SVENSKKOLLEN: Svenskdoldisens dröminhopp - ordnade viktig poäng i Grekland

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 3/1

Ligan är igång i Australien. Melbourne Victory inledde med mållöst i derbyt mot Melbourne City och förlust mot Western Sydney Wanderers (1-2). Toivonen spelade hela matcherna och satte straffmålet mot WSW.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht – 6/1

Kvar på bänken mot St. Truiden (4-1). Enlig BT tackade Kiese Thelin nej till lånebud från Schalke och Besiktas i somras då han ville flytta till FCK istället, men affären blev inte av då Anderlecht inte fick in någon ny anfallare.

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Inte med i truppen mot Standard Liege (0-1). Spelade de tre inledande matcherna av säsongen, men har efter det bara fått en timmes speltid i cupen. Övriga elva matcher har han blivit kvar på bänken eller suttit på läktaren.

Mikael Lustig, Gent – 15/0

Spelade 90 minuter mot Waasland-Beveren (2-0). Har spelat i princip varje minut i höst, undantaget några få matcher där han valdes på grund av tätt matchande.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 3/2

Fortfarande inte tillbaka från skada.

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Inte med mot Kortrijk (0-2).

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 13/1

90 minuter för Atajic i förlusten mot Zeljeznicar (1-2). Ex-AIK:aren Sulejman Krpic gjorde avgörande målet.

Valmir Berisha, Velez Mostar – 9/3

Ingen Berisha i matchtruppen i 1-0-segern mot Zrinjski.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 13/0

Startspelare på riktigt igen efter månader utan speltid. Spelade 90 minuter i cupen mot Universidad Catolica (0-2) och drygt 70 minuter i ligan mot samma lag (1-0). Dessvärre var det en hands från Figueroa som gav straffen till ett av cupmålen.

CYPERN

Linus Hallenius, Apoel – 9/2

Hallenius tillbaka i elvan och målskytt i 2-0-segern mot Doxa, ett mål han gjorde på egen hand. Press mot passiv försvarare, bollvinst, och fin placering i mål. Hade även ytterligare en bra chans och var ytterst nära assist till ett annat.

Nahir Besara, Pafos – 6/1

Spelade hela matchen i ligan mot Olympiakos Nicosia (1-1).

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 13/4 nollor

Efter sju raka segrar blev det förlust mot Midtjylland (1-2). 3/6 i betyg till Carlgren hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 19/1

FCK vann igen i ligan efter en lite tuffare period. 3-1 mot Silkeborg. Bengtsson startade och fick 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 17/0

Fick hoppa in tidigt mot Silkeborg (3-1) på grund av skada på Andreas Bjelland. 6/10 i betyg hos BT.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 10/4 nollor

3/6-insats av Johnsson mot Silkeborg (3-1) enligt Ekstrabladet. BT gav 6/10.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 14/0

Bra Joel Andersson-insats mot Randers (2-1). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 12/1

Fin start av Cajuste mot Randers (2-1), där han fick 4/6 i betyg hos Ekstrabladet och där han gjorde segermålet. Målet var turligt, då han sköt utanför straffområdet och bollen ändrade riktning. Hans första mål i Midtjylland och hans första start i ligan på drygt två månader.

Simon Tibbling, Bröndby – 10/1

Långtidsskadad.

Simon Hedlund, Bröndby – 19/2

Börjar säsongen att vända lite för Hedlund? Assist i segern mot Lyngby (3-0) och hyllningar från tränaren, som även sa att Hedlund har mått bra av att laget gått över till en 3-5-2 då svensken passar bäst i ett tvåmannaanfall.

Johan Larsson, Bröndby – 4/0

Åter utanför startelvan, denna gången mot Lyngby (3-0).

Jacob Rinne, Ålborg BK – 13/5 nollor

1-0 mot Odense, vilket gav Rinne sin femte nolla på de nio senaste matcherna. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 9/0

Inte Backmans match mot Silkeborg (3-4). 2/6 i betyg hos Ekstrabladet, 4/10 hos BT. Sajten Ronaldo.com hade dock med Backman i ”Säsongens lag” efter tolv omgångar, som enda svensk.

William Eskelinen, Århus – 7/4 nollor

På bänken mot Silkeborg (3-4).

