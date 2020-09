SVENSKKOLLEN: Strandberg ramlar ur trots målsuccé - Durmaz aktuell för ny klubb

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 3/0

Inte med i truppen när Genk förlorade mot Germinal Beerschot med 5-2.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 1/0

24-åringen gjorde comeback efter sin knäoperation i matchen mot Oostende. Det blev ett inhopp på 30 minuter när Mechelen förlorade med 0-1.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 0/0

Nyförvärvet bänkades förra helgen.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 0/0

Även Mechelens nye vänsterback får vänta på sin debut. Satt på bänken hela matchen mot Oostende.

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 0/0

Anfallaren lämnade grekiska Aris FC och flyttade söderut till Cypern för tre veckor sedan. Hans nya klubb ligger på delad förstaplats med tre andra lag efter tre omgångar.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Högerbacken är utanför truppen.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 1/1 nollor

Carlgrens Randers inledde säsongen i Superligaen med att bortaslå Horsens med 3-0. Målvakten fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 1/0

Vänsterbacken spelade fram till ett mål när FCK förlorade med 3-2 mot Odense. Bengtsson fick betyget fyra.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 1/0 nollor

Trots tre insläppa mål fick Johnsson betyget 5/6 i Ekstra Bladet.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 1/0

Skadad och missade matchen mot SønderjyskE.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Spelade hela matchen när den regerande mästaren förlorade med 2-0 på bortaplan. Cajuste fick bara en tvåa i betyg.

Simon Hedlund, Brøndby – 1/1

Brøndby stod för en spektakulär vändning mot Nordsjælland och det var Hedlund som reducerade när det stod 0-2. Köpenhamnslaget gjorde ytterligare två mål och anfallaren fick högst betyg i hemmalaget, en femma av Ekstra Bladet. Till bold.dk sa 27-åringen att han är öppen för en ny utmaning men kan tänka sig att stanna i Brøndby.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 1/1 nollor

Höll nollan i bortamatchen mot Lyngby och fick betyget 3/6.

Tim Prica, Aalborg BK – 1/0

Pricas tävlingspremiär för Aalborg kunde knappast slutat värre. 13 minuter in på hans inhopp hindrade han en Lyngby-omställning och fick rött kort. Under slutkvarten kunde ändå hans lag hålla 0-0-resultatet.

Niklas Backman, Aarhus GF – 1/0

Hoppade in i slutminuterna mot Velje. Backman har fått två korta inhopp sedan skadan i början av juni.

William Eskelinen, Aarhus GF – 2/0 nollor

Fick en trea i betyg efter 4-2-vinsten mot Velje. Samtidigt skriver Ekstra Bladet att AGF jagar en ny målvakt.

Alexander Milosevic, Velje BK – 0/0

Mittbacken har inte debuterat för sin nya klubb.

Diego Montiel, Velje BK – 1/0

Den offensive mittfältaren fick spela 57 minuter i i 4-2-förlusten mot Aalborg. Montiel gavs betyget 2/6.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 17/1

Layouni har inte fått spela när Pyramids förlorat tre raka matcher i september.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 0/0

Premier League drog igång förra helgen men United fick stå över premiäromgången efter lagets långvariga Europa League-insats under augusti. Mittbacken vilade också när Sverige förlorade mot Portugal i Nations League (0-2) efter att ha spelat i 0-1-nederlaget mot Frankrike.

Emil Krafth, Newcastle United – 0/0

Bänkade i 0-2-vinsten mot West Ham men spelade hela matchen mot Portugal.

Viktor Gyökeres, Brighton & Hove Albion – 0/0

22-åringen var inte med i truppen när Brighton förlorade med 1-3 mot Chelsea.

Pontus Jansson, Brentford – 1/0

Spelade 90 minuter när Brentford föll med matchens enda mål mot Birmingham. Fick dessförinnan spela båda Sveriges Nations League-matcher mot Frankrike och Portugal.

