SVENSKKOLLEN: Svanberg om återförening: "Han är fantastisk"

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

Gustaf Nilsson i VAR-drama: "De dricker juldrinkar"



Momodou Sonko aktuell för flytt till Ligue 1

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 10/4

Strikern fick 28 minuter på plan när man spelade 2-2 mot Melbourne. Western Sydney Wanderers ligger sjua bland 13 lag i A-league.

Annons

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 20/2

30-åringen fick 84 minuter när Mechelen spelade 0-0 mot Standard Liege. Hans lag är tabellåtta i Jupiler Pro League.

Fredrik Hammar, KV Mechelen - 0/0

Under tisdagen tog Hammar klivet från Hammarby till Mechelen. Mittfältaren är spelklar redan till söndagens bortamöte med Cercle Brugge i ligan.

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 16/5

Är tillbaka med besked efter tiden med skadeproblem. Anfallaren fick 74 minuter i 4-3-vinsten mot KVC Westerlo, där han assisterade till ett mål. I den föregående matchen nätade Nilsson för första gången sedan oktober, då han kvitterade mot Union SG i minut 78 till 2-2. Målet gav dock fog för diskussion.

Vid frisparken som föranledde målet såg det ut som att Christos Tzolis sparkade bollen två gånger. VAR-granskade målet, men det godkändes.

Annons

- Det är obegripligt att de inte ingriper. Tzolis slår bollen två gånger, det ser man, sa experten Filip Joos enligt Voetbalkrant.

- VAR drack juldrinkar, kontrade ex-spelaren Steven Defour.

Brügge ligger tvåa i Jupiler Pro League, ett poäng bakom Genk.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Den 23-åringe reservmålvakten petades i ligamötet mot KAA Gent. Union SG är tabellfemma.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 16/2

Vänsterbacken satt på bänken hela matchen mot FCV Dender EH, där Anderlecht förlorade (3-2). Kämpar med speltiden, då han fallit ner i hierarkin bakom Moussa N’diaye efter skadan. Augustinsson kan dock möjligen hoppas på mer speltid snart. N’Diaye ryktas nämligen bort. Nottingham Forest uppges visa intresse. Han utesluter inte heller ett avhopp.

- Diskussioner pågår, men jag överlåter det till min agent. Men min preferens förblir den spanska. Jag skulle verkligen vilja åka tillbaka dit, säger N’Diaye enligt Voetbalkrant.

Annons

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 22/7

22-åringen har nu varit bänkad tre matcher i rad. Mot KRC Genk (2-2) fick han 34 minuter. Antwerp ligger fyra i den belgiska ligan.

Den förre Elfsborg-spelaren kan komma att lämna Royal Antwerp framöver. Enligt transferexperten Luca Bendoni visar Championship-laget Burnley intresse. Det har även rapporterats att Besiktas är intresserat.

Om flyttlasset skulle gå till Burnley blir Ondrejka lagkompis med Hjalmar Ekdal.

Momodou Sonko, KAA Gent - 22/4

Yttern spelade 90 minuter i ligamötet mot Union SG (1-3). Gent är tabellsexa.

Efter en tung start i KAA Gent har Sonko börjat producera mål och prenumererar på en startplats. Något som har genererat ett intresse från en större liga.

Enligt Foot Insiders är AS Saint Etienne, som ligger på plats 15 i Ligue 1, intresserat av att plocka in svensken i januarifönstret. Enligt sajten övervakar den franska klubben 19-åringen noga. Priset uppges ligga på 6 miljoner euro (68 miljoner kronor)

Annons

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 21/1

24-åringen saknades i truppen när Ludogorets segrade mot Botev Plovdiv (2-4). Ludogorets leder den bulgariska ligan.

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 14/1

Yttern fanns inte med i truppen när Aris Limassol vann mot Omon Aradippou.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 12/3

24-åringen fick 18 minuter i vinsten mot Omon Aradippou (2-0).

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

I dagarna stod det klart att 33-åringen bröt sitt kontrakt med AEL Limassol. Totalt blev det bara 14 framträdanden i klubben för den före detta Bajen-spelaren.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 31/7

Är inne i ett poängstim. Under gårdagens match mot AEL Limassol (vinst 4-0), där han spelade 23 minuter, stod Tankovic för en assist. I den föregående matchen, mot Anorthosis, nätade han dubbelt.

Annons

Filip Helander, Omonia Nicosia - 10/0

Mittbacken spenderade hela matchen på bänken när AEK Larnaca besegrades med 3-0.

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 17/1

33-åringen fick 62 minuter i 3-0-förlusten mot Omonia Nicosia.