Shkodran Maholli, Silkeborg – 10/2

Spelade sista minuterna mot Århus (4-3), men hann ändå med att assistera till det avgörandet mål som fullbordade vändningen. Säsongens första ligaseger för Silkeborg. Maholli har haft ljumskproblem och tränat på med egen fysioterapeut i Sverige, med förhoppning att det ska ha löst sig nu.

Anel Ahmedhodzic, Hobro (Utlånad från MFF) – 13/1

OK match av Ahmedhodzic trots förlust mot Horsens (0-1). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 3/0

Sena inhopp i ligamatcherna mot Smouha (0-0) och El Entag El Harby (2-3). Spelade även ännu en landskamp för Tunisien, men det var åter en träningslandskamp och han är fortfarande tillgänglig för Sverige.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 8/0

Spelade hela matchen mot Liverpool (1-1). Betyg i brittiska medier varierade mellan fem och sju på en tiogradig skala.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Fortsatt utanför matchtrupper. Berättade för Fotbollskanalen att han siktar på utlåning i januari.

Emil Krafth, Newcastle – 7/0

Kvar på bänken mot Chelsea (0-1).

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 3/1 nollor

På bänken mot Barnsley (1-1). Berättade för Fotbollskanalen att han är öppen för flytt i januari.

Kristoffer Peterson, Swansea – 5/1

På bänken mot Barnsley (1-1). Enligt tränaren Steve Cooper är det fortfarande en anpassningsfas för svensken.

Pontus Jansson, Brentford – 12/0

Viktig och stark seger när Brentford vände 0-2 i minut 83 till seger 3-2 mot Millwall. Jansson spelade hela matchen.

Niclas Eliasson, Bristol City – 10/0

Fick hoppa in sista halvtimmen mot Luton (0-3) i 0-2-underläge. 7/10 i betyg hos Bristol Post.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 4/0

Inte i truppen mot Leeds (0-1).

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 0/0

Som vanligt utanför matchtruppen. Minst fyra spelare går före på mittbackspositionen.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 22/4

Forwarden är skadad och missade helgens match mot Honka (förlust med 3-0).

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 22/2

Startade när Mariehamn föll med 3-0 borta mot Honka i lördags, men blev utbytt efter lite mer än en timmes spel. Under onsdagen inleder IFK ett play off-spel om en Europa League-plats till nästa år.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 17/1

Startade mot Honka men blev utbytt i den 77:e minuten.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn – 33/3

Forwarden hoppade in i den 64:e minuten mot Honka.

Erik Törnros, FC Lahti – 20/3

Utanför truppen när Lahti spelade 0-0 mot SJK i lördags. Under onsdagen inleder Lahti ett play off-spel om en Europa League-plats.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 11/0

Forwarden stod utanför truppen när TB föll med 3-0 mot HB i söndags. Laget bara fortsätter att förlora och har en poäng ner till nedflyttningsplats med en omgång kvar att spela.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 0/0

17-åringen var återigen utanför truppen till helgens match. Har fortsatt inte fått göra debut för Amiens.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 4/0

Fick hoppa in i den 68:e minuten när Europa Point kryssade mot Boca Juniors (ja, ni läste rätt) i ligan. Ahmedovs lag klarade av att knipa en poäng trots två utvisningar.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 6/0

Högerbacken spelade hela matchen när Panathinaikos besegrade Atromitos med 1-0 i söndags. Johansson varnades i den 66:e minuten.

Niklas Hult, AEK Aten – 5/0

Vänsterbacken spelade hela matchen i AEK:s 3-2-seger över Volos i söndags.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Var inte med i truppen i senaste matchen.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 2/0

Spelade hela matchen, som mittback, när Panetolikos kryssade (2-2) mot Larissa i lördags. Blev varnad i den 80:e minuten.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 5/2

Forwarden stod för ett dröminhopp mot Larissa. Bajrovic byttes in i den 77:e minuten - och i den 77:e minuten gjorde han även 2-1 till Panetolikos. Bajrovic fick bollen i straffområdet, dunkade upp den i krysset och firade vilt genom att dra av sig tröjan och skaka galler hos Panetolikos supportrar. Det ledde i slutändan till ett gult kort och en poäng i bottenstriden för nästjumbon. Se målet längst ner i artikeln.

Daniel Larsson, Aris – 10/0

Larsson blev inbytt i den 68:e minuten borta mot Xanthi (seger med 1-0) i söndags. Varnades i den 86:e minuten.

