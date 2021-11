SVENSKKOLLEN: Tidigare MFF-spelaren sågas rejält: "En skräckfilm"

BELGIEN



Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 18/0 Mittfältaren spelade 83 minuter när Anderlecht förlorade för första gången på över två månader i ligan. Brysselklubben ligger åtta efter tabelltvåan Royal Antwerpens 2-0-seger.



Gustav Engvall, KV Mechelen – 6/0 Anfallaren rehabiliterar en muskelskada och är snart spelklar säger tränaren Wouter Vrancken enligt tidningen Het Laatste Nieuws . ANNONS



Kerim Mrbati, KV Mechelen – 14/5 27-åringen spelade hela matchen och blev varnad när hans lag föll med 0-1 mot Sint- Truiden . Efter ett återbud från Ken Sema kan högeryttern dock glädja sig över en landslagskallelse till VM-kvalet.



- Det har gått ganska bra senaste tiden vilket kanske har öppnat upp för mig, men det var inget som jag förväntade mig eller trodde skulle hända förrän jag såg samtalet, säger Mrabti till Fotbollskanalen.



BULGARIEN ANNONS



Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 16/0 Spelade 90 minuter i mittförsvaret när tabelltvåan slog FC Pirin med 0-1.



DANMARK



Patrik Carlgren, Randers FC – 21 matcher/3 nollor Randers kryssar vidare i Conference League. Målvaktens lag spelade 2-2 igen mot FK Jablonec och har bara oavgjorda resultat i gruppen. Kryss blev det också mot Ålborg (1-1) i ligan, där Carlgren fick betyget 2/6 i tidningen Ekstra Bladet. BT är ännu hårdare och utser 29-åringen till matchens flopp. “Vad fan gör du, Patrik?!”, skriver tidningen efter att han bjudit Ålborg på ett mål efter en minuts spel. ANNONS



Simon Tibbling, Randers FC – 21/0 Yttern spelade 73 minuter mot Jablonec och byttes ut efter 82 i matchen mot Ålborg. Han får betyget två efter den senare matchen och 3/6 av Tipsbladet för den förra.



Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 7/0 Satt på bänken i 1-2-vinsten mot Paok i Conference League men tog inte plats i truppen som spelade mållöst mot Silkeborg. Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/0 nollor Målvakten satt på bänken mot Silkeborg men stod för andra matchen i rad i Conference League, då Kamil Grabara var avstängd. Tränaren Jess Thorup hyllar 31-åringen efter segern mot Paok . ANNONS



- Han har fått en kram från alla spelare, tränare och ledare inne i omklädningsrummet. För han stod för sitt livs match och på det sättet var han avgörande, säger Thorup till danska TV2 Sport enligt bold.dk.



Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0 Målvakten satt på bänken mot Paok och petades ur bruttotruppen inför Silkeborg-mötet.



Joel Andersson, FC Midtjylland – 23/1 Wingbacken byttes ut i den 76:e minuten när serieledaren föll med 3-0 mot Århus. Dessförinnan spelade Andersson 75 minuter i 0-1-segern mot Röda Stjärnan i Europa League. 24-åringen får betyget fyra efter insatsen mot Århus och en tvåa av Tipsbladet efter EL-matchen. ANNONS



Jens Cajuste, FC Midtjylland – 7/0 Hoppade in i den 66:e minuten mot Röda Stjärnan och drog på sig en varning, medan inhoppet mot Århus kom i minut 55. Betygen blev en trea respektive tvåa.



Simon Hedlund, Brøndby – 21/1 Anfallaren spelade 85 minuter i 1-1-matchen mot Rangers i Europa League innan han gjorde sin tredje assist på de fyra senaste ligamatcherna. Brøndby klev upp på femte plats efter 2-1 mot Odense och 28-åringen fick betyget tre i Ekstra Bladet för en knapp timmes spel.



ANNONS Oskar Fallenius, Brøndby – 7/2 Mittfältaren bänkades mot Rangers och petades ur bruttotruppen inför Odense.



Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0 Nyförvärvet missar resten av årets spel på grund av en axelskada.



Jacob Rinne, Ålborg BK – 15/6 nollor Målvakten fick betyget 3/6 efter 1-1-matchen mot Randers.



Tim Prica, Ålborg BK – 16/1 19-åringen hoppade in i den 83:e minuten i ovanstående match. Tabelltrean AaB ligger före Randers tack vare bättre målskillnad. ANNONS



William Eskelinen, AGF Århus – 0/0 Målvakten har inte varit uttagen i A-truppens matcher under hösten.



Eric Kahl, AGF Århus – 14/2 Skadad och missade vinstmatchen mot Midtjylland .



Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 15/2 Högerbacken snyggade till siffrorna på tilläggstid med ett mål som fastställde en 3-1-förlust mot Vejle.



- Jag tycker att jag har gjort det så bra jag har kunnat. Det är lättare att prestera jättebra när man spelar i ett lag som går bra och tar tre poäng varje vecka. Men jag har stått upp bra med det jag har gjort och skapat mina lägen, sa 21-åringen inför matchen till Fotbollskanalen. ANNONS



Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 13/0 19-åringen spelade 68 minuter på vänstermittfältet mot Viborg (2-2). Nordsjælland har inte vunnit sedan den 23 augusti och ligger på plats tio av tolv i Superligaen.



Kevin Custovic, Velje BK – 11/1 21-åringen hoppade in med kvarten kvar i segern mot SønderjyskE, som gör att jumbon Vejle nu ligger en poäng bakom dem. Robert Gojani, Silkeborg IF – 8/0 Mittfältaren spelade hela matchen mot FCK och fick betyget 4/6 i Ekstra Bladet. Silkeborg ligger sexa i tabellen.



ENGLAND ANNONS



Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 13/0 En lättare skada tvingade mittbacken att stå över Champions League-matchen mot Atalanta (2-2), men han var tillbaka och spelade mot Manchester City när United föll med 0-2. 27-åringen fick betyget 5/10 i tidningen Manchester Evening News och United halkar ner till sjätteplatsen i Premier League.