DANMARK

Hugo Andersson, Randers FC - 11/0

Fick bara en minut på planen när Viborg FF besegrades (1-2). Randers ligger trea i den danska högstaligan.

John Björkengren, Randers FC - 17/1

Spelade hela matchen när Randers besegrade Viborg. Randers ligger tre i den danska högstaligan.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

Är alltjämt skadad, men har nyligen återgått till individuell träning. Återkomsten till matchform beräknas till mars eller april, beroende på hur rehabiliteringen går, enligt sajten Bold.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 26/6

Lagkaptenen spelade 90 minuter i ECL-matchen mot Rapid Wien, som slutade i förlust (3-0). Claesson var inte nöjd.

Annons

- Alla kan förlora en match, men vi får inte förlora med 3-0 mot ett lag som dem. Det är en otrolig besvikelse att avsluta året så här, skanderade han efter matchen, enligt Ekstrabladet.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 13/0

27-åringen var sjuk och missade ECL-mötet mot Rapid Wien.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 30/1

Laget har inte spelat sedan den senaste svenskkollen.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0

29-åringen är i individuell träning.

Eric Kahl, AGF Århus - 20/0

Försvararen har inte spelat i klubblaget sedan den senaste svenskkollen.

På landslagsnivå kan 23-åringen, som har spelat 13 svenska U21-landskamper, snart komma att byta landslag. Han har nämligen träffat det thailändska fotbollsförbundets ordförande, Madame Phang, för att diskutera möjligheten att spela med Thailands landslag. Det var förbundet som tog kontakt med Kahl när han besökte landet över nyår, enligt Asean Football.

Annons

Kahls mamma kommer från Thailand.

Felix Beijmo, AGF Århus - 19/1

Laget har inte spelat sedan den senaste svenskkollen.

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 2/0

Den 25-årige målvakten rehabiliterar en fotledsskada.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 19/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 17/7

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 11/1

Laget har inte spelat sedan den senaste svenskkollen.

Lukas Björklund, Sønderjyske - 19/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Melker Widell, AaB Ålborg - 20/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 9/0

Mittbacken är alltjämt skadad och har inte spelat i ligan sedan i mitten av december-

Annons

- “Vic” är nästan där, sa Rúben Amorim inför helgens derby mot Liverpool.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 21/3

22-åringen är i storform och har gjort poäng i de fem senaste matcherna. Senast blev det en assist mot Wolves, då man vann med 3-0. Av Nottingham Post fick svensken betyget 8/10.

- Han är en dedikerad, professionell spelare. Han gör mycket på planen för att hjälpa sitt lag, sa Fulham-spelaren Tom Cairney i Sky Sports om Elanga.

Emil Krafth, Newcastle United - 6/0

Försvararen rehabiliterar alltjämt sin nyckelbensoperation. Enligt journalisten Craig Hope kan det dröja lite till innan han kan göra återkomst på plan.

Alexander Isak, Newcastle United - 21/14

25-åringen nätade i sjunde raka Premier League-matchen när han skickade in det avgörande 2-1-målet mot Tottenham. Av The Chronicle fick svensken 7/10 i betyg.

Annons

Newcastle ställs mot Arsenal i semifinalen av ligacupen på tisdagen, och Isaks form är ett huvudbry för Mikel Arteta.

- Han är en toppspelare i toppform som gör många mål, och vi måste försöka minimera styrkorna hos motståndaren, sa Arteta inför matchen.

Alexander Isak har tidigare kopplats ihop med en flytt till Arsenal - men uppgifter gör gällande att Newcastle kräver 150 miljoner pund (två miljarder) för att släppa honom.

Robin Olsen, Aston Villa - 1/0 nollor

Målvakten satt på bänken mot Leicester.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 29/7

24-åringen spelade hela matchen, som kapten, i 2-1-förlusten mot Newcaslte. Av Evening Standard fick svensken 7/10 i betyg.

Lucas Bergvall, Tottenham - 21/0

18-åringen fick chansen från start mot Newcastle, vilket blev hans andra start i Premier League den här säsongen. Och ex-Djurgårdaren gjorde det bra. Av både Evening Standard och Football London fick han 8/10 i betyg.

Annons

“En positiv prestation. Han får förmodligen starta på onsdag (mot Liverpool), löd en del av Football Londons motivering.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 17/0

21-åringen spelade hela matchen mot Arsenal, där Brighton knep en poäng. Av Daily Mail fick han 6,5/10 i betyg. Av Sussex Express fick han 7/10.