Daniel Sundgren, Aris – 11/0

Högerbacken spelade hela matchen när Aris slog Xanthi.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 29/0

Den isländska ligan är slutspelad. Valur landade på en sjätteplats.

Marcus Johansson, IA – 25/0

Den isländska ligan är slutspelad. IA landade på en tiondeplats och klarade nytt kontrakt.

ISRAEL

Sylvin Kayembe, Hapoel Ironi Kiryat Shmona – 0/0

Utanför truppen i 2-1-förlusten mot Hapoel Be'er Sheva i helgen.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 7/0

Höll nollan när Cagliari besegrade Spal i söndags. Fick betyget 6,5 av tio av Gazzetta dello Sport och sju av tio av Corriere dello Sport för sin insats.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Atalanta) – 9/2

19-åringen fortsätter att göra succé i Serie A. Toppar nu assistligan, efter två assist i 5-1-segern över Genoa i söndags. Satte även matchens sista mål, vilket gör att han står på två mål och fem assist den här säsongen. "Vilken fin talang!", skriver Gazzetta dello Sport om ytterforwarden

Riccardo Gagliolo, Parma – 8/0

Svensk-italienaren spelade, som vänsterback, hela matchen när Parma slog Genoa.

Albin Ekdal, Sampdoria – 9/0

Mittfältaren fick inleda på bänken mot Roma i söndags. Hoppade dock in i 73:e minuten. Matchen slutade 0-0. Sampdoria är fortsatt Serie A-jumbo.

Mattias Svanberg, Bologna – 3/0

Mittfältaren startade borta mot Juventus i lördags (förlust med 2-1), men blev utbytt med tio minuter kvar att spela.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 8/0

Vänstermittfältaren spelade hela matchen när Udinese slog Torino med 1-0 på hemmaplan i söndags. Var hemmalagets bästa spelare, enligt Gazzetta dello Sport, som gav Sema sju av tio i betyg.

Svante Ingelsson, Pescara (utlånad från Udinese) – 3/0

Mittfältaren hoppade in i den 62:a minuten hemma mot Spezia i Serie B i lördags. Då stod det 1-0 till Pescara, som sedan tappade till en 2-1-förlust.

Samuel Gustafson, Cremonese – 0/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Cremonese kryssade (1-1) borta mot Empoli i Serie B i söndags.

Samuel Armenteros, Benevento – 7/2

Forwarden startade hemma mot Perugia i lördags och nätade i den 20:e minuten, men blev utbytt i den 56:e minuten. Benevento leder Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 3/0

Mittfältaren startade i 1-0-segern över Livorno under måndagen. Rohdén byttes ut i den 78:e minuten. Frosinone är över nedflyttningsstrecket i Serie B.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima – 25/2

Högerbacken bänkades i 1-2-förlusten mot Shimizu S-Pulse.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 22/0

Mittfältaren var ett osäkert kort inför mötet med Cavalry, som Forge vann med 1-0, och kom inte heller till problem. Ligan kommunicerade inför matchen att han rehabiliterade sig från hjärnskakning. Härnäst ställs Forge mot Cavalry igen - då i finalspel där en mästare ska koras i ett dubbelmöte.

Simon Adjei, York9 FC, 27/7

Gjorde ett av målen i York 9 FC:s 4-0-kross mot Valour. I helgens 2-0-förlust mot Wanderers blev anfallaren utbytt med kvarten kvar att spela.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 14/4

Ytterforwarden, som startat i princip varenda match såhär långt, blev kvar på bänken när Feyenoord kryssade mot Heracles. Tränaren Jaap Stam sa att det dels berodde på att Larsson inte var helt hel frisk, dels på grund av att konkurrenten Luis Sinisterra gjort bra ifrån sig de senaste veckorna.

Simon Gustafson, Utrecht – 11/2

Mittfältaren svarade för en assist, och spelade 90 minuter, när Utrecht vann mot topplaget PSV Eindhoven med 3-0.

Sebastian Holmén, Willem II – 7/0

Mittbacken spelade hela matchen när Willem II vann mot Twente och Holmén svarade för en fin insats. Nederländska AD krönte honom till matchens lirare. ”Han imponerar i Willem II och har blivit en omistlig länk i försvaret”, skrev tidningen, och gav honom åtta av tio i betyg.



Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 1/0

Bänkad i 2-0-segern mot Sparta Rotterdam. Fick i måndags speltid i klubbens reservlag och där svarade han för ett mål i 3-2-segern mot Heracles dito.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 8/2

Mittfältaren kom inte till spel när Groningen vann med 2-0 mot Sparta Rotterdam. Enligt journalisten Wim Masker var Pascal Lundqvist ett frågetecken före matchen eftersom svensken hade problem med en fotskada.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 6/1

Mittfältaren spelade de sista nio minuterna i 2-0-seger mot Sparta Rotterdam.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen – 9/2

Dresevic var uttagen i Kosovos trupp till EM-kvalmötet med Montenegro och träningsmatchen mot Gibrabaltar, men inte den här samlingen fick han göra sin första tävlingslandskamp för nationen. I helgens ligaspel spelade han från start när Heerenveen vann med 4-2 mot AZ Alkmaar och dessutom svarade mittbacken för en assist.

Pawel Cibicki, Ado den Haag (Utlånad från Leeds) – 2/0

Bänkad i 3-1-förlusten mot Zwolle.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 5/0

Mittfältaren spelade 90 minuter i Fortuna Sittards 2-1-förlust mot Emmen.

NORGE

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) – 21/1

Bergqvist byttes in i den 88:e minuten när Haugesund förlorade med 3-1 mot serieledaren Molde.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 23/4

Hoppade in med dryga tio minuter kvar i 2-2-matchen mot Rosenborg.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm – 20/5

Gustavsson blev utbytt i den 79:e minuten när Lillestrøm kryssade mot Strømsgodset.

Andreas Linde, Molde – 12/5

Fick åter förtroende mellan stolparna när Molde besegrade Haugesund med 3-1. Starten var Lindes andra i rad efter att ha rehabiliterat sig från långtidsskada.

Mattias Moström, Molde – 18/2

Blev kvar på bänken i 3-1-segern mot Haugesund.

Marcus Sandberg, Stabæk – 26/8 nollor

Sandberg hade hållit nollan i tvåa raka matcher inför mötet med Vålerenga. Den sviten såg målvakten till att förlänga. Den tidigare Blåvitt-spelade höll tätt i Stabæks 2-0-seger och svarade för säsongen åttonde hållna nolla.

Erik Israelsson, Vålerenga – 7/0

Utanför truppen i förlusten mot Stabæk.



Pontus Silfwer, Mjøndalen – 10/0

Spelade 90 minuter i 0-0-matchen mot serietvåan Bodø/Glimt. Mjøndalen ligger sist i ligan.

Jacob Bergström, Mjøndalen – 4/0

Fick hoppa in med 30 minuter kvar att spela mot Bodø/Glimt. Matchen slutade 0-0.

Eric Smith, Tromsø (Utlånad från Gent) - 5/0

Svarade spelade hela matchen mot Viking. Matchen vann Viking med 2-1.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 3/0

Utanför truppen i Borec Veles 2-1-seger mot Shkupi.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 16/1

Efter att ha återvänt från den svenska EM-kvalsamlingen spelade mittfältaren från start i mötet med Dynamo Moskva. Matchen slutade 1-1 och Olsson byttes ut i den 72:a minuten.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Claesson skadade knät i samband med Sveriges EM-kvalmöte med Spanien i början av juni. Vad det rör sig om för skada är ännu inte kommunicerat. När Sverige mötte Spanien på Friends i oktober Arena hade Claesson inte någon prognos att ge om när han kan tänkas vara tillbaka. "Det är för tidigt att säga, det var en svår knäskada", sa han till TV4 då.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 15/3

Efter målet mot Spanien i EM-kvalet fick anfallaren spelade från start i mötet med Dynamo Moskva. Med 13 minuter kvar av matchen byttes Berg ut mållös och med en varning. Matchen slutade 1-1.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 4/0

U21-landslagsmannen vill nog helst glömma helgens möte med den regerande mästaren Zenit Sankt Peterburg. Tio minuter in i matchen orsakade han straff efter att ha knuffat omkull stjärnan Artem Dziuba i straffområdet. Därefter satte Dziuba själv dit 1-0. Innan den första halvleken var slut hann Zenit även göra 2-0 och 3-0. Men det var inte slut där. I den andra halvleken gjorde även Zenit 4-0 och 5-0. Därefter reducerade Rostov, men Zenit skulle vinna med tennissiffror. På en kontring fastställde Zenit slutresultatet 6-1 och det föregicks av att Hadzikadunic som siste man, på vinst och förlust, försökt bryta med en glidtackling i eget straffområde.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 9/2

Hoppade in med fem minuter kvar i matchen mot Rubin Kazan (0-0).

