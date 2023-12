Svenskkollen: Tränarens ord om Victor Edvardsen

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 9/5

32-åringen satte 2-2-målet i minut 88 när Wanderers kom ikapp mot Brisbane Roar. Anfallarens lag är tvåa i A-League efter sex spelade omgångar.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 18/2

Yttern byttes ut i halvtid när tabelltian förlorade mot Sint-Truiden med 0-2.

Gustaf Nilsson, Union SG - 18/7

26-åringen kom in i den 66:e minuten i den mållösa Europa League-matchen mot Toulouse. Anfallaren spelade sedan 65 minuter och gjorde mål i 2-1-segern över Cercle Brügge.

Joachim Imbrechts, Union SG - 2/0

Reservmålvakten satt på bänken i förra veckans matcher. Union SG leder Jupiler Pro League efter 16 omgångar.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 11/0

29-åringen fick 90 minuter när Anderlecht slog Westerlo med 3-1. Tabelltvåan är fyra poäng bakom Union SG.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 7/0

Yttern rehabiliterar en fotskada. Tränaren Mark van Bommel säger i tidningen Gazet van Antwerpen att det är oklart om Ondrejka blir spelklar innan nyår.

BULGARIEN

Daniel Miljanovic, Krumovgrad - 14/2

22-åringen bänkades i 1-0-segern över Beroe. Krumovgrad tog sig upp på elfte plats i Efbet Liga.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 20/0

Mittbacken hoppade in i slutminuterna i Europa League-matchen mot Rangers (1-1). Därefter blev det 90 minuter i 4-0-segern mot AEL Limassol.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 22/4

25-åringen spelade hela matchen mot Rangers och åkte på en varning. Yttern varnades även mot AEL, där det blev 78 minuter på planen.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 5/0

Anfallaren är inte registrerad i EL-truppen, men spelade 22 minuter i ligaspelet. Aris leder cypriotiska ligan.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern rehabiliterar en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 12/5

28-åringen gav laget ledningen i 2-0-vinsten mot Nea Salamis. Tabelltrean Pafos har samma poäng men sämre målskillnad gentemot Aris.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 8/0

Mittfältaren kom in i den 73:e minuten och varnades i 2-1-vinsten över Othellos Athien. Omonia är tabellfyra efter 13 omgångar.

Tesfaldet Tekie, Apollon Limassol (utlånad från Hammarby) - 8/0

26-åringen saknades i den mållösa matchen mot Ethnikos. Apollon är tabellsjua.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 18/3 nollor

Stod i mål i den mållösa matchen mot Vejle. Randers har inte vunnit sedan den 1 oktober och är kvar som tabelltia i Superligaen.

Hugo Andersson, Randers FC - 8/1

24-åringen gjorde sin första start sedan den 13 augusti och spelade hela matchen mot Vejle.

John Björkengren, Randers FC - 14/1

Mittfältaren fick 90 minuter senast.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 27/10

18-åringen spelade en timme i 0-0-matchen mot Bayern München och blev sedan utbytt i halvtid mot Århus. Tipsbladet gav yttern betyget 2/6 efter Champions League-matchen. B.T. gav Bardghji betyget ett efter ligamötet och utsåg honom till matchens flopp.

"I stort sett osynlig och allt för många fel innebar ett byte i paus", skrev tidningen.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 22/3

Mittfältaren fick en timme mot Bayern och betyget 2/6 i Tipsbladet. Lagkaptenen hoppade in i minut 79 i 1-2-förlusten mot Århus.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 27/5

26-åringen bänkades i förra veckans matcher. FCK tappade serieledningen efter andra raka förlusten och är numera tabelltrea.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 2/0

Wingbacken hoppade in under slutminuterna i 5-1-segern över Viborg.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

28-åringen spelade fram till ett av målen när FCM tog sin åttonde seger på de nio senaste matcherna. Midtjylland är därmed serieledare.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 23/1

Mittfältaren har fått nöja sig med inhopp den senaste tiden. Mot Viborg kom 21-åringen in i den 79:e minuten.

Eric Kahl, AGF Århus - 21/0

22-åringen byttes ut efter 66 minuter mot FCK, och varnades i matchen. B.T. gav wingbacken betyget 3/6.

