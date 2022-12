SVENSKKOLLEN: Swedbergs "julbord" - firade cupseger med spindelkrabba

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 2/1

Är tillbaka från skada och stod för en riktig succédebut då han efter 213 dagars frånvaro nätade i åttondelsfinalen av belgiska cupen. I ligan blev det 90 minuters speltid, dagen innan julafton.

Gustaf Nilsson, Union SG - 15/5

Var utanför truppen i Union SG:s senaste ligamatch, mot KV Oostende, på juldagen.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Utanför truppen i senaste ligamatchen och väntar fortsatt på A-lagsdebut. Berättade nyligen i en intervju med Fotbollskanalen, efter att ha fått sitta på bänken i Europa League, att känslan är att han kommer närmare speltid men att han samtidigt är öppen för att lånas ut.

- Jag tror det (att speltid närmar sig), men vi har samtidigt två jättebra målvakter som är framför mig, så jag tror inte det är dags, men jag har känt mig bra och jag kan kanske gå på lån till Sverige.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 17/1

Får fortsatt stort förtroende i klubblaget och har återkommande fått göra 90 minuter. Saknades visserligen mot Olympiakos Nikosia, men var tillbaka mot Apoel två dagar innan jul. Aris är på fjärde plats i tabellen.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 16/5

Nätade mot Pafos FC i slutet av november, hans femte mål för säsongen. Får fortsatt mycket speltid. Aris har inte förlorat i ligaspelet sedan i början av oktober.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 6/0

Har varit utanför truppen de fyra senaste ligamatcherna.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 16/3



Pafos går som tåget i den cypriotiska ligan och Tankovic är given i elvan. Sedan den senaste Svenskkollen har den förre Hammarby-spelaren dessutom stått för två målgivande passningar. Totalt har det blivit tre mål och fyra assist.

Nikolaos Dosis, Olympiakos Nicosia - 5/0

Olympiakos Nikosia går fortsatt svagt i ligaspelet och har inte vunnit sedan oktober. Däremot har Dosis börjat få mycket mer speltid. De senaste fem matcherna har den centrale mittfältaren spelat från start. Laget är nästjumbo i ligan.

Amel Mujanic, Apoel FC (utlånad från Malmö FF) - 1/0

Har sedan senaste svenskkollen fått sitta en match på bänken, har i övrigt varit utanför truppen.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 17 matcher/6 nollor

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Adam Andersson, Randers FC (utlånad från Rosenborg) - 17/2

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari. Randers ha en köpoption på svensken och klubben har meddelat att man gärna köper loss ytterbacken permanent.

Hugo Andersson, Randers FC - 15/3

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 4/0 nollor

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari. Johnsson berättade i början av december i en intervju med Fotbollskanalen att en flytt redan i januari är aktuell, men att han gärna blir kvar utomlands.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 13/3

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 26/8

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari. Claesson togs ut i omgångens lag i danska ligan vid fem tillfällen under hösten.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 20/0

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland (utlånad från Anderlecht) - 15/1

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Simon Hedlund, Brøndby - 18/4

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Carl Björk, Brøndby - 1/0

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Oskar Fallenius, Brøndby - 0/0

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Eric Kahl, AGF Århus - 20/0

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Kevin Yakob, AGF Århus - 13/3

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 16/1

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 16/5

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari. Har tidigare, i en intervju med GP, öppnat för att lämna sin klubb då speltiden varit knapp.

- Jag har inte startat en enda match i ligan, det är jag extremt missnöjd med, sa Nygren till tidningen.

Ben Engdahl, FC Nordsjælland - 2/0

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Emil Roback, FC Nordsjælland (utlånad från AC Milan) 1/0

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Armin Gigovic, OB Odense (utlånad från FK Rostov) - 10/1

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari. Låneavtalet med den danska klubben löper ut vid årsskiftet. OB vill köpa men Rostov vill inte sälja. Vad som händer med Gigovic nästa år är oklart.

