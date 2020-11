SVENSKKOLLEN: Succé för Carlos Strandberg i nya klubben

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 6/0

Engvall har missat de två senaste matcherna med känningar i samma knä som han hade problem med under förra säsongen.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 7/1

Mrabti spelade som ensam anfallare när Mechelen bortaslog Zulte-Waregem med 1-2.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 1/0

25-åringen hade bara varit på bänken en gång sedan han anslöt från IFK Göteborg i augusti. Mot Zulte-Waregem fick han äntligen debutera och spela 90 minuter.

- Jag var lite nervös, säger Wernersson enligt Het Laatste Nieuws.

Tränaren Wouter Vrancken säger till samma tidning att vänsterbacken behöver vänja sig vid belgisk fotboll.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Högerbacken har saknats i matchtrupperna den här säsongen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 1/0

Satt på bänken i 2-2-mötet med Zeljeznicar.

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 5/1

Missade matchen mot AEK Larnaca med knäproblem när Apollon återtog serieledningen i och med 1-2-vinsten.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 9/2 nollor

Målvaktens lag besegrade FC Köpenhamn på bortaplan (1-2) och Carlgren fick betyget 4/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 12/0

Bengtsson blev utbytt efter en knapp timme i ovanstående match och gavs betyget två. Dessförinnan spelade han både mot Kroatien och Frankrike i Nations League.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 11/2 nollor

Målvakten fick betyget två efter förlusten mot Randers. Johnsson satt på bänken under Nations League-matcherna och vänskapslandskampen mot Danmark.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 10/0

Satt på bänken mot Aarhus men fick ett 26 minuter långt inhopp i 2-0-förlusten mot Danmark.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 12/0

21-åringen spelade hela matchen när FCM vann mot Aarhus med 1-2 och fick betyget 5/6. Mittfältaren landslagsdebuterade mot Danmark och fick hoppa in under slutminuterna i 4-2-förlusten mot Frankrike.

Simon Hedlund, Brøndby – 9/3

Anfallaren hoppade in i den 67:e minuten mot Velje och spelade fram till 0-2-målet en kvart senare. Betyget i Ekstra Bladet blev 2/6 och Hedlunds lag är en poäng ifrån serieledande Midtjylland.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 9/2 nollor

Tim Prica, Aalborg BK – 7/0

18-åringen satt på bänken mot Nordsjælland. I cupvinsten mot Akademisk Boldklub (1-2) fick Prica 57 minuter och spelade fram till ett mål.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 5/1

Mittfältaren byttes ut med en skada efter 51 minuter mot Nordsjælland och gavs en tvåa i betyg. Hiljemark spelade innan det 75 minuter i landskampen mot Danmark.

Niklas Backman, Aarhus GF – 3/0

Mittbacken rehabiliterar en skada i baksida lår.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Målvakten var på bänken mot Midtjylland men saknades i truppen när AGF tog sig vidare på straffar från cupmatchen mot Kolding.

Alexander Milosevic, Velje BK – 8/0

Först spelade Milosevic hela matchen och blev varnad när Velje vann på straffar över Brabrand i cupens tredje omgång. Sedan fick mittbacken 90 minuter mot Brøndby och gavs betyget 2/6 efteråt. Fredericia Dagblad utsåg Milosevic till Veljes bästa spelare i 0-2-förlusten.

Diego Montiel, Velje BK – 8/2

Montiel spelade hela matchen mot Brabrand och sedan 58 minuter i förlusten mot Brøndby. Betyget blev 2/6 efter den senare matchen.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 0/0

Nästa säsong i egyptiska Premier League förväntas börja i mitten av december.

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 1/0 nollor

Satt på bänken för andra matchen i rad när Everton besegrade Fulham (2-3). Olsen stod i landslagets båda Nations League-matcher mot Kroatien och Frankrike.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 9/0

Nilsson Lindelöf spelade 90 minuter mot Kroatien men byttes ut efter 66 min på Stade de France. I ligaspelet spelade han hela matchen mot West Bromwich (1-0) och gavs betyget 6/10 i tidningen Manchester Evening News.