Jens Cajuste, Ipswich Town (utlånad från Napoli) - 14/0

Mittfältaren fick 73 minuter i 2-2-matchen mot Fulham. Nyligen blev han utsedd till månadens spelare i Ipswich - för andra månaden på raken.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 0/0

26-åringen har inte varit med i Burnleys trupp i de tre senaste Championship-matcherna. Anledningen är oklar.

Ken Sema, Watford - 16/0

Vänsteryttern har saknats i de åtta senaste matchtrupperna. Uppgifter gör gällande att Watford vill göra sig av med Ken Sema i januarifönstret. Malmö FF har pekats ut som intressenter.

Annons

Viktor Johansson, Stoke City - 28/9 nollor

Har varit kapten - och hållit nollan - i tre raka matcher för Stoke, som ligger på plats 19 i The Championship. Efter den senaste matchen mot Plymouth fick han 7/10 i betyg av StokonTrent.

Oliver Dovin, Coventry City - 14/2 nollor

22-åringen har fått vakta buren i de två senaste matcherna för Coventry. Efter matchen mot Norwich fick han 7,5/10 i betyg av Coventry Telegraph - trots två insläppta mål.

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 19/1

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Millwall. Slog till med sitt första Sheffield Wednesday-mål i mellandagarna och assisterade på nyårsdagen mot Derby. För detta belönades han med en plats i “veckans lag” i Championship.

Jacob Widell Zetterström, Derby County - 29/7 nollor

“JWZ” vaktade buren i 1-0-förlusten mot Bristol City. Av Derby Telegraph fick han 5/10 i betyg.

Annons

Rami Al Hajj, Plymouth Argyle - 17/2

23-åringen spelade 79 minuter i 0-0-matchen mot Stoke City. På nyårsdagen nätade han när Plymouth spelade sin första match utan Wayne Rooney. Matchen mot Bristol City slutade 2-2.

Av Plymouth Herald fick svensken 6/10 i betyg efter krysset mot Stoke. Efter målet mot Bristol tilldelades han 7/10.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 25/2

Tipsligan är färdigspelad. Ekenäs slutade sist i nedflyttningsserien.

Benjamin Hjertstrand, Ekenäs IF - 10/0

Tipsligan är färdigspelad. Ekenäs slutade sist i nedflyttningsserien.

Elton Hedström, Ekenäs IF (utlånad från HTFF) - 8/0

Tipsligan är färdigspelad. Ekenäs slutade sist i nedflyttningsserien.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 30/14

Tipsligan är färdigspelad. IFK slutade fyra i nedflyttningsserien.

Annons

Ousmane Diawara, KuPS (utlånad från Altach) -16/5

Tipsligan är färdigspelad. KuPS vann mästerskapet.

Simon Bengtsson, AC Oulu (utlånad från Helsingborgs IF) - 13/0

Tipsligan är färdigspelad. Oulu slutade trea i nedflyttningsserien.

David Mikhail, FC Lahti (utlånad från IFK Värnamo) - 4/0 nollor

Tipsligan är färdigspelad. FC Lahti åkte ur efter kvalspel.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 26/1

Vänsterbacken spelade 77 minuter mot Nantes (1-1) i helgen och gjorde sitt lags enda mål. ”Vi förlorade två poäng”, sa en besviken Gudmundsson i mixade zonen efter matchen enligt Le Petit Lillois. Lille ligger fyra i Ligue 1.

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 4/0

Målvakten satt på bänken mot Auxerre (3-1-seger) i helgen efter att ha fått chansen i cupen dessförinnan. Strasbourg ligger på plats tio i Ligue 1.

Annons

Sebastian Nanasi, Strasbourg - 15/4

Forwarden spelade 81 minuter mot Auxerre.

Patrik Carlgren, Nantes - 4/2

Målvakten satt på bänken mot Lille (1-1) i helgen. Nantes ligger på kvalplats (16) i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 14/1

Forwarden saknades mot Pau (0-0) i ligan i helgen efter att ha blivit utbytt i 65:e minuten i cupmatchen dessförinnan. Metz ligger fyra i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 26/2

B36 slutade femma i ligan.

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 9/0

NSI slutade fyra i ligan.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 22/2

Vestur slutade sexa i tabellen.

Alexander Berntsson, KI - 20/0

KI slutade tvåa i ligan.

Albert Ejupi, KI - 19/0

KI slutade tvåa i ligan.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, FC Baniyas (utlånad från Al Jazira Club) - 13/1

Mittbacken fortsätter att vara given och spelade 74 minuter mot Khorfakkan i ligan under måndagen. Baniyas ligger elva i ligan.