Robert Gojani, Silkeborg IF - 14/0

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Marokhy Ndione, Viborg FF - 7/1

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari. Anfallaren har varit borta med en skada sedan augusti.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 12/0

Fick göra 90 minuter (hållen nolla) i segermatchen mot Burnley i cupspelet innan jul. Fick betyget 6,5 av Daily Mail. Lokaltidningen Manchester Evening News gav en sexa och konstaterade att svensken haft en godkänd afton. Utsågs dessutom till ”Årets back” på Fotbollsåret 2022.

Anthony Elanga, Manchester United - 14/0

Fick nöja sig med ett inhopp på 18 minuter i segermatchen (2-0) mot Burnley. Nyligen rapporterade The Athletic att både Elanga och Viktor Gyökeres är av intresse för Everton.

Emil Krafth, Newcastle United - 2/0

Högerbacken rehabiliterar en korsbandsskada.

Alexander Isak, Newcastle United - 3/2

Anfallaren rehabiliterar en ljumskskada och det senaste beskedet är att Isak inte ska vara tillbaka förrän i början av 2023.

- Han är nästan där. Vi måste bara säkerställa att när han är redo att spela så är han redo fullt ut. Jag ville inte ha en halvredo spelare, sa tränare Eddie Howe nyligen på en presskonferens.

Pontus Jansson, Brentford - 6/0

Har varit skadad och satt på bänken mot Tottenham på annandagen (2-2).

Robin Olsen, Aston Villa - 3/0

Fick chansen från start mot Liverpool men fick dessvärre släppa tre bollar förbi sig i matchen som Villa förlorade med 1-3. Fick betyget 5/10 av Birmingham Mail. Tidningen konstaterade att han inte kunde lastas för målen och att självförtroendet växte för reservkeepern under matchen.

Ludwig Augustinsson, Aston Villa (utlånad från Sevilla) - 3/0

Saknades i truppen mot Liverpool.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) - 13/1

Gjorde 90 minuter i den oavgjorda matchen mot Brentford, Fick dock ett fint betyg, 7/10, av tidningen Evening Standard, mycket beroende på hans inblandning i Spurs andra mål. Bäst i Tottenham tillsammans med Harry Kane, enligt tidningens bedömare. Utsågs till Årets forward under Fotbollsåret 2022.

Ken Sema, Watford - 25/3

Har i december gjort tre raka 90-minutare för sitt Watford. I segermatchen mot Huddersfield stod Sema dessutom för en assist. Senast mot Millwall blev det dock förlust med 0-2 och laget är tio poäng efter serieledaren Burnley i The Championship.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 23/12



Har gjort succé för sitt Coventry och toppar skytteligan i The Championship. Anfallaren har nätat i tre raka ligamatcher och nyligen skrev The Athletic att Everton visar intresse för 24-åringen. Aftonbladet rapporterar att det finns fler klubbar med i leken och nämner Wolverhampton och Fulham som intressenter. Tidningen uppger att Wolves visar mest intresse men att det dock är troligare att anfallaren säljs i sommar i stället på grund av ett stundande ägarbyte.

Viktor Johansson, Rotherham - 23/7 nollor

Fortsatt given mellan stolparna för sitt Rotherham i The Championship. Laget krigar i den nedre delen av tabellen och har efter den något oväntade segern borta mot Sheffield United inte vunnit på fyra omgångar.

FINLAND

Adam Larsson, Ilves - 13/3

Den finska ligan är färdigspelad. Kontraktet med den finska klubben löper ut sista december 2023.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 5/0

Vänsterbacken är fortsatt skadad och missade sista träningsmatchen innan omstarten av ligan. Lille ligger sjua i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 9/0

Mittfältaren har fysiska problem - igen. Inför sista träningsmatchen innan omstarten av ligan förklarade tränaren William Still för Journal l’Union att Cajuste inte var tillgänglig för spel på grund av sjukdom. Reims ligger elva i Ligue 1.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

I början av juli slog tränaren Philippe Montanier fast för La Depeche du Midi att Pettersson skulle lämna klubben efter att ha fått lite speltid under förra säsongen. Men ännu har målvakten inte bytt klubb. Pettersson har inte suttit på bänken i någon av Ligue 1-matcherna den här säsongen.