Niclas Eliasson, Bristol City – 0/0

På bänken när laget slog Coventry i The Championships premiäromgång (2-1).

Ken Sema, Watford – 1/0

Spelade fram till lagets mål i 1-0-vinsten mot Middlesbrough. Byttes ut efter 66 minuter.

Kristoffer Peterson, Swansea City – 1/0

Anfallaren satt på bänken när Swansea vann med 0-1 borta mot Preston. Han spelade istället i U23-mötet mellan Swansea och Cardiff, som slutade 5-1 bland annat efter att Peterson gjorde “svanarnas” andra mål.

Joel Asoro, Swansea City – 1/0

21-åringen var inte med i truppen mot Preston. Asoro är enligt uppgifter nära en utlåning till italienska Genoa.

Viktor Johansson, Rotherham United – 0/0

Målvakten satt på bänken när Rotherham vann nykomlingsmötet i The Championship mot Wycombe med 0-1.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 18/2

Forwarden spelade 90 minuter både mot Lahti (2-2) och TPS (1-1), men förblev poänglös.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 13/0

Backen fick sitta på bänken både mot Lahti och TPS.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 8/0

Målvakten är given mellan stolparna i bottenlaget Haka. På de tre senaste matcherna har det blivit en seger, ett kryss och en förlust.

Tatu Varmanen, TPS - 21/0

Backen spelade 90 minuter i båda de senaste matcherna, mot Haka (förlust med 3-2) och Mariehamn (1-1). TPS är näst sist i ligan.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens - 3/0

18-åringen fick hoppa in för tredje matchen i rad när Amiens föll med 2-1 hemma mot Paris FC i lördags. Lahne kom in i den 68:e minuten. Amiens ligger tolva i Ligue 2.

GIBRALTAR

Lukas Corner, Europa Point FC 0/0

Ligan är inte igång än.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 0/0

I frysboxen och utanför truppen när Aris spelade ligapremiär mot Lamia i fredags.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Backen har missat de två senaste matcherna, mot HK i cupen och Vikingur i ligan.

Marcus Johansson, IA – 12/1

Tillbaka efter skada och startade borta mot HK i söndags. Då gjorde också backen sitt första mål för säsongen. I den 30:e minuten reducerade Johansson till 2-1, men till slut blev det förlust med 3-2.

ITALIEN

Robin Olsen, Roma – 0/0

Serie A drar igång igen den 19/20 september. Vad som händer med Olsen innan transferfönstret stänger? "Jag vet inte", erkände målvakten för Fotbollskanalen under landslagssamlingen nyligen. Framtiden i Roma är oviss.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 0/0

Serie A drar igång igen den 19/20 september. Ibrahimovic har varit skadad och missade helgens träningsmatch, men ska vara redo för spel mot Shamrock Rovers i Europa League-kvalet på torsdag.

Dejan Kulusevski, Juventus – 0/0

Den offensive 20-åringen bjöd på en assist till ett Cristiano Ronaldo-mål mot Novara i en träningsmatch i helgen. Enligt La Gazzetta dello Sport väntas Kulusevski starta premiären mot Sampdoria. Serie A drar igång igen den 19/20 september.

Riccardo Gagliolo, Parma – 0/0

Serie A drar igång igen den 19/20 september.

Albin Ekdal, Sampdoria – 0/0

Serie A drar igång igen den 19/20 september.

Mattias Svanberg, Bologna – 0/0

Serie A drar igång igen den 19/20 september.

Samuel Gustafson, Cremonese – 0/0

Serie B planeras starta den 26 september.

Marcus Rohdén, Frosinone – 0/0

Serie B planeras starta den 26 september.