Felix Beijmo, AGF Århus - 20/3

Mittbacken spelade hela matchen senast och fick betyget tre. AGF är tabellfyra efter segern.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 28/2

21-åringen spelade 90 minuter både mot Fenerbaçhe (6-1) i Europa Conference League och mot Odense (1-1). Mittfältaren gjorde ett mål i Europakrossen och fick betyget fyra av Tipsbladet.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 25/9

Anfallaren kom in i halvtid mot Fener, gjorde ett hattrick och fick betyget fem i Tipsbladet. Han blev också utsedd till "veckans spelare" i ECL. 22-åringen spelade sedan 90 minuter mot Odense och gjorde tabellfemmans mål i matchen.

Rami Al-Hajj, OB Odense - 19/3

22-åringen spelade 70 minuter mot Nordsjælland för tabellnian.

Johannes Selvén, OB Odense - 9/1

Yttern saknades i den senaste truppen.

Filip Helander, OB Odense - 10/0

30-åringen byttes ut skadad efter 86 minuter senast. Tidningen Fyens Stiftstidende skriver om en skada "i foten eller vaden". Mittbacken var borta med en fotskada i 14 månader innan flytten till OB.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 17/1

Mittbacken spelade 90 minuter mot Galatasaray (3-3) och bänkades i 0-1-förlusten mot Newcastle. Tidningen Manchester Evening News gav 29-åringen betyget 6/10 efter CL-matchen. United är sjua i Premier League.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 15/3

21-åringen spelade hela matchen när Forest åkte på lagets tredje raka förlust, efter 0-1 mot Everton. Tidningen Nottingham Post gav yttern betyget 5,5/10. Hans lag är på 15:e plats och har sex poäng ner till nedflyttningsstrecket.

Emil Krafth, Newcastle United - 2/0

Försvararen satt på bänken mot Man United och är inte registrerad i Champions League-truppen.

Alexander Isak, Newcastle United - 15/9

24-åringen spelade 90 minuter både i ligaspelet och mot Paris Saint-Germain, där han gjorde Newcastles mål i 1-1-matchen. Tidningen The Chronicle gav anfallaren betyget 7/10 efter insatsen mot Man United. Samma betyg fick han av The Times för CL-prestationen. "The Magpies" är sexa i Premier League.

Robin Olsen, Aston Villa - 5/2 nollor

Målvakten spelade mot Legia Warszawa när Villa vann med 2-1 i Conference League. Tidningen Birmingham Mail gav 33-åringen betyget 6/10. Olsen var tillbaka på bänken i ligaspelet när tabellfyran kryssade mot Bournemouth (2-2).

Dejan Kulusevski, Tottenham - 14/3

23-åringen gjorde en assist och satte sedan 3-3-målet på tilläggstid mot Manchester City. Tidningen Evening Standard gav Kulusevski betyget 9/10, samma betyg fick han av sajten Football London. Båda var överens om att den offensive mittfältaren var Tottenhams bästa spelare. Spurs är tabellfemma efter 14 omgångar.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 2/0

Mittbacken debuterade i Premier League med ett inhopp i 83:e minuten när Sheffield United besegrades med 5-0. Burnley lämnade jumboplatsen i och med resultatet.

Yasin Ayari, Coventry City (utlånad från Brighton) - 13/1

20-åringen spelade drygt tio minuter i 1-0-segern över Plymouth och byttes sedan ut i halvtid när Coventry föll mot Ipswich med 2-1. Tidningen Coventry Telegraph gav mittfältaren betyget 5/10 respektive 4,5. City är på 17:e plats i The Championship.

Ken Sema, Watford - 15/1

Yttern spelade 90 minuter i 3-2-vinsten mot Norwich och 79 minuter när Hull besegrades med 2-1. Watford är tabelltia.

Viktor Johansson, Rotherham - 19/2 nollor

Vaktade målet mot Hull (1-4) och i det mållösa mötet med Birmingham. Tidningen Rotherham Advertiser gav 25-åringen betyget 7/10 efter den senare matchen. Rotherham är näst sist i tabellen, med sju poäng till säker mark.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 14/4 nollor

FINLAND

Gabriel Sandberg, FC KTP (utlånad från Venezia) - 31/0

Veikkausliiga är avslutad. KTP slutade sist i tabellen.

Filip Rogic, HJK Helsingfors - 11/0

Bänkades i 2-2-matchen mot Aberdeen. HJK har sedan tidigare ingen möjlighet att gå vidare från Conference League-gruppen.