Anthony Elanga, Manchester United – 1/0 Vänsteryttern var inte med i truppen mot Atalanta då han spelade i Youth League-matchen samma dag, och gjorde mål. Han saknades även mot City och spelade med U23-laget istället. Där har han nominerats till titeln oktober månads bästa spelare i reservligan. ANNONS



Emil Krafth, Newcastle United – 6/0 27-åringen spelade 90 minuter som mittback i 1-1-matchen mot Brighton. Nästjumbon är fortfarande utan seger i Premier League och Krafth gavs betyget 5/10 i The Chronicle.



Pontus Jansson, Brentford – 11/0 Brentford har fyra raka förluster efter att ha fallit mot jumbon Norwich (1-2). Sajten football.london ger lagkaptenen betyget 6/10 efter matchen.



Ken Sema, Watford – 8/0 Yttern fanns inte med i truppen som förlorade mot Arsenal med 1-0. Detta på grund av en knäskada. Watford ligger precis ovanför nedflyttningsstrecket. ANNONS



Viktor Gyökeres, Coventry City – 17/9 Anfallaren spelade 90 minuter i förlusten mot Swansea (1-2) och blev utbytt efter 71 minuter när hans lag sedan slog Bristol City med 3-2. 23-åringen ordnade en straff i segermatchen och fick betyget 6,5/10 av Coventry Telegraph efter båda mötena.



Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) – 11/1 nollor Stod i mål när hans lag kryssade mot Nottingham Forest (1-1) och föll mot Blackburn med 3-1. 31-åringen gavs betyget 6/10 av tidningen The Yorkshire Post efter den förra matchen. The Blades ligger först på 18:e plats i The Championship.



ANNONS FINLAND



Calle Svensson, IFK Mariehamn – 29/0 Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan. Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn – 11/0 Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.



Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 14/7 nollor Målvakten rehabiliterar en fingeroperation och saknades när HJK förlorade med 3-0 mot Maccabi Tel Aviv i Conference League.



Gustaf Backaliden, SJK – 17/1 Säsongen är slut och SJK slutade trea i den finska ligan.



FÄRÖARNA ANNONS



Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1 Säsongen är slut och KÍ Klaksvík vann ligan på Färöarna. Från: Martin Petersson <martin.petersson@tv4.se>

Skickat: den 9 november 2021 11:52

Till: Henric Holmberg <henric.holmberg@tv4.se>; Sebastian Pearson <sebastian.pearson@tv4.se>; Erik Hadzic <erik.hadzic@tv4.se>; FK <fk@tv4.se>