Jonathan Morsay, Chievo - 0/0

Serie B planeras starta den 26 september.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Serie B planeras starta den 26 september.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 9/2

Kanadensiska säsongen är återigen igång. En mästare ska koras genom turneringsspel på Prince Edward Island i Charlottetown. Efter att Achinioti Jönssons Forge FC blev kanadensiska mästare i fjol har denna säsong inletts starkt. Har tagit sig vidare till mästerskapsslutspel där Pacific FC besegrades i helgen med 2-0. Jönsson har gjort två mål denna säsong.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Tyngre går det för Erik Zetterbergs FC Edmonton. Laget står utan en seger på de sju senaste matcherna och missade därmed slutspelet. Zetterberg har noterats för sju matcher i turneringen.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 14/0

Tidigare i år anslöt Sylvin Kayembe från Sirius till lettiska FS Metta, där han fått gott om speltid. Efter att ha saknats i flera matchtrupper var Kayembe tillbaka i helgen när FS Metta föll mot Valmiera med 1-0. Kayembe spelade 64 minuter.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 11/3

Sam Larssons Dalian Professional har fått en tuff start på säsongen men i de fyra senaste omgångarna har poängen börjat rulla in. I matchen den 3 september blev Larsson målskytt i 4-0-segern mot Henan Jianye. Spelade under måndagen 1-1 mot Shanghai Shenhua där Larsson stod för en assist till José Salomón Rondóns ledningsmål. Dalian spelar i divisionsgrupp A och placerar sig efter elva omgångar på sjunde plats - fem poäng mer än tabelljumbon.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 10/1

Försvararen Marcus Danielsons Dalian har fått ordning på försvarsspelet. Endast läckt tre mål bakåt i de tre senaste omgångarna. Spelade under måndagen 1-1 mot Shanghai Shenhua. Dalian spelar i divisionsgrupp A och placerar sig efter elva omgångar på sjunde plats - fem poäng mer än tabelljumbon.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 0/0

På lite över 20 starter gjorde Simon Gustafson sex mål och lika många assist för Utrecht som slutade sexa i ligan förra säsongen. Första omgången av denna säsong har sparkats igång men Gustafsons Utrecht har ännu inte spelat. På fredag ställs laget mot Venlo, som vann i den första omgången med 5-3.

Emil Bergström, Utrecht – 0/0

Den tidigare Dif-backen Emil Bergströms lånekontrakt med Basel löpte ut den sista juni i år. 28-åringen är därmed tillbaka i Utrecht. Ligapremiär i Eredivisie på fredag mot Venlo.

Sebastian Holmén, Willem II – 1/0

I fjol blev den förre Elfsborgsstjärnan prisad som lagets bäste spelare efter att ha fått flest röster av Willem II-supportrarna. I ligapremiären i nederländska Eredivisie fanns Holmén med från start när laget mötte Heerenveen. Preimären slutade med en 2-0-förlust. Var dessförinnan uttagen till landslagets landslagssamling till Nations League-matcherna. Första gången på tre år som Holmén var uttagen.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 1/0

Mittfältarens Groningen hade även de ligapremiär i helgen. Dessvärre föll laget med 3-1 mot storklubben PSV Eindhoven. Lundqvist spelade från start men byttes ut tio minuter med tio minuter kvar av matchen.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 0/0

Den tidigare HBK-talangen, som anslöt från just västkust-klubben förra våren, skadade sig i en vänskapsmatch mot Werder Bremen inför säsongen. En obehaglig situation där Gudmundsson blev utburen på bår. Därav missade Gudmundsson premiärförlusten mot PSV med 3-1. PSV har inte kommunicerat skadeläget.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 0/0

Tekie, som tidigare representerat Östersund och Norrköping i allsvenskan, fick i fjol gott om speltid i Fortuna Sittard. I ligapremiären mot Twente saknades däremot den passningsskicklige innermittfältaren. Fortuna Sittard föll med 2-0.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 1/0

Emil Hansson är tillbaka i Fortuna Sittard. I ligapremiären mötte laget Twente. 22-åringen startade matchen med byttes ut med fem minuter kvar av matchen. Fortuna föll med 2-0.

