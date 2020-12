SVENSKKOLLEN: Tibbling ifrågasätts - stämplas som floppvärvning

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 6/0

24-åringen tränar med laget men har inte återhämtat sig efter sina knäproblem.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 10/1

Mrabti har spelat två raka 90-minutare som central anfallare. Först mot Eupen (1-1) och sedan i 2-2-matchen mot Standard Liège, där han också blev varnad.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 4/0

Vänsterbacken byttes ut innan slutminuterna mot Eupen och spelade hela matchen mot Standard Liège. Mechelen är 16:e lag i tabellen, tre poäng ovanför kvalplats.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Högerbacken har saknats i matchtrupperna den här säsongen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 2/0

24-åringen gjorde sitt första inhopp i Premijer Liga när han kom in till slutkvarten i 3-0-förlusten mot Siroki Brijeg. Han satt sedan på bänken i vinsten mot FK Krupa (2-0).

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 5/1

Larsson är på väg tillbaka från en skada. Han missade 1-5-segern mot jumbon EN Paralimniou.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 11/3 nollor

28-åringen var med när Randers slog Lyngby med 0-3. Målvakten fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 12/0

Missade matchen mot Horsens efter att ha testat positivt för covid-19.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 13/3 nollor

Målvakten fick betyget 4/6 efter matchen som FCK vann med 2-0.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 12/0

24-åringen spelade 90 minuter när FCM kryssade borta mot Atalanta i Champions League (1-1) och satt på bänken i 0-2-vinsten mot Velje i Superligaen.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 12/0

Mittfältaren har varit sjuk i covid och missade förra veckans två matcher.

Simon Hedlund, Brøndby – 11/4



Anfallaren gjorde sitt första ligamål sedan i september när han kvitterade innan halvtid mot Aarhus. Brøndby släppte sedan in två mål i andra halvlek och förlorade med 3-1. Hedlund spelade hela matchen och fick en fyra i betyg.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 10/3 nollor

Aalborg förlorade med 2-1 mot Odense och Rinne fick betyget 3/6.

Tim Prica, Aalborg BK – 8/0

Tillbaka i truppen efter skada och fick hoppa in under slutminuterna mot Odense.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 5/1

Missade matchen mot Odense med en höftskada.

Niklas Backman, Aarhus GF – 3/0

Efter mer än två månaders skadefrånvaro var AGF-kaptenen tillbaka på bänken mot Brøndby.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Målvakten kollade också på från bänken när Aarhus besegrade Brøndby med 3-1.

Alexander Milosevic, Velje BK – 10/0



28-åringen spelade 90 minuter mot Midtjylland (0-2) och gavs betyget tre i Ekstra Bladet. Till den officiella hemsidan säger mittbacken att “Velje står vid perrongen på väg till något stort i framtiden, och jag är glad över att vara med på tåget”.

Diego Montiel, Velje BK – 10/2

Den offensive mittfältaren spelade hela matchen mot FCM och fick en tvåa i betyg.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 0/0

Nästa säsong i egyptiska Premier League börjar den 11 december.

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 1/0 nollor

Olsen har varit skadad och missat de två senaste matcherna.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 13/0

Mittbacken spelade när United föll mot PSG med 1-3 i Champions League och sedan vann mot West Ham i ligan med samma siffror. Han fick betyget 5/10 i tidningen Manchester Evening News efter båda matcherna.

Emil Krafth, Newcastle United – 4/0

Newcastles match mot Aston Villa ställdes in efter ett coronautbrott i högerbackens lag.

Viktor Gyökeres, Swansea City – 12/1

Anfallaren hoppade in efter paus när Swansea förlorade mot Middlesbrough med 2-1. Gyökeres missade en bra målchans och fick betyget 6/10 i Wales Online. Samma sajt skriver efter matchen att managern Steve Cooper “saknar en riktig nummer nio”. När hans lag sedan besegrade Luton med 2-0 blev det bara spel under slutminuterna för Gyökeres, som väntar på sitt första mål i The Championship.