Kristopher Da Graca, HJK Helsingfors (utlånad från IK Sirius) - 8/0

Mittbacken bänkades senast.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 11/0

Vänsterbacken spelade 90 minuter gånger två under den gångna veckan, mot Olimpija (2-0-seger, Conference League) och Metz (2-0-seger, ligan). Lille ligger fyra i ligan.

Oliver Zandén, Toulouse - 0/0

Sebastian Ring, Amiens - 5/0

Vänsterbacken har hittat tillbaka in i startelvan och fick chansen under hela matchen mot Saint-Etienne (1-0-seger) i helgen. Amiens ligger tia i Ligue 2.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 3/0

Målvakten är skadad men tillbaka inom kort. Bordeaux ligger på plats 15 i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Torshavn - 23/1

B36 slutade fyra i ligan.

Emil Berger, HB Torshavn - 28/1

HB slutade trea i ligan och vann cupen.

Jonathan Johansson, KI Klaksvík - 19/8

Ligan är slut men KI mötte Slovan Bratislava i Conference League i torsdags. Då stod Johansson i mål och laget föll med 2-1.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 5/0

Backen spelade hela matchen mot St Joseph’s FC i helgen, när Europa Point vann med 1-0. Laget ligger sjua i ligan.

Jonathan Westerberg, Europa Point FC - 7/1

Var inte med i truppen mot St Joseph’s.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 8/7

Offensive 19-åringen spelade hela matchen mot St Joseph’s.

Johan Andersson, Europa Point FC - 8/1

Backen, som nätade i förra omgången, spelade hela matchen mot St Joseph’s.

Lukas Jonsson, Europa Point FC - 4/0

Hoppade in i 77:e minuten mot St Joseph’s.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 22/2

Yttern hoppade in i 72:a minuten mot Brighton (1-0-förlust) i Europa League och startade därefter mot Aris (1-0-seger) i ligan. Eliasson blev utbytt i 64:e minuten mot Aris, i en match som för övrigt dömdes av svenskarna Mohammed Al-Hakim, Mehmet Culum och Robin Wilde. AEK Aten ligger tvåa i ligan.

Eric Larsson, OFI Kreta - 12/0

Högerbacken hoppade in i 66:e minuten mot Panathinaikos (4-0-förlust) i helgen. Kreta ligger åtta i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 10/0

Mittfältaren hoppade in i 80:e minuten mot Giannina (1-1) i helgen. Atromitos ligger tia i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 2/2

Utanför truppen till båda den gångna veckans matcher. Panathinaikos leder ligan.

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 12/0

Forwarden hoppade in i 59:e minuten mot AEK (1-0-förlust) under måndagen. Aris ligger femma i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 11/1

Mittbacken spelade hela matchen mot Asteras Tripolis (1-0-förlust) i helgen. Panserraikos ligger nia i ligan.

Admir Bajrovic, Panserraikos - 6/0

Forwarden satt på bänken mot Asteras Tripolis.

IRAN

Nabil Bahoui, Persepolis - 6/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Persepolis ligger sexa i ligan.

IRLAND

Johan Brannefalk, Sligo Rovers 32/1

Sligo Rovers slutade trea från slutet i ligan och klarade sig kvar i högstaligan.

Lukas Browning Lagerfeldt, Sligo Rovers - 27/1

Sligo Rovers slutade trea från slutet i ligan och klarade sig kvar i högstaligan.

Kevin Custovic, Cork City - 24/1

Cork ramlade ur högstaligan efter kval.

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 7/0

St Patrick’s slutade trea i ligan och knep därmed en Europa-plats.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 27/2

Säsongen är slut. Vikingur vann både ligan och cupen.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0

Säsongen är slut.

Ahmad Faqa, HK (utlånad från AIK) - 27/2

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 18/0

Högerbacken satt på bänken mot Rennes (3-0-förlust) i Europa League men spelade hela ligamatchen mot Hapoel Be’er Sheva (1-0-seger) i helgen. Maccabi Haifa ligger trea i ligan.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten var inte med i truppen mot Maccabi Haifa (1-0-förlust). Hapoel Be’er Sheva ligger sexa i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Hellas Verona - 7/0

Mittbacken har skadat sig igen (muskelskada, enligt italienska medier) och missade därför 3-3-matchen mot Udinese i helgen. Verona ligger på plats 18 (nedflyttning) i Serie A.

