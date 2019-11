SVENSKKOLLEN: Svensk titelsuccé - doldisar blev liga- och cupmästare i två olika länder

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 5/2

Både mål och assist för Toivonen under de inledande sju minuterna, men ändå förlorade Melbourne Victory mot Western United (2-3). Målet: ett placerat distansskott, avlossat en bra bit utanför straffområdet.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht – 6/1

Kvar på bänken i veckans bägge matcher. Har inte fått speltid på fem raka matcher med Kemar Roofe tillbaka från skada.

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Utanför truppen mot Antwerpen (2-2), på bänken mot Eupen (0-2).

Mikael Lustig, Gent – 18/0

70 minuter mot Anderlecht (3-2), inte med i truppen mot Standard Liege (3-1). Oklart varför.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 3/2

Inte med mot St. Truiden (1-2), men tillbaka i truppen mot Charleroi (2-2). Första gången på tre månader som Engvall var med i en matchtrupp, på grund av tidigare knäskada.

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Inte med i veckans matchtrupper. Oklart om det fortfarande är på grund av skada.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 15/1

Spelade knappt en timme mot Tuzla City (0-1).

Valmir Berisha, Velez Mostar – 9/3

Inte med i truppen mot Sloboda Tuzla (2-2).

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 13/0

Protesterna i Chile gör att ligaspelet är uppskjutet.

CYPERN

Linus Hallenius, Apoel – 12/3

90 minuter mot AEK Larnaca (0-0). Lagets första poängtapp i en haltande tabell.

Nahir Besara, Pafos – 8/1

Som vanligt 90 minuter. Förlust mot AEL (0-2). Storsatsande Pafos har bara en seger på de sju senaste ligamatcherna.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 15/5 nollor

Höll nollan i cupen mot Viby (2-0), avstängd i ligan mot Lyngby (2-1).

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 21/1

På bänken i cupen mot Nordsjälland (4-1), från start i ligan mot Sönderjyske (3-0). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 21/0

Startade i veckans bägge matcher: 4-1 i cupen mot Nordsjälland, 3-0 i ligan mot Sönderjyske. Bäst på plan mot Sönderjyske, enligt både Tipsbladet och hemmasupportrarna. Enligt Solbakken hade han samtal med Papagiannopoulos i höstas efter svenskens tunga första år i FCK, och tränaren gav ett ultimatum: ”Nu är det nog. Nu eller aldrig. Antingen klarar du av att spela här, eller så spelar du i Östersund eller någon annanstans”. Efter det har svensken höjt sig och för det mesta startat.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 13/5 nollor

På bänken i cupen mot Nordsjälland (4-1), från start i ligan mot Sönderjyske (3-0). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 16/0

Bra match av Andersson mot Ålborg (1-0). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, 6/10 hos BT.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 14/1

Efter några tidigare starter var det inhopp igen för Cajuste. Spelade sista 25-30 minuterna mot Ålborg (1-0). BT gav 6/10 i betyg för inhoppet.

Simon Tibbling, Bröndby – 10/1

Långtidsskadad.

Simon Hedlund, Bröndby – 22/3

90 minuter i cupen mot Sönderjyske (0-1), och fick 4/10 i betyg hos BT. Matchens enda målskytt i ligan mot Silkeborg (1-0).

Johan Larsson, Bröndby – 6/0

Byttes ut sent i cupen mot Sönderjyske (0-1), men gjorde det bra enligt BT (6/10). Kvar på bänken i ligan (1-0 mot Silkeborg). Larsson säger till Bold.dk att han hoppas förlänga avtalet som går ut i vinter.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 15/5 nollor

Ett insläppt mål mot Midtjylland (0-1). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet, 5/10 hos BT.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Startade i veckans nollor bakåt: 1-0 mot Odense i cupen, 1-0 mot Nordsjälland i ligan. Backman fick 3/6 hos Ekstrabladet för insatsen mot Nordsjälland. 6/10 i betyg hos BT.