Annons

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 11/0

Backen är spelande huvudtränare för laget och spelade 78 minuter mot St Josephs (6-1-förlust) i senaste matchen. Europa Point ligger sist i ligan.

Simon Silverholt, Europa Point FC - 4/0

Spelade 58 minuter mot St Josephs.

Joel Sundström, Europa Point FC - 13/1

Spelade hela matchen mot St Josephs.

Albert Holm, Europa Point FC (utlånad från Real Balompedica Linense B) - 4/0

Målvakten satt på bänken mot St Josephs.

Vincent Ericson, Europa Point FC - 1/0

Var inte med i truppen mot St Josephs.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 13/1

Ytterforwarden satt på bänken senast mot Volos (4-2-seger). Annars ryktas han ständigt vara på väg bort från klubben. AEK ligger trea i ligan.

Franz Brorsson, Atromitos - 16/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Asteras Tripolis (1-0-förlust) senast. Atromitos ligger nia i ligan.

Annons

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 21/6

Forwarden satt på bänken mot Paok (2-1-seger) i helgen men innan dess hade han gjort mål i två raka matcher. Panathinaikos ligger tvåa i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 16/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Levadiakos (1-0-förlust) i helgen. Panserraikos ligger elva i ligan.

Filip Sidklev, Aris FC - 1/0

Målvakten satt på bänken mot Kreta (2-0-förlust) senast. Aris ligger femma i ligan.

Robin Quaison, Aris FC - 6/0

Forwarden är fortfarande inte tillbaka efter sin skada.

Sebastian Ring, PAS Lamia - 14/0

Vänsterbacken spelade 86 minuter senast mot Aten Kallithea (2-1-förlust). Lamia ligger sist i ligan.

Nikolaos Dosis, Volos - 4/1

Saknades mot AEK Aten (4-2-förlust) senast. Volos ligger tredje sist i ligan.

Daniel Sundgren, Volos - 10/0

Högerbacken spelade hela matchen mot AEK.

Annons

IRAK

Sumar Almadjed, Al-Mina’a - 11/0

Mittfältaren spelade 65 minuter i senaste matchen mot Al-Naft (1-0-förlust). Al-Mina’a ligger på plats elva i ligan.

Peter Gwargis, Duhok SC - 10/3

Saknades i ett antal matcher under december men var tillbaka på bänken senast mot Naft Al-Basra (1-0-seger). Duhok ligger på plats sju i ligan.

Hady Saleh Karim, Zakho SC - 0/0

Mittfältaren har precis skrivit på för sin nya klubb. Zakho ligger fyra i ligan.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 25/0

St Patrick’s Athletic slutade trea i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 36/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Lask Linz (1-1) i Europa Conference League innan jul. Vikingur slutade annars tvåa i ligan.

William Eskelinen, Vestri - 17/4

Vestri höll sig kvar i högstaligan, men enbart tack vare bättre målskillnad än HK.

Annons

Diego Montiel, Vestri - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

Johannes Vall, IA - 27/4

IA slutade femma i ligan.

Albin Skoglund, Valur - 10/2

Valur slutade trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 23/0

Mittbacken spelade hela matchen senast mot Inter (2-0-förlust) i italienska supercupen. Atalanta ligger annars tvåa i Serie A.

Samuel Dahl, Roma - 3/0

Vänsterbacken satt på bänken senast mot Lazio (2-0-seger). Roma ligger på plats tio i Serie A.

Emil Holm, Bologna - 15/0

Högerbacken har tagit en startplats i laget. Senast mot Verona (3-2-förlust) blev det 89 minuters speltid. Bologna ligger sjua i Serie A.

Jesper Karlsson, Lecce (utlånad från Bologna) - 8/1

Ytterforwarden har lånats ut och debuterade för nya laget mot Genoa (0-0) genom ett inhopp i 84:e minuten i helgen. Lecce ligger på nedflyttningsplats i Serie A.

Annons

Jonas Rouhi, Juventus - 5/0

Vänsterbacken satt på bänken senast mot Milan (2-1-förlust) i italienska supercupen. Juventus ligger annars femma i Serie A.

Pontus Almqvist, Parma - 15/1

Forwarden spelade 66 minuter senast mot Torino (0-0). Parma ligger på plats 14 i Serie A.

Jesper Karlström, Udinese - 21/0

Mittfältaren är fortsatt given i sitt lag och spelade 78 minuter senast mot Verona (0-0). Udinese ligger nia i Serie A.