Ämne: Mål av Salomonsson o Kiese men inget skoj alls FRANKRIKE Gabriel Gudmundsson, Lille - 9/0 Vänsterbacken satt på bänken i Champions League-mötet med Sevilla (seger med 2-1) och fick sedan ett inhopp i 75:e minuten mot Angers i ligan (1-1). Lille ligger just nu tolva i Ligue 1. Niclas Eliasson, Nimes - 15/3 Efter nio raka matcher utan seger lyckades Nimes besegra Sochaux med 1-0 i helgen. Eliasson spelade hela matchen. Nu ligger Nimes på plats 14 i Ligue 2. ANNONS Zeidane Inoussa, Caen - 4/0 Fick inte plats i truppen till 0-0-matchen mot Amiens i helgen. Caen ligger tolva i Ligue 2. Isak Pettersson, Toulouse - 0/0 Målvakten nöter fortsatt bänk. Toulouse leder Ligue 2. Jack Lahne, Amiens - 10/2 Forwarden var utanför truppen för tredje veckan i rad, till ligamatchen mot Caen (0-0) i lördags. Amiens är nästjumbo i Ligue 2. FÖRENADE ARABEMIRATEN Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 8/2 Forwarden spelade hela matchen när Baniyas slog jumbon Emirates med 3-1 i förra veckan. Då gjorde Kiese Thelin matchens sista mål på tilläggstid i andra halvlek. Laget ligger elva i ligan. GREKLAND Daniel Sundgren, Aris - 10/1 Högerbacken spelade hela matchen mot Volos i helgen, då Aris vann med 2-1. Laget ligger sjua i ligan. Muamer Tankovic, AEK Aten - 6/0 ANNONS Forwarden satt på bänken under hela matchen mot Apollon Smirnis i lördags. AEK spelade 2-2 och ligger tvåa i ligan. Jonathan Morsay, Panetolikos - 10/0 Mittfältaren spelade hela matchen i 3-0-förlusten mot Giannina i helgen. Panetolikos ligger näst sist i serien. Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 5/0 Mittfältaren är tillbaka efter sjukdom och satt på bänken i 3-1-förlusten mot Paok i söndags. Panathinaikos ligger åtta i tabellen. ISLAND Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1 Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan. Johannes Vall, Valur - 22/0 Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan. Emil Berger, Leiknir - 21/1 Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan. ITALIEN Zlatan Ibrahimovic, Milan - 8/3 ANNONS Veckan gav ett kortare inhopp i 1-1-mötet med Porto i Champions League och därefter 90 minuter i nästa 1-1-möte med Inter i ligan. Men forwarden gjorde inga mål. Milan ligger tvåa i Serie A men sist i sin CL-grupp. Dejan Kulusevski, Juventus - 15/1 Fortsatt tufft för Kulusevski, som hoppade in i den 85:e minuten i Champions League mot Zenit (seger med 4-2) och därefter fick sitta på bänken under hela Serie A-matchen mot Fiorentina i helgen. Då vann Juventus med 1-0 och laget ligger nu åtta i Serie A. Albin Ekdal, Sampdoria - 10/0 Mittfältaren spelade hela matchen mot Bologna i helgen. Då föll Sampdoria med 2-1 och laget ligger just nu på plats 18 (nedflyttning) i Serie A. Mattias Svanberg, Bologna - 13/2 Mittfältaren spelade 90 minuter mot Sampdoria och blev stor matchhjälte. Först dunkade han in 1-0 själv och därefter assisterade han till det avgörande 2-1-målet. Bologna ligger nia i Serie A. ANNONS Aimar Sher, Spezia - 1/0 Mittfältaren var inte med i truppen till Serie A-mötet med Torino (seger med 1-0) i helgen. Riccardo Gagliolo, Salernitana - 8/0 Backen satt på bänken under hela matchen mot Lazio i helgen. Salernitana förlorade med 3-0 och är nästjumbo i Serie A. Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0 Målvakten satt på bänken mot Pordenone i helgen. Brescia leder Serie B. Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1 Mittfältaren fick ett inhopp i 78:e minuten i 4-1-segern mot Benevento i helgen. Frosinone är femma i Serie B. John Björkengren, Lecce - 10/0 Mittfältaren hoppade in i den 65:e minuten i 4-0-segern mot Parma i helgen. Lecce ligger tvåa i Serie B. JAPAN Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 32/4 En fin vecka för högerbacken. Först 90 minuter i en 1-0-seger mot Oita Trinita och därefter ett inhopp i 64:e minuten mot Yokohama, då Salomonsson fixade en poäng genom ett sent mål. Avispa Fukuoka ligger åtta i ligan. ANNONS KANADA Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 31/0 Mittfältaren startade och spelade hela Concacaf League-matchen mot Santos De Guapiles från Costa Rica då Forge vann med 3-0 och sammanlagt gick vidare till semifinal med 4-3. En stark vändning. Därefter saknades Achinioti Jönsson mot York United i ligan (seger med 2-1). Laget har gått upp i serieledning. KINA Sam Larsson, Dalian Professional - 0/0 Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen. Marcus Danielson, Dalian Professional - 7/2 Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen. KROATIEN Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0 Hoppade in i den 69:e minuten när Hajduk Split slog Hrvatski Dragovoljac med 2-0. Hajduk är fyra i den kroatiska ligan. ANNONS NEDERLÄNDERNA Simon Gustafson, Utrecht - 6/3 Mittfältaren är fortsatt skadad. Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 10/0 Mittbacken spelade 90 minuter mot Sparta Rotterdam (förlust med 3-0) i helgen. Laget ligger nia i Eredivisie. Max Svensson, Willem II - 13/1 Forwarden startade mot Sparta Rotterdam och blev sedan utbytt i 78:e minuten. Paulos Abraham, Groningen - 8/0 Forwarden hoppade in i den 66:e minuten i 1-1-mötet med RKC Waalwijk i helgen. Groningen ligger på plats 15 i Eredivisie. Daleho Irandust, Groningen - 8/1 Mittfältaren startade mot RKC Waalwijk. Utbytt i 66:e minuten. Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 1/0 Mittbacken var inte med i truppen mot RKC Waalwijk. Yahya Kalley, Groningen - 3/0 ANNONS Ytterbacken satt på bänken mot RKC Waalwijk. Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0 Forwarden var inte med i truppen mot RKC Waalwijk. Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 10/0 Forwarden är tillbaka efter avstängning och hoppade in i den 83:e minuten borta mot serieledaren Ajax (0-0) i helgen. Go Ahead Eagles ligger tia i Eredivisie. Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 11/0 Forwarden hoppade in i den 66:e minuten i 1-1-matchen mot NEC Nijmegen i helgen. Nygren är inte nöjd med sin speltid just nu och öppnar i en intervju med Fotbollskanalen för en flytt i januari. Heerenveen ligger tolva i Eredivisie. Rami Kaib, Heerenveen, 8/0 Vänsterbacken spelade hela matchen mot NEC Nijmegen. Rami Al Hajj, Heerenveen - 5/0 Mittfältaren hoppade in i den 78:e minuten mot NEC Nijmegen. ANNONS Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 12/1 Mittfältaren startade när Fortuna Sittard föll med 4-1 mot PSV, och blev utbytt i 58:e minuten. Laget är nästjumbo i Eredivisie. Emil Hansson, Fortuna Sittard - 9/0 Satt på bänken hela matchen mot PSV. Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 4/0 20-åringen fick starta på nytt mot PSV men blev utbytt i 58:e minuten. Jesper Karlsson, AZ - 16/5 AZ slog Cluj med 2-0 i Europa Conference League och då gjorde Karlsson, som spelade hela matchen, två assist. Därefter fick forwarden 90 minuter i 1-0-förlusten mot Feyenoord. Laget ligger elva i Eredivisie.

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

ANNONS

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 18/0

Mittfältaren spelade 83 minuter när Anderlecht förlorade för första gången på över två månader i ligan. Brysselklubben ligger åtta efter tabelltvåan Royal Antwerpens 2-0-seger.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 6/0

Anfallaren rehabiliterar en muskelskada och är snart spelklar säger tränaren Wouter Vrancken enligt tidningen Het Laatste Nieuws.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 14/5

27-åringen spelade hela matchen och blev varnad när hans lag föll med 0-1 mot Sint-Truiden. Efter ett återbud från Ken Sema kan högeryttern dock glädja sig över en landslagskallelse till VM-kvalet.

- Det har gått ganska bra senaste tiden vilket kanske har öppnat upp för mig, men det var inget som jag förväntade mig eller trodde skulle hända förrän jag såg samtalet, säger Mrabti till Fotbollskanalen.

ANNONS

BULGARIEN

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 16/0

Spelade 90 minuter i mittförsvaret när tabelltvåan slog FC Pirin med 0-1.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 21 matcher/3 nollor

Randers kryssar vidare i Conference League. Målvaktens lag spelade 2-2 igen mot FK Jablonec och har bara oavgjorda resultat i gruppen. Kryss blev det också mot Ålborg (1-1) i ligan, där Carlgren fick betyget 2/6 i tidningen Ekstra Bladet. BT är ännu hårdare och utser 29-åringen till matchens flopp. “Vad fan gör du, Patrik?!”, skriver tidningen efter att han bjudit Ålborg på ett mål efter en minuts spel.

Simon Tibbling, Randers FC – 21/0

Yttern spelade 73 minuter mot Jablonec och byttes ut efter 82 i matchen mot Ålborg. Han får betyget två efter den senare matchen och 3/6 av Tipsbladet för den förra.

ANNONS

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 7/0

Satt på bänken i 1-2-vinsten mot Paok i Conference League men tog inte plats i truppen som spelade mållöst mot Silkeborg.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/0 nollor

Målvakten satt på bänken mot Silkeborg men stod för andra matchen i rad i Conference League, då Kamil Grabara var avstängd. Tränaren Jess Thorup hyllar 31-åringen efter segern mot Paok.