Oliver Zandén, Toulouse - 5/0

Vänsterbacken laddar för omstart av ligan och startade exempelvis mot Galatasaray (2-1-förlust) i en träningsmatch nyligen. 21-åringen har beskrivits som en flopp i fransk media men tidigare i december togs han i försvar av klubbens sportchef Damien Comolli, enligt lesviolets.com. Enligt sajten lyfte Comolli fram Zandén som en stor talang som var medveten om att han skulle behöva jobba hårt för att klara av steget till den franska högstaligan. Vidare berömde han svenskens offensiv och förklarade att han inte känner besvikelse över värvningen, men medgav också att Zandén ”blev överraskad” av kvaliteten som spelarna i Ligue 1 håller. Toulouse ligger tolva i serien.

Amar Abdirahman Ahmed, Troyes - 0/0

Den 18-årige ytterforwarden har ännu inte gjort debut för sitt nya lag.

Sebastian Ring, Amiens - 13/0

Vänsterbacken hoppade in i 84:e minuten mot Valenciennes (1-1) i ligaomstarten under måndagen. Amiens ligger sexa i Ligue 2.

GREKLAND

Alexander Fransson, AEK Aten - 3/0

Mittfältaren fick göra ett sällsynt framträdande i cupmatchen mot Kifisia (2-0-seger) den 15 december, då han startade och spelade 66 minuter. Därefter satt han på bänken i 3-0-segern mot Lamia i ligan den 21 december. AEK ligger tvåa i serien.

Niclas Eliasson, AEK Aten - 12/0

Yttern är skadad.

Eric Larsson, OFI Kreta - 14/0

Högerbacken spelade alla minuter mot Atromitos (1-0-förlust) den 22 december. Kreta ligger tia i ligan.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 12/0

Mittfältaren startade mot Paok (förlust med 2-0) den 22 december och blev utbytt i 65:e minuten. Panetolikos ligger åtta i ligan.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (utlånad från Djurgården) - 14/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Paok.

August Erlingmark, Atromitos - 11/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot OFI Kreta (1-0-seger) den 22 december och då blev han stor hjälte eftersom han satte det enda målet (en fin volley). Atromitos ligger sjua i ligan.

ISLAND

Johannes Vall, IA - 24/1

Säsongen är över. IA ramlade ur högstaligan.

Oliver Ekroth, Vikingur - 37/1

Säsongen är över. Vikingur slutade trea i ligan.

Pontus Lindgren, KR - 22/0

Säsongen är över. KR slutade fyra i ligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 18/1

Högerbacken är knäskadad.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 0/0

Rehabiliterar en skada just nu.

Isak Hien, Hellas Verona - 11/0

Ligan har omstart i början av januari. Hellas Verona ligger på plats 20, sist, i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 1/0

Ligan har omstart i början av januari. Spezia ligger på plats 17 i Serie A, sex poäng över nedflyttningsstrecket.

Albin Ekdal, Spezia - 12/0

Ligan har omstart i början av januari.

Emil Holm, Spezia - 15/1

Ligan har omstart i början av januari.

John Björkengren, Lecce - 0/0

Mittfältaren har inte varit med i truppen till någon av säsongens Serie A-matcher och i somras uppgav Gazzetta dello Sport att Björkengren var på väg bort från Lecce. Men någon flytt blev det alltså inte innan exempelvis det italienska transferfönstret stängde.

Joel Voelkerling Persson, Lecce - 0/0

Den 19-årige forwarden har fått speltid i träningsmatcher under uppehållet. Ligan har omstart i början av januari. Lecce ligger på plats 16 i Serie A.

Emmanuel Ekong, Empoli - 2/0

Den 20-årige forwarden har fått speltid i träningsmatcher under VM-uppehållet - och både gjort mål samt assist. Ligan har omstart i början av januari. Empoli ligger på plats 13 i Serie A.

Benjamin Tahirovic, Roma - 1/0

Ligan har omstart i början av januari. Laget ligger sjua i Serie A.

Alexander Jallow, Brescia - 11/0

Högerbacken missade måndagens 1-1-möte med Palermo på grund av sjukdom, enligt bresciaoggi.it. Det efter att ha suttit på bänken i två raka matcher. Brescia ligger tolva i Serie B.

Riccardo Gagliolo, Reggina - 18/2

Backen spelade hela matchen mot Ascoli (1-0-seger) under måndagen. Reggina ligger tvåa i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone - 16/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Frosinone slog Ternana med 3-0. Han stod för en assist. Laget ligger etta i Serie B.