Jens Cajuste, Napoli - 15/0

Mittfältaren hoppade in i 78:e minuten mot Real Madrid (4-2-förlust) i Champions League och sedan satt han på bänken under hela ligamatchen mot Inter (3-0-förlust) i helgen. Napoli ligger femma i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 6/0

Yttern är knäskadad. Bologna ligger sjua i Serie A.

Pontus Almqvist, Lecce – 13/2

Forwarden är tillbaka från skada och hoppade in i 1-1-mötet med Bologna i helgen. Lecce ligger på plats 13 i Serie A.

Zinedin Smajlovic, Lecce 0/0

Satt på bänken mot Bologna men utan att få hoppa in.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 10/0

Högerbacken fick två inhopp under den gångna veckan. Ett i den 86:e minuten mot Sporting (1-1) i Europa League och ett i paus mot Torino (3-0-förlust) i ligan. Atalanta ligger åtta i Serie A.

Albin Ekdal, Spezia - 10/0

Mittfältaren hoppade in i 76:e minuten mot Parma (1-0-förlust) i helgen. Spezia ligger på plats 19 (nedflyttning) i Serie B.

Amin Boudri, Venezia - 0/0

Inte med i truppen till den gångna veckans match. Venezia ligger tvåa i Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 32/0

Den kanadensiska ligan är färdigspelad och Forge blev mästare. 27-åringen sitter på ett utgående kontrakt.

KROATIEN

Eric Björkander, NK Istra - 6/0

Utanför truppen i fredagens 2-0-seger mot NK Varazdin. Istra ligger näst sist i kroatiska ligan.

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 8/0

Utanför truppen i fredagens 2-0-seger mot NK Varazdin.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Utanför truppen när HNK Gorica besegrade Hajduk Split med 3-0 i lördags. HNK Gorica ligger på fjärde plats i kroatiska ligan.

Robin Simovic, NK Rudes - 4/0

Bänkad i 0-0-mötet med NK Lokomotiva i söndags. NK Rudes är jumbo i kroatiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 15/5

Knäskadad och missade den gångna veckans matcher mot Zrinjski Mostar i Europa Conference League (1-0-seger) och mot Utrecht i ligan (1-1). AZ är trea i Eredivisie.

Casper Widell, Excelsior - 15/1

U21-landslagsmannnen spelade 90 minuter i lördagens 2-2-möte med Waalwijk i ligan. Excelsior parkerar på tionde plats i Eredivisie.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 10/2

Hoppade in i 68:e minuten mot Waalwijk.

Richie Omorowa, Excelsior - 10/1

Hoppade in i 76:e minuten mot Waalwijk.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 15/2

Inbytt i minut 88 när Go Ahead Eagles föll med 3-1 mot Twente i söndags. Forwarden har sällan fått spela hela matcherna och mot Twente inledde Edvardsen på bänken. Tränaren René Hake tycker att Edvardsen behöver ta vissa kliv. ”Jag är delvis nöjd och delvis missnöjd med Edvardsen. Det är inte utan anledning som vi regelbundet byter ut honom, också för att det ibland behövs något annat i matcherna. Han gör ett flertal bra saker, men det finns saker han behöver förbättra”, sa Haké till De Stentor före matchen mot Twente. Laget ligger på femte plats i Eredivisie.

Simon Olsson, Heerenveen - 15/1

Mittfältaren spelade hela matchen och noterades för en assist när Heerenveen besegrade Almere med 3-0 i fredags. Laget är sjua i Eredivisie.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 6/1

Bänkad i mötet med Almere.

Emil Hansson, Heracles - 15/4

Hansson spelade hela matchen när Heracles föll med 1-0 mot Sparta Rotterdam i lördags. Laget ligger på tolfte plats i Eredivisie.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 13/2

Utbytt efter 24 minuter när Utrecht kryssade, 1-1, mot AZ i söndags och under sin tid på planen fixade han straff. Utrecht ligger på 14:e plats i Eredivisie.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 7/0

Bänkad i lördags 3-1-förlust mot Fortuna Sittard. Vitesse ligger sist i Eredivisie.

NORGE

Leon Hien, Odd - 15/1

Mittbacken spelade hela matchen när Odd besegrade Ålesund med 4-1 i slutomgången av Eliteserien. Laget slutade på tionde plats i norska ligan.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Utanför truppen i den sista omgången mot Viking, vilken slutade i 5-1-seger. Ytterbacken, som drabbades av korsbandsskada hösten 2022, kom inte till spel i en enda match den här säsongen. RBK slutade på nionde plats i Eliteserien.

