta Prag föll med 3-0 mot Milan i Europa League-gruppspelet. Det var det tjeckiska lagets andra raka förlust i turneringen, men svensken kan dock trösta sig med att han blev utsedd till bästa Sparta-spelare mot Milan av italienska tidningen La Gazzetta dello Sport.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 4/0

Durmaz var i helgen avstängd när Fatih Karagümrük besegrade BB Erzurumspor med 4-1 i Süper Lig. Durmaz lag är på fjärdeplats i den turkiska högstaligan.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 6/2 nollor

Nordfeldt gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när det i helgen blev 1-1 mot Gaziantep FK i Süper Lig. Genclerbirligi är på 18:e-plats i ligaspelet.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 6/0

Johansson gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Gaziantep (1-1) i den turkiska högstaligan. Genclerbirligi är på 18:e-plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 6/0

Den 35-årige vänsterbacken satt i förra veckan på bänken mot Real Madrid (2-2) i Champions League-gruppspelet och gjorde i helgen 45 minuter på planen i 1-0-segern mot RB Leipzig i Bundesliga. Mot Leipzig hoppade Wendt in i halvtid. Gladbach är nu placerat på femteplats i den tyska högstaligan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 5/0

Augustinsson är fortsatt skadad och missade därmed helgens ligamöte med Eintracht Frankfurt, som slutade 1-1. Bremen är på åttondeplats i Bundesliga.



Robin Quaison, Mainz – 7/2

Quaison gjorde i helgen 83 minuter på planen när Mainz föll med 3-1 mot Augsburg i Bundesliga. Det var lagets sjätte raka förlust i ligaspelet och därmed är Quaisons gäng fortsatt jumbo med noll poäng efter sex omgångar.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 9/2

Forsberg gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 5-0-förlusten mot Manchester United i Champions League-gruppspelet och fick sedan i helgen ett 24 minuter långt inhopp i 1-0-förlusten mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. RB Leipzig är på tredjeplats med två poäng upp till Bayern München i serieledning i högstaligan. Efter förlusten mot United sa svensken så här, enligt Leipzigs Twitter-konto: ”Det är väldigt svårt att hitta ord efter det där resultatet. Vi började matchen bra och satte dem under press, och vi var precis lika bra i uppspelsfasen. I sista tredjedelen var vi inte tillräckligt effektiva och attackerade inte deras box tillräckligt mycket. Vi borde ha hittat bättre lösningar i sista tredjedelen och ha orsakat mer problem för deras försvar. Det var inte tillräckligt bra helt enkelt”.

Sebastian Andersson, Köln – 6/2

Andersson gjorde i helgen 79 minuter på planen när Köln föll med 2-1 mot Bayern München på hemmaplan i Bundesliga. Köln är på 16:e-plats i ligaspelet.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 7/0

Ohlsson gjorde i helgen 90 minuter på planen när St. Pauli kryssade i derbyt mot Hamburg (2-2) i den tyska andraligan. St. Pauli ledde även med 2-1 fram till den 84:e minuten och därmed var svensken besviken efteråt i en intervju på St. Paulis hemsida: ”Om man leder med 2-1, så är man verkligen besviken. Vi gjorde en riktigt, riktigt bra första halvlek och hade chanser. Vi kämpade även hela tiden, men det räckte inte”. St. Pauli är på elfteplats i andraligan, medan Hamburg toppar serien.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 5/0

Ingelsson gjorde i helgen sin femte raka match från start och kom till spel i 58 minuter när Paderborn besegrade Jahn Regensburg med 3-1 i den tyska andraligan. Paderborn är nu på niondeplats i ligaspelet.

Niklas Hult, Hannover 96 – 6/1

Hult är skadad och var i helgen utanför Hannovers trupp när det blev förlust med 4-1 mot Greuther Fürth i den tyska andraligan. Hannover är sexa i ligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 4/0

Peterson gjorde i helgen sin första match från start när Fortuna Düsseldorf besegrade Heidenheim med 1-0 i den tyska andraligan. Totalt sett blev det 62 minuter på planen och numera är Düsseldorf på tolfteplats i ligaspelet.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 7/4

Hrgota, som är ny lagkapten i Greuther Fürth, gjorde i helgen 89 minuter på planen och dubbla mål när Fürth besegrade Hannover med 4-1 i den tyska andraligan. Fürth är därmed nu på femteplats i andraligan. Hrgota blev även uttagen i Kickers ”Omgångens lag” efter målsuccén.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 2/0

Nilsson, som förra säsongen hade en ordinarie plats i Bielefelds startelva, gjorde i helgen sin första ligastart för säsongen med 90 minuter på planen, då det blev förlust med 2-0 mot Borussia Dortmund i Bundesliga. Nykomlingen är på 15:e-plats i ligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, var i helgen utanför Bielefelds matchtrupp när det blev förlust med 2-0 mot Borussia Dortmund i Bundesliga. Bielefeld är nu på 15:e-plats i den tyska högstaligan.

USA

Axel Sjöberg, DC United – 2/0

Sjöberg satt i förra veckan på bänken i 90 minuter i 1-0-segern mot Columbus Crew och kom heller inte till spel i helgen i 4-3-förlusten mot New England Revolution borta i MLS. DC United är nästjumbo i den östra divisionen i MLS.

Tom Pettersson, Cincinnati – 12/0

Pettersson gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i två matcher i MLS. Först blev det förlust med 1-0 mot Kansas och därefter förlust med 2-0 mot Atlanta United. Cincinnati är jumbo i den östra divisionen i MLS.

Robin Jansson, Orlando City – 17/0

Jansson gjorde i förra veckan 90 minuter i två matcher i MLS, då Orlando först vann med 4-1 mot Atlanta United och sedan besegrade Montreal Impact med 1-0 i MLS. Orlando är fyra i den östra divisionen i MLS.

Gustav Svensson, Seattle – 8/0

Svensson gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 2-0-segern mot Vancouver och sedan 64 minuter i 3-1-förlusten mot Colorado Rapids MLS. Seattle Sounders är nu på tredjeplats i den västra divisionen i MLS.

Anton Tinnerholm, New York City – 19/4

Tinnerholm stod i förra veckan för 90 minuter i två matcher, då New York City besegrade Toronto FC med 1-0 och vann mot New York Red Bulls med 5-2 i MLS. Tinnerholms lag är på femteplats i den östra divisionen.

Adam Lundqvist, Houston – 17/0

Lundqvist var i förra veckan utanför Houstons trupp i 2-1-förlusten mot Los Angeles FC och spelade sedan från start och gjorde 90 minuter på planen i helgens 3-0-förlust mot FC Dallas i MLS. Houston Dynamo är jumbo i den västra divisionen.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 17/6

Tanda gjorde i helgen mål för andra matchen i följd mot Thanh Hoa (3-3) i den vietnamesiska högstaligan. Da Nang slutade därmed på förstaplats i nedflyttningsserien i ligan.