Nermin Karic, Benevento - 19/1

Mittfältaren hoppade in i 59:e minuten mot Perugia (2-0-förlust) under måndagen. Benevento ligger på plats 14, två poäng över negativt kval, i Serie B.

Johan Guadagno, Pisa - 0/0

JAPAN

David Moberg Karlsson, Urawa Reds - 29/13

Urawa Reds har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 34/1

Säsongen är över. Forge blev ligamästare.

LETTLAND

Douglas Bergqvist, Riga - 19/0

Mittbacken startade i Riga-derbyt mot Riga FS i helgen men blev utbytt i 79:e minuten. Laget föll med 1-0 i säsongens sista match och därmed försvann hoppet om ligatiteln. Man slutade tvåa i seriespelet.

NEDERLÄNDERNA

Paulos Abraham, Groningen - 9/0

Ligan har omstart i början av januari. Groningen ligger på plats 15 i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 4/0

Ligan har omstart i början av januari.

Yahya Kalley, Groningen - 5/0

Alex Mortensen, Groningen - 0/0

Får främst speltid i reservlaget.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen - 8/0

Ligan har omstart i början av januari.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 15/4

Ligan har omstart i början av januari. Go Ahead Eagles ligger elva i Eredivisie.

Tesfaldet Tekie, Go Ahead Eagles - 5/0

Ligan har omstart i början av januari.

Amin Sarr, Heerenveen - 14/3

Ligan har omstart i början av januari. Heerenveen ligger åtta i Eredivisie.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 8/3

Ligan har omstart i början av januari.

Simon Olsson, Heerenveen - 15/0

Ligan har omstart i början av januari.

Alex Timossi Andersson, Heerenveen - 7/0

Ligan har omstart i början av januari.

Hussein Ali, Heerenveen - 5/0

Ligan har omstart i början av januari.

Jesper Karlsson, AZ - 11/3

Mayckel Lahdo, AZ - 22/4

Ligan har omstart i början av januari.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 18/2

Ligan har omstart i början av januari. Feyenoord leder Eredivisie. Wålemark gjorde två mål i en träningsmatch mot Go Ahead Eagles nyligen.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Leon Hien, som är bror till Isak Hien, tog nyligen steget från HTFF och nästa säsong kommer han att representera Odd. Kontraktet är skrivet över tre år. ”Det känns kul och bra att vara här”, sa 21-åringen när han presenterades av sin nya klubb. Norska ligan drar igång den 10 april.

Leopold Wahlstedt, Odd – 0/0 nollor

Målvakten har gjort succé i Odd, som slutade femma i Eliteserien den gångna säsongen, och han har uppgetts vara av intresse för större klubbar. Nyligen rapporterade Nettavisen att Odd mottagit ett bud på under tio miljoner norska kronor från Bodø/Glimt. Ett bud som Wahlstedts klubb skulle nobba.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Vänsterbacken är korsbandsskadad och missade säsongsavslutningen. Han kommer även missa en betydande del av det nästkommande året.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Den norska ligan drar igång den 10 april. Enligt paopantou.gr ryktas grekiska Panathinaikos ha ett visst intresse för Vecchia. 27-åringens kontrakt med Rosenborg sträcker sig över hela 2024.

Albin Winbo, Sandefjord (utlånad från Varberg) - 0/0

Albin Winbo var under hösten utlånad från Varbergs Bois till Sandefjord. Avtalet sträcker sig till årsskiftet och ännu finns inget besked om var mittfältaren kommer att spela 2023.

Danilo Al-Saed, Sandefjord - 0/0

Nyligen blev det klart att Sandefjord värvar Danilo Al-Saed från Sandviken i ettan. Kontraktet sträcker sig över tre år.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 0/0

Den förre MFF:aren spelade inte på hela hösten på grund av skada. Norska ligan startar den 10 april.