Pontus Jansson, Brentford – 11/0

Jansson spelade både i 0-2-segern mot Rotherham och kryssmatchen mot Blackburn (2-2).

Ken Sema, Watford – 14/1

Sema missade det mållösa mötet med Nottingham Forest men var tillbaka och fick 67 minuter när Watford förlorade mot Cardiff med 0-1. Betyget blev 5/10 i Watford Observer. Hans lag har bara en vinst på de fem senaste och Brentford gick förbi på den sista playoff-platsen.

Viktor Johansson, Rotherham United – 1/0 nollor

Målvakten satt på bänken när hans lag först förlorade mot Brentford (0-2) och sedan Coventry med 3-1.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 26/4

Ligan är slut. Mariehamn säkrade nytt kontrakt, till slut.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 13/2

Ligan är slut och till nästa säsong återvänder Tånnander till HJK, som han förlängt med över 2021.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 6/0

Yttern var tillbaka i startelvan i fredags, när Nimes föll med 2-0 hemma mot Marseille. Eliasson blev utbytt i 90:e minuten.

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Utanför truppen i sju raka matcher. Den gångna veckan vann Amiens både mot Dunkerque (1-0) och Rodez (2-1). Laget ligger tolva i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den 18-årige forwarden, som tidigare spelat för Brommapojkarna, var inte med i truppen till den gångna veckans matcher i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 10/2

GIBRALTAR

San Mustafa, Europa Point FC - 2/0

Den förre AIK-keepern var tillbaka på bänken i den gångna veckans två matcher. Europa Point föll med 6-1 mot Lincoln Red Imps och med 4-0 mot St Joseph's.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 6/0

Högerbacken satt på bänken när Aris slog Larissa med 3-0 i onsdags, men spelade hela matchen mot Atromitos (2-2) i helgen. Aris ligger trea i den grekiska ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Den isländska ligan är slut och Valur korades till mästare.

Marcus Johansson, IA – 17/1

IA slutade åtta i den isländska ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 9/11

Forwarden är skadad och missade den gångna veckans matcher.

Dejan Kulusevski, Juventus – 13/2

Hoppade in i den 76:e minuten mot Dynamo Kiev i Champions League (seger med 3-0) och startade sedan mot Torino i ligan. Juve vann med 2-1. Kulusevski blev utbytt i den 57:e minuten.

Riccardo Gagliolo, Parma – 10/1

Albin Ekdal, Sampdoria – 11/1

I sin 77:e tävlingsmatch för Sampdoria gjorde Ekdal sitt första mål för klubben. Hemma mot Milan stod mittfältaren för en akrobatisk spark som fick bollen att gå över mållinjen. Laget föll dock med 2-1. Ekdal hoppade in i den 46:e minuen.

Mattias Svanberg, Bologna – 10/1

Mittfältaren startade mot Inter (förlust med 3-1) i helgen men blev utbytt i den 63:e minuten.

Joel Asoro, Genoa (utlånad från Swansea) 0/0

Utanför truppen mot Fiorentina under måndagen. Har fortfarande inte gjort Serie A-debut för Genoa.

Samuel Gustafson, Cremonese – 10/0

Cremonese har tagit klivet upp på negativ kvalplats i Serie B efter seger med 2-1 hemma mot jumbon Virtus Entella i helgen. Gustafson startade matchen och blev utbytt i 72:a minuten.

Marcus Rohdén, Frosinone – 10/1

Mittfältaren spelade 76 minuter och bjöd på en assist när Frosinone slog Chievo med 3-2 i helgen. Laget är fyra i Serie B just nu.

Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Var inte tillgänglig för spel mot Frosinone i helgen, enligt italiensk media.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Utanför truppen mot Frosinone.

John Björkengren, Lecce - 3/0

Har varit sjuk i covid-19 men i helgen var mittfältaren tillbaka i Lecces matchtrupp, hemma mot Venezia. Björkengren satt på bänken under hela matchen, som slutade 2-2. Lecce är trea i Serie B just nu.