Rami Hajal, Heerenveen - 7/0

Hajals Heerenveen vann premiärmatchen mot Willem II men den svenska mittfältaren fick inleda på bänken. Med 17 minuter kvar av matchen byttes 18-åringen in men fick det svårt att sätta prägel på matchen. Matchen slutade 2-0 till Villem II.

Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 1/0

Den tidigare Häcken-anfallaren Alexander Jeremejeff härnäst spelar fotboll i Twente efter en övergången från Dynamo Dresden på lån, som innehåller ett köpoption. Ligapremiär mot Fortuna Sittard slutade med en 2-0-vinst där Jeremejeff byttes in i minut 63.

Simon Tibbling, Emmen 1/0

Simon Tibbling blev inför säsongen klar för en övergång från danska Brøndby till FC Emmen. Kontraktet är skrivet till sista juni 2022. I premiären mötte Tibblings Emmen Venlo. 26-åringen spelade hela matchen som man förlorade med 5-3.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 16/3

Noterades för en assist när Kristiansund förlorade mot Viking med 5-3. Laget placerar sig sexa i tabellen.

Andreas Linde, Molde – 17/6 nollor

Molde har gått starkt i norska elitserien men föll senast. Linde stod hela matchen i målet och släppte in tre mål i 3-2-förlusten mot Viking.

Mattias Moström, Molde – 5/0

Trotjänare Mattias Moström har det svårt med speltiden då anfallaren endast har spelat fem matcher denna säsong. Fanns inte ens med på bänken i senast ligaförlusten mot Viking. Denna säsong kan bli mittfältarens sista då hans kontrakt går ut i december.

Marcus Sandberg, Stabæk – 17/4 nollor

Stabæk, med den tidigare IFK Göteborg-keepern mellan stolparna, har studsat tillbaka. Efter sju raka matcher utan vinst besegrade man i helgen Haugesund med 2-1. Sandberg stod hela matchen i målet.

Anton Kralj, Sandefjord - 16/0

Försvararen Anton Kralj har fått gott om speltid i det Sandefjord som placerar sig på en 13 plats, en plats ovanför nedflyttningsplatserna. Efter tre raka förluster vann Sandfjord senast mot Mjondalen med 2-0. Förre MFF-talangen har dock missat de två senaste omgångarna och enligt norska medier har 22-åringen skadat knät och kan missa resten av säsongen.

William Kurtovic, Sandefjord - 17/0

I Sandefjord spelar även den 24-årige Karlskrona-sonen William Kurtovic. I senaste ligamatchen som Sandefjord vann med 2-0 spelade Kurtovic från start hela matchen. Sandefjord ligger på en 13-plats.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 14/6 nollor

David Mitov Nilssons Sarpsborg, som tränas av blandar och ger. Efter två raka förluster vann laget i helgen mot Ålesund med 1-0. Mitov Nilsson fick återigen hålla nollan men tilldelades ett gult kort. Klubben placerar sig elva i tabellen.

Kevin Kabran, Start - 17/0

Efter en period där Start hade det vansinnigt svårt med att ta trepoängare i den norska ligan har utdelningen nu blivit något bättre. Under de elva första omgångarna lyckades laget inte segra en enda gång, men senast fick spelarna jubla. Detta då Aalesund besegrades med 1-0 efter mål av Isaac Twum från Ghana. Start placerar sig på kvalplats i ligan - 14:e plats.

Dino Islamovic, Rosenborg - 16/5

Efter Nations League-samlingen var Dino Islamovic tillbaka i Rosenborg där laget fortsätter att ta poäng. Under helgen spelade laget mot Strömgodset där Islamovic var den som kvitterade med två minuter kvar av ordinarie matchtid. Matchen slutade 3-3. Rosenborg placerar sig fyra.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 0/0

Ligan i Nordmakedonien är igång där den tidigare Gais-spelaren och 21-åringen Filip Trajanovski ännu inte fått debutera för Borec denna säsong. Försvararen har antingen suttit bänk eller saknats i matchtruppen. Borec placerar sig femma efter fem omgångar.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 3/4