William Eskelinen, Århus – 9/6 nollor

Stark vecka för Eskelinen. Inledde med att stå i cupen mot Odense (1-0), och fick fortsätta i ligan mot Nordsjälland (1-0). Bra prestationer i bägge matcherna. Ekstrabladet gav 4/6 i betyg för ligamatchen, BT gav 6/10. Chans att ta tillbaka startplatsen efter skadeuppehållet?

Shkodran Maholli, Silkeborg – 12/2

Spelade knappa 20 minuterna mot Bröndby (0-1).

Anel Ahmedhodzic, Hobro (Utlånad från MFF) – 15/1

Det går fortsatt tungt för Hobro. 1-2 mot Odense. Ahmedhodzic kom möjligen fel vid det andra målet, och fick 2/6 i betyg hos Ekstrabladet.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 3/0

Inte med i truppen när Pyramids gick vidare i Afrikas motsvarighet till Europa League (3-0 mot Young Africans, 5-1 totalt).

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 11/0

Startade i ligacupen mot Chelsea (2-1) och ligan mot Bournemouth (0-1). Låga betyg i brittisk media för matchen mot Bournemouth, där betygen varierade mellan tre och fem på en tiogradig skala.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Fortsatt långt ifrån A-lagets matchtrupper.

Emil Krafth, Newcastle – 7/0

På bänken mot West Ham (3-2).

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 3/1 nollor

På bänken mot Wigan (2-1).

Kristoffer Peterson, Swansea – 6/1

På bänken mot Wigan (2-1).

Pontus Jansson, Brentford – 15/0

0-1-förlust mot Huddersfield. Jansson som vanligt från start.

Niclas Eliasson, Bristol City – 13/0

Två assist efter att ha hoppat in efter en halvtimme mot Barnsley (2-2). 7/10 i betyg hos Bristol Post. En supersub som har svårt att hitta en passande startposition i 3-5-2-taktiken. Sex assist på drygt 500 spelade minuter i ligan.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 7/0

Startades och byttes ut efter 65 minuter mot Cardiff (2-4). ”Hans bästa match för säsongen”, skrev Birmingham Mail som gav 7/10 i betyg. Länkade ihop bra med laget och var nära både mål och assist.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 22/4

Forwarden är skadad och missade matcherna mot Honka under den gångna veckan.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 26/2

Det blir inget Europa League-kval för Mariehamn nästa år. Laget föll (2-1 och 1-0) i båda mötena med Honka i play off-spelets final. Backaliden startade i den första matchen men fick nöja sig med ett inhopp i den 62:a minuten i den andra matchen.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 18/1

Hoppade in i den 85:e minuten i match ett mot Honka, men satt på bänken under hela match två.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn – 35/3

Forwarden missade första matchen mot Honka på grund av skada, men i den 78:e minuten i den andra matchen.

Erik Törnros, FC Lahti – 20/3

Säsongen är över för Lahti.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 11/0

Ligan på Färöarna är färdigspelad för i år.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 0/0

18-åringen närmar sig sin debut för Amiens. För första gången var han med i en matchtrupp till en tävlingsmatch, när laget slog Angers med 3-2 i franska ligacupen förra onsdagen. Lahne satt på bänken och fick inte hoppa in. Mot Brest i ligan i helgen stod han dock utanför truppen igen.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 5/0

Europa Point föll med 3-0 mot Lincoln Red Imps i söndags.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 8/0

Högerbacken startade både mot Panachaiki (seger med 3-1) i cupen i onsdags och mot Paok (2-2) i ligan i söndags. Blev varnad i båda matcherna.