Nikola Vasic, Reggina - 4/0

Forwarden satt på bänken under hela matchen mot Brescia i helgen. Då vann Reggina med 2-1.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 12/3

Det blev en tung kvartsfinal i Concacaf Champions League för Alexander Jönssons Forge FC. Matchen mot Arcahaie FC från Haiti slutade 1-1 och gick till straffar. Där brände tyvärr svensken sin straff innan Arcahaie vann och tog sig till semifinal. Jönsson satte för övrigt en nick i ribban i den första halvleken. Ställs nu mot Marathon, ett lag från Honduras, i en match om 5-8:e platsen.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0

Sylvin Kayembe har inte spelat sedan senaste Svenskkollen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 18/4

Dalian Professional vann första mötet med Guangzhou R&F med 3-0 i placeringsmatchen om 11:e-platsen i Super League men i returen klappade Dalian Professional ihop och föll i förlängning efter 4-0. Sam Larsson saknades i matchtruppen. Dalian kvar i kinesiska Super League även 2021.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 16/1

Dalian Professional vann första mötet med Guangzhou R&F i placeringsmatchen om 11:e-platsen i Super League med 3-0 men i returen klappade Dalian Professional ihop och föll i förlängning efter 4-0. Danielson saknades i matchtruppen då han fick ledigt på grund av landslagsuppehåll med det svenska landslaget. Dalian kvar i kinesiska Super League 2021.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 10/1

Simon Gustafsons Utrecht fortsätter på spåret oavgjort. I helgen spelade laget sin tredje raka kryssmatch när mötet med Den Haag slutade 1-1. Utrecht med fem raka matcher utan en vinst. Placerar sig tia i tabellen.

Emil Bergström, Utrecht – 2/0

Den tidigare Djurgårdsspelaren Emil Bergström fortsätter att rada upp 90 minutersmatcher, efter att ha inlett säsongen med en skada. I helgen spelade Bergström 90 minuter när Utrecht spelade 1-1 mot Den Haag. Placerar sig tia i tabellen.

Sebastian Holmén, Willem II – 9/0

Sebastian Holmén är sjuk och missade Willems bortamatch mot Sittard, som man förlorade med 3-2.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 7/0

Ramon Pascal Lundqvist har suttit en bänken men i helgens möte med AZ fick Lunqvist hoppa in, dock endast sju minuter. Groningen vann matchen med 2-1.

Benjamin Nygren, Heerenveen - 7/2

Benjamin Nygren startade helgens match mot PSV men byttes ut efter 71 minuter spel. Svensken hade lägst passningsprocent i laget över matchen. Mötet slutade 2-2.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 7/0

Spelade större delar av mötet med AZ, blev utbytt på tilläggstid. Groningen vann matchen med 2-1.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 10/0

Noterades för en assist på Sittards 3-0-mål i helgen när man mötte Willem. Tekie spelade hela matchen och Sittard vann med 3-2.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 11/2

22-åringen spelade 71 minuter när Fortuna Sittard besegrade Willem med 3-2.

Rami Hajal, Heerenveen - 8/0

19-åringen fick hoppa in i helgens match mot PSV, drygt tio minuter in i den andra halvleken. Heerenvenen sjua efter elva omgångar.

Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 6/1

27-årige anfallaren har mjukstarta sedan skadeproblemen. 28 minuter i förra omgången och i helgen blev det fyra minuter i vinsten med 2-1 mot Ajax.

Simon Tibbling, Emmen 9/0

Tabelljumbo och fem raka förluster i ligan. Det fortsätter gå tungt för 26-årige Simon Tibbling som i helgen blev bänkad hela matchen i förlusten mot Sparta Rotterdam (2-1). Trots att Emmen var i underläge och med möjligheten till fem byten. Svensken värvades till klubben inför säsongen och förväntningarna var stora. Nu står Tibbling på noll poäng efter nio spelade matcher samtidigt som Dick Lukkiens (Emmens tränare) petning inte ens ifrågasätts i nederländska medier. På flera håll börjar Tibbling stämplas som en floppvärvning, något som Dagblad noorden uppger. Tråkigt för svensken som inför säsongen värvades från danska Brøndby.