Emil Krafth, Newcastle United – 4/0

Viktor Gyökeres, Swansea City – 10/1

Anfallaren testade positivt för covid-19 och missade Swanseas 1-0-seger mot Rotherham.

Pontus Jansson, Brentford – 7/0

Tillbaka efter skada och spelade 90 minuter i 0-0-mötet med Wycombe på bortaplan. Förra säsongens Championship-trea ligger på elfte plats efter tolv omgångar.

Ken Sema, Watford – 13/1

Hans hörna ledde fram till Watfords mål mot Queens Park Rangers. Hemmalaget kvitterade sent och Sema fick betyget 6/10 i tidningen Watford Observer.

Viktor Johansson, Rotherham United – 1/0 nollor

Den ordinarie målvakten Jamal Blackman var tillbaka och Johansson fick följa förlusten mot Swansea från bänken.

FINLAND Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 26/4

Ligan är slut och Mariehamn säkrade till slut nytt kontrakt. Forwarden har på klubbens interna "gala" blivit utsedd till lagets "effektivaste spelare" under 2020. ANNONS Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 14/0

Ligan är slut. Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 13/2

Ligan är slut och till nästa säsong återvänder Tånnander till HJK, som han förlängt med över 2021. Tatu Varmanen, TPS - 28/0

TPS ramlade ur den finska högstaligan, på grund av färre gjorda bortamål i kvalet mot KTP (0-0 + 1-1). Varmanen startade i den första kvalmatchen men blev utbytt redan i den 49:e minuten, och sedan var han utanför truppen i returen. Backen har för övrigt skrivit på för superettan-klubben Östers IF till nästa säsong. FRANKRIKE Niclas Eliasson, Nimes - 4/0

Yttern bänkades mot Reims i helgen - och då vann Nimes (1-0) sin första match sedan svenskens ankomst. Nu är laget på säker mark i Ligue 1. Eliasson fick inte hoppa in mot Reims. Jack Lahne, Amiens - 4/0

Återigen utanför truppen när Amiens spelade 1-1 hemma mot Clermont i lördags. Laget ligger på plats 14 i Ligue 2. Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den 18-årige forwarden, som tidigare spelat för Brommapojkarna, var inte med i truppen till mötet med Le Havre (seger med 2-1) i lördags. Caen ligger nu tvåa i Ligue 2. ANNONS FÖRENADE ARABEMIRATEN Samuel Armenteros, Fujairah FC - 7/2

Äntligen har Fujairah börjat vinna. Under landslagsuppehållet blev det först en 2-1-seger mot Ajman i ligacupen och därefter slog man Hatta med 1-0 i ligan i fredags. Armenteros startade båda matcherna, och blev utbytt i andra halvlek i båda matcherna. GIBRALTAR San Mustafa, Europa Point FC - 1/0

Målvakten fick sitta på bänken under hela matchen mot Glacis i helgen. Europa Point spelade 1-1. GREKLAND Daniel Sundgren, Aris – 4/0

Aris fortsätter att göra succé den här säsongen - och Sundgren fortsätter att få speltid. Ytterbacken spelade hela matchen mot Panetolikos i söndags. Då vann Aris med 1-0 och laget ligger tvåa i serien. Man har samma poäng som ettan Olympiakos. ISLAND Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Den isländska ligan är slut och Valur korades till mästare. Marcus Johansson, IA – 17/1

IA slutade åtta i den isländska ligan. ITALIEN Zlatan Ibrahimovic, Milan - 9/11

Forwarden bara fortsätter att göra mål. 39-åringen nätade två gånger om mot Napoli i söndags, när Milan vann med 3-1. Dock skadade han sig och blir nu borta i två-tre veckor, enligt en Milan-talesperson som TT pratat med. ANNONS Dejan Kulusevski, Juventus – 9/2