Den 27-årige Mikael Ishak fortsätter att göra succé i Lech Poznan. I helgen gjorde anfallaren två nya mål och en assist när laget spelade 3-3 mot toppklubben Slask Wroclaw. Fjärde raka matchen Ishak gör mål i (EL inräknat). På onsdag väntar match mot Hammarby i andra omgången av Europa League på Tele2 Arena.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 3/0

Pawel Cibicki har det fortsatt tungt med speltid i Pagon. I helgens 2-2-match mot Wisla fick den svenske anfallaren hoppa in med tolv minuter kvar att spela. På tilläggstid kvitterade Pagon. Laget placerar sig sjua.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 2/0

Tidigare i januari blev Valmir Berisha klar för sin åttonde klubb i karriären i och med övergången till rumänska Chindia Targoviste. Efter tre omgångar står laget med fyra poäng där Berisha har fått ont om speltid. Byttes in med en minut kvar av matchen mot Academica Clinceni senast. Matchen slutade 0-0.

Admir Bajrovic, Sepsi - 1/0

I ligapremiären saknades den 25-årige anfallaren men i matchen mot storlaget Cluj fick Bajrovic debutera. I helgens 2-2-match mot Astra saknades 25-åringen i matchtruppen.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 7/0

Den tidigare AIK-mittfältaren och Krasnodar har ännu inte spelat någon match sedan landslagsuppehållet. Dessförinnan spelade laget 1-1 mot Rostov. Krasnodar elva i tabellen.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 4/0

Viktor Claessons Krasnodar har ännu inte spelat någon match sedan landslagsuppehållet. Den 28-årige mittfältaren är åter i spel efter sin långa skadefrånvaro. Något som Sveriges förbundskapten Janne Andersson var glad över att se. Någon plats i landslagstruppen till Nations League blev det däremot inte då Andersson ville låta Claesson, i lugn och ro, komma in i matchtempo igen. Claesson har hittills spelat fyra ligamatcher i Ryssland. Krasnodar placerar sig elva i tabellen.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 6/3

Ny säsong men anfallaren Marcus Berg fortsätter att leverera för sitt Krasnodar. På sex ligaomgångar har svensken noterats för tre mål. Krasnodar har ännu inte spelat någon match sedan landslagsuppehållet. Krasnodar elva i tabellen.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 7/0

22-årige försvararen Dennis Hadzkadunic har spelat samtliga matcher i Rostovs ligainledning. Sju omgångar har resulterat i elva poäng och en sjunde plats i tabellen. Spelade senast 90 minuter i 1-1 mot Lokomotiv Moskva.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 7/3

Anfallaren Jordan Larsson har också inlett säsongen starkt med 14 poäng på sju omgångar. Föll i helgen mot CSKA Moskva med 3-1. Laget placerar sig trea. Larssons spelade hela matchen men fick gå av mållös. Roma, Lazio, Valencia och Borussia Mönchengladbach uppges intresserade av Jordan Larsson.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 7/0

Carl Starfelt får även han gott om speltid i ryska Rubin Kazan. I helgen vann laget med 1-0 borta mot Dynamo Moskva. Rubin Kazan placerar sig femma med elva poäng efter sju omgångar.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva (varit utlånad från Genoa, nu kontraktslös) – 11/0

Sejouren i Dynamo Moskva kan inte sammanfattas som någon succé. Blandat med speltid blev det för Hiljemark som nu står utan kontrakt, då avtalet med Genoa gick ut sista juli.