Jesper Karlsson, AZ 8/3

Jesper Karlssons AZ har åkt på säsongens första förlust i ligaspelet. Helgens match mot Groningen (1-2) blev numret för stort. Karlsson spelade 62 minuter innan 22-åringen blev utbytt.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 25/4

Det börjar dra ihop sig i norska ligaspelet. Viktiga återstående omgångar för Liridon Kalludra då Kristiansund jagar en Europaplats. Spelade i helgen 1-1 mot Sarpsborg där Kalludra spelade 84 minuter innan han blev utbytt. Med tre omgångar kvar placerar sig Kristianstad femma, en poäng bakom Rosenborg och Europaplats.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Ett annat lag som tuffar på är svenske målvakten Andreas Lindes Molde. I helgen vann man sin tredje raka match efter 2-1 mot Aalesunds FK. Placerar sig tvåa med fem poäng ner till Vålerengen.

Mattias Moström, Molde – 6/0

Trotjänaren Mattias Moström spelade 12 minuter i Moldes Europa League-gruppspel - för att återigen sitta på bänken i helgens match mot Aalesunds. Molde vann matchen med 2-1.

Marcus Sandberg, Stabæk – 28/7 nollor

Marcus Sandbergs Stabæk föll i helgen mot topplaget Bodo/Glimt med 5-2. Stabæk nia i tabellen.

Anton Kralj, Sandefjord - 19/0

I helgen var försvararen Anton Kralj tillbaka på bänken efter att ha smittats av Covid-19. Någon speltid i 2-2-matchen mot Viking blev det däremot inte. Sandefjord återigen med en viktig poäng i bottenstriden. Just nu sju poäng från kvalplats.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Mittfältaren William Kurtovic har saknats i matchtruppen den senaste tiden. Fanns ej i truppen när Sandefjord förlorade mot Haugesund med 3-2.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 25/9 nollor

Det blev även en viktig poäng för David Mitov Nilssons Sarpsborg som spelade 1-1 mot Brann. Sex poäng ner till negativ kvalplats. Berättade förra veckan om slutstriden och hur han trivs i Norge samt om intresset från flera klubbar - läs intervjun här!

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Den tidigare Malmöanfallaren Guillermo Molins har fortsatt problem sedan skadan. Saknades i matchtruppen i helgens match mot Brann.

Kevin Kabran, Start - 27/3

Målskytt tre raka matcher men i helgen blev 27-årige mittfältaren mållös i mötet med Mjøndalen IF. Kabran spelade hela matchen som slutade med en 1-0-förlust.

Dino Islamovic, Rosenborg - 25/10

Blev i helgen utvisad när Rosenborg föll mot Vålerenga med 1-0. Fick två gula kort i den första halvleken och visades ut innan klockan hade slagit halvtid. Tränaren Åge Hareide rasade över Islamovic första varning: ”Det är helt sinnessjukt. Jag är så trött på norska domare"

Anton Salétros, Sarpsborg - 17/1

Spelade 90 minuter när Sarpsborg spelade 1-1 mot Brann.

Pa Konate, Rosenborg - 8/1

Satt på bänken i helgens match mot Vålerenga. Rosenborg föll med 1-0.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 3/0

Den tidigare Gais-spelaren Filip Trajanovski satt på bänken i helgens förlust mot Shkendija med 2-0.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 11/7

Om Mikael Ishak har gjort mål igen? Ohja. I helgens ligamatch mot jumbon Podbeskidzie vann Lech Poznan där Ishak var den som sköt in 2-0-målet strax innan halvtid. Svenskens sjunde mål på elva omgångar i Ekstraklasa. Ishak målskytt för den tredje ligamatchen i rad! Svensken just nu fyra i skytteligan.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Saknades i helgens matchtrupp i ligamatch mot Stal Mielec.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 7/1

Valmir Berisha satt på bänken hela matchen mot Astra. Matchen slutade 0-0.