Anton Salétros, Sarpsborg - 0/0

Enligt Sarpsborgs Arbeiderblad ska Salétros redan bekräftat att han gjort sin sista match för Sarpsborg. Kontraktet går ut vid årsskiftet och mittfältaren har bland annat kopplats samman med en flytt tillbaka till AIK.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 0/0

Norska ligan drar igång 10 april

Gustav Engvall, Sarpsborg (utlånad från Mechelen) - 0/0

Forwardens låneavtal med Sarpsborg går ut i dagarna och han bekräftar själv för Ölandsbladet att han lär återvända till Mechelen, som han har kontrakt med över ytterligare ett och ett halvt år. ”Mechelen vill ha tillbaka mig i slutet av december och vi tar det därifrån om ingenting ändras”, säger han till tidningen.

Kevin Kabran, Viking - 31/5

Norska ligan drar igång 10 april. Anfallaren har kontrakt över 2023.

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Norska ligan drar igång 10 april.

David Fällman, Ålesund - 29/0

Norska ligan drar igång 10 april.

Moonga Simba, Brann - 0/0

Simba var utlånad till IFK Värnamo den gångna säsongen och nu har den förre VSK-spelaren återvänt till Brann, som tog steget upp i Eliteserien tillsammans med Stabaek. För en månad sedan uppgav tidningen Aftonbladet att Brommapojkarna var på väg att värva Simba.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 27/15

Polska ligan återstartar i slutet av januari. I dagarna avslöjade svensken nya detaljer om hur det gick till när han förlängde sitt kontrakt med Lech Poznan tidigare i höstas. ”När vi kom överens dagen före det blev officiellt så kom vi eniga om att det skulle bli en överraskning för fansen, vilket jag gillade. Få visste om det. Jag skrev inte ens någonting i vår laggrupp dagen före. Å andra sidan var situationen lite lustig för mig, för jag läste överallt att jag inte längre skulle vara här, att jag praktiskt taget hade lämnat”, sa han till klubbens hemsida och berättade att han fattade rätt beslut när han skrev på ett nytt kontrakt.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 31/0

Polska ligan återstartar i slutet av januari.

Filip Dagerstål, Lech Poznan (utlånad från Khimki) - 17/0

Polska ligan återstartar i slutet av januari. I en intervju med klubbens egna kanaler öppnade Dagerstål för att stanna kvar efter att hans låneavtal löper ut i sommar. ”Ärligt talat, det är svårt. Jag trivs bra här. Jag gillar laget, spelarna och staden. Självklart är det möjligt att jag stannar, men jag kan inte säga alltför mycket på grund av att kriget fortfarande pågår och jag har ett giltigt kontrakt med Khimki. Allting hänger inte bara på mig i den här situationen. Jag vet heller inte vad Fifa kommer att fatta för beslut. Hursomhelst är jag öppen för att stanna”, sa mittbacken.

Pontus Almqvist, Pogon Szczecin (utlånad från Rostov) - 15/3

Polska ligan återstartar i slutet av januari. Statistik från Ekstraklasa visar att Almqvist svarade för den högst uppmätta sprinthastigheten under hösten, i 4-2-förlusten mot Stal Mielec den 7 oktober. Almqvist lyckades då komma upp i 35,22 km/h. Forwarden avslutade höstsäsongen skadad, men han var lära tillbaka efter årsskiftet. ”Pontus tränar just nu individuellt. Jag är hundra procent säker på att han kommer att vara redo efter nyår”, sa tränare Jens Gustafsson till SportoweFakty den 19 december.

Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 4/0

Polska ligan återstartar i slutet av januari.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 11/1

Polska ligan återstartar i slutet av januari. Högerbacken har ryktats till AIK.

Gustav Berggren, Rakow - 12/0

Polska ligan återstartar i slutet av januari.

Emil Bergström, Górnik Zabrze - 9/0

Polska ligan återstartar i slutet av januari.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 8/5

Al-Sailiya spelar sin nästa match den 5 januari. Laget ligger näst sist i den qatariska ligan.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 6/1

Forwarden hoppade in i halvtid när Al-Ettifaq föll med 4-0 mot Al-Hilal i åttondelsfinalen av Kings Cup förra onsdagen. I söndagens ligaseger mot Al-Khaleej (1-0) spelade Quaison 90 minuter. Al-Ettifaq ligger på tionde plats i saudiska ligan.