Startade och blev utbytt i 85:e minuten när Juventus slog Cagliari med 2-0 i lördags. Riccardo Gagliolo, Parma – 7/1

Backen spelade hela matchen när Parma föll med 3-0 borta mot Roma i söndags. Albin Ekdal, Sampdoria – 8/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria förlorade med 2-1 hemma mot Bologna i söndags. Mattias Svanberg, Bologna – 7/1

Mittfältaren startade i 2-1-segern mot Sampdoria, men blev utbytt i den 69:e minuten. Joel Asoro, Genoa (utlånad från Swansea) 0/0

Återigen utanför truppen när Genoa spelade i helgen. Laget föll med 1-0 borta mot Udinese. Samuel Gustafson, Cremonese – 8/0

Mittfältaren hoppade in i paus mot Salernitana under måndagen. Cremonese föll med 2-1 och är fortsatt jumbo i Serie B. Marcus Rohdén, Frosinone – 8/1

Mittfältaren spelade 59 minuter när Frosinone förlorade med 2-0 hemma mot Cosenza i fredags. Frosinone är sjua i Serie B men har bara fyra poäng upp till förstaplatsen. Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Chievo har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Joseph Colley, Chievo - 0/0

ANNONS Chievo har inte spelat sedan senaste svenskkollen. John Björkengren, Lecce - 3/0

Har varit sjuk i covid-19 och mittfältaren var inte med i truppen när Lecce krossade Reggiana med 7-1 i lördags. Laget ligger tvåa i Serie B. Nikola Vasic, Reggina - 4/0

Forwarden, som nyligen lämnade Akropolis i superettan, fick göra sin första start i Serie B i helgen. Vasic spelade i 52 minuter mot Pisa, som Reggina föll med 2-1 mot. Reggina ligger på plats 15 i Serie B. KANADA Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 11/3

Kanadensiska ligasäsongen är över. Alexander Jönssons Forge FC försvarade titeln från i fjol. I början på november besegrade Forge FC Tauro FC, vilket är ett av Centralamerikas bästa lag, med 2-1 och avancerar nu till kvartsfinal i Concacaf. Nu väntar Arcahaie FC från Haiti i början på december. Vinnaren i den matchen går vidare bland de fyra lagen som gör upp om titeln och kvalificerar sig till 2021 Concacaf Champions League. Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Kanadensiska ligasäsongen är över. Tyngre säsong för Erik Zetterberg och FC Edmonton som efter fyra raka förluster missade slutspelet i turneringsspelet på Noba Scotia. Mittfältaren Zetterberg blev mållös denna säsong. ANNONS LETTLAND Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0

Sylvin Kayembe har fått lite speltid i FS Metta den senaste tiden. Saknades i matchtruppen när Metta föll mot RFS med 0-3. KINA Sam Larsson, Dalian Professional – 18/4

Dalian Professional vann första mötet med Guangzhou R&F i play-off till Super League med 3-0 men i returen klappade Dalian Professional ihop och föll i förlängning efter 4-0. Sam Larsson saknades i matchtruppen. Marcus Danielson, Dalian Professional – 16/1

Dalian Professional vann första mötet med Guangzhou R&F i play-off till Super League med 3-0 men i returen klappade Dalian Professional ihop och föll i förlängning efter 4-0. Danielson saknades i matchtruppen. NEDERLÄNDERNA Simon Gustafson, Utrecht – 8/1

Simon Gustafson spelade 90 minuter när Utrecht spelade 1-1 mot Zwolle. Utrecht placerar sig nia i tabellen efter åtta omgångar. Emil Bergström, Utrecht – 0/0

Den tidigare Djurgårdsspelaren Emil Bergström har råkat ut för en lårskada och håller på med rehabilitering. Finns ingen mer information om när svensken vara tänkas vara tillbaka i spel. Svensken är inte noterad för någon speltid denna säsong. ANNONS Sebastian Holmén, Willem II – 9/0