Niklas Hult, AEK Aten – 5/0

Vänsterbacken har varit skadad och missade 3-2-segern mot Atromitos i söndags.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Var inte med i truppen i senaste matchen.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 5/1

Har blivit en startspelare i sin nya klubb och satte i torsdags sitt första mål för Panetolikos, i cupsegern mot Ialysos (4-0). Då spelade han hela matchen, vilket han även gjorde i 1-1-mötet med Asteras Tripolis i ligan i söndags.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 7/2

Forwarden startade mot Ialysos och Tripolis. Blev utbytt i 60:e minuten i den sistnämnda matchen.

Daniel Larsson, Aris – 11/0

Larsson hoppade in i den 79:e minuten borta mot Panionios (1-1) i lördags och var på planen när Aris kvitterade i 85:e minuten.

Daniel Sundgren, Aris – 13/0

Högerbacken startade mot Panionios men blev utbytt med drygt fem minuter kvar av ordinarie tid.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 29/0

Den isländska ligan är slutspelad. Valur landade på en sjätteplats.

Marcus Johansson, IA – 25/0

Den isländska ligan är slutspelad. IA landade på en tiondeplats och klarade nytt kontrakt.

ISRAEL

Sylvin Kayembe, Hapoel Ironi Kiryat Shmona – 0/0

Utanför truppen i 2-1-förlusten mot Hapoel Haifa i lördags.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 10/3

Stod både mot Bologna (seger med 3-2) i onsdags och mot Atalanta (seger med 2-0) i söndags. Nu ligger Cagliari sexa i Serie A.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Atalanta) – 12/2

19-åringen startade förra tisdagen i 1-0-förlusten hemma mot Hellas Verona och i 1-1-mötet med Fiorentina i söndags. Mot Fiorentina byttes han ut i 83:e minuten.

Riccardo Gagliolo, Parma – 10/0

Svensk-italienaren missade Hellas Verona-matchen på grund av skada men hoppade in i den 83:e minuten mot Fiorentina.

Albin Ekdal, Sampdoria – 12/0

Mittfältaren är tillbaka i startelvan. Startade både mot Lecce i onsdags (1-1) och i 1-0-segern över bottenkonkurrenten Spal i måndags. Nu är Sampdoria tredje sist i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 5/0

Mittfältaren hoppade in i den 82:a minuten i 3-2-förlusten mot Cagliari i söndags, och spelade sedan hela matchen hemma mot Inter i lördags. Då bjöd han på en assist när Bologna föll med 2-1.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 11/1

Veckan bjöd på både himmel och helvete för Sema. I onsdags spelade han hela matchen när det blev en förlust med 4-0 hemma mot Roma, och därefter satte han det viktiga 2-1-målet i 3-1-segern över Genoa i söndags. Då blev han också varnad i den 25:e minuten.

Svante Ingelsson, Pescara (utlånad från Udinese) – 4/0

Mittfältaren startade (utbytt i 67:e minuten) i 2-1-förlusten mot Juve Stabia förra tisdagen och satt sedan på bänken i 3-0-förlusten mot Pisa i lördags.

Samuel Gustafson, Cremonese – 2/0

Mittfältaren fick göra debut för Serie B-klubben under den gångna veckan. Gustafson startade i 2-0-förlusten mot Benevento i onsdags, men blev utbytt i den 70:e minuten. Fick sedan ett inhopp i den 72:a minuten mot Cosenza (förlust med 2-0) i måndags.

Samuel Armenteros, Benevento – 9/2

Forwarden startade i 2-0-segern över Cremonese i onsdags, men var utanför truppen mot Empoli (seger med 2-0) i söndags. Blev utbytt mot Cremonese i 83:e minuten.

Marcus Rohdén, Frosinone – 5/0

Mittfältaren satt på bänken i 3-0-segern mot Trapani i onsdags, men startade 0-0-matchen mot Cittadella i söndags. I den sistnämnda matchen blev Rohdén utbytt i den 79:e minuten.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima – 26/2

Klev av i halvtid när Sanfrecce Hiroshima förlorade med 2-1 mot Kawasaki.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 23/0

Kanadensisk mästare! Forge FC vann den första matchen i dubbelmötet med Cavalry och i helgen spelades match nummer två. Länge stod det 0-0, men med bara någon minut kvar gjorde Forge FC 1-0 och säkrade definitivt titeln. Det var klubbens första pokal i sin drygt tvååriga historia.