Emmanuel Ekong, Empoli - 18/2

Forwarden hoppade in i 88:e minuten i senaste matchen mot Venezia (1-1). Empoli ligger tolva i Serie A. Just nu är Ekong nära en flytt till allsvenska Malmö FF.

Amin Sarr, Hellas Verona (utlånad från Lyon) - 13/3

Forwarden fortsätter att få starter och senast mot Udinese (0-0) blev det 57 minuters speltid. Verona ligger på plats 15 i Serie A.

Annons

Alieu Njie, Torino - 13/1

Den unge forwarden fick hoppa in i 65:e minuten i senaste matchen mot Parma (0-0). Torino ligger elva i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 13/0

Mittfältaren hoppade in i 86:e minuten i senaste matchen mot Juve Stabia (1-1). Frosinone ligger på negativ kvalplats i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 19/0

Ytterbacken är tillbaka i spel igen och startade senast mot Cremonese (1-1). Brescia ligger på plats 13 i Serie B.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 30/2

Urawa Red Diamonds slutade på plats 13 i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 38/2

Den kanadensiska ligan är färdigspelad och svenskens lag Force förlorade finalen i slutspelet mot Cavalry.

Klubben meddelade efter säsongen att försvararens kontrakt gäller över den kommande säsongen.

KOSOVO

Annons

Valmir Berisha, FC Malisheva - 11/2

Anfallaren saknades i matchtruppen när Malisheva spelade sin senaste match strax innan jul.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 16/2

Satt på bänken under hela AZ:s senaste tävlingsmatch innan jul. Prisades nyligen med lagets snyggaste mål i december för sin fullträff mot Heracles.

AZ ligger femma i Eredivisie.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 19/5

Anfallaren spelade 90 minuter och nätade i lagets senaste tävlingsmatch när man vann mot Nac Breda. Edvardsen slog till med kvitteringsmålet i mötet som slutade med en 2-1-vinst till Go Ahead Eagles.

Hans gäng ligger numera i den nederländska ligan.

Simon Olsson, Heerenveen - 14/1

Mittfältaren spenderade hela Heerenveens senaste ligamatch på bänken. Spelade innan dess nästan hela cupvinsten mot ASWH.

Annons

Olsson har den senaste tiden ryktats vara på väg tillbaka till allsvenskan. Med både Djurgården och Elfsborg intresserade av hans tjänster.

Marcus Linday, Heerenveen - 0/0

21-åringen anslöt till sin nya klubb vid årsskiftet och har inte gjort tävlingsdebut ännu.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 16/5

Spelade från start när hans Fortuna Sittard körde över Utrecht med 5-2 innan jul. Lämnade planen i halvtid poänglös.

Adam Kaied, Nac Breda - 7/0

Kaied får fortsatt lite speltid. 22-åringen hoppade in och spelade en minut i lagets förlust mot Go Ahead Eagles innan jul. Innan dess spenderade han fem raka matcher på bänken.

Och det är nu fritt fram för Kaied att lämna Nac Breda om en intresserad klubb hör av sig, det uppger Voetbal International.

Amar Abdirahman Ahmed Fatah, Willem II (lån från Troyes) - 10/1



Annons

20-åringen har varit skadad en tid men gjorde comeback i form av ett inhopp på en minut i 4-1-vinsten i Eredivisie mot Nec Nijmegen strax innan jul.

Gustaf Lagerbielke, Twente (lån från Celtic) - 13/0

24-åringen har blivit mer eller mindre ordinarie i Twente på slutet. Spelade från start men byttes ut i slutet av 1-0-förlusten mot AZ innan jul, vilket var lagets senaste ligamatch.

Twente ligger sexa i Eredivisie.

NORGE

Leon Hien, Odd - 7/0

Den norska ligasäsongen är slut och Odd slutade sist i Eliteserien.

Hien har kontrakt över kommande säsong.

Filip Ottosson, Sandefjord - 30/1

Den norska ligasäsongen är över och Ottossons Sandefjord slutade tia.

Lagkaptenens kontrakt löper över den kommande säsongen.

Darrell Tibell, Sandefjord - 2/0

Den norska ligasäsongen är över och Sandefjord slutade tia.

Annons

22-åringen gjorde comeback i den sista omgången efter en lång skadefrånvaro och har kontrakt med klubben fram till slutet av 2026.

Elias Jemal, Sandefjord - 13/2

Den norska ligasäsongen är över och Sandefjord slutade tia.

Har kontrakt med klubben över säsongen 2027.

Aimar Sher, Sarpsborg – 31/0

Den norska ligasäsongen är slut och Sarpsborg slutade nia i Eliteserien.

Marcus Sandberg, HamKam - 30/6

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien.