Revansch för Sebastian Holméns Willem! Efter sex raka ligamatcher vinstlösa lyckades Willem i helgen besegra Venlo med 2-1. Holmén spelade 90 minuter. Nyligen utsågs Holmén till en av Europas främsta huvudspelare. Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 6/0

Ramon Pascal Lundqvist satt på bänken i helgens oavgjorda resultat mot tabelltvåan Vitesse. Matchen slutade 1-1. Groningen åtta i tabellen. Benjamin Nygren, Heerenveen - 5/3

Efter tre raka matcher som målskytt (inkl. cupen) har Benjamin Nygren nu lämnat planen mållös i två raka ligamatcher. I helgen spelade Nygren 45 minuter mot Waalwijk, matchen slutade 1-1. Heerenveen åtta i tabellen efter nio spelade matcher. Gabriel Gudmundsson, Groningen – 5/0

Gabriel Gudmundssons speltid ökar stegvis efter skadan som den tidigare HBK-talangen, som anslöt från just västkust-klubben förra våren, råkade ut för i en vänskapsmatch mot Werder Bremen inför säsongen. Spelade i helgen 75 minuter mot Vitesse. Matchen slutade 1-1. Groningen åtta i tabellen. Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 8/0

Tekie fick starta helgens match mot topplaget Feyenoord och det 23-åringen som spelade fram till Fortuna Sittards ledningsmål, i den första(!) spelminuten. Sedan gick det utför - efter tre raka mål från Feyenoord vann gästerna matchen med 1-3. Fortuna sist i tabellen med tre inspelade poäng. ANNONS Emil Hansson, Fortuna Sittard - 9/2

Även Emil Hansson fick starta för Sittard i helgen mot Feyenoord. Spelade 62 minuter innan han byttes ut. Matchen slutade med förslut med 3-1. Sittard sist i tabellen. Rami Hajal, Heerenveen - 6/0

Rami Hajal fick spendera hela helgens match mot Waalwijk på bänken. Matchen slutade 1-1. Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 4/1

Den förre BK Häcken-spelaren Alexander Jeremejeff har gäckats av skadeproblem men var i helgens match mot PSV tillbaka i truppen. 27-åringen fick däremot spendera hela matchen på bänken. Twente femma i tabellen. Simon Tibbling, Emmen 8/0

Mittfältaren Simon Tibbling spelade 84 minuter när Emmen föll återigen, denna gång när man gästade AZ. Matchen slutade 1-0. Emmen nästjumbo i tabellen. Jesper Karlsson, AZ 6/3

Efter en ruskigt stark period blev den tidigare Elfsborgsanfallaren Jesper Karlsson i helgen mållös när AZ besegrade FC Emmen med 1-0. Karlsson spelade 64 minuter. Hur Karlsson summerar den första tiden i klubben: ”Det är paradiset”, säger Karlsson till FOX Sport. NORGE Liridon Kalludra, Kristiansund – 23/4

ANNONS Spelade 64 minuter när Kristiansund spelade 1-0 mot Mjøndalen. Kristiansund sexa i tabellen. Andreas Linde, Molde – 25/7 nollor

Svenske målvakten Andreas Linde fick i helgen hålla nollan när Molde besegrade Stabæk med hela 3-0. Med fem omgångar kvar går laget mot en Europa-plats - fem poäng ner till fjärdeplatsen. Mattias Moström, Molde – 6/0

Trotjänaren Mattias Moström fortsätter att kämpa med speltiden. Fick spela fem minuter när Molde föll mot Arsenal med hela 4-1 i Europa League. Satt på bänken i helgens match mot Stabæk. Matchen vann Molde med 3-0. Med fem omgångar kvar går laget mot en Europa-plats - fem poäng ner till fjärdeplatsen. Marcus Sandberg, Stabæk – 25/7 nollor