Simon Adjei, York9 FC, 27/7

Säsongen är över för York 9 FC.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 17/4

Tränaren Jaap Stam avgick och efterträdaren blev den tidigare nederländske förbundskaptenen Dick Advocaat. Han fick omedelbart ordning på Feyenoord. Laget vann med klara 3-0 mot VVV-Venlo. Larsson hoppade in med dryga tio minuter kvar att spela i den matchen.

Simon Gustafson, Utrecht – 12/4

Saknades i truppen senast - nu tillbaka som målskytt. Gustafson hade missat Utrechts två senaste matcher, men i söndags spelade han 90 minuter i 6-0-krossen mot Fortuna Sittard och gjorde dessutom två mål, båda från straffpunkten. Efter matchen berättade den tidigare Häcken-spelaren att han aldrig är orolig för att sumpa straffsparkar. På frågan om det handlade om svensk mentalitet svarade Gustafson: "Ja, vikingakraft", sa han till klubbens tv-kanal.

Sebastian Holmén, Willem II – 9/0

Mittbacken spelade hela matchen när Willem II förlorade mot Groningen med 2-0.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 4/0

Anfallaren spelade 20 minuter i cupmatchen mot Harkemase Boys i onsdags. Mot Willem II fick Asoro chansen från start, hans första i klubben, och det tackade talangen för genom att svara för en assist i 2-0-segern. 20-åringen var dock förvånad över att han fick chansen i elvan. "Det var en stor överraskning. Jag har tränat för det och äntligen kom belöningen", sa han till Dagblad van het Noorden.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 8/2

Skadad.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 6/1

Skadad.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen – 12/2

Mittbacken spelade 90 minuter i såväl cupvinsten mot Excelsior Maassluis (3-0) som i krysset mot Ado den Haag (1-1).

Pawel Cibicki, Ado den Haag (Utlånad från Leeds) – 4/0

Hoppade in med dryga fem minuter kvar i cupförlusten mot Fortuna Sittard (3-0) i onsdags. Bänkad i ligamötet med Heerenveen (1-1).

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 7/0

Mittfältaren hoppade in med tio minuter kvar i 3-0-vinsten mot Ado den Haag i cupen i onsdags och spelade 90 minuter i 6-0-förlusten mot FC Utrecht.

NORGE

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) – 24/1

I onsdags spelade Bergqvist 90 minuter när Haugesund slog Odd i cupsemifinal och säkrade en plats i cupfinal. Där kommer man att få möta Viking Stavanger.

I helgens ligamatch mot Bodø/Glimt bänkades ÖFK-backen. Mötet slutade 0-0.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 24/4

Mittfältaren hoppade in med halvtimmen kvar mot Molde. Matchen slutade i 2-0-förlust för Kristiansund.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm – 21/5

Utbytt i halvtid mot Viking Stavanger.

Andreas Linde, Molde – 14/6

Höll tätt när Molde vann med 2-0 mot Kristiansund. I nästa omgång kan laget säkra ligaguldet mot Strømsgodset. Serieledaren Molde har åtta poäng ned till tvåan Bodø/Glimt med tre omgångar kvar av serien.

Mattias Moström, Molde – 20/2

Assisterade till 1-0-målet i Moldes 2-0-seger mot Kristiansund. Moström spelade 66 minuter innan han blev utbytt.

Marcus Sandberg, Stabæk – 28/10 nollor

Verkar ha spikat igen. Sandberg höll i helgen sin femte raka nolla när Stabæk vann mot Ranheim med 2-0.

Erik Israelsson, Vålerenga – 7/0

Utanför truppen mot Brann.