Adam Andersson, Rosenborg - 11/0

Ytterbacken spelade 90 minuter i krossen mot Viking, vilken slutade 5-1-seger. RBK blev nia i Eliteserien. Enligt Nettavisen är Adam Anderssons framtid i klubben oviss, trots att han har kontrakt över nästa år. Sportchefen Mikael Dorsin uppges vilja dumpa ett par spelare.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 22/9

Inbytt i 82:a minuten och svarade för ett mål i 5-1-krossen mot Viking. RBK blev nia i Eliteserien. Enligt Nettavisen är Wiedesheim-Pauls framtid i klubben oviss, trots att han har kontrakt över nästa år. Sportchefen Mikael Dorsin uppges vilja dumpa ett par spelare. Forwarden har tidigare öppnat för att lämna och pekat ut Sverige som ett alternativ.

Filip Ottosson, Sandefjord - 31/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Sandefjord säkrade nytt kontrakt i Eliteserien genom att slå Lillestrøm med 1-0 i den sista omgången. Laget slutade precis ovanför kvalstrecket, på 13:e plats. Ottosson spelade samtliga minuter i ligan den här säsongen.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 30/6

Spelade hela matchen mot Lillestrøm.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 30/3

Hoppade in i den 77:e minuten när Sarpsborg föll med 2-0 mot Bodø/Glimt i den sista seriematchen för 2023. Laget slutade på åttonde plats.

Ramon Pascal Lundqvist, Sarpsborg - 34/7

Utbytt i den 90:e minuten i 2-0-förlusten mot Bodø/Glimt. Ramon Pascal Lundqvist sitter på ett utgående kontrakt och har kopplats samman med klubbar som AIK och Hammarby. I förra veckan uppgav fotbolldirekt.se att han nobbat AIK. Sarpsborgs svenske sportchef Hampus Andersson har sagt att klubben gärna vill behålla den offensive pjäsen, men att bollen ligger i Pascal Lundqvists händer.

David Fällman, Ålesund - 23/0

Utanför truppen i den sista omgången mot Odd, där det blev 4-1-förlust. Ålesund slutade sist i norska ligan. David Fällman har tidigare aviserat att han kommer att lämna klubben och flytta tillbaka till Sverige.

Marcus Sandberg, HamKam - 26/9

Sandberg spelade i vanlig ordning från start, den här gången i 1-1-mötet med Molde i slutomgången av Eliteserien. Sandberg blev uttagen i omgångens lag för sin insats. HamKam slutade på elfte plats i serien.

William Kurtovic, HamKam - 31/0

Utbytt på tilläggstid mot Molde. HamKam slutade på elfte plats i Eliteserien.

Isak Pettersson, Stabæk - 28/7

Säsongen slutade i moll för Stabæk, som åkte ur Eliteserien efter ett drama i den sista omgången. Pettersson var besviken efter 3-0-nederlaget mot Haugesund i den sista omgången. ”Det suger”, sa han till Budstikka. Målvakten sitter på ett utgående kontrakt och har uppgetts vara av intresse för Kalmar FF.

Kevin Kabran, Stabæk - 20/3

Spelade hela matchen när Stabæk föll med 3-0 mot Haugesund i den sista omgången och förlusten innebar att laget åkte ur Eliteserien. Kabran sitter på ett utgående avtal och öppnar för att återvända till Sverige. ”Just nu håller jag alla dörrar öppna så får vi se vad det blir”, sa han till Fotbollskanalen på måndagen.

Oscar Krusnell, Haugesund - 30/1

Inbytt i minut 71 när det blev 3-0-seger mot Stabæk i den sista omgången och resultatet innebar att Haugesund höll sig kvar i Eliteserien.

Moonga Simba, Brann - 8/0

Missade säsongsavslutningen mot Strømsgodset, där blev 3-0-förlust. Trots nederlaget slutade Brann tvåa i Eliteserien.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 17/6

Forwarden blev utbytt med kvarten kvar i lördagens 1-0-seger mot Korona. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 18/2

Mittfältaren spelade hela matchen mot Korona.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Fotskadad och missade matchen mot Korona.