Stod samtliga minuter i ligan.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien. Spenderade hela året som tvåa bakom Marcus Sandberg.

Förlängde nyligen kontraktet över den kommande säsongen.

Anton Ekeroth, HamKam - 5/0

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien.

Annons

Oscar Krusnell, Haugesund - 30/1

Den norska ligasäsongen är slut och Haugesund slutade på 14:e plats i Eliteserien och lyckades säkra nytt kontrakt genom vinst i kvalspelet mot Moss.

August Karlin, Lillestrøm – 11/0

Den norska ligasäsongen är över och det slutade i ett fiasko för Lillestrøm som slutade på 15:e plats och ramlade ut ur Eliteserien.

”Det är så klart tråkigt att det blev som det blev. Det har egentligen varit ganska dåligt hela säsongen”, sa han nyligen till Fotbollskanalen.

Det är heller inte säkert att Karlin följer med laget ner.

”Jag vet faktiskt inte, har inte funderat så mycket. Jag har kontrakt två år till, så vi får se vad som händer”, svarade han på frågan om framtiden.

Eric Larsson, Lillestrøm – 16/1

Den norska ligasäsongen är över och det slutade i ett fiasko för Lillestrøm som slutade på 15:e plats och ramlade ut ur Eliteserien.

Annons

”Det känns inte skitbra”, sa han till Fotbollskanalen efter det att degraderingen var ett faktum.

Försvararens kontrakt med klubben löper över kommande säsong, och gäller trots degraderingen. Det återstår att se om svensken följer med laget ner.

”Det var inget jag drömde om som liten och inget jag tänkte skulle vara aktuellt förra sommaren. Jag kom från att ha spelat Champions League och gjort det bra i Malmö, flyttade till Grekland och gjorde det egentligen ännu bättre där – så det var inte direkt där och då jag tänkte att jag skulle vilja spela i norska superettan när jag är 33. Men ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig”.

Hampus Finndell, Viking - 11/0

Den norska ligasäsongen är över och Viking slutade trea i Eliteserien.

Kom till den norska klubben i somras men uppges redan vara på väg bort. Rapporterades i samband med det vara aktuell för en återkomst i Djurgården.

Annons

Mittfältaren och Stockholms-klubben har också kontakt, berättade Bosse Andersson för Fotbollskanalen för en tid sedan.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Den norska ligasäsongen är över och Bodø/Glimt vann Eliteserien.

Men 21-åringen har dragits med skadeproblem hela säsongen och gjorde inte några minuter i ligan.

Nikolaj Möller, Strømsgodset (lån från FC St. Gallen) - 12/3

Den norska ligasäsongen är över och Strømsgodset slutade sjua i ligan.

Lånet med den norska klubben sträcker sig till nästa sommar.

David Edvardsson, Tromsø - 10/1

Den norska ligasäsongen är över och Tromsø slutade på 13:e plats i Eliteserien.

Laget klarade sig nätt och jämt från kval då man hade bättre målskillnad än Haugesund.

Harun Ibrahim, Molde - 0/0

Ibrahim är tillbaka i Molde - efter att Gais-lånet löpt ut. Den norska ligasäsongen är över.

Annons

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 16/10

Ishak har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Ishak hyllades nyligen i Polen, men för sitt agerande utanför planen. Detta då han var med och ordnade ett initiativ för en cancersjuk flicka.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Mittbacken har dragits med stora skadeproblem under den senaste tiden, men har för en tid sedan - efter många om och men - inlett en tremånadersplan för att kunna återgå till spel. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Dagerstål spelade sin senaste match för Lech Poznan den 28 oktober 2023. Hans nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2025.

Elias Andersson, Lech Poznan - 4/0

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Har haft det tufft med speltid och nyligen gjorde uppgifter gällande att 28-åringen inte ingår i Lechs framtidsplaner och kan lämna i vinter.

Annons

Nyligen uppgav sportchefen Sebastian Staszewski, enligt Meczyki, att Lech är på jakt efter en ny ytterback som ytterligare spär på uppgifterna om att Andersson är på väg bort.

Alex Douglas, Lech Poznan - 14/0

Mittbacken skadade sig i höstas och har inte spelat fotboll sedan början av november.

Det stod då klart att mittbacken skulle missa resten av året och det är oklart när en comeback är aktuell.

Patrik Wålemark, Lech Poznan (lån från Feyenoord) - 12/4

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 20/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Gustav Berggren, Rakow - 18/2

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Rakow ligger tvåa i Ekstraklasa, två poäng bakom Lech Poznan.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 8/0



Annons

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Mittbacken har varit utanför matchtruppen de senaste omgångarna.