Pontus Silfwer, Mjøndalen – 12/0

Spelade 90 minuter, och tilldelades en varning, när Mjøndalen förlorade med 3-2 mot Odd.

Jacob Bergström, Mjøndalen – 7/0

Anfallaren spelade hela matchen mot Odd.

Eric Smith, Tromsø (Utlånad från Gent) - 7/0

Fick 90 minuter i benen när Tromsø förlorade med 3-2 mot Sarpsborg.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 4/0

Mittbacken blev utbytt med 20 minuter kvar när Borec Veles förlorade med 4-0 mot Shkendija.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 19/1

Mittfältaren byttes ut i halvtid när Krasnodar kryssade mot FK Rostov (2-2).

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Claesson skadade knät i samband med Sveriges EM-kvalmöte med Spanien i början av juni. Vad det rör sig om för skada är ännu inte kommunicerat. När Sverige mötte Spanien på Friends Arena i oktober hade Claesson inte någon prognos att ge om när han kan tänkas vara tillbaka. "Det är för tidigt att säga, det var en svår knäskada", sa han till TV4 då.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 18/4

Anfallaren startade mot Rostov, men byttes ut efter 75 minuters spel.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 7/0

Mittbacken spelade 90 minuter i såväl cupförlusten mot Spartak Moskva (2-1) som i ligamatchen mot FC Krasnodar (2-2).

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 15/7

I toppslag! Sina två mål mot Lokomotiv Moskva följde anfallaren upp med att stå för två nya fullträffar mot FK Rostov i åttondelsfinalen av ryska cupen förra veckan. "Det är otroligt och ger mig självförtroende", sa han enligt sports.ru efter matchen. I helgens ligamöte med Arsenal Tula fick anfallaren åter förtroende från start, men han förblev mållös. Matchen förlorade Spartak med 1-0.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Skadad.

Filip Rogic, FC Orenburg – 7/1

Spelade 90 minuter i cupmötet med FK Chimki, som Orenburg förlorade med 2-1. Orenburg studsade dock tillbaka mot Ural i ligan. Rogics lag vann med 2-1 och han själv svarade för en assist i segern.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 4/0

Mittfältaren bänkades mot Akhmat Groznyj. Matchen slutade 1-1.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 6/3

Anfallaren spelade hela matchen mot Al-Adalh (2-2).

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 10/2

Spelade 90 minuter när Lugano vann med 2-1 på bortaplan mot Luzern.

Mattias Andersson, Sion – 2/0

Utanför truppen i mötet med Linth i cupen respektive St. Gallen i ligan.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 4/0

Fick inte spela när Basel vann mot Stade Lausanne-Ouchy i cupen eller kryssade mot Neuchatel Xamax i ligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 10/2

Ny lyckad vecka för Helander! Mittbacken gjorde 90 minuter i två matcher, först i 4-0-segern mot Ross County i ligan och sedan i 3-0-segern mot Hearts i semifinalen i skotska ligacupen. Dessutom stod svensken för 1-0-målet mot Hearts och får nu spela ligacupfinal mot Celtic den 8 december i år. Helander sa så här till Fotbollskanalen efter matchen: ”Det var bra inramning här på Hampden i dag, fullsatt, så det var kul. Det kommer bli en stor, jämn match mot Celtic, det ser jag fram emot. Det blir oftast det laget som har en bra dag som vinner. Det kommer bli en rolig match”. Rangers är tvåa i ligaspelet med endast sämre målskillnad än Celtic i serieledning i den skotska högstaligan.



Melker Hallberg, Hibernian – 9/1

Hallberg är ordinarie i Hibernian och kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 80 minuter mot Livingston (2-2) i ligan och därefter gjorde han 90 minuter mot Celtic (5-2-förlust) i semifinalen i skotska ligacupen. Hallberg reducerade i semin till 2-1 med sitt första mål för Hibernian i Skottland. I ligan går laget tungt och är på tiondeplats efter fem raka kryss.