Admir Bajrovic, Sepsi - 5/1

Admir Bajrovic saknades i matchtruppen mot FC Botosani i helgen. Matchen slutade 2-2.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 14/1

Kristoffer Olsson var osäker inför helgens match mot Volgograd och när startelvorna publicerades saknades svensken. Krasnodar tog däremot en stabil 5-0-seger.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 13/4

Viktor Claesson har hittat målformen efter ljumskskadan han åkte på nyligen. I helgens ligamatch mot Volgograd blev Claesson tvåmålsskytt - på 45 minuter. Svensken byttes in i halvtid och slog till minut 85 och 90. Matchen slutade 5-0.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 14/6

I samma match fick landslagsanfallaren Marcus Berg sitta på bänken hela matchen. Svensken spelade 90 minuter i Krasnodars CL-match mot Rennes (vinst 1-0) förra veckan och vilades troligtvis därför.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 14/0

Dennis Hadzikadunic spelade 90 minuter när Rostov föll mot bottenlaget Ural med 1-0.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 6/0

I samma match byttes Almqvist in med 29 minuter kvar av matchen. Rostov förlorade med 1-0. Jagar sitt första mål i ligaspelet.

Armin Gigovic, FK Rostov – 5/0

Armin Gigovic byttes även han in med 30 minuter kvar av Rostovs förlustmatch mot Ural.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 17/8

Svensken Jordan Larsson hade några tunga och mållösa omgångar men nu har anfallaren slagit till igen. I Spartaks 5-2-seger mot Tambov blev Larsson tvåmålskytt. Spartak Moskva två i ligan.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 15/2

Carl Starfelt spelade 90 minuter när Rubin Kazan förlorade med 3-1 mot Lokomotiv Moskva.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 5/6

Carlos Strandberg leker med den saudiarabiska ligan. Förra veckan blev den förre Malmö FF-anfallaren tvåmålskytt mot Al-Nass när han vände underläge till vinst på egen hand. Helgens match då? Då slog 24-åringen till med två nya mål när Abha besegrade Al-Fateh med 3-1. Strandberg med sex mål på de fem inledande matcherna i ligaspelet. Abha får däremot nöja sig med en tiondeplats.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 8/2

Har inte spelats sedan den senaste Svenskkollen.

Mattias Andersson, Sion – 0/0

Mattias Andersson saknades i matchtruppen när Sion förlorad med 2-0 mot Luzern.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 13/1

Helander testade nyligen positivt för covid-19 och missade därmed förra veckans matcher mot Standard Liege (3-2-seger) i Europa League-gruppspelet och mot Ross County (4-0-seger) i den skotska högstaligan. Rangers toppar den skotska ligan med 13 poäng ner till tvåan Celtic, som dock har två matcher färre spelade.

Melker Hallberg, Hibernian – 16/1

Hallberg spelade i helgen från start, gjorde 76 minuter på planen och stod för en assist när Hibernian besegrade Motherwell med 3-0 i den skotska högstaligan. Hibernian är på tredjeplats i ligaspelet.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 4/0

Berisha var i helgen utanför Senicas matchtrupp mot Nitra (1-1) på bortaplan i den slovakiska högstaligan. Senica är på niondeplats i ligaspelet.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 14/2

Isak lämnade i förra veckan planen mållös i två matcher. Isak startade först och kom till spel i 58 minuter mot HNK Rijeka (2-2) i Europa League-gruppspelet. Real Sociedad är nu tvåa i sin Europa League-grupp och har en bra chans att ta sig till slutspel med en match kvar i gruppspelet. Därefter startade han i helgen och gjorde 75 minuter på planen mot Alavés (0-0) i La Liga. Efteråt fick Isak tråkiga omdömen. Spanska tidningen Mundo Deportivo skrev så här: ”Ingen rovdjursinstinkt hos svensken framför mål”. Samtidigt fick svenskan även låga betyg av spanska tidningarna As och Marca. ”La Real” är tvåa i La Liga.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 3/0