- Han har fått en kram från alla spelare, tränare och ledare inne i omklädningsrummet. För han stod för sitt livs match och på det sättet var han avgörande, säger Thorup till danska TV2 Sport enligt bold.dk.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0

Målvakten satt på bänken mot Paok och petades ur bruttotruppen inför Silkeborg-mötet.

ANNONS

Joel Andersson, FC Midtjylland – 23/1

Wingbacken byttes ut i den 76:e minuten när serieledaren föll med 3-0 mot Århus. Dessförinnan spelade Andersson 75 minuter i 0-1-segern mot Röda Stjärnan i Europa League. 24-åringen får betyget fyra efter insatsen mot Århus och en tvåa av Tipsbladet efter EL-matchen.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 7/0

Hoppade in i den 66:e minuten mot Röda Stjärnan och drog på sig en varning, medan inhoppet mot Århus kom i minut 55. Betygen blev en trea respektive tvåa.

Simon Hedlund, Brøndby – 21/1

Anfallaren spelade 85 minuter i 1-1-matchen mot Rangers i Europa League innan han gjorde sin tredje assist på de fyra senaste ligamatcherna. Brøndby klev upp på femte plats efter 2-1 mot Odense och 28-åringen fick betyget tre i Ekstra Bladet för en knapp timmes spel.

ANNONS

Oskar Fallenius, Brøndby – 7/2

Mittfältaren bänkades mot Rangers och petades ur bruttotruppen inför Odense.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Nyförvärvet missar resten av årets spel på grund av en axelskada.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 15/6 nollor

Målvakten fick betyget 3/6 efter 1-1-matchen mot Randers.

Tim Prica, Ålborg BK – 16/1

19-åringen hoppade in i den 83:e minuten i ovanstående match. Tabelltrean AaB ligger före Randers tack vare bättre målskillnad.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

Målvakten har inte varit uttagen i A-truppens matcher under hösten.

Eric Kahl, AGF Århus – 14/2

Skadad och missade vinstmatchen mot Midtjylland.

ANNONS

Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 15/2

Högerbacken snyggade till siffrorna på tilläggstid med ett mål som fastställde en 3-1-förlust mot Vejle.

- Jag tycker att jag har gjort det så bra jag har kunnat. Det är lättare att prestera jättebra när man spelar i ett lag som går bra och tar tre poäng varje vecka. Men jag har stått upp bra med det jag har gjort och skapat mina lägen, sa 21-åringen inför matchen till Fotbollskanalen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 13/0

19-åringen spelade 68 minuter på vänstermittfältet mot Viborg (2-2). Nordsjælland har inte vunnit sedan den 23 augusti och ligger på plats tio av tolv i Superligaen.

Kevin Custovic, Velje BK – 11/1

ANNONS

Robert Gojani, Silkeborg IF – 8/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot FCK och fick betyget 4/6 i Ekstra Bladet. Silkeborg ligger sexa i tabellen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 13/0

En lättare skada tvingade mittbacken att stå över Champions League-matchen mot Atalanta (2-2), men han var tillbaka och spelade mot Manchester City när United föll med 0-2. 27-åringen fick betyget 5/10 i tidningen Manchester Evening News och United halkar ner till sjätteplatsen i Premier League.

Anthony Elanga, Manchester United – 1/0

Vänsteryttern var inte med i truppen mot Atalanta då han spelade i Youth League-matchen samma dag, och gjorde mål. Han saknades även mot City och spelade med U23-laget istället. Där har han nominerats till titeln oktober månads bästa spelare i reservligan.

ANNONS

Emil Krafth, Newcastle United – 6/0

27-åringen spelade 90 minuter som mittback i 1-1-matchen mot Brighton. Nästjumbon är fortfarande utan seger i Premier League och Krafth gavs betyget 5/10 i The Chronicle.

Pontus Jansson, Brentford – 11/0

Brentford har fyra raka förluster efter att ha fallit mot jumbon Norwich (1-2). Sajten football.london ger lagkaptenen betyget 6/10 efter matchen.

Ken Sema, Watford – 8/0

Yttern fanns inte med i truppen som förlorade mot Arsenal med 1-0. Detta på grund av en knäskada. Watford ligger precis ovanför nedflyttningsstrecket.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 17/9

Anfallaren spelade 90 minuter i förlusten mot Swansea (1-2) och blev utbytt efter 71 minuter när hans lag sedan slog Bristol City med 3-2. 23-åringen ordnade en straff i segermatchen och fick betyget 6,5/10 av Coventry Telegraph efter båda mötena.

ANNONS

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) – 11/1 nollor

Stod i mål när hans lag kryssade mot Nottingham Forest (1-1) och föll mot Blackburn med 3-1. 31-åringen gavs betyget 6/10 av tidningen The Yorkshire Post efter den förra matchen. The Blades ligger först på 18:e plats i The Championship.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 29/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn – 11/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 14/7 nollor

Målvakten rehabiliterar en fingeroperation och saknades när HJK förlorade med 3-0 mot Maccabi Tel Aviv i Conference League.

ANNONS

Gustaf Backaliden, SJK – 17/1

Säsongen är slut och SJK slutade trea i den finska ligan.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1

Säsongen är slut och KÍ Klaksvík vann ligan på Färöarna.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 9/0

Vänsterbacken satt på bänken i Champions League-mötet med Sevilla (seger med 2-1) och fick sedan ett inhopp i 75:e minuten mot Angers i ligan (1-1). Lille ligger just nu tolva i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 15/3

Efter nio raka matcher utan seger lyckades Nimes besegra Sochaux med 1-0 i helgen. Eliasson spelade hela matchen. Nu ligger Nimes på plats 14 i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Fick inte plats i truppen till 0-0-matchen mot Amiens i helgen. Caen ligger tolva i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

ANNONS

Jack Lahne, Amiens - 10/2

Forwarden var utanför truppen för tredje veckan i rad, till ligamatchen mot Caen (0-0) i lördags. Amiens är nästjumbo i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 8/2

Forwarden spelade hela matchen när Baniyas slog jumbon Emirates med 3-1 i förra veckan. Då gjorde Kiese Thelin matchens sista mål på tilläggstid i andra halvlek. Laget ligger elva i ligan.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 10/1

Högerbacken spelade hela matchen mot Volos i helgen, då Aris vann med 2-1. Laget ligger sjua i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 6/0

Forwarden satt på bänken under hela matchen mot Apollon Smirnis i lördags. AEK spelade 2-2 och ligger tvåa i ligan.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 10/0

Mittfältaren spelade hela matchen i 3-0-förlusten mot Giannina i helgen. Panetolikos ligger näst sist i serien.