Osman Sow, Kilmarnock (utlånad från Dundee United) – 5/0

Sow är skadad och missade därmed i helgen lagets 3-0-förlust mot Aberdeen i ligaspelet. Kilmarnock är på femteplats i ligatabellen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 5/0

Guidetti kom i förra veckan till spel i en match. Först satt svensken på bänken i 90 minuter mot Atlético Madrid (1-1) och därefter hoppade han i helgen in med 14 minuter kvar mot Osasuna (4-2-förlust). Alavés är på 16:e-plats i La Liga.



Alexander Isak, Real Sociedad – 12/2

Efter succéinhoppet med mål mot Celta Vigo kom Isak i förra veckan till spel från start mot Levante och gjorde 90 minuter när ”La Real” föll med 2-1. Däremot lämnade han planen mållös och i stället stod konkurrenten Willian José för lagets mål. Det gjorde att José startade i helgen mot Granada, medan Isak fick börja på bänken och hoppa in med 24 minuter kvar av matchen när Real Sociedad vann med 2-1. Spanska tidningen Mundo Deportivo skrev så här om Isaks inhopp: ”En förstärkning. Han gjorde inte mål, men oroade när han skuttade fram på smala ben”. Av spanska tidningen Marca fick i sin tur Isak en stjärna i betygsskalan från noll till tre stjärnor. Isak sa i sin tur själv så här till C More: ”Jag skulle inte säga att vi har överraskat oss själva. Men det är klart att vi vill nå en Europaplats, och som det ser ut nu så finns det goda chanser att komma bättre än så”. Real Sociedad är nu trea i La Liga.

THAILAND

Rasmus Jönsson, Buriram United – 13/1

Säsongen är över. Rasmus Jönssons Buriram United blev tvåa i den thailändska högstaligan. Jönsson fick under säsongen varierat med speltid, då han både fick hoppa in och starta i ett par matcher under säsongen.

Niran Hansson, Chonburi FC – 11/0

Säsongen är över och Hanssons Chonburi blev sjua i den thailändska högstaligan. Hansson fick under säsongen varierat med speltid, men avslutade som startman.

Elias Dolah, Port MTI FC – 29/2

Dolahs Port blev trea i thailändska högstaligan och avslutade i helgen säsongen med att besegra Ratchaburi i den thailändska FA-cupfinalen. Dolah spelade, precis som förre Djurgården- och Åtvidaberg-backen Kevin Deeromram, från start och fick efter slutsignalen fira första titeln i Thailand.

Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan var den här säsongen utlånad från Chiangrai till Chiangmai, men fick ont om speltid när laget i slutändan blev jumbo i år i thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/0

Efter spel från start senast var Moberg Karlsson i helgen åter utanför lagets matchtrupp mot Opava (1-0-seger). Förre Malmö FF-backen Andreas Vindheim stod för segermålet i matchen. Sparta är på sjätteplats i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 11/1

Khalili kom i förra veckan till spel i två matcher. Svensken gjorde 90 minuter på planen i lagets 3-2-seger mot Kemerspor i turkiska cupen och hoppade in med tio minuter kvar av full tid mot Malatyaspor (2-2). Khalili blev dessutom poängräddare i den matchen med sitt första mål för säsongen i 93:e minuten till 2-2. Kasimpasa är på tiondeplats i Süper Lig.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 6/0

Durmaz fick i helgen för första gången på tre matcher speltid i Süper Lig. Svensken hoppade in med 14 minuter kvar av full tid i 2-0-segern mot Rizespor i ligaspelet. Galatasaray är sjua i ligatabellen.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 3/0

Bjärsmyr får fortsatt ont om speltid i Süper Lig och satt i helgen åter på bänken i 90 minuter i ligaspelet. Däremot fick han speltid i 90 minuter i lagets 2-0-förlust mot Erokspor i den turkiska cupen.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 12/2