Inte samma harmoni för Marcus Sandberg som stod i Stabæk-målet i samma match. Fick se tre baljor gå in bakom sig och noll mål framåt. Stabæk åtta i tabellen. Anton Kralj, Sandefjord - 19/0

Försvararen Anton Kralj fick spela 55 minuter i Sveriges U21-landslag när laget föll mot Italien med 4-1. I Sandefjord saknades 22-åringen i helgens förlust mot Haguesund med 3-2. Sandefjord elva i tabellen. William Kurtovic, Sandefjord - 18/0

ANNONS Mittfältaren William Kurtovic har den senaste tiden saknats i Sandefjords matchtrupp. 24-åringen satt på bänken i förra omgången men saknades i matchtruppen återigen i helgen när Sandefjord föll mot Haguesund med 3-2. David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 21/9 nollor

Fem raka matcher för David Mitov Nilssons Sarpsborg utan en vinst. I helgen föll laget återigen mot Viking med 2-1. Mitov Nilsson stod i målet hela matchen. Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Den tidigare Malmöanfallaren Guillermo Molins fick bara fem minuter i förra omgången innan innan Molins tvingades utgå skadad. Rapporter pekar på att Molins har skadad baksida lår. I helgens förlust mot Viking saknades 32-åringen. Kevin Kabran, Start - 24/2

Kevin Kabrans succé fortsätter! Målskytt i förra omgången och nu har 27-årige mittfältaren slagit till igen. Blev matchhjälte i mötet med Odd i helgen. Efter en mållös första halvlek tog Start ledningen men Odd kvitterade drygt tio minuter senare. Matchen såg ut att gå mot ett oavgjort resultat men med drygt fem minuter kvar av matchen väggspelade Kevin Kabran med en lagkamrat i straffområdet innan han sköt in avgörandet för Start. 27-åringens andra mål för säsongen. Ett viktigt mål då laget placerar sig precis ovanför negativ kvalplats. ANNONS Dino Islamovic, Rosenborg - 22/9

Dino Islamovic har inte spelat sedan den senaste Svenskkollen. Ställs under tisdagen hemma mot Brann. Anton Salétros, Sarpsborg - 15/1

Målskytt i förra omgången men i helgen blev mittfältaren Anton Salétros mållös. Slog däremot till med en assist när Sarpsborg förlorade mot Viking med 2-1. Sarpsborg tia i tabellen. NORDMAKEDONIEN Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 3/0

Den tidigare Gais-spelaren Filip Trajanovski satt på bänken i helgens förlust mot Vardar med 2-0. Borec femma i tabellen. POLEN Mikael Ishak, Lech Poznan - 9/5

Mikael Ishak målsuccé fortsätter. Efter två mål i Europa League-matchen mot Standard Liege har nu svensken slagit till i ligaspelet igen. I helgens 3-3-match mot Rakow öppnade Ishak målskyttet för Poznan i den 32:a matchminuten. Poznan har därmed fortsatt problem att knipa trepoängare. Tia i tabellen med två vinster på nio omgångar. Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Saknades i helgens matchtrupp i cupmatchen mot Wisla Plock. Pagon vann med efter straffläggning. RUMÄNIEN Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 7/1

ANNONS Svenskmöte i Rumänien! Berishas Chindia mot Admir Bajrovics Sepsi. Tyvärr satt Berisha på bänken hela matchen när Chindia föll med 2-1. Admir Bajrovic, Sepsi - 5/1

Admir Bajrovic fick starta svenskmötet mot Valmir Berishas Chindia men byttes ut efter 68 minuter. Efter att svensken blev utbytt vände Sepsi underläge till vinst med 2-1. RYSSLAND Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 13/1

Kristoffer Olssons fick inleda helgens möte med Tambov på bänken men fick komma in i den 64:e minuten. Krasnodar vann matchen med 1-0 och placerar sig nia i tabellen. Viktor Claesson, FC Krasnodar – 13/2