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Utanför truppen i mötet med Spartak. Tränaren Roman Sjaronov berättade inför matchen att mittbacken rehabiliterar sig från skada.

Filip Rogic, FC Orenburg – 4/1

Blev utbytt med en kvart kvar att spela i 1-0-förusten mot Krylja Sovetov. Nyligen berättade han för Fotbollskanalen om varför han valde att gå till den ryska ligan i somras. "Jag kände bara att jag ville ta den här chansen och nu är det upp till mig att göra det så bra som möjligt. Jag hade inget att förlora", sa han.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 3/0

Fick hoppa in med 30 minuter kvar av matchen mot FC Krasnodar, som slutade 1-1.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 4/3

Spelade hela matchen i 1-0-förlusten mot Al-Faisly.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 8/1

Anfallaren fick 90 minuter i benen i mötet med FC Zürich, som slutade 0-0.



Mattias Andersson, Sion – 2/0

Mittbacken bänkades när Sion förlorade mot Luzern med 2-0.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 3/0

Fick inte spela i ligamötet med FC Thun, som Basel vann med 3-1.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 6/1

Helander får fortsatt varierat med speltid. Svensken satt i helgen på bänken i 90 minuter när det blev kryss mot Hearts (1-1) i ligan. Rangers är numera tvåa i ligatabellen, en poäng efter Celtic i ligaledning.

Melker Hallberg, Hibernian – 6/0

Hallberg är ordinarie i Hibernian och gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Hamilton Academical (1-1) i ligaspelet. Det var också tredje raka ligamatchen som slutade 1-1 för Hibernians del. Hibernian är nästjumbo i ligan. Hallberg sa så här efter matchen i en tv-intervju på Hibernians Twitter-konto: ”Jag tycker att vi spelade bra och förtjänade att vinna. Vi tar med oss det positiva från matchen och fokuserar på nästa match. Jag tycker att vi höll i bollen bra, skapade många chanser och, som jag sa, borde vi ha vunnit. Vi missar det sista lilla nu, så det är bara att jobba hårt framöver”.

Osman Sow, Kilmarnock (utlånad från Dundee United) – 5/0

Sow är skadad och förväntas bli borta i ytterligare ett par veckor. I helgen missade han lagets seger mot Livingston med 2-1. Kilmarnock är femma i ligatabellen.



SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 3/0

Guidetti fick i helgen åter speltid, men endast med en minut kvar av 2-0-segern mot förra klubben Celta Vigo i La Liga. Alavés är på 14:e-plats i ligatabellen.



Alexander Isak, Real Sociedad – 9/1

Alexander Isak fortsätter att främst få inhopp i La Liga. I helgen blev det 15 minuter på planen, kortaste inhoppet hittills i år, i lagets första seger på tre matcher med 3-1 mot Real Betis. Anfallaren var i slutet av matchen nära att slå till med en konstspark, men fick se avslutet gå tätt över mål. Spanska tidningen Mundo Deportivo beskrev efteråt Isak som "kall". "La Real" är fyra i La Liga.

THAILAND

Rasmus Jönsson, Buriram United – 12/1

Jönsson fortsätter att få varierat med speltid och fick i helgen hoppa in i den 89:e minuten i 3-1-segern mot Port i thailändska högstaligan. Buriram United toppar därmed, med en match kvar av säsongen, tabellen med två poäng ner till Chiangrai United på andraplats i ligan. Buriram har sålunda allt i egna händer inför sista omgången, då jumbon Chiangmai väntar på bortaplan. Jönsson kan på lördag bli thailändsk ligamästare.

Niran Hansson, Chonburi FC – 11/0

Hansson har under den här säsongen fått varierat med speltid, men gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i 2-0-segern mot Muang Thong United. Chonburi är därmed nu sjua i den thailändska högstaligan.