Elias Andersson, Lech Poznan - 17/0

Bänkad mot Korona. I en intervju med Fotbollskanalen berättade ytterbacken att han tycker att de första månaderna i Lech Poznan var lite upp och ned. ”Vissa matcher tycker jag att jag har gjort det bra, och sedan har det varit någon match som jag inte tycker har varit lika bra. Det har därmed varit lite upp och ner för egen del också. Sedan var jag hemma och missade en match, då jag skulle bli pappa, och då var jag utanför elvan någon match efter det. Så det har varit lite av och på, upp och ner”, sa han i förra veckan.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 21/1

Ytterbacken spelade hela matchen när Pogon Szczecin förlorade mot Gornik Zabrze med 1-0 i fredags. Laget ligger på sjätte plats i Ekstraklasa.

Gustav Berggren, Rakow - 23/0

Berggren spelade 90 minuter i 1-0-segern mot Sturm Graz i Europa League i torsdags. Resultatet innebär att Rakow alltjämt har chans på Europa Conference League-slutspel inför den sista gruppspelsomgången. Mittfältaren spelade även hela ligamatchen mot Slask Wroclaw, 1-1, i söndags. Rakow är fyra i Ekstraklasa.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 13/0

Inbytt i minut 82 i onsdagens 1-1-möte med Union Berlin i Champions League. Resultatet innebär att Braga alltjämt har chans på avancemang från gruppspelet. I helgens 1-0-seger mot Arouca i ligan var Mendes bänkad. Laget ligger på fjärde plats i portugisiska ligan.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 17/15

Forwarden spelade hela matchen och svarade för en assist i torsdagens 1-1-möte med Atalanta i Europa League. Sporting är vidare från gruppspelet. I måndagens 3-1-seger mot Gil Vicente i ligan svarade forwarden för två fullträffar. "Jag gjorde två mål, men borde gjort fler. Vi tog segern och det var det viktigaste", sa han till SportTV1 efter matchen. Enligt sillygurun Ekrem Konur följs Gyökeres av Fulham, Arsenal och Newcastle.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 15/3

Forwarden spelade hela lördagsmatchen mot Al-Akhoud, som slutade i 1-0-förlust. Al-Ettifaq är sjua i saudiska ligan.

Jacob Rinne, Al-Fateh - 17/0

Spelade i vanlig ordning från start, den här gången i lördagens 1-0-förlust mot Al-Tai. Al-Fateh är sexa i saudiska ligan.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 14/1

Bänkad i tisdagens 2-0-seger mot Röda Stjärnan, vilken innebar att Young Boys säkrade spel i Europa League-slutspelet. Persson fick även se helgens 1-1-möte med Servette från sidlinjen. Laget ligger på andra plats i schweiziska ligan.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 11/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Lausanne-Sport förlorade med 5-0 mot Grasshoppers i lördags. Laget ligger på sjunde plats i schweiziska ligan, som består av tolv lag.

Nikolaj Möller, St. Gallen – 12/1

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 7/0

Lagerbielke var i förra veckan på bänken i 2-0-förlusten mot Lazio borta i Champions League-gruppspelet, och var utanför matchtruppen i 3-1-segern mot St. Johnstone borta i ligan. Mittbacken har nu inte fått speltid sedan i slutet av september, och har varit utanför matchtruppen i åtta raka ligamatcher. Svensken har helt enkelt hamnat i tränaren Brendan Rodgers frysbox, bara månader efter sin flytt från IF Elfsborg till Skottland. Celtic toppar den skotska ligan.

I veckan gästade han Fotbollskanalens podcast ”Lundh” och uttalade sig om hur det nu är att vara ratad: ”Vi hade mycket skador på mittbackar i början av säsongen, så det var en anledning till att jag fick spela väldigt mycket, jag tror att jag gjorde min första match utan att ha gjort en enda tärning med laget, så det var lite speciellt. Sen är jag väldigt nöjd över mina egna prestationer och jag tror att jag har sex-sju ligamatcher utan att släppa in ett mål och det är vårt främsta jobb som försvarare”. Han fortsatte: ”Sen är det en väldigt tuff konkurrenssituation, vi har sju mittbackar i truppen som alla är seniorspelare, så det är en väldigt tuff konkurrens. Det är så det är och jag får bara göra det bästa av situationen och ta varje tillfälle att bli bättre. Det är väldigt bra tränare och faciliteter, så jag försöker bara utvecklas varje dag och så småningom kommer min chans komma och då gäller det att ta den”.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 20/0

Watson stod i förra veckan för 45 minuter, då han blev utbytt i halvtid, i 3-1-segern mot NK Olimpija hemma i ligan. Maribor är på fjärde plats i ligaspelet.