ANNONS

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 5/0

Mittfältaren är tillbaka efter sjukdom och satt på bänken i 3-1-förlusten mot Paok i söndags. Panathinaikos ligger åtta i tabellen.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 8/3

Veckan gav ett kortare inhopp i 1-1-mötet med Porto i Champions League och därefter 90 minuter i nästa 1-1-möte med Inter i ligan. Men forwarden gjorde inga mål. Milan ligger tvåa i Serie A men sist i sin CL-grupp.

Dejan Kulusevski, Juventus - 15/1

Fortsatt tufft för Kulusevski, som hoppade in i den 85:e minuten i Champions League mot Zenit (seger med 4-2) och därefter fick sitta på bänken under hela Serie A-matchen mot Fiorentina i helgen. Då vann Juventus med 1-0 och laget ligger nu åtta i Serie A.

ANNONS

Albin Ekdal, Sampdoria - 10/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Bologna i helgen. Då föll Sampdoria med 2-1 och laget ligger just nu på plats 18 (nedflyttning) i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna - 13/2

Mittfältaren spelade 90 minuter mot Sampdoria och blev stor matchhjälte. Först dunkade han in 1-0 själv och därefter assisterade han till det avgörande 2-1-målet. Bologna ligger nia i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 1/0

Mittfältaren var inte med i truppen till Serie A-mötet med Torino (seger med 1-0) i helgen.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 8/0

Backen satt på bänken under hela matchen mot Lazio i helgen. Salernitana förlorade med 3-0 och är nästjumbo i Serie A.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Målvakten satt på bänken mot Pordenone i helgen. Brescia leder Serie B.

ANNONS

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1

Mittfältaren fick ett inhopp i 78:e minuten i 4-1-segern mot Benevento i helgen. Frosinone är femma i Serie B.

John Björkengren, Lecce - 10/0

Mittfältaren hoppade in i den 65:e minuten i 4-0-segern mot Parma i helgen. Lecce ligger tvåa i Serie B.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 32/4

En fin vecka för högerbacken. Först 90 minuter i en 1-0-seger mot Oita Trinita och därefter ett inhopp i 64:e minuten mot Yokohama, då Salomonsson fixade en poäng genom ett sent mål. Avispa Fukuoka ligger åtta i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 31/0

Mittfältaren startade och spelade hela Concacaf League-matchen mot Santos De Guapiles från Costa Rica då Forge vann med 3-0 och sammanlagt gick vidare till semifinal med 4-3. En stark vändning. Därefter saknades Achinioti Jönsson mot York United i ligan (seger med 2-1). Laget har gått upp i serieledning.

ANNONS

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 0/0

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 7/2

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Hoppade in i den 69:e minuten när Hajduk Split slog Hrvatski Dragovoljac med 2-0. Hajduk är fyra i den kroatiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 6/3

Mittfältaren är fortsatt skadad.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 10/0

Mittbacken spelade 90 minuter mot Sparta Rotterdam (förlust med 3-0) i helgen. Laget ligger nia i Eredivisie.

Max Svensson, Willem II - 13/1

Forwarden startade mot Sparta Rotterdam och blev sedan utbytt i 78:e minuten.

ANNONS

Paulos Abraham, Groningen - 8/0

Forwarden hoppade in i den 66:e minuten i 1-1-mötet med RKC Waalwijk i helgen. Groningen ligger på plats 15 i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 8/1

Mittfältaren startade mot RKC Waalwijk. Utbytt i 66:e minuten.

Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 1/0

Mittbacken var inte med i truppen mot RKC Waalwijk.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Ytterbacken satt på bänken mot RKC Waalwijk.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0 ^

Forwarden var inte med i truppen mot RKC Waalwijk.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 10/0

Forwarden är tillbaka efter avstängning och hoppade in i den 83:e minuten borta mot serieledaren Ajax (0-0) i helgen. Go Ahead Eagles ligger tia i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 11/0

ANNONS

Rami Kaib, Heerenveen, 8/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot NEC Nijmegen.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 5/0

Mittfältaren hoppade in i den 78:e minuten mot NEC Nijmegen.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 12/1

Mittfältaren startade när Fortuna Sittard föll med 4-1 mot PSV, och blev utbytt i 58:e minuten. Laget är nästjumbo i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 9/0

Satt på bänken hela matchen mot PSV.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 4/0

20-åringen fick starta på nytt mot PSV men blev utbytt i 58:e minuten.

Jesper Karlsson, AZ - 16/5

ANNONS

NORGE

Moonga Simba, Brann - 21/2

Hoppade in sista kvarten när Brann knep en oväntad poäng hemma mot Rosenborg (2-2). Brann ligger på negativ kvalplats tack vare bättre målskillnad än Stabæk.

Liridon Kalludra, Kristiansund - 23/2

Spelade fram till 2-1-målet i 4-2-segern borta mot Odd innan han byttes ut efter 85 minuter. Kristiansund ligger femma.

Elias Hadaya, Kristiansund - 1/1 nolla

Hadaya har bara fått göra ett inhopp på 37 minuter i år och är numera inte ens med i matchtrupperna.

Andreas Linde, Molde - 26/7 nollor

Stod hela matchen i 3-1-segern hemma mot Sandefjord när Molde knappade in två poäng på Bodø/Glimt. Nu skiljer fem poäng mellan lagen med fyra omgångar kvar.