Anton Salétros, Rostov (statistik från Sarpsborg-utlåningen) - 0/0

Mittfältaren Anton Salétros var under en period utlånad till Mikael Stahres Sarpsborg, då han inte lyckades ta en startplats i Rostov. Salétros är nu tillbaka till den ryska klubben, trots att Sarpsborg mer än gärna hade behållit svensken. 24-åringen har ryktats för en återkomst i AIK men nyligen skrev danska bold.dk att Salétros är aktuell för en flytt till Vejle - dit Alexander Milošević anslöt tidigare i somras.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem – 27/13

Det blev en tung ligavslutning för Carlos Strandbergs Al-Hazem. 24-årige anfallaren var tillbaka i startelvan när laget föll med 2-0 mot Al Wehda. Fyra raka förluster gjorde att laget slutade näst sist i tabellen och därmed åkte ur högstaligan. En säsong som summeras med sju vinster, sex oavgjorda och hela 17 förluster. Enligt Fotbolltransfers går kontraktet ut sista juni 2023.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 25/6

Alexander Gerndts Lugano ligaspel är över. Klubben slutade på en femteplats där svensken noterades som målskytt i sista ligasegern med 3-1. Lugano träningsspelade nyligen mot Bellinzona - en match som slutade 1-1.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

Ligaspelet är över för denna säsong. Mattias Andersson fanns inte med i Sions matchtrupp i någon av de 15 sista matcherna. Sion slutade på en åttonde plats i tabellen.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 5/0

Helander gjorde i helgen fjärde raka matchen från start i 4-0-segern mot Dundee United i ligaspelet. Rangers toppar ligan, men har två matcher fler spelade än värsta rivalen Celtic, som är sex poäng bakom Rangers i ligan.

Melker Hallberg, Hibernian – 6/0

Efter sex raka matcher med speltid fick Hallbeg i helgen sitta på bänken i 90 minuter i 3-0-segern mot St. Mirren i ligan. Hibernian är tvåa i ligaspelet, tre poäng bakom Rangers i serieledning.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 1/0

Isak startade i helgens premiärmatch mot Real Valladolid, men blev utbytt mållös efter 77 minuters spel när matchen slutade 1-1. Isak fick spela mer än vad han brukar få göra, men skapade dock inte särskilt mycket i matchen.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 0/0

Guidetti satt i helgen på bänken i 90 minuter i Alavés premiärförlust mot Real Betis med 1-0 i La Liga. Guidetti har tidigare kopplats ihop med en flytt från klubben, men har fortsatt kontrakt till sommaren 2022.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 1/0

I helgen återupptogs den thailändska högstaligan igen efter ett långt uppehåll. Då fick Hannson hoppa in i den 83:e minuten i Chonburis seger mot Trat. Chonburi är placerat på åttondeplats i högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 1/0

Moberg Karlsson gjorde i helgen säsongsdebut i Spartas 5-2-seger mot Karvina i den tjeckiska högstaligan. Svensken fick ett fem minuter långt inhopp. Sparta Prag toppar ligaspelet efter tre raka segrar.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 1/0

Durmaz fick i helgen ett tio minuter långt inhopp i premiärsegern mot Gaziantep FK (3-1) i Süper Lig. Under förra säsongen fick han dock inte speciellt stort förtroende, och enligt flera turkiska medier, däribland Fanatik, vill ligakonkurrenten Denizlispor värva den svenske mittfältaren. Denizlispor föll i premiären med 5-1 mot Göztepe.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 1/0 nollor

I helgen blev det en tung premiärmatch för Nordfeldt i Süper Lig. Genclerbirligi föll nämligen med 2-0 borta mot Antalyaspor i ligaspelet.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 1/0

Johansson gjorde i helgen debut för sin nya klubb genom att spela i 90 minuter i ligapremiären mot Antalyaspor, som slutade med 2-0-förlust i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 1/0

Vänsterbacken hoppade i helgen in i andra halvlek och fick 17 minuter på planen när ”Die Fohlen” besegrade FC Oberneuland med 8-0 och gick vidare i tyska cupen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 1/0

Augustinsson gjorde i helgen 90 minuter på planen och stod dessutom för en assist när Bremen slog ut Carl Zeiss Jena med 2-0 i första rundan i tyska cupen.