Guidetti blev i helgen kvar på bänken i 90 minuter för andra matchen i följd. Då kryssade Alavés mot Alexander Isaks Real Sociedad (0-0) i den spanska högstaligan. Alavés är elva i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 10/0

Hansson satt i helgen på bänken när Chonburi besegrade tredjeligalaget Lamphun Warrior med 2-1 i den thailändska FA-cupen. Chonburi är vidare på sjundeplats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 12/2

Moberg Karlsson spelade i förra veckan från start, men blev utbytt i halvtid i 2-1-förlusten mot Lille i Europa League-gruppspelet. I och med förlusten åker Sparta Prag ut i gruppspelet, trots att det är en match kvar på torsdag mot Milan. I helgen började svensken på bänken i derbyt mot Slavia Prag i ligan, men blev inbytt i halvtid i Spartas 3-0-förlust på hemmaplan. Sparta är nu tvåa i ligan med fem poäng upp till rivalen Slavia Prag i serieledning.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 10/0

Durmaz gjorde i helgen 86 minuter på planen och stod för en assist när Fatih Karagümrük hemmaslog Rizespor med 2-1 i Süper Lig. Därmed är Durmaz lag nu på femteplats i den turkiska högstaligan.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 10/2 nollor

Nordfeldt gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när det blev seger med 2-1 mot Alanyaspor i den turkiska högstaligan. Det var lagets första seger sedan i början av oktober i ligaspelet. Genclerbirligi är nu på 19:e-plats i ligaspelet.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 8/0

Johansson var i helgen tillbaka efter avstängning och gjorde 90 minuter på planen i lagets 2-1-seger mot Alanyaspor i Süper Lig. Det var lagets första seger sedan i början av oktober och därmed är nu Genclerbirligi på 19:e-plats i högstaligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 11/2

Wendt gjorde i förra veckan 78 minuter mot Inter (3-2-förlust) i Champions League-gruppspelet och spelade sedan i helgen i 90 minuter mot Freiburg (2-2) i Bundesliga. Gladbach toppar sin grupp i Champions League och har en bra chans att gå vidare till slutspel, samtidigt som laget är på sjundeplats i Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 8/0

Augustinsson gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Stuttgart i den tyska högstaligan. Bremen är nu tolva i Bundesliga.

Robin Quaison, Mainz – 11/3

Quaison gjorde i helgen 90 minuter när Mainz föll mot nykomlingen Arminia Bielefeld med 2-1 i Bundesliga. Mainz är därmed nu nästjumbo i den tyska högstaligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 16/4

Forsberg kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 65 minuter på planen och en assist i Leipzigs 4-3-seger mot Basaksehir i Champions League-gruppspelet och sedan gjorde han ett mål och en assist i helgen mot Bayern München (3-3) i Bundesliga. Efter krysset mot Bayern sa Forsberg, enligt Leipzigs Twitter-konto, så här: ”I dag var det en riktig toppmatch med två lag som ville vinna. Det var häftigt att vara på planen i dag. Det är sådana här matcher man lever för som professionell fotbollsspelare”. Forsberg blev även uttagen i Kickers ”Omgångens lag” för sin prestation mot Bayern München. Leipzig har fortsatt chans att gå vidare till slutspel i Champions League, och är samtidigt på tredjeplats i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Köln – 9/2

Andersson började i helgen på bänken och fick ett två minuter långt inhopp mot Wolfsburg (2-2) i Bundesliga. Köln är på 15:e-plats i ligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 11/0

Ohlsson gjorde i helgen 90 minuter på planen när St. Pauli föll med 2-1 mot Eintracht Braunschweig i den tyska andraligan. Senast St. Pauli vann en match var därmed i den andra omgången i slutet av september. Laget är nästjumbo i andraligan.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 9/0

Ingelsson spelade i helgen från start och gjorde 57 minuter på planen när Paderborn föll med 2-0 mot Nürnberg i den tyska andraligan. Det var lagets andra raka förlust. Paderborn är på tiondeplats i andraligan.