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 17/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Gdansk-laget ligger näst sist i Ekstraklasa och befinner sig i ekonomisk kris vilket lett till transferförbud och en indragen elitlicens.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 12/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Gdansk-laget ligger näst sist i Ekstraklasa och befinner sig i ekonomisk kris vilket lett till transferförbud och en indragen elitlicens.

PORTUGAL

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 28/30

Anfallaren inledde det nya året på bästa sätt med ett hattrick i 4-4-matchen mot Vitoria. 21 mål på 17 ligamatcher har det blivit för 26-åringen denna säsong.

Annons

Nyligen stod också klart att svensken var den som gjorde flest mål i världen 2024.

Flyttryktena kring Gyökeres är fortsatt många och det återstår att se om någon klubb väljer att gå för honom nu i januarifönstret, även om det är troligare att det sker i sommar.

Leonardo Oliveira, Famalicão - 1/0

Har inte fått någon mer speltid sedan debuten i början av december.

SCHWEIZ

Noah Persson, Grasshoppers (lån från Young Boys) - 19/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Har imponerat under sin utlåning under säsongen. Något han nyligen pratade med Fotbollskanalen om.

"Jag känner att jag har tagit stora kliv, både på och utanför planen”, sa ytterbacken bland annat.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 20/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Jesper Löfgren, FC Luzern - 9/0



Annons

Luzern har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen. Har den senaste tiden fått skralt med speltid i den schweiziska klubben.

Josafat Mendes, Basel (lån från Braga) - 14/0

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

SKOTTLAND

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 25/11

Mbunga Kimpioka stod i helgen för 58 minuter i 1-3-förlusten mot Dundee FC på hemmaplan i ligan. St. Johnstone är jumbo i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 18/3

Swedberg hoppade i helgen in i 57:e minuten i 3-2-segern mot Racing Santander på bortaplan i sextondelsfinal i Copa del Rey. I La Liga är Celta på elfte plats.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 18/1

Starfelt noterades i helgen för 90 minuter i 3-2-segern mot Racing Santander på bortaplan i sextondelsfinal i Copa del Rey. I La Liga är Celta på elfte plats.

Annons

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 34/3

Ulsan Hyundai spelade inte i förra veckan, då den inhemska säsongen är över. Förra säsongen vann Ulsan den sydkoreanska ligan.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 39/10

Ulsan Hyundai spelade inte i förra veckan, då den inhemska säsongen är över. Förra säsongen vann Ulsan den sydkoreanska ligan.

THAILAND

Emil Roback, Muangthong United - 20/3

Förra veckan spelade inte Muangthong United någon match. Laget är på åttonde plats i thailändska ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 6/0

Karvina spelade inte någon match under den gångna veckan. Senast Bergqvist spelade en match var i början av oktober, då han under de senaste veckorna har slitit med skadeproblem. Karvina är på elfte plats i ligaspelet.

Annons

TUNISIEN

Elyas Bouzaiene, Espérance Sportive de Tunis - 0/0

Högerbacken lämnade nyligen Västerås SK för Espérance, som just nu är på femte plats i den tunisiska högstaligan. Laget deltar även i gruppspelet i afrikanska Champions League.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 13/5

Larsson stod i förra veckan för 82 minuter i 1-4-förlusten mot Eyüpspor på hemmaplan i ligaspelet. Antalyaspor är på plats tolv i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 16/6

Strandberg var i helgen utanför truppen mot Fenerbahce (2-1-förlust) på bortaplan i ligan. Hatayspor är nästjumbo i Süper Lig.

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 22/4

Frankfurt spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Laget är på tredje plats i Bundesliga.

Nyligen uppgav tyska tidningen Bild att Real Madrid och Tottenham följer Larsson. Vidare rapporterades Eintracht Frankfurt satt en prislapp på mittfältaren på runt 50 miljoner euro, ungefär 575 miljoner kronor. Tidigare har det också ryktats om intresse för Larsson från storklubbar som Arsenal, Liverpool och Milan.

Annons

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 10/2

Wolfsburg spelade inte någon tävlingsmatch under förra veckan. Laget är på elfte plats i Bundesliga. Enligt Kicker kan Wolfsburg-spelaren Ridle Baku lämna för RB Leipzig, samtidigt som Andreas Skov Olsen kan komma in från Club Brügge. I dagsläget uppges det åtminstone pågå förhandlingar. Svanberg spelade ihop med Skov Olsen i Bologna och tycker att dansken vore en fin förstärkning för Wolfsburg: ”Ja, jag tror det. Han är en fantastisk spelare, är offensiv, har en bra vänsterfot och är snabb”, sa svensken till Kicker förra veckan.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Holstein Kiel spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Laget är nästjumbo i Bundesliga.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 7/1

Holstein Kiel spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Laget är nästjumbo i Bundesliga.