ANNONS

Marcus Sandberg, Stabæk - 28/7 nollor

Vaktade stolparna i 1-4-förlusten borta mot Sarpsborg när Stabæk åkte på ett tungt nederlag i bottenstriden. Sandberg var dessutom ute på hal is på det första målet när han felbedömde en långboll från Anton Saletros totalt och gav motståndarna öppet mål.

- Jag missbedömer den lite grann. Den studsar lite konstigt i gräset, glider i väg för mycket. Det blev mål dessvärre. Det var ingen som kom bakom och räddade mig, säger Sandberg till tidningen Budstikka om 0-1-målet.

Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen) - 9/0

Spelade 90 minuter mot Sarpsborg och hade en tung dag i försvaret med fyra insläppta mål. Stabæk ligger nu på nedflyttningsplats med sämre målskillnad än Brann på kvalplatsen. Hela nio mål skiljer, då Brann har minus 17 i målskillnad och Stabæk har minus 26.

ANNONS

William Kurtovic, Sandefjord - 24/1

Spelade hela bortamatchen mot Molde som slutade med en 1-3-förlust. Sandefjord ligger dock bra till för spel i Eliteserien nästa år då man har åtta poäng ner till kvalstrecket med fyra omgångar kvar.

Kevin Kabran, Viking - 26/3

Saknades helt i 1-0-segern borta mot Mjøndalen. Viking ligger trea och är på god väg att ta en Europaplats.

Anton Salétros, Sarpsborg - 27/4

Spelade hela matchen i 4-1-segern hemma mot Stabæk, men inga mål eller assist från Salétros den här gången. Sarpsborg ligger åtta.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 2/0

Verkar åkt på en efterhängsen fotskada och är ännu inte tillbaka i spel. Har varit borta sedan slutet av augusti.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 21/13

Missade matchen mot Brann i helgen (2-2) efter att ha kolliderat med lagkamraten Markus Henriksen på fredagsträningen.

ANNONS

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 18/5

Hoppade in med knappa halvtimmen kvar borta mot Brann, men lyckades inte påverka slutresultatet.

Adam Andersson, Rosenborg - 33/1

Ytterbacken gjorde i vanlig ordning 90 minuter borta mot Brann.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Missar resten av säsongen på grund av ljumskproblem, bekräftade en av klubbens läkare nyligen.

Pavle Vagic, Rosenborg - 9/0

Fortsätter att få förtroendet i mittförsvaret och spelade 90 nya minuter mot Brann när Rosenborg oväntat tappade två poäng. Avståndet upp till tredjeplatsen och Europaspel är nu fyra poäng. Vagic får dessutom hård kritik i norsk tv efter att ha legat bakom båda baklängesmålen i 2-2-matchen. Först misslyckades den förre MFF-spelaren med en rensning till det första målet. Sedan slog han bollen rakt i gapet på en motståndare som satte i gång ett anfall som gav det andra målet.

ANNONS

- En skräckfilm till start som mittback i Rosenborg, sa Discoverys tv-kommentator Kenneth Fredheim efter Branns andra mål.

- Han får säga det han vill. Han är säkert en väldigt bra kommentator, svarade Vagic till norska tidningen Dagbladet.

Amor Layouni, Vålerenga - 25/3

Utbytt i slutminuterna borta i svenskmötet med Lillestrøm. Var dessförinnan inblandad i en hätsk situation (läs mer under Daniel Gustavsson). Matchen slutade 0-0 mellan sexan Lillestrøm och sjuan Vålerenga inför mer än 10 000 åskådare i ett Oslo-derbyt som på förhand beskrivits som en högriskmatch av norsk polis. Matchen tvingades avbrytas i flera minuter på grund av rök från bengaler som tänts inne på arenan.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Helt utanför truppen mot Lillestrøm.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 14/3

Spelade hela matchen mot Vålerenga.

ANNONS

Daniel Gustavsson, Lillestrøm - 28/2

Orsakade stort tumult i Oslo-derbyt hemma mot Vålerenga (0-0) efter sin tackling mot landsmannen Amor Layouni. Det hela började när Layouni knuffade Gustavsson i ryggen och domaren inte blåste frispark. Några sekunder senare delade Gustavsson ut en tuff glidtackling mot Layouni, som ilsknade till. Snart var sju-åtta spelare från vardera lagen involverat i ett stort bråk innan situationen kunde lugna ner sig efter en stund. Gustavsson fick gult kort för tacklingen efter 69 minuter och byttes sedermera ut i slutminuterna.

- Han tacklar mig väldigt styggt. Jag tycker det är rött kort. Han kunde verkligen ha skadat mig. Jag tycker det är solklart, säger Layouni till Aftenposten.

- Jag hade kanske lite tur med det gula kortet, för det blir lite svart för mig där. Det blir en stygg tackling, men jag vet inte hur mycket jag egentligen träffar honom. Jag skulle haft frispark själv, så då kokar det lite, säger Gustavsson till Nettavisen, som frågar vad Gustavsson tänker om sin handling.

ANNONS

- Det är derby och det kokar i huvudet, så får man en sådan situation när man vill ha en solklar frispark men blir utan. Då får jag göra en tackling som ni kan prata om, svarar en leende Gustavsson.

Albin Sporrong, Mjøndalen - 10/1

Hoppade in i den 79:e minuten i 0-1-förlusten hemma mot Viking. Tung förlust för Mjøndalen som är fortsatt jumbo med två poäng upp till Brann och Stabæk.

Daniel Janevski, Mjøndalen - 8/0

Helt utanför truppen mot Viking. Verkar inte ha rört sig om någon skada eller sjukdom, enligt informationen på klubbens hemsida.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 12/4 nollor

Tung match för Wahlstedt som släppte fyra bollar förbi sig i förlusten mot Kristiansund (2-4). Odd ligger tolva i Eliteserien.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 8/0

Yttern saknas alltjämt med en fotledsskada. Lechia fortsätter samtidigt gå starkt i toppen av Ekstraklasa med åtta vinster, fem kryss och en förlust i ligan hittills. Det ger en andraplats på sämre målskillnad än ettan Lech Poznan.

ANNONS

Mikael Ishak, Lech Poznan - 14/8

Andra raka poängtappet för Lech som nu har fått se Lechia Gdansk komma i kapp i tabelltoppen. Ishak stod dock för en assist borta mot Gornik Leczna (1-1).