Wendt är just nu glödhet! Svensken spelade i förra veckan fram till ett mål i lagets 2-1-förlust mot Borussia Dortmund i tyska cupen och stod för ett mål i helgens 2-1-seger mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Det var andra matchen i rad som han blev målskytt. Därmed är Mönchengladbach fortsatt i serieledning och nu med tre poäng ner till Dortmund på andraplats i ligatabellen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 0/0

Augustinsson var i fjol ordinarie i Bremen, men har i år missat lagets inledande matcher i Bundesliga på grund av skadeproblem. Under senaste landslagsuppehållet gav Augustinsson, till TV4, besked om att han hoppas på spel i november och att han har sista EM-kvalsamlingen som ett mål: ”Det är det vi har sagt i alla fall, sen får vi se. Men samlingen i november har varit en morot hela tiden och vi får se om jag når det målet. Det har varit ett uppsatt mål sedan jag blev skadad”. Bremen spelade i helgen två matcher. Först vann laget med 4-1 mot Heidenheim i tyska cupen och därefter blev det i helgen 2-2 mot Freiburg i Bundesliga. Bremen är tolva i ligan.



Robin Quaison, Mainz – 10/4

Tung helg för Quaison. Svensken spelade i 90 minuter när Mainz föll med hela 8-0 mot RB Leipzig i Bundesliga. Mainz är på 15:e-plats i ligatabellen.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Forsberg inledde förra veckan på ett bra sätt med ett mål och en assist i 5-1-segern mot Wolfsburg i tyska cupen. Därefter blev det 90 minuter på bänken i helgen i 8-0-segern mot Mainz i Bundesliga. Leipzig tog därmed första segern i ligan sedan i slutet av september och är nu på tredjeplats i ligatabellen.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 11/4

Andersson satt i förra veckan på bänken i 90 minuter i 3-1-segern mot Freiburg i tyska cupen, men spelade däremot från start och i 80 minuter i 1-0-segern mot Hertha Berlin i det första historiska Berlin-derbyt mellan lagen i Bundesliga. Anderssons ersättare Sebastian Polter stod för Unions segermål på straff. Union Berlin är på 14:e-plats i ligatabellen.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 8/2

Gyökeres fick i förra veckan göra 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Eintracht Frankfurt i tyska cupen och satt i helgen på bänken i 90 minuter mot Karlsruher (2-2) i tyska andraligan. St. Pauli är tia i ligatabellen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 6/0

Ohlsson spelade i förra veckan i 90 minuter i lagets 2-1-förlust mot Eintracht Frankfurt i tyska cupen, men var däremot utanför lagets matchtrupp mot Karlsruher (2-2) i helgen i ligan. St. Pauli är tia i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg – 8/0

Ishak fick i förra veckan ytterligare två inhopp. Först blev det ett 38 minuter långt inhopp när Nürnberg åkte ut efter straffläggning mot Kaiserslautern i tyska cupen och i måndags spelade han i åtta minuter i 3-1-förlusten mot Bochum i ligaspelet. Nürnberg är därmed nu elva i Zweite Bundesliga.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 11/0

Wahlqvist satt i förra veckan på bänken i båda Dresdens matcher. Då föll Dresden först mot Hertha Berlin efter straffläggning i tyska cupen och sedan med 3-1 mot Stuttgart i tyska andraligan. Surt för Wahlqvist att framför allt inte spela i mötet med Hertha, då Dresden hade med sig 35 000 supportrar till bortamatchen. Dresden är jumbo i ligatabellen.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 9/2

Jeremejeff startade i förra veckan i två matcher. Först gjorde han 77 minuter på planen när Dresden föll mot Hertha Berlin efter straffläggning i tyska cupen och därefter spelade han hela matchen när det i helgen blev 3-1-förlust mot Stuttgart i tyska andraligan. Jeremejeff stod dessutom för en assist mot Hertha Berlin, där Dresden hade med sig 35 000 supportrar till bortamatchen. Dresden är jumbo i ligaspelet.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 10/3