Annons

Eric Smith, St. Pauli - 16/2

St. Pauli spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Laget är på 14:e-plats i Bundesliga.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 6/0

St. Pauli spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Laget är på 14:e-plats i Bundesliga. Enligt tyska tidningen Hamburger Morgenpost har schweiziska klubbar uttryckt intresse för att plocka in Ahlstrand under vinter-transferfönstret.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 8/2

Darmstadt spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Laget är på tionde plats i 2. Bundesliga.

Isac Lidberg, Darmstadt - 17/10

Darmstadt spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Laget är på tionde plats i 2. Bundesliga. I dagsläget är Lidberg skadad, och är därmed inte med på lagets träningsläger i Valencia, Spanien.

Enligt Echo är Bundesliga-laget Hoffenheim intresserat av Lidberg efter målsuccén. Sportchefen Frank Kramer uppges scoutat forwarden.

Annons

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 19/3

Fürth spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Fürth är på plats 14 i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hertha Berlin spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan, och är på plats tolv i 2. Bundesliga.

Hussein är sedan tidigare långt ner i Herthas frysbox, och har under senaste tiden slitit med skadeproblem. Den här säsongen har han inte fått spela med Herthas A-lag, utan har i stället gjort åtta matcher och tre assist med klubbens reservlag i tyska fjärdeligan.

Nyligen uppgav transfer-journalisten Sacha Tavolieri att belgiska Beerschot vill plocka in Hussein under januari. Beerschot är i dagsläget jumbo i belgiska högstaligan.

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 9/2

Braunschweig spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Braunschweig är nästjumbo i 2. Bundesliga.

Annons

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 3/0

Hannover spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Laget är på sjunde plats i 2. Bundesliga.

Alexander Ahl Holmström, Magdeburg - 0/0

Magdeburg spelade inte någon tävlingsmatch under förra veckan. Laget är på femte plats i 2. Bundesliga. I söndags gjorde Ahl Holmström en intervju, under lagets träningsläger, med klubbens Youtube-kanal, och berättade bland annat om sin första tid i Magdeburg: ”Det är riktigt bra. Bra väder, bra lagkamrater, bra mat. Allt är bra, så jag är glad över att vara här nu i FC Magdeburg. Jag ser fram emot att lära känna alla och att anpassa mig till allt, så det känns bra”. Vidare sa han även följande om målsättningar framöver: ”Jag vill göra mitt bästa under varje träning och match. Jag är glad över att få spela på den här nivån och är ödmjuk, samtidigt som jag jobbar hårt. Jag vill göra mitt bästa”.

Annons

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 21/4

Puskás Akadémia spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan, och toppar ungerska ligan. Nyligen gjorde Levi en lång intervju med Fotbollskanalen.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 24/11

Säsongen är över. Red Bulls föll i MLS-finalen.

Noah Eile, New York Red Bulls - 36/0

Säsongen är över. Red Bulls föll i MLS-finalen.

Robin Jansson, Orlando City - 41/1

Säsongen är över. Orlando åkte ut i semifinal i MLS-slutspelet.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 20/1

Mittbackens säsong är slut. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel. Nyligen presenterades svensken Olof Mellberg som ny huvudtränare i klubben.

Rasmus Alm, St. Louis City - 20/2



Annons

Alms säsong är över. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel. Nyligen presenterades svensken Olof Mellberg som ny huvudtränare i klubben.

Christopher McVey, San Diego - 0/0

McVey skrev nyligen på för San Diego, som gör klubbens första säsong i år i MLS.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 15/5

Rapid Wien spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Rapid är trea i ligan i Österrike. Enligt Expressen scoutas Jansson av Serie A-klubben Lazio. Han uppges finnas med på den italienska klubbens lista över potentiella värvningar. Vidare sägs det också finnas intresse från Fiorentina i Serie A.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 21/1

Austria Wien spelade inte någon tävlingsmatch under den gångna veckan. Laget är på andra plats i ligaspelet.

Annons

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 3/0

18-åringen, som är son till Olof Mellberg, kom inte till spel i någon match förra veckan. Salzburg är på femte plats i ligaspelet. Under årets säsong har Mellberg även spelat tio matcher med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i österrikiska andraligan.