Niklas Hult, Hannover 96 – 10/1

Hult gjorde i helgen 90 minuter på planen när Hannover bortaslog Hamburg med 1-0 i den tyska andraligan. Hannover är nu på 13:e-plats i andraligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 7/0

Peterson var i helgen avstängd när Fortuna Düsseldorf besegrade Darmstadt med 2-1 på hemmaplan i den tyska andraligan. Petersons lag är nu elva i ligaspelet.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 11/5

Hrgota, som är lagkapten i Greuther Fürth, gjorde i helgen 90 minuter på planen när det blev förlust med 1-0 mot Heidenheim i den tyska andraligan. Trots det är Greuther Fürth fortsatt på andraplats i ligaspelet.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 4/0

Efter ett inhopp senast, så fick Nilsson i helgen 90 minuter på planen i nykomlingens 2-1-seger mot Mainz i Bundesliga. Det var lagets första seger i ligan sedan i den andra omgången mot Köln i slutet av september. Nilsson var i fjol ordinarie startman, men har i höst fått knapp speltid. Bielefeld är nu på 16:e-plats i Bundesliga.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, satt i helgen på bänken igen när det blev seger med 2-1 mot Mainz i Bundesliga. Bielefeld är nu på 16:e-plats i den tyska högstaligan.

USA

Axel Sjöberg, DC United – 2/0

Sjöbergs DC United blev nästjumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet. I förra veckan meddelade även DC United att klubben inte väljer att utnyttja en option i Sjöbergs avtal om förlängning över 2021 och därmed lämnar nu svensken laget efter knapp speltid den här säsongen i USA.

Tom Pettersson, Cincinnati – 12/0

Petterssons Cincinnati blev jumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.

Robin Jansson, Orlando City – 21/0

Janssons Orlando åkte nyligen ut i kvartsfinal mot New England Revolution i MLS-slutspelet och därmed är mittbackens säsong nu över. I förra veckan skrev han så här på Twitter om den gångna säsongen: ”Vi gav allt under hela året, men vi gick inte hela vägen som vi ville. Vi tog så många steg det här året och jag är glad över att ha varit med på den här resan. Det har varit ett tufft år med att inte få ha sin familj och sina vänner i Orlando på grund av covid-19. Jag har saknat dem hela året, men jag är priviligierad med att ha så fantastiska lagkamrater. Tack till alla Orlando-supportrar där ute för all kärlek och stöttning”.

Gustav Svensson, Seattle – 10/0

Svensson hoppade, natten till tisdagen, in i den 77:e minuten och nickade Seattle Sounders till MLS-final med ett avgörande nickmål i den 94:e minuten till 3-2 mot Minnesota United i semifinalen. Minnesota ledde efter 74 minuters spel med 2-0, men sedan vände alltså Seattle på steken och kan nu vinna MLS igen. Efter matchen bekräftade Svensson att han nyligen testade positivt för covid-19 och att det är anledningen till att han missat ett antal matcher senaste tiden: ”Jag har haft några dagar på mig att förbereda mig. Jag hade inga symptom. Jag har haft tur som gått igenom det här viruset så pass enkelt”.

Anton Tinnerholm, New York City – 21/4

Tinnerholms New York City åkte ut mot Orlando City i åttondelsfinalen i MLS. Därmed är högerbackens säsong nu över.

Adam Lundqvist, Houston – 17/0

Lundqvists Houston Dynamo blev jumbo i den västra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 17/6

Säsongen är färdigspelad i Vietnam. Da Nang slutade på förstaplats i nedflyttningsserien i den vietnamesiska högstaligan.