Har hittat tillbaka till matchform efter skadan i ljumsken. Noterades för en assist redan i den 17:e minuten i helgens möte med Tambox. Byttes ut i den 68:e minuten mot Kristoffer Karlsson. Krasnodar vann matchen med 1-0. Marcus Berg, FC Krasnodar – 13/6

Marcus Bergs satt på bänken hela helgens match mot Tambov. Krasnodar vann med 1-0 och placerar sig nia i tabellen. Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 12/0

Dennis Hadzikadunic blev uttagen till den bosniska landslagstruppen och spelade 90 minuter mot Nederländerna och Italien. Fick troligtvis därav spendera hela helgens match mot Kazan på bänken. Rostov vann med 2-0. ANNONS Pontus Almqvist, FK Rostov – 4/0

Speltid i helgens match fick däremot Pontus Almqvist som spelade 28 minuter när Rostov besegrade Kazan med 2-0. Var den som spelade fram till Rostovs 2-0-mål. Placerar sig femma i ligan. Armin Gigovic, FK Rostov – 4/0

Även Armin Gigovic fick speltid i Rostovs vinst. Byttes in med 28 minuter kvar av matchen mot Kazan. Rostov vann med 2-0. Jordan Larsson, Spartak Moskva – 15/6

Jordan Larsson spelade totalt 27 minuter under den svenska landslagssamlingen och fick därav starta Spartaks match i helgen mot Din. Moskva. Larsson spelade 90 minuter och matchen slutade oavgjort 1-1. Carl Starfelt, Rubin Kazan – 13/2

Inför Sveriges matcher i Uefa Nations League testads Carl Starfelt positivt för Covid-10, därav saknades han även i Kazans match i helgen mot Rostov - där man föll med 2-0. SAUDIARABIEN Carlos Strandberg, Abha Club – 3/2

Strandberg är på plats i sin nya klubb Abha Club och svensken har inlett sin sejour starkt. På de tre inledande ligaomgångarna har Strandberg gjort två mål då han i helgen slog till med ännu en fullträff i förlusten mot Al-Raed med 2-1. Abha tolva i tabellen. ANNONS SCHWEIZ Alexander Gerndt, FC Lugano – 7/2

Alexander Gerndts FC Lugano spelade i helgen 1-1 mot tabellsjuan Servette. Gerndt spelade 75 minuter. Mattias Andersson, Sion – 0/0

Mattias Andersson saknades i matchtruppen när Sion spelade 2-2 mot Zurich. Lagets fjärde raka oavgjorda resultat. Placerar sig åtta i tabellen.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 13/1

Helander satt i helgen på bänken i 90 minuter när Rangers besegrade Aberdeen med 4-0 i den skotska högstaligan. Rangers toppar därmed fortsatt ligatabellen, men nu med elva poäng ner till tvåan Celtic, som har två matcher färre spelade i ligan.

Melker Hallberg, Hibernian – 14/1

Hallberg hoppade, under landslagsuppehållet, in och gjorde sitt första mål för säsongen i 4-1-segern mot Dundee FC i den skotska ligacupen. Det var svenskens tredje mål sedan flytten till Skottland. I helgen fick han även ett sex minuter långt inhopp mot Celtic (2-2) i ligaspelet. Hibernian är på fjärdeplats i ligan.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 4/0

Berisha var i helgen utanför Senicas matchtrupp när det blev seger med 1-0 mot Zemplin Michalovce i den slovakiska högstaligan. Senica är nia i ligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 11/2

Efter två raka ligamatcher på bänken utan speltid, så fick Isak i helgen chansen från start och gjorde matchens enda mål i 1-0-segern mot Cadiz i La Liga. Det var 21-åringens andra mål den här säsongen och totalt sett blev det 74 minuter på planen. Real Sociedad toppar den spanska högstaligan med tre poäng ner till Atlético Madrid på andraplats, som dock har två matcher färre spelade i ligaspelet.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 3/0