Målsuccé! Hrgota stod i helgen för två mål när det blev seger med 3-1 mot Darmstadt i tyska andraligan. Därmed blev han uttagen i Kickers omgångens lag i ligan. Greuther Fürth är femma i ligan.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 12/1

Nilsson gjorde i förra veckan 90 minuter i två matcher. Först blev det förlust med 3-2 mot Schalke 04 i tyska cupen och sedan seger med 2-1 mot Holstein Kiel i tyska andraligan. Arminia Bielefeld är fortsatt med i toppen och är tvåa i ligatabellen.



Emil Hansson, Hannover – 9/0

Hansson, som senast stod för sin första assist för säsongen, gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 3-2-förlusten mot Havelse i tyska cupen och även 23 minuter på planen med ett inhopp mot Sandhausen (1-1) i tyska andraligan. Hannover är på 13:e-plats i ligatabellen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 31/31

Ibrahimovics säsong är över efter att Galaxy åkte ut mot Los Angeles FC i kvartsfinalen i MLS-slutspelet. Ibrahimovic har kontrakt med Galaxy fram till årsskiftet och därmed är hans framtid i klubben osäker. I förra veckan gick Bolognas sportchef Walter Sabatini ut och sa att det är en ”verklig möjlighet” att hans klubb kan värva svensken, men ännu när det oklart var Ibrahimovic kommer att spela framöver. Ibrahimovic blev också i måndags nobbad till att bli MLS ”MVP”. Det priset fick i stället rivalen Carlos Vela i LAFC.



Axel Sjöberg, Colorado – 8/0

Sjöbergs säsong är över, då Colorado blev nia i den västra divisionen och åter missade slutspel. Sjöberg kan summera en tuff säsong för egen del, då han aldrig har fått spela så få matcher under en säsong som i år sedan han skrev på för klubben i januari 2015. Sjöberg har kontrakt med Colorado över 2020.



Robin Jansson, Orlando City – 32/1

Janssons säsong är över, då Orlando blev nästjumbo i den östra divisionen och missade slutspel. För Janssons del får det däremot ändå sägas vara en bra säsong som ordinarie startman i laget under hela året. Orlando meddelade dock under nyligen att huvudtränaren James O’Connor lämnar klubben. Det återstår att se vad det betyder för Janssons framtid i klubben.



Gustav Svensson, Seattle – 25/1

Svenssons hopp lever om en MLS-titel. Mittfältaren stod i förra veckan för 90 minuter på planen när Seattle besegrade Los Angeles FC med 3-1 i semifinalen i MLS-slutspelet och därmed blev klart för final mot Toronto den 10 november, det vill säga på söndag. Seattle spelade både under 2016 och 2017 final mot just Toronto. Under 2016 blev det seger, medan det undan 2017 blev finalförlust.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/1

Tinnerholms säsong är över i MLS. Svensken spelade i förra veckan från start i kvartsfinalen mot Toronto, men fick efter 90 minuter på planen linka iväg mot omklädningsrummet med vetskap om att hans New York City var utslaget efter 2-1-förlust. New York City vann den östra divisionen och stod över åttondelsfinalen i slutspelsfasen av ligan, men är nu alltså utslaget.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 34/7

Erikssons säsong är över, då San Jose blev åtta i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Eriksson kan, trots det, för personlig del se tillbaka på en bättre säsong än den både han och laget hade i fjol. I år var svensken helt ordinarie i laget och fick dessutom fart på målskyttet, samtidigt som laget presterade bra mycket bättre än förra säsongen.



Adam Lundqvist, Houston – 29/0

Lundqvists säsong är över, då Houston slutade tia i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Lundqvist hade däremot för personlig del en bättre säsong med mer speltid i år än under förra säsongen.