Jacob Rinne, Al-Fateh - 9/3

Rinne spelade hela matchen i superrysaren mot Al-Tai i Kings Cup förra torsdagen. Efter en dramatisk förlängning med två mål, och 2-2 totalt, gick matchen till straffar. Där vann Al-Fateh med 7-6. Målvakten spelade även 90 minuter i helgens ligatriumf mot Al-Shabab, 4-1. Laget ligger på åttonde plats i saudiska ligan.

Mohamed Youla, Al-Tai - 0/0

Youla saknades både i Kings Cup-rysaren mot Al-Fateh och 2-1-förlusten mot Al-Feiha i helgen. Laget ligger på nionde plats i ligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 0/0

Mittbacken är långtidsskadad och har inte spelat en match hittills. Enligt Daily Express kommer Helander att vara redo för comeback någon gång i februari eller mars. Rangers är tvåa i skotska ligan.

Melker Hallberg, St. Johnstone - 21/2

Mittfältaren var avstängd när St. Johnstone vann med 2-1 mot Rosss County i ligaåterstarten den 17 december. När Celtic stod för motståndet i lördags var Hallberg tillbaka och spelade 62 minuter innan han blev utbytt. Celtic vann matchen med 4-1. St. Johnstone ligger på femte plats i skotska ligan.

William Sandford, St. Johnstone - 0/0

Utanför truppen mot Ross County och Celtic.

Carl Starfelt, Celtic - 10/2

Mittbacken har spelat 90 minuter i alla tre matcher sedan återstarten (1-0-segern mot Aberdeen den 17 december, 2-1-vinsten mot Livingston den 21 december och 4-1-triumfen mot St. Johnstone den 24 december). Celtic toppar skotska ligan.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 11/2

Slovenska ligan återstartar i början av februari.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 3/0

18-åringen stod i förra veckan för ett 15 minuter långt inhopp i 3-0-segern mot Gernika borta i den andra rundan i den spanska cupen, Copa del Rey. I helgen åt han även skaldjur, däribland spindelkrabba, ihop med ett antal lagkamrater, vilket Celta Vigo delade med sig av i sociala medier. Celta Vigo är på 17:e-plats i La Liga.

Isak Jansson, FC Cartagena - 16/2

Den tidigare Kalmar FF-talangen stod i förra veckan för 62 minuter på planen när Cartagena slog ut Alcorcon efter straffläggning på bortaplan i den andra rundan i den spanska cupen, Copa del Rey. Svensken startade och blev utbytt efter 62 minuter, och lade därmed inte någon straff i rysaren. Cartagena är åtta i andradivisionen.



SYDKOREA



Jonathan Ring, Jeju United - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång.



Kevin Höög Jansson, Gangwon FC - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång.



Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång.

THAILAND



Niran Hansson, Nongbua Pitchaya - 1/0

Den thailändska ligan har vinteruppehåll.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 0/0

Den thailändska ligan har vinteruppehåll.



William Weidersjö, Port FC - 10/1

Gustav Sahlin, Port FC - 3/0

Den thailändska ligan har vinteruppehåll.



Osman Sow, Sukhothai FC - 9/4

Den thailändska ligan har vinteruppehåll.



TJECKIEN



Aiham Ousou, Slavia Prag - 21/1

Den tjeckiska ligan har vinteruppehåll.



TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 11/0

Larsson kom i förra veckan till spel i två matcher, då han gjorde 45 minuter i 1-0-segern mot Manisa FK hemma i den turkiska cupen, samt 61 minuter i 2-0-förlusten mot Ankaragücü hemma i Süper Lig. Antalyaspor är på tolfte plats i ligan.