Guidetti har under senaste tiden varit långt ifrån speltid, men fick i helgen göra sitt första inhopp sedan i slutet av september. Svensken gjorde 19 minuter på planen när hemmamötet med Valenica slutade 2-2. Alavés är på 14:e-plats i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 9//0

Hansson gjorde i helgen 90 minuter när Chonburi föll med 2-1 mot serieledaren BG Pathum United i den thailändska högstaligan. Chonburi är sjua i ligaspelet.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 8/2

Moberg Karlsson testade nyligen positivt för covid-19, men gjorde i helgen comeback på hemmaplan i 4-2-förlusten mot Ceske Budejovice i den tjeckiska högstaligan. Yttern spelade från start och gjorde även ett mål i förlusten. Sparta Prag är dock nu tvåa i ligaspelet efter två raka förluster och efteråt var ”DMK”, i en intervju på Spartas hemsida, besviken: ”Det är vårt fel. Om du gör två mål hemma och vill vara ett topplag, så måste du vinna. Att släppa in fyra är hemskt. Vi försvarade oss dåligt”. Nu får han i stället se fram emot torsdagens möte med Celtic i Europa League-gruppspelet: ”Jag har spelat i Skottland, men det var för sex år sedan. Jag tycker att de har ett bra lag med bra spelare. De är lite som Sparta. Vi är ett av de bästa lagen i ligan, precis som Celtic är (i Skottland)”.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 7/0

Durmaz gjorde i helgen 90 minuter på planen när Fatih Kragümrük kryssade mot Sivasspor (1-1) i Süper Lig. Durmaz lag är nu femma i ligaspelet.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 8/2 nollor

Nordfeldt gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när det blev förlust med hela 5-1 mot Fenerbahce i Süper Lig. Genclerbirligi är på 19:e-plats i ligaspelet och vann senast i början av oktober.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 7/0

Johansson var i helgen avstängd när det blev förlust med 5-1 mot Fenerbahce i den turkiska högstaligan. Genclerbirligi är på 19:e-plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 7/0

Den 35-årige vänsterbacken gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Augsburg (1-1) i Bundesliga. Borussia Mönchengladbach är därmed nu på sjundeplats i den tyska högstaligan. Wendt har nu gjort 283 matcher med klubben och har därmed gjort 20:e flest matcher i klubbens historia.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 6/0

Augustinsson var i helgen tillbaka efter skadeproblem och gjorde 90 minuter mot Bayern München (1-1) i Bundesliga. Dessutom blev han varnad i den 43:e minuten. Bremen är nu på niondeplats i den tyska högstaligan. Efter matchen sa vänsterbacken så här, enligt Bremens Twitter-konto: ”Vi trodde på att vi kunde få med oss något. Alla spelare gav hundra procent under alla 90 minuter. Bayern hade många chanser, men vi hade också chanser för 2-1. I slutändan är en poäng ett bra resultat”.

Robin Quaison, Mainz – 9/2

Quaison spelade i helgen från start och gjorde 70 minuter på planen när Mainz bärgade säsongens första seger genom att besegra Freiburg med 3-1. Svensken gjorde även en assist i segern. Nu är Mainz på 15:e-plats i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Forsberg hoppade i helgen in i halvtid mot Eintracht Frankfurt (1-1) i Bundesliga. RB Leipzig är placerat på fjärdeplats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln – 8/2

Andersson gjorde i helgen 90 minuter på planen när Köln föll mot Union Berlin hemma med 2-1 i Bundesliga. Köln är numera nästjumbo i ligaspelet.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 9/0

Ohlsson gjorde i helgen 90 minuter på planen när St. Pauli föll med 2-0 mot Paderborn i den tyska andraligan. St. Pauli är nästjumbo i andraligan.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 7/0

Ingelsson spelade i helgen från start och gjorde 78 minuter när Paderborn besegrade St. Pauli med 2-0 i den tyska andraligan. Padeborn är därmed trea i ligan.