Robin Quaison, Mainz – 1/1

Quaison imponerade i helgen i säsongspremiären, då han stod för ett mål och en assist under ett tolv minuter långt inhopp i Mainz 5-1-seger mot TSV Havelse i första rundan i tyska cupen. Samtidigt rapporteras anfallaren fortsatt locka till sig intresse från andra klubbar. Engelska tidningen Daily Mail uppgav i helgen att Burnley planerar att lägga ett 90 miljoner kronor stort bud på svensken. Tidigare har han även kopplats ihop med Tottenham. På förra landslagssamlingen sa han dock att han tror på en fortsättning i Mainz, som han har kontrakt med till sommaren 2021: ”Jag tror att jag blir kvar i Mainz. Hittills känner jag inte att det kommit något (erbjudande från en klubb) som jag vill gå till. Jag trivs väldigt bra i Mainz och jag har ett år kvar på mitt kontrakt. Jag är nöjd och glad här. Jag tror att jag kommer att få mycket speltid”.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 1/0

Forsberg hoppade i helgen in i halvtid när RB Leipzig besegrade Nürnberg med 3-0 i den första rundan i den tyska cupen.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 0/0

Andersson var i helgen utanför lagets matchtrupp när Union Berlin gick vidare till den andra omgången i tyska cupen efter seger mot Karlsruher. Anledningen till att han inte fick speltid är att han inom kort uppges skriva på för ligakonkurrenten Köln.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 1/0

Ohlsson gjorde i helgen 90 minuter på planen och stod för en assist när det blev förlust med 4-2 mot SV Elversberg och uttåg i första rundan i tyska cupen.

Niklas Hult, Hannover 96 – 1/0

Hult gjorde i måndags tävlingsdebut för sin nya klubb, då han gjorde 90 minuter på planen i lagets 3-2-seger mot Würzburger Kickers i första rundan i tyska cupen.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 1/0

Hrgota gjorde i helgen 72 minuter på planen när det blev seger med 6-1 efter förlängning mot Meinerzhagen i den tyska cupen.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 1/0

Nilsson gjorde i måndags 90 minuter på planen när det blev förlust med 1-0 mot RW Essen och därmed uttåg i den första omgången i den tyska cupen.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, satt i måndags på bänken i 90 minuter när det blev förlust med 1-0 mot RW Essen och därmed uttåg i den första omgången i den tyska cupen.

USA

Axel Sjöberg, DC United – 1/0

Sjöberg satt i helgen på bänken i 90 minuter när det blev förlust med 2-0 mot New York Red Bulls i MLS. DC United är elva i den östra divisionen.

Tom Pettersson, Cincinnati – 4/0

Pettersson gjorde i helgen första 90-minutersmatchen sedan i slutet av augusti. Då blev det andra raka förlusten, den här gången med 2-1 mot New York City i MLS. Cincinnati är nästjumbo i den östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City – 7/0

Jansson var i helgen, på grund av skada, utanför Orlandos matchtrupp när det blev seger med 2-1 mot Inter Miami i MLS. Orlando är fyra i den östra divisionen.

Gustav Svensson, Seattle – 3/0

Svensson kom i helgen inte till spel i någon match i MLS. Han har missat Seattles senaste tre matcher på grund av det senaste Nations League-uppehållet. Seattle är på andraplats i den västra divisionen.

Anton Tinnerholm, New York City – 8/2

Tinnerholm gjorde i helgen sitt andra mål för säsongen, då han blev målskytt på volley i New York Citys 2-1-seger mot Cincinnati i MLS. New York City är på sjätteplats i den östra divisionen.

Adam Lundqvist, Houston – 8/0

Lundqvist gjorde i förra veckan 79 minuter på planen i Houstons 2-1-förlust mot Dallas i MLS. Houston är sjua i den västra divisionen.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 11/4

Tanda kom i förra veckan inte till spel i någon match. Ligaspelet har pausats med anledning av coronapandemin.