Jesper Karlström, Lech Poznan - 15/0

Gjorde som vanligt 90 minuter på defensivt innermittfält mot Gornik Leczna.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 10/0

Det fortsätter gå tungt för Legia, som förlorade med hela 1-4 mot Napoli i Europa League i torsdags när Johansson spelade 90 minuter. Svensken hoppade därefter in sista halvtimmen i 1-3-förlusten mot Stal Mielec i ligan. Legia, som vann ligan så sent som i våras, ligger nu näst sist i tabellen av 18 lag efter en riktig mardrömsinledning på säsongen.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Fick äntligen göra sin första start för säsongen i helgens ligamatch mot Tondela. Dessvärre för Söderström föll Maritimo med 2-4 när svensken blev utbytt efter 57 minuter.

ANNONS

Philip Tear, Tondela - 0/0

Den 23-årige målvakten har ännu inte tagit plats i någon matchtrupp för Tondela.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FK Krasnodar - 16/0

Yttermittfältaren har fortfarande inte spräckt sin målnolla i klubblaget den här säsongen trots 13 starter. I helgen kom dessutom andra raka förlusten i ligaspelet när Krasnodar, som ligger sjua, föll med 0-1 mot Dynamo Moskva.

Pontus Almqvist, FK Rostov - 14/1

Lossnar det för Almqvist nu? I helgen kom äntligen säsongens första mål i 5-1-segern hemma mot Rubin Kazan. Utbytt efter 78 minuter.

- Det var underbart! Fansen inspirerade oss mycket, känslorna var overkliga. Nu behöver vi fortsätta följa den här vägen, säger Almqvist till sajten AiF-Rostov.

Armin Gigovic, FK Rostov - 12/0

Tvingades gå ut skadad redan efter 21 minuter mot Rubin Kazan. Det är i nuläget oklart vad det är för typ av skada Gigovic ådragit sig. Rostov ligger elva.

ANNONS

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 16/1

Bänkad hela matchen mot Leicester i Europa League i torsdags (1-1) och inbytt med tio minuter kvar i ligaderbyt mot Lokomotiv (1-1). Det fortsätter gå tungt för Larsson, som inte alls nått upp till samma poängproduktion som förra säsongen hittills. Spartak har dessutom halkat efter i tabellen och ligger först på nionde plats.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 13/0

Utbytt efter 80 minuter i 0-3-förlusten mot Samara för ett Chimki som ligger näst sist i ryska ligan.

Besard Sabovic, FK Chimki - 12/0

Ersatte just Dagerstål med tio minuter kvar mot Samara.

Axel Björnström, Arsenal Tula - 9/0

Hoppade in i paus i 0-0-matchen i bottenmötet med Ufa. Arsenal Tula ligger på negativ kvalplats efter 14 omgångar.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem - 10/1

ANNONS

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 10/3

Spelade 75 minuter hemma mot Al-Taawoun (1-3). Quaison har inte gjort mål för klubblaget sedan 12 september och är nu uppe i sex raka matcher utan nätkänning.

SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion - 0/0

Den förre Malmö FF-mittbacken har inte spelat någon tävlingsmatch sedan den 16 september i fjol, då med U21-laget.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander har opererat sitt ena knä och missar resten av Sveriges VM-kval. Rangers-tränaren Steven Gerrard bekräftade nyligen att Helander lagt kryckorna åt sidan, men att backen har en bit kvar till comeback: ”Han tränar på gymmet, men är bara 40-50 procent igenom sin återhämtning”. Rangers toppar den skotska högstaligan med fyra poäng ner till rivalen Celtic på andra plats.

ANNONS

Melker Hallberg, Hibernian - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i år på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel. Hibernian är på sjätte plats i den skotska ligan.

Carl Starfelt, Celtic - 20/0

Starfelt är skadad och missar därmed den här VM-kvalsamlingen. Celtic är på andra plats med fyra poäng upp till rivalen Rangers i serieledning i den skotska högstaligan

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 13/5

Isak lämnade i förra veckan planen mållös i två matcher. Han gjorde ett sju minuter långt inhopp mot Sturm Graz (1-1) hemma i Europa League-gruppspelet, samt 71 minuter i 2-0-segern mot Osasuna i La Liga. Efteråt gav den spanska tidningen AS anfallaren ett av tre i betyg, samtidigt som Mundo Deportivo skrev att svensken ”knappt syntes till” under matchen. Real Sociedad toppar ligan, men har en match mer spelad än tvåan Real Madrid, trean Sevilla och fyran Atlético Madrid.

ANNONS

John Guidetti, Deportivo Alavés - 7/0

Efter fyra raka matcher utan speltid fick Guidetti i helgen ett 22 minuter långt inhopp i 2-1-segern mot Levante på hemmaplan i La Liga. Svensken blev även varnad i matchen. Alavés är nu på 14:e-plats i den spanska högstaligan.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 5/0

Augustinsson blev i förra veckan kvar på bänken i 90 minuter när Sevilla föll mot Lille med 2-1 på hemmaplan i Champions League-gruppspelet. Därefter hoppade han i helgen in i den 87:e minuten när Sevilla vann mot Real Betis med 2-0 på bortaplan i La Liga. Inför helgens ligamatch uttalade sig Augustinsson, i en intervju med C More, om den hårda konkurrensen i Sevilla: ”Den är stenhård”. Sevilla är placerat på tredje plats i den spanska högstaligan.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

ANNONS

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC – 3/0

Sanjairag var i helgen utanför truppen när Chonburi vann mot Samut Prakan City med 2-1 på hemmaplan i den thailändska högstaligan. Chonburi är på fjärde plats i ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 18/5

27-åringen missade förra veckans matcher när Sparta Prag föll mot Lyon med 3-0 på bortaplan i Europa League-gruppspelet, samt vann mot FK Teplice med 4-2 hemma i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är på tredje plats i ligan.

Aiham Ousou, Slavia Prag – 12/0

Ousou gjorde i förra veckan 90 minuter i 1-0-segern mot Maccabi Haifa hemma i Europa Conference League-gruppspelet, samt 90 minuter i 5-0-segern mot FK Pardubice på bortaplan i den tjeckiska högstaligan. Slavia Prag toppar ligan.