Niklas Hult, Hannover 96 – 8/1

Hult gjorde i helgen 90 minuter på planen när Hannover föll med 2-1 mot Würzburger Kickers i den tyska andraligan. Hannover är elva i ligaspelet.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 6/0

Peterson spelade i helgen från start, men blev utbytt i halvtid i 1-0-segern mot Sandhausen i den tyska andraligan. Samtidigt blev han varnad efter 36 minuters spel. Fortuna Düsseldorf är på åttondeplats i ligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 9/4

Hrgota, som är ny lagkapten i Greuther Fürth, gjorde i helgen 89 minuter på planen när Greuther Fürth besegrade Jahn Regensburg med 3-1 i den tyska andraligan. Hrgotas lag är nu på andraplats i ligaspelet.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 2/0

Nilsson satt i helgen på bänken i 90 minuter igen, då Bielefeld föll med 2-1 mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Bielefeld är på 16:e-plats i ligaspelet.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, satt i helgen på bänken igen när det blev förlust med 2-1 mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Bielefeld är nu på 16:e-plats i den tyska högstaligan.

USA

Axel Sjöberg, DC United – 2/0

Sjöbergs DC United blev nästjumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.

Tom Pettersson, Cincinnati – 12/0

Petterssons Cincinnati blev jumbo i den östra divisionen missade därmed MLS-slutspelet.

Robin Jansson, Orlando City – 20/0

Jansson spelade i helgen från start och gjorde 120 minuter på planen när Orlando besegrade New York City efter straffar i åttondelsfinalen i MLS. Jansson satte dessutom en straff till 6-6 i straffavgörandet, som var dramatiskt. Orlando spelade nämligen först hela förlängningen med en spelare färre på planen, då Ruan, i den 87:e minuten, blev utvisad. Sedan blev även Orlandos målvakt Pedro Gallese utvisad mitt under straffavgörandet. Gallese räddade nämligen först Valentin Castellanos straff i den femte omgången och trodde då att han hade räddat den avgörande straffen, men i stället menade domarteamet att Gallese hade rört sig för tidigt från mållinjen och efter protest mot det, så blev målvakten utvisad. Orlando ville då sätta in sin reservmålvakt, men i stället tvingades utespelaren Rodrigo Schlegel ställa sig i målet. Han räddade senare den tidigare Norrköping-mittfältaren Gudmundur Thorarinssons straff och därmed blev Orlando klart för kvartsfinal i slutspelet. Orlando får därmed nu spela kvartsfinal i MLS-slutspelet.

Gustav Svensson, Seattle – 9/0

Svensson missade i helgen Seattles 4-1-seger mot San Jose Earthquakes i åttondelsfinalen i MLS. Därmed är laget nu klart för kvartsfinal mot Los Angeles FC natten till onsdag den här veckan.

Anton Tinnerholm, New York City – 21/4

Tinnerholm gjorde i helgen 90 minuter på planen när New York City åkte ut i åttondelsfinalen i MLS. Högerbacken blev utbytt inför förlängningen mot Orlando City och därefter föll New York City i straffavgörandet, som var dramatiskt. New York spelade dock först och främst hela förlängningen med en spelare mer på planen, men utan att lyckas ta vara på det. Sedan blev Orlandos förstemålvakt Pedro Gallese utvisad mitt under straffavgörandet, vilket gjorde att utespelaren Rodrigo Schlegel fick ställa sig i mål, men trots det räddade ändå Schlegel en straff av tidigare IFK Norrköping-mittfältaren Gudmundur Thorarinsson i den sjunde straffrundan, och därmed åkte Tinnerholms lag ut ur slutspelet.

Adam Lundqvist, Houston – 17/0

Lundqvists Houston Dynamo blev jumbo i den västra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 17/6

Säsongen är färdigspelad i Vietnam. Da Nang slutade på förstaplats i nedflyttningsserien i den vietnamesiska högstaligan.