TYSKLAND



Emil Forsberg, RB Leipzig - 21/4

Bundesliga har vinteruppehåll, och Leipzig är trea i ligan. Nyligen gjorde Forsberg en stor intervju med den tyska sajten rblive.de och sa då bland annat följande om sitt mål att spela i Gif Sundsvall i framtiden: ”Det är åtminstone mitt mål. Jag har gjort 97 matcher med Sundsvall, så jag är bara tre matcher från 100. Jag skulle vilja slå det. Min pappa gjorde 480 matcher och min farfar gjorde runt 100 matcher. Jag vill vara med i deras klubb”. På frågan vad sannolikheten är att han kommer spela i ”Giffarna” i framtiden var svaret: ”Det är svårt att säga om det passar. Kanske slutar jag i Leipzig. Vem vet vad framtiden för med sig”. Vidare berättade svensken, i intervjun, om sina känslor under och efter cupfinalen mot Freiburg tidigare i år, där Leipzig vann efter en straffrysare: ”Det var galenskap. Det är svårt att beskriva känslan när du står där, ser bollen går in, du vet att det är över och att du är cupmästare. Jag grät lite och det var ren och skär glädje och lycka. Efter sju år i klubben kom alla känslor inom loppet av en sekund, precis som alla minnen från tiden när jag just hade bytt till RB och folk sa till mig: ’Emil, tänkte du igenom det här?’”.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 16/1

Bundesliga har vinteruppehåll. Wolfsburg är placerat på sjunde plats i ligan.



Sebastian Andersson, Köln - 0/0

Bundesliga har vinteruppehåll, och Köln är på 13:e-plats i ligan. Andersson har under en längre tid varit skadad och har inte spelat med Köln den här säsongen. Tidigare i höst hävdade den tyska tidningen Bild att forwardens karriär är i fara, något som svensken sedan dementerade för Fotbollskanalen: ”Inget är karriärshotande. Jag fick en infektion och blev inlagd på sjukhus några veckor”. På frågan om hur allvarlig infektionen var och när han väntas vara tillbaka var svaret: ”Infektioner är väl alltid allvarliga men jag blev inlagd och fick behandling väldigt snabbt. Det viktigaste är att infektionen inte förstört något utan ’bara’ blivit en fördröjning".

Jordan Larsson, Schalke 04 - 10/0

Bundesliga har vinteruppehåll, och Schalke är jumbo i ligan. Enligt tysk media kan forwarden komma att lämna Bundesliga-klubben framöver.



Marko Johansson, Bochum (utlånad från Hamburg) - 0/0

Bundesliga har vinteruppehåll. Bochum är nästjumbo i ligan.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 18/6

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Fürth är tia i 2. Bundesliga.



Andreas Linde, Greuther Fürth – 14/4

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Fürth är tia i 2. Bundesliga.



Eric Smith, St. Pauli - 17/3

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. St. Pauli är på 15:e-plats i 2. Bundesliga. Tidigare i år skrev den tyska tidningen Bild att Bundesliga-klubbarna Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach och Freiburg vill värva Smith i vinter. Tidningen uppgav även att svensken är värd runt fyra miljoner euro, drygt 44 miljoner svenska kronor.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 16/1

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Hansa Rostock är på nionde plats i 2. Bundesliga.



Nils Fröling, Hansa Rostock - 11/1

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Hansa Rostock är nia i 2. Bundesliga.



Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 19/4

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Fortuna Düsseldorf är på sjunde plats i 2. Bundesliga.



Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 6/0

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Darmstadt toppar andradivisionen.



Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 9/1

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Darmstadt toppar andradivisionen.



UNGERN



Jack Lahne, Ujpest FC (utlånad från Amiens) - 8/0

Den ungerska ligan har uppehåll. Ujpest är placerat på tionde plats i den ungerska ligan.

USA



Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.



Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.



Rasmus Alm, St. Louis City - 0/0

Alm lämnade nyligen IF Elfsborg för St. Louis City, som håller till i MLS. Den nya säsongen har inte dragit igång än.



Adam Lundqvist, Houston Dynamo - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.



Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.



Christopher McVey, Inter Miami - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Buster Sjöberg, Vancouver Whitecaps - 0/0

Sjöberg blev nyligen draftad av Vancouver, som spelar i MLS. Den nya säsongen har inte dragit igång än.



Mohanad Jeahze, DC United - 0/0

Ytterbacken lämnade nyligen Hammarby IF för DC United, som spelar i MLS. Den nya säsongen har inte dragit igång än.

ÖSTERRIKE



Albert Ejupi, TSV Hartberg - 12/0

Den österrikiska ligan har vinteruppehåll. Hartberg är jumbo i ligaspelet.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 17/6

Den österrikiska ligan har vinteruppehåll. Tirol är på femte plats i ligaspelet.