ANNONS

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 11/0

Durmaz blev i helgen noterad för 90 minuter på planen mot sin tidigare klubb Galatasaray (1-1) hemma i Süper Lig. Svensken blev även varnad i andra halvan av matchen. Fatih Karagümrük är placerat på åttonde plats i den turkiska högstaligan.

Eric Björkander, Altay SK – 10/1

Den tidigare Mjällby-spelaren gjorde i förra veckan ett 15 minuter långt inhopp i 1-0-förlusten mot Antalyaspor på bortaplan i den turkiska högstaligan. Altay är placerat på elfte plats i Süper Lig.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 12/0

Holmén stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 2-0-segern mot Alanyaspor på hemmaplan i Süper Lig. Mittbacken blev även varnad i första halvan av matchen. Caykur Rizespor är fortsatt jumbo i den turkiska högstaligan.

TYSKLAND

ANNONS

Emil Forsberg, RB Leipzig - 17/4

Forsberg fick i förra veckan speltid i två matcher. Han gjorde 59 minuter mot Paris Saint-Germain (2-2) hemma i Champions League-gruppspelet, samt 31 minuter i 2-1-segern mot Borussia Dortmund på hemmaplan i Bundesliga. RB Leipzig är placerat på femte plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln - 13/1

30-åringen gjorde i förra veckan 13 minuter på planen mot sin tidigare klubb Union Berlin (2-2) på hemmaplan i Bundesliga. Köln är på elfte plats i ligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 11/1

Nilsson gjorde i helgen 60 minuter på planen i 1-0-segern mot Stuttgart på bortaplan i Bundesliga. Mittbacken blev utbytt efter en lätt smäll, men skrev efteråt till Fotbollskanalen att det inte är någon fara inför veckans VM-kvalsamling. Arminia Bielefeld är nästjumbo i den tyska högstaligan.

ANNONS

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 12/4

Kapten Hrgota stod i helgen för 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Eintracht Frankfurt på hemmaplan i Bundesliga. Svensken blev även varnad i andra halvan av matchen. Greuther Fürth är klar jumbo i den tyska högstaligan med endast en poäng efter elva spelade omgångar den här säsongen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 0/0

Den tidigare IFK Göteborg-spelaren har inte gjort en ligamatch sedan i mars i år, men var senast tillbaka på lagets avbytarbänk. I förra veckan spelade inte St. Pauli någon match. St. Pauli toppar den tyska andraligan.

Eric Smith, St. Pauli - 5/0

Smith har under senaste månaderna varit skadad och kom senast till spel i en match i slutet av augusti. St. Pauli spelade inte i förra veckan, men toppar fortfarande den tyska andraligan.

ANNONS

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 10/0

23-åringen har varit utanför lagets matchtrupp de fem senaste matcherna. I förra veckan blev det seger mot Jahn Regensburg med 3-2 på bortaplan i den tyska andraligan. Ingelsson bekräftade nyligen att han snart är tillbaka på planen igen: ”Haft en mindre skada de senaste veckorna, men är snart tillbaka”, skrev han i ett sms till Fotbollskanalen. Hansa Rostock är på elfte plats i den tyska andraligan.

Niklas Hult, Hannover 96 - 12/0

Den 31-årige vänsterbacken gjorde i förra veckan 82 minuter på planen mot Fortuna Düsseldorf (1-1) på bortaplan i den tyska andraligan. Hannover är placerat på 15:e-plats i 2. Bundesliga.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 14/1

Peterson hoppade i förra veckan in och fick 19 minuter på planen mot Hannover (1-1) på hemmaplan i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf är på tolfte plats i ligan.

ANNONS

Marko Johansson, Hamburg - 2/0

Den tidigare Malmö FF-målvakten gjorde i helgen sin andra ligamatch för säsongen, då förstemålvakten Daniel Heuer Fernandes fortfarande är skadad. Johansson gjorde 90 minuter när det blev kryss mot Karlsruher (1-1) på bortaplan i den tyska andraligan. Hamburg är på sjunde plats i 2. Bundesliga.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 7/0

Den tidigare Östersunds FK-mittbacken har under de senaste veckorna tagit en startplats i Darmstadt och gjorde i helgen 90 minuter i 4-2-segern mot Schalke 04 på bortaplan i den tyska andraligan. Isherwood blev därmed uttagen i den tyska tidningen Kickers omgångens lag. Darmstadt är på fjärde plats i 2. Bundesliga.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 29/3

Jansson stod i förra veckan för 90 minuter i 2-0-segern mot Montreal borta i MLS. Orlando är nu klart för slutspel och ställs härnäst mot Nashville i slutspelsfasen i den östra divisionen av MLS.

ANNONS

Anton Tinnerholm, New York City – 25/0

Tinnerholms ena hälsena är av och därmed blir han borta från spel under en längre tid. Efter beskedet i början av oktober sa han så här till Fotbollskanalen: "Sista dygnet har det varit väldigt många tårar. Jag har varit förskonad från allvarligare skador, men inte den här gången. Så det har varit väldigt mycket tankar". New York City är klart för slutspel och ställs nu mot Atlanta United i slutspelsfasen i den östra divisionen av MLS.

Adam Lundqvist, Houston - 25/0

Lundqvist gjorde i förra veckan 90 minuter i 2-0-förlusten mot Montreal på bortaplan och därmed slutade Houston Dynamo som jumbo i den västra divisionen i MLS. Lundqvists lag missade därmed åter slutspel.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 2/0

Henriksson var i förra veckan utanför matchtruppen när Wolfsberger vann mot Rapid Wien med 4-1 på hemmaplan i den österrikiska högstaligan. Wolfsberger är placerat på andra plats i österrikiska Bundesliga.

ANNONS

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 17/3

20-åringen gjorde i förra veckan 90 minuter på planen när det blev seger med 2-0 mot TSV Hartberg på bortaplan i den österrikiska högstaligan. Austria Klagenfurt är placerat på fjärde plats i ligaspelet.