Mirza Hasanbegovic, NK Domzale - 6/0

Hasanbegovic var i förra veckan utanför truppen i 3-0-segern mot NK Radomlje på hemmaplan i ligan. Senast han spelade i ligan var i slutet av oktober. Domzale är på sjätte plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 7/1

Swedberg blev under måndagen kvar på bänken mot Cadiz (1-1) hemma i La Liga. Celta Vigo är på 18:e-plats i ligan. Nyligen uppgav El Desmarque att Celta Vigo överväger att låna ut Swedberg resten av säsongen. Anledningen uppges vara att talangen ska få regelbunden speltid.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 15/1

Starfelt stod i måndags för 54 minuter mot Cadiz (1-1) hemma i La Liga. Celta Vigo är placerat på 18:e-plats i högstaligan.

Isak Jansson, FC Cartagena – 16/1

Jansson blev i förra veckan noterad för 84 minuter i 1-0-segern mot Sporting Gijon hemma i andraligan. Cartagena är jumbo i andradivisionen.

Laorent Shabani, FC Andorra - 4/0

Shabani blev i förra veckan åter kvar på bänken i 1-0-segern mot Huesca hemma i ligan. Senast han spelade i en ligamatch var i början av oktober. Andorra är på 17:e-plats i andradivisionen.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 14/0

Ring stod i förra veckan för 53 minuter mot Suwon FC (1-1) borta i den sista ligaomgången. Jeju United slutade därmed på tredje plats i nedflyttningsserien i ligaspelet.

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 13/0

Bojanic var i förra veckan utanför truppen i 1-0-segern mot Jeonbuk Hyundai hemma i den sista ligaomgången. Ulsan Hyundai blev ligamästare den här säsongen. Samtidigt är Ulsan just nu tvåa i sin grupp i Champions League-gruppspelet.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai – 33/9

Ludwigson stod i förra veckan för 45 minuter, då han blev utbytt i halvtid, i 1-0-segern mot Jeonbuk Hyundai hemma i den sista ligaomgången. Ulsan Hyundai blev ligamästare den här säsongen. Samtidigt är Ulsan just nu tvåa i sin grupp i Champions League-gruppspelet.

THAILAND



Sean Sabetkar, PT Prachuap FC - 5/0

Sabetkar gjorde i förra veckan 90 minuter i 0-1-förlusten mot Bangkok United hemma i ligaspelet. PT Prachuap FC är jumbo i den thailändska ligan.

Niran Hansson, Buriram United - 0/0

Hansson har varit utanför lagets matchtrupper under säsongsinledningen. Buriram United är på fjärde plats i ligan.

Anthonio Sanjairag, Uthai Thani - 0/0

Sanjairag har varit utanför lagets matchtrupper under säsongsinledningen. Uthai Thani är på tolfte plats i ligan.

William Weidersjö, Port FC - 0/0

Weidersjö har varit utanför lagets matchtrupper under säsongsinledningen. Port är på tredje plats i den thailändska ligan.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 14/2

Svensken stod i förra veckan för en assist och 90 minuter på planen mot Hatayspor (3-3) borta i Süper Lig. Antalyaspor är på nionde plats i ligan. Larsson var tidigare i år gäst i podcasten Lundh.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 13/1

Mittfältaren blev i förra veckan noterad för 22 minuter i 3-0-segern mot Istanbulspor hemma i Süper Lig. Fatih Karagümrük är på elfte plats i ligan.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 14/6

Den tidigare Malmö FF-forwarden blev i förra veckan noterad för ett mål och 75 minuter mot Antalyaspor (3-3) hemma i ligan. Hatayspor är på tionde plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig – 18/2

Forsberg blev under den gångna veckan noterad för 60 minuter i 3-2-förlusten mot Manchester City borta i Champions League-gruppspelet, samt för tolv minuter i 2-1-segern mot Heidenheim hemma i Bundesliga. Leipzig är fyra i ligan. Enligt flera tyska medier väntas Forsberg i vinter lämna för New York Red Bulls i MLS.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 14/1

Svanberg stod i helgen för sitt första mål för säsongen, samt för 90 minuter på planen, då det blev förlust med 3-1 mot Bochum borta i Bundesliga. Wolfsburg är elva i ligan.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 8/0

Sarr var i förra veckan utanför truppen, på grund av knäproblem, i 3-1-förlusten mot Bochum borta i Bundesliga. Enligt tränaren Niko Kovac rör det sig om en överbelastning, samtidigt som det är oklart hur länge forwarden blir borta från spel. Senast han spelade var den 21 oktober i ligan. Wolfsburg är elva i den tyska högstaligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 4/0