Elias Dolah, Port MTI FC – 27/2

Dolah är ordinarie i Port och gjorde i helgen 90 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Rasmus Jönssons Buriram United i thailändska högstaligan. Dolah blev även i den 62:a minuten varnad. Port kan, i och med förlusten, inte längre ta hem ligatiteln, då laget nu med en omgång kvar av säsongen är trea med fem poäng upp till Buriram United i serieledning. Dolah fick även under förra samlingen göra A-landslagsdebut för Thailand i ett träningsmöte med Demokratiska Republiken Kongo (1-1), men satt däremot på bänken i 90 minuter i VM-kvalmötet med Förenade Arabemiraten (2-1-seger) och är därmed ännu inte låst till det thailändska landslaget. Dolah ställde då upp på en tv-intervju på det thailändska A-landslagets Facebook-sida och berättade bland annat om sin uppväxt, relation till Thailand och om vad det betyder för honom att spela för det thailändska landslaget.



Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan blev i vintras utlånad från Chiangrai till Chiangmai över den här säsongen. Trots det har målvakten fått ont om speltid, endast en match i år i den thailändska högstaligan. I förra veckan var spelaren åter utanför lagets matchtrupp i 3-2-segern mot PTT Rayong i ligaspelet. Chiangmai är jumbo i ligatabellen och ställs i sista omgången mot Rasmus Jönssons Buriram United.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 5/0

Moberg Karlsson var i helgen utanför Spartas matchtrupp för fjärde matchen i följd, då det blev kryss mot FK Teplice (1-1). Moberg Karlsson spelade senast i en ligamatch med A-laget i slutet av augusti och har under senaste tiden i stället främst fått speltid med B-laget. Sparta Prag är sjua i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 8/0

Khalili är ordinarie i Kasimpasa och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen mot Kayserispor (1-1) i ligaspelet. Kasimpasa är på 15:e-plats i ligatabellen.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 5/0

Durmaz, som blev petad från senaste EM-kvalsamlingen, har fortsatt tufft med att få speltid och satt i helgen på bänken i 90 minuter i 3-2-segern mot Sivasspor. Galatasaray är sexa i Süper Lig.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 2/0

Efter fyra raka matcher på bänken fick Bjärsmyr i helgen äntligen göra ligadebut för Genclerbirligi. Då vann laget med hela 6-0 mot Antalyaspor, men är fortsatt nästjumbo i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 9/0

Wendt är ordinarie i Mönchengladbach och gjorde i helgen 78 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Borussia Dortmund i Bundesliga. Wendt blev ersatt av anfallaren Lars Stindl. Trots förlusten toppar Mönchengladbach än dock Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 0/0

Augustinsson var i fjol ordinarie i Bremen, men har i år missat lagets inledande matcher i Bundesliga på grund av skadeproblem. Under landslagsuppehållet gav Augustinsson, till TV4, besked om att han hoppas på spel i november och att sista EM-kvalsamlingen är ett mål: ”Det är det vi har sagt i alla fall, sen får vi se. Men samlingen i november har varit en morot hela tiden och vi får se om jag når det målet. Det har varit ett uppsatt mål sedan jag blev skadad”. Bremen kryssade i helgen mot Hertha Berlin (1-1) och är tolva i den tyska högstaligan.



Robin Quaison, Mainz – 8/3

Quaison fick i helgen börja på bänken mot Fortuna Düsseldorf och hoppade in med 19 minuter kvar av full tid i 1-0-förlusten i ligaspelet. Mainz är nästjumbo i Bundesliga.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 9/2

Forsberg varierar starter med inhopp i Leipzig och fick i helgen hoppa in med 20 minuter kvar av full tid mot Wolfsburg (1-1). Det var hans 150:e framträdande för klubben. Leipzig är femma i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 9/4

Andersson gjorde i helgen åter 83 minuter på planen i lagets 2-0-seger mot Freiburg i Bundesliga. Det var en viktig seger för nykomlingen som lyfte till 14:e-plats i ligatabellen. Andersson har däremot nu lämnat planen mållös i fyra raka ligamatcher.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 6/2

Efter två mål på två matcher fick Gyökeres i helgen sitta på bänken i 90 minuter i 1-0-förlusten mot Darmstadt i tyska andraligan. St. Pauli är åtta i ligatabellen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 5/0

Ohlsson lämnade nyligen IFK Göteborg för spel i St. Pauli och gjorde i helgen fekte raka matchen från start mot Darmstadt (1-0-förlust) i tyska andraligan. St. Pauli är på åttondeplats i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg – 5/0