Mittbacken var i förra veckan på bänken i 0-1-förlusten mot Köln hemma i Bundesliga. Senast han spelade var den 28 oktober i ligan. Darmstadt är på 16:e-plats i högstaligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 9/1

20-åringen stod i förra veckan för 25 minuter 0-1-förlusten mot Köln hemma i Bundesliga. Darmstadt är på 16:e-plats i högstaligan.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 18/1

19-åringen svarade i förra veckan för 90 minuter i 1-2-förlusten mot Paok hemma i Europa Conference League-gruppspelet, samt för 82 minuter i 2-1-förlusten mot Augsburg borta i Bundesliga. Frankfurt är på sjunde plats i ligaspelet.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 17/6

Hrgota, som är kapten i Fürth, gjorde i förra veckan 85 minuter i 1-0-segern mot Braunschweig borta i 2. Bundesliga. Greuther Fürth är på femte plats i andradivisionen.

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, tillhör Fürths reservlag, men fick inte speltid under förra veckan i tyska fjärdedivisionen. Greuther Fürth är på femte plats i 2. Bundesliga.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 2/0

Målvakten, som den här säsongen agerar reserv, var i förra veckan utanför truppen, på grund av sjukdom, i 1-0-segern mot Braunschweig borta i 2. Bundesliga. Senast han spelade var den 31 oktober i tyska cupen. Greuther Fürth är på femte plats i andradivisionen.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 6/0

Efter fem raka matcher på bänken fick 23-åringen i helgen ett 17 minuter långt inhopp i 5-1-segern mot Elversberg hemma i 2. Bundesliga. Hertha är på åttonde plats i andradivisionen.

Eric Smith, St. Pauli - 15/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren gjorde i förra veckan 90 minuter i derbymötet med Hamburg (2-2) hemma i 2. Bundesliga. St. Pauli toppar andraligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 16/0

Ingelsson stod i helgen för 90 minuter mot Karlsruher (2-2) borta i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 15:e-plats i andradivisionen.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 16/1

Fröling svarade i förra veckan ett kort inhopp i slutskedet mot Karlsruher (2-2) borta i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 15:e-plats i andradivisionen.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Mittbacken var i förra veckan utanför truppen i 3-2-segern mot Wehen Wiesbaden hemma i 2. Bundesliga, då han dras med skadeproblem. Senast han spelade var den 1 november i tyska cupen. Holstein Kiel är på andra plats i den tyska andradivisionen.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 2/0

Oudenne var i förra veckan på bänken i 1-0-förlusten mot Paderborn borta i 2. Bundesliga. Senast han spelade var den 30 september i ligan. Hannover är på sjunde plats i andraligan. Nyligen gjorde han en stor intervju med Fotbollskanalen.



Marko Johansson, Hamburg - 0/0

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 17/1

Levi hoppade i förra veckan in i halvtid i 3-1-förlusten mot Fehervar borta i ligan. Puskás Akadémia är på femte plats i ligaspelet.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 43/0

Janssons säsong är över efter uttåg i MLS-kvartsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga. Jansson sitter i dagsläget på ett utgående kontrakt, som sträcker sig till årsskiftet, samtidigt som det finns en option om förlängning. I veckan sa han följande om sin framtid i en tv-intervju som Spectrum Sports 360 publicerat: ”Jag tror att det kommer bli officiellt inom några dagar. Jag kommer att ha ett snack med tränarna och ledningen snart, så vi får se. Men jag är glad här i Orlando, och tacksam gentemot Orlando för allt de har gjort för mig. Jag försöker bara betala tillbaka det bästa jag kan på planen, så vi får vänta några dagar för att se det”.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 9/0

Nilssons säsong är över efter uttåg i MLS-åttondelsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Rasmus Alm, St. Louis City - 23/3

Alms säsong är över efter uttåg i MLS-åttondelsfinal. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Christopher McVey, Inter Miami - 23/0

McVeys säsong är över. Inter Miami slutade som nästjumbo i östra divisionen, och missade därmed slutspel i MLS. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.

Mikael Marqués, Minnesota United - 1/0

Marqués säsong är över. Minnesota slutade på elfte plats i västra divisionen, och missade därmed slutspel i MLS. Nyligen blev alla svenskars löner i MLS offentliga.