Ishak var i helgen, för första gången sedan i slutet av augusti, med i Nürnbergs matchtrupp efter skadeproblem, men blev kvar på bänken i 90 minuter i 4-3-förlusten mot Erzebirge Aue i ligaspelet. Nürnberg är nia i 2. Bundesliga.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 10/0

Efter en match på bänken var Wahlqvist i helgen åter tillbaka i Dresdens startelva i 2-0-förlusten mot Greuther Fürth i ligaspelet. Dresden är nästjumbo i tyska andraligan.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 6/2

Jeremejeff är skadad och var för andra matchen i följd utanför Dresdens matchtrupp i 2-0-förlusten mot Greuther Fürth i ligan. Dresden är nästjumbo i tyska andraligan.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 8/1

Hrgota gjorde i helgen sjätte raka starten mot Dynamo Dresden (2-0-seger) i tyska andraligan och blev kvar på planen i 71 minuter. Greuther Fürth är sexa i ligan.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 9/1

Nilsson gjorde i måndags åttonde raka starten mot Hamburg (1-1) i tyska andraligan. Bielefeld är trea i ligaspelet.



Emil Hansson, Hannover – 6/0

Hansson gjorde i förra omgången sin första match från start för Hannover, men fick i helgen åter börja på bänken och hoppa in med tio minuter kvar av ordinarie tid mot Osnabrück (0-0). Hannover är tolva i tyska andraligan.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 30/30

Ibrahimovic hintade i förra veckan om att åttondelsfinalmötet med Minnesota United kunde bli den sista matchen i hans karriär, men i stället vann Galaxy med 2-1, utan mål av Ibrahimovic, och gick vidare till kvartsfinal mot rivalen Los Angeles FC i slutspelet. LAFC stod över första rundan i slutspelet med anledning av att laget vann den västra divisionen. Galaxy har den här säsongen en seger (3-2) och ett kryss (3-3) mot LAFC i grundserien. Ibrahimovic har stått för fem av lagets sex mål i år i mötena med rivalen. Kvartsfinalen spelas natten till fredag.



Axel Sjöberg, Colorado – 8/0

Sjöbergs säsong är över, då Colorado blev nia i den västra divisionen och åter missade slutspel. Sjöberg kan summera en tuff säsong för egen del, då han aldrig har fått spela så få matcher under en säsong som i år sedan han skrev på för klubben i januari 2015. Sjöberg har kontrakt med Colorado över 2020.



Robin Jansson, Orlando City – 32/1

Janssons säsong är över, då Orlando blev nästjumbo i den östra divisionen och missade slutspel. För Janssons del får det däremot ändå sägas vara en bra säsong som ordinarie startman i laget under hela året. Orlando meddelade dock under nyligen att huvudtränaren James O’Connor lämnar klubben. Det återstår att se vad det betyder för Janssons framtid i klubben.



Gustav Svensson, Seattle – 23/0

Svensson är ordinarie i Seattle och kom i helgen till spel från start i 4-3-segern mot Dallas i åttondelsfinalen i MLS-slutspelet. Svensson spelade alla 120 minuter, då matchen gick till förlängning och fick i den 113:e minuten fira det avgörande målet. Svensson blev även noterad för en assist, årets första, till 3-2-målet i matchen. Svenssons Seattle ställs härnäst mot Real Salt Lake i kvartsfinalen. Vinnaren i den matchen möter vinnaren i Los Angeles-derbyt i semifinal i slutspelet.



Anton Tinnerholm, New York City – 33/1

Tinnerholms New York City spelade i veckan inte någon match, då laget stod över första rundan i slutspelet med anledning av att laget vann den östra divisionen. Härnäst väntar Toronto i kvartsfinal i MLS-slutspelet. Vinnaren i den matchen ställs mot vinnaren mellan Philadelphia och Atlanta i semifinalen på den östra halvan av slutspelsträdet i MLS.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 34/7

Erikssons säsong är över, då San Jose blev åtta i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Eriksson kan, trots det, för personlig del se tillbaka på en bättre säsong än den både han och laget hade i fjol. I år var svensken helt ordinarie i laget och fick dessutom fart på målskyttet, samtidigt som laget presterade bra mycket bättre än förra säsongen.



Adam Lundqvist, Houston – 29/0

Lundqvists säsong är över, då Houston slutade tia i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Lundqvist hade däremot för personlig del en bättre säsong med mer speltid i år